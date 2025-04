mais de 15 melhores GPTs para marketing para automatizar sua estratégia de marketing

Somente os profissionais de marketing entendem realmente o número de funções que precisam desempenhar - criação de conteúdo, estratégia de mídia social, geração de leads e tudo o mais que a empresa precisa - muitas vezes com orçamentos reduzidos.

E por falar em orçamento, as equipes de marketing estão sentindo o aperto. De acordo com o LinkedIn, as ofertas de emprego em marketing caíram 42%, fazendo com que as equipes tenham que fazer mais com menos.

É assim que você se mantém atualizado: você usa GPTs de marketing. Esses assistentes com tecnologia de IA podem automatizar tarefas repetitivas, melhorar a criação de conteúdo e ajudar a elaborar campanhas de marketing de alto desempenho.

No entanto, nem todos os GPTs personalizados são criados da mesma forma. Para ajudá-lo a encontrar a melhor, analisamos os melhores GPTs para marketing, comparando seus recursos, pontos fortes e como eles se encaixam em diferentes equipes.

Pergunte ao All About Marketing : Melhor para consultores de marketing que precisam de insights personalizados orientados por IA

Analisador de SEO de qualidade e utilidade do conteúdo : Melhor para profissionais de marketing que garantem que o conteúdo atenda ao E-E-A-T do Google

GPT DE SEO : Melhor para especialistas em SEO que otimizam o conteúdo, as palavras-chave e o desempenho técnico do site

Pesquisa de marketing e análise competitiva : Melhor para estrategistas e analistas que acompanham as tendências do setor

Por isso, pedimos ao ChatGPT que respondesse a essa pergunta, já que se trata de uma. E aqui está o que o modelo de IA disse.

No entanto, a versão do ChatGPT é bastante prolixa. É aqui que o conceito de diferentes tipos de GPTs se torna relevante.

Como o marketing é bastante diversificado, o GPT mais adequado para você realmente depende da finalidade para a qual você o utilizará. Entretanto, essas são algumas ofertas gerais que você deve procurar em cada ferramenta que explorar:

Integra-se com suas ferramentas: Se o seu GPT personalizado não puder se conectar ao seu software de marketing por e-mail, agendamento social ou CRM, será apenas um trabalho extra. Encontre um que se encaixe em seu fluxo de trabalho, em vez de fazer com que você copie e cole o dia todo

Quer melhorar seu jogo de marketing digital? Os GPTs de marketing especializados do ChatGPT podem ser exatamente o que você precisa. Compilamos um guia essencial para os GPTs mais poderosos com foco em marketing disponíveis no ecossistema do ChatGPT.

Antes de entrar na lista, observe que esses GPTs personalizados são produtos da OpenAI disponíveis por meio da interface do ChatGPT. Normalmente, a OpenAI oferece diferentes níveis de assinatura que podem incluir vários GPTs como parte de seus pacotes, ou alguns GPTs especializados podem ter sua própria estrutura de preços. Para obter os detalhes mais atuais sobre preços, consulte o site oficial ou a documentação da OpenAI.

Agora, vamos explorar os principais GPTs personalizados que estão transformando os fluxos de trabalho de marketing digital:

A interseção de dados, criatividade e estratégia - quando você dominar isso, suas campanhas de marketing serão bem-sucedidas. Mas até lá, o Digital Marketing Manager cuida de tudo para você.

Esse GPT ajuda os profissionais de marketing digital que priorizam a tomada de decisões orientada por dados, a otimização do desempenho e a execução perfeita entre plataformas.

O GPT de marketing foi projetado para ser o melhor estrategista de marketing. Ele oferece uma fusão de princípios clássicos de marketing e insights profundos - seja navegando pelo posicionamento da marca, analisando o comportamento do consumidor ou elaborando campanhas orientadas por dados.

Adapte-se a diversos desafios de marketing, garantindo que as estratégias se alinhem às necessidades específicas do setor

Forneça insights em tempo real sobre as mudanças emergentes do mercado e a evolução do comportamento do consumidor

Use análise de dados e IA para refinar as decisões de marketing e prever tendências

Dica profissional : As ferramentas de escrita de IA são tão boas quanto os prompts que você dá a elas. O Best AI Writing Prompts for Marketers & Writers fornece prompts criados por especialistas para ajudá-lo a gerar conteúdo envolvente e de alto impacto com facilidade.

O MarketerGPT Pro oferece insights estratégicos que ajudam as marcas a se destacarem, escalarem organicamente e transformarem as restrições em vantagens competitivas.

Considere essa ferramenta ao iniciar do zero ou ao refinar uma estratégia existente; cada recomendação é criada para causar impacto.

Posicione as marcas com narrativas atraentes que as diferenciam em mercados lotados

Aumente o alcance do conteúdo com táticas orientadas por SEO e estratégias de engajamento de alto valor

Desenvolva planos de marketing personalizados de acordo com as metas da marca, o público e o setor

Preencher aquela página vazia pode ser uma tarefa assustadora, e é por isso que o Creative Writing Coach do ChatGPT é um salva-vidas. Ele o ajuda a contar histórias, estruturar e fazer com que suas palavras realmente ressoem.

Quer esteja escrevendo ficção, poesia ou ensaios, o feedback e a orientação atenciosa do Creative Writing Coach podem ajudá-lo a refinar sua voz e dar vida às suas ideias.

Supere o bloqueio do escritor com prompts criativos e assistência para brainstorming

Carece de publicações no mundo real e conexões com o setor, mas oferece orientação geral

💡 Dica profissional : Gerenciar a mídia social sem IA é uma receita para o esgotamento. As 15 principais ferramentas de IA para mídias sociais para profissionais de marketing destacam as melhores ferramentas para automatizar o agendamento, monitorar o envolvimento e otimizar sua estratégia sem esforço.

Para aqueles que desejam dar vida às ideias sem esforço, o Canva para ChatGPT transforma conceitos brutos em designs refinados. Seja para projetos comerciais, de marketing ou pessoais, essa ferramenta simplifica o processo criativo com sugestões inteligentes e modelos personalizáveis.

Gere designs exclusivos e com tecnologia de IA personalizados de acordo com a entrada do usuário

Assim como as imagens, os vídeos são uma grande parte do marketing bem-sucedido - por isso, 50% dos profissionais de marketing em todo o mundo os incluem em suas estratégias. O VideoGPT da VEED ajuda você a transformar scripts em vídeos de mídia social refinados com avatares de IA e narrações personalizadas.

Captura momentos com recortes automatizados que podem nem sempre ser contextualmente relevantes, necessitando de refinamento do usuário

