10 melhores alternativas ao NoteGPT em 2025

Fazer anotações eficazes é essencial para maximizar a produtividade, seja em uma palestra, colaborando em uma reunião de equipe ou mergulhando em uma pesquisa profunda. O desafio geralmente é gerenciar inúmeras ideias espalhadas por vários aplicativos, documentos e notas de voz.

Entre no NoteGPT, um aplicativo de anotações com tecnologia de IA que oferece muitos recursos, desde resumir vídeos do YouTube e extrair informações de PDFs e artigos até gerar mapas mentais que organizam visualmente seus pensamentos. Com esses recursos, o NoteGPT pode simplificar seu processo de anotações e aumentar a retenção de informações.

No entanto, apesar de seus recursos, ele não consegue atender às necessidades de todos os usuários. Felizmente, muitas alternativas ao NoteGPT (gratuitas e pagas) oferecem anotações baseadas em IA, melhor organização e personalização.

Esta postagem do blog explora as 10 melhores alternativas para aumentar a produtividade.

Evernote: Melhor para manter ideias e tarefas organizadas em vários projetos

Microsoft OneNote: Melhor para organizar anotações multimídia detalhadas com formatação flexível em vários dispositivos

Notion: Melhor para organização de tarefas, gerenciamento de projetos e colaboração em equipe

Google Keep: O melhor para anotações rápidas, organização com etiquetas e definição de lembretes baseados em localização

Bear: Melhor para fazer anotações off-line com suporte avançado a Markdown e marcação fácil

Simplenote: Melhor para anotações simples, rápidas e em várias plataformas com sincronização sem esforço

Zoho Notebook: Melhor para anotações criativas e multimídia com designs vibrantes

Obsidiana: Melhor para criar uma rede de ideias e conceitos

Roam Research: Melhor para organizar ideias interconectadas e tarefas de pesquisa complexas

Você sabia? Os gregos antigos usavam tabletes de cera para fazer anotações, onde escreviam com um estilete e depois alisavam a cera para reutilizar o tablete - o primeiro caderno reutilizável do mundo!

O que é o NoteGPT?

O NoteGPT é uma ferramenta de anotações com tecnologia de IA que simplifica o aprendizado e a captura de informações. Sua interface intuitiva e fácil de usar ajuda os usuários a extrair sem esforço os principais insights.

A extensão NoteGPT para o Chrome facilita o resumo de vídeos longos do YouTube, PDFs, apresentações, imagens e artigos da Web.

via NoteGPT

Veja o que o destaca:

Resumo de conteúdo: Resuma rapidamente vídeos do YouTube, documentos, imagens e livros em resumos concisos, concentrando-se nos pontos principais

Criação de diagramas por IA: Gere mapas mentais, esboços, diagramas e fluxogramas para visualizar ideias e melhorar a compreensão

Assistente de bate-papo com IA: Obtenha explicações detalhadas de tópicos complexos por meio de bate-papo com IA

Transcrições com registro de data e hora: Gere transcrições com registro de data e hora para vídeos longos com apenas um clique

Extensões Chrome: Acesse o YouTube Summarizer e o Web Summarize diretamente da barra lateral ou do painel incorporado

Preços do NoteGPT

Básico: US$ 2,99/mês por usuário

Pro: $9. 99/mês por usuário

Ilimitado: $29/mês por usuário

Limitações do NoteGPT

Embora o NoteGPT ofereça recursos poderosos de anotações orientadas por IA e resumos do YouTube, ele tem algumas limitações:

Restrições de tipo de conteúdo: Mais adequado para resumos de textos digitais e vídeos do YouTube, mas tem dificuldades com materiais altamente visuais ou com muitos gráficos

Personalização limitada: Os usuários que desejam resumos de IA altamente personalizados ou controle manual podem não ter muitas opções

Sem recursos de colaboração: Não há compartilhamento de anotações em tempo real ou assíncrono, o que dificulta projetos em grupo e aprendizado colaborativo

Curva de aprendizado: Os iniciantes podem precisar de tempo para navegar pela interface e maximizar os recursos

Integração limitada do espaço de trabalho: Não é possível resumir ou acessar diretamente dados de ferramentas internas do espaço de trabalho

Esses desafios destacam a necessidade de uma ferramenta de anotações de IA alternativa mais flexível para um melhor gerenciamento do conhecimento.

você sabia que fazer anotações enquanto assiste a vídeos aumenta a retenção em até 50%, transformando a visualização passiva em aprendizado ativo e produtivo?

Alternativas ao NoteGPT em resumo

Aqui está uma rápida visão geral dos pontos fortes de cada ferramenta e do público para o qual ela foi criada. Quer você esteja otimizando a eficiência ou estimulando a criatividade, há ferramentas de IA para cada necessidade!

Ferramenta Caso de uso Melhor para ClickUp Combina o gerenciamento de projetos e a tomada de notas com seus recursos avançados de IA Freelancers, startups, equipes, empresas Evernote Organiza tarefas, ideias e recursos Profissionais, estudantes e pesquisadores Microsoft OneNote Oferece maneiras criativas e flexíveis de criar resumos condensados Equipes, educadores e artistas Notion Cria fluxos de trabalho e wikis interconectados Freelancers, startups e equipes Google Keep Rápido e direto para capturar anotações Usuários pessoais e pessoas orientadas para tarefas Bear Escrita minimalista com marcação avançada Escritores, estudantes e usuários da Apple Simplenote Focado na escrita sem distrações Minimalistas e usuários pessoais Zoho Notebook Cria notas ricas em multimídia Profissionais, estudantes e empresas Obsidiana Visualize a relação entre suas anotações Pesquisadores e pensadores criativos Pesquisa Roam Organiza pesquisas e tarefas complexas Acadêmicos e autores

As 10 melhores alternativas de uso do NoteGPT

Procurando uma alternativa mais inteligente ao NoteGPT para fazer anotações, resumir arquivos de vídeo e texto e aumentar a produtividade? Confira estas 10 ferramentas com tecnologia de IA, cada uma projetada para atender às suas necessidades.

1. ClickUp (melhor para escrever com IA, fazer anotações e gerenciar documentos)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina planejamento, organização e colaboração de projetos em uma única ferramenta.

A melhor parte de usar o ClickUp é o ClickUp Brain, um assistente orientado por IA que simplifica a criação de conteúdo, automatiza atualizações de tarefas e gera resumos de reuniões. O ClickUp Brain explora seu espaço de trabalho, extraindo dados de tarefas, projetos e documentos para criar resumos precisos.

Use essa IA para fazer anotações em reuniões, economizar tempo, capturar resumos precisos e delinear itens de ação.

Use o ClickUp Brain para resumir textos, melhorar a redação e corrigir erros diretamente no Docs

*Precisa de anotações de uma reunião?

O AI Notetaker do ClickUp captura todos os detalhes da reunião. Ele captura automaticamente os principais insights, decisões e itens de ação e simplifica o fluxo de trabalho, fornecendo resumos claros e acionáveis que conectam as discussões aos projetos em andamento.

Transforme seu gerenciamento de anotações e documentos com o ClickUp Docs, onde a colaboração assíncrona é mais fácil do que nunca. Ao contrário do NoteGPT, o ClickUp permite que você compartilhe anotações com sua equipe.

Edite com formatação avançada, comandos rápidos de barra e adicione botões, banners, blocos de código e widgets no ClickUp Docs

Use o ClickUp Notepad para anotar pensamentos, organizá-los com listas de verificação e transformá-los em tarefas acionáveis (tudo com opções de formatação avançadas, como cores, cabeçalhos e marcadores) para tornar suas anotações visualmente atraentes e fáceis de acompanhar.

O ClickUp também oferece uma variedade de modelos de anotações personalizáveis para você começar. O modelo de anotações de reunião do ClickUp é a sua opção para transformar as reuniões diárias em ação.

Se você está procurando uma maneira de centralizar todo o conhecimento da sua equipe. O modelo de base de conhecimento do ClickUp é a sua biblioteca digital, organizando tudo, desde perguntas frequentes até recursos essenciais, em um espaço conveniente. Ele torna o compartilhamento e o acesso a informações críticas mais rápidos e simples do que nunca.

Dica profissional: Experimente o Método Cornell para fazer anotações! Divida sua página em três seções: anotações, dicas e um resumo. Depois de fazer as anotações, adicione perguntas na seção de dicas e resuma os pontos principais na parte inferior. Essa estratégia de fazer anotações aumenta a retenção e facilita o aprendizado. Use o Modelo de Notas Cornell do ClickUp para um aprendizado profundo!

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado com seus muitos recursos que economizam tempo

O aplicativo móvel cobre o básico, mas não tem a funcionalidade completa de desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain : Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro

ClickUp AI Notetaker: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

É o meu aplicativo de tarefas, anotações, gerenciamento de projetos e calendário, tudo em um só. É muito tranquilizador saber que tudo está lá; nada está escapando. Com o mundo louco que nos rodeia, é bom sentir o controle dessa pequena parte.

2. Evernote (melhor para manter ideias e tarefas organizadas em vários projetos)

via Evernote

Gosta de manter suas anotações organizadas e fáceis de acessar? O Evernote é a ferramenta ideal para você! Ele sincroniza entre dispositivos, para que você possa continuar de onde parou.

Sua pesquisa avançada ajuda a encontrar informações importantes em textos, imagens, PDFs e anexos, enquanto o Web Clipper permite salvar páginas da Web ou trechos diretamente em suas anotações.

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve a alternância entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, bate-papos, documentos e muito mais - tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

O Evernote também simplifica a organização com pilhas de cadernos. Se estiver trabalhando com uma equipe, o Evernote permite uma colaboração fácil, permitindo que várias pessoas compartilhem, editem e comentem as mesmas notas.

Melhores recursos do Evernote

Acesse todas as suas anotações sem esforço no celular, no desktop ou na Web com sincronização perfeita

Transforme imagens, áudios ou vídeos longos em texto editável para uma rápida inserção de dados

Organize suas anotações com títulos, destaques e listas para maior clareza

Analise suas anotações mais rapidamente com a pesquisa baseada em IA (ainda em versão beta) que entende o contexto para obter resultados mais inteligentes

Limitações do Evernote

Suporte limitado a markdown e nenhuma exibição de gráfico para visualizar as conexões das anotações

A versão gratuita só sincroniza em um dispositivo

Preços do Evernote

Gratuito para sempre

Pessoal : $14. 99/mês por usuário

Profissional : $17. 99/mês por usuário

Equipes: $24. 99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Evernote

G2 : 4. 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 8.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Evernote?

Recentemente, migrei do Simplenote para o Evernote e a experiência está sendo boa até agora. Prefiro o Notes/Tasks/Calendar em um único aplicativo.

3. Microsoft OneNote (melhor para organizar anotações multimídia detalhadas com formatação flexível em vários dispositivos)

via OneNote

Seja texto, imagens ou multimídia, o OneNote permite que você decida como suas anotações serão feitas. Sua integração com as ferramentas da Microsoft, como Outlook e Teams, facilita a produtividade.

Você pode usar o OneNote off-line para capturar pensamentos a qualquer hora e em qualquer lugar. Para anotações de reuniões ou palestras, basta clicar em gravar e armazenar o áudio diretamente em suas anotações. As tags personalizáveis ajudam a rastrear tarefas e pontos-chave sem esforço ao organizar suas anotações.

Melhores recursos do Microsoft OneNote:

Crie vários blocos de notas e organize-os hierarquicamente para obter uma estrutura melhor

Use o OCR para pesquisar texto em imagens sem esforço

Colabore em tempo real por meio de notebooks compartilhados para um trabalho em equipe perfeito

Salve páginas da Web diretamente nos cadernos para facilitar a pesquisa

Aumente a produtividade com o Copilot (IA da Microsoft) para gerar resumos, rascunhar conteúdo e organizar anotações

Limitações do Microsoft OneNote:

A versão gratuita oferece apenas 5 GB de armazenamento

Falta de recursos avançados de gerenciamento de tarefas

Preços do Microsoft OneNote

Gratuito para sempre

Microsoft 365 Personal : uS$ 9,99/mês por usuário

Microsoft 365 Family: uS$ 12,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Microsoft OneNote

G2 : 4. 5/5 (mais de 1800 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 1700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft OneNote?

Adoro a flexibilidade do NoteGPT. Posso digitar, escrever com uma caneta stylus, gravar áudio e salvar páginas da Web diretamente em minhas anotações. A estrutura com cadernos, seções e páginas mantém tudo organizado.

4. Notion (melhor para organização de tarefas, gerenciamento de projetos e colaboração em equipe)

via Notion

Quando se trata de organizar seu trabalho, o Notion se destaca por seus bancos de dados personalizáveis (pense em tabelas, calendários), todos projetados para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Seja trabalhando sozinho ou com uma equipe, a colaboração em tempo real e os modelos práticos facilitam a criação de uma base de conhecimento interna. Ele também funciona off-line, para que você possa continuar trabalhando sem uma conexão com a Internet.

Melhores recursos do Notion

Centralize tarefas, projetos e dados em um único hub

Use a IA para escrever, obter insights e tomar decisões baseadas em dados

Simplifique os fluxos de trabalho com quadros Kanban, calendários e linhas do tempo

Aumente a produtividade com o Notion AI para brainstorming, rascunho e automação

Dê o pontapé inicial nos projetos com modelos personalizáveis do Notion

Limitações do Notion

Pode ser difícil criar e manter personalizações ao longo do tempo

A funcionalidade de pesquisa e a navegação podem não ter a precisão esperada

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Mais : uS$ 10/mês por assento

Negócios : uS$ 15/mês por assento

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Notion

G2 : 4. 7/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Comecei a usar o Notion em meus projetos pessoais e, depois, fiquei feliz ao descobrir que minha nova equipe também o usava para armazenar todas as informações sobre nossos clientes e projetos de forma wiki.

5. Google Keep (melhor para anotações rápidas, organização com etiquetas e definição de lembretes baseados em localização)

via Google Keep

O Google Keep se destaca por sua simplicidade, o que o torna uma boa alternativa gratuita ao Notegpt para capturar e organizar pensamentos em qualquer lugar. Você pode fazer anotações, codificá-las por cores para acesso rápido e adicionar etiquetas para facilitar a classificação.

A integração perfeita com o Google Workspace mantém tudo sincronizado entre os dispositivos.

Se quiser colaborar, basta um toque para compartilhar anotações. Seja definindo um lembrete baseado em local, criando uma lista de verificação ou gravando uma nota de voz, o Google Keep simplifica a organização cotidiana.

Melhores recursos do Google Keep

Transcreva instantaneamente anotações de voz com ASR para obter uma documentação perfeita

Organize visualmente com etiquetas codificadas por cores e notas categorizadas

Defina lembretes baseados em localização para ficar em dia com suas tarefas e compromissos

Aproveite a IA Gemini para obter sugestões personalizadas e insights práticos

Limitações do Google Keep

Falta de opções avançadas de formatação para texto simples e layouts complexos

Faltam recursos robustos de anotações e gerenciamento de projetos para tarefas de grande escala

Preços do Google Keep

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Google Keep

G2 : Não há comentários suficientes

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Keep?

A simplicidade e a facilidade de uso são as melhores partes, é ótimo para anotações rápidas e lembretes. Sincronização perfeita entre dispositivos.

Fato curioso: Mais de 500 horas de conteúdo do YouTube são carregadas a cada minuto, tornando-o uma das plataformas mais dinâmicas para aprendizado, entretenimento e criatividade.

6. Bear (melhor para fazer anotações off-line com suporte avançado a markdown e marcação fácil)

via Bear

Com suporte total a markdown, o Bear permite que você formate e estruture facilmente suas anotações, o que não acontece com o NoteGPT. O Bear funciona off-line, para que você possa fazer anotações a qualquer hora e em qualquer lugar, enquanto o NoteGPT depende da Web para seus recursos alimentados por IA.

Ele é perfeito para usuários da Apple que preferem uma abordagem simples e flexível para fazer anotações.

Os melhores recursos do Bear

Capture ideias com uma interface elegante e fácil de usar

Organize-se perfeitamente com um sistema robusto de marcação

Faça anotações em arquivos PDF, DOCX, HTML e TXT, mantendo todas as suas anotações centralizadas

Aproveite o acesso sem esforço com a sincronização automática de dados em todos os dispositivos

Suportar limitações

Falta de aplicativos para Android e Windows, limitando a compatibilidade de dispositivos

As opções de formatação avançada estão disponíveis somente por meio de extensões pagas

Oferece integrações limitadas com outras ferramentas, restringindo a flexibilidade

Preços baixos

Gratuito para sempre

Pro: US$ 2,99/mês

Avaliações e críticas do Bear

G2 : Não há comentários suficientes

Capturar: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bear?

Em geral, se você estiver procurando um editor de texto rápido, bonito e repleto de recursos, vale a pena dar uma olhada no Bear.

7. Simplenote (melhor para fazer anotações simples, rápidas e em várias plataformas, com sincronização sem esforço)

via Simplenote

Com uma interface elegante e sem frescuras que permite que você anote ideias rapidamente, o Simplenote mantém suas anotações (como o nome sugere) simples! Além disso, ele é sincronizado em todos os seus dispositivos em tempo real, para que suas anotações estejam sempre à mão, onde quer que você esteja.

Ao contrário do NoteGPT, o Simplenote oferece recursos como o compartilhamento colaborativo de notas, em que vários usuários podem editar e comentar uma nota simultaneamente.

Ele também é otimizado para a criação rápida e simples de anotações, sem sinos e assobios, concentrando-se apenas no conteúdo com ideias-chave e sem formatação complexa.

Melhores recursos do Simplenote

Sincronize anotações em tempo real em vários dispositivos para atualizações contínuas

Compartilhe e colabore sem esforço por meio de edição de notas e comentários

Mantenha o foco com uma interface de escrita limpa e sem distrações

Navegue sem esforço com um design rápido, intuitivo e sem bagunça

Limitações do Simplenote

Opções de formatação limitadas

Falta de ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos

Preços do Simplenote

Gratuito para sempre

Premium: US$ 10/ano

Avaliações e resenhas do Simplenote

G2: 4. 2/5 (mais de 30 avaliações)

Capturar: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Simplenote?

Surpreendentemente, ele tem uma interface simples, ideal para capturar rapidamente minhas anotações de reuniões, ideias urgentes e tarefas; ele me dá acesso às minhas anotações em qualquer dispositivo e gerencia instantaneamente a sincronização e o backup dos meus dados.

8. Zoho Notebook (melhor para anotações criativas e multimídia com designs vibrantes)

via Zoho Notebook

Brilhante, divertido e repleto de recursos úteis, o Zoho Notebook faz com que a tomada de notas pareça mais uma experiência criativa. Com uma sincronização suave entre dispositivos, suas anotações estão sempre acessíveis. Você pode até mesmo gravar notas de áudio, tornando-o perfeito para pensadores em movimento!

Com os Smart Cards, organize as anotações em listas de verificação, esboços e links. Além disso, você também pode rabiscar ou desenhar diretamente em suas anotações.

Melhores recursos do Zoho Notebook

Recorte textos, imagens e artigos diretamente em suas anotações usando o web clipper

Proteja suas anotações com o Touch ID para maior privacidade

Personalize seus notebooks com capas personalizadas para dar um toque exclusivo

Mantenha tudo organizado com cartões codificados por cores para um sistema visualmente limpo

Aumente suas anotações com o Zia, o assistente de IA que oferece insights mais inteligentes

Limitações do Zoho Notebook

Integrações limitadas com outras ferramentas

As opções de visualização podem ser um pouco restritivas

Preços do Zoho Notebook

Gratuito para sempre

Zoho Notebook Personal: US$ 14,99/ano

Zoho Notebook Pro: US$ 1,99/mês

Avaliações de clientes do Zoho Notebook

G2 : 4. 4/5 (mais de 70 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Notebook?

Eu adoro tirar fotos do design de sites ou de anúncios criativos de marketing, e o web clipper do Zoho Notebook realmente me ajuda a gerenciar todas as fotos e organizá-las de acordo com sua categoria e a data em que foram tiradas. Isso é muito importante para mim, pois posso consultar os instantâneos quando preciso de uma ideia para meu produto de marketing.

9. Obsidian (melhor para criar uma rede de ideias e conceitos)

via Obsi dian

Suas anotações não são apenas pensamentos isolados. Elas são partes de um quadro maior. A Obsidian o ajuda a conectá-las como uma teia, transformando ideias dispersas em uma base de conhecimento robusta. Sua exibição em gráfico permite visualizar as relações entre as anotações, enquanto os backlinks e os links bidirecionais facilitam a navegação.

O Obsidian pode trabalhar totalmente off-line, mantendo seus dados privados e sob seu controle. Ele suporta markdown para anotações limpas e portáteis e oferece plug-ins, temas e scripts personalizados para adaptar sua configuração. Entretanto, a sincronização entre dispositivos requer um complemento pago.

Melhores recursos do Obsidian

Organize suas anotações em um centro de conhecimento conectado com links bidirecionais

Personalize seu espaço de trabalho com uma ampla variedade de plug-ins e temas

Aproveite a assistência da IA para obter insights e sugestões mais inteligentes

Visualize e estruture ideias sem esforço usando o plug-in gratuito Canvas da Obsidian

Limitações do Obsidian

A curva de aprendizado acentuada pode tornar demorada a criação da estrutura ideal

A simplicidade do Markdown pode não ser suficiente para os usuários que buscam opções avançadas de design

Preços da Obsidian

Gratuito para sempre

Uso comercial: $50/ano por usuário

Complementos

Recurso de sincronização : uS$ 4/mês por usuário

Recurso de publicação: uS$ 8/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Obsidian

G2: Não há comentários suficientes

Capturar: 4. 8/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Obsidian?

Fácil de usar para fazer e editar anotações. Foi útil para importar e ler anotações markdown que eu havia exportado do Mac Notes.

10. Roam Research (melhor para organizar ideias interconectadas e tarefas de pesquisa complexas)

via Roam Research

Já teve a sensação de que suas ideias de pesquisa estão espalhadas por toda parte? O Roam Research transforma pensamentos dispersos em uma rede conectada, revelando as relações entre as anotações de uma forma que parece natural. É ideal para pesquisadores, escritores e equipes que lidam com projetos complexos.

Com seu espaço de trabalho não linear, o Roam reflete como seu cérebro processa as informações. Além disso, a exportação e o backup são perfeitos - escolha entre os formatos Markdown, JSON ou EDN para manter seu conhecimento portátil.

Melhores recursos do Roam Research

Conecte ideias sem esforço com links e tags bidirecionais

Faça referência a blocos de texto em vários projetos sem duplicar o trabalho

Visualize seu conhecimento com um gráfico interativo que cresce à medida que você pensa

Limitações da Roam Research

Não há plano gratuito disponível, o que o torna menos acessível para uso pessoal

Opções de formatação limitadas para personalização

Preços da Roam Research

Profissional: uS$ 15/mês por usuário

Acreditador: uS$ 500/por usuário (por cinco anos)

Avaliações e resenhas do Roam Research

G2 : Não há comentários suficientes

Capturar: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Roam Research?

O Roam realmente mudou minha maneira de pensar sobre como organizar meus pensamentos dispersos em um banco de dados gráfico. Sua interface de usuário é relativamente limpa e escrever notas individuais é bastante simples.

Obtenha escrita com IA, anotações e gerenciamento de documentos - tudo em um só lugar com o ClickUp

"A mente serve para ter ideias, não para mantê-las. "

Essa citação de David Allen capta perfeitamente por que confiamos em nossas anotações - para liberar nossa mente para a criatividade e a solução de problemas. As boas anotações devem fazer mais do que apenas capturar pensamentos - elas devem ajudá-lo a organizar, refinar e agir de acordo com eles.

Embora ferramentas como o Simplenote e o Roam Research se destaquem em áreas específicas, muitas vezes elas não têm o panorama completo.

É aí que o ClickUp se destaca. Precisa de um lugar para fazer anotações? Pronto. Quer que a IA refine suas ideias? Fácil. Procurando uma maneira de manter tudo organizado sem bagunça? É isso mesmo. De anotações rápidas a documentação detalhada, o ClickUp reúne tudo em um espaço de trabalho poderoso.

Por que fazer malabarismos com várias ferramentas se você pode ter tudo em um só lugar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e veja a diferença.