Modelos gratuitos de listas de verificação de casamento para um planejamento sem estresse

Apaixonar-se foi a parte mais fácil; planejar um casamento - que horror!

Os casamentos trazem à mente lindas flores, reuniões alegres e, é claro, declarações de amor eterno. Se ao menos o gerenciamento de listas de convidados complicadas, a reserva de fornecedores, o controle do orçamento e a garantia de que você não se esqueça de que a tia Mabel tem uma alergia mortal a peixe não fizessem parte desse processo. 🥲

O planejamento de um casamento pode rapidamente passar de empolgante a desgastante - a menos que você tenha ajuda extra. E não estamos falando de um planejador de casamentos caro.

Um bom modelo de lista de verificação de casamento pode tirar um pouco do peso de seus ombros. Ele dividirá todas as suas tarefas passo a passo, manterá você organizado e garantirá que nada seja esquecido, desde o envio dos convites até o planejamento da lua de mel.

Para simplificar as coisas, reunimos 15 modelos gratuitos de listas de verificação de casamento para cobrir todas as partes do seu processo de planejamento. Portanto, respire fundo - você tem tudo o que precisa! ♥️

fato interessante: O tamanho do mercado global de serviços de casamento foi estimado em US$ 182,56 bilhões em 2023 e espera-se que alcance quase US$ 420 bilhões até 2030!

O que são modelos de lista de verificação de casamento?

Os modelos de lista de verificação de casamento são ferramentas simples que ajudam a planejar e organizar as tarefas do casamento. Eles listam tudo o que você precisa fazer, como reservar um local, enviar convites e contratar fornecedores. Esses modelos mantêm você no caminho certo, dividindo as tarefas em etapas claras.

Você pode personalizá-los de acordo com seus planos de casamento, adicionando ou removendo tarefas conforme necessário.

Eles geralmente incluem cronogramas, rastreadores de orçamento e organizadores de listas de convidados para tornar o planejamento mais fácil e menos estressante.

O que faz um bom modelo de lista de verificação de casamento?

O modelo definitivo de lista de verificação de planejamento de casamento deve tornar o planejamento fácil e organizado. Ele deve abranger todas as tarefas essenciais, ajudá-lo a manter o cronograma e ser flexível o suficiente para se adequar aos seus planos exclusivos de casamento.

Veja a seguir em que consiste um bom modelo:

Abrange as principais tarefas, como reservar um local, gerenciar convidados e contratar fornecedores

Organiza as tarefas por prioridade ou cronograma para um planejamento preciso

Permite a personalização para adicionar ou remover tarefas conforme necessário

Acompanha o orçamento para manter as despesas sob controle

Fornece espaço para anotações ou lembretes para gerenciar mudanças de última hora

Simplifica o planejamento e garante que nenhum detalhe importante seja esquecido

15 modelos gratuitos de listas de verificação de casamento

Se precisar de ajuda para controlar as despesas, gerenciar a lista de convidados ou manter o cronograma em dia, o ClickUp , the everything app for work, tem um modelo para mantê-lo organizado e sem estresse.

Aqui estão 15 modelos de listas de verificação de casamento gratuitas para mantê-lo são e em cima do seu grande dia!

1. Modelo de planejamento de casamento do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje o casamento dos seus sonhos com o modelo de planejamento de casamento do ClickUp

O modelo de planejamento de casamento do ClickUp é perfeito para casais que desejam um roteiro claro e prático para o processo de planejamento do casamento. Esse modelo mantém tudo organizado em um só lugar, desde a obtenção de um local e a reserva de fornecedores até a criação de um cronograma de casamento e o controle de despesas.

Este modelo de planejamento de casamento abrange tudo o que você precisa para planejar um casamento sem problemas:

Listas de tarefas personalizadas : Divida as tarefas em categorias como local, serviço de bufê, fotografia e lista de convidados, com prazos, responsáveis e lembretes

Visualização de quadro : Visualize as tarefas em um layout no estilo Kanban para priorizar as tarefas urgentes

Rastreador de orçamento : Acompanhe as despesas estimadas e reais em todas as categorias para evitar gastos excessivos

Colaboração em tempo real: Trabalhe com seu parceiro, família ou organizador de casamentos para manter-se alinhado durante todo o processo de planejamento

Ideal para: Casais que desejam ter controle total sobre o planejamento do casamento, desde o gerenciamento de tarefas até o controle do orçamento, tudo em um só lugar.

Dica profissional: Se estiver criando um site de casamento, mantenha todos os detalhes importantes, como data, local, link para RSVP e registro, em uma seção fácil de navegar. Isso evita que você responda às mesmas perguntas repetidamente e ajuda os convidados a se manterem informados.

2. Modelo de lista de verificação de preparação de casamento do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha-se no caminho certo com o modelo de lista de verificação de preparação de casamento do ClickUp para convites, decoração e muito mais

O modelo de lista de verificação de preparação de casamento do ClickUp foi criado para ajudá-lo a manter o controle de todas as tarefas pré -casamento - confirmar a reserva de fornecedores, finalizar a lista de convidados ou organizar a decoração. Esse modelo é estruturado como uma lista de verificação clara e passo a passo, garantindo que você não perca nada.

Este modelo se adapta à linha do tempo do seu casamento com ferramentas de planejamento flexíveis:

Seções de tarefas personalizadas : Organize as tarefas por cronograma, como "Seis meses antes" para reservar fornecedores ou "Um mês antes" para confirmações de presença

Etiquetagem de prioridades : Atribua prioridade alta, média ou baixa para se concentrar em tarefas urgentes

Visualização de calendário: Visualize prazos e marcos importantes em torno da data do seu casamento

Ideal para: Casais que desejam uma lista de verificação detalhada e com base no tempo para garantir que se mantenham no caminho certo durante o planejamento do casamento.

Leia também: Como usar a IA para o planejamento de eventos

3. Modelo de planejamento de eventos ClickUp

Obter modelo gratuito Organize os detalhes do seu casamento com o modelo de planejamento de eventos do ClickUp para listas de convidados, fornecedores e cronogramas

O modelo de planejamento de eventos do ClickUp é ideal para casais que realizam vários eventos relacionados ao casamento, como festa de noivado, chá de panela, jantar de ensaio e o próprio dia do casamento. Em vez de gerenciar planos dispersos, esse modelo consolida tudo em um único espaço de trabalho.

A capacidade desse modelo de planejamento de eventos de criar listas de tarefas separadas para cada evento é poderosa. Por exemplo:

Festa de noivado: Reserva do local, lista de convidados, bufê, decoração

Cerimônia de casamento: Tabela de assentos, confirmação de fornecedores, itinerário do dia do casamento

Recepção: Lista de reprodução de música, disposição das mesas, planejamento do cardápio

O modelo também inclui um rastreador de orçamento integrado para cada evento, garantindo que você não gaste demais. Com as Dependências de Tarefas do ClickUp, você pode garantir que as tarefas críticas [como o envio de convites] sejam concluídas antes das tarefas dependentes [como a confirmação da contagem de convidados].

Ideal para: Casais que gerenciam vários eventos e desejam um gerenciamento preciso de tarefas, orçamento e visibilidade do cronograma.

4. Modelo de planejamento de eventos do ClickUp

Obter modelo gratuito Simplifique o processo de planejamento usando o modelo ClickUp Event Planners criado para um planejamento de casamento tranquilo

O modelo ClickUp Event Planners foi criado para planejadores de eventos profissionais que gerenciam casamentos de grande escala. No entanto, ele é igualmente valioso para casais que desejam uma abordagem altamente estruturada para o planejamento do casamento.

O planejador digital vem com listas de tarefas pré-criadas para diferentes fases do planejamento do casamento, tais como

Pré-casamento: Orçamento, contratos com fornecedores, criação da lista de convidados

Coordenação do evento: Finalização da linha do tempo, mapas de assentos, visitas de fornecedores

Pós-casamento: Controle de presentes, notas de agradecimento, pagamentos pós-evento

Ele também suporta o compartilhamento de arquivos, permitindo que você carregue contratos de fornecedores, plantas baixas e listas de convidados. Além disso, você pode criar uma linha do tempo clara para o dia do casamento para que todos, desde o bufê até o fotógrafo, saibam exatamente o que acontece e quando.

Ideal para: Casais que planejam um casamento em grande escala ou que trabalham com um organizador de casamentos profissional.

Leia também: Modelos gratuitos de execução de show em Excel e ClickUp

5. Modelo de planejamento de eventos ClickUp Singular

Obter modelo gratuito Planeje um dia de casamento perfeito com o Modelo de Planejamento de Evento Singular do ClickUp para eventos de um único dia

O modelo de planejamento de evento único do ClickUp é perfeito para casais que só precisam planejar o dia do casamento sem outros eventos pré-casamento. É simples, direto e hiperfocado nas principais atividades do dia do casamento.

O modelo ajuda você a criar uma linha do tempo detalhada para o dia do casamento, dividindo tarefas como:

Preparação da cerimônia

Chegada dos fornecedores

Assentos dos convidados

Fluxo da recepção

Um recurso de destaque desse modelo são as dependências de tarefas para aumentar a produtividade. Por exemplo, você pode criar uma dependência que impeça que a tarefa "Montar decorações" seja marcada como concluída até que a tarefa "Entregar decorações no local" seja concluída. Isso elimina a confusão de última hora e garante uma execução impecável.

Ideal para: Casais focados apenas no planejamento do dia do casamento sem gerenciar vários eventos.

Com o ClickUp, pudemos nos concentrar e criar dependências entre tarefas e departamentos para saber quais tarefas eram importantes e impedir que outros departamentos realizassem suas tarefas.

Com o ClickUp, pudemos nos concentrar e criar dependências entre tarefas e departamentos para saber quais tarefas eram importantes e impedir que outros departamentos realizassem suas tarefas.

6. Modelo de resumo de evento do ClickUp

Obter modelo gratuito Compartilhe facilmente a visão do seu casamento com o modelo ClickUp Event Brief para uma comunicação clara

O modelo ClickUp Event Brief é uma versão condensada de um plano de evento completo - perfeito para fornecer aos fornecedores, familiares e coordenadores uma visão geral clara do dia do seu casamento.

Este modelo registra os detalhes essenciais, tais como:

Data, hora e local do evento

Informações de contato do fornecedor

Contagem da lista de convidados

Cronograma final do dia do casamento

É inestimável para garantir que todos, desde o fotógrafo até o bufê, estejam na mesma página, sem a necessidade de examinar planos extensos.

Ideal para: Casais que desejam um resumo simplificado e de alto nível do evento para compartilhar com fornecedores e familiares.

fato divertido: Na Roma antiga, as damas de honra e os padrinhos se vestiam de forma semelhante à noiva e ao noivo para confundir os espíritos malignos e proteger o casal. Acreditava-se que essa tradição afastava a má sorte e garantia um dia de casamento tranquilo!

7. Modelo de planejamento de eventos grandes do ClickUp

Obter modelo gratuito Gerencie casamentos de grande porte com o modelo de planejamento de grandes eventos do ClickUp para uma coordenação perfeita

O modelo de planejamento de eventos de grande porte do ClickUp é perfeito para casamentos de grande escala com listas de convidados extensas, vários fornecedores e logística complexa.

Este modelo mantém tudo estruturado se você estiver planejando um casamento com centenas de convidados, vários locais e eventos de vários dias [como celebrações pré-casamento e brunches pós-casamento].

O modelo permite que você divida seu evento em categorias como:

Gerenciamento de convidados: Acompanhe as confirmações de presença, as restrições alimentares e a disposição dos assentos

Gerenciamento de fornecedores: Monitore prazos de contratos, pagamentos de depósitos e informações de contato de fornecedores

Planejamento logístico: Gerencie horários de transporte, acomodações em hotéis e horários de preparação do evento

Uma vantagem significativa desse modelo é a capacidade de criar cronogramas detalhados do evento. Por exemplo, você pode planejar a montagem da decoração das 8h00 às 10h00, a chegada dos convidados das 16h00 às 17h00 e o início da cerimônia às 17h30, garantindo uma execução tranquila. O ClickUp Gantt Chart View também oferece um visual de alto nível de como todas as tarefas se encaixam.

Ideal para: Casais que planejam casamentos grandes, com mais de 150 convidados, eventos de vários dias ou casamentos no destino.

8. Modelo de orçamento de evento do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe as despesas do seu casamento usando o modelo de orçamento de eventos do ClickUp para não ultrapassar o orçamento

O modelo de orçamento de eventos do ClickUp ajuda a controlar cada dólar gasto em seu casamento, para que não haja surpresas ao longo do caminho. Quer esteja trabalhando com um orçamento rigoroso ou apenas queira manter as despesas organizadas, esse modelo garante que todos os custos sejam contabilizados. Você pode:

Categorize as despesas para itens como local do evento, bufê, decoração, fotografia e entretenimento

Compare os custos estimados com os reais para ficar dentro do orçamento

Acompanhe os pagamentos ou depósitos pendentes para evitar surpresas financeiras de última hora

Atribua proprietários de orçamento para cada categoria, como, por exemplo, pedir que seus pais cuidem do bufê enquanto você cuida do local do evento

Com tudo em um só lugar, você pode ver facilmente para onde está indo o seu dinheiro e ajustá-lo conforme necessário.

Ideal para: Casais que desejam um detalhamento orçamentário detalhado e por categoria para o casamento.

Você sabia? Nos EUA e no Reino Unido, os casais normalmente começam a pesquisar e planejar seus casamentos com 15 a 16 meses de antecedência.

9. Modelo de gerenciamento de eventos ClickUp

Obter modelo gratuito Lide com vários eventos de casamento com o modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp

O modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp é uma ferramenta robusta projetada para casais que desejam uma abordagem de nível profissional para o planejamento de casamentos. Se você estiver trabalhando com uma equipe de fornecedores, membros da família ou um planejador de casamentos, esse modelo funcionará como um hub central para manter todos alinhados.

Este modelo inclui:

Atribuição de tarefas: Atribua tarefas a fornecedores, membros da família ou coordenadores de casamento, como montagem da decoração, check-in de convidados ou serviço de bufê

Visualização da linha do tempo: Acompanhe os prazos de depósito, confirmações de fornecedores e visitas ao local

Gerenciamento do orçamento: Divida as despesas por categoria (bufê, trajes de casamento, vestidos de dama de honra, local do evento, fotografia) e monitore os pagamentos

O que torna esse modelo único é seu recurso de colaboração integrado. Você pode adicionar fornecedores como floristas, bufês e decoradores ao seu espaço de trabalho do ClickUp. Dessa forma, eles recebem atualizações em tempo real, reduzindo a falta de comunicação e eliminando a necessidade de acompanhamento constante por e-mail.

Ideal para: Casais que trabalham com planejadores de casamento, fornecedores e grandes equipes que precisam de gerenciamento de tarefas de nível profissional.

10. Modelo de planejamento de festas ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje festas inesquecíveis antes do casamento com o modelo de planejamento de festas do ClickUp para facilitar o gerenciamento

O modelo de planejamento de festas do ClickUp é perfeito para casais que planejam eventos pré-casamento, como festas de noiva, despedidas de solteiro(a), festas de noivado ou jantares de ensaio. Ele ajuda a organizar tudo, desde a lista de convidados até o planejamento da decoração, sem sobrecarregar a lista de verificação principal do casamento.

Os principais recursos desse modelo de planejamento de festas incluem:

Gerenciamento da lista de convidados: Acompanhe os RSVPs, as preferências de refeições e o número de convidados

Planejamento de decoração e fornecedores: Crie listas de tarefas para decoração, serviço de bufê, música e fotografia

Monitoramento de orçamento: Monitore os gastos de cada evento separadamente do orçamento principal do casamento

Você também pode criar cronogramas separados para cada evento. Por exemplo, a festa de noivado pode ter um cronograma das 17 às 22 horas, enquanto o jantar de ensaio pode ter um cronograma separado das 18 às 21 horas. Esse nível de detalhe mantém todos os eventos pré-casamento organizados sem sobreposição.

Ideal para: Casais que planejam vários eventos pré-casamento.

Dica Profissional: O planejamento de um casamento pode ser caótico, portanto, mantenha as coisas claras com uma lista de verificação de casamento para impressão e uma planilha de orçamento de casamento. A lista de verificação ajuda a controlar tarefas como a reserva de fornecedores ou o envio de convites, enquanto a planilha de orçamento mantém seus gastos sob controle.

11. Planejador de festas e modelo de lista de verificação do Excel do Microsoft 365

via Microsoft 365

O Excel Party Planner and Checklist Template by Microsoft 365 é um modelo simples e sem frescuras para gerenciar eventos pré-casamento, como festas de noivado, chás de panela ou despedidas de solteiro(a). Ele é perfeito se você prefere trabalhar com planilhas em vez de software de gerenciamento de projetos de eventos.

Este modelo de lista de verificação do Excel inclui:

Rastreador de lista de convidados: Rastreie facilmente os RSVPs, o número de convidados e a disposição dos assentos

Detalhamento do orçamento: Acompanhe suas despesas estimadas e reais com serviço de bufê, decoração e entretenimento

Lista de verificação de tarefas: Crie uma lista de tarefas passo a passo com prazos para garantir que nada seja esquecido

Ideal para: Casais que planejam eventos menores antes do casamento, como festas de noivado, chás de bebê ou jantares.

Você sabia? Em média, os casais contratam 14 fornecedores para seus casamentos, confiando muito em avaliações e recomendações. Aproximadamente 30% dos casais também contratam os serviços de um planejador de casamentos, sendo que os planejadores de serviço completo e os coordenadores do dia do casamento são as escolhas mais populares.

12. Modelo de lista de verificação de casamento em Excel da Vertex42

via Vertex42

O Modelo de lista de verificação de casamento em Excel da Vertex42 oferece uma lista de verificação de planejamento de casamento detalhada e pré-criada para casais que preferem um planejamento no estilo de planilha. Esse modelo inclui listas de tarefas abrangentes e controle de orçamento, facilitando a manutenção de todas as informações relacionadas ao casamento em uma única planilha.

É perfeito se você prefere trabalhar off-line ou compartilhar o progresso do planejamento do seu casamento em um formato de planilha familiar.

Os principais recursos incluem:

Lista de tarefas pré-criada: Abrange tarefas desde a escolha do local até o gerenciamento da lista de convidados

Rastreador de orçamento: Acompanhe os custos planejados e reais de cada categoria (local, decoração, serviço de bufê)

Rastreador de fornecedores: Registre os detalhes dos fornecedores, contratos e cronogramas de pagamento

Ideal para: Casais que preferem um planejamento de casamento baseado em planilhas, com controle preciso do orçamento e gerenciamento de tarefas.

13. Modelo de lista de verificação de planejamento de casamento do Canva

via Canva

O Modelo de lista de verificação de planejamento de casamento do Canva é uma lista de verificação visual com um belo design, feita sob medida para casais que desejam uma experiência de planejamento esteticamente agradável. Esse modelo combina um design limpo com uma organização prática de tarefas para garantir que nada seja esquecido.

É ideal se você quiser uma lista de verificação de casamento visualmente atraente que também funcione como um quadro de humor ou um rastreador de inspiração.

Os principais recursos incluem:

Detalhamento visual das tarefas: Marque tarefas como "Reservar local", "Enviar convites" ou "Contratar fotógrafo"

Rastreamento da linha do tempo: Rastreie as tarefas com base na linha do tempo do casamento - 12 meses antes, 6 meses antes, etc.

Design personalizável: Ajuste fontes, cores e títulos para combinar com o tema do seu casamento

Ideal para: Casais que adoram listas de verificação visualmente atraentes e fáceis de usar, com opções de design personalizáveis.

14. Modelo de lista de verificação de casamento simples e minimalista do Canva

via Canva

O Modelo de Lista de Verificação de Casamento Minimalista e Simples do Canva é ideal para casais que preferem uma abordagem limpa e sem bagunça para o planejamento do casamento. Ele oferece uma lista de verificação minimalista, de uma única página, que destaca apenas as tarefas essenciais, eliminando a sobrecarga.

Este modelo é perfeito para casais que desejam simplicidade sem sacrificar a funcionalidade. Se você acha que os modelos de planejamento detalhados são muito complicados, esta lista de verificação oferece uma alternativa interessante.

Os principais recursos incluem:

Design minimalista: Layout limpo com listas de tarefas e prazos claros

Acompanhamento de tarefas essenciais: Abrange tarefas obrigatórias como reserva de local, prova de vestido de noiva e envio de convites

Seções personalizáveis: Adicione suas tarefas ou seções para adaptá-las ao seu casamento

Ideal para: Casais que preferem uma abordagem de planejamento de casamento simples e direta, sem detalhes excessivos.

15. Modelo de lista de verificação de planejamento de casamento do The Knot

via The Knot

O Modelo de lista de verificação de planejamento de casamento do The Knot é um dos modelos mais abrangentes e padrão do setor.

Criado por especialistas em planejamento de casamentos, ele divide as tarefas com base em um cronograma recomendado (12 meses, nove meses, seis meses, etc.) e abrange todos os detalhes.

Um dos benefícios mais destacados é a rede de fornecedores integrada do The Knot. Você pode encontrar fornecedores recomendados e reservar serviços diretamente de sua lista de verificação - eliminando o incômodo de pesquisar on-line.

Os principais recursos incluem:

Tarefas pré-preenchidas: Inclui automaticamente tarefas padrão de casamento, como "Reservar fotógrafo" ou "Encomendar bolo"

Gerenciamento de fornecedores: Acompanhe facilmente as informações dos fornecedores, cronogramas de pagamento e detalhes de contato

Orientação de cronograma: Recomendações integradas com base na data do seu casamento, garantindo que você se mantenha dentro do cronograma

Ideal para: Casais que desejam uma lista de verificação de planejamento de casamento pré-criada e aprovada pelo setor, com recomendações de fornecedores.

Mantenha-se organizado e desfrute de um casamento sem estresse

O planejamento de um casamento pode parecer esmagador. São tantas tarefas, prazos e decisões para gerenciar! Mas com a lista de verificação adequada, você pode se manter organizado e sem estresse.

Esses modelos gratuitos de lista de verificação de casamento detalham tudo, desde listas de convidados e reservas de fornecedores até orçamentos e cronogramas, ajudando você a se manter no topo.

Não importa se você está planejando um casamento pequeno e íntimo ou uma grande celebração, o ClickUp tem um modelo para atender às suas necessidades. Esses modelos, em particular, facilitam o gerenciamento de tarefas, a comunicação com fornecedores e o controle do seu orçamento - tudo em um só lugar.

Você passará menos tempo se estressando com os detalhes e mais tempo aproveitando a jornada.

Escolha o que funciona melhor para você, comece a marcar as tarefas e se aproxime do casamento dos seus sonhos - sem o caos! Inscreva-se no ClickUp gratuitamente e comece a planejar hoje mesmo!