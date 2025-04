Glean vs. ChatGPT: Qual é o melhor para produtividade e gerenciamento de conhecimento?

Você está em reuniões consecutivas, os e-mails estão se acumulando e sua equipe precisa de respostas rápidas. Mas, em vez de uma colaboração perfeita, você fica preso à busca de documentos relevantes, insights dispersos e mensagens do Slack perdidas no abismo.

É aí que entram as ferramentas orientadas por IA, como Glean e ChatGPT. Ambas prometem facilitar o gerenciamento do conhecimento e a colaboração em equipe, mas funcionam de forma diferente.

A Glean foi projetada para apresentar as informações certas no momento certo dentro do ecossistema da sua empresa, enquanto o ChatGPT atua como um assistente de conversação, gerando respostas e automatizando tarefas.

Vamos comparar o Glean com o ChatGPT para determinar qual ferramenta de inteligência artificial oferece os melhores resultados personalizados.

O que é o Glean?

via Glean

A Glean é uma plataforma de pesquisa no local de trabalho e de gerenciamento de conhecimento baseada em IA, projetada para ajudar as equipes a encontrar, criar e automatizar fluxos de trabalho rapidamente.

Ele ajuda a armazenar informações confidenciais de várias fontes - e-mails, documentos, mensagens do Slack e aplicativos - em um único assistente de pesquisa e automação com tecnologia de IA.

Com o apoio de investidores como a Lightspeed Venture Partners, a Glean evoluiu para uma plataforma de pesquisa de IA empresarial. Ela traz à tona as informações certas nas fontes de dados da sua empresa no momento certo, gerando uma receita anual recorrente significativa para soluções SaaS baseadas em IA.

Recursos do Glean

O Glean foi desenvolvido para eliminar o tempo perdido na busca de informações em várias ferramentas do local de trabalho. Veja a seguir uma visão mais detalhada do que a Glean oferece:

1. Pesquisa baseada em IA

via Glean

A Glean se conecta a todos os aplicativos e plataformas que sua equipe já usa, incluindo Google Drive, Slack, Notion, Jira, Confluence e outros. Isso permite que os funcionários pesquisem informações em vários sistemas em um só lugar.

Diferentemente das ferramentas de pesquisa corporativa padrão, a Glean entende o contexto e prioriza os resultados relevantes com base em pesquisas anteriores, funções de trabalho e padrões de dados de toda a empresa.

A segurança é um dos principais focos, garantindo que os resultados da pesquisa respeitem as permissões do usuário e os níveis de acesso. Os funcionários só verão o que podem ver, mantendo a confidencialidade e a conformidade e, ao mesmo tempo, permitindo a descoberta de conhecimento sem interrupções.

Fato curioso: Antes da Glean, Arvind Jain, fundador e CEO, foi cofundador da Rubrik, que oferece serviços de segurança cibernética para organizações!

Independentemente de você precisar de um e-mail antigo, de um documento importante ou de um tópico de bate-papo interno, o Glean garante que você encontre a resposta certa instantaneamente, e não apenas outra lista de links para examinar.

2. Assistente de IA

via Glean

O assistente de IA da Glean faz mais do que responder a perguntas - ele é um companheiro inteligente no local de trabalho que entende o conhecimento específico da empresa e fornece respostas instantâneas e precisas.

Os funcionários podem simplesmente perguntar à Glean em linguagem natural, em vez de procurar manualmente por um documento de política ou atualização de projeto. A IA usa o processamento de linguagem natural para extrair dados relevantes de documentos internos, e-mails e reuniões gravadas, fornecendo respostas diretas e contextuais.

Além disso, o assistente de IA da Glean ajuda na criação e no resumo do conteúdo. Ele fornece rascunhos gerados por IA com base no contexto da empresa, garantindo precisão e consistência.

A integração perfeita entre aplicativos significa que as equipes podem colaborar, fazer brainstorming e gerar insights sem trocar de plataforma, reduzindo as interrupções no fluxo de trabalho.

3. Automação do fluxo de trabalho

via Glean

O Glean vai além de encontrar informações - automatiza tarefas e processos repetitivos para aumentar a eficiência da equipe.

Muitas equipes de suporte, departamentos de RH e help desks de TI recebem um grande volume de perguntas frequentes. A IA conectada da Glean pode lidar com elas gerando respostas automáticas para consultas comuns, reduzindo significativamente a carga das equipes internas.

Além da automação simples, a Glean permite que as empresas orquestrem fluxos de trabalho complexos em diferentes departamentos. Seja na integração de novas contratações, na aprovação de solicitações internas ou na automação de acompanhamentos, a IA empresarial da Glean pode acionar as ações certas com base em insights contextuais.

Esses recursos ajudam as equipes a se movimentarem mais rapidamente, reduzem a sobrecarga administrativa e garantem que o conhecimento não seja apenas armazenado, mas usado ativamente para melhorar as operações.

Dica profissional: Automatizar aprovações, lembretes e entrada de dados economiza horas semanais e reduz o erro humano. O segredo é identificar gargalos no seu fluxo de trabalho e configurar acionadores que agilizem os processos sem intervenção manual. Aqui estão alguns exemplos de automação de fluxo de trabalho que você deve conhecer.

Preços do Glean

Teste gratuito

Para pessoas físicas: US$ 14,49/mês por usuário

O que é o ChatGPT?

via ChatGPT

O ChatGPT é um assistente de conversação com tecnologia de IA desenvolvido pela OpenAI. Ele foi projetado para responder a perguntas, gerar conteúdo, resumir informações e auxiliar em várias tarefas por meio de interações de linguagem natural.

Ao contrário dos mecanismos de pesquisa tradicionais, o ChatGPT dialoga, refina as respostas baseadas no contexto e ajuda os usuários com consultas complexas em tempo real.

Empresas, profissionais e indivíduos usam o ChatGPT para pesquisa, assistência na redação, brainstorming de ideias, automatização de fluxos de trabalho e até mesmo para tickets de suporte.

Ele se integra a vários aplicativos e pode ser personalizado de acordo com as necessidades da empresa, o que o torna uma ferramenta versátil para aumentar a produtividade e a eficiência.

Você sabia? 82% das empresas usam ou exploram a IA em suas estratégias de negócios. Ferramentas baseadas em IA, como Glean, ChatGPT e ClickUp, estão se tornando essenciais para o gerenciamento do conhecimento, a automação e a produtividade da equipe!

Recursos do ChatGPT

O ChatGPT oferece recursos avançados orientados por IA que aumentam a produtividade, o gerenciamento do conhecimento e a automação do fluxo de trabalho. Veja o que ele traz para a mesa:

1. Assistência de conversação com tecnologia de IA

via ChatGPT

O ChatGPT foi projetado para entender, processar e gerar respostas semelhantes às humanas com base na entrada do usuário. Ele pode responder a perguntas, explicar conceitos, sugerir ideias e até mesmo manter conversas detalhadas sobre vários tópicos.

Ao contrário dos chatbots básicos, ele se lembra do contexto em uma conversa, permitindo interações mais significativas e eficientes.

O ChatGPT atua como assistente de pesquisa, treinador de redação, parceiro de brainstorming ou ajudante de codificação para profissionais. Ele resume documentos, gera relatórios, faz rascunhos de e-mails e até mesmo auxilia na elaboração de textos de marketing - tudo em tempo real.

As empresas podem integrar o ChatGPT às ferramentas do local de trabalho para automatizar as comunicações de rotina e as consultas de atendimento ao cliente, economizando um tempo valioso.

2. Criação e resumo de conteúdo

via Chatgpt

Um dos recursos mais valiosos do ChatGPT é sua capacidade de criar, editar e refinar rapidamente o conteúdo baseado em texto. Seja para redigir artigos, resumir relatórios ou gerar conteúdo criativo, o ChatGPT fornece respostas coerentes e contextualmente relevantes.

Resumos automatizados: Destilar rapidamente documentos extensos, notas de reunião ou documentos de pesquisa em pontos-chave

Elaboração de conteúdo: Gere facilmente postagens de blog, textos de marketing, legendas de mídia social e até mesmo scripts

Assistência a e-mails e documentos: Melhore as respostas de e-mail, crie relatórios estruturados ou elabore propostas comerciais com sugestões baseadas em IA

3. Codificação e suporte técnico

via Chatgpt

Para desenvolvedores e profissionais de TI, o ChatGPT oferece assistência de codificação em tempo real, suporte de depuração e explicações técnicas. Ele analisa e gera trechos de código em várias linguagens de programação, ajudando a:

Depuração de erros: Identifique e corrija problemas em Python, JavaScript e outras linguagens

Otimizar o código: Sugerir melhorias para eficiência e legibilidade

Explicar conceitos: Desdobrar algoritmos, APIs e estruturas complexas em termos simples

As equipes de tecnologia costumam usar o ChatGPT para acelerar o desenvolvimento de software, automatizar tarefas rotineiras de codificação e fornecer suporte de TI com tecnologia de IA nas organizações.

Preços do ChatGPT

Gratuito para sempre

Mais: US$ 20/mês por usuário

Equipe: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Glean vs. ChatGPT: Comparação de recursos

Tanto o Glean quanto o ChatGPT usam IA para aumentar a produtividade, mas atendem a necessidades diferentes. O Glean se concentra na pesquisa empresarial, no gerenciamento do conhecimento e na automação do fluxo de trabalho, o que o torna ideal para que as equipes organizem e acessem as informações com eficiência.

O ChatGPT, por outro lado, é um assistente de IA conversacional projetado para geração de conteúdo, suporte de codificação e solução de problemas em tempo real. Veja como eles se comparam em relação aos principais recursos:

Recurso nº 1: pesquisa com IA

O Glean usa a geração aumentada por recuperação (RAG) para melhorar a relevância da pesquisa e exibir as informações mais úteis das fontes corporativas.

Ele foi criado especificamente para encontrar, organizar e recuperar o conhecimento empresarial em várias plataformas (Google Drive, Slack, Notion, Jira, etc.). Sua pesquisa baseada em IA com reconhecimento de contexto garante que os usuários obtenham resultados precisos e baseados em permissões.

O ChatGPT pode fornecer respostas e resumir informações, mas não tem integrações diretas com fontes de dados empresariais como o Glean. Os recursos de pesquisa do ChatGPT se baseiam no conhecimento geral e não em dados estruturados específicos da empresa.

Vencedor: A Glean vence esta rodada. A plataforma tem melhores integrações e é muito mais precisa do que o ChatGPT.

Recurso nº 2: assistência de IA e geração de conteúdo

Quando se trata de criação de conteúdo, brainstorming e respostas em tempo real, o ChatGPT supera o Glean. Ele ajuda a redigir e-mails, gerar relatórios, resumir documentos, criar conteúdo de marketing e até mesmo auxiliar na codificação.

O assistente de IA da Glean é útil para a recuperação de conhecimento interno e para automatizar fluxos de trabalho, mas não tem a criatividade e a adaptabilidade do ChatGPT na geração de conteúdo original. O ChatGPT é a melhor opção se sua principal necessidade for escrever, resumir ou gerar ideias.

Vencedor: O ChatGPT brilha na criação de conteúdo, pois oferece mais flexibilidade aos usuários e tem a criatividade que a Glean ainda não alcançou.

Recurso nº 3: automação e integração do fluxo de trabalho

O Glean foi desenvolvido para a automação do fluxo de trabalho empresarial, permitindo que as equipes simplifiquem os processos, reduzam as solicitações de suporte interno e aumentem a eficiência da integração. Ele se integra perfeitamente aos sistemas corporativos e orquestra fluxos de trabalho departamentais, o que o torna uma ferramenta poderosa para organizações que lidam com grandes volumes de informações internas.

Embora o ChatGPT possa automatizar algumas tarefas (por exemplo, redigir respostas e responder a perguntas frequentes), ele não tem integrações empresariais profundas e automação de fluxo de trabalho estruturado como o Glean. Se uma empresa precisa de automação de processos com IA, o Glean é a melhor opção.

vencedor: A Glean é uma opção superior se a sua equipe deseja aumentar a produtividade e tornar o fluxo de trabalho contínuo.

Você sabia? 63% das organizações pretendem adotar a IA globalmente nos próximos três anos. As empresas que buscam simplificar os processos e o gerenciamento do conhecimento devem começar a investir em plataformas com IA, como o ClickUp, para se manterem competitivas.

Glean vs. ChatGPT no Reddit

Os usuários do Reddit compartilharam suas experiências com o Glean e o ChatGPT, destacando seus prós e contras. Sobre o Glean, um usuário disse,

Gosto de usá-lo porque posso fazer anotações em outro software/em papel e usá-lo como um gravador de voz, como você disse. A vantagem é que posso alterar os slides e fazer anotações nos momentos certos e, em seguida, convertê-los em texto, de modo que, basicamente, tenho uma transcrição, exatamente ao lado dos slides corretos.

Isso sugere que o Glean sincroniza efetivamente os slides das aulas com o áudio gravado, tornando o estudo mais estruturado. No entanto, outro usuário apontou,

Eu o usei uma vez até agora e a transcrição foi horrível, não fazia sentido algum.

As reclamações sobre a baixa qualidade da transcrição e a interferência do ruído de fundo eram comuns. Um usuário recomendou,

Usei o Glean pela primeira vez outro dia, e a gravação foi horrível (captou mais ruído de fundo do que o professor falando) e a transcrição foi ainda pior.

Os usuários do ChatGPT discutem principalmente seu uso na criação de conteúdo e nas respostas de IA. Um usuário observou,

Não, o ChatGPT não está ganhando consciência

abordando equívocos comuns sobre IA. Outros elogiam com frequência a capacidade da equipe de gerar conteúdo, responder a perguntas de codificação e ajudar no brainstorming, embora persistam preocupações com a precisão. Um usuário mencionou,

Se você o desafiar com a resposta errada, ele se "corrigirá" para a resposta errada também. Portanto, não confie nele para nada que você não possa verificar ou que ainda não saiba.

o Glean é uma ferramenta de análise de conteúdo que destaca sua utilidade para a geração de conteúdo e reconhece a necessidade de verificação de fatos.

A Glean é preferida para fazer anotações estruturadas, enquanto o ChatGPT é visto como um assistente de IA versátil. Os usuários decidem se precisam de gerenciamento de conhecimento organizado ou de suporte a conversas orientado por IA.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa para Glean vs. ChatGPT

Se você estiver procurando uma alternativa mais abrangente e com tecnologia de IA para o Glean e o ChatGPT, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, se destaca.

A Glean é especializada em pesquisa empresarial e gerenciamento de conhecimento, enquanto o ChatGPT se concentra em conversas e geração de conteúdo orientados por IA. O ClickUp combina ambos e oferece gerenciamento eficiente de projetos, automação e colaboração.

Ele foi projetado para simplificar os fluxos de trabalho, aumentar a produtividade e centralizar o conhecimento da equipe. Ele usa poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos com IA, como assistência com IA, pesquisa conectada, gerenciamento de conhecimento e rastreamento avançado de projetos.

Ele elimina a necessidade de vários aplicativos ao integrar gerenciamento de tarefas, documentação, insights orientados por IA e ferramentas de colaboração com IA em um único espaço de trabalho altamente personalizável. Vamos dar uma olhada em alguns recursos importantes do ClickUp:

*#1 do ClickUp: produtividade alimentada por IA

Automatize a redação, o resumo e os insights para trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil, com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain traz automação inteligente e geração de conteúdo para os fluxos de trabalho diários. Isso o torna uma alternativa superior à pesquisa empresarial do Glean e aos recursos de conteúdo do ChatGPT.

Ao contrário do ChatGPT, uma plataforma de genAI baseada em nuvem que exige um prompt para cada interação, o ClickUp AI é incorporado diretamente ao seu fluxo de trabalho. Ele automatiza a redação, o resumo e a priorização de tarefas em projetos e documentação.

Com o ClickUp AI, as equipes:

Gere conteúdo instantaneamente para tarefas, e-mails, notas de reunião e documentação

Resumir longas discussões e documentos para destacar as principais conclusões

Automatize as atualizações de tarefas extraindo insights relevantes dos espaços de trabalho

Em vez de alternar entre o ChatGPT para geração de conteúdo e outras ferramentas para pesquisa cognitiva, o ClickUp AI garante que todos os conhecimentos, itens de ação e respostas sejam perfeitamente integrados às operações diárias.

Dica profissional: A IA pode tornar seu processo de documentação mais rápido e simples. Quer saber mais? Saiba como usar a IA para documentação e usar tecnologias avançadas como PNL, IA e ML para turbinar seus fluxos de trabalho!

One up #2 do ClickUp: pesquisa conectada e gerenciamento de conhecimento

Encontre, organize e aja com base nas informações instantaneamente - tudo em um só lugar com o ClickUp Connected Search

Os recursos Connected Search e Knowledge Management do ClickUp oferecem uma solução avançada e centralizada que supera todas as buscas corporativas baseadas em IA. Enquanto o Glean e o ChatGPT ajudam as equipes a recuperar documentos e e-mails, o ClickUp integra a pesquisa com fluxos de trabalho acionáveis e gerenciamento de tarefas.

Com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp, as equipes podem:

Armazene, organize e recupere documentos, wikis e SOPs em um só lugar

Pesquise em tarefas, documentos e conversas com relevância baseada em IA

Vincule o conhecimento a tarefas acionáveis, garantindo que as equipes possam agir com base nas informações instantaneamente

O Glean é excelente para exibir dados proprietários da empresa, mas não possui uma integração profunda com fluxos de trabalho de execução. O ClickUp preenche essa lacuna, garantindo que os resultados da pesquisa se conectem diretamente ao gerenciamento de tarefas, ajudando as equipes a encontrar, organizar e agir instantaneamente com base em insights.

Dica profissional: Um sistema de gestão do conhecimento (KMS) organiza, pesquisa e torna as informações essenciais facilmente acessíveis à sua equipe. Os melhores sistemas se integram ao seu fluxo de trabalho, garantindo que os funcionários possam encontrar respostas instantaneamente, em vez de perder tempo procurando documentos ou conversas anteriores. Aqui estão alguns exemplos de sistemas de gerenciamento de conhecimento que você deve conhecer.

One up #3 do ClickUp: gerenciamento de projetos e automação

Ao contrário do Glean (que se concentra na pesquisa) e do ChatGPT (que auxilia na geração de conteúdo), o ClickUp oferece automação completa de projetos e fluxos de trabalho, o que o torna uma verdadeira fonte de produtividade.

Os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp permitem que as equipes atribuam tarefas, acompanhem prazos e gerenciem cargas de trabalho com painéis intuitivos. A plataforma ajuda você a visualizar todos os seus prazos com gráficos de Gantt para que você se mantenha no caminho certo para cada tarefa.

Simplifique tarefas, fluxos de trabalho e colaboração sem esforço com os recursos de automação e gerenciamento de projetos do ClickUp

Com o ClickUp Automation, você pode automatizar ações repetitivas, reduzindo o esforço manual e aumentando a eficiência. Ele ajuda os gerentes de conta a otimizar as interações e o acompanhamento dos clientes.

Com o ClickUp Automations, você pode:

Torne os projetos eficientes adicionando responsáveis e observadores para manter todos informados

Responda a e-mails automatizando sua comunicação com as partes interessadas, membros da equipe e clientes

Use o assistente de IA Brain para automatizar fluxos de trabalho em segundos usando um simples prompt

Use o ClickUp Docs para criar, armazenar e compartilhar todo o conteúdo relacionado ao seu projeto

Além disso, o ClickUp substitui a necessidade de ferramentas de documentação autônomas pelo ClickUp Docs - um espaço de trabalho colaborativo e em tempo real para criar, armazenar e compartilhar conteúdo relacionado a projetos. Com esse recurso, você pode:

Use o Docs para assumir o controle de seus fluxos de trabalho, modificando os status do projeto

Edite documentos em tempo real com os membros da sua equipe para fazer as coisas rapidamente

Utilize páginas aninhadas, opções flexíveis de estilo e inclua marcadores para atender às diversas necessidades do projeto

Com a vinculação de tarefas incorporada, modelos de base de conhecimento e insights baseados em IA, o ClickUp transforma a forma como as equipes documentam, gerenciam e executam o trabalho, tornando-o uma alternativa melhor ao Glean e ao ChatGPT.

Gerencie todo o conhecimento da empresa em um hub centralizado com o modelo de base de conhecimento ClickUp

O modelo de base de conhecimento do ClickUp fornece uma estrutura para as equipes criarem, armazenarem e gerenciarem o conhecimento da empresa em um só lugar. Com seções para FAQs, recursos e artigos de conhecimento, ele ajuda as equipes a criar uma central de ajuda interna, facilitando o acesso e o compartilhamento de informações em toda a organização.

Prepare sua produtividade para o futuro com o ClickUp

A tendência explosiva da genAI transforma a forma como as empresas gerenciam informações, automatizam fluxos de trabalho e colaboram com eficiência. Embora o Glean seja excelente em pesquisa cognitiva e recuperação de conhecimento, e o ChatGPT use modelos de linguagem grandes para geração de conteúdo, nenhum deles oferece um pacote completo de produtividade com IA.

O ClickUp combina automação orientada por IA, gerenciamento de conhecimento e execução de fluxo de trabalho, garantindo que sua equipe possa trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Com gerenciamento de projetos integrado, pesquisa conectada e assistência de IA, o ClickUp elimina a necessidade de várias ferramentas e capacita os especialistas no assunto a se concentrarem no trabalho de alto impacto.

Não se contente com a IA que apenas pesquisa ou gera conteúdo - opte pelo ClickUp, que faz as duas coisas e muito mais.

comece a usar o ClickUp gratuitamente!