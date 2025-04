Exemplos de e-mails de lembrete gentis: 12 maneiras de fazer o acompanhamento de forma educada

Você envia uma fatura. Silêncio.

Você marca uma reunião. Alguém se esquece.

Você faz o acompanhamento de um prazo. Não houve resposta.

Frustrante, não é? Não é que as pessoas não se importem, mas é que elas estão fazendo malabarismos com inúmeras prioridades. É exatamente por isso que você precisa de um e-mail de lembrete!

Um e-mail de lembrete bem programado pode transformar o silêncio do rádio em um pagamento confirmado, uma chamada agendada ou uma tarefa concluída.

A melhor parte? Você não precisa escrever um do zero. Esta postagem do blog tem 12 exemplos de e-mails de lembrete que podem ser facilmente editados e personalizados para seu uso profissional.

Também apresentaremos a você uma ferramenta que cria e-mails de lembrete e os automatiza para você. Vamos começar!

Por que os e-mails de lembrete são importantes

Um e-mail de lembrete oportuno lembra os funcionários de tarefas pendentes, eventos futuros e prazos cruciais, ajudando a evitar ao máximo o caos e as interrupções operacionais.

Veja por que os e-mails de lembrete são necessários:

Mantém os cronogramas estruturados: Reuniões, eventos e cronogramas de projetos permanecem organizados quando as pessoas são lembradas com antecedência

Aumenta as conversões: Um lembrete oportuno evita que os negócios em potencial esfriem

Reduz cancelamentos de última hora: E-mails de lembrete oportunos ajudam as pessoas a se lembrarem de suas reuniões e dão a elas a chance de remarcar com antecedência, se necessário, reduzindo o não comparecimento

Evita interrupções operacionais: Tarefas internas, como envio de planilhas de horas, aprovações e relatórios, podem permanecer no caminho certo com um e-mail de lembrete imediato

Você sabia? 80% das vendas requerem pelo menos cinco tentativas de acompanhamento após o contato inicial antes de efetuar uma venda.

Leia mais: Como usar IA para escrever e-mails (com prompts)

Como escrever um e-mail de lembrete

Escrever um e-mail de lembrete não se trata apenas de fazer o acompanhamento - trata-se de acertar o momento, o tom e a estrutura para tornar impossível ignorá-lo.

1. Comece com uma linha de assunto bem definida

Deixe de lado as coisas sem graça - mantenha a linha de assunto clara e direta, para que o objetivo do e-mail fique imediatamente aparente.

Mantenha sua linha de assunto curta (pense em seis a oito palavras) e inclua um verbo de ação (pense em: ação necessária, lembrete ou acompanhamento) para chamar a atenção imediata.

Boa linha de assunto de e-mail de lembrete: Lembrete: Pagamento devido da fatura nº [número] Má linha de assunto de e-mail de lembrete: Lembrete de fatura

2. Personalize a saudação

Não importa se é seu primeiro ou centésimo e-mail de lembrete para o mesmo cliente - sempre comece com uma saudação personalizada. Isso faz toda a diferença!

Dirigir-se ao destinatário pelo nome torna o e-mail envolvente e mais relevante. Na verdade, isso cria um tom mais profissional e atencioso, aumentando as chances de uma resposta.

Boa saudação: Olá [Nome] Saudação ruim: Prezado cliente

3. Crie um corpo de e-mail

Vá direto ao ponto após a saudação.

Sua primeira linha deve fornecer contexto suficiente para que o leitor não tenha que pesquisar e-mails anteriores. Em três parágrafos curtos (duas linhas no máximo cada), indique claramente o objetivo, os principais detalhes e as próximas etapas.

Bom exemplo: Apenas um lembrete rápido de que temos uma reunião no Zoom agendada para o dia 27 de janeiro, sexta-feira, às 3:00 EST exemplo ruim: Espero que esteja tudo bem com você. Apenas um lembrete rápido sobre a reunião de conteúdo que mencionei na semana passada. Avise-me se precisar de alguma alteração

4. Adicione um CTA claro

Se sua chamada para ação (CTA) não estiver nos três primeiros parágrafos, agora é a hora de adicioná-la.

Se você precisar de uma resposta, peça-a. Coloque um link direto para o portal de pagamentos, upload de documentos ou ferramenta de agendamento, se for necessário tomar alguma providência.

Bom exemplo: Clique aqui para remarcar seu compromisso: [Link do calendário] exemplo ruim: Por favor, dê uma olhada quando tiver uma chance

5. Termine com observações finais educadas

Termine com uma nota educada e profissional que convide a uma resposta, mas evite os pedidos de desculpas desnecessários. Mantenha a confiança e a clareza.

Bom exemplo: Por favor, me avise se precisar de ajuda exemplo ruim: Aguardando sua resposta

E aí está: sua chave para criar e-mails de lembrete perfeitos.

Dica profissional: Não gaste horas elaborando os e-mails de lembrete perfeitos. Com o ClickUp Brain, basta digitar um prompt e ele gera instantaneamente um e-mail bem estruturado, claro e orientado para a ação que atende a todos os seus requisitos.

Use o ClickUp Brain para criar um e-mail de lembrete rápido e eficaz

📮ClickUp Insight: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

12 exemplos de e-mails de lembrete para diferentes situações

Situações diferentes exigem tipos diferentes de lembretes. Confira esses 12 modelos de e-mail de lembrete eficazes, prontos para serem editados, personalizados e adaptados às suas necessidades exclusivas!

1. E-mail de lembrete amigável para uma reunião futura

Tem uma reunião importante com um cliente na próxima semana? Ou uma reunião mensal entre departamentos com 50 participantes? Um e-mail de lembrete, com bastante antecedência, dará a todos tempo suficiente para administrarem suas agendas e comparecerem prontamente.

Aqui está um modelo de lembrete gentil que você pode usar:

Assunto: Reunião mensal da equipe de conteúdo: Sexta-feira, às 15:00 h. Olá [primeiro nome], Apenas um lembrete rápido de que nossa reunião mensal de conteúdo está agendada para [Data] às [Horas] ([Fuso horário]). Cobriremos [Destaques da agenda], portanto, reserve um momento para revisar os materiais relevantes com antecedência. Para se manter organizado, certifique-se de marcar seu espaço no Google Agenda, caso ainda não o tenha feito. Avise-me se precisar de algo para se preparar para a reunião. Estou ansioso por isso! Com os melhores cumprimentos,[Seu nome][Seu cargo][Nome da empresa]

Dica profissional: Considere enviar lembretes de reuniões com pelo menos 48 horas de antecedência para que os participantes tenham tempo de se preparar.

2. Um e-mail educado de lembrete para a próxima fatura a vencer

Mesmo as empresas que pagam regularmente podem perder uma fatura em meio a caixas de entrada lotadas e tarefas diárias. Um empurrãozinho rápido e educado chamará imediatamente a atenção deles para sua fatura e incentivará o pagamento em dia.

Aqui está um modelo de e-mail de lembrete de pagamento que você pode usar:

Assunto: Lembrete de pagamento para #Número da fatura Olá [nome do cliente], Este e-mail é um lembrete rápido de que o pagamento de sua fatura #[Número da fatura] de [Valor] vence em [Data de vencimento]. Você pode encontrar a fatura em anexo para referência. Se o pagamento já tiver sido processado, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, você pode concluir o pagamento usando uma de nossas opções disponíveis: [Link de pagamento], transferência bancária ou qualquer outro método preferido. Entre em contato comigo se tiver alguma dúvida ou pergunta sobre isso. Com os melhores cumprimentos,[Seu nome][Seu cargo][Nome da empresa]

Dica profissional: Envie o primeiro lembrete de pagamento de três a cinco dias antes da data de vencimento para permitir que seus clientes tenham tempo suficiente para processar o pagamento

3. E-mail de lembrete de pagamento em atraso

Apesar de repetidos lembretes, às vezes as faturas continuam não sendo pagas, mesmo com os melhores clientes. Nesse estágio, o e-mail de lembrete precisa ser firme, mas profissional. Enfatize que eles devem tomar medidas imediatas e destaque as possíveis consequências legais se o pagamento não for quitado.

Aqui está um último e-mail de lembrete que você pode enviar:

Assunto: Urgente: Fatura em atraso #[Número da fatura] - Ação imediata necessária Oi [primeiro nome], Este é um lembrete final sobre a fatura nº [número da fatura] de [valor], que deveria ter sido paga em [data de vencimento]. Apesar dos lembretes anteriores, ainda não recebemos o pagamento. De acordo com nosso contrato, se uma fatura estiver atrasada em uma semana, uma ação legal poderá ser iniciada. Para evitar taxas de atraso ou outras ações, liquide o valor pendente até [Data] usando uma das opções de pagamento disponíveis:[Link de pagamento] | Detalhes da transferência bancária | Outros métodos aceitos Se o pagamento já tiver sido processado, desconsidere esta mensagem. Entre em contato comigo se tiver alguma preocupação ou dúvida sobre o assunto. Parabéns, [Seu nome][Seu cargo][Nome da empresa]

Dica profissional: Envie lembretes de pagamentos atrasados entre 9 e 11 da manhã, quando é mais provável que os destinatários verifiquem seus e-mails. Evite enviar esses e-mails nos finais de semana, pois sua mensagem pode ficar enterrada na caixa de entrada.

4. Modelos de e-mail de lembrete para eventos de última hora

Está organizando uma conferência ou feira de negócios? Um lembrete de última hora ajudará os participantes a planejar o dia, chegar a tempo e se preparar para as principais sessões e oportunidades de networking.

Aqui está um modelo de e-mail de lembrete que você pode usar para seu próximo evento:

Assunto: Lembrete final: [A Conferência Anual de SEO começa hoje] Oi [primeiro nome], Estamos felizes em recebê-lo no [nome do evento] hoje, no [horário] ([fuso horário])! O evento começa em [Start Time], e anexamos a alinhamento do evento para que você não perca sua sessão favorita. Para facilitar sua chegada, o [Link de check-in] está disponível e você pode encontrar o mapa do local [Link] para obter instruções. Se estiver de carro, aqui estão os detalhes do estacionamento [Link]. Esperamos vê-lo lá. Entre em contato comigo em [detalhes de contato] se tiver alguma dificuldade para chegar até aqui. Com os melhores cumprimentos,[Seu nome][Seu cargo][Nome da empresa]

Dica profissional: Facilite a vida dos participantes adicionando um link de check-in rápido, um mapa do local ou detalhes do estacionamento para ajudá-los a chegar sem problemas.

5. Lembrete de compromisso para uma próxima reunião/evento

Marcar um compromisso é uma coisa, mas garantir que o cliente compareça é outra. Um lembrete de compromisso (ou alguns que antecedem a data) ajuda o cliente a se planejar, evita cancelamentos de última hora e lhe dá tempo para remarcar, se necessário.

Aqui está um e-mail de lembrete rápido que você pode usar assim que o cliente confirmar a reunião:

Assunto: Confirmado: Seu compromisso em [Data e hora] Oi [primeiro nome], Apenas um lembrete amigável de que seu compromisso com [Service/Meeting Name] está confirmado para [Date] em [Time] ([Timezone]). 📍 Local: [Endereço/Link de zoom]⏳ Duração: [Duração da reunião] Se precisar reagendar, você pode fazê-lo com 24 horas de antecedência usando este link: [Google Calendar Reschedule Link]. Aguardamos ansiosamente nossa reunião! Com os melhores cumprimentos,[Seu nome][Seu cargo][Nome da empresa]

Dica profissional: Um link de reagendamento facilita para os clientes ajustarem seus compromissos em vez de faltarem a eles sem aviso prévio. Use o ClickUp AI-powered Calendar para marcar reuniões para que eles não faltem e você não perca tempo valioso.

Leia mais: Como escrever um e-mail de confirmação: Tipos e exemplos

6. E-mail de lembrete após um não comparecimento

O não comparecimento é bastante comum em empresas de serviços. Um acompanhamento educado mantém a conversa aberta e permite que o cliente remarque o horário. Ele também serve como um lembrete educado de que o cliente precisa honrar os compromissos agendados.

Aqui está um e-mail de lembrete educado que você pode usar para quem não comparece pela primeira vez.

Assunto: Perdeu a reunião? Vamos remarcar Olá [primeiro nome] Percebi que você não pôde participar da nossa [Nome da reunião] hoje. Entendo que há imprevistos, portanto, ficaria feliz em encontrar outro horário que funcione para você. Você pode reagendar aqui: [Reschedule Link]. Como cortesia, dispensei a taxa de não comparecimento desta vez. No entanto, de acordo com nossa política, futuros compromissos perdidos podem estar sujeitos a cobrança. Informe-me como gostaria de proceder. Com os melhores cumprimentos,[Seu nome][Seu cargo][Nome da empresa]

Dica profissional: Considere a possibilidade de implementar lembretes automáticos um dia e uma hora antes da reunião para reduzir o número de não comparecimentos em sua empresa.

7. E-mail de lembrete para um acompanhamento da proposta

Enviou uma proposta, mas não obteve resposta? É fácil presumir que o cliente não está interessado, mas esse pode não ser o caso. Um e-mail de acompanhamento rápido o lembrará de sua oferta e chamará a atenção dele sem ser intrusivo.

Aqui está um modelo de e-mail de lembrete que você pode usar:

Assunto: Acompanhamento: Proposta para [Nome do projeto/serviço] Oi [primeiro nome], Estou apenas verificando se você teve a oportunidade de analisar a proposta que enviei em [Data] referente a [Nome do projeto/serviço]. Se ainda estiver considerando, terei prazer em fazer uma chamada rápida para discutir quaisquer ajustes que funcionem melhor para você. Sinta-se à vontade para responder aqui ou entrar em contato a qualquer momento se tiver alguma dúvida ou precisar de mais detalhes. Aguardamos suas opiniões. Parabéns, [Seu nome][Seu cargo][Nome da empresa]

Dica profissional: Mensagens de lembrete frequentes podem parecer insistentes. Espace seus acompanhamentos estrategicamente - envie o primeiro e-mail de 3 a 5 dias após a proposta e, em seguida, faça o acompanhamento uma semana depois se não houver resposta. Seja educado e profissional.

8. E-mail de lembrete para renovar a assinatura

Um lembrete de renovação de assinatura notifica os clientes de que o acesso deles está terminando em breve e oferece uma maneira fácil de renovar. Esses e-mails geralmente são úteis para empresas de SaaS que vendem seus serviços em assinaturas mensais e anuais.

Aqui está um e-mail de lembrete rápido que você pode seguir:

Assunto: Renove agora: a assinatura da [Nome da empresa] termina em [XX] dias Oi [primeiro nome], Apenas um lembrete de que sua assinatura do [Plano] da [Nome da empresa] está programada para expirar em [Data de expiração]. Para evitar interrupções no serviço, você pode renovar sua assinatura agora clicando aqui [Link de renovação]. Fique à vontade para entrar em contato se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda. Estamos ansiosos para atendê-lo com nossos serviços excepcionais. Parabéns, [Seu nome][Seu cargo][Nome da empresa]

Dica profissional: Ofereça um desconto por tempo limitado ou uma oferta exclusiva de renovação para aumentar as renovações e reter mais clientes.

Leia mais: Os melhores modelos de campanhas de gotejamento para um marketing por e-mail eficaz

9. E-mail de lembrete para concluir pesquisa com cliente

O feedback do cliente é valioso, mas nem sempre é fácil obter respostas. Uma mensagem de lembrete funciona como um acompanhamento educado, incentivando gentilmente os clientes a compartilharem suas opiniões sem se sentirem pressionados.

Assunto: Gostaríamos muito de receber seu feedback - Só leva um minuto Oi [primeiro nome], Esperamos que esteja gostando do nosso [nome do produto]. Ficaríamos muito gratos se pudesse compartilhar suas opiniões e experiências conosco. Seu feedback nos ajuda a melhorar e a continuar fornecendo produtos que você adora. Responda à pesquisa rápida aqui: [Link da pesquisa] Prometemos que isso levará apenas um minuto. Parabéns, [Seu nome][Seu cargo][Nome da empresa]

Dica profissional: Crie uma pesquisa responsiva para dispositivos móveis e mantenha-a curta e direta para aumentar as respostas. Um pequeno desconto ou incentivo estimularia mais clientes a participar.

10. E-mail de lembrete para um prazo não cumprido

Gerenciar uma equipe grande pode ser um desafio, especialmente quando se trata de controlar prazos. Os atrasos podem ocorrer por vários motivos, mas um lembrete claro e firme pode reorientar a atenção e garantir que a tarefa seja priorizada.

Aqui está um exemplo de e-mail de lembrete que você pode usar em tais situações:

Assunto: Ação necessária: Prazo perdido para [Tarefa/Projeto] Oi [primeiro nome], Estou fazendo o acompanhamento do prazo para [Nome da tarefa/projeto] que deveria ter sido entregue em [Data]. Entendemos que pode haver um motivo válido para o atraso, mas precisamos de uma atualização sobre o status. Esse projeto é fundamental, e manter o cronograma é essencial para que tudo corra bem. Se possível, gostaríamos de concluí-lo até [Novo prazo] para evitar mais contratempos. Informe-nos se estiver enfrentando algum obstáculo ou se precisar de apoio para avançar. Aguardamos sua atualização. Parabéns, [Seu nome][Seu cargo][Nome da empresa]

Dica profissional: Ao fazer o acompanhamento de um prazo perdido, forneça um novo prazo realista em vez de deixá-lo em aberto. Isso ajuda a evitar mais atrasos e facilita a priorização da tarefa para o destinatário.

Leia mais: E-mail vs. Chat no trabalho: Qual é o melhor para a sua equipe?

11. Lembrete por e-mail para enviar documentos pendentes

Seja para conformidade, integração ou processamento de uma solicitação, a falta de documentação pode atrasar as coisas. Um acompanhamento claro e educado pode garantir que o destinatário priorize sua solicitação e tome providências rapidamente.

Aqui está um e-mail perfeito de lembrete gentil que você pode enviar em tais situações:

Assunto: Ação necessária: Envio pendente de documento para [Objetivo] Oi [primeiro nome], Apenas um lembrete rápido de que ainda estamos aguardando o seu [Nome do documento]. O prazo para envio é [Data de vencimento], e precisamos dele para processar nossos documentos contratuais. Por favor, ignore este e-mail se você já os enviou. Entretanto, se você ainda não enviou os documentos, faça o upload deles usando este link aqui: [Upload Link]. Fique à vontade para entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida ou problema em que eu possa ajudar. Parabéns, [Seu nome][Seu cargo][Nome da empresa]

Dica profissional: Defina e-mails automáticos para fazer o acompanhamento se os documentos não forem recebidos nas próximas 24 horas.

12. E-mail de lembrete para uma ação rápida

Quando um projeto está parado porque você está esperando a opinião de um membro da equipe, um lembrete educado, porém firme, ajudará a manter as coisas em andamento.

Veja como fazer isso:

Assunto: Aguardando sua contribuição para [Nome do projeto] Oi [primeiro nome], Apenas um lembrete rápido - ainda estou aguardando sua contribuição para [tarefa específica] no [nome do projeto]. Sua experiência é essencial para manter as coisas em andamento e cumprir o cronograma. Informe-me se precisar de ajuda ou se houver algum problema que esteja causando atrasos. Se possível, seria ótimo receber sua atualização até [Novo prazo] para que possamos avançar. Aguardamos suas opiniões. Parabéns, [Seu nome][Seu cargo][Nome da empresa]

Dica profissional: Mantenha o tom polido e apreciativo - um lembrete gentil demonstra respeito pelo tempo do cliente e aumenta a probabilidade de ele responder positivamente.

Apesar desses exemplos, escrever e-mails de lembrete não é a tarefa mais empolgante. Especialmente quando você precisa enviar centenas deles todos os dias.

Automatizar e-mails por meio de ferramentas de produtividade de e-mail é a única maneira de economizar tempo e, ao mesmo tempo, manter um tom educado e profissional.

Como o ClickUp pode simplificar os lembretes por e-mail

Sua caixa de entrada não é uma lista de tarefas, mas com certeza parece uma. Um e-mail de acompanhamento ainda está em rascunho, o prazo de um cliente está se aproximando e uma fatura vencida está causando atrasos. Manter tudo isso é simplesmente irrealista.

Você precisa de uma ferramenta que automatize e organize seu fluxo de trabalho de e-mail. Entre no ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, que oferece um sistema estruturado para transformar e-mails dispersos em tarefas rastreáveis, eliminando o caos dos acompanhamentos manuais e dos prazos perdidos. Com o ClickUp, você pode converter sua lista de tarefas em uma lista "ta-da"! Vamos ver como.

Ferramenta de gerenciamento de projetos de e-mail ClickUp

E no centro dessa plataforma está a ClickUp Email Project Management Tool. Em vez de tratar os e-mails como algo separado do seu fluxo de trabalho, ela os integra diretamente às suas tarefas e projetos.

Use o ClickUp Email Project Management para criar tarefas a partir de e-mails

Quer se trate de acompanhamento de clientes, atualizações de projetos ou solicitações de aprovação, tudo fica conectado em um só lugar, sem a sobrecarga da caixa de entrada.

Agora, integre seus e-mails com o ClickUp e siga estas etapas para automatizar seus fluxos de trabalho de e-mail:

Crie um repositório de e-mails de lembrete com o ClickUp Brain

Escrever e-mails de lembrete do zero todas as vezes é tedioso e ineficiente. O ClickUp Brain elimina a adivinhação da criação de e-mails, gerando instantaneamente e-mails profissionais para qualquer situação.

Veja como funciona:

✅ Gere e-mails instantaneamente: Na seção Comentário de qualquer tarefa, basta digitar o comando de barra "/Escrever e-mail " para abrir o Brain. Você pode escrever um novo e-mail ou responder a um já existente sem sair do seu fluxo de trabalho

Salve e reutilize modelos de e-mail: Armazene os e-mails usados com frequência no ClickUp Docs para criar um repositório estruturado de modelos de lembretes de e-mail

Use o ClickUp Brain para escrever e-mails de lembrete e muito mais

Modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp

Melhor ainda, economize tempo usando o modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp com mais de 10 exemplos comuns que funcionam em vários setores.

Obter modelo gratuito Gerencie e acompanhe as conversas com os clientes com o modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp

Em poucas palavras,

Centralize todos os modelos de e-mail de acompanhamento : Mantenha respostas estruturadas para diferentes cenários: lembretes de pagamento, check-ins de reuniões ou contato com clientes

Acompanhe os acompanhamentos com facilidade : Saiba exatamente quando e com quem fazer o acompanhamento, evitando oportunidades perdidas

Defina lembretes para respostas oportunas : Nunca perca o controle de respostas pendentes ou mensagens atrasadas

Crie um projeto para cada meta de e-mail de acompanhamento: Estruture e organize tarefas de acompanhamento com base em diferentes necessidades comerciais

Em vez de reescrever os mesmos e-mails repetidamente, basta usar um modelo de e-mail relevante, ajustar os detalhes e enviá-lo.

Defina e personalize automações para otimizar o fluxo de trabalho de e-mail

O ClickUp Automations permite que você defina campos personalizados, acionadores e ações para que não precise rastrear e enviar acompanhamentos manualmente. Não importa o que esteja em seu prato, a automação mantém seus e-mails sendo enviados pontualmente e sem esforço.

Automatize seus fluxos de trabalho de e-mail com o ClickUp Automations

Veja como configurar uma automação de e-mail:

Navegue até o local desejado : Vá para o espaço, pasta ou lista onde você deseja que a automação seja aplicada

Acesse "Automations ": No canto superior direito, clique em "Automations Manager" (Gerenciador de automações)

Navegue em "Automações de e-mail ": Clique em "Browse" na parte superior e selecione "Email" na barra lateral esquerda

Escolha ou crie uma automação: Selecione uma automação de e-mail pré-existente ou crie uma automação personalizada, definindo gatilhos e ações

Configure os detalhes do e-mail: Escolha a conta de e-mail a partir da qual enviar e personalize o assunto e o corpo do e-mail. Você pode inserir campos dinâmicos, como nome da tarefa, data de vencimento ou responsáveis, para personalizar cada e-mail

Salvar e ativar: Depois de configurada, salve a automação. Agora ela será executada automaticamente com base nos acionadores definidos

Modelo de automação de e-mail do ClickUp

O modelo de automação de e-mail do ClickUp torna as automações ainda mais fáceis, pois você pode integrá-las facilmente ao seu espaço de trabalho do ClickUp. Esse modelo inclui acionadores, ações e listas de verificação pré-construídos para acompanhamentos e lembretes perfeitos.

Obter modelo gratuito Simplifique sua automação de e-mail com o modelo de automação de e-mail do ClickUp

Veja como isso ajuda:

Crie tarefas para e-mails automatizados : Organize e gerencie e-mails de acompanhamento, transformando-os em : Organize e gerencie e-mails de acompanhamento, transformando-os em tarefas ClickUp acionáveis

Configure regras para acionadores de e-mail : Defina quando os e-mails devem ser enviados com base no status da tarefa, datas de vencimento ou condições personalizadas

Colaborar com o conteúdo do e-mail : Trabalhe com sua equipe para redigir, refinar e personalizar e-mails automatizados antes de serem enviados

Monitore e acompanhe o desempenho: Mantenha-se atualizado sobre os e-mails enviados, os acompanhamentos e as respostas para garantir que tudo corra bem

Leia mais: Como criar modelos de e-mail no Outlook

Acompanhe e otimize o desempenho do e-mail

Depois de automatizar seus fluxos de trabalho de e-mail, acompanhe sua eficiência para garantir que eles gerem resultados. Use os ClickUp Dashboards para monitorar os acompanhamentos, analisar o envolvimento e refinar as regras de automação. Se as respostas forem baixas, considere ajustar o tempo, as linhas de assunto ou o conteúdo do e-mail para obter um impacto melhor.

Acompanhe a eficiência de suas automações de e-mail com o ClickUp Dashboards

Práticas recomendadas para e-mails de lembrete

Antes de encerrarmos este blog, aqui estão algumas práticas recomendadas para garantir que seus lembretes por e-mail gerem o máximo de envolvimento:

Personalize-o com IA: Vá além da personalização do nome do destinatário. Use a IA para escrever lembretes de e-mail com base no comportamento anterior, nas preferências e no histórico de engajamento ✅

Evite gatilhos de spam : Palavras como Urgente, Oferta por tempo limitado e sinais excessivos como !, $ ou emojis podem sinalizar seu e-mail como spam ✅

Use tópicos de e-mail para manter o contexto : Em vez de enviar um novo e-mail a cada vez, responda dentro do mesmo tópico para manter visíveis as interações anteriores ✅

Faça com que seu e-mail seja fácil de ler : Divida o e-mail em marcadores e use texto em negrito quando necessário ✅

Tempo certo: Envie lembretes em horários ideais, como 24 horas antes de um evento ou alguns dias antes de um prazo final ✅

Automatize e-mails de lembrete de negócios com o ClickUp

O e-mail de lembrete certo faz com que o destinatário aja.

E, embora o envio de lembretes possa parecer apenas mais uma tarefa interminável, não precisa ser assim.

Com o ClickUp, você pode automatizar todo o processo - integrar seu e-mail, definir acionadores para diferentes cenários e permitir que a IA crie lembretes claros e profissionais em segundos.

Não há mais acompanhamentos manuais. Não há mais oportunidades perdidas. Apenas automação sem esforço que mantém tudo sob controle.

Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!