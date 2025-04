Modelos gratuitos de avaliação no meio do ano para acompanhar o desempenho e a produtividade

Você poderia dirigir um carro sem nunca verificar o painel? Você não saberia se está com pouco combustível ou se está acelerando em direção a um problema. O mesmo vale para o gerenciamento de uma equipe.

Sem uma avaliação no meio do ano, você está navegando às cegas, arriscando metas não atingidas, funcionários desmotivados e desafios não abordados.

É aí que entra um modelo de avaliação de meio de ano. Eles simplificam seu ciclo de avaliação de desempenho, facilitando processos como avaliação do progresso do funcionário, definição de expectativas e acompanhamento de melhorias.

Este guia explora 12 modelos de avaliação de meio de ano gratuitos e personalizáveis para ajudá-lo a realizar avaliações eficazes do desempenho dos funcionários, fornecer insights acionáveis e aumentar o envolvimento.

Você sabia que 84% dos funcionários se sentem mais motivados quando são reconhecidos por seu trabalho?

O que são modelos de avaliação de desempenho no meio do ano?

Os modelos de avaliação de desempenho no meio do ano simplificam o processo, facilitando o acompanhamento e a avaliação do progresso, a criação de expectativas de desempenho e o fornecimento de críticas construtivas.

Mas, primeiro, o que é uma avaliação no meio do ano? É um processo de revisão estruturado na metade do ciclo de avaliação de desempenho. Ao contrário de uma avaliação de desempenho anual, é uma chance de avaliar o desempenho do funcionário, discutir a definição de metas e ajustar estratégias antes do final do ano.

Portanto, ao usar um modelo de avaliação de desempenho, você pode:

Simplifique o processo de avaliação

Certifique-se de que os gerentes e funcionários estejam alinhados

Forneça feedback útil com base em exemplos específicos

Aumente o envolvimento dos funcionários e o desenvolvimento da carreira

Um modelo de avaliação no meio do ano é ideal para equipes de RH, gerentes e freelancers que precisam de uma avaliação estruturada do desempenho no trabalho.

Seja analisando os subordinados diretos em uma reunião individual ou realizando uma avaliação de desempenho de toda a equipe, um modelo bem elaborado mantém tudo nos trilhos!

➡️ Leia mais: Melhor software de monitoramento de funcionários

O que faz um bom modelo de avaliação no meio do ano?

Um modelo bem elaborado ajuda a orientar as discussões, acompanha o desempenho dos funcionários e fornece estrutura para o progresso das metas. Aqui estão os principais recursos que um modelo ideal de avaliação no meio do ano deve incluir:

Critérios claros de desempenho: Defina as principais métricas de desempenho dos funcionários para avaliar o progresso, os pontos fortes e as áreas que precisam ser aprimoradas

Estrutura de definição de metas: Estabeleça objetivos mensuráveis para alinhar o desenvolvimento do funcionário às metas organizacionais

Pedidos de feedback construtivo: Ofereça espaço para que gerentes e funcionários documentem o feedback com exemplos específicos de melhoria

Seção de autoavaliação: Incentive os funcionários a refletir sobre seu desempenho, conquistas anteriores e desafios com uma avaliação de desempenho de autoavaliação

Rastreador de sessão de feedback: Registre os principais pontos de discussão de reuniões individuais para manter registros de avaliações e acordos anteriores

Seção de feedback dos colegas: Reúna percepções dos membros da equipe para obter uma visão holística do sucesso da equipe e das habilidades de colaboração de um funcionário

Avaliação do progresso: Acompanhe como os funcionários atenderam às expectativas desde a avaliação anterior e identifique as lacunas

Plano de melhoria de desempenho (PIP): Ofereça um plano estruturado para funcionários que precisam de apoio adicional para atender às expectativas

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de software de feedback de funcionários

12 modelos de avaliação no meio do ano para aumentar o desempenho dos funcionários

O modelo certo de avaliação de desempenho no meio do ano pode ajudá-lo a medir o sucesso, aumentar o envolvimento dos funcionários e garantir um processo de avaliação mais tranquilo.

Aqui estão 12 modelos de avaliação de desempenho para ajudá-lo a simplificar seus esforços:

1. Modelo de feedback do funcionário do ClickUp

Obter modelo gratuito Reúna, acompanhe e aja de acordo com o feedback dos funcionários usando o modelo de feedback de funcionários do ClickUp

O modelo de feedback do funcionário do ClickUp simplifica a coleta, o rastreamento e a análise do feedback para criar uma cultura de transparência e melhoria contínua.

Ele ajuda os gerentes a incentivar a comunicação aberta, aumentar o envolvimento e garantir discussões significativas sobre desempenho e crescimento. As perguntas de avaliação, o rastreamento automatizado e as exibições personalizadas permitem que as equipes obtenham insights acionáveis e conduzam a uma melhor tomada de decisões.

Veja por que você vai gostar dele:

Use formulários estruturados e pesquisas para obter feedback dos funcionários

Monitore as tendências de feedback e analise o sentimento dos funcionários em tempo real

Use 16 campos personalizados como Esclarecimento da função, Oportunidades de desenvolvimento e Comunicação com o gerente para categorizar as respostas

Ideal para: Profissionais de RH, líderes de equipe e gerentes que desejam uma abordagem estruturada e orientada por dados para avaliação de funcionários e desenvolvimento profissional.

Dica bônus: Quer preparar os novos contratados para o sucesso? saiba como definir metas de integração para ajudar os funcionários a serem bem-sucedidos e criar um início tranquilo e produtivo para sua equipe! ✅

2. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Obter modelo gratuito Otimize o processo de avaliação de desempenho usando o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

O modelo de avaliação de desempenho do ClickUp torna o processo estruturado, eficiente e transparente - ajudando você a acompanhar o desempenho, definir metas e fornecer feedback acionável.

Esse modelo permite simplificar as avaliações, realizar feedback 360° e garantir que sua equipe permaneça alinhada com os objetivos da empresa. Seja em revisões anuais ou em check-ins regulares, essa ferramenta o ajuda a criar um processo de revisão de desempenho contínuo e orientado por dados.

Veja por que você vai gostar dele:

Agende sessões de avaliação facilmente usando a visualização Calendar do ClickUp

Acompanhe as principais métricas de desempenho com campos personalizados e atributos detalhados

Aprimore a colaboração com notificações, marcação e insights baseados em IA

ideal para *Profissionais de RH e gerentes de todos os setores que se concentram no desenvolvimento dos funcionários, no alinhamento de metas e no feedback contínuo.

➡️ Leia mais: Exemplos de avaliação de desempenho (frases + comentários)

3. Modelo de avaliação de desempenho abrangente do ClickUp

Obter modelo gratuito Analise avaliações complexas e forneça feedback estruturado usando o modelo de avaliação de desempenho abrangente do ClickUp

O ClickUp Comprehensive Performance Review Template simplifica o gerenciamento de avaliações de desempenho complexas. Ele ajuda as equipes de RH e os gerentes a realizar avaliações estruturadas, acompanhar o progresso dos funcionários e incentivar o crescimento profissional.

Com Autoavaliações, Avaliações do Gerente e Conversas Colaborativas sobre Carreira incorporadas, esse modelo promove uma comunicação transparente. Ele garante que os funcionários recebam feedback significativo, definam metas claras e permaneçam alinhados com os objetivos da empresa.

Veja por que você vai gostar dele:

Organize as avaliações de desempenho usando os modos de exibição Quadro e Lista com eficiência

Acompanhe o progresso dos funcionários com campos personalizados como Trimestre, Departamento e Região

Simplifique as avaliações de desempenho com Autoavaliações e avaliações do gerente

Ideal para: Profissionais de RH, gerentes e recrutadores para avaliar o desempenho, fornecer feedback e apoiar o crescimento na carreira.

Fato curioso: A palavra feedback vem da cibernética. originalmente, ela não tinha nada a ver com pessoas! Ela era usada para descrever como os sistemas (como as máquinas) se regulam.

4. Modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe metas, OKRs e outras métricas de desempenho facilmente usando o modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp

O modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp ajuda a avaliar o desempenho, acompanhar as metas e fornecer feedback oportuno - tudo em um só lugar.

Com esse modelo, você pode definir expectativas claras, monitorar OKRs e analisar dados em tempo real para melhorar o crescimento dos funcionários. Ele simplifica a coleta de feedback, tornando as avaliações de desempenho mais estruturadas, acionáveis e justas.

Veja por que você vai gostar dele:

Acompanhe o progresso facilmente com campos personalizados como OKRs, departamentos e marcos

Colete feedback estruturado de funcionários e gerentes usando formulários de feedback personalizados

Documente os resultados de forma eficiente com o ClickUp Docs para manter registros organizados

Ideal para: Equipes de RH, gerentes e líderes de negócios para acompanhar o progresso dos funcionários e dar feedback para o desenvolvimento da carreira.

5. Modelo de relatório semanal para funcionários do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe e informe o progresso de seus funcionários a cada semana usando o modelo de relatório semanal para funcionários do ClickUp

O modelo de relatório semanal para funcionários do ClickUp ajuda a monitorar conquistas, rastrear metas e identificar áreas de melhoria - tudo em um só lugar. Ele permite que você colete dados em tempo real, analise tendências de produtividade e crie relatórios sem esforço e de forma organizada.

O modelo mantém a transparência, melhora a comunicação da equipe e simplifica os check-ins semanais. Seja para gerenciar uma equipe pequena ou um departamento inteiro, esse modelo o mantém informado e no controle.

Veja por que você vai gostar dele:

Acompanhe o progresso sem esforço com campos personalizados para tarefas, metas e desempenho

Colete dados estruturados usando a exibição de tabela para obter relatórios organizados

Analise as principais métricas para identificar tendências e áreas de melhoria

Ideal para: Gerentes e equipes de RH de startups e organizações em crescimento para acompanhar o desempenho e o progresso dos funcionários.

Dica bônus: Está com dificuldades para manter seus melhores funcionários? descubra como reter os funcionários mais talentosos: técnicas para equipes de RH e crie um local de trabalho onde os melhores desempenhos prosperem!

6. Modelo ClickUp Start Stop Continue

Obter modelo gratuito Simplifique o brainstorming, a tomada de decisões e o planejamento de ações usando o modelo ClickUp Start Stop Continue

O modelo ClickUp Start Stop Continue ajuda você e sua equipe a avaliar o que está funcionando, o que precisa ser melhorado e o que deve ser descontinuado.

Organizar os insights em Iniciar, Parar e Continuar ajuda a refinar os fluxos de trabalho, aumentar a eficiência e alinhar os esforços da equipe com as metas estratégicas. Este modelo oferece uma abordagem estruturada para melhorar a experiência do cliente, a colaboração da equipe e os processos internos.

Veja por que você vai gostar dele:

Organize o feedback nas seções Iniciar, Parar e Continuar para maior clareza

Visualize as prioridades com os quadros brancos ClickUp e as notas adesivas interativas

Acompanhe o progresso definindo revisões e atualizações automáticas de tarefas

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e estrategistas de negócios para realizar avaliações de desempenho, melhoria de processos e brainstorming de novas iniciativas para o sucesso organizacional.

Hack amigável: Quer ajudar os novos contratados a começar com o pé direito? saiba como criar um plano eficaz de 30 a 60 a 90 dias para a integração, a fim de obter uma experiência de integração estruturada e orientada por metas. Ele delineia os principais marcos, garante clareza e acelera a produtividade. Veja por que isso funciona: Aumenta a produtividade : 61% dos novos contratados se sentem mais preparados com uma integração estruturada 📈

Estabelece expectativas claras : Ajuda os funcionários a gerenciar a carga de trabalho s e a priorizar as tarefas ✅

Fortalece a coesão da equipe : Incentiva a construção de relacionamentos e a colaboração desde o início 🤝

Apoia o controle de desempenho : Garante avaliações regulares e alinhamento de metas 🎯

Fornece recursos essenciais: Oferece acesso fácil às políticas e ferramentas da empresa 📂 Transforme seu plano de 30-60-90 dias em tarefas práticas com o ClickUp para obter sucesso na integração! 🎉

7. Modelo de relatório de desempenho do ClickUp

Obter modelo gratuito Fique por dentro de todas as suas métricas e KPIs em um só lugar usando o modelo de relatório de desempenho do ClickUp

O modelo de relatório de desempenho do ClickUp ajuda você a monitorar as principais métricas, analisar tendências e gerar relatórios - tudo em um só lugar. Não há mais entrada manual de dados ou insights dispersos.

Esse modelo oferece visibilidade em tempo real do progresso da sua equipe, facilitando a tomada de decisões informadas. Ele foi projetado para ser eficiente e permite que você defina metas de desempenho, categorize dados e automatize relatórios.

Veja por que você vai gostar dele:

Personalize as visualizações com listas, gráficos de Gantt e controle de carga de trabalho para maior clareza

Marque os membros da equipe, adicione comentários e anexe arquivos para uma colaboração perfeita

Agende avaliações de desempenho regulares com tarefas e lembretes recorrentes

Ideal para: Profissionais de RH e líderes de equipe que precisam acompanhar o desempenho, medir KPIs e melhorar a responsabilidade.

Você sabia que o sanduíche de feedback (positivo-negativo-positivo) pode ser uma maneira surpreendentemente eficaz de fornecer feedback construtivo! Ele pode ajudar a tornar a mensagem mais palatável e incentivar o destinatário a ser mais receptivo às áreas de crescimento. Experimente e veja se funciona para você! 👍

8. Modelo de plano de ação para funcionários do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie, gerencie, monitore e meça objetivos individuais em tempo real usando o modelo de plano de ação para funcionários do ClickUp

O modelo de plano de ação para funcionários do ClickUp ajuda a criar, gerenciar e medir objetivos individuais em tempo real. Ele simplifica o acompanhamento do desempenho, garantindo que sua equipe permaneça focada em metas claras e mensuráveis que se alinham à missão da sua empresa.

Chega de anotações dispersas ou atualizações de progresso perdidas - esse modelo mantém tudo organizado em um só lugar. Você pode monitorar o progresso, fornecer feedback oportuno e ajustar os planos de ação conforme necessário para o desenvolvimento profissional.

Veja por que você vai gostar dele:

Agende verificações regulares de desempenho com as exibições de Calendário e Carga de trabalho

Compartilhe planos de ação com as partes interessadas usando as ferramentas de colaboração do ClickUp

Monitore o progresso usando status personalizados e recursos de rastreamento em tempo real

Ideal para: Profissionais de RH que precisam acompanhar o progresso dos funcionários, definir metas mensuráveis e melhorar a produtividade.

9. Modelo de avaliação de desempenho no meio do ano em PDF da PerformYard

via PerformYard

O modelo de avaliação de desempenho no meio do ano da PerformYard inclui um formulário de autoavaliação do funcionário, uma seção de avaliação do gerente e uma agenda de reunião de avaliação. Esses elementos garantem discussões produtivas sobre desempenho, metas e áreas de melhoria.

O modelo incentiva os funcionários e gerentes a refletirem sobre as conquistas e os desafios dos últimos seis meses. Seu uso pode melhorar o envolvimento dos funcionários, definir metas claras e garantir o crescimento contínuo da sua equipe.

Veja por que você vai gostar dele:

Melhore o relacionamento entre gerente e funcionário com discussões de feedback acionáveis

Melhore o suporte aos funcionários identificando recursos e necessidades de desenvolvimento

Incentive a autorreflexão com um processo estruturado de avaliação de funcionários

Ideal para: Profissionais de RH, líderes de equipe e gerentes que realizam avaliações de desempenho de funcionários no meio do ano para impulsionar o desenvolvimento profissional, acompanhar o progresso e aprimorar as habilidades de comunicação.

Dica profissional: Quer crescer profissionalmente? Você precisa aprender a pedir feedback e avaliações para aprimorar suas habilidades corretamente! Veja aqui como fazer isso de forma eficaz: Verifique a disponibilidade : Use o ClickUp Chat para encontrar o melhor horário

Agende uma reunião : Configure chamadas facilmente com o ClickUp Calendar e a integração

Prepare perguntas : Faça anotações e rascunhos de perguntas-chave com o ClickUp Notepad

Aprenda com o feedback: Organize os insights no ClickUp Docs para referência futura

Acompanhe o progresso: Defina metas acionáveis usando as metas e os campos personalizados do ClickUp Use o ClickUp para transformar o feedback em oportunidades de crescimento e elevar o nível de suas habilidades!

10. Modelo de revisão de meio de ano em PDF da Primalogik

via Primalogik

O modelo de avaliação semestral da Primalogik ajuda os gerentes a avaliar o progresso dos funcionários nos últimos seis meses. Você pode avaliar o desempenho geral, a comunicação e as habilidades de liderança, garantindo um processo de avaliação equilibrado.

Com escalas de classificação detalhadas e perguntas de feedback orientadas, esse modelo facilita a identificação de pontos fortes, áreas de melhoria e próximas etapas acionáveis antes da avaliação de fim de ano.

Veja por que você vai gostar dele:

Avalie o desempenho de forma objetiva usando uma escala de classificação estruturada de um a cinco

Avalie as principais competências, como conclusão de metas, qualidade do trabalho e responsabilidade

Forneça insights construtivos para ajudar os funcionários a melhorar antes da avaliação de fim de ano

Ideal para: Líderes de equipe que desejam conduzir avaliações estruturadas de desempenho de funcionários no meio do ano para avaliações baseadas em dados, desenvolvimento de funcionários e definição proativa de metas.

11. Modelo de avaliação semestral de funcionários em Word e Excel by Modelos de avaliação de funcionários

via Modelos de avaliação de funcionários

O modelo de avaliação semestral de funcionários da Employee Review Templates inclui uma seção de autoavaliação em que os funcionários refletem sobre suas contribuições, desafios e metas e uma seção de comentários do gerente para feedback e avaliação.

Este modelo usa perguntas abertas e escalas de classificação para tornar as avaliações de desempenho mais significativas. Além disso, ele permite que os gerentes reconheçam as realizações, acompanhem o progresso das metas e identifiquem áreas para crescimento profissional.

Veja por que você vai gostar dele:

Incentive a autorreflexão com perguntas abertas sobre conquistas e desafios

Melhore a comunicação discutindo a dinâmica da equipe e as necessidades de suporte

Use escalas de classificação para avaliar a adequação cultural, a qualidade do trabalho e a comunicação

Ideal para: Líderes empresariais que realizam revisões estruturadas no meio do ano que combinam autorreflexão com feedback do gerente para uma avaliação mais holística.

12. Modelo de Planilha de Avaliação Semestral by PeopleGoal

via PeopleGoal

O modelo de avaliação semestral do PeopleGoal prepara o cenário para um feedback equilibrado - os funcionários se avaliam e, em seguida, os gerentes avaliam. É uma maneira transparente e perspicaz de manter o desempenho no caminho certo.

Com rastreamento de metas, classificações de desempenho e uma seção Iniciar-Parar-Continuar, esse modelo ajuda as organizações a medir o sucesso, identificar áreas de melhoria e definir metas acionáveis para os próximos seis meses.

Veja por que você vai gostar dele:

Avalie os níveis de desempenho usando uma escala de classificação estruturada de 5 pontos

Acompanhe o progresso das metas marcando os objetivos como On Track ou Off Track

Forneça feedback significativo com seções dedicadas de avaliação de funcionários e gerentes

ideal para: Equipes de RH e gerentes acompanharem o progresso dos funcionários, fornecerem feedback transparente e criarem planos de desenvolvimento acionáveis.

Simplifique suas avaliações de meio de ano para obter sucesso com o ClickUp!

As revisões no meio do ano são mais do que simples check-ins - são oportunidades para reconhecer conquistas, realinhar metas e impulsionar o crescimento dos funcionários. Para os gerentes, elas garantem que o desempenho permaneça no caminho certo. Para os funcionários, elas fornecem feedback construtivo e caminhos claros de desenvolvimento.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, facilita o gerenciamento do desempenho. Acompanhe as metas, obtenha feedback e simplifique as avaliações - tudo em um só lugar. Automatize fluxos de trabalho, defina objetivos claros e garanta reuniões individuais produtivas.

Além disso, com mais de 1.000 modelos personalizáveis, você pode otimizar seu ciclo de avaliação e aumentar a produtividade. Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo para transformar suas avaliações de desempenho no meio do ano em um sucesso prático! 🚀