11 melhores sistemas de tíquetes de RH para gerenciamento de solicitações de funcionários

As equipes de RH gerenciam tudo: contratação, integração, folha de pagamento, conformidade e um fluxo interminável de solicitações urgentes dos funcionários.

"Posso mudar para o trabalho remoto?" ou "Qual é a nossa política de licença parental? " - as perguntas mais difíceis surgem nos momentos mais movimentados.

Lidar com essas questões constantes por meio de e-mails, planilhas ou notas adesivas leva à ineficiência, à frustração e ao possível esgotamento.

Um sistema de tíquetes de RH pode mudar o jogo. Ao centralizar, rastrear e automatizar todas as solicitações dos funcionários, ele mantém as equipes de RH organizadas, ágeis e sem estresse - para que você possa se concentrar no que é mais importante.

Parece ser a atualização que seu departamento de RH precisa? Junte-se a nós enquanto exploramos as 11 principais ferramentas de software de emissão de tíquetes de RH para simplificar os fluxos de trabalho e aprimorar o suporte aos funcionários.

HappyFox : O melhor para automação de RH orientada por IA e autoatendimento

Zoho Desk : O melhor para operações de RH perfeitas dentro do ecossistema Zoho

Hiver: O melhor para colaboração e emissão de tíquetes de RH baseados no Gmail

HelpScout : Ideal para equipes de RH que precisam de um sistema de suporte fácil de usar

HubSpot : Melhor para equipes de RH que precisam de um hub de serviços completo

Zendesk : Melhor para grandes equipes de RH que precisam de automação avançada

Freshdesk : O melhor para gerenciamento de serviços de RH multicanal

Spiceworks : O melhor software gratuito de help desk de RH para equipes pequenas

Jira Service Management: O melhor para automação e emissão de tíquetes de nível empresarial

Deskpro: O melhor para gerenciamento personalizável de serviços de RH

O que é um sistema de tíquetes de RH?

Um sistema de tíquetes de RH é uma plataforma centralizada que rastreia, gerencia e otimiza as solicitações dos funcionários. Ele substitui canais de comunicação dispersos por um fluxo de trabalho estruturado, garantindo que todas as solicitações de RH sejam registradas, atribuídas e resolvidas - de forma rápida e eficiente.

Mas ele vai além do gerenciamento das consultas dos funcionários. Ele simplifica os processos de recursos humanos, automatiza tarefas repetitivas e gera insights valiosos sobre a satisfação dos funcionários. 💯

Aqui estão alguns casos reais de uso de um sistema de tíquetes de RH:

Exemplo 1: questões de folha de pagamento e remuneração

Um funcionário percebe uma dedução misteriosa em seu contracheque. Em vez de procurar o departamento de RH por meio de e-mails, ele envia um tíquete. O sistema o encaminha automaticamente para a equipe de folha de pagamento, garantindo uma resolução rápida e documentada - sem idas e vindas.

Exemplo 2: Identificação de padrões e reclamações frequentes

Os gerentes de RH percebem que as reclamações relacionadas à PTO estão se acumulando. Em vez de responder repetidamente à mesma consulta, o sistema de emissão de tíquetes do helpdesk de RH a sinaliza como um problema recorrente, fazendo com que o helpdesk de RH atualize a base de conhecimento interna ou forneça treinamento, reduzindo os tíquetes futuros.

você sabia? Os sistemas de tíquetes de RH e o software de help desk são essencialmente a mesma coisa! Quer se trate de RH, TI ou suporte ao cliente, eles registram, acompanham e resolvem solicitações. Nomes diferentes, a mesma missão: gerenciamento eficiente de tíquetes.

Benefícios da implementação de um sistema de tíquetes de RH

O RH é mais do que políticas e papelada - trata-se de criar uma experiência perfeita para os funcionários. Quando o suporte de RH é rápido, estruturado e eficiente, todos saem ganhando.

Veja como um sistema de tíquetes de help desk de RH faz a diferença:

1. Aumento da satisfação dos funcionários

Dois terços dos líderes de RH citam o excesso de trabalho como seu maior desafio, e a lentidão dos sistemas e das respostas de RH só aumenta a frustração. Um sistema de emissão de tíquetes ajuda os funcionários a obterem respostas mais rápidas, melhor visibilidade do status e acesso a um portal de autoatendimento - sem acompanhamentos intermináveis.

2. Integração mais rápida de funcionários

Os novos contratados não devem perder tempo procurando configurações de TI ou papelada. As atribuições de tarefas automatizadas mantêm a TI, a folha de pagamento e os gerentes em sincronia, garantindo que todas as etapas sejam tratadas de forma eficiente e dentro do cronograma - para que os funcionários comecem a trabalhar desde o primeiro dia.

3. Prestação padronizada de serviços de RH - em qualquer lugar, a qualquer hora

O suporte ao funcionário ou a prestação de serviços não deve depender da localização. Um sistema centralizado de gerenciamento e prestação de serviços de RH garante que as políticas e os tempos de resposta permaneçam consistentes, independentemente de sua equipe ser remota, híbrida ou global.

4. Sem lacunas de conformidade, com total responsabilidade

Os desafios de RH - de reclamações a confirmações de políticas - precisam de documentação adequada. Um sistema centralizado registra e rastreia cada solicitação, criando um registro pronto para auditoria que garante a transparência e mantém a sua empresa em conformidade com as leis trabalhistas.

5. Conversas simplificadas, produtividade superalimentada

Chega de e-mails perdidos ou acompanhamentos intermináveis - um sistema de tíquetes mantém todas as solicitações e atualizações de RH em um só lugar. Fluxos de trabalho automatizados e gerenciamento e encaminhamento inteligentes de tíquetes ajudam suas equipes a resolver problemas mais rapidamente, enquanto a colaboração contínua garante que nada passe despercebido.

6. Marca do empregador mais forte e maior retenção

Os funcionários em um local de trabalho com bom suporte têm 68% menos probabilidade de sair. Uma experiência de RH ágil reduz a frustração, aumenta a fidelidade e mantém os melhores talentos por perto, ao mesmo tempo em que reforça as classificações de seu empregador.

Leia também: Os especialistas em RH lidam com inúmeras solicitações, tarefas de conformidade e atualizações de políticas. Curioso para saber o segredo deles? Dê uma olhada nos bastidores de um dia na vida de um gerente de recursos humanos e veja como eles mantêm os processos de RH funcionando como um relógio!

O que você deve procurar em um sistema de tíquetes de RH?

O sistema de tíquetes de RH correto torna-se o centro de suas operações de RH, garantindo que cada solicitação chegue à pessoa certa, seja resolvida rapidamente e armazenada para referência futura.

Aqui estão alguns recursos obrigatórios para você conferir:

Proeza de IA: Classifique tíquetes, preveja tendências e encaminhe automaticamente as solicitações para a equipe certa. Classifique tíquetes, preveja tendências e encaminhe automaticamente as solicitações para a equipe certa. 61% dos líderes de RH investem em IA e usam a automação inteligente para eliminar tarefas administrativas repetitivas, concentrando-se nas prioridades estratégicas

Segurança de dados: Proteja os dados confidenciais dos funcionários, como recibos de pagamento, reclamações e documentos legais. O acesso baseado em função, a criptografia e os registros de auditoria garantem a conformidade com o GDPR, SOC 2 e outros regulamentos

Colaboração em tempo real: Mantenha as equipes de folha de pagamento, benefícios e conformidade em sincronia com um painel de RH compartilhado. Discussões em tópicos, rastreamento de tarefas e notificações instantâneas garantem que nenhuma solicitação passe despercebida

Personalização: Adapte fluxos de trabalho, categorias de tíquetes e gatilhos de escalonamento para se adequar aos seus processos de RH. Um sistema flexível que se adapta ao crescimento de sua empresa - sem gargalos, sem ineficiências

Portal de autoatendimento: Capacite os funcionários a encontrar respostas instantaneamente com uma base de conhecimento pesquisável e perguntas frequentes. Estudos mostram que Capacite os funcionários a encontrar respostas instantaneamente com uma base de conhecimento pesquisável e perguntas frequentes. Estudos mostram que 73% das pessoas preferem opções de autoatendimento a pedir ajuda - e as solicitações de RH não são exceção

Facilidade de uso: Adote uma interface de usuário elegante e intuitiva. Quando a navegação é fácil, suas equipes de RH resolvem as solicitações dos funcionários mais rapidamente e sem atritos

Dica profissional: As empresas que usam a análise de RH têm 2,4 vezes mais chances de superar os concorrentes. Para isso, acompanhe as principais métricas - volume de tíquetes, tempo de resolução e taxas de escalonamento - para identificar tendências e evitar gargalos. Além disso, o uso de ferramentas de relatório para analisar essas métricas permite que as equipes de RH façam melhorias orientadas por dados e aumentem a prestação geral de serviços.

Os 11 melhores sistemas de bilhetagem de RH a serem explorados

A escolha do sistema de tíquetes de RH correto é crucial para simplificar as operações de RH e melhorar a experiência dos funcionários.

Aqui está um detalhamento dos melhores sistemas a serem considerados:

1. ClickUp (melhor para gerenciar projetos de RH e relacionamentos com funcionários)

Experimente o ClickUp para equipes de RH Crie, acompanhe e otimize sua força de trabalho com as soluções de gerenciamento de RH do ClickUp

Seu departamento de RH é a cola que mantém sua empresa unida - desde a contratação dos melhores talentos até a manutenção do envolvimento dos funcionários e tudo o mais. No entanto, os e-mails e as solicitações de aprovação intermináveis o deixam atolado no caos administrativo.

É aí que o ClickUp muda o jogo. Como um aplicativo completo para o trabalho, ele simplifica todos os aspectos do seu fluxo de trabalho - e as operações de RH não são exceção. Com o ClickUp, você reúne seus projetos de RH, documentos e bate-papo da equipe em uma ferramenta poderosa, alimentada por IA sensível ao contexto, eliminando a troca de contexto e economizando mais de 3 horas por semana.

Está lidando com vários candidatos em diferentes estágios de recrutamento? Com os pipelines de recrutamento personalizáveis do ClickUp, acompanhe todos os candidatos, agende entrevistas e armazene o feedback em um só lugar.

E não se trata apenas de contratação. O ClickUp ajuda você a reunir insights sobre os funcionários, acompanhar o envolvimento e aumentar o moral. Precisa de uma rápida verificação de pulso? Realize pesquisas com o ClickUp Forms para capturar o sentimento dos funcionários e transformar as respostas em tarefas acionáveis e, em seguida, mergulhe nos ClickUp Dashboards para visualizar o envolvimento e as tendências dos funcionários e tomar medidas direcionadas.

Acompanhe o desempenho e a carga de trabalho dos funcionários com o ClickUp Dashboard personalizável

Mas o RH não trabalha em um vácuo. Você precisa de uma coordenação perfeita com gerentes, TI, finanças e liderança. O ClickUp facilita a colaboração multifuncional, quer você esteja aprovando solicitações de férias, acompanhando avaliações de desempenho ou gerenciando a conformidade.

E a melhor parte? Você pode usar a solução de RH do ClickUp para criar uma base de conhecimento totalmente integrada, oferecendo aos funcionários acesso instantâneo a políticas, perguntas frequentes e materiais de integração. Isso ajudará os profissionais de RH a gastar menos tempo respondendo a perguntas repetitivas e a se concentrar mais no que é importante.

Além disso, o ClickUp Docs permite centralizar todas as políticas organizacionais, recursos e bases de conhecimento em um só lugar. Edite e atualize facilmente os documentos conforme necessário e compartilhe-os com as equipes usando controles de acesso personalizáveis.

Por fim, com os modelos de RH gratuitos do ClickUp, você não precisará reinventar a roda. Evite o incômodo administrativo e obtenha ferramentas prontas para integração, avaliações de desempenho e muito mais.

Modelo de SOP de RH do ClickUp : Padronize os processos de RH e garanta a consistência em todos os departamentos : Padronize os processos de RH e garanta a consistência em todos os departamentos

Modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp : Crie um hub centralizado de políticas da empresa, perguntas frequentes e recursos internos para um autoatendimento perfeito para os funcionários : Crie um hub centralizado de políticas da empresa, perguntas frequentes e recursos internos para um autoatendimento perfeito para os funcionários

Modelo de Manual do Funcionário do ClickUp: Mantenha os funcionários informados e alinhados com a cultura, as políticas e as expectativas da empresa - tudo em um documento de fácil acesso : Mantenha os funcionários informados e alinhados com a cultura, as políticas e as expectativas da empresa - tudo em um documento de fácil acesso

➡️ Leia mais: Modelos de manuais de funcionários gratuitos no Word e ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Use dependências de tarefas para agendar check-ins regulares, rastrear ciclos de feedback e garantir que cada membro da equipe receba o suporte de que precisa

Use modelos de avaliação de desempenho para padronizar as avaliações e garantir a consistência entre os departamentos

Configure automações inteligentes - de alertas de conformidade a aprovações de roteamento e listas de verificação de integração - para eliminar tarefas manuais de administração de RH

Aumente a sinergia da equipe com comentários em tempo real, painéis compartilhados e comunicação integrada

Monitore a disponibilidade de PTO e da equipe usando o ClickUp Workload Views para evitar a falta de pessoal e otimizar o planejamento da força de trabalho

Planeje as necessidades de contratação prevendo a demanda da força de trabalho com base em cronogramas de projetos e metas comerciais

📮 Insight do ClickUp: Recentemente, descobrimos que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o ClickUp Brain como seu gerenciador de conhecimento, a troca de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer uma pergunta diretamente de seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain recuperará instantaneamente as informações relevantes de seu espaço de trabalho ou de aplicativos de terceiros conectados!

Limitações do ClickUp

Com um extenso conjunto de recursos, os novos usuários podem precisar de tempo e treinamento para dominar os recursos do ClickUp

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresarial: US$ 12/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Os usuários elogiam a adaptabilidade do ClickUp e como ele simplifica as operações de RH, destacando sua capacidade de consolidar várias ferramentas em uma plataforma única e eficiente.

Desde que o ClickUp foi implementado em meu local de trabalho, ele tem sido uma ferramenta que tem ajudado muito no controle e gerenciamento de atividades, especialmente em meu departamento de RH. Anteriormente, usávamos uma ferramenta para recrutamento, outra para integração e outra para desligamento. Hoje, praticamente todos os nossos processos, formulários, atualizações e automações estão nessa ferramenta.

Desde que o ClickUp foi implementado em meu local de trabalho, ele tem sido uma ferramenta que tem ajudado muito no controle e gerenciamento de atividades, especialmente em meu departamento de RH. Anteriormente, usávamos uma ferramenta para recrutamento, outra para integração e outra para desligamento. Hoje, praticamente todos os nossos processos, formulários, atualizações e automações estão nessa ferramenta.

2. HappyFox Help Desk (melhor para automação de RH orientada por IA e autoatendimento)

via HappyFox

O HappyFox é um sistema de tíquetes de RH popular que transforma as funções de RH com automação orientada por IA e opções de autoatendimento. Em vez de lidar com consultas dispersas por e-mail, seu sistema de tíquetes estruturado permite que as equipes de RH consolidem, categorizem e resolvam as solicitações mais rapidamente.

Além disso, o HappyFox oferece relatórios e análises robustos para revelar insights sobre o desempenho da equipe e as tendências dos clientes - minimizando a carga de trabalho de relatórios manuais. Melhor ainda, as integrações perfeitas com ferramentas comerciais populares garantem que seu ecossistema de suporte permaneça unificado e eficiente.

Melhores recursos do HappyFox

Gerencie tíquetes ilimitados em várias caixas de correio de RH, sem limites de volume

Capacite os funcionários com autoatendimento instantâneo para documentos de políticas, benefícios e perguntas frequentes

Resolva as solicitações mais rapidamente com sugestões de tíquetes orientadas por IA e lembretes automatizados

Obtenha insights profundos sobre a força de trabalho com análises em tempo real sobre tendências de RH, tempos de resposta e problemas dos funcionários

Limitações do Help Desk do HappyFox

As regras de automação não têm a flexibilidade necessária para executar várias ações simultaneamente

Ferramentas abrangentes de geração de relatórios estão disponíveis apenas nos planos de nível superior

Preços do Help Desk da HappyFox

Básico: US$ 29/mês por agente

Equipe: US$ 69/mês por agente

Profissional: US$ 119/mês por agente

Enterprise Pro: Preços personalizados

Classificações e análises do HappyFox Help Desk

G2: 4. 5/5 (mais de 130 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 90 avaliações)

dica profissional: Ao usar a IA para otimizar as operações de RH, comece aos poucos e concentre-se primeiro nas áreas de alto impacto e baixo risco, como automatizar a triagem de currículos ou responder às perguntas frequentes dos funcionários com chatbots de IA. Isso gera confiança nos processos orientados por IA e minimiza a interrupção. Quando obtiver sucesso, expanda para áreas mais complexas, como planejamento da força de trabalho e análise preditiva.

3. Zoho Desk (melhor para operações de RH perfeitas dentro do ecossistema Zoho)

via Zoho Desk

Os departamentos de RH não trabalham isoladamente - eles colaboram diariamente com os departamentos financeiro, de TI e jurídico. O Zoho Desk preenche essa lacuna, garantindo que cada solicitação de funcionário esteja vinculada a outros sistemas de RH, dados, atualizações de folha de pagamento e configurações de TI em um hub centralizado.

Com sua robusta integração com o CRM, as equipes de RH obtêm um contexto completo das interações com os funcionários. Essa visibilidade ajuda a prever antecipadamente as preocupações dos funcionários, personalizar o suporte e aprimorar a experiência do funcionário - desde o recrutamento até as verificações contínuas de desempenho.

Melhores recursos do Zoho Desk

Encaminhe automaticamente as solicitações para o especialista ou departamento certo - sem gargalos, sem atrasos

Vincule as solicitações de serviço aos registros dos funcionários para obter um contexto completo das interações anteriores

Acelere as resoluções com sugestões de tíquetes com tecnologia de IA e automação do fluxo de trabalho

Reduza a carga de trabalho do RH com uma base de conhecimento de autoatendimento para políticas, benefícios e perguntas frequentes

Limitações do Zoho Desk

O design com muito CRM pode parecer excessivo para equipes que precisam apenas de um processo básico de emissão de tíquetes de RH

As opções avançadas de personalização podem exigir tempo adicional de configuração

Preços do Zoho Desk

Express: US$ 9/mês por usuário

Padrão: US$ 20/mês por usuário

Profissional: US$ 35/mês por usuário

Empresa: US$ 50/mês por usuário

Classificações e resenhas do Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Desk?

Muito detalhado e granular. Crie campos, listas de tarefas e muito mais por meio de aplicativos do marketplace. A integração do RH parece fácil quando você combina as listas com os tíquetes. A parte de automação também é muito legal.

Muito detalhado e granular. Crie campos, listas de tarefas e muito mais por meio de aplicativos do marketplace. A integração do RH parece fácil quando você combina as listas com os tíquetes. A parte de automação também é muito legal.

4. Hiver (melhor para colaboração e emissão de tíquetes de RH com base no Gmail)

via HiverHQ

O Hiver transforma o Gmail em um help desk de RH totalmente funcional, transformando solicitações de e-mail dispersas em tíquetes estruturados e rastreáveis. Em vez de classificar manualmente vários processos e consultas de RH, as equipes atribuem, rastreiam e resolvem problemas com clareza - diretamente da caixa de entrada.

Com a automação baseada em IA, esse sistema de tíquetes de RH permite que as equipes priorizem solicitações urgentes, simplifiquem as aprovações e separem as discussões internas das comunicações voltadas para os funcionários, garantindo um suporte claro e eficiente.

Melhores recursos de RH

Transforme e-mails de RH em tíquetes estruturados com rastreamento em tempo real e atribuições claras

Reduza os atrasos de resposta com a priorização automatizada de tíquetes e o roteamento inteligente

Melhore a colaboração do RH com anotações internas e visibilidade compartilhada da equipe

Avalie a eficiência com análises em tempo real sobre tempos de resposta e tendências de serviço

Limitações do RH

Projetado principalmente para o Gmail, limitando a flexibilidade para equipes em outras plataformas de e-mail

Não possui recursos avançados de gerenciamento de RH além da emissão de tíquetes e da colaboração

Preços de RH

Gratuito para sempre

Lite: $24/mês por usuário

Crescimento: US$ 34/mês por usuário

Profissional: US$ 59/mês por usuário

Elite: Preços personalizados

Classificações e avaliações do RH

G2: 4. 6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 100 avaliações)

dica Profissional: Os modelos gratuitos de folha de pagamento podem economizar tempo e minimizar erros quando usados de forma eficaz. Veja como tirar o máximo proveito deles: automatize os cálculos de impostos e benefícios para agilizar os processos acompanhe os prazos da folha de pagamento e defina lembretes para evitar atrasos revise e atualize regularmente os modelos para ficar em conformidade com as normas

5. HelpScout (melhor para equipes de RH que precisam de um sistema de suporte fácil de usar)

via HelpScout

O Help Scout redefine o suporte de RH com uma abordagem de conversação que coloca as pessoas em primeiro lugar. Ao contrário de outros sistemas de tíquetes de RH, essa ferramenta se parece mais com uma caixa de entrada compartilhada, mantendo as interações pessoais e garantindo o gerenciamento estruturado de solicitações.

Com a automação incorporada, as equipes de RH eliminam atrasos, gerenciam acompanhamentos e priorizam tarefas de alto impacto. Enquanto isso, os funcionários acessam as políticas e as perguntas frequentes instantaneamente, reduzindo as consultas repetitivas e o volume de tíquetes.

Melhores recursos do Help Scout

Reduza os atrasos no RH com a automação do fluxo de trabalho para acompanhamentos e lembretes

Simplifique o gerenciamento de tarefas categorizando, priorizando e acompanhando as solicitações

Personalize as interações de RH com acesso em tempo real ao histórico do funcionário, conversas anteriores e registros de atividades

Mantenha o alinhamento da equipe com notas internas e detecção de colisões para evitar respostas duplicadas

Limitações do Help Scout

O preço aumenta à medida que o volume de contatos cresce, o que pode não ser adequado para equipes de RH maiores com interações frequentes com os funcionários

Ferramentas limitadas de gerenciamento de projetos, como controle de prazos e gerenciamento de conhecimento

Preços do Help Scout

Gratuito para sempre

Padrão: $55/mês por 100 contatos

Mais: $83/mês por 100 contatos

Prós: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Help Scout

G2: 4. 4/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Help Scout?

As respostas salvas economizam 80% do meu tempo. Também gosto de ver em quais tíquetes os membros da minha equipe estão trabalhando e como podemos adicionar notas aos tíquetes. A vantagem de usar o HelpScout em vez de um serviço de e-mail genérico é que os outros membros da equipe são alinhados automaticamente.

As respostas salvas economizam 80% do meu tempo. Também gosto de ver em quais tíquetes os membros da minha equipe estão trabalhando e como podemos adicionar notas aos tíquetes. A vantagem de usar o HelpScout em vez de um serviço de e-mail genérico é que os outros membros da equipe são alinhados automaticamente.

6. HubSpot (melhor para equipes de RH que precisam de um centro de serviços completo)

via Hubspot

Já está usando o HubSpot CRM? Estenda-o para o RH com tíquetes perfeitos, automação alimentada por IA e um banco de dados unificado das interações dos funcionários.

Com painéis em tempo real, suas equipes de RH têm visibilidade das tendências de serviço, dos tempos de resposta e da distribuição da carga de trabalho, ajudando-as a otimizar o suporte e melhorar a prestação de serviços. A automação baseada em IA reduz as tarefas manuais, simplificando as aprovações, o rastreamento de solicitações e a resolução de problemas.

Melhores recursos do HubSpot

Automatize a emissão de tíquetes de RH com sugestões de resposta orientadas por IA e assistentes de fluxo de trabalho

Atribua tíquetes de forma eficiente com encaminhamento baseado em habilidades para o especialista de RH certo

Centralize as consultas dos funcionários em um help desk totalmente integrado ao HubSpot CRM

Ofereça suporte omnichannel conectando e-mail, chat e portais de autoatendimento

Limitações do HubSpot

Pode ter um custo proibitivo para pequenas empresas, especialmente se você também precisar de hubs de marketing ou vendas

Alguns recursos avançados (como ferramentas de relatórios personalizados) exigem planos de nível superior

Preços do HubSpot

Gratuito para sempre

Service Hub Starter: US$ 20/mês por assento

Service Hub Professional: US$ 100/mês por assento

Service Hub Enterprise: a partir de US$ 150/mês por assento

Avaliações e resenhas do HubSpot

G2: 4. 4/5 (mais de 2.400 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 100 avaliações)

💡 Dica profissional: Um helpdesk de RH bem estruturado funciona com base em responsabilidades claras - como um ótimo suporte ao cliente. É aí que entra a matriz RACI - ela mantém as solicitações da força de trabalho organizadas e garante que cada problema seja tratado pelas pessoas certas: Responsável : Representantes de suporte - lidam e resolvem as dúvidas dos funcionários

Responsável : Gerente de RH - garante que os tíquetes atendam aos padrões de serviço

Consultado : TI, jurídico ou folha de pagamento - fornece conhecimento em casos especializados

Informado: Os funcionários ficam atualizados sobre suas solicitações Deseja definir funções com precisão e otimizar os processos de RH? Estes exemplos de matriz RACI mostram como aumentar a eficiência da sua equipe de RH! 🚀

7. Zendesk (melhor para grandes equipes de RH que precisam de automação avançada)

via Zendesk

As grandes equipes de RH lidam com centenas de solicitações diariamente, desde a integração de novos funcionários e ajustes na folha de pagamento até a aprovação de licenças. Para gerenciar esse volume sem atrasos, é necessário um sistema escalável e estruturado - é aí que entra o Zendesk.

Ele centraliza as consultas de RH em todos os canais, garantindo que os funcionários recebam suporte preciso e rápido. Esse software de emissão de tíquetes orientado por IA automatiza aprovações e escalonamentos, enquanto os painéis em tempo real monitoram os tempos de resposta, os acúmulos de solicitações e as tendências de serviço.

Melhores recursos do Zendesk

Automatize tarefas repetitivas com roteamento de tíquetes orientado por IA, respostas prontas e gatilhos de fluxo de trabalho

Permita a colaboração perfeita entre equipes com anotações internas, visualizações compartilhadas e vinculação de tíquetes para casos complexos

Gerencie as solicitações de conformidade com trilhas de auditoria estruturadas e documentação segura

Ofereça suporte aos funcionários 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de chatbots alimentados por IA e portais de autoatendimento

Limitações do Zendesk

As visualizações personalizadas exigem configuração manual para cada usuário, aumentando o esforço administrativo

Falhas ocasionais no sistema de tíquetes prejudicam a eficiência do fluxo de trabalho

Preços do Zendesk

Equipe Suite: US$ 55/mês por agente (cobrado anualmente)

Suite Growth: US$ 89/mês por agente (cobrado anualmente)

Suite Professional: $115/mês por agente (cobrado anualmente)

Suite Enterprise: Preços personalizados

IA avançada: Disponível como um complemento por US$ 50 por agente por mês

Avaliações e resenhas da Zendesk

G2: 4. 3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zendesk?

Antes da Zendesk, costumávamos rastrear todos os tíquetes da central de ajuda por e-mail. Agora, usamos o sistema de emissão de tíquetes deles para não precisarmos trabalhar com e-mails e podemos garantir que um tíquete seja atribuído a um usuário para que mais de uma pessoa não trabalhe na mesma coisa.

Antes da Zendesk, costumávamos rastrear todos os tíquetes da central de ajuda por e-mail. Agora, usamos o sistema de emissão de tíquetes deles para não precisarmos trabalhar com e-mails e podemos garantir que um tíquete seja atribuído a um usuário para que mais de uma pessoa não trabalhe na mesma coisa.

8. Freshdesk (melhor para gerenciamento de serviços de RH multicanal)

via Freshdesk

O Freshdesk torna o suporte de RH perfeito ao centralizar as consultas multicanais dos funcionários em uma plataforma estruturada. Sua base de conhecimento inteligente simplifica o autoatendimento, enquanto as equipes de RH gerenciam a visibilidade, organizam as perguntas frequentes e otimizam os fluxos de trabalho.

Está lidando com problemas complexos? Atribua dependências, encaminhe solicitações e garanta que os tíquetes principais permaneçam abertos até que todos os problemas sejam resolvidos. A análise baseada em IA sinaliza problemas recorrentes, permitindo que as equipes de RH otimizem os tempos de resposta e resolvam os gargalos - antes que eles aumentem.

Melhores recursos do Freshdesk

Defina SLAs personalizados para atender às prioridades de serviço, turnos e fluxos de trabalho do RH

Monitore o desempenho do RH com relatórios pré-criados sobre tempos de resposta, volume de tíquetes e satisfação dos funcionários

Atualize artigos de conhecimento em massa usando a API do Freshdesk para um gerenciamento de conteúdo perfeito

Colabore de forma eficiente com anotações privadas e discussões internas - sem obstruir as comunicações dos funcionários

Limitações do Freshdesk

A análise poderia ser mais refinada para um melhor acompanhamento do desempenho dos tíquetes de RH

Ele pode ficar lento ao lidar com vários tíquetes e grandes edições de documentos

Preços do Freshdesk

Gratuito para sempre

Crescimento: US$ 15/usuário por mês

Pro: $49/usuário por mês

Enterprise: US$ 79/usuário por mês

Classificações e análises do Freshdesk

G2: 4. 4/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Freshdesk?

A base de conhecimento, as respostas prontas e a capacidade de emissão de tíquetes para rastrear e medir o suporte de RH da nossa empresa são incríveis. Os funcionários também podem avaliar o serviço que recebem. Podemos até criar tíquetes para chamadas também.

A base de conhecimento, as respostas prontas e a capacidade de emissão de tíquetes para rastrear e medir o suporte de RH da nossa empresa são incríveis. Os funcionários também podem avaliar o serviço que recebem. Podemos até criar tíquetes para chamadas também.

Fato curioso: o 'Ticket' do software de emissão de tíquetes de RH vem da antiga prática de escrever as solicitações em folhas de papel e passá-las adiante! Hoje, tudo é digital, mas o objetivo continua o mesmo: levar a solicitação certa para a pessoa certa, rapidamente!

9. Spiceworks (O melhor software gratuito de help desk de RH para equipes pequenas)

via Spiceworks

O Spiceworks é um sistema gratuito de emissão de tíquetes de RH desenvolvido para equipes pequenas que precisam de uma solução simples e de baixa manutenção. Hospedado na nuvem, ele elimina o incômodo da manutenção do servidor e mantém as solicitações de RH estruturadas e fáceis de rastrear.

Seu painel intuitivo consolida a emissão de tíquetes, ajudando as equipes a priorizar e resolver as solicitações dos funcionários com eficiência. Os relatórios em tempo real fornecem informações valiosas sobre as tendências de serviços de RH, facilitando o rastreamento de problemas comuns e o aprimoramento dos fluxos de trabalho de resposta.

Melhores recursos do Spiceworks

Automatize as atribuições de tíquetes com base em prioridade, categoria e carga de trabalho para manter as tarefas de RH organizadas

Gerencie solicitações com painéis visuais e fluxos de atividades consolidados

Resolva problemas em qualquer lugar com um aplicativo de help desk compatível com dispositivos móveis para Android e iOS

Obtenha insights com relatórios avançados - filtre dados, acompanhe tendências e preveja as necessidades de serviços de RH

Limitações do Spiceworks

Personalização limitada em comparação com alternativas pagas

A versão gratuita com suporte de anúncios pode não ser adequada para todas as equipes

Preços do Spiceworks

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Spiceworks

G2: 4. 3/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 500 avaliações)

➡️ Leia mais: O melhor software de fluxo de trabalho de RH para otimizar seus processos de RH

10. Jira Service Management (melhor para automação e emissão de tíquetes de nível empresarial)

via Atlassian

O Jira Service Management oferece automação e emissão de tíquetes em nível empresarial para profissionais de RH. Criado inicialmente para TI, seus fluxos de trabalho flexíveis se adaptam às suas aprovações, escalonamentos e outras solicitações de prestação de serviços exclusivas de RH.

O roteamento automatizado, as integrações com a Atlassian e o gerenciamento estruturado de casos mantêm as tarefas de RH organizadas e reduzem a carga de trabalho manual. Para obter suporte direcionado, você também pode criar centros de ajuda personalizados para diferentes públicos - novos contratados, gerentes ou ex-funcionários.

Melhores recursos do Jira Service Management

Simplifique os processos de RH com modelos de solicitação pré-criados para contratação, folha de pagamento e benefícios

Automatize as aprovações e os escalonamentos para manter as solicitações de RH em andamento - sem necessidade de rastreamento manual

Proteja dados confidenciais com controles de acesso baseados em funções e permissões de segurança

Capacite as equipes de RH com um centro de autoatendimento para suporte instantâneo e acesso à base de conhecimento

Limitações do gerenciamento de serviços do Jira

Pode exigir treinamento para equipes não técnicas de recursos humanos

A funcionalidade premium tem um preço mais alto

Preços do Jira Service Management

Gratuito para sempre para até 3 agentes

Padrão : uS$ 19. 04/agente por mês

Prêmio : uS$ 47,82/agente por mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Jira Service Management

G2 : 4. 2/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 700 avaliações)

➡️ Leia mais: Melhor software de HRMS para sua empresa: Soluções escaláveis analisadas

11. Deskpro (Melhor para gerenciamento de serviços de RH personalizável)

via Deskpro

O Deskpro é um sistema versátil de emissão de tíquetes de RH projetado para organizações de médio a grande porte que precisam de flexibilidade e escalabilidade. Quer esteja lidando com consultas rotineiras de RH ou com casos confidenciais de funcionários, o Deskpro centraliza todas as solicitações em um painel estruturado e fácil de gerenciar.

Com opções no local e na nuvem, ele é dimensionado sem esforço, mantendo os fluxos de trabalho de RH tranquilos e os tempos de resposta eficientes em todos os departamentos.

Melhores recursos do Deskpro

Acompanhe todas as solicitações dos funcionários em todos os canais em um painel único e estruturado

Automatize o tratamento de tíquetes com gatilhos, SLAs e escalonamentos para manter os fluxos de trabalho de RH sem problemas

Reduza as consultas repetitivas com um portal de autoajuda e uma base de conhecimento interna

Obtenha insights em tempo real monitorando os tempos de resposta, as tendências de solicitação e o desempenho do RH

Limitações do Deskpro

Custos extras para complementos como integração, treinamento de agentes e certificações

Integrações complexas que podem exigir tempo e esforço adicionais de configuração

Preços da Deskpro

Equipe: US$ 29/mês por agente

Profissional: US$ 59/mês por agente

Enterprise: US$ 99/mês por agente

Avaliações e resenhas da Deskpro

G2: 4. 3/5 (mais de 60 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Deskpro?

Uso o DeskPro há alguns anos e, de modo geral, minha experiência com ele tem sido muito positiva. O DeskPro permite que o usuário final crie suas listas personalizadas, visualize os próprios tíquetes e crie sua própria funcionalidade personalizada ao responder aos tíquetes/adicionar notas. Acho que sua Central de Ajuda/Base de Conhecimento também é simples de usar.

Uso o DeskPro há alguns anos e, de modo geral, minha experiência com ele tem sido muito positiva. O DeskPro permite que o usuário final crie suas listas personalizadas, visualize os próprios tíquetes e crie sua própria funcionalidade personalizada ao responder aos tíquetes/adicionar notas. Acho que sua Central de Ajuda/Base de Conhecimento também é simples de usar.

➡️ Leia mais: Melhor software de gerenciamento de talentos de RH

De solicitações a resultados: Potencialize seus processos de RH com o ClickUp

O gerenciamento das solicitações de RH não deve parecer uma lista interminável de tarefas. Um sistema robusto de emissão de tíquetes não organiza apenas as consultas - ele simplifica as aprovações, automatiza as respostas e garante que todos os funcionários recebam rapidamente o suporte de que precisam.

No entanto, enquanto outros sistemas de emissão de tíquetes de RH se concentram na resolução de solicitações individuais, o ClickUp vai além da emissão de tíquetes. Ele integra gerenciamento de tarefas, colaboração de documentos e automação com IA para simplificar e aprimorar os fluxos de trabalho de prestação de serviços de RH em todos os estágios.

