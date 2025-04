OpenAI vs. DeepSeek: Which AI Model is Best for Your Needs? 

"Qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos?" "Como criar bons designs?" "Quais são as melhores métricas para avaliar o desempenho?" A lista de perguntas nunca termina.

Os seres humanos são criados para serem curiosos. De fato, esse questionamento e raciocínio incansáveis são o que diferencia as pessoas e as leva a grandes realizações.

E, honestamente, essa mesma característica é o que também está tornando os modelos de IA mais inteligentes.

Mas com tantos modelos de IA disponíveis no mercado, qual é o mais adequado para você?

Neste artigo, analisaremos e compararemos dois pesos pesados do setor na corrida da IA: DeepSeek e OpenAI, e descobriremos qual ferramenta de IA é a mais adequada para seus aplicativos alimentados por IA, agentes LLM e soluções de IA generativa.

resumo de 60 segundos Não consegue decidir entre os modelos do OpenAI e do DeepSeek? Aqui está um detalhamento comparando seus pontos fortes e recursos para ajudá-lo a escolher: A OpenAI é um laboratório de pesquisa de IA líder conhecido por ChatGPT, DALL-E, Sora e Codex , oferecendo compreensão avançada de linguagem natural, IA multimodal e soluções prontas para empresas. Os pontos fortes da OpenAI incluem geração de texto fluente , IA conversacional e profunda integração com o ecossistema da Microsoft para adoção de IA empresarial

O DeepSeek é um modelo de IA de código aberto focado na solução de problemas, no raciocínio lógico e na inacessibilidade . Os pontos fortes do DeepSeek estão na resolução de problemas estruturada, na codificação e na análise financeira, oferecendo às empresas uma alternativa econômica para modelos de IA caros

A comparação de preços mostra o ChatGPT Plus da OpenAI a US$ 20 por mês com custos de API variáveis, enquanto o DeepSeek oferece custos de entrada mais baixos a partir de US$ 0,07 por milhão de tokens

O OpenAI supera o DeepSeek em processamento de linguagem natural , recursos de IA multimodal e adoção corporativa, tornando-o ideal para geração de conteúdo e suporte ao cliente

O DeepSeek supera o OpenAI em acessibilidade , personalização e raciocínio estruturado , fornecendo uma vantagem para os desenvolvedores que precisam de mais controle sobre os modelos de IA

ClickUp integra gerenciamento de conhecimento com IA , automação e execução de projetos diretamente nos fluxos de trabalho da equipe O ClickUp Brain conecta tarefas, documentos e conhecimento da equipe, fornecendo insights com IA em tempo real sem exigir que os usuários alternem entre plataformas O Connected Search do ClickUp recupera dados instantaneamente de aplicativos como Google Drive, Slack e Salesforce, eliminando o tempo perdido na busca de informações , automação e execução de projetos diretamente nos fluxos de trabalho da equipe O ClickUp Brain conecta tarefas, documentos e conhecimento da equipe,sem exigir que os usuários alternem entre plataformas O Connected Search do ClickUpde aplicativos como Google Drive, Slack e Salesforce, eliminando o tempo perdido na busca de informações

O que é OpenAI?

A essa altura, todo mundo já ouviu falar do OpenAI. A OpenAI é um laboratório de pesquisa líder nos EUA que se concentra em aprendizagem automática, aprendizagem profunda, robótica e visão computacional.

Mas seu principal trabalho é desenvolver modelos de IA, dos quais o ChatGPT (transformador generativo pré-treinado) é o mais conhecido.

A OpenAI também oferece o DALL-E, o Sora e o Codex, que são usados em tudo, desde a geração de imagens e vídeos até o desenvolvimento de software.

via ChatGPT

Aqui está uma análise rápida do que o OpenAI faz:

os modelos do OpenAI ajudam os usuários com escrita, tarefas de codificação, geração de imagens, reconhecimento de fala e muito mais

o ChatGPT é integrado produtos Microsoft, fluxos de trabalho corporativos e setores criativos

as organizações estão usando a plataforma de IA para automatizar as operações comerciais e melhorar as taxas de sucesso do cliente

Recursos do OpenAI

"Ajude-me a processar este e-mail " ou "Ajude-me a resumir este documento"-CEO da OpenAI Sam Altman usa a IA diariamente para tarefas "chatas", mas a tecnologia em si não é nada chata.

Aqui está uma lista dos recursos mais impressionantes do OpenAI:

Recurso nº 1: IA que ouve e responde como um ser humano

Os modelos mais recentes da OpenAI, como o GPT-4o, podem processar fala e texto em tempo real, imitando uma conversa humana com latência quase zero. É tão bom que a Microsoft e outros gigantes empresariais estão usando-o para alimentar assistentes de IA, bots de suporte ao cliente e até mesmo ferramentas de transcrição de reuniões.

via ChatGPT

Recurso nº 2: IA mais inteligente, custos mais baratos

O OpenAI introduziu o cache de solicitações e a destilação de modelos, reduzindo os custos de API para as empresas em até 50%. Isso significa que os aplicativos com tecnologia de IA não precisam pagar o preço total por prompts repetitivos.

Recurso nº 3: Uma verdadeira potência multimodal

O GPT-4o agora vê, ouve e fala, o que significa que ele pode interpretar imagens, entender vídeos e gerar áudio em tempo real. Os desenvolvedores estão usando isso para criar tutores com tecnologia de IA, assistentes de codificação e até mesmo ferramentas de vigilância inteligentes.

Recurso nº 4: IA que se lembra, aprende e se adapta

Diferentemente de outros modelos de IA que tratam cada solicitação como uma primeira reunião, o recurso de memória do OpenAI permite que a IA retenha o contexto em várias conversas. Isso significa que ela se lembra do seu estilo de escrita ou da última reclamação do cliente para proporcionar uma experiência mais personalizada.

via ChatGPT

Preços do OpenAI

Nível gratuito

ChatGPT Plus : uS$ 20/mês por usuário

Equipe do ChatGPT : uS$ 30/mês por usuário

ChatGPT Enterprise: Preços personalizados

Insight do ClickUp: Seus funcionários não têm contexto De acordo com a pesquisa do ClickUp, o trabalhador do conhecimento médio envia cerca de 25 mensagens por dia apenas tentando rastrear informações e contexto. É muito tempo perdido percorrendo intermináveis e-mails, chats e conversas dispersas. Se ao menos houvesse uma maneira mais inteligente de manter tudo - tarefas, projetos, mensagens e e-mails - conectado (com IA, é claro). Bem, existe: Experimente o ClickUp!

O que é o DeepSeek?

O DeepSeek é o assunto da cidade porque tem o objetivo de enfrentar o OpenAI com um modelo de linguagem grande, potente e econômico.

E é isso que atrai os usuários - uma ferramenta com um processo de pensamento projetado para lidar com raciocínio complexo, compreensão de linguagem e solução de problemas - sem os enormes custos de computação de seus concorrentes.

via DeepSeek

Aqui está o que faz com que valha a pena falar sobre o DeepSeek:

ao contrário da maioria dos modelos de IA, o DeepSeek permite que os desenvolvedores modifiquem e usem sua tecnologia livremente

oferece desempenho semelhante aos modelos GPT de primeira linha, operando a um custo significativamente menor

com requisitos de hardware mais baixos, mais empresas e pesquisadores podem experimentar o desenvolvimento de IA sem gastar muito

o DeepSeek se posicionou rapidamente como um novo concorrente, provando que modelos menores ainda podem fornecer resultados impressionantes

Recursos do DeepSeek

É o sinal mais recente do surgimento da concorrência em uma nova frente - atraindo motoristas e passageiros com ferramentas de chatbot mais avançadas.

Isso é o que Phate Zhang, fundador do provedor de dados de EV baseado em Xangai, CnEVPost, disse sobre o DeepSeek. Recentemente, mais de uma dúzia de fabricantes de automóveis, desde a BYD até a Leapmotor, se apressaram em integrar os recursos alimentados por IA do DeepSeek em seus veículos.

Então, o que exatamente torna o DeepSeek tão atraente?

Recurso nº 1: A IA está ficando atrás do volante

O DeepSeek está ajudando os EVs inteligentes com assistência de direção autônoma, IA no carro e cockpits digitais. Os fabricantes de automóveis estão integrando-o para uma melhor navegação, controle de voz e uma experiência de direção mais personalizada.

Recurso nº 2: Pensa antes de falar

Diferentemente da maioria dos modelos de IA que apenas preveem a próxima palavra, o DeepSeek-R1 realmente raciocina. Ele decompõe problemas complexos, tornando-o útil para codificação, finanças e tarefas com muita lógica.

via DeepSeek

Recurso nº 3: Código aberto, sem acesso pago

Enquanto o OpenAI mantém seus modelos bloqueados, a abordagem de código aberto do DeepSeek está conquistando os desenvolvedores. As empresas podem modificá-lo, ajustá-lo e implementá-lo sem taxas de licenciamento caras. Essa liberdade está alimentando uma comunidade crescente, ansiosa para construir sobre sua base.

Recurso nº 4: IA que não custa uma fortuna

O DeepSeek está provando que os recursos de IA de ponta não exigem um orçamento empresarial. Ele oferece preços significativamente mais baixos do que os principais concorrentes, facilitando a adoção da IA para empresas e pesquisadores.

via DeepSeek

Preços do DeepSeek

DeepSeek-Chat (atualizado para DeepSeek-V3) Input (Cache Hit) : uS$ 0,07 por 1 milhão de tokens Input (Cache Miss) : uS$ 0,27 por 1 milhão de tokens Saída : uS$ 1,10 por 1 milhão de tokens

Entrada (Cache Hit) : uS$ 0,07 por 1 milhão de tokens

Entrada (falta de cache) : uS$ 0,27 por 1 milhão de tokens

Resultado : uS$ 1,10 por 1 milhão de tokens

DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) Input (Cache Hit) : uS$ 0,14 por 1 milhão de tokens Input (Cache Miss) : uS$ 0,55 por 1 milhão de tokens Saída : uS$ 2,19 por 1 milhão de tokens

Entrada (Cache Hit) : uS$ 0,14 por 1 milhão de tokens

Entrada (falta de cache) : uS$ 0,55 por 1 milhão de tokens

Resultado: uS$ 2,19 por 1 milhão de tokens

Entrada (Cache Hit) : uS$ 0,07 por 1 milhão de tokens

Entrada (falta de cache) : uS$ 0,27 por 1 milhão de tokens

Resultado: uS$ 1,10 por 1 milhão de tokens

Entrada (Cache Hit) : uS$ 0,14 por 1 milhão de tokens

Entrada (falta de cache) : uS$ 0,55 por 1 milhão de tokens

Resultado: uS$ 2,19 por 1 milhão de tokens

DeepSeek vs. OpenAI: Recursos comparados

O OpenAI e o DeepSeek estão ampliando os limites da inteligência artificial. No entanto, com abordagens diferentes, é melhor ver como eles se comparam:

Recurso nº 1: raciocínio e solução de problemas com IA

Os modelos GPT da OpenAI se destacam na compreensão da linguagem natural, na escrita criativa e na resposta a consultas complexas.

No entanto, o DeepSeek segue um caminho diferente - seu modelo DeepSeek-R1 foi criado para raciocinar por meio de problemas em vez de apenas prever palavras. Isso o torna especialmente poderoso para tarefas que exigem lógica estruturada, como codificação, finanças e tomada de decisões.

🏆 Vencedor: DeepSeek por suas poderosas habilidades de raciocínio.

Recurso nº 2: Compreensão de linguagem natural e geração de conteúdo

O DeepSeek pode ser ótimo em lógica, mas quando se trata de escrita e conversação fluentes e semelhantes às humanas, o OpenAI ainda reina supremo.

O GPT-4o entende as nuances, adapta o tom perfeitamente e ajuda você a gerar texto semelhante ao humano. Seja para escrever uma postagem de blog atraente, redigir um texto de marketing ou ajudar no suporte ao cliente, o OpenAI oferece resultados refinados que definem o padrão do setor.

Vencedor: OpenAI por sua capacidade de gerar texto (quase) semelhante ao humano.

Recurso nº 3: Personalização e acessibilidade

O OpenAI mantém seus modelos atrás de paywalls, limitando a personalização para os desenvolvedores.

O DeepSeek, por outro lado, é totalmente de código aberto, permitindo que as empresas ajustem e modifiquem seus modelos conforme necessário, sem taxas de licenciamento restritivas. Isso torna o DeepSeek a melhor escolha para startups, equipes de pesquisa e empresas que desejam possuir sua infraestrutura de IA em vez de depender do acesso à API.

Vencedor: DeepSeek, por seu modelo de código aberto, que permite uma profunda personalização.

Recurso nº 4: IA de nível empresarial e ecossistema

O maior ponto forte da OpenAI não é apenas seus modelos de IA - é o ecossistema.

Com ferramentas prontas para empresas, integrações perfeitas e suporte massivo à infraestrutura, o OpenAI é a melhor opção para empresas que buscam ferramentas de IA plug-and-play.

Do ChatGPT ao DALL-E, o OpenAI oferece uma variedade de aplicativos alimentados por IA com atualizações contínuas e confiabilidade líder do setor.

Vencedor: OpenAI, por sua integração perfeita com o ecossistema da Microsoft.

DeepSeek vs. OpenAI no Reddit

Quando se trata de modelos de IA, poucos lugares oferecem tanta honestidade sem filtros quanto o Reddit.

O OpenAI, especificamente o ChatGPT, tem sido a força dominante no espaço de IA, mas o DeepSeek está gerando um grande burburinho, especialmente entre os desenvolvedores e aqueles que buscam alternativas de API acessíveis.

Com base nas discussões do Reddit, veja o que os usuários têm a dizer.

Para muitos, a experiência com o DeepSeek foi suave, poderosa e responsiva, especialmente em fluxos de trabalho de codificação.

Uma publicação de u/klippers em r/LocalLLaMA gerou uma grande discussão:

Passei a maior parte do dia de ontem trabalhando com o DeepSeek em problemas de programação por meio do Open Hands (anteriormente conhecido como Open Devin). E o modelo é absolutamente sólido como uma rocha.

Passei a maior parte do dia de ontem trabalhando com o DeepSeek em problemas de programação por meio do Open Hands (anteriormente conhecido como Open Devin). E o modelo é absolutamente sólido como uma rocha.

Outro fato a ser observado: a IA pode ser cara, especialmente ao usar APIs para tarefas de grande escala. O preço do OpenAI frustrou muitos, e a acessibilidade do DeepSeek foi uma lufada de ar fresco, de acordo com os usuários.

Fiz o upload de US$ 2 e fiz mais de 400 solicitações. Aparentemente, ainda me restam US$ 1,50.

Fiz o upload de US$ 2 e fiz mais de 400 solicitações. Aparentemente, ainda me restam US$ 1,50.

No entanto, a maior reclamação é a inconsistência. Como um Redditor apontou:

O DeepSeek fica preso em um loop às vezes, ignora minhas instruções e diz coisas sem sentido. Talvez ele tenha sido ajustado para codificação e outros benchmarks? Parece que os programadores estão adorando esse modelo, mas para coisas normais - senso comum, raciocínio, etc. - ele parece estar um passo abaixo dos principais modelos.

O DeepSeek fica preso em um loop às vezes, ignora minhas instruções e diz coisas sem sentido. Talvez ele tenha sido ajustado para codificação e outros benchmarks? Parece que os programadores estão adorando esse modelo, mas para coisas normais - senso comum, raciocínio, etc. - ele parece estar um passo abaixo dos principais modelos.

Enquanto isso, a OpenAI tem sido uma força dominante no setor de IA com seus modelos GPT, que se refletem nas experiências do usuário. E esta postagem do Reddit é a que melhor capta isso:

Oh, ChatGPT, deixe-me contar as coisas incríveis que você faz por mim... planejar eventos corporativos, tópicos de brainstorming, resumos de reuniões, esboços de white papers, expressões regulares, MBOs, escrever SQL... descobrir o que fazer para o jantar, escrever histórias bobas para meus filhos, e assim por diante. Não consigo imaginar não tê-lo neste momento.

Oh, ChatGPT, deixe-me contar as coisas incríveis que você faz por mim... planejar eventos corporativos, tópicos de brainstorming, resumos de reuniões, esboços de white papers, expressões regulares, MBOs, escrever SQL... descobrir o que fazer para o jantar, escrever histórias bobas para meus filhos, e assim por diante. Não consigo imaginar não tê-lo neste momento.

No entanto, para os programadores, os modelos GPT da OpenAI também receberam críticas mistas. Alguns desenvolvedores afirmam que sua precisão diminuiu, enquanto outros ainda a preferem às alternativas.

Além disso, ele é muito ruim para programação, mesmo que eu use algo como o Github Copilot ou o Microsoft Copilot Pro, o GPT-4T ainda é pior para programação do que o Claude 3 Opus ou o Claude 3. 5 Sonnet.

Além disso, ele é muito ruim para programação, mesmo que eu use algo como o Github Copilot ou o Microsoft Copilot Pro, o GPT-4T ainda é pior para programação do que o Claude 3 Opus ou o Claude 3. 5 Sonnet.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao OpenAI vs. DeepSeek. DeepSeek

Imagine ter todas as suas ferramentas com tecnologia de IA - seu assistente de pesquisa, gerador de conteúdo, gerenciador de conhecimento e otimizador de fluxo de trabalho - reunidas em uma única plataforma. Esse é o ClickUp - o aplicativo para tudo no trabalho.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Em primeiro lugar, em vez de alternar entre os modelos de linguagem do OpenAI e os recursos de pesquisa do DeepSeek, o ClickUp Brain faz tudo isso em um só lugar, integrando a IA diretamente em seus fluxos de trabalho para automação do fluxo de trabalho de IA.

E aqui está a diferença real: Com o OpenAI ou o DeepSeek, muitas vezes você precisa alimentá-los com dados ou fazer as solicitações certas para extrair insights úteis. O ClickUp, por outro lado, já sabe onde seu trabalho está e entende no que você está trabalhando!

Isso significa que você obtém respostas altamente relevantes e específicas ao contexto, adaptadas à sua tarefa atual. Não é mais necessário alternar entre ferramentas de IA e plataformas de trabalho separadas - tudo o que você precisa está em um só lugar.

O ClickUp também se conecta diretamente com ferramentas como Google Drive, GitHub e Salesforce por meio de suas mais de 1.000 integrações, para que você não perca tempo inserindo dados manualmente ou procurando respostas.

📌 Exemplo: Agora, um pesquisador pode fazer perguntas complexas ao ClickUp Brain em várias bases de conhecimento e receber respostas estruturadas e em tempo real.

Você pode recuperar instantaneamente informações relevantes de seus projetos, wikis e documentos com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é uma rede neural interconectada que preenche a lacuna entre conhecimento, projetos e pessoas. Para detalhar melhor, os principais recursos do ClickUp Brain incluem:

✅ Acesso unificado ao conhecimento: Conecte todos os seus arquivos, bancos de dados e tarefas de projeto em um só lugar. Não é mais necessário alternar entre aplicativos - o ClickUp obtém dados de todos os lugares em que você trabalha

Insights instantâneos e precisos: O ClickUp Brain fornece respostas precisas com base no contexto de sua equipe - não é mais necessário vasculhar tópicos ou documentos desatualizados

Atualizações de progresso automatizadas: Não há mais relatórios manuais. Os resumos e relatórios alimentados por IA mantêm sua equipe alinhada com o mínimo de esforço

✅ Escrita e comunicação sem esforço: Precisa redigir uma proposta de projeto? O redator de IA do ClickUp se adapta ao seu estilo, garantindo consistência em documentos, e-mails e mensagens de bate-papo

ClickUp's One Up #2: Pesquisa conectada do ClickUp

Como estamos falando de economia de tempo, o Connected Search do ClickUp otimiza a eficiência do tempo.

O DeepSeek faz um ótimo trabalho de recuperação de informações de fontes externas, mas não pode pesquisar nas ferramentas e projetos internos de sua empresa. O OpenAI também não se integra nativamente aos seus aplicativos de trabalho, o que significa que você ainda precisa pesquisar manualmente.

O Connected Search do ClickUp, por outro lado, reúne tudo em um só lugar. Precisa de um contrato do Google Drive, um thread de e-mail do Outlook e um relatório de vendas do Salesforce? O Connected Search do ClickUp recupera tudo isso instantaneamente.

Uma pesquisa rápida extrai todos os documentos, e-mails e mensagens do Slack relacionados com o Connected Search do ClickUp

ClickUp One Up #3: Gerenciamento de conhecimento com IA

Outro bônus é que o OpenAI pode gerar ideias, mas o Knowledge Management do ClickUp garante que essas ideias sejam documentadas, gerenciadas e descobertas com o clique de um botão.

As bases de conhecimento tradicionais geralmente ficam desatualizadas, forçando as equipes a vasculhar várias ferramentas e arquivos para encontrar as informações certas. O Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp resolve isso conectando tarefas, documentos, wikis e pesquisa alimentada por IA por meio do ClickUp Brain e do ClickUp Connected Search em um sistema coeso que se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

Além disso, o ClickUp oferece mais de 1.000 modelos de wiki pré-construídos, o que facilita a criação de bases de conhecimento estruturadas para equipes, seja para documentação de produtos, políticas da empresa ou POPs de clientes.

ClickUp One Up #4: ClickUp Docs e ClickUp Automations

Além disso, há a escrita e a comunicação. O OpenAI exige que você copie e cole o conteúdo gerado em seu espaço de trabalho, e o DeepSeek ajuda principalmente a encontrar artigos relevantes, deixando a parte da redação para você.

O ClickUp Brain é construído dentro de seus fluxos de trabalho, o que significa que você pode gerar, refinar e integrar conteúdo diretamente no ClickUp Docs.

Use a IA no ClickUp Docs para refinar, resumir e organizar informações sem sair de seu fluxo de trabalho

Veja como o ClickUp Docs elimina o atrito entre a escrita e a execução:

edite documentos em tempo real com sua equipe

crie e atribua itens de ação de feedback dentro do documento por meio de Comentários Atribuídos

aninhe subpáginas em seu documento principal para dar mais estrutura ao conteúdo

Por fim, há mais um recurso do ClickUp, que é a cereja do bolo, e automatiza todas as ações que discutimos até agora: o ClickUp Automations.

Remova tarefas repetitivas como atualizações de projetos, lembretes e acompanhamentos com o ClickUp Automations

Ao contrário do OpenAI, que exige que você configure manualmente os fluxos de trabalho, ou do DeepSeek, que se concentra na recuperação de informações, o ClickUp Automations faz o trabalho avançar ao lidar com processos repetitivos automaticamente.

Não há necessidade de buscar uma IA melhor, basta estar aberto ao ClickUp

Quando a DISH Network estava atolada em ferramentas desconectadas, o ClickUp Brain entrou em cena para centralizar o gerenciamento de projetos e automatizar as atualizações. Com acesso instantâneo a insights em tempo real, a DISH eliminou a necessidade de rastreamento manual, aumentou a eficiência em 30%, lidou com projetos 10% mais complexos e melhorou significativamente a colaboração entre equipes.

Esse tipo de aumento de produtividade parece algo saído de uma fantasia de trabalho, mas com o ClickUp, isso é realidade.

Desde o gerenciamento de conhecimento com IA e fluxos de trabalho automatizados até atualizações de progresso em tempo real e pesquisa integrada em todos os seus aplicativos, o ClickUp mantém seu trabalho organizado e o promove ativamente.

Felizmente, você não precisa sonhar com uma produtividade melhor. Registre-se no ClickUp gratuitamente agora e torne isso realidade.