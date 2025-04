DeepSeek AI vs ChatGPT: Qual modelo de IA é melhor para suas necessidades?

Os chatbots de IA estão em toda parte. E eles se tornaram uma parte indispensável de nosso fluxo de trabalho de várias maneiras. Seja na depuração de códigos, na geração de conteúdo, na análise de grandes quantidades de dados ou na automação de tarefas repetitivas, a IA se integrou perfeitamente à nossa maneira de trabalhar.

Há alguns anos, o ChatGPT vem dominando esse espaço como o assistente de IA preferido. No entanto, ele tem um novo concorrente: o DeepSeek AI R1.

Agora a pergunta é: DeepSeek ou ChatGPT? Qual deles é o mais adequado para suas necessidades?

Para decidir o vencedor dessa corrida de IA, vamos analisar seus pontos fortes e fracos e o desempenho no mundo real para que você possa escolher a IA que funciona melhor para você.

O que é DeepSeek AI?

O DeepSeek AI é um modelo de linguagem grande (LLM) de código aberto desenvolvido como uma alternativa de código aberto ao ChatGPT.

Ele se destaca na criação de conteúdo, geração de código, pesquisa e raciocínio avançado, lidando com tudo, desde consultas simples até a solução de problemas complexos.

Acessível via celular e web, o DeepSeek AI oferece soluções de API personalizáveis que podem ser adaptadas a necessidades específicas.

Como se trata de um modelo de código aberto, você tem controle total sobre a implementação e a personalização da plataforma.

Você sabia? Apenas uma semana após seu lançamento, o DeepSeek-R1 se tornou o aplicativo gratuito mais baixado nos EUA.

Recursos do DeepSeek AI

O DeepSeek AI se posicionou rapidamente como um forte concorrente de algumas das principais ferramentas de IA - tanto que muitos usuários ativos de IA estão considerando-o como um substituto para o ChatGPT. Vamos dar uma olhada nos recursos que diferenciam o DeepSeek AI.

Recurso nº 1: arquitetura MoE

O DeepSeek AI usa um modelo Mixture-of-Experts (MoE) para gerar respostas às consultas dos usuários.

Isso significa que, em vez de usar uma rede neural gigante para tudo, ela divide as tarefas entre modelos "especializados" especializados que se concentram em problemas diferentes.

O MoE é como ter uma equipe de especialistas para cada categoria de tarefa, em vez de uma pessoa fazendo todo o trabalho. Isso permite que a IA do DeepSeek trabalhe de forma mais eficiente com menos recursos e oferece aos usuários as respostas mais precisas.

Recurso nº 2: modelo de código aberto

O DeepSeek usa um modelo de IA totalmente de código aberto. Qualquer pessoa pode baixar o DeepSeek-R1 gratuitamente e executá-lo localmente, tendo acesso irrestrito à sua arquitetura e aos dados de treinamento.

Com o DeepSeek, os desenvolvedores e as empresas podem modificar, otimizar e implementar a IA em seus sistemas sem depender de fornecedores terceirizados.

Recurso nº 3: Raciocínio de cadeia de pensamento

via DeepSeek AI

O DeepSeek AI usa aprendizagem por reforço (RL) e lógica para responder às consultas dos usuários. Ele segue um processo de raciocínio passo a passo para decompor problemas complexos de forma lógica, em vez de depender de padrões para obter respostas rápidas.

Esse raciocínio aprimorado torna o Deepseek altamente eficaz para tarefas matemáticas, de codificação e analíticas, em que a precisão e as explicações estruturadas são importantes.

Recurso nº 4: processamento avançado de texto

O processamento de texto do DeepSeek prospera com a adaptabilidade treinada para o domínio. Ele recupera informações de textos densos, com muita pesquisa e cheios de jargões com alta precisão e exatidão, superando os chatbots de IA padrão.

As janelas de contexto de várias camadas podem rastrear conexões entre diferentes blocos de texto em documentos longos, o que as torna uma ferramenta poderosa para pesquisas acadêmicas, documentos jurídicos e relatórios técnicos.

Leia mais: Como usar a IA para produtividade (casos de uso e ferramentas)

Preços do DeepSeek AI

O preço do DeepSeek funciona em um modelo de pagamento conforme o uso, o que significa que você só paga pelo que usar. Em vez de uma assinatura fixa, o preço é baseado no número de tokens processados.

Plano gratuito: Gratuito para sempre

DeepSeek AI Chat: O DeepSeek AI Chat cobra US$ 0,07 se a resposta for recuperada do cache (acerto no cache), US$ 0,27 se for necessário um novo processamento (falha no cache) e US$ 1,10 para a saída

Raciocínio de IA do DeepSeek: Esse plano custa US$ 0,14 para acertos de cache, US$ 0,55 para erros de cache e US$ 2,19 para saída

Nota: Esses preços são calculados por 1 milhão de tokens processados*

O que é o ChatGPT?

O ChatGPT é um chatbot de IA que usa o processamento de linguagem natural (NLP) para envolver os usuários em conversas semelhantes às humanas.

Atualmente, a plataforma é alimentada pelo modelo de linguagem grande (LLM) GPT-4o, que oferece recursos aprimorados para compreender o contexto, lembrar interações anteriores e gerar respostas detalhadas.

Desde o suporte ao cliente até a solução de problemas técnicos e a criação de conteúdo, a versatilidade do ChatGPT pode lidar com quase tudo. Ele se tornou uma pedra angular para a inovação orientada por IA em empresas modernas, ajudando empresas e desenvolvedores a criar e implantar ferramentas baseadas em IA com facilidade.

Você sabia? Lançado em novembro de 2022 pela OpenAI, o ChatGPT se tornou o aplicativo de software para consumidores que mais cresce na história, conquistando mais de 100 milhões de usuários em dois meses.

Recursos do ChatGPT

O ChatGPT é um assistente de IA amplamente utilizado por vários profissionais. Aqui estão alguns de seus recursos de destaque:

Recurso nº 1: arquitetura baseada em transformador

O ChatGPT da OpenAI foi desenvolvido em uma arquitetura baseada em transformadores. Em vez de ativar caminhos neurais selecionados, ele utiliza toda a sua base de conhecimento (1,8 trilhão de parâmetros) para responder à consulta do usuário de forma mais coerente.

O ChatGPT usa um mecanismo de auto-atenção para entender as relações entre as palavras, o que o torna altamente eficaz para lidar com longas discussões, seguir instruções complexas e gerar com precisão textos semelhantes aos humanos.

Recurso nº 2: GPTs personalizados

O ChatGPT permite que os usuários criem o que é chamado de GPTs personalizados. Você pode usar essas versões personalizadas do ChatGPT para ajudar em tarefas específicas.

Os GPTs personalizados permitem que você faça o ajuste fino das respostas do bot, integre conhecimentos específicos e automatize determinadas tarefas sem nenhuma codificação.

Você pode criar um GPT personalizado treinado nas políticas da empresa para lidar com consultas internas e implementar um treinado em seu estilo de escrita exclusivo para assistência de conteúdo. Ou você pode até mesmo configurar um GPT para depurar códigos usando uma estrutura específica. As possibilidades são infinitas!

Os GPTs personalizados operam independentemente da memória que o ChatGPT usa em interações padrão. Cada GPT personalizado pode ter suas próprias instruções e arquivos de referência, mas não se lembra de interações anteriores por padrão.

Recurso nº 3: recursos multimodais

O ChatGPT não se limita a respostas de texto. Seus recursos multimodais permitem que ele processe e gere texto, imagens e até mesmo conteúdo de áudio.

Isso significa que você pode fazer upload de imagens, capturas de tela ou clipes de áudio, e o ChatGPT pode extrair informações, identificar objetos, transcrever palavras faladas e fornecer explicações ou resumos com base no conteúdo.

Recurso nº 4: memória de conversação

O ChatGPT pode lembrar as preferências do usuário, discussões anteriores e tarefas em andamento em várias interações. Ao contrário dos modelos de IA que são redefinidos após cada sessão, o ChatGPT pode recordar detalhes ao longo do tempo, o que o torna ideal para projetos de longo prazo, fluxos de trabalho personalizados e automação comercial.

Os usuários pagos podem treinar a memória do ChatGPT para reter informações específicas, como detalhes do projeto, estilo de escrita ou instruções específicas do usuário. Assim, em vez de oferecer instruções detalhadas todas as vezes, as empresas podem continuar as tarefas sem problemas, manter a consistência e automatizar fluxos de trabalho repetitivos.

Preços do ChatGPT

Embora o ChatGPT ofereça um plano gratuito, as pessoas que o utilizam de forma consistente e frequente podem se beneficiar mais de seu plano pago.

Gratuito para sempre

Mais: US$ 20 por mês

Vantagem: $200 por mês

Equipe : uS$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Leia mais: ChatGPT vs. ClickUp: Qual ferramenta de IA generativa é a melhor?

DeepSeek AI vs. ChatGPT: Comparação de recursos

Tanto o DeepSeek AI quanto o ChatGPT têm pontos fortes distintos.

Enquanto o ChatGPT é uma ferramenta de IA bem estabelecida e confiável, excelente em interações de conversação, o DeepSeek AI é altamente econômico e otimizado para tarefas técnicas e raciocínio lógico.

Aqui está uma rápida olhada em como os dois modelos de IA diferem um do outro:

Recursos DeepSeek ChatGPT Desempenho Desempenho superior para tarefas estruturadas Desempenho consistente em uma gama mais ampla de tópicos Casos de uso Tarefas técnicas, pesquisa, análise de dados estruturados Redação criativa, brainstorming e tarefas gerais de IA Interface do usuário Focado no desenvolvedor Intuitivo e fácil de seguir Tempo de inatividade Queda frequente do servidor Saída consistente do servidor Custo de treinamento uS$ 5. 5 milhões uS$ 100 milhões Personalização Permite personalização avançada e ajuste fino Dependendo das atualizações de dados do Open AI Análise de dados Suporta apenas texto Extração multimodal de informações de texto, imagens e áudio

Vamos agora discutir as principais diferenças em detalhes.

Recurso nº 1: criação de conteúdo

Tanto o DeepSeek AI quanto o ChatGPT são modelos de IA de conversação capazes de produzir conteúdo semelhante ao humano para seu público. No entanto, quando seus recursos de geração de conteúdo são testados de perto, cada um se destaca em diferentes aspectos, atendendo a casos de uso e estilos de redação distintos.

DeepSeek

O DeepSeek AI faz um trabalho melhor em redação técnica do que o ChatGPT. Ele produz conteúdo estruturado e baseado em fatos, com foco em explicações detalhadas sobre o fluxo de conversação.

Isso não significa que ele não tenha recursos de redação criativa. Ela é simplesmente mais adequada para documentos formais, explicações técnicas e resumos de pesquisas que exigem informações contextuais, bem organizadas e precisas, sem enrolação.

Pedimos à DeepSeek AI que explicasse os princípios de funcionamento da tecnologia LiDAR em veículos autônomos, e sua resposta, embora nítida e direta, forneceu um detalhamento claro e estruturado do conceito, tornando-o incrivelmente fácil de entender.

ChatGPT

O ChatGPT, por outro lado, tem uma vantagem em redação criativa e técnica com foco em mantê-la conversacional e envolvente.

Desde o brainstorming de ideias criativas até o desenvolvimento de esboços de blogs, textos para mídias sociais, e-mails e tudo o mais, a força do ChatGPT está na narrativa fluida, na geração de ideias e na produção de conteúdo com um fluxo natural, semelhante ao humano.

Isso não quer dizer que o ChatGPT não possa escrever conteúdo técnico. Ao contrário do DeepSeek AI, que se concentra na exatidão e na precisão, o ChatGPT se concentra em simplificar ideias técnicas complexas com analogias, exemplos e pontos de dados para torná-las digeríveis para usuários não técnicos.

Para testar suas habilidades de brainstorming, pedimos ao ChatGPT para explicar a computação quântica como se fosse para uma criança de 10 anos. Como você pode ver, ele detalha o tópico complexo para facilitar a compreensão. No entanto, ele erra o alvo em termos de precisão em pontos de dados específicos.

Vencedor: O ChatGPT se destaca por sua escrita criativa e conversacional. No entanto, se você estiver procurando algo para documentação técnica e resumos de pesquisa, o DeepSeek é melhor.

Leia mais: Melhores sugestões de redação com IA para profissionais de marketing e escritores

Recurso nº 2: Recursos matemáticos e de codificação

Ambos os modelos de IA, DeepSeek e ChatGPT, têm recursos impressionantes que ajudam com matemática e codificação. Vamos compará-los.

DeepSeek

O DeepSeek AI é excelente na execução de tarefas técnicas, sejam elas problemas matemáticos avançados, cálculos estatísticos, desenvolvimento de código ou até mesmo depuração de códigos complexos.

Ele obteve 97. 3% no benchmark MATH-500 e mostrou uma alta classificação percentual nos desafios do Codeforces, superando o ChatGPT e o Gemini do Google.

O DeepSeek AI prioriza respostas diretas em vez de explicações passo a passo. Ele foi criado para programadores, engenheiros e pesquisadores que precisam de resultados rápidos e precisos sem passar por longas explicações.

ChatGPT

O ChatGPT também tem um desempenho excepcional em raciocínio matemático e desenvolvimento de código. Ele não se limita a gerar respostas para suas consultas matemáticas - ele conduz você pelo raciocínio, explicando todos os pontos principais de forma simplificada.

Além disso, o ChatGPT oferece assistência abrangente ao código, sugere melhorias e ajuda a depurar erros. É perfeito para estudantes, desenvolvedores e profissionais, especialmente aqueles que estão começando a programar ou que precisam de orientação estruturada e passo a passo em matemática avançada.

Vencedor: Embora essas duas ferramentas ajudem com matemática e código, o DeepSeek vence por sua precisão e capacidade de lidar rapidamente com algoritmos complexos.

Recurso nº 3: visualização de dados e recursos analíticos

Vamos dar uma olhada em como o DeepSeek AI e o ChatGPT ajudam na análise de dados.

DeepSeek

O DeepSeek AI é excelente em recuperação e pesquisa de dados. Ele processa grandes conjuntos de dados com eficiência e gera resultados estruturados sem perder a precisão.

No entanto, ele não pode extrair informações de imagens ou oferecer suporte à pesquisa por voz. Ele também não possui ferramentas de visualização integradas, portanto, não pode criar tabelas, quadros ou gráficos essenciais para análise de dados, relatórios e visualização de tendências.

ChatGPT

Ao contrário do DeepSeek, o ChatGPT suporta análise de imagens e extração de texto de capturas de tela, permitindo que os usuários processem dados visuais diretamente. Isso o torna útil para digitalização de documentos, extração de tabelas e análise de conteúdo gráfico sem a necessidade de ferramentas de terceiros.

Vencedor: O ChatGPT leva a melhor nesta rodada. Seus recursos multimodais permitem que ele extraia e interprete informações de texto, imagens e até mesmo gráficos, enquanto o DeepSeek só pode extrair informações de texto.

Leia mais: O melhor software de gerenciamento de documentos para se organizar

Recurso nº 4: privacidade, considerações éticas e censura

Privacidade, ética e censura são fatores-chave na escolha de uma ferramenta de IA. Entre as duas, o ChatGPT é mais confiável por suas políticas padrão de proteção de dados.

DeepSeek

A DeepSeek AI armazena dados de usuários em servidores seguros na China, mas suas políticas de uso de dados permanecem obscuras. Essa falta de transparência gera preocupações para as empresas que lidam com informações confidenciais, pois não se sabe ao certo como os dados do usuário são processados ou retidos.

Além disso, o DeepSeek AI impõe censura estrita em tópicos politicamente sensíveis, especialmente geopolítica e eventos históricos.

ChatGPT

O ChatGPT, no entanto, segue padrões ocidentais de proteção de dados, alinhando-se à conformidade com o GDPR e a CCPA. Ele oferece maior transparência no manuseio de dados, o que o torna uma opção mais segura para empresas que gerenciam informações confidenciais. Os clientes corporativos também podem ter mais controle sobre sua privacidade, optando por não receber rastreamento de dados.

Embora a OpenAI aplique moderação de conteúdo e filtros de segurança, essas medidas não eliminam totalmente a parcialidade. É preciso implementar manualmente verificações de parcialidade para garantir resultados justos e equilibrados em aplicativos sensíveis.

Fizemos ao ChatGPT a mesma pergunta sobre direitos humanos que fizemos ao DeepSeek, mas, em vez de bloquear a resposta, ele forneceu uma resposta detalhada e com nuances, reconhecendo a complexidade.

Vencedor: O ChatGPT vence por sua conformidade com os padrões GDPR e CCPA, o que o torna melhor em termos de proteção de dados e transparência.

DeepSeek AI vs. ChatGPT no Reddit

Fomos ao Reddit para ver onde as pessoas se encontram no debate DeepSeek AI vs. ChatGPT. Quando você pesquisa DeepSeek AI vs. ChatGPT no Reddit, muitos usuários concordam que o DeepSeek AI é mais eficiente (e mais barato) para consultas matemáticas e de codificação.

Um usuário do Reddit disse:

Duas coisas que o GPT sempre erra são as declarações "arrays" e "if else". Não importa quantos zilhões de vezes eu corrija o GPT, ele não se lembra da correção. O DeepSeek AI e o Copilot, que são gratuitos, têm sua primeira chance. Sem mencionar que ele é 17 vezes mais barato que o GPT 4o

Duas coisas que o GPT sempre erra são as declarações "arrays" e "if else". Não importa quantas vezes eu corrija o GPT, ele não se lembra da correção. O DeepSeek AI e o Copilot, que são gratuitos, têm sua primeira chance. Sem mencionar que ele é 17 vezes mais barato que o GPT 4o

Outro usuário do Reddit disse:

As pessoas não entendem que ele é tão bom quanto o O1, mas custa 1/50 do custo. Você pode usá-lo o dia todo e gastar a mesma quantia de dinheiro que gastava com o O1

As pessoas não entendem que ele é tão bom quanto o O1, mas custa 1/50 do custo. Você pode usá-lo o dia todo e gastar a mesma quantia de dinheiro que gastava com o O1

Mais um usuário do Reddit disse isso em favor do DeepSeek AI:

Definitivamente, o R1 se destaca em relação ao o1 no aspecto da visualização de seu processo de raciocínio. A OpenAI escondeu esse recurso de nós, por isso gosto do fato de o R1 mostrar todas as etapas necessárias para chegar a essa resposta.

Definitivamente, o R1 se destaca em relação ao o1 no aspecto da visualização de seu processo de raciocínio. A OpenAI escondeu esse recurso de nós, por isso gosto do fato de o R1 mostrar todas as etapas necessárias para chegar a essa resposta.

Outros usuários do Reddit observam que o ChatGPT é mais útil para tarefas que exigem respostas conversacionais e detalhadas:

O ChatGPT se destaca na compreensão de nuances contextuais e na geração de respostas semelhantes às humanas, o que o torna altamente adaptável a várias tarefas. - Revisão do Reddit

O ChatGPT se destaca na compreensão de nuances contextuais e na geração de respostas semelhantes às humanas, o que o torna altamente adaptável a várias tarefas. - Revisão do Reddit

os modelos o1 ou ChatGPT compreendem melhor as imagens em geral; o DeepSeek, acho que só faz extração de texto, mas tem problemas para entender o que está acontecendo com o texto, se for um diagrama ou algo assim. - Revisão do Reddit

os modelos o1 ou ChatGPT compreendem melhor as imagens em geral; o DeepSeek, acho que só faz extração de texto, mas tem problemas para entender o que está acontecendo com o texto, se for um diagrama ou algo assim. - Revisão do Reddit

O ChatGPT parece ser melhor para fazer perguntas sobre assuntos. O DeepSeek parece não saber sobre muitos assuntos e tem alucinações. - Análise do Reddit

O ChatGPT parece ser melhor para fazer perguntas sobre assuntos. O DeepSeek parece não saber sobre muitos assuntos e tem alucinações. - Análise do Reddit

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao DeepSeek AI vs. ChatGPT

Os mecanismos de busca com IA, como o ChatGPT e o DeepSeek AI, são ótimos para gerar conteúdo, resumir textos, ajudar com códigos e até mesmo apoiar pesquisas. Mas é aí que o trabalho deles termina.

Eles não acompanham seu progresso, não armazenam discussões nem ajudam a manter sua equipe alinhada. Eles não se lembrarão das anotações da reunião da semana passada, do prazo que você remarcou ou da tarefa que ainda está aguardando aprovação. Quando o bate-papo termina, a memória deles também termina.

É aí que entra o ClickUp - seu hub de produtividade definitivo com IA. Ele combina IA com fluxos de trabalho estruturados, colaboração em tempo real e organização perfeita para que você possa trabalhar de forma mais inteligente.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

O ClickUp Brain é mais do que apenas IA. Ele entende seus fluxos de trabalho, rastreia informações e recupera insights relevantes do seu espaço de trabalho, seja uma linha do tempo do projeto, uma discussão anterior ou um arquivo específico.

Em vez de alternar entre várias ferramentas para procurar informações dispersas, o ClickUp Brain oferece tudo o que você precisa em um só lugar. Ele conecta perfeitamente a documentação, as tarefas, as pessoas e o conhecimento da empresa com IA, para que você possa trabalhar em tudo a partir de um único espaço de trabalho unificado.

Crie políticas empresariais abrangentes e relevantes com o ClickUp Brain

E isso não é tudo. O ClickUp Brain realmente atua como seu assistente de produtividade, cuidando do trabalho repetitivo, como compartilhar atualizações de projetos, alterar status de tarefas e outras tarefas mundanas, mas importantes, que mantêm o trabalho em andamento. Dessa forma, você pode se concentrar em projetos de alto impacto sem que o trabalho ocupado o atrase.

Por exemplo, digamos que você precise enviar uma atualização semanal do projeto para a sua equipe. Em vez de redigi-la manualmente, o ClickUp Brain pode analisar o progresso do seu projeto, extrair os principais destaques e gerar uma atualização clara e profissional em segundos.

Leia mais: Por dentro do ClickUp Brain para equipes: Principais ferramentas para compartilhamento de conhecimento, automação de projetos e redação

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

Quantas vezes você já passou horas procurando um único arquivo, uma discussão antiga ou uma atualização crucial de um projeto, pulando entre e-mails, Slack, Google Drive e infinitas guias, apenas para perceber que desperdiçou metade do seu dia?

Fluxos de trabalho fragmentados prejudicam a produtividade. De acordo com um estudo da Harvard Business Review, os funcionários alternam entre aplicativos 1.200 vezes por dia, o que leva ao que é chamado de "taxa de alternância", que custa às empresas 9% do tempo de trabalho anual de seus funcionários.

É isso que o Connected Search do ClickUp ajuda a eliminar. Ela centraliza seus dados, tornando tudo facilmente pesquisável e acessível. Em vez de procurar manualmente em várias ferramentas, você pode recuperar instantaneamente exatamente o que precisa.

Corrija fluxos de trabalho fragmentados com o Connected Search do ClickUp

Além disso, todas as alterações no ClickUp e nos aplicativos integrados de terceiros são atualizadas automaticamente, garantindo que você sempre tenha as informações mais recentes.

Dica profissional: Aproveite os filtros integrados para classificar seus resultados de pesquisa por tarefas, documentos ou comentários. Mencione combinações específicas de palavras-chave, ou seja, "notas de reunião" + "Q4" para obter resultados rápidos e precisos

ClickUp's One Up #3: Gerenciamento de conhecimento do ClickUp

Centralize o conhecimento de sua empresa com o ClickUp Knowledge Management

O conhecimento de sua empresa é tão valioso quanto sua acessibilidade. Se as informações importantes estiverem enterradas em e-mails, perdidas em documentos desatualizados ou espalhadas por várias ferramentas, é como se estivessem esquecidas.

O ClickUp Knowledge Management mantém todas as informações da sua empresa em um centro centralizado, estruturado e pesquisável.

Quer se trate de documentação interna, POPs, políticas ou wikis, sua equipe tem acesso fácil a informações atualizadas com ferramentas de gerenciamento de conhecimento.

Transforme qualquer documento em um wiki instantaneamente : Converta : Converta o ClickUp Docs em uma base de conhecimento interativa com modelos predefinidos, formatação avançada e colaboração em tempo real ✅

Colabore e mantenha as informações atualizadas : Os membros da equipe podem editar, comentar e compartilhar conhecimento em tempo real ✅

Crie uma rede conectada com backlinking : Vincule facilmente documentos, políticas e recursos relacionados para criar um hub de conhecimento totalmente interconectado, de modo que nenhuma informação fique isolada ✅

Integração perfeita : Traga planilhas, documentos e anotações de outras ferramentas para consolidar o conhecimento sem perder o controle do trabalho anterior ✅

Modelos de base de conhecimento: Modelos de base de conhecimento pré-criados para simplificar o compartilhamento e a recuperação de conhecimento ✅

📮ClickUp Insight: Recentemente, descobrimos que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna uma coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente de seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações de seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

Leia mais: Modelos de IA para economizar tempo e aumentar a produtividade

Leve a IA além das respostas - turbine seu fluxo de trabalho com o ClickUp

Como o DeepSeek AI e o ChatGPT continuam a evoluir e a competir, o espaço da IA está preparado para grandes avanços. Mas, no final das contas, ambas continuam sendo ferramentas autônomas focadas na geração de respostas, não no gerenciamento de fluxos de trabalho.

Com o ClickUp, você não obtém apenas uma ferramenta de IA para responder a consultas, mas também um hub centralizado que conecta informações armazenadas em documentos, tarefas, base de conhecimento e conversas, automatiza fluxos de trabalho e transforma informações dispersas em insights acionáveis.

Registre-se no ClickUp gratuitamente.