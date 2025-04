ClickUp vs. Clockify: Qual ferramenta é melhor para o controle de horas?

Tempo. É a única coisa que ninguém parece ter o suficiente - com tarefas inacabadas, prazos de trabalho iminentes e compromissos pessoais exigindo nossa atenção constante.

Mas até que ponto você sabe para onde seu tempo realmente vai?

Você está fazendo estimativas ou usando planilhas para registrar manualmente o tempo gasto em tarefas? Esse é um caminho rápido para a confusão e o desperdício de horas. Felizmente, as modernas ferramentas de controle de tempo de projetos mantêm as coisas muito mais organizadas.

Se você está procurando um aplicativo de controle de tempo, provavelmente já viu o ClickUp e o Clockify, ambos opções sólidas para acompanhar o progresso do projeto. Mas qual deles se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho?

Neste guia, vamos encerrar o debate entre ClickUp e Clockify com uma comparação detalhada de seus recursos e pontos fortes.

O que é o ClickUp?

Comece a registrar o tempo no ClickUp Monitore o tempo, defina estimativas de tempo, adicione notas às entradas de tempo e acesse relatórios de tempo de qualquer lugar usando o Global Timer do ClickUp

Você sabia? A alternância de contexto está corroendo silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho são causadas por malabarismo com plataformas, gerenciamento de e-mails e alternância entre reuniões.

O ClickUp, o aplicativo de tudo para o trabalho, foi projetado para reunir todas as suas tarefas - com suas estimativas de tempo - em um só lugar. Ele consolida seus projetos, documentos e bate-papo em uma única ferramenta com tecnologia de IA.

Use-o como uma ferramenta de gerenciamento de tarefas e de tempo de projeto para otimizar seus fluxos de trabalho e atingir suas metas mais rapidamente. Aproveite o controle de tempo nativo no aplicativo da Web e também com a extensão gratuita do ClickUp para Chrome.

Insight do ClickUp: 92% dos trabalhadores do conhecimento usam estratégias personalizadas de gerenciamento de tempo. No entanto, a maioria das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho ainda não oferece recursos robustos e integrados de gerenciamento de tempo ou priorização, o que pode dificultar a priorização eficaz. Os recursos de agendamento e controle de tempo com tecnologia de IA do ClickUp podem ajudá-lo a transformar essa adivinhação em decisões orientadas por dados. Ele pode até sugerir janelas de foco ideais para as tarefas. Crie um sistema de gerenciamento de tempo personalizado que se adapte à forma como você realmente trabalha!

Recursos do ClickUp

Veja por que o ClickUp é uma das melhores ferramentas para controle e gerenciamento de tempo:

1. Rastreamento de tempo do projeto ClickUp

Acompanhe o tempo em todos os estágios do projeto com os recursos de controle de horas do ClickUp

Com os recursos de controle de tempo do projeto do ClickUp, você pode controlar o tempo gasto em cada tarefa e subtarefa de forma granular - de alguns segundos a dias

Inicie e pare cronômetros em tarefas, registre manualmente o tempo e categorize as entradas para obter melhores relatórios. Recursos avançados, como tempo faturável, estimativas de tempo e relatórios detalhados, ajudam as equipes a se manterem produtivas e, ao mesmo tempo, garantem um orçamento de projeto preciso.

2. Gerenciamento de tempo do ClickUp

Ajuste a data de vencimento de uma tarefa que esteja bloqueando outras, e o ClickUp alterará automaticamente as datas de vencimento das tarefas dependentes

Por que algumas pessoas gerenciam suas agendas lotadas melhor do que outras? O segredo geralmente está no gerenciamento do tempo, e o ClickUp ajuda você a gerenciar seu tempo com mais eficiência.

O pacote ClickUp Time Management redefine a forma como sua equipe controla e aloca o tempo nos projetos.

Comece registrando o tempo diretamente nas tarefas usando plataformas de desktop, móveis ou navegadores para monitorar a alocação de tempo com precisão. defina durações esperadas para tarefas e subtarefas para facilitar o planejamento da carga de trabalho e o gerenciamento de expectativas. Diferencie entre horas faturáveis e não faturáveis para simplificar o faturamento e os processos de relatórios internos.

O ClickUp permite que você facilmente programe tarefas arrastando-as e soltando-as na interface do ClickUp Calendar. Ele suporta visualizações diárias, semanais e mensais. você pode até mesmo ajustar a data de vencimento de uma tarefa, e o ClickUp atualizará automaticamente todas as subtarefas dependentes para preservar os cronogramas do projeto.

Por fim, você pode gerar relatórios personalizados e planilhas de horas no ClickUp para revisar as entradas de tempo para analisar sua produtividade e melhorar a alocação de recursos.

Fato interessante: O ClickUp se integra a várias ferramentas de controle de tempo de terceiros, como Time Doctor, Clockify e Toggl, para consolidar seus registros de tempo em uma única ferramenta. Isso sim é eficiência e economia de tempo!

3. Calendário do ClickUp

Organize e monitore facilmente suas tarefas com o ClickUp Calendar para ter uma visão mais clara do seu trabalho

O ClickUp Calendar reúne todos os seus compromissos em uma única visualização. Use-o para integrar seus calendários de trabalho, pessoais e sociais em um só lugar - e diga adeus às marcações duplas, aos prazos perdidos e ao salto de ferramentas.

E mais? É possível personalizar a visualização do calendário para mostrar agendas diárias, semanais ou mensais, para que você possa planejar melhor seu trabalho.

A filtragem avançada ajuda a destacar as principais tarefas, enquanto a interface de arrastar e soltar permite reagendar rapidamente reuniões e compromissos. Com as sugestões de IA do ClickUp Calendar, você pode encontrar os blocos de tempo ideais para lidar com suas tarefas pendentes, agendar reuniões com seus colegas e recuperar o fôlego!

Para controle avançado de tempo, o ClickUp oferece tabelas, planilhas, pastas e listas pré-criadas para ajudar as empresas a acompanhar o progresso do projeto. Ele também inclui modelos de controle de tempo e estudo de tempo para facilitar o gerenciamento de tarefas. Esses modelos simplificam os prazos, as atribuições de tarefas e o acompanhamento do progresso, mantendo os projetos sob controle com o mínimo de esforço.

Depois que o tempo é registrado, o ClickUp permite adicionar rapidamente tags e pesquisar entradas - simples, eficaz e criado para economizar tempo.

Insight do ClickUp: Os resultados de nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões indicam que os profissionais do conhecimento podem estar gastando quase 308 horas por semana em reuniões em uma organização com 100 pessoas! Mas e se você pudesse reduzir esse tempo de reunião? O espaço de trabalho unificado do ClickUp reduz drasticamente as reuniões desnecessárias! Resultados reais: Clientes como a Trinetix obtiveram uma redução de 50% nas reuniões ao centralizar a documentação do projeto, automatizar os fluxos de trabalho e melhorar a visibilidade entre as equipes usando nosso aplicativo para o trabalho. Imagine recuperar centenas de horas produtivas toda semana!

Preços do ClickUp

O que é o Clockify?

via Clockify

Enquanto o ClickUp reúne todas as suas ferramentas de produtividade em um único aplicativo, o Clockify se concentra principalmente nos recursos de planilhas de horas e horas faturáveis. As grandes organizações geralmente usam a plataforma por seus portais de clientes, alertas e notificações que mantêm as equipes atualizadas sobre o andamento do projeto. O recurso de agendamento de funcionários também torna o planejamento de turnos muito mais simples.

Para empresas com equipes maiores, o Clockify ajuda a monitorar as tarefas dos funcionários, atribuir projetos de forma eficaz e oferece uma visão clara do progresso. Ele também aumenta a visibilidade das atividades da equipe, facilitando a informação sobre o desenvolvimento do projeto.

Dica profissional: Use a Matriz Eisenhower ou uma estrutura de prioridade semelhante para categorizar as tarefas com base na urgência e na importância. Concentre-se nas tarefas de alto impacto que impulsionam o progresso e delegue ou programe as menos críticas. Isso ajuda a garantir que você dedique tempo ao que é mais importante, em vez de ficar preso em trabalhos ocupados.

Recursos do Clockify

Veja a seguir alguns dos recursos mais adorados do Clockify, desde o controle de horas até relatórios detalhados - todos projetados para aumentar a produtividade e manter os projetos em dia.

1. Controle de tempo

via Clockify

O controle de horas com o Clockify é simples, quer você use o aplicativo para desktop, o aplicativo móvel ou as extensões do navegador. Ele também funciona sem problemas no Chrome, Firefox e Edge.

Os administradores podem configurar dispositivos como quiosques no local para facilitar o controle de horas, e os gerentes de projeto podem adicionar horas para suas equipes diretamente. Se necessário, os usuários podem ajustar suas entradas de tempo e adicionar tempo manual. Para maior precisão, os administradores podem ativar o arredondamento para fins de folha de pagamento.

Se você for um funcionário, basta clicar no botão Play ▶️ para iniciar, selecionar um cliente, projeto e tarefa e clicar no botão ⏹️ Stop quando terminar. Você também pode adicionar etiquetas para relatórios, marcar o tempo como faturável ou não faturável e acompanhar as pausas

Como gerente, você tem uma visão completa das atividades de tempo da sua equipe, incluindo intervalos. No entanto, você não pode impor durações específicas de intervalo ou forçar o encerramento do horário diretamente, a menos que crie uma atividade personalizada como "Intervalo" no sistema

2. Rastreador automático

via Clockify

Se você precisa controlar o tempo de suas tarefas automaticamente com base na atividade do computador, o rastreador automático do Clockify o libera de iniciar ou parar os cronômetros manualmente.

Os usuários podem escolher aplicativos e sites específicos para rastrear e personalizar os intervalos de gravação para ter ainda mais controle sobre o rastreamento de tempo.

3. Integrações

via Clockify

Com mais de 80 integrações, o Clockify se conecta a muitos aplicativos e ferramentas populares, incluindo o ClickUp!

A integração do ClickUp com o Clockify funciona sem problemas em todos os níveis de planos. Quer esteja monitorando o tempo em um desktop ou por meio do Google Chrome, você pode registrar facilmente as horas gastas em qualquer tarefa ou projeto.

Fato curioso: Um estudo da Microsoft descobriu que os funcionários gastam cerca de 57% de seu dia de trabalho em comunicação. Isso equivale a cerca de 4 horas e 33 minutos gastos em e-mails, reuniões e bate-papo em equipe.

Preços do Clockify

Gratuito

Básico: US$ 4,99/mês por usuário

Padrão : uS$ 6,99/mês por usuário

Prós: uS$ 9,99/mês por usuário

Empresa : $14. 99/mês por usuário

Suíte de produtividade: uS$ 15,99/mês por usuário

Comparação entre os recursos do ClickUp e do Clockify

Agora, vamos analisar os recursos do ClickUp e do Clockify para ver qual software de controle de horas e gerenciamento de projetos atende melhor às suas necessidades. Abaixo está uma comparação lado a lado:

Recursos ClickUp Clockify Controle de horas Rastreador de tempo incorporado com entrada manual Controle de tempo automático e manual Gerenciamento de tarefas Gerenciamento avançado de tarefas, tarefas recorrentes, dependências Controle básico de tarefas com cronômetros Rastreamento de projetos Escolha entre mais de 15 visualizações, incluindo gráficos de Gantt, linhas do tempo e a visualização de carga de trabalho. Obtenha planilhas de horas detalhadas e personalizáveis Planilhas de horas, relatórios detalhados Integrações mais de 1.000 integrações, incluindo Slack, Zapier mais de 80 integrações, incluindo Trello, Asana Recursos da equipe Usuários, permissões e visualizações de carga de trabalho ilimitadas Acompanhamento básico da equipe, funções limitadas Personalização Painéis personalizados, modelos, automação Etiquetas básicas, etiquetas de projeto Preços Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/mês Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4,99/mês Segurança Segurança de nível empresarial Segurança de desempenho padrão

Aqui está uma análise mais detalhada dos recursos e dos vencedores de cada categoria.

1. Opções de controle de tempo

O Clockify tem tudo a ver com o controle de tempo, seja usando o cronômetro integrado ou registrando as horas manualmente. Ele ajuda você a ver para onde vai o tempo, monitorar as horas dos funcionários, atingir metas, adicionar notas e verificar o trabalho - perfeito para manter os projetos dentro do orçamento.

O ClickUp, por outro lado, oferece controle de tempo flexível incorporado diretamente em seu espaço de trabalho - onde os projetos são executados. Você pode controlar o tempo a partir de tarefas, visualizações, planilhas de horas ou da prática extensão do Chrome.

Uma barra de progresso mostra o tempo monitorado em comparação com as estimativas de tempo no ClickUp; entradas faturáveis estão disponíveis em planos superiores. As ferramentas de relatório e os painéis do ClickUp também fornecem insights dos dados de tempo em todos os dispositivos.

Vencedor: O ClickUp vence por sua flexibilidade e variedade de opções para controle de ponto

2. Gerenciamento de projetos

O Clockify ajuda a monitorar o progresso do projeto e as principais métricas enquanto categoriza o tempo como faturável ou não faturável. Você pode atribuir tarefas, comparar o tempo monitorado com o tempo estimado e definir taxas de projeto personalizadas - excelente para equipes que trabalham com clientes ou prazos.

O ClickUp, por outro lado, é uma potência completa de gerenciamento de projetos com a capacidade de configurar fluxos de trabalho personalizados, desenvolver conhecimento compartilhado por meio do ClickUp Docs e criar painéis em tempo real que mantêm as equipes em movimento e melhoram a maneira como trabalham. Ele simplifica os projetos pessoais e profissionais com automação sem código e ferramentas de escrita, gerenciamento de conhecimento e gerenciamento de tarefas com tecnologia de IA.

Deixe que o ClickUp Brain escreva para você e economize tempo e esforço!

Um destaque? O ClickUp Brain, um assistente de IA que:

Encontre respostas rapidamente em suas tarefas, documentos e bate-papo no ClickUp

Automatiza atualizações de projetos e resumos de tarefas com AI StandUps

Escreve e refina conteúdo como e-mails, postagens em blogs, relatórios de projetos e muito mais com base em solicitações simples

Vencedor: ClickUp, como o aplicativo mais completo para o trabalho. Desde o controle de tempo até a obtenção dos dados de que você precisa, quando você precisa, ele realmente mantém tudo em um só lugar.

3. Relatórios e análises

O Clockify e o ClickUp ajudam a rastrear e analisar dados de tempo, mas adotam abordagens diferentes.

O Clockify oferece três relatórios: relatórios resumidos para uma visão geral do tempo, da atividade e dos usuários; relatórios detalhados que detalham as tarefas, o total de horas e os valores faturáveis; e relatórios semanais que fornecem um instantâneo do tempo monitorado. Os relatórios podem ser filtrados por dia, atividade ou usuário e compartilhados nos formatos CSV, Excel ou PDF.

O ClickUp atua como um centro de controle de negócios, permitindo que os usuários criem painéis personalizados do ClickUp com tabelas, gráficos e tabelas de dados de arrastar e soltar. Esses painéis ajudam as equipes a monitorar o progresso do projeto, acompanhar as principais métricas, incluindo tendências de tempo, e obter insights valiosos para otimizar sua abordagem.

Vencedor: O ClickUp tem uma vantagem sobre o Clockify por seus painéis personalizáveis, que resumem a atividade do projeto e fornecem atualizações em tempo real sobre estatísticas importantes, como o tempo gasto em tarefas.

Fato interessante: Stanley Security, um usuário do ClickUp, observou uma queda de 50% no tempo gasto na criação e no compartilhamento de relatórios depois de mudar para o ClickUp. No ClickUp, os números não são apenas somados - eles contam uma história!

4. Compatibilidade de plataforma

O ClickUp e o Clockify oferecem acesso a vários dispositivos, garantindo que você possa controlar o tempo e gerenciar tarefas onde quer que esteja.

O Clockify funciona em aplicativos de desktop, aplicativos da Web e extensões de navegador para Chrome e Firefox. Ele é compatível com Windows, Mac, Linux, Android e iOS, facilitando o registro de horas em qualquer dispositivo.

O ClickUp mantém a produtividade ao seu alcance com seus aplicativos para Windows, Mac e Linux. Seus aplicativos móveis para iPhone, iPad e Android permitem que você permaneça conectado e gerencie tarefas em qualquer lugar.

Vencedor: É um empate. Tanto o ClickUp quanto o Clockify têm presença robusta em várias plataformas de dispositivos, facilitando o rastreamento.

ClickUp vs. Clockify no Reddit

Demos uma olhada no Reddit para ver o que as pessoas pensam sobre o ClickUp e o Clockify.

Um Redditor da comunidade r/ClickUp elogiou a plataforma por seu rastreador:

Demorei um pouco para me acostumar com o rastreador de horas incorporado do Clickup, mas ele é muito bom e monitora o tempo das tarefas, caso os clientes queiram dividir o faturamento. Além disso, um painel simples mostra todas as horas do mês, por espaço, que é o local de onde eu cobro.

Outro usuário do subreddit r/productivity explicou por que ele se inclinou para o Clockify:

O Clockify é fácil de usar e eu adorei o fato de ser gratuito.

As discussões entre os usuários de controle de ponto destacam algumas conclusões comuns:

O Clockify é preferido por seu controle direto e preço acessível

O ClickUp se destaca por sua abordagem de gerenciamento de projetos tudo-em-um

Ambas as ferramentas ajudam as equipes a manter o controle das horas de trabalho e da produtividade

Os recursos de personalização e geração de relatórios desempenham um papel importante na preferência do usuário

Esses insights estão alinhados com nossa comparação de recursos, mas oferecem um contexto real sobre como cada ferramenta se adapta a diferentes fluxos de trabalho.

Escolha o ClickUp para controlar facilmente o tempo gasto em projetos

O veredicto está dado: o ClickUp está no topo!

Enquanto o Clockify se destaca no controle de tempo direto, o ClickUp vai além com poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos. Fluxos de trabalho personalizáveis, painéis de controle em tempo real, dependências de tarefas e recursos de colaboração em equipe fazem dele uma solução mais abrangente.

A vantagem do ClickUp não termina aí. Com poderosos ClickApps, notificações inteligentes e automação orientada por IA, ele ajuda as equipes a se manterem produtivas e organizadas em todos os departamentos.

Deseja ver esses recursos em ação? Experimente o ClickUp hoje e veja a diferença!