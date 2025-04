As 10 principais alternativas do Simplified para um marketing eficiente em 2025

Você já tentou atualizar publicações em redes sociais, criar gráficos e programar conteúdo em uma única plataforma antes que seu café da manhã esfriasse? Essa é a luta diária quando o Simplified não consegue acompanhar suas crescentes necessidades de marketing!

Embora prometa a conveniência de um tudo em um, essas limitações de modelos, gargalos de colaboração e recursos simplistas de automação começam a parecer algemas digitais à medida que sua equipe aumenta.

O mundo das ferramentas de marketing está repleto de alternativas do Simplified que mantêm seu fluxo de trabalho tranquilo e, ao mesmo tempo, aumentam a funcionalidade.

Precisa de agendamento social turbinado, um modelo de calendário de conteúdo poderoso ou uma IA que escreva conteúdo envolvente? Uma alternativa simplificada melhor está à sua espera! Vamos explorar ferramentas para criadores de conteúdo que não apenas substituem o Simplified - elas revolucionarão todo o seu jogo de marketing!

resumo de 60 segundos Aqui estão as principais alternativas do Simplified que podem transformar seu fluxo de trabalho de marketing: : O melhor para gerenciamento de marketing tudo-em-um ClickUp: O melhor para gerenciamento de marketing tudo-em-um Canva: O melhor para design gráfico intuitivo Synthesia: Melhor para geração de vídeo com IA HeyGen: Melhor para vídeos e apresentações com avatar de IA Anyword: Melhor para copywriting de IA com previsão de ROI SocialPilot: Melhor para gerenciamento e análise de mídia social GravityWrite: Melhor para criação de conteúdo com IA para equipes pequenas Melhor para criação e edição de conteúdo de formato longo Adobe Express: Melhor para modelos de nível profissional e consistência de marca Piktochart: Melhor para criar infográficos e histórias visuais

O que você deve procurar nas alternativas ao Simplified?

Ao escolher as alternativas do Simplified para criação de conteúdo e marketing, considere esses recursos principais para encontrar a melhor opção para sua equipe:

Recursos de criação de conteúdo: Oferece suporte a vários tipos de conteúdo - gráficos de mídia social, vídeos, conteúdo escrito e muito mais - tudo em uma única plataforma

Recursos de colaboração: Permite funções de comentários, espaços de trabalho compartilhados e edição em tempo real para simplificar o processo de revisão

Ecossistema de integração: Conecta-se a plataformas de mídia social, CRMs e software de gerenciamento de projetos para uma integração perfeita do fluxo de trabalho

Assistência de IA: Aumenta a eficiência com redação automatizada, geração de imagens e otimização de conteúdo

Interface intuitiva: Oferece um design fácil de usar que reduz a curva de aprendizado e aumenta a adoção pela equipe

Opções de personalização: Mantém a consistência da marca por meio de modelos, guias de estilo e gerenciamento de ativos

Análises e relatórios: Oferece insights sobre o desempenho do conteúdo para refinar as estratégias de marketing

As 10 melhores alternativas ao Simplified

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de marketing tudo em um)

Acompanhe o andamento do projeto, simplifique os fluxos de trabalho e colabore perfeitamente com sua equipe - tudo no ClickUp Workspace

Hoje em dia, o trabalho está falido. Nossos projetos, conhecimento e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos deixam mais lentos. O ClickUp corrige isso com o aplicativo completo para o trabalho, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Enquanto o Simplified tenta combinar design básico com coordenação de equipe rudimentar, o ClickUp dá um passo à frente. Ele oferece gerenciamento de projetos de nível empresarial perfeitamente conectado a ferramentas de criação de conteúdo - o ambiente perfeito e integrado para a sua equipe de marketing prosperar.

Se você se sentir limitado pelas limitações do fluxo de trabalho do Simplified, as mais de 15 visualizações, as opções de automação e os recursos de relatórios detalhados do ClickUp podem ser uma atualização poderosa.

ClickUp Brain

Além disso, com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, as equipes de marketing podem gerar conteúdo em uma velocidade sem precedentes, desde legendas sociais até esboços completos de blogs, tudo isso mantendo uma consistência de voz de marca unificada.

Resuma ou melhore rapidamente seu conteúdo com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain vai além das ferramentas básicas de IA, refinando o conteúdo existente, verificando a gramática e oferecendo suporte a vários idiomas. Ele também adapta o tom para corresponder ao público-alvo - recursos que a IA do Simplified não consegue igualar.

E tem mais! Os usuários do ClickUp Brain podem optar por trabalhar com vários LLMs, como Claude e GPT-4o, diretamente de seu ClickUp Workspace.

Documentos do ClickUp

Enquanto isso, o ClickUp Docs transforma a forma como as equipes colaboram em materiais de marketing, conectando a criação de documentos diretamente a tarefas e fluxos de trabalho.

Acesse todo o seu conteúdo em um só lugar vinculando os documentos e as tarefas do ClickUp

Redatores, designers e partes interessadas podem editar simultaneamente, deixar comentários contextuais e vincular documentos a campanhas específicas, criando um hub central de gerenciamento de conhecimento.

Modelo de gerenciamento de conteúdo ClickUp

Deseja simplificar os fluxos de trabalho de conteúdo rapidamente? O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp oferece uma estrutura pronta para uso com exibições personalizáveis para planejamento, acompanhamento de produção e cronogramas de publicação.

Obter um modelo gratuito Mantenha todos os membros das equipes de conteúdo e marketing na mesma página com o ClickUp Content Management Templat

Esse modelo ajuda as equipes de marketing a visualizar o pipeline de conteúdo, acompanhar as métricas de conteúdo, produzir conteúdo e manter a qualidade consistente dos resultados sem criar sistemas do zero.

Fazendo malabarismos com o gerenciamento de projetos de mídia social, ferramentas de design e software de marketing? O ClickUp Integrations, com sua enorme linha de mais de 1.000 ferramentas de trabalho, mantém tudo conectado, para que seu conteúdo flua sem esforço da criação à distribuição. Precisa de insights em tempo real? Os ClickUp Dashboards oferecem a você uma visão clara dos KPIs de marketing e do desempenho da campanha, fornecendo análises profundas que o Simplified não consegue igualar.

Melhores recursos do ClickUp

Faça brainstorming de ideias de campanha nos quadros brancos do ClickUp para mapear estratégias e conteúdo de mídia social

Acione atribuições de tarefas, aprovações e transferências de conteúdo com o ClickUp Automations

Agilize o feedback usando provas e anotações em designs, vídeos e documentos

Armazene ativos de marca no ClickUp Docs ou em um espaço de trabalho compartilhado para facilitar o acesso da equipe

Incorpore ferramentas de design como Canva ou Figma para garantir que a marca permaneça consistente em todos os materiais de marketing

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser íngreme para novos usuários

O aplicativo móvel tem funcionalidade limitada em comparação com a versão para desktop

Preços do ClickUp

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capturas: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Uma avaliação do G2 diz:

Somos uma equipe de marketing interna muito ocupada. A estrutura flexível do Clickup na linha do tempo e na tabela, juntamente com os campos personalizados que podem ser criados na hora, facilitou a criação dessa visualização, que é atualizada ao vivo à medida que atualizamos esses projetos promocionais em outras partes do Clickup.

Somos uma equipe de marketing interna muito ocupada. A estrutura flexível do Clickup na linha do tempo e na tabela, juntamente com os campos personalizados que podem ser criados na hora, facilitou a criação dessa visualização, que é atualizada ao vivo à medida que atualizamos esses projetos promocionais em outras partes do Clickup.

2. Canva (melhor para design gráfico intuitivo)

via Canva

O Canva é uma alternativa fácil de usar ao Simplified, perfeita para equipes sem experiência em design gráfico.

Seu editor de arrastar e soltar e mais de 250.000 modelos gratuitos tornam os fluxos de trabalho de criação de conteúdo rápidos e fáceis. Embora o Simplified ofereça ferramentas básicas de design, o Canva suporta publicações em mídias sociais, apresentações e materiais impressos, o que o torna uma opção versátil para o marketing visual.

Com sugestões baseadas em IA, publicação direta e amplo suporte a formatos, o Canva simplifica a produção de conteúdo de alta qualidade para profissionais de marketing de todos os níveis.

Fato curioso: O Canva começou quando Melanie Perkins, professora de software de design na University of Western Australia, achou programas como o Photoshop muito complexos. Em 2007, ela e Cliff Obrecht lançaram a Fusion Books, uma empresa de design de anuários do ensino médio que abriu caminho para o Canva.

Melhores recursos do Canva

Acelere a criação de designs com uma vasta biblioteca de modelos, elementos e fotos de banco de imagens

Mantenha a consistência da marca usando o Brand Kit para armazenar e aplicar sua identidade visual

Colabore em tempo real com os membros da equipe usando comentários e fluxos de aprovação

Agende publicações em mídias sociais diretamente nas principais plataformas

Dê vida a designs estáticos com ferramentas de animação simples

Limitações do Canva

Os recursos avançados de design são mais limitados em comparação com ferramentas profissionais como o pacote Adobe

Os recursos de edição de vídeo são básicos em comparação com as plataformas de vídeo dedicadas

Preços do Canva

Gratuito : Recursos básicos

Profissional: uS$ 15/mês por usuário

Equipes : uS$ 30/mês para três usuários

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Canva

G2: 4. 7/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 12.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Canva

Uma avaliação do G2 diz,

O Canva tem uma interface fácil de usar que proporciona mais produtividade e não requer treinamento prévio. Vários modelos de design estão disponíveis para design com recursos de arrastar e soltar. uma ampla biblioteca de elementos de design e gráficos e acesso a milhões de imagens gratuitas e fotos de banco de imagens. Opções de marca personalizada com opções fáceis de exportação e publicação. .... O melhor de tudo são os planos de preços acessíveis.

O Canva tem uma interface fácil de usar que proporciona mais produtividade e não requer treinamento prévio. Vários modelos de design estão disponíveis para design com recursos de arrastar e soltar. uma ampla biblioteca de elementos de design e gráficos e acesso a milhões de imagens gratuitas e fotos de banco de imagens. Opções de marca personalizada com opções fáceis de exportação e publicação. .... O melhor de tudo são os planos de preços acessíveis.

3. Synthesia (melhor para geração de vídeo com IA)

via Synthesia

O conteúdo de vídeo está em alta demanda, mas os desafios de produção dificultam o trabalho das equipes de marketing que usam o Simplified. Os custos, a programação e a coordenação de talentos geralmente bloqueiam a produção consistente.

O Synthesia elimina essas barreiras com a criação de vídeos com tecnologia de IA - não são necessárias câmeras, microfones ou habilidades de edição. Ele gera apresentadores virtuais realistas que fornecem scripts em mais de 120 idiomas, ideais para vídeos educacionais e promocionais.

Ao contrário das ferramentas básicas de edição do Simplified, o Synthesia transforma instantaneamente textos em vídeos profissionais, eliminando a necessidade de filmagens originais.

Melhores recursos do Synthesia

Gere apresentadores com IA que fornecem conteúdo naturalmente em mais de 120 idiomas

Crie vídeos profissionais de treinamento e marketing sem câmeras ou atores

Personalize fundos e cenas virtuais para combinar com a identidade de sua marca

Traduza vídeos instantaneamente, mantendo o mesmo apresentador de IA

Aumente o envolvimento com gráficos, transições e sobreposições de texto incorporados, sem necessidade de habilidades de edição

Limitações do Synthesia

Alcance emocional limitado dos apresentadores de IA em comparação com atores humanos

Alguns usuários relatam movimentos não naturais ocasionais em animações de avatar

Preços do Synthesia

Gratuito: Versão básica

Inicial : uS$ 29/mês

Criador: US$ 89/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Synthesia

G2 : 4. 7/5 (mais de 1.900 avaliações)

Capturas: 4. 7/5 (mais de 200 avaliações)

Leia também: Alternativas ao Synthesia AI para vídeos gerados por IA

4. HeyGen (melhor para vídeos e apresentações com avatar de IA)

via Capterra

Dimensionar o conteúdo de vídeo personalizado é quase impossível quando cada mensagem exige a filmagem de uma pessoa real. As equipes de vendas e marketing atingem rapidamente um teto de produção, com dificuldades para personalizar vídeos para diferentes segmentos e atualizações.

A HeyGen revoluciona o marketing de vídeo criando gêmeos digitais - avatares de IA que fornecem vídeos personalizados ilimitados sem necessidade de filmagem adicional.

Essa alternativa do Simplified é excelente em comunicação por vídeo autêntica e escalonável, o que a torna ideal para divulgação de vendas, envolvimento do cliente e outros esforços de marketing. As equipes podem gerar versões de IA realistas de membros reais, garantindo mensagens perfeitas e personalizadas.

Melhores recursos do HeyGen

Personalize vídeos para clientes potenciais ou clientes individuais em escala

Traduza o conteúdo para vários idiomas, mantendo o apresentador original

Incorpore gravações de tela e demonstrações juntamente com apresentações de avatar

Adicione interatividade com elementos clicáveis e botões de chamada para ação

Limitações do HeyGen

A criação de gêmeos digitais realistas requer um tempo de configuração inicial

Uma curva de aprendizado acentuada para recursos avançados de personalização

Preços do HeyGen

Creator : uS$ 29/mês

Equipe: uS$ 89/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do HeyGen

G2 : 4. 8/5 (mais de 700 avaliações)

Capturas: 4. 8/5 (mais de 290 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o HeyGen

Uma análise da Capterra diz,

O HeyGen é uma ferramenta fantástica que pode economizar tempo e dinheiro para quem precisa criar vídeos profissionais, mas requer alguma experiência e eu recomendo confiar em profissionais que já saibam como usar a ferramenta.

O HeyGen é uma ferramenta fantástica que pode economizar tempo e dinheiro para quem precisa criar vídeos profissionais, mas requer alguma experiência e eu recomendo confiar em profissionais que já saibam como usar a ferramenta.

Leia também: Como criar vídeos de produtos impactantes

5. Anyword (melhor para copywriting de IA com previsão de ROI)

via Anyword

Os profissionais de marketing têm dificuldade para prever qual cópia converterá antes de investir na distribuição. Os testes A/B exigem tráfego e orçamento, enquanto as suposições levam a mensagens de baixo desempenho e desperdício de gastos com anúncios.

O Anyword transforma o copywriting de IA com seu Predictive Performance Score, analisando bilhões de impressões para prever o ROI antes da publicação. Essa plataforma orientada por dados elimina as suposições, otimizando o conteúdo para aumentar as conversões.

Ao contrário da escrita básica de IA do Simplified, o Anyword oferece ferramentas mais avançadas para análise preditiva, garantindo a conformidade de nível empresarial com os padrões HIPAA, SOC2, ISO 27001 e GDPR.

Melhores recursos do Anyword

Gere conteúdo específico para o público, adaptado a diferentes segmentos demográficos

Crie textos multicanal para mídias sociais, e-mails, anúncios e sites

Otimize o conteúdo existente com sugestões para melhorar as métricas de engajamento

Acesse uma base de conhecimento de ferramentas de copywriting e práticas recomendadas de IA

Limitações do Anyword

O desempenho preditivo é mais preciso para casos de uso comuns de marketing

A plataforma se concentra principalmente na criação de textos em vez de conteúdo visual

Preços do Anyword

Inicial : uS$ 49/mês

Orientado por dados : uS$ 99/mês

Negócios : uS$ 499/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Anyword

G2 : 4. 8/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capturas: 4. 8/5 (mais de 300 avaliações)

Leia também: Modelos de redação de conteúdo gratuitos para criação mais rápida de conteúdo

Dica rápida: Um resultado de teste A/B estatisticamente significativo nem sempre significa que o vencedor é a melhor opção. Falsos positivos, erros de medição ou impacto insignificante no mundo real podem distorcer os resultados. Em vez de se basear apenas nos números, interprete os dados do teste por meio das lentes do contexto do seu negócio e das percepções do usuário. Uma abordagem equilibrada - em que os dados se encontram com a estratégia - leva a decisões mais inteligentes.

6. SocialPilot (melhor para gerenciamento e análise de mídia social)

via SocialPilot

Gerenciar várias contas de mídia social é um desafio, especialmente quando as análises estão espalhadas pelas plataformas. As equipes de marketing, os gerentes de mídia social e as agências lutam para simplificar o agendamento e extrair insights significativos.

O SocialPilot simplifica o gerenciamento de várias contas com agendamento em massa, relatórios com etiqueta branca e painéis personalizáveis. Sua análise avançada acompanha o envolvimento, o alcance e as conversões em todas as principais redes, oferecendo insights que faltam ao Simplified.

As agências se beneficiam do Portal de gerenciamento de clientes do SocialPilot, que permite o acesso controlado do cliente para aprovações e relatórios - um recurso de nível empresarial ausente no kit de ferramentas da Simplified.

Melhores recursos do SocialPilot

Gerencie várias contas nas principais plataformas sociais a partir de um painel de controle unificado

Analise o desempenho em várias plataformas com relatórios analíticos abrangentes

Descubra conteúdo com ferramentas de curadoria incorporadas para manter perfis ativos

Limitações do SocialPilot

As ferramentas de criação de conteúdo são mais limitadas em comparação com as plataformas voltadas para o design

Alguns usuários relatam atrasos ocasionais na publicação direta no Instagram

Preços do SocialPilot

Profissional : uS$ 30/mês

Pequena equipe: uS$ 50/mês

Agência : uS$ 100/mês

Empresa: uS$ 200/mês

Avaliações e opiniões do SocialPilot

G2 : 4. 5/5 (mais de 800 avaliações)

Capturas: 4. 4/5 (mais de 300 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o SocialPilot

Uma análise da Capterra diz,

O recurso mais útil que encontrei nessa ferramenta foi o agendamento em massa, o conteúdo com curadoria e a análise das postagens. Os recursos como relatórios de marca branca e a navegação simples e fácil dentro da ferramenta são um dos principais motivos para eu recomendar essa ferramenta a outras pessoas.

O recurso mais útil que encontrei nessa ferramenta foi o agendamento em massa, o conteúdo com curadoria e a análise das postagens. Os recursos como relatórios de marca branca e a navegação simples e fácil dentro da ferramenta são um dos principais motivos para eu recomendar essa ferramenta a outras pessoas.

7. GravityWrite (melhor para criação de conteúdo com tecnologia de IA para equipes pequenas)

via GravityWrite

Pequenas equipes de marketing podem ter dificuldades para atender às demandas de conteúdo sem redatores especializados ou orçamento extra. O GravityWrite agiliza a criação de conteúdo com modelos de IA específicos do setor que geram rascunhos precisos e contextualizados em formatos como descrições de produtos e postagens de blog.

Ao contrário da abordagem ampla do Simplified, o GravityWrite fornece conteúdo especializado que requer menos edição, economizando tempo para equipes com necessidades específicas. Sua IA treinada verticalmente produz primeiros rascunhos de alta qualidade, resolvendo uma reclamação comum do Simplified sobre a edição excessiva de conteúdo genérico gerado por IA.

Melhores recursos do GravityWrite

Gere conteúdo específico do setor, adaptado à sua vertical e ao seu público

Crie vários formatos de conteúdo a partir de um único briefing ou esboço

Adapte o conteúdo existente em diferentes formatos para distribuição em vários canais

Otimize para SEO com integração de palavras-chave e melhorias na legibilidade

Mantenha a voz da marca consistente em todo o conteúdo gerado

Limitações do GravityWrite

Recursos de colaboração limitados para equipes maiores

Menos opções de integração do que as plataformas mais estabelecidas

Preços do GravityWrite

Gratuito : Gerações limitadas por mês

Inicial : uS$ 19/mês

Profissional: uS$ 79/mês

Avaliações e opiniões sobre o GravityWrite

G2 : 4. 6/5 (mais de 90 avaliações)

Capturar: Não há classificações disponíveis

Insight do ClickUp: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

8. Claude (melhor para criação e edição de conteúdo longo)

via Claude

A maioria das ferramentas de redação de IA tem dificuldades com a coerência em conteúdos longos, exigindo edição pesada. O Claude by Anthropic é excelente na geração de posts de blog detalhados, relatórios e conteúdo de liderança de pensamento com um forte entendimento contextual.

Enquanto o Simplified se concentra na criação de conteúdo eficiente e de formato curto, o Claude mantém a consistência em documentos mais longos, segue instruções complexas e se adapta a feedbacks diferenciados.

O Claude fornece assistência avançada de escrita com IA para profissionais de marketing que trabalham com conteúdo substantivo que suporta a integração de pesquisa de palavras-chave e a adesão a guias de estilo específicos.

Melhores recursos do Claude

Edite e refine o conteúdo existente com uma compreensão diferenciada de estilo e tom

Pesquise e sintetize informações para obter liderança de pensamento e conteúdo educacional

Crie variações de conteúdo para testes A/B de diferentes abordagens de mensagens

Siga resumos detalhados de conteúdo com alta precisão e consistência

Limitações do Claude

Requer instruções claras para obter os melhores resultados

Sem recursos integrados de publicação ou distribuição

Criação limitada de conteúdo visual em comparação com plataformas voltadas para o design

Preços do Claude

Gratuito : Acesso básico com limites de uso

Claude Pro : uS$ 20/mês para limites de uso mais altos e acesso prioritário

Equipe: uS$ 30/mês por assento

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Claude

G2 : 4. 7/5 (mais de 40 avaliações)

Capturar: Não há avaliações suficientes disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Claude?

Uma avaliação do G2 diz,

O que é mais útil no Claude é a capacidade da IA de fluir mais naturalmente. Gosto do fato de as respostas parecerem mais com uma conversa entre humanos. Outro aspecto que me agrada no Claude é que suas respostas são contextuais e envolventes. Também gosto do fato de que ele tenta dar respostas precisas e reconhece suas limitações quando não sabe algo.

O que é mais útil no Claude é a capacidade da IA de fluir mais naturalmente. Gosto do fato de as respostas parecerem mais com uma conversa entre humanos. Outro aspecto que me agrada no Claude é que suas respostas são contextuais e envolventes. Também gosto do fato de que ele tenta dar respostas precisas e reconhece suas limitações quando não sabe algo.

Fato curioso: Durante anos, os pesquisadores ficaram intrigados - os modelos de IA em escala não melhoravam as tarefas de raciocínio. O desempenho permaneceu estável apesar de modelos maiores. A descoberta? o estímulo da "cadeia de pensamento". Pedir à IA para "pensar passo a passo" ou mostrar exemplos desbloqueou habilidades de raciocínio ocultas, revelando seu verdadeiro potencial.

9. Adobe Express (melhor para modelos de nível profissional e consistência de marca)

via Adobe Express

O Adobe Express preenche a lacuna entre as ferramentas básicas de design e o software profissional, oferecendo aos profissionais de marketing recursos de design de alta qualidade sem a complexidade do pacote completo da Adobe.

Ele combina ferramentas intuitivas com os ativos de estoque da Adobe e modelos personalizáveis, garantindo a consistência da marca. Ao contrário do Simplified, o Adobe Express se conecta diretamente ao Photoshop, Illustrator e Creative Cloud, aprimorando o fluxo de trabalho e a qualidade do design.

Melhores recursos do Adobe Express

Aproveite o gerador de imagens de IA com o Firefly para criar conteúdo seguro para fins comerciais sem preocupações com direitos autorais

Crie materiais de marca consistentes com kits de marca que armazenam elementos visuais

Redimensione designs automaticamente para diferentes plataformas e formatos

Aplique ações rápidas para remoção de fundo, animação e edição em segundos

Limitações do Adobe Express

Alguns recursos avançados exigem familiaridade com os princípios de design

Os recursos corporativos podem exigir uma assinatura mais ampla da Adobe

Preços do Adobe Express

Gratuito : Recursos básicos e modelos limitados para pessoas físicas

Equipes : uS$ 4,99/mês por usuário no primeiro ano, US$ 7,99/mês por usuário a partir do segundo ano

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Adobe Express

G2 : 4. 5/5 (mais de 400 avaliações)

Capturas: 4. 6/5 (mais de 1100 avaliações)

você sabia? 92% dos profissionais de marketing acreditam que a IA e a automação melhoram a personalização do conteúdo e a eficiência da campanha.

10. Piktochart (melhor para criar infográficos e histórias visuais)

via Piktochart

As equipes geralmente têm dificuldade para apresentar conteúdo rico em dados de forma eficaz quando estão presas em planilhas ou textos. O Piktochart simplifica a visualização de dados, transformando informações complexas em infográficos, relatórios e apresentações envolventes, sem necessidade de habilidades de design.

Seu editor inclui gráficos interativos, geradores de mapas e widgets especializados criados para contar histórias com dados. Ao contrário das ferramentas gerais de design do Simplified, o Piktochart torna as informações complexas claras e visualmente atraentes. Com modelos dedicados e recursos avançados de visualização, ele garante que o conteúdo orientado por dados seja acessível e impactante.

Melhores recursos do Piktochart

Use elementos interativos para envolver o público com suas informações

Acesse modelos específicos do setor para diferentes necessidades de visualização de dados

Mantenha a consistência visual com elementos de marca e esquemas de cores salvos

Exporte em vários formatos para apresentações, sites e materiais impressos

Limitações do Piktochart

A personalização avançada pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada

Alguns recursos de visualização de dados exigem planos de nível superior

Preços do Piktochart

Gratuito : Recursos básicos com marca d'água do Piktochart

Profissional: uS$ 29/mês por usuário

Negócios : uS$ 49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Piktochart

G2 : 4. 4/5 (mais de 160 avaliações)

Capturas: 4. 7/5 (mais de 190 avaliações)

Da simplificação ao superalimentado: ClickUp é sua potência de marketing

A alternativa certa do Simplified pode transformar suas operações de marketing, automatizando a criação de conteúdo e aprimorando a colaboração da equipe. Cada ferramenta que exploramos oferece pontos fortes exclusivos.

A escolha ideal depende das suas necessidades específicas, do tamanho da equipe e das prioridades do fluxo de trabalho. Para a maioria das equipes de marketing que buscam uma solução realmente abrangente, o ClickUp oferece o pacote mais completo, combinando criação de conteúdo, gerenciamento de projetos e outras ferramentas de colaboração em uma única plataforma.

Pronto para transformar seu fluxo de trabalho de marketing?

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e descubra como ele pode elevar seu processo de criação de conteúdo e a colaboração da equipe.