10 opções gratuitas de modelos de propostas de consultoria para conquistar clientes e fechar negócios

Você sabia que 70% dos consultores têm uma taxa de ganho de propostas inferior a 60%? Isso significa que o problema está em sua abordagem? Na verdade, não.

Digamos que seus serviços de consultoria sejam excepcionais. Você até mesmo elabora um escopo de projeto sólido, com todos os processos e produtos adaptados às necessidades do cliente. No entanto, você não conseguirá fechar o negócio se sua proposta não transmitir seu valor de forma eficaz.

É nesse ponto que os modelos de propostas de consultoria impactantes são úteis. Ao fornecer uma estrutura clara, eles o ajudam a comunicar seu valor e a demonstrar sua experiência, facilitando para os clientes em potencial a percepção de que você é a pessoa certa.

Portanto, aqui estão 10 modelos de proposta de consultoria vencedores para apresentar aos clientes seu negócio de consultoria.

O que são modelos de propostas de consultoria?

Um modelo de proposta de consultoria é um documento pronto para uso que ajuda os consultores certificados a estruturar as propostas dos clientes.

O principal objetivo deste documento é fornecer uma estrutura para uma proposta de consultoria eficaz.

Portanto, ele é dividido em diferentes seções, cada uma destacando aspectos do serviço de consultoria, como escopo do projeto, tempo, processo, resultados, termos e condições, preços etc.

Esses modelos ajudam o consultor e seu cliente a finalizar a abordagem de um projeto e a definir seu escopo, expectativas e resultados.

Você sabia? Na década de 1980, a McKinsey foi contratada pela AT&T para prever o número total de usuários de telefones celulares até o ano 2000. A empresa concluiu que haveria, no máximo, 900 mil usuários. No entanto, isso acabou sendo um grande erro de cálculo. Em 2000, os usuários de telefones celulares ultrapassaram 109 milhões! Portanto, da próxima vez que você cometer um erro de consultoria, saiba que isso acontece até mesmo com as melhores empresas!

O que faz um bom modelo de proposta de consultoria?

A marca de um bom modelo de proposta de consultoria é evidente - ele ajuda os consultores a apresentar seus serviços a novos clientes de forma eficaz.

Se você também deseja fazer isso, aqui estão alguns recursos específicos que você deve procurar em um modelo de proposta de consultoria:

Estrutura clara: Escolha um modelo que seja bem estruturado e fácil de entender. Procure elementos como índice, seções, subseções, etc., para melhorar a legibilidade para os membros da sua equipe e clientes. para melhorar a legibilidade para os membros da sua equipe e clientes. ✅️

Formato profissional: Escolha um modelo com apelo visual limpo e linguagem concisa. Isso o ajudará a transmitir seu valor - especialmente para novos clientes - com profissionalismo. ✅️

Abrangência: Escolha um modelo que aborde de forma abrangente todos os aspectos do escopo de um projeto. Por exemplo, preços, condições de pagamento, tempo, resultados, termos e condições, etc. ✅️

Abordagem centrada no cliente: Procure um modelo que capture efetivamente os desafios do cliente. Isso o ajudará a redigir uma proposta de projeto limpa, com processos, objetivos e resultados claramente definidos. ✅️

Personalização: Escolha um modelo que permita personalizar seu conteúdo para novos clientes. Dessa forma, você poderá personalizar cada proposta de acordo com as necessidades e os desafios do cliente, aumentando suas chances de fechar o negócio. ✅️

➡️ Leia mais: Melhores modelos de propostas comerciais

10 modelos de propostas de consultoria

Sua busca por modelos eficazes de propostas de consultoria termina aqui. Confira estes 10 exemplos de modelos de propostas de consultoria feitos sob medida para consultores e empresas de consultoria com foco no crescimento:

1. Modelo de contrato de consultoria do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie contratos de consultoria detalhados e juridicamente vinculantes com o modelo de contrato de consultoria do ClickUp

Um contrato de consultoria é um documento comercial essencial que descreve as expectativas, os termos e as condições de um projeto e outros aspectos legais. Com o novo modelo de contrato de consultoria do ClickUp, você pode evitar o incômodo de criá-lo do zero.

Esse modelo é abrangente, porém compacto. Portanto, com sua ajuda, você pode criar um resumo executivo de cada proposta de cliente. Ele aborda detalhes cruciais do projeto, como os desafios do cliente, a solução proposta, os resultados, o tempo de execução, as condições de pagamento, as próximas etapas etc., para garantir que nenhum detalhe importante seja esquecido. para garantir que nenhum detalhe importante seja esquecido.

Veja por que você vai adorá-lo

Incentive a transparência e a conformidade, mantendo você e seu cliente em potencial alinhados com o escopo do projeto

Defina claramente os termos do compromisso, incluindo escopo, resultados e cronogramas

Personalize com facilidade para se adequar a diferentes tipos de serviços de consultoria e setores

Agilize as aprovações mantendo tudo em um só lugar para assinaturas rápidas

Ideal para: Consultores independentes e empresas de consultoria que desejam formalizar seus compromissos com clientes.

Leia também: Como dimensionar um negócio de consultoria

2. Modelo de contrato comercial do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie e gerencie diferentes tipos de contratos comerciais com o modelo de amostra de contrato comercial do ClickUp

Assim como o modelo anterior, o modelo de amostra de contrato comercial do ClickUp alivia sua carga de criar contratos legalmente aplicáveis. Mas isso não é tudo o que ele faz. Esse modelo também inclui recursos de controle de progresso.

Ele também permite organizar todos os seus contratos comerciais em um único lugar para que você possa acessá-los e renová-los facilmente sempre que necessário. Quanto à estrutura, o modelo foi projetado de forma holística e apresenta um formato limpo.

Veja por que você vai adorá-lo

Visualize instantaneamente o status de um contrato e identifique qualquer problema específico que esteja impedindo sua conclusão bem-sucedida

Garanta a proteção legal com seções estruturadas que abrangem responsabilidade, pagamentos e rescisão

Reduza o tempo de redação usando um layout de contrato profissional e pré-formatado

Personalize os termos do contrato para alinhar-se aos seus serviços de consultoria e às necessidades do cliente

Ideal para: Empresas de consultoria e freelancers que precisam de um contrato comercial estruturado e juridicamente sólido para seus clientes em potencial.

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e manter-se alinhada.

3. Modelo de plano de projeto de consultoria do ClickUp

Obter modelo gratuito Use o modelo de plano de projeto de consultoria do ClickUp para criar planos de projeto de consultoria fáceis de seguir

Você está procurando um recurso que o ajude a criar planos de projetos de consultoria estruturados? O modelo de plano de projeto de consultoria do ClickUp é para você.

Projetado como uma lista de tarefas simples, esse modelo descreve cada projeto específico. Como resultado, você visualiza facilmente as tarefas, atribui responsabilidades aos membros da equipe e descreve as próximas etapas para a conclusão do projeto. Pense nele como uma folha de resumo dos planos de seus projetos de consultoria - só que muito mais organizado e prático.

Veja por que você vai adorá-lo

Estabeleça prazos e prioridades para garantir que cada entrega seja concluída no prazo

Mapeie seu projeto com um cronograma estruturado, marcos e tarefas-chave

Atribua responsabilidades aos membros da equipe para uma execução perfeita

Minimize os riscos do projeto planejando antecipadamente as contingências

Ideal para: Gerentes de projeto e consultores que precisam delinear e acompanhar projetos de consultoria com eficiência.

Veja o que Ansh Prabhakar, Analista de Melhoria de Processos de Negócios da Airbnb, pensa sobre o uso do ClickUp para planejamento de projetos:

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Sem dúvida, ele facilitou a vida comparativamente, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, monitorar e relatar o trabalho com facilidade e, com base no progresso, foi fácil fazer reuniões diárias e planejar o futuro.

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Sem dúvida, ele facilitou a vida comparativamente, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, monitorar e relatar o trabalho com facilidade e, com base no progresso, foi fácil fazer reuniões diárias e planejar o futuro.

4. Modelo de relatório de consultoria do ClickUp

Obter modelo gratuito Aproveite ao máximo os dados do projeto e obtenha mais insights com o modelo de relatório de consultoria do ClickUp

Suponha que você esteja envolvido em consultoria de marketing. Use o modelo de relatório de consultoria do ClickUp para coletar dados, criar um resumo executivo de suas descobertas, entender os desafios subjacentes e elaborar estratégias de marketing eficazes.

O design minimalista do documento se concentra em apresentar as informações de maneira compreensível. Portanto, ele utiliza elementos como índice, seções, subseções etc.

Veja por que você vai adorá-lo

Visualize a análise por meio de tabelas e gráficos e compartilhe-a com seu cliente em potencial

Apresente dados de forma eficaz com seções estruturadas para descobertas, recomendações e próximas etapas

Economize tempo com relatórios usando um modelo pré-criado que é fácil de personalizar

Documente os resultados do projeto para monitorar o sucesso do marketing de conteúdo e informar futuras melhorias

Ideal para: Consultores e analistas que apresentam profissionalmente as conclusões e recomendações de projetos de consultoria de marketing.

Leia também: Serviços de consultoria mais procurados pelas organizações

5. Modelo de colaboração para o sucesso do cliente do ClickUp

Obter modelo gratuito Faça a transição do lançamento do cliente para a integração do cliente de forma eficaz com o modelo de colaboração ClickUp Client Success

Embora não seja um modelo tradicional de consultoria, o ClickUp Client Success Collaboration Template ainda é um recurso indispensável para todo consultor.

Digamos que você tenha apresentado uma proposta a um cliente em potencial. Manter-se atualizado sobre o status da proposta pode ser difícil sem as ferramentas certas. Mas é aí que o modelo entra em ação como um salva-vidas.

Ele é estruturado de forma abrangente - com as ferramentas e os recursos certos - para que você possa visualizar a jornada do cliente, acompanhar o progresso, gerenciar tarefas e garantir uma comunicação clara. Isso minimiza as chances de um lapso e proporciona uma experiência positiva ao cliente.

Veja por que você vai adorá-lo

Otimize as próximas etapas do negócio para garantir uma integração tranquila e bem-sucedida do cliente

Alinhe equipes e clientes em potencial com metas compartilhadas e acompanhamento do progresso

Acompanhe as principais métricas para garantir que os objetivos do cliente sejam alcançados

Crie relacionamentos de longo prazo documentando o feedback e as ações de acompanhamento

Ideal para: Equipes de sucesso do cliente e gerentes de conta que desejam acompanhar e melhorar os relacionamentos com os clientes.

Fato curioso: Relatórios e análises precisos incentivam a tomada de decisões baseadas em dados, aumentando a eficiência operacional da sua empresa em 20%.

6. Modelo de descoberta do cliente ClickUp

Obter modelo gratuito Capture todos os detalhes essenciais do cliente e elabore propostas de consultoria vencedoras com o ClickUp Client Discovery Template

Você sabe por que a maioria das equipes não consegue criar propostas de consultoria vencedoras? É fácil: porque elas não prestam atenção aos desafios e às necessidades de seus clientes potenciais. Felizmente, é nisso que o ClickUp Client Discovery Template ajuda.

Exaustivamente estruturado para abordar todos os detalhes, use-o facilmente para coletar informações de seu cliente. Isso envolve tudo, desde os pontos problemáticos até as metas, o público-alvo ou qualquer outra especificidade, para garantir duas coisas. Em primeiro lugar, você e o cliente estão na mesma página em relação aos resultados e entregas do projeto. Em segundo lugar, a abordagem de consultoria que você escolheu está de fato alinhada com os problemas do cliente.

Veja por que você vai adorá-lo

Reúna os detalhes essenciais do cliente em um documento estruturado

Otimize a integração do cliente coletando metas, necessidades e expectativas antecipadamente

Aumente a precisão da proposta alinhando as soluções aos desafios do cliente

Aprimore a descoberta do cliente com IA, automação, gravação de tela, edição colaborativa e outras ferramentas avançadas.

Ideal para: Equipes de vendas e consultores que realizam avaliações aprofundadas dos clientes antes de criar propostas.

Dica profissional: Quando sua equipe tiver dificuldades para elaborar propostas de consultoria vencedoras, prestar atenção à personalização pode ser uma boa ideia. Adapte cada proposta às necessidades do cliente e faça referência a metas, problemas ou conversas específicas que você teve. Só isso já leva suas propostas para o próximo nível! 🚀

7. Modelo de quadro branco de proposta de projeto do ClickUp

Obter modelo gratuito Colabore com sua equipe para planejar visualmente propostas de consultoria e marketing com o modelo de quadro branco de proposta de projeto do ClickUp

Você já desejou que houvesse uma ferramenta que tornasse a criação de propostas de consultoria vencedoras mais envolvente e intuitiva? Nesse caso, o ClickUp Project Proposal Whiteboard Template é o sonho que se tornou realidade.

Ele apresenta um quadro branco interativo no qual você e seus colegas de equipe podem colaborar para planejar propostas de consultoria. Portanto, anote o escopo do seu projeto, discuta o resumo do projeto, estime o tempo médio de conclusão, finalize as condições de pagamento e muito mais. O modelo leva em conta todos os detalhes, para que você não precise fazer isso!

Veja por que você vai adorá-lo

Visualize sua proposta usando um layout de quadro branco interativo

Nunca perca um ponto importante graças à lista de verificação incorporada

Mapeie o escopo do projeto com fluxogramas, diagramas e detalhes importantes

Refine sua proposta fazendo ajustes instantâneos durante as discussões

Ideal para: Consultores e agências que desejam fazer propostas interativas e visuais para clientes.

📚 Leia também: Como escrever uma proposta de projeto (exemplos e modelos)

8. Modelo de proposta comercial do ClickUp

Obter modelo gratuito Elabore propostas convincentes para seus clientes com o modelo de proposta comercial do ClickUp

Procurando um modelo que possa ajudar sua empresa de consultoria a transmitir com eficácia sua proposta de valor aos clientes? Obtenha o modelo de proposta comercial do ClickUp.

Claro e conciso, esse documento resume os principais pontos sobre sua empresa. Assim, você pode usá-lo para apresentar sua proposta aos clientes e solicitar uma RFP (Request For Proposal, Solicitação de Proposta) deles.

Você também pode usá-lo mais tarde no pitching - de preferência depois de ter integrado o cliente. Como o modelo é personalizável, inclua detalhes específicos, como desafios, abordagens, resultados, etc., para finalizar o escopo do projeto. para finalizar o escopo do projeto.

Veja por que você vai adorá-lo

Crie propostas convincentes que destaquem sua proposta de valor

Personalize as seções facilmente para atender a diferentes clientes e setores

Aumente as taxas de ganho apresentando um modelo de proposta de consultoria polido e abrangente

Aprimore o acompanhamento de propostas comerciais por meio da integração de controle de tempo, notificações por e-mail, avisos de dependência, sistemas de marcação e outros recursos

Ideal para: Consultores, empreendedores e prestadores de serviços que precisam redigir uma proposta de consultoria ou profissional para apresentar suas soluções de negócios.

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de software de gerenciamento de propostas

9. Modelo de proposta comercial do ClickUp

Obter modelo gratuito Apresente-se aos clientes de forma eficaz e cause uma primeira impressão duradoura com o modelo de proposta comercial do ClickUp

O modelo de proposta comercial do ClickUp tem o objetivo de ajudar as equipes de vendas a apresentar suas propostas comerciais a clientes potenciais. Ele permite que você crie uma proposta profissional e convincente em pouco tempo e organiza todos os elementos-chave da sua proposta em um único lugar, garantindo clareza e estrutura.

Além disso, o modelo inclui uma visão geral clara de sua oferta. Isso ajuda os clientes a entender o escopo completo de seus serviços de consultoria em um piscar de olhos.

Veja por que você vai adorá-lo

Organize todas as propostas de consultoria em um único documento profissional

Estabeleça tarefas de diferentes status personalizados dentro do modelo para monitorar o progresso de cada proposta

Forneça um resumo claro do projeto que simplifique a tomada de decisões pelos clientes

Otimize as negociações de contrato predefinindo termos e resultados

Ideal para: Equipes de vendas B2B e empresas de consultoria que oferecem soluções de negócios estruturadas para clientes corporativos.

Você sabia que a Accenture - uma das maiores empresas de consultoria do mundo - ganhou seu nome por meio de um concurso interno. Kim Petersen, um funcionário norueguês, cunhou o termo "Accenture", que significa "acento no futuro" 😎

10. Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie um contrato de serviço abrangente para evitar riscos e responsabilidades - use o modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos do ClickUp deve ser sua opção se você quiser um documento que faça um resumo executivo de seu projeto e suas especificidades sem esforço.

Esse modelo altamente personalizável e fácil de usar descreve os detalhes do escopo do seu projeto. Inclua os problemas do cliente, a solução proposta, a abordagem, as entregas, o tempo, o preço, os termos e condições etc. Você pode até definir funções e responsabilidades para maximizar a transparência em sua organização.

Veja por que você vai adorá-lo

Comece com este modelo do ClickUp Docs para desenvolver seu fluxo de trabalho do ClickUp com visualizações como Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário

Defina responsabilidades para ambas as partes com termos bem documentados

Garanta a execução perfeita do projeto, alinhando cronogramas e entregáveis

Aumente a credibilidade com um resumo do projeto elaborado profissionalmente

Ideal para: Consultores, gerentes de projeto e prestadores de serviços que precisam de um acordo claro que defina o escopo e os termos do projeto.

Se você é um gerente de projeto com dificuldades para usar painéis, aqui está um resumo de como o ClickUp facilita as coisas para você:

Obtenha modelos vencedores de propostas de consultoria - experimente o ClickUp!

A criação de uma proposta de consultoria exige precisão e conhecimento especializado. Cada detalhe, desde o resumo do projeto até o preço, deve ser claro e convincente para conquistar clientes potenciais. Entretanto, elaborar uma proposta do zero é bastante desafiador.

É aqui que entram os modelos de propostas de consultoria. Eles ajudam os consultores a criar facilmente propostas profissionais - reduzindo erros, economizando tempo e maximizando as chances de fechar negócios.

Então, por que se preocupar com a formatação e a estrutura quando você poderia se concentrar em resolver o problema? Experimente o ClickUp - o aplicativo para trabalho que oferece uma ampla variedade de modelos de propostas de consultoria gratuitos para ajudá-lo a conquistar mais clientes sem esforço.

Apresse-se - confira o ClickUp ou registre-se aqui para uma avaliação gratuita!