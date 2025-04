As 11 principais alternativas ao Grain AI para transcrições e colaboração em reuniões

Você já saiu de uma reunião pensando: Espere, o que realmente decidimos??

As ferramentas de reunião com tecnologia de IA, como o Grain AI, ajudam a capturar conversas como notas de reunião que você pode usar. Mas o Grain AI não é sua única opção.

Dependendo das necessidades da sua equipe, talvez você queira integrações mais profundas, análises mais avançadas ou um plano gratuito que realmente agregue valor. Muitas alternativas ao Grain AI oferecem maneiras mais inteligentes de capturar, analisar e agir com base nos insights das reuniões, seja por meio de assistentes com tecnologia de IA, inteligência de conversação ou sincronização perfeita de CRM.

Aqui estão algumas das principais ferramentas de transcrição de reuniões que estão mudando a forma como as equipes de vendas e outros profissionais lidam com anotações de reuniões e interações com clientes.

resumo de 60 segundos Aqui está um resumo rápido das outras 11 alternativas disponíveis do Grain: : Melhor para anotações de reuniões com IA e gerenciamento de fluxo de trabalho ClickUp: Melhor para anotações de reuniões com IA e gerenciamento de fluxo de trabalho

Otter AI : Melhor para precisão de transcrição em tempo real

Fireflies.ai : Melhor para insights e análises de reuniões com tecnologia de IA

Avoma : Melhor para inteligência e treinamento de reuniões de vendas

Fathom : Melhor para resumos gratuitos de reuniões com IA

tl;dv : Melhor para anotações de vídeo colaborativas

Notta : Melhor para suporte de transcrição em vários idiomas

Grain : Melhor para inteligência de receita e capacitação da equipe de vendas

Zoominfo Chorus : Melhor para inteligência de conversação e coaching de negócios

MeetGeek : Melhor para anotações e destaques automatizados de reuniões

Descrição Melhor para recursos avançados de edição de áudio/vídeo

O que é o Grain AI?

O Grain AI é uma plataforma de inteligência de reuniões que ajuda as equipes a capturar, organizar e compartilhar anotações e momentos importantes de reuniões virtuais. Ele atua como um espaço de trabalho colaborativo, permitindo que os usuários gravem chamadas de vídeo, destaquem os principais insights e criem clipes compartilháveis.

Integrando-se perfeitamente a plataformas populares de videoconferência, como o Zoom, ele automatiza a tomada de notas e preserva momentos e discussões importantes, tornando as reuniões mais acessíveis e acionáveis com destaques e ferramentas de colaboração com tecnologia de IA.

Fato curioso: "Fadiga do Zoom", um termo criado por Jeremy Bailenson, de Stanford, é um fenômeno real e estudado - nossos cérebros trabalham mais em reuniões virtuais, levando a uma maior exaustão mental.

Por que optar por alternativas ao Grain AI?

Embora o Grain AI ofereça excelentes recursos de documentação de reuniões, vários fatores podem levar as equipes a explorar alternativas:

Opções de integração limitadas : O Grain AI funciona principalmente com o Zoom, o que pode ser restritivo para organizações que usam várias plataformas de colaboração. Muitas equipes precisam de soluções que funcionem perfeitamente no Google Meet, no Microsoft Teams e em outras ferramentas de conferência

Preocupações com os preços : A estrutura de preços pode não ser dimensionada de forma eficaz para equipes em crescimento, pois os custos podem aumentar rapidamente com usuários adicionais e recursos avançados. As empresas de pequeno e médio porte geralmente precisam de modelos de preços mais flexíveis

Limitações de precisão da transcrição : Embora geralmente confiável, a qualidade da transcrição pode ficar aquém dos serviços especializados, especialmente com termos técnicos, vários falantes ou sotaques

Desafios da experiência do usuário : A interface, apesar de funcional, pode parecer esmagadora para novos usuários que precisam de uma experiência mais intuitiva sem treinamento extensivo

Profundidade de análise limitada: Os insights da plataforma podem não ser suficientemente robustos para as equipes de vendas e de sucesso do cliente que buscam uma análise mais profunda dos padrões de conversa e do sentimento do cliente

Para as equipes que enfrentam esses desafios, as alternativas nesta lista oferecem recursos e capacidades especializados que podem atender melhor às suas necessidades específicas.

11 alternativas ao Grain AI em um relance

Aqui está uma rápida visão geral dos casos de uso e dos recursos de destaque de cada alternativa ao Grain AI!

Ferramenta Melhor para Recurso de destaque Clique aqui Anotações de reuniões e gerenciamento de fluxo de trabalho com IA Plataforma de produtividade completa com anotações de IA Otter AI Precisão de transcrição em tempo real Transcrição superior de IA com identificação do orador Fireflies. ai Insights de reuniões com tecnologia de IA Inteligência de conversação automatizada Avoma Inteligência de reuniões de vendas Análise de conversas para equipes de receita Fathom Resumos gratuitos de reuniões com IA Assistente de reunião com IA totalmente gratuito tl;dv Anotações de vídeo colaborativas Marcadores e compartilhamento de vídeos com registro de data e hora Notta Transcrição em vários idiomas mais de 104 idiomas suportados com alta precisão Gong Inteligência de receita Plataforma abrangente de execução de vendas Coro Zoominfo Inteligência de conversação Treinamento de IA para equipes de vendas MeetGeek Destaques de reuniões automatizadas Resumos de reuniões e itens de ação inteligentes Descrição Edição avançada de áudio/vídeo Edição com qualidade de estúdio e transcrição de alta qualidade

As melhores alternativas de uso do Grain AI

Se você precisa de uma alternativa gratuita ao Grain ou de uma plataforma robusta de engajamento de vendas com recursos confiáveis de IA, esta lista tem tudo o que você precisa:

1. ClickUp (melhor para anotações de reuniões com IA e gerenciamento de fluxo de trabalho)

Comece agora Conecte suas anotações de reunião aos seus ClickUp Docs e Tasks com o ClickUp AI Notetaker

Imagine se todas as ideias brilhantes das discussões da sua equipe se transformassem automaticamente em tarefas atribuídas com prazos. O ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, preenche a lacuna entre a conversa e a execução que tantas equipes têm dificuldade de atravessar.

Ao contrário do Grain, que se concentra apenas em reuniões, o ClickUp combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O ClickUp AI Notetaker automatiza as anotações e os itens de ação das reuniões, permitindo que as equipes se concentrem nas discussões enquanto ele captura tudo em tempo real. Integrado ao ClickUp Meetings, esse software inteligente de conversão de voz em texto grava, transcreve e resume suas reuniões, enquanto você se concentra na participação significativa.

Transforme os insights da reunião em itens de ação com o ClickUp AI Notetaker

A IA inteligente para anotações de reuniões reconhece os oradores, entende o contexto e até mesmo preenche lacunas de idioma, garantindo que nenhum detalhe seja perdido - uma maneira perfeita de documentar conversas sem distrações. As anotações aparecem instantaneamente em sua ClickUp Inbox, eliminando atrasos após a reunião. Enquanto a IA fornece sugestões e detecta possíveis itens de ação, os usuários mantêm o controle sobre a criação de listas de tarefas, atribuição e definição de prazos.

Torne as anotações e transcrições de reuniões pesquisáveis com o ClickUp Brain

A IA nativa do ClickUp, ClickUp Brain, pode tornar suas transcrições ainda mais pesquisáveis. Basta fazer uma pergunta em linguagem natural - por exemplo, *O que foi discutido em 10 de janeiro com a equipe de vendas?- e o Brain analisará as anotações da reunião para obter os principais detalhes.

O Brain também pode converter suas anotações em tarefas, redigir e-mails e respostas, traduzir discussões ou extrair insights importantes para relatórios.

Traduza notas de reunião para vários idiomas usando o ClickUp Brain

Com base nesse fundamento, o ClickUp Docs se integra ao AI Notetaker para organizar e armazenar transcrições de reuniões em um espaço de trabalho pesquisável e colaborativo.

Trabalhe em conjunto em anotações de reuniões e planos de ação usando o ClickUp Docs

Os membros da equipe podem acessar, editar e comentar facilmente esses documentos, garantindo que todos fiquem alinhados com as decisões e informações importantes. As anotações geradas por IA integram-se perfeitamente ao seu sistema de documentos, criando uma base de conhecimento que preserva a memória institucional em toda a organização.

Para equipes que buscam consistência na documentação de suas reuniões, o modelo de ata de reunião do ClickUp oferece uma estrutura que padroniza a forma como as discussões são registradas em toda a organização.

Obtenha um modelo gratuito Comece a trabalhar com o modelo de atas de reunião do ClickUp

Este modelo personalizável inclui seções para participantes, itens da agenda da reunião, decisões e itens de ação, garantindo que as informações críticas sejam capturadas de forma consistente, independentemente de quem faz as anotações.

Melhores recursos do ClickUp

Converta automaticamente pontos de discussão em tarefas atribuíveis com prazos

Agende e documente reuniões em seu espaço de trabalho de projeto

Use o ClickUp Clips para gravar e compartilhar momentos importantes com os membros da equipe que não puderam comparecer

Coordene a disponibilidade da equipe e os horários das reuniões visualmente com o ClickUp Calendar . Deixe a IA planejar sua agenda com base nas prioridades de suas tarefas, disponibilidade e muito mais

Brainstorming de ideias em tempo real com os quadros brancos colaborativos do ClickUp

Adote a assincronia e elimine reuniões desnecessárias com o ClickUp Chat, mantendo suas tarefas e conversas vinculadas em uma única ferramenta, em vez de fazer malabarismos com várias

Limitações do ClickUp

A funcionalidade do aplicativo móvel às vezes é mais limitada do que a experiência no desktop

Alguns usuários relatam problemas ocasionais de desempenho com gravações de vídeo em reuniões maiores

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain : Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Anotador de IA ClickUp: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

"Estou realmente impressionado com este [ClickUp AI Notetaker], pois não preciso de outra ferramenta para fazer tudo isso. Está tudo na interface do ClickUp. Ele se conecta ao meu Google Calendar e é superintermediário. "

"Estou realmente impressionado com este [ClickUp AI Notetaker], pois não preciso de outra ferramenta para fazer tudo isso. Está tudo na interface do ClickUp. Ele se conecta ao meu Google Calendar e é superintermediário. "

Você sabia que o método "6-3-5 Brainwriting" é uma técnica poderosa de brainstorming em que seis pessoas escrevem três ideias em cinco minutos. Em seguida, elas passam suas ideias para a próxima pessoa desenvolvê-las. Em apenas 30 minutos, esse método voltado para a realização de reuniões produtivas pode gerar 108 ideias exclusivas - aumentando a criatividade sem a pressão de falar! 🚀

Leia também: As principais atas de IA dos geradores de reuniões

3. Otter. ai (Melhor para precisão de transcrição em tempo real)

Em equipes globais com diversos sotaques, jargões técnicos e vozes sobrepostas, a Otter.ai é uma ferramenta de transcrição que visa entender o que todos estão dizendo, e não apenas o que ela acha que eles podem estar dizendo.

O Otter AI supera o Grain AI, pois este último às vezes tem dificuldades para fornecer transcrições consistentemente precisas, mesmo em ambientes de áudio desafiadores. Com a tecnologia de reconhecimento de fala líder do setor, ao contrário de muitas alternativas ao Otter AI, a plataforma oferece uma qualidade de transcrição superior que captura com precisão as conversas com nuances.

Melhores recursos do Otter. ai

Conecte-se rapidamente com o Zoom, o Google Meet e o Microsoft Teams

Treine a IA para a terminologia específica do setor

Adicione comentários e destaques às transcrições durante as reuniões

Gerar resumos automatizados de reuniões com pontos-chave

Pesquise conversas em todas as reuniões gravadas

Limitações do Otter.ai

Integração limitada de gerenciamento de projetos em comparação com ferramentas mais abrangentes

O plano gratuito restringe a duração da gravação e o número de transcrições

Preços do Otter.ai

Básico

Pro : uS$ 16,99/mês

Negócios : uS$ 30/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Otter. ai

G2: 4. 3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter. ai?

"A transcrição em tempo real é altamente precisa, e os resumos de IA economizam tempo. As transcrições pesquisáveis facilitam a revisão das reuniões, aumentando a produtividade. "

"A transcrição em tempo real é altamente precisa, e os resumos de IA economizam tempo. As transcrições pesquisáveis facilitam a revisão das reuniões, aumentando a produtividade. "

Insight do ClickUp: Nossos dados da pesquisa de eficácia de reuniões mostram que 25% das reuniões envolvem oito ou mais participantes. Embora as grandes reuniões possam ser valiosas para o alinhamento e a tomada de decisões, elas geralmente criam desafios. De fato, outra pesquisa do ClickUp revelou que 64% das pessoas têm dificuldades com as próximas etapas pouco claras em quase metade das reuniões. Como o aplicativo completo para o trabalho, abordamos essa lacuna com uma solução de gerenciamento de reuniões de ponta a ponta. O ClickUp Meetings transforma a forma como as equipes colaboram com agendas dinâmicas, enquanto o AI Notetaker captura todos os insights valiosos - eliminando a confusão do acompanhamento e mantendo todos alinhados! Resultados reais: As equipes que usam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% em conversas e reuniões desnecessárias!

3. Fireflies. ai (melhor para insights e análises de reuniões com base em IA)

Enquanto outras ferramentas capturam conversas, o Fireflies.ai procura revelar padrões ocultos nelas, transformando o diálogo bruto em inteligência acionável que gera melhores decisões.

O Fireflies. ai vai além da transcrição com análises orientadas por IA que rastreiam padrões de conversas, análise de sentimentos e tópicos importantes. Ele identifica automaticamente as objeções dos clientes, os concorrentes e os pontos de discussão, fornecendo às equipes atas de reunião quantificáveis, sem necessidade de marcação manual.

O Fireflies. ai supera o Grain com uma pesquisa avançada, permitindo que os usuários encontrem momentos em reuniões com consultas em linguagem natural. Suas mais de 40 integrações - incluindo CRMs e ferramentas de gerenciamento de projetos - garantem que os insights das reuniões fluam perfeitamente para os fluxos de trabalho existentes.

Melhores recursos do Fireflies. ai

Detectar e categorizar tópicos de discussão automaticamente

Pesquise conversas com consultas em linguagem natural

Analise o sentimento da conversa para obter insights mais profundos

Rastreie menções de concorrentes ou palavras-chave específicas

Automatize fluxos de trabalho com base no conteúdo da reunião

Identifique diferentes alto-falantes com reconhecimento de voz

Limitações do Fireflies. ai

Mais focado em insights do que em gerenciamento de tarefas

Problemas ocasionais de latência com transcrição em tempo real

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Profissional: uS$ 18/mês por assento

Empresarial : uS$ 29/mês por assento

Empresa: uS$ 39/mês por assento

Avaliações e resenhas do Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (mais de 630 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies. ai?

"As atas são tão boas quanto as de um ser humano, com o bônus adicional de gravação de áudio/vídeo, transcrição e alguns extras interessantes. "

"As atas são tão boas quanto as de um ser humano, com o bônus adicional de gravação de áudio/vídeo, transcrição e alguns extras interessantes. "

Você sabia que o termo "pensamento de grupo" foi popularizado pelo psicólogo Irving Janis em 1971, inspirado no "pensamento duplo" de George Orwell de 1984. Ele descreve um fenômeno em que o desejo de harmonia de um grupo se sobrepõe ao pensamento crítico, levando a decisões ruins. Embora nem todas as equipes coesas caiam no pensamento de grupo, reconhecer seus sintomas - como a pressão para se conformar e a falta de discordância - é fundamental para evitar falhas na tomada de decisões! 🧠🚀

4. Avoma (melhor para inteligência e treinamento de reuniões de vendas)

via Avoma

Imagine um mundo em que seus representantes de vendas não recebam apenas anotações de reuniões, mas treinamento personalizado com base em conversas reais com clientes. A Avoma procura transformar cada chamada em uma oportunidade de crescimento.

A Avoma supera o Grain AI com inteligência focada em vendas. Ele monitora as taxas de conversação, o engajamento e as principais métricas para treinamento orientado por dados. Sua integração com o CRM registra automaticamente as anotações no Salesforce e no HubSpot, reduzindo a entrada manual.

Seu assistente de reunião com IA também vai além da gravação, oferecendo dicas de treinamento em tempo real, insights competitivos e avisos para lidar com objeções durante conversas ao vivo.

Melhores recursos do Avoma

Acompanhe as métricas de conversação diretamente correlacionadas com o sucesso das vendas

Sincronize os dados da reunião com o CRM sem entrada manual

Receba avisos de treinamento com tecnologia de IA durante as chamadas ao vivo

Conecte os padrões de conversa aos resultados do pipeline

Compare as métricas de desempenho entre os membros da equipe

Gere resumos de reuniões com IA com itens de ação

Limitações da Avoma

Criado principalmente para analisar chamadas de vendas; menos versátil para outros departamentos

Prepare-se para uma curva de aprendizado mais acentuada para maximizar os recursos avançados

Preços da Avoma

Assistente de reunião de IA : uS$ 29/mês por usuário

Conversation Intelligenc e: US$ 69/mês por usuário

Revenue Intelligenc e: US$ 99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Avoma

G2: 4. 6/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

5. Fathom (melhor para resumos gratuitos de reuniões com IA)

vai Fathom

O Fathom facilita a recapitulação de reuniões ao identificar e registrar automaticamente os principais momentos, eliminando a necessidade de destaques manuais. Ao contrário do Grain, ele funciona no Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Webex, o que o torna uma opção flexível.

Seu assistente de reunião com IA cria resumos claros e concisos, capturando itens de ação, decisões e pontos-chave em um formato fácil de digitalizar. O Fathom ajuda as equipes a se concentrarem no que é importante, sem precisar examinar longas transcrições ou gravações, filtrando o ruído.

Melhores recursos do Fathom

Grave reuniões com um único clique na extensão do navegador

Gere resumos de IA com pontos-chave e itens de ação

Crie e compartilhe destaques em vídeo com registros de data e hora automáticos

Conecte-se a todas as principais plataformas de videoconferência

Organize reuniões em uma biblioteca pesquisável

Acesse todos os recursos totalmente gratuitos

Limitações do Fathom

Funcionalidade limitada de CRM

Menos recursos de análise avançada do que as ferramentas especializadas

Preços do Fathom

Gratuito

Premium: US$ 19/mês por usuário

Edição para equipes: US$ 29/mês por usuário

Team Edition Pro: US$ 29/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Fathom

G2 : 5/5 (mais de 4.600 avaliações)

Capturas: 5/5 (mais de 600 avaliações)

Leia também: As melhores soluções de software de gerenciamento de reuniões e agenda

6. tl;dv (melhor para anotações de vídeo colaborativas)

E se as gravações de reuniões não fossem apenas para reprodução, mas se tornassem documentos vivos e interativos? O tl;dv transforma vídeos passivos em espaços de trabalho colaborativos, permitindo que as equipes se envolvam diretamente na linha do tempo do vídeo.

Diferentemente do Grain AI, o tl;dv apresenta anotações com carimbo de data/hora, resumos com tecnologia de IA e categorização automática de tópicos, tornando as reuniões mais pesquisáveis e acionáveis. Além disso, as integrações com o Slack e o Notion garantem que os insights fluam perfeitamente para os fluxos de trabalho.

Em vez de apenas registrar reuniões, o tl;dv faz delas um espaço para colaboração, discussão e tomada de decisões contínuas.

tl;dv melhores recursos

Adicione comentários a momentos específicos nas gravações de reuniões

Marque os membros da equipe em discussões por vídeo para melhorar a colaboração

Gere resumos de IA com pontos-chave e itens de ação

Crie marcadores com registro de data e hora para referência rápida

Compartilhe videoclipes com carimbos de data e hora que preservam o contexto

Crie uma biblioteca pesquisável de conhecimento sobre reuniões

limitações tl;dv

Transcrição menos sofisticada em comparação com ferramentas especializadas

Recursos analíticos limitados

preços tl;dv

Gratuito

Profissional: uS$ 29/mês por usuário

Negócios : uS$ 98/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

classificações e resenhas do tl;dv

G2: 4. 7/5 (mais de 350 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

7. Notta (melhor para suporte de transcrição em vários idiomas)

via Notta

As equipes globais falam dezenas de idiomas, mas a maioria das ferramentas de transcrição não fala. O Notta rompe essa barreira, suportando mais de 104 idiomas - muito além do Grain AI. Sua diarização do orador garante atribuições claras, mesmo em conversas sobrepostas.

Ao contrário do Grain, o Notta oferece transcrição off-line, o que o torna útil para além das reuniões. Além disso, seu assistente de IA fornece resumos em tempo real, itens de ação e rastreamento de perguntas, transformando as transcrições em insights acionáveis.

Para documentação multilíngue, flexível e inteligente de reuniões, o Notta supera a abordagem mais limitada do Grain.

Melhores recursos do Notta

Transcreva reuniões em mais de 104 idiomas com alta precisão

Identifique automaticamente diferentes oradores nas conversas

Processe arquivos de áudio e vídeo carregados off-line

Treine a IA com terminologia personalizada para seu setor

Limitações do Notta

Integração de gerenciamento de projetos menos robusta do que as ferramentas all-in-one

O aplicativo móvel tem menos recursos importantes do que a versão para desktop

Preços da Notta

Gratuito

Pro : uS$ 13,49/mês

Negócios : uS$ 27,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Notta

G2: 4. 5/5 (mais de 150 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notta?

"Transcrição de muito boa qualidade. O inglês britânico é bem captado. E parece que o modelo faz algumas passagens para entender o contexto e retranscrever. "

"Transcrição de muito boa qualidade. O inglês britânico é bem captado. E parece que o modelo faz algumas passagens para entender o contexto e retranscrever. "

8. Gong (melhor para inteligência de receita e capacitação da equipe de vendas)

via Gong

O Gong transforma as gravações de reuniões em um roteiro de receita, indo muito além da documentação básica do Grain.

Ele captura chamadas em vídeo, telefone e Web, usando IA para transcrever com precisão. Mas o Gong não se limita às palavras - ele revela padrões por trás de negócios bem-sucedidos, sinaliza riscos e rastreia menções da concorrência.

Os líderes de vendas obtêm insights de treinamento em tempo real, ajudando as equipes a refinar sua abordagem com base em conversas reais com clientes. Com o Gong, os dados das reuniões se tornam uma ferramenta inteligente para o crescimento, e não apenas um registro do que foi dito.

Melhores recursos do Gong

Grave conversas em plataformas de conferência por vídeo, telefone e web

Identifique riscos de negócios e oportunidades de melhoria automaticamente

Acompanhe o desempenho da equipe com painéis de treinamento personalizáveis

Analise menções competitivas e tendências de mercado em chamadas de clientes

Forneça prompts de vendas guiadas com base em padrões de conversas bem-sucedidas

Garanta a conformidade com recursos de segurança de nível empresarial

Limitações do Gong

Projetado principalmente para o processo de vendas e não para a documentação de reuniões gerais

Requer dados substanciais para maximizar os insights de IA

Preços do Gong

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Gong

G2: 4. 8/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 500 avaliações)

9. ZoomInfo Chorus (melhor para inteligência de conversação e treinamento de negócios)

via ZoomInfo Chorus

O que faz com que os melhores representantes de vendas se destaquem? O ZoomInfo Chorus descobre os padrões de conversa por trás de negócios bem-sucedidos e ajuda as equipes a replicá-los. Ao contrário do Grain AI, que se concentra na documentação geral da reunião, o ZoomInfo Chorus fornece insights específicos de vendas que melhoram o desempenho e o envolvimento do cliente.

Sua IA identifica os principais momentos - como menções a concorrentes, discussões sobre preços e próximas etapas - sem esforço manual. As ferramentas de treinamento da plataforma analisam os padrões de toda a equipe para destacar o que os melhores desempenhos fazem de diferente.

Melhores recursos do ZoomInfo Chorus

Identifique automaticamente os momentos críticos nas conversas de vendas

Avalie a saúde do negócio com o Momentum Scoring baseado em IA

Crie playlists de treinamento direcionadas a partir de exemplos de chamadas bem-sucedidas

Acompanhe as necessidades de treinamento e o desenvolvimento de habilidades em toda a equipe

Aprimore os registros de CRM com insights de conversas e itens de ação

Conecte dados de conversas com a inteligência de contato do ZoomInfo

Limitações do ZoomInfo Chorus

O foco principal em casos de uso de vendas limita a versatilidade

Requer uma configuração significativa para obter o máximo benefício

Preços do ZoomInfo Chorus

Preços personalizados

ZoomInfo Chorus avaliações e comentários

G2: 4. 6/5 (mais de 2.900 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 60 avaliações)

10. MeetGeek (melhor para destaques de reuniões e itens de ação automatizados)

via MeetGeek

Não é mais preciso se esforçar para lembrar os itens de ação de suas chamadas - o MeetGeek captura tudo automaticamente, eliminando a necessidade de anotações manuais. Ao contrário do Grain AI, que exige que os usuários destaquem os pontos principais, a IA do MeetGeek extrai e organiza detalhes importantes para você.

Seu mecanismo de resumo inteligente estrutura o conteúdo da reunião por tópico, fornecendo insights claros e acionáveis. O MeetGeek também automatiza os acompanhamentos, atribui tarefas e envia lembretes para manter as equipes no caminho certo. Com a integração perfeita do calendário e os resumos baseados em funções, ele garante que as reuniões se traduzam em progresso, oferecendo uma experiência prática que supera a abordagem manual do Grain.

Melhores recursos do MeetGeek

Organize os pontos de discussão por categorias de tópicos

Grave reuniões agendadas sem intervenção manual

Receba resumos personalizados com base em sua função

Pesquise em todas as transcrições e anotações de reuniões

Limitações do MeetGeek

Edição de vídeo menos robusta em comparação com ferramentas especializadas

Personalização limitada para requisitos corporativos

Plataforma mais nova com menos integrações do que as alternativas estabelecidas

Preços do MeetGeek

Gratuito

Básico : uS$ 19/mês por usuário

Profissional: uS$ 39/mês por usuário

Negócios : uS$ 59/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do MeetGeek

G2 : 4. 6/5 (mais de 400 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MeetGeek?

"Eu também posso falar sobre conceitos muito rapidamente e, às vezes, meus colegas não entendem na primeira vez. Com o MeetGeek, eles podem ouvir a gravação novamente e, ao mesmo tempo, ler a transcrição. "

"Eu também posso falar sobre conceitos muito rapidamente e, às vezes, meus colegas não entendem na primeira vez. Com o MeetGeek, eles podem ouvir a gravação novamente e, ao mesmo tempo, ler a transcrição. "

dica profissional: Nem todos os tomadores de notas com IA funcionam da mesma forma. Experimente plataformas diferentes para ver qual atende melhor às suas necessidades - algumas são excelentes em transcrição, outras se concentram em destacar itens de ação e algumas se integram mais profundamente às suas ferramentas existentes. Muitas oferecem avaliações gratuitas, portanto, teste antes de se comprometer.

11. Descript (melhor para recursos avançados de edição de áudio/vídeo)

via Descript

A Descript transforma imagens brutas de reuniões em conteúdo profissional e refinado com o mínimo de esforço. Ao contrário do Grain AI, que se concentra na criação básica de clipes, o Descript oferece um conjunto completo de edição para a produção de conteúdo de alta qualidade.

Sua edição baseada em texto permite que os usuários modifiquem o áudio e o vídeo simplesmente editando a transcrição, enquanto o Overdub AI permite correções de voz perfeitas. O Studio Sound aprimora a clareza do áudio, removendo ruídos e ecos para um acabamento profissional.

O Descript ajuda as equipes a transformar reuniões em materiais de treinamento e apresentações envolventes com edição colaborativa e efeitos de vídeo avançados.

Descrição dos melhores recursos

Gere locuções realistas para correções com o Overdub

Melhore a qualidade do áudio automaticamente com o Studio Sound

Capture gravações de tela com ferramentas de edição integradas

Publique o conteúdo finalizado diretamente em várias plataformas

Limitações de descrição

Curva de aprendizado mais acentuada do que os gravadores de reunião simples

Foco na criação de mídia em vez de análise de reuniões

Preços de descrição

Hobbyist : uS$ 19/mês por usuário

Creator : uS$ 35/mês por usuário

Empresas: US$ 50/mês por usuário

Classificações e análises descritivas

G2: 4. 6/5 (mais de 770 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

"O Descript é um divisor de águas para quem quer simplificar o processo de edição de áudio e vídeo, especialmente para iniciantes. Ele tem ótimos recursos, como transcrição automática, gravação de tela e edição baseada em texto. A capacidade de editar arquivos de mídia tão facilmente quanto editar um documento do Word economiza muito tempo e esforço. "

"O Descript é um divisor de águas para quem quer simplificar o processo de edição de áudio e vídeo, especialmente para iniciantes. Ele tem ótimos recursos, como transcrição automática, gravação de tela e edição baseada em texto. A capacidade de editar arquivos de mídia tão facilmente quanto editar um documento do Word economiza muito tempo e esforço. "

Alternativas ao Grain: Por que o ClickUp se destaca

O Grain AI lida bem com a gravação e a transcrição, mas outras ferramentas oferecem insights mais profundos, fluxos de trabalho mais suaves ou opções econômicas para aprimorar a colaboração. Embora os profissionais de vendas prefiram o Gong e o Chorus, o Otter e o Fireflies também são preferidos por muitos.

No entanto, o ClickUp se destaca como a opção mais versátil para equipes que buscam um ecossistema de produtividade completo, no qual as anotações de reuniões se transformam perfeitamente em fluxos de trabalho acionáveis.

Pronto para transformar a forma como sua equipe captura e aproveita os insights das reuniões? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e descubra como a documentação de reuniões com IA pode se integrar perfeitamente a todo o seu fluxo de trabalho.