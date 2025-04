8 modelos gratuitos de organogramas para o Google Slides (+alternativas)

Um organograma (organograma) representa visualmente a estrutura de uma empresa, facilitando a compreensão das funções, responsabilidades e linhas de reporte.

Um organograma bem projetado melhora a comunicação, simplifica a tomada de decisões e aumenta a eficiência do fluxo de trabalho. Quer você esteja gerenciando uma startup ou uma grande corporação, um organograma ajuda os funcionários a saberem onde se encaixam na equipe.

Um modelo predefinido permite que você crie rapidamente um organograma profissional que se alinhe às necessidades da sua empresa. A estrutura correta garante clareza, atualizações fáceis e adaptabilidade para mudanças futuras.

Hoje, vamos examinar os melhores modelos de organogramas para o Google Slides e as melhores alternativas que o ClickUp oferece!

🔍 Você sabia? Ter uma compreensão clara das funções aumenta o desempenho no trabalho em 25%.

O que faz um bom modelo de organograma?

Um modelo organizacional mantém a clareza do fluxo de trabalho. Um bom modelo de organograma deve incluir o seguinte:

Hierarquia clara : O modelo deve ter uma estrutura lógica que mostre as relações de subordinação e permita que você selecione a hierarquia de forma lógica. Ele deve transmitir todas as informações sem nenhuma desordem, garantindo um processo de criação de organogramas sem problemas

Opções de personalização : Você deve poder editar facilmente as funções, os nomes e os departamentos no modelo, e ele deve ser personalizável o suficiente para refletir sua marca

Clareza visual : Elementos bem espaçados com fontes legíveis e cores de preenchimento garantem a clareza. Os elementos da estrutura devem ser organizados adequadamente para que os membros da equipe possam entender facilmente o fluxo

Recursos de colaboração : O organograma deve permitir que os membros da equipe colaborem de forma eficaz. Eles devem ser capazes de rastrear ou atualizar as informações e discutir pontos-chave sem confusão

Escalabilidade: À medida que sua equipe cresce, o modelo escolhido deve suportar o crescimento, permitindo que você expanda ou faça modificações conforme necessário

Dica profissional: Visualize a estrutura da sua organização criando e otimizando organogramas. Eles ajudam a entender a hierarquia da sua empresa e são especialmente úteis para que os novos funcionários entendam as relações de subordinação.

Modelos de organogramas do Google Slides

Aqui estão os principais modelos de organogramas do Google Slides a serem usados para garantir uma hierarquia estruturada:

1. Modelo de hierarquia de equipe do Google Slides por Slides Carnival

via Slides Carnival

Apresente funções de equipe, linhas de subordinação e organogramas com o Modelo de hierarquia de equipe do Google Slides da Slides Carnival.

Esse modelo permite que você transmita a hierarquia da empresa em um formato fácil de seguir e visualmente atraente. Ele é compatível com o Google Slides, bem como com o Microsoft PowerPoint e o Canva.

O estilo minimalista e o fluxo estruturado desse organograma garantem que cada função e designação sejam transmitidas com precisão.

Veja por que você vai gostar dele Aplique animações e recursos de transição para cada infográfico

Personalize os infográficos A4 prontos para uso de acordo com sua estrutura organizacional

Use gráficos, quadros e linhas para adicionar detalhes sobre as funções

Ideal para: Profissionais de RH e gerentes apresentarem estruturas de relatórios, funções de equipe e organogramas.

Dica profissional: Quer simplificar suas ideias? Use o ClickUp Mind Maps e transforme suas ideias em realidade. Com a ajuda desse recurso, você pode: Divida ideias e hierarquias complexas para otimizar o fluxo de trabalho

Desenhe conexões e descreva dependências entre diferentes tarefas

Mapeie os fluxos de trabalho para que o trabalho seja feito mais rapidamente

Organize layouts confusos para manter todos informados sobre mudanças e tarefas

2. Modelo de organograma de infográfico do Google Slides por Slide Carnival

via Slides Carnival

Crie um infográfico claro e conciso com o Modelo de organograma de infográfico do Google Slides da Slides Carnival.

Esse modelo de infográfico simplifica a hierarquia organizacional para que seja possível entendê-la em um piscar de olhos. A estrutura personalizável garante que todas as informações sejam centralizadas.

Seja para preparar organogramas ou resumir dados, o modelo permite que você apresente informações em um formato fácil de entender.

Veja por que você vai gostar dele Personalize os organogramas com base em sua hierarquia organizacional para apresentar uma visão geral completa

Use elementos de design e ícones para aprimorar os detalhes e as representações visuais

Insira imagens junto com a designação para facilitar a identificação

Ideal para: Equipes de liderança para criar organogramas visuais atraentes para manter a hierarquia organizacional.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de organogramas em PPT, Word e ClickUp

3. Modelo de organogramas para Google Slides da Slidesgo

via Slidesgo

Crie uma hierarquia organizacional estruturada com o Modelo de organogramas para Google Slides da Slidesgo.

Descobrir quem é responsável pelo quê e quem se reporta a quem pode ser confuso, especialmente em uma organização grande ou matricial. O modelo ajuda a organizar as funções e responsabilidades dos membros da equipe em um formato fácil de seguir.

Veja por que você vai gostar dele Insira ou altere formas para melhorar o apelo visual e a estrutura

Personalize o tema e os organogramas para refletir sua hierarquia organizacional

Use ícones e a extensão da Flaticon para aprimorar os detalhes

Ideal para: Executivos e equipes de RH para definir funções e responsabilidades da equipe.

4. Modelo de organograma para Google Slides da Slidemodel

via Slidesmodel

Crie um organograma poderoso com o Modelo de organograma para Google Slides da Slidemodel.

A solução permite que você crie um organograma simples e informativo para garantir clareza sobre toda a hierarquia organizacional. Ela usa avatares editáveis para definir diferentes funções na organização.

Com esse organograma do Google Slides, você pode definir as funções dos diferentes funcionários em um formato fácil de navegar.

Veja por que você vai gostar dele Insira pequenas notas sobre a função para fornecer informações completas

Use imagens relevantes para as partes interessadas e os membros da equipe para melhorar o apelo visual

Use diferentes formas e fluxos para definir a estrutura da empresa e manter a clareza

Ideal para: Líderes de empresas que precisam delinear estruturas organizacionais para manter a clareza no fluxo de trabalho

5. Modelo de estrutura organizacional matricial do Google Slides por Slidemodel

via Slidemodel

Exiba a estrutura organizacional de forma criativa com o Modelo de estrutura organizacional matricial para Google Slides da Slidemodel.

Acompanhar como as informações fluem em uma organização pode ser difícil quando não há hierarquia. O modelo do Google Slides oferece uma maneira simples de compreender esse processo.

Com diferentes linhas e dependências, o organograma define diferentes posições, como os vários níveis de gerentes e outros funcionários. Ele oferece uma forma gráfica de comunicação, garantindo clareza.

Veja por que você vai gostar dele Personalize as posições-chave, os projetos, os ícones e os nós para que correspondam à estrutura organizacional

Denote a interseção de projetos e funções usando nós circulares para facilitar o rastreamento de funções e responsabilidades

Marque o fluxo do processo rapidamente usando as setas para baixo e para a direita

Ideal para: Gerentes de projeto para acompanhar as funções multifuncionais e compreender o fluxo de informações.

6. Modelo de organograma de vendas do Google Slides por Slideegg

via Slideegg

Com o Modelo de organograma de vendas do Google Slides da Slideegg, você pode criar representações visuais das funções dentro do departamento de vendas.

O modelo facilita a comunicação das funções e responsabilidades no departamento de vendas. Com um fluxo e uma estrutura organizados, esse organograma no Google Slides simplifica a apresentação da estrutura de uma forma visualmente atraente para aumentar a retenção.

Veja por que você vai gostar dele Personalize o design, as cores e outros elementos para refletir sua organização

Preencha os espaços reservados para imagens com imagens relevantes para identificar facilmente os membros da equipe

Insira os nomes junto com as responsabilidades em blocos para evitar confusão e duplicação de trabalho

Ideal para: Gerentes de vendas para delinear a hierarquia da equipe de vendas de uma forma visualmente atraente.

7. Modelo de PowerPoint de alinhamento de equipe do Google Slides por Slideegg

via Slideegg

Crie uma formação de equipe clara e concisa com o Modelo de PowerPoint de formação de equipe do Google Slides da Slideegg.

Criar uma formação de equipe parece difícil? Este modelo simplifica a tarefa com um fluxo organizado de informações. Adicione o gerente, os líderes e os membros da equipe em um formato estruturado para garantir que todos tenham uma visão geral clara da equipe.

Veja por que você vai gostar dele Liste os membros da equipe e suas funções com clareza para uma comunicação precisa no local de trabalho

Edite os ícones para representar a estrutura da sua equipe e melhorar o apelo visual

Adicione ou remova níveis de hierarquia para criar uma representação precisa da equipe

Ideal para: Líderes de equipe para apresentar as estruturas da equipe e fornecer uma visão geral precisa da equipe.

8. Modelo de organograma multicolorido do Google Slides por Slideegg

via Slideegg

Adicione funções, dados e ícones para representar a estrutura da sua equipe de forma criativa com o Modelo de organogramas multicoloridos para Google Slides da Slideegg.

Uma estrutura organizacional não precisa ser entediante. Essa estrutura oferece uma maneira criativa e colorida de apresentar a estrutura da equipe. Você pode escolher entre diferentes opções de cores e nós para adicionar todos os detalhes ao organograma.

Veja por que você vai gostar dele Use ícones e cores diferentes para manter a clareza e o apelo visual

Adicione os detalhes do departamento ou do funcionário nos supercírculos

Preencha os dados e informações relevantes ao lado para garantir a coerência

Ideal para: Líderes de equipe para apresentar as estruturas da equipe e fornecer uma visão geral precisa da equipe.

➡️ Leia mais: Como reestruturar uma organização da maneira correta

Limitações do uso do Google Slides para organogramas

O Google Slides pode ser uma solução rápida para criar um organograma, mas tem algumas limitações:

Opções de design limitadas : O Google Slides tem uma estrutura básica e não possui recursos avançados de personalização encontrados em ferramentas especializadas

Problemas de escalabilidade : É difícil gerenciar e organizar organogramas grandes nos slides. Portanto, à medida que sua equipe crescer, será difícil gerenciar a estrutura

Desafios de colaboração : Embora vários usuários possam editar, manter o controle de versão em organogramas no Google Slides pode ser complicado

Falta de automação: Você precisa ajustar manualmente as formas e os conectores, o que consome muito tempo

➡️ Leia mais: Melhores programas de software de lousa digital

Modelos alternativos de organogramas

Pesquisas sugerem que, quando você associa tarefas a funções específicas, o envolvimento dos funcionários aumenta em 10%.

Aqui estão os principais modelos alternativos de organogramas para manter a eficiência na hierarquia organizacional:

1. Modelo de organograma do Clickup

Obter modelo gratuito Visualize a estrutura da equipe para garantir uma colaboração eficaz com o modelo de organograma do ClickUp

A falta de uma estrutura organizacional pode gerar confusão e atrasos. A estrutura fácil de entender do modelo de organograma do ClickUp simplifica a manutenção de um organograma.

Você pode adicionar as funções e responsabilidades de cada membro da equipe para esclarecer o trabalho. Isso ajudará a melhorar o fluxo de trabalho geral, garantindo eficiência e produtividade.

Veja por que você vai gostar dele Crie tarefas para cada membro da equipe e adicione informações relevantes sobre o membro da equipe

Preencha detalhes adicionais sobre a estrutura usando notas adesivas

Adicione imagens e formas para aprimorar a estrutura e manter a clareza das funções

Ideal para: Equipes de RH definirem a estrutura organizacional para colaboração e eliminarem a confusão.

dica profissional: Ferramentas baseadas em IA, como o ClickUp Whiteboards, ajudam você a visualizar as relações organizacionais com roteiros codificados por cores e muito mais. Veja como elas ajudam: Use apresentações coloridas e envolventes para tornar estruturas, relacionamentos e hierarquias fáceis de lembrar

Esclareça os relacionamentos com conectores personalizáveis

Compartilhe seu quadro branco com qualquer pessoa da sua equipe para que ninguém perca nada

2. Modelo ClickUp Meet the Team

Obter modelo gratuito Crie um perfil de equipe e destaque detalhes importantes sobre os membros da equipe com o modelo Meet the Team do ClickUp

Apresentar a sua equipe pode ser um desafio quando todas as informações não são apresentadas em um formato estruturado. O modelo Conheça a equipe do ClickUp simplifica a apresentação dos detalhes da equipe.

Ele permite que você apresente de forma profissional e coesa as habilidades, realizações e destaques da sua equipe. Além disso, você pode atualizar facilmente o modelo em caso de mudanças na equipe.

Essa estrutura permite que você crie a confiança do cliente e ajude os membros da equipe a se conhecerem rapidamente.

Veja por que você vai gostar dele Use recursos visuais junto com as funções para aumentar o apelo do modelo e deixá-lo com aparência profissional

Dê uma visão geral dos membros da sua equipe no início para apresentá-la rapidamente

Adicione detalhes sobre as funções, habilidades e talentos dos membros da sua equipe

Ideal para: Equipes de liderança e RH para apresentar os membros da equipe de forma profissional.

Dica profissional: Acompanhar as metas dos funcionários pode ser um desafio. É aí que um modelo de carta de equipe pode ajudar! Esse layout permite que você acompanhe esses parâmetros e defina regras e regulamentos básicos para todos.

3. Modelo de lista de funcionários do Clickup

Obter modelo gratuito Revise as programações da equipe, acompanhe as solicitações de férias e gerencie sua equipe com o modelo de lista de funcionários do ClickUp

Organizar e gerenciar a lista de funcionários para garantir que todos estejam disponíveis quando necessário pode ser complicado. O modelo de lista de funcionários do ClickUp mostra as operações em andamento da empresa, os compromissos, as tarefas etc., para simplificar a organização. para simplificar a manutenção de tudo sob controle.

O modelo permite que você comunique as funções e garanta a colaboração em tempo real entre os membros da equipe. Além disso, ele ajuda a manter um registro preciso das horas de trabalho.

Veja por que você vai gostar dele Acompanhe rapidamente o pagamento total da equipe usando o quadro de pagamento da equipe

Visualize e altere a programação do turno de funcionários específicos na visualização do calendário semanal

Verifique a carga de trabalho atual de um funcionário para ver se ele pode assumir mais tarefas usando a caixa de progresso do trabalho

Ideal para: Equipes de RH e de operações para gerenciar os horários dos funcionários e comunicar as funções.

Dica profissional: Atualmente, a administração está progredindo em direção a um melhor gerenciamento de equipes e à distribuição ideal de recursos com melhores práticas. Aqui está uma olhada nas funções de gerenciamento com exemplos reais.

4. Modelo de diretório de fotos da equipe ClickUp

Obter modelo gratuito Organize as fotos da equipe e mantenha o controle dos detalhes de contato com o modelo de diretório de fotos da equipe do ClickUp

Armazenar as fotos e os detalhes de contato da equipe em um só lugar pode ser uma tarefa difícil sem um formato adequado. O modelo de diretório de fotos da equipe do ClickUp oferece um formato fácil de usar para organizar todas as fotos de forma criativa com diagramas incorporados.

O modelo simplifica a identificação dos indivíduos na organização. Ele organiza as informações de forma profissional para garantir acesso rápido quando necessário.

Crie e atribua tarefas com status personalizados, como Aberto e Concluído, monitorando o progresso de cada funcionário.

Veja por que você vai gostar dele Crie categorias e adicione atributos para visualizar o diretório da equipe e gerenciar com eficiência os membros da equipe

Organize as fotos e os detalhes de contato no quadro branco para ter uma visão geral rápida dos membros da equipe

Use formas e notas adesivas para adicionar informações extras e melhorar o apelo visual do diretório

Ideal para: Equipes de RH manterem um diretório de funcionários para identificar indivíduos sem confusão.

5. Modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha os registros dos funcionários organizados e precisos com o modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Os diretórios de funcionários são uma maneira útil de organizar as informações dos funcionários e melhorar a colaboração. O modelo de diretório de funcionários do ClickUp ajuda a armazenar facilmente as informações dos funcionários em um local centralizado.

O modelo oferece acesso rápido a cargos e detalhes de contato, melhorando a comunicação entre colegas. Além disso, ele simplifica a integração de novos funcionários, fornecendo informações essenciais.

Você pode acessar diferentes status, como Encerrado, Em Licença, Doente e Licença Maternidade, para monitorar apenas os funcionários ativos.

Veja por que você vai gostar dele Controle o acesso dos funcionários a informações confidenciais para garantir a segurança dos dados confidenciais

Obtenha um banco de dados completo dos funcionários que estão trabalhando e de licença, juntamente com o turno de trabalho e os departamentos

Verifique detalhes de contato, classificações de desempenho, pagamentos, status do funcionário e conjuntos de habilidades em um só lugar para acesso rápido

Ideal para: Equipes de RH organizarem os registros dos funcionários com eficiência e acompanharem suas licenças, habilidades e pagamentos

6. Modelo de perfis de funcionários do ClickUp

Obter modelo gratuito Compile notas semanais 1:1 e destaque as conquistas com o modelo de perfis de funcionários do ClickUp

O modelo de perfis de funcionários do ClickUp oferece uma maneira eficiente para gerentes e funcionários documentarem o desenvolvimento profissional e gerenciarem o desempenho de forma eficaz.

O modelo permite compilar anotações sobre crescimento em um local centralizado. Você pode usar essa estrutura para fazer anotações em reuniões de funcionários, abordar lacunas de habilidades e delinear desenvolvimentos profissionais de forma eficaz.

Veja por que você vai gostar dele Obtenha uma visão geral completa das sessões 1:1 programadas e mantenha uma agenda livre de desordem

Organize reuniões produtivas com a preparação da agenda, atualizações, discussões ad hoc e itens de ação, e mantenha uma colaboração eficiente

Adicione detalhes específicos sobre cada funcionário para garantir a consistência do fluxo de trabalho e reduzir a confusão

Ideal para: Os gerentes acompanharem o desenvolvimento e o desempenho dos funcionários e compilarem anotações de sessões individuais.

📮 ClickUp Insight: 92% dos funcionários usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Uma pesquisa da ClickUp mostra que esse processo leva à dispersão de informações e à ineficiência. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante uma conversão perfeita de conversas em tarefas para manter sua equipe na mesma página.

7. Modelo de visão geral da empresa do ClickUp

Obter modelo gratuito Tenha uma visão geral de todas as campanhas e iniciativas com o modelo de visão geral da empresa do ClickUp

Uma visão geral completa da empresa é essencial para tomar decisões informadas e manter todos no caminho certo. O modelo de visão geral da empresa do ClickUp ajuda você a criar um retrato atualizado da sua empresa.

O modelo permite que você acesse informações sobre sua equipe, produtos e clientes. Além disso, você pode consultar as principais métricas para acompanhar o desempenho e garantir uma comunicação ideal entre as partes interessadas e envolvidas.

Veja por que você vai gostar dele Obtenha uma visão linear das tarefas não programadas ou atrasadas com codificação de cores para uma análise rápida

Verifique os custos gerais e outros detalhes dos projetos do departamento e mova-os para departamentos diferentes apenas arrastando-os

Acompanhe o status do progresso junto com o proprietário do projeto, as partes interessadas, o status RAG, a taxa de progresso e o custo do projeto

Ideal para: Executivos e equipes para acompanhar as principais iniciativas e o desempenho da empresa e garantir uma comunicação ideal.

8. Modelo de manual do funcionário do ClickUp

Obter modelo gratuito Comunique diretrizes claras e acompanhe a documentação importante com o modelo de manual do funcionário do ClickUp

Um manual do funcionário informa os funcionários sobre as políticas da empresa e define as expectativas. O modelo de manual do funcionário do ClickUp foi projetado para criar um guia abrangente e útil que seus funcionários possam consultar.

Ele fornece um registro escrito das políticas da empresa, ajudando os funcionários a entender seus direitos e responsabilidades. O modelo também permite que você comunique diretrizes claras para a integração e o desligamento.

Veja por que você vai gostar dele Adicione subpáginas com base nos requisitos da empresa para garantir informações abrangentes

Apresente todos os detalhes sobre os serviços, a estrutura, a equipe de liderança e a presença on-line da empresa para fornecer uma visão geral da empresa

Defina o código de conduta padrão com a missão, os valores essenciais, o motivo da existência da empresa e quem são as pessoas abrangidas por ele

Ideal para: Executivos e equipes para acompanhar as principais iniciativas e o desempenho da empresa e garantir uma comunicação ideal.

9. Modelo de integração de novas contratações do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie uma lista de verificação para os novos contratados para garantir que eles estejam bem equipados com o modelo de integração de novos contratados do ClickUp

Um funcionário recém-contratado sabe pouco sobre a empresa. É essencial fornecer a ele uma lista de verificação para que possa se preparar melhor para a jornada que tem pela frente.

O modelo de integração de novos contratados do ClickUp inclui todas as ações necessárias que o novo contratado deve concluir antes de começar a trabalhar.

O modelo garante que todas as ações sejam concluídas com êxito dentro do prazo estipulado. Ele funciona como um guia passo a passo e organiza as responsabilidades essenciais para preparar a chegada do novo funcionário.

Veja por que você vai gostar dele Crie subtarefas para cada tarefa para garantir um processo de integração perfeito

Gerencie e acompanhe todas as ações necessárias em diferentes fases do processo de integração usando a lista de verificação para novos contratados

Acompanhe o status das tarefas usando cartões de tarefas no quadro de progresso e clique no cartão para obter informações detalhadas sobre cada tarefa

Ideal para: Equipes de RH para simplificar a integração de novos funcionários e garantir a conclusão bem-sucedida de todas as etapas.

Você sabia que: Um bom processo de integração pode melhorar a retenção de funcionários em 82%.

10. Modelo de cultura da empresa ClickUp

Obter modelo gratuito Visualize e alinhe sua equipe para garantir o crescimento cultural com o modelo de cultura da empresa do ClickUp

Uma cultura empresarial sólida garante o alinhamento da equipe, gera confiança e motivação e faz com que sua empresa se destaque. O modelo de cultura da empresa do ClickUp foi criado para ajudá-lo a identificar e priorizar iniciativas para apoiar o crescimento da cultura.

O modelo garante esforços de recrutamento mais bem-sucedidos com maior envolvimento e produtividade dos funcionários. Em última análise, isso leva a um melhor atendimento e satisfação do cliente.

Use-o para delinear os valores, missões e visão da empresa para manter sua equipe alinhada e promover o envolvimento e a produtividade.

Veja por que você vai gostar dele Forneça uma visão geral abrangente da empresa na página principal

Use subpáginas para fornecer detalhes sobre a cultura da empresa, missões, metas e o que a empresa oferece

Adicione elementos como imagens e ícones para aprimorar o apelo visual e comunicar melhor as informações

Ideal para: Equipes de RH e de liderança para definir e promover a cultura da empresa.

11. Modelo de matriz de funções e permissões do ClickUp

Obter modelo gratuito Alinhe funções e permissões entre departamentos com o modelo de matriz de funções e permissões do ClickUp

Gerenciar as funções e responsabilidades da sua equipe para manter todos alinhados requer uma abordagem estruturada. O modelo ClickUp Roles and Permission Matrix fornece a estrutura perfeita para mostrar as funções ou tarefas com seus respectivos aprovadores.

O modelo de matriz ajuda você a identificar quem pode realizar qual tarefa e quando. Ele facilita a identificação de funções e ajuda a gerenciar o fluxo de trabalho com eficiência.

Veja por que você vai gostar dele Faça um resumo de todas as tarefas e agrupe-as por departamento no quadro de tarefas do departamento

Acompanhe as tarefas da equipe em andamento e os aprovadores internos usando a lista de tarefas internas

Obtenha uma visão geral das tarefas externas, das partes interessadas externas e das pessoas responsáveis usando a lista de tarefas externas

Ideal para: Equipes de RH para alinhar funções e responsabilidades e acompanhar tarefas internas e externas.

➡️ Leia mais: Como usar a análise da força de trabalho para criar um local de trabalho próspero

Mantenha uma hierarquia estruturada com o ClickUp

Os modelos de organogramas do Google Slides garantem clareza na manutenção da hierarquia organizacional. Todos na equipe saberão a quem devem se reportar, bem como suas funções e responsabilidades. No entanto, o Google Slides tem recursos limitados.

Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp oferece uma alternativa eficiente que simplifica a organização e a estruturação da hierarquia. Com recursos como ClickUp Mind Maps, ClickUp Whiteboards e modelos de organogramas personalizáveis, crie um fluxo produtivo em sua equipe.

Não deixe que uma hierarquia desorganizada atrapalhe o fluxo de trabalho - inscreva-se no ClickUp hoje mesmo.