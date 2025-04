As 11 principais alternativas e concorrentes do Tactiq

As reuniões são essenciais para o trabalho híbrido e remoto, ajudando as equipes a colaborar, tomar decisões e levar os projetos adiante. Mas sejamos honestos: o excesso de reuniões pode ser esmagador e, muitas vezes, se tornar um grande dreno de produtividade!

estudos mostram que os funcionários passam em média 31 horas por mês em reuniões improdutivas! Imagine o quanto mais poderia ser alcançado com o gerenciamento de reuniões baseado em IA!

É aí que entram as ferramentas de transcrição de reuniões como o Tactiq. Elas ajudam a simplificar a tomada de notas e os resumos das reuniões, mas o Tactiq não é a única opção disponível. Há uma grande variedade de ferramentas de transcrição de IA, cada uma oferecendo recursos exclusivos para anotações, resumos e colaboração.

Continue lendo para explorar as 11 principais alternativas ao Tactiq que podem ajudá-lo a economizar tempo, aumentar a produtividade e tornar as reuniões mais eficientes!

Aqui está uma comparação rápida das 11 melhores alternativas ao Tactiq e seus recursos de destaque: ✅ ClickUp : A melhor ferramenta de reunião, gerenciamento de tarefas e colaboração com tecnologia de IA Otter. ai: A melhor para transcrição em tempo real e notas de reunião automatizadas ✅ Fireflies. ai: Melhor para inteligência de conversação baseada em IA Melhor para transcrição humana e de IA de alta precisão Sonix: Melhor para transcrição e traduções em vários idiomas Fathom AI: Melhor para equipes de vendas e de sucesso do cliente Melhor para agendas de reuniões estruturadas e anotações colaborativas ✅ Descrição: Melhor para transcrição de podcast e vídeo com edição de IA Melhor para reuniões de vídeo com transcrição de IA ✅ Avoma: Melhor para insights orientados por IA e colaboração em equipe ✅ MeetGeek: Melhor para gerenciamento e acompanhamento automatizados de reuniões

O que você deve procurar nas alternativas ao Tactiq?

A escolha das alternativas certas ao Tactiq depende das necessidades da sua equipe - seja transcrição em tempo real, resumos de reuniões com tecnologia de IA ou melhor colaboração em tarefas de acompanhamento.

Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados:

Precisão da transcrição : Procure ferramentas com tecnologia de IA que ofereçam transcrições de reuniões altamente precisas e em tempo real

Compatibilidade com várias plataformas : Garanta que a ferramenta funcione perfeitamente com seu software de gerenciamento de reuniões, seja ele Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e outras plataformas

Resumos e insights de IA : Além das anotações da reunião, a ferramenta também deve ser capaz de gerar resumos concisos e orientados por IA e insights acionáveis para lhe dar uma visão geral de alto nível de cada reunião

Identificação do locutor : A alternativa escolhida para o Tactiq deve distinguir com precisão os diferentes oradores nas conversas para que você saiba exatamente quem disse o quê

Notas pesquisáveis e compartilháveis : Opte por um software que permita fácil pesquisa, marcação e compartilhamento de notas de reunião

Personalização e formatação : Encontre ferramentas que permitem editar, destacar e formatar as transcrições de reuniões com IA conforme necessário para corresponder ao formato de anotações da sua organização

Segurança: Como as reuniões do seu escritório geralmente incluem informações confidenciais, certifique-se de que a plataforma ofereça altos padrões de criptografia e conformidade com os requisitos regulamentares, como GDPR ou HIPAA

As 11 melhores alternativas ao Tactiq a serem exploradas

Embora a Tactiq seja excelente em fornecer transcrições ao vivo durante a reunião e resumos com tecnologia de IA, ela não é a única ferramenta que pode ajudá-lo a maximizar a produtividade da reunião.

As melhores alternativas vão além da transcrição básica, oferecendo insights orientados por IA para reuniões de projeto, integrações perfeitas com Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, e recursos especializados adaptados a diferentes equipes. 🎯

Aqui estão as 11 melhores alternativas ao Tactiq, cada uma delas selecionada por seus recursos exclusivos e pela capacidade de aumentar a produtividade de uma forma que o Tactiq talvez não consiga:

1. ClickUp (melhores resumos de reuniões, gerenciamento de tarefas e colaboração com IA)

Obtenha uma visão detalhada de todas as informações de sua reunião, incluindo agenda, anotações, participantes, tarefas atribuídas e muito mais no painel do ClickUp Meetings

Como o aplicativo tudo para o trabalho, o ClickUp vai além de apenas resumir reuniões - ele otimiza todo o processo da reunião. Desde o agendamento e a colaboração em tempo real até as anotações de reunião geradas por IA e os acompanhamentos automatizados, o ClickUp garante que todas as reuniões sejam produtivas e práticas.

Comece com o ClickUp Meetings, que permite documentar toda a documentação da reunião, desde agendas e pontos de discussão até itens de acompanhamento, em um só lugar. Use-o para capturar todos os principais pontos de discussão dentro do ClickUp Docs, por meio de recursos de edição super ricos, listas de verificação e comandos /slash para ações rápidas.

Depois de definir a agenda, adicione o Anotador de reuniões com IA do ClickUp ao convite do seu calendário! Ele participará das reuniões com você e coletará todas as principais informações da reunião, incluindo resumo, notas de reunião, itens de ação e destaques da reunião, em um documento privado. É isso mesmo - você pode se concentrar na reunião real em vez de ficar fazendo anotações.

Após a reunião, você pode compartilhar o resumo com sua equipe facilmente e, em seguida, editar e esclarecer de forma colaborativa quaisquer pontos específicos usando a detecção de colaboração em tempo real do ClickUp Docs.

Quando você tiver um conjunto sólido de itens de ação, use o ClickUp Brain para:

Gere itens de ação a partir de anotações de reuniões e priorize tarefas sem esforço manual

Faça perguntas específicas sobre a reunião ou as tarefas e obtenha informações detalhadas por meio de todos os documentos e itens de ação relevantes

Use o poder da escrita com IA para refinar suas anotações de reunião, rascunhar e-mails, verificar a gramática e até mesmo escrever relatórios detalhados usando algumas instruções simples

Capture facilmente anotações e discussões de qualquer reunião com o ClickUp Brain

Ele também ajuda você a visualizar o pipeline de vendas, rastrear negócios, atribuir tarefas, acionar ações baseadas em eventos usando automação e gerenciar todas as ações da reunião em uma única plataforma. Isso o torna a melhor opção para equipes de vendas, gerentes de projeto e equipes de clientes, pois permite aumentar a eficiência e combinar todas as suas atividades de vendas em uma única plataforma.

Você também pode usar os modelos prontos do ClickUp para padronizar a documentação e fazer anotações de reuniões com facilidade. Por exemplo, o modelo de Ata de Reunião do ClickUp é ideal para estruturar e armazenar detalhes essenciais de reuniões, decisões e itens de ação em um único local. Esse modelo garante que todos os pontos-chave discutidos nas reuniões sejam documentados de forma clara e consistente, facilitando o acompanhamento e melhorando a responsabilidade da equipe.

Obtenha um modelo gratuito Escreva atas de reunião detalhadas com um formato consistente usando o modelo de atas de reunião do ClickUp

Com esse modelo personalizável, você pode:

Organize todas as informações da sua reunião em um só lugar, como informações dos participantes, agenda, itens de ação, próximas etapas, etc.

Acompanhe os principais aprendizados da reunião e crie resumos precisos para todas as partes interessadas

Atribua itens de ação a membros específicos da equipe e até mesmo entenda o progresso para garantir que suas reuniões sejam sempre produtivas

Além disso, o modelo Meeting Notes do ClickUp mantém todas as discussões estruturadas e pesquisáveis para fácil referência. Esse modelo é ideal para equipes de vendas que precisam de um espaço centralizado para registrar conversas com clientes, acompanhar o progresso do negócio e garantir que nenhum insight crítico seja perdido.

Grave sua tela e compartilhe informações detalhadas com suas equipes usando o ClickUp Clips

Além disso, o ClickUp Clips permite gravar e compartilhar orientações de tela, reduzindo reuniões desnecessárias. Em vez de fazer uma reunião de equipe detalhada, você pode gravar facilmente uma gravação de tela sobre um determinado recurso ou passo a passo do produto e compartilhá-la com suas equipes.

Melhores recursos do ClickUp

Automatize as tarefas de acompanhamento convertendo as anotações da reunião em tarefas ClickUp acionáveis

Configure o ClickUp Automations para enviar e-mails pós-reunião, lembretes de tarefas e atualizações de status automaticamente

Colabore em tempo real com o ClickUp Docs , tornando as reuniões mais estruturadas e produtivas

Crie quadros brancos e mapas mentais para organizar visualmente as discussões e os fluxos de trabalho das reuniões usando o ClickUp Whiteboards

Integre-se perfeitamente a mais de 1.000 ferramentas como Zoom, MS Teams e Google Meet para gerenciar reuniões sem esforço

Limitações do ClickUp

O extenso conjunto de recursos pode apresentar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

ClickUp AI Notetaker: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Com seus recursos de reunião com tecnologia de IA e ferramentas de colaboração perfeitas, o ClickUp impressionou equipes de todos os setores. Uma avaliação de usuário menciona:

Esse é o nosso recurso completo para informações de projetos, colaboração e gerenciamento de membros da equipe. Ele nos permite manter tudo em um só lugar, inclusive as comunicações específicas do projeto.

Esse é o nosso recurso completo para informações de projetos, colaboração e gerenciamento de membros da equipe. Ele nos permite manter tudo em um só lugar, inclusive as comunicações específicas do projeto.

2. Otter. ai (Melhor para transcrição em tempo real e notas de reunião automatizadas)

O Otter.ai é uma ferramenta líder de transcrição de reuniões com tecnologia de IA, reconhecida por sua velocidade e precisão. Ela se destaca na captura de conversas em tempo real, o que a torna inestimável para gerar anotações instantâneas de reuniões e transcrições pesquisáveis.

Com o Otter. ai, os usuários podem colaborar com as anotações em tempo real, destacar pontos-chave, adicionar comentários e compartilhar insights diretamente com a equipe. Seus resumos com IA extraem automaticamente as principais decisões, itens de ação e conclusões essenciais, garantindo que nada seja perdido.

Melhores recursos do Otter. ai

Transcreva reuniões e chamadas de áudio em tempo real com alta precisão

Utilize resumos de reuniões com tecnologia de IA para extrair os principais insights, itens de ação e decisões

Detecte diferentes falantes e diferencie-os mesmo em ambientes ruidosos para uma transcrição precisa em reuniões de grupo

Integre-se a plataformas como Google Meet, MS Teams, Dropbox e Zoom para obter acesso contínuo a gravações de reuniões

Limitações do Otter. ai

Recursos avançados, como análise de sentimentos, exigem uma assinatura paga

Os planos premium são necessários para obter recursos completos de transcrição e armazenamento de reuniões

Preços do Otter. ai

Básico: gratuito para sempre

Profissional: uS$ 16,99/mês por usuário

Negócios : uS$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Otter. ai

G2: 4. 3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 90 avaliações)

O Otter.ai ganhou popularidade por sua transcrição precisa em tempo real e resumos baseados em IA, com um usuário dizendo:

O que mais gosto no Otter é que posso prestar total atenção às pessoas com quem estou me conectando em uma chamada, sem precisar fazer anotações continuamente. As conversas podem fluir mais livremente, posso fazer mais perguntas e descobrir muito mais informações, porque sei que o Otter fará anotações e gravará uma transcrição de áudio.

O que mais gosto no Otter é que posso prestar total atenção às pessoas com quem estou me conectando em uma chamada, sem precisar fazer anotações continuamente. As conversas podem fluir mais livremente, posso fazer mais perguntas e descobrir muito mais informações, porque sei que o Otter fará anotações e gravará uma transcrição de áudio.

3. Fireflies. ai (melhor para inteligência de conversação com IA)

O Fireflies. ai é uma das alternativas populares ao Tactiq. Ele ajuda as equipes a automatizar a tomada de notas durante as reuniões, especialmente para as equipes de vendas e de sucesso do cliente. Seu principal ponto forte é um assistente de reunião com IA que captura as principais conversas, extrai itens de ação e cria notas de reunião pesquisáveis para referência posterior.

Ele vai além da transcrição básica, oferecendo recursos como inteligência de conversação e integrações de CRM, o que o torna uma ferramenta poderosa para equipes de vendas e marketing que buscam melhorar o desempenho. Isso ajuda você a obter insights valiosos das interações com os clientes, identificar as principais tendências e treinar suas equipes com eficiência.

melhores recursos do Fireflies. ai

Capture automaticamente os principais itens de ação de reuniões de vendas e chamadas de clientes, facilitando o envio de e-mails de acompanhamento ou a tomada das próximas medidas

Transcreva conversas com alta precisão, mesmo com vários falantes, usando recursos de reconhecimento de fala

Analise as conversas com insights de IA para entender os problemas e aumentar a produtividade

Integre-se a mais de 20 plataformas populares, incluindo Google Meet, Zoom, MS Teams, Salesforce e outras

Limitações do fireflies.ai

O preço pode ser um obstáculo para equipes menores ou usuários individuais, tornando-o menos acessível para profissionais preocupados com o orçamento

Não possui recursos integrados de gerenciamento de projetos, o que significa que não oferece recursos de rastreamento de tarefas, exigindo ferramentas adicionais para o gerenciamento do fluxo de trabalho

Fireflies. ai pricing

Gratuito para sempre

Profissional: uS$ 18/mês por usuário

Empresarial : uS$ 29/mês por usuário

Empresa: uS$ 39/mês por usuário

classificações e resenhas do Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Veja o que um usuário mencionou sobre essa ferramenta:

Adoro o fato de o Fireflies me liberar para ser um ouvinte ativo e participante das reuniões que ele está gravando e transcrevendo. Não estou mais preso à minha caneta e ao meu caderno. Também gosto do fato de que, se eu perder uma reunião, posso ler o resumo e a transcrição para saber o que realmente aconteceu.

Adoro o fato de o Fireflies me liberar para ser um ouvinte ativo e participante das reuniões que ele está gravando e transcrevendo. Não estou mais preso à minha caneta e ao meu caderno. Também gosto do fato de que, se eu perder uma reunião, posso ler o resumo e a transcrição para saber o que realmente aconteceu.

4. Rev (melhor para transcrição humana e de IA de alta precisão)

via Rev

A Rev é uma empresa bem estabelecida no setor de transcrição, oferecendo tanto transcrições com tecnologia de IA quanto a opção de transcrições editadas por humanos. Essa combinação equilibra velocidade e precisão, atendendo àqueles que precisam de notas de reunião confiáveis sem sacrificar a qualidade.

Embora as transcrições de IA sejam rápidas e econômicas, o serviço de edição humana garante o mais alto nível de precisão para reuniões importantes. O Rev é particularmente útil para setores em que a precisão é fundamental, como os setores jurídico, médico e financeiro.

Melhores recursos da revisão

Use a transcrição com tecnologia de IA para reuniões on-line com resultados rápidos e eficazes

Aproveite os serviços de transcrição editados por humanos para reuniões importantes ou reuniões presenciais para obter precisão garantida

Obtenha suporte para mais de 15 idiomas, com serviços de tradução e identificação de vários falantes também disponíveis mediante solicitação

Limitações de revisão

Os resumos e a transcrição de IA podem não ser tão precisos quanto as transcrições editadas por humanos em reuniões complexas ou em ambientes ruidosos

Preço revisado

Gratuito para sempre

Básico: US$ 14,99/mês por usuário

Profissional: US$ 34,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas revisadas

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

5. Sonix (melhor para transcrição e traduções em vários idiomas)

via Sonix

O Sonix é uma das melhores alternativas ao Tactiq, pois é especializado em transcrição e tradução multilíngue, o que o torna uma solução ideal para empresas que operam em um contexto global.

Conhecido por sua precisão e velocidade, ele usa a transcrição de IA para transformar rapidamente as gravações de suas reuniões em transcrições bem estruturadas. Ele também oferece um conjunto robusto de recursos de edição, permitindo que os usuários ajustem as transcrições, corrijam erros e destaquem facilmente os principais momentos.

Melhores recursos do Sonix

Transcreva reuniões de áudio e vídeo em mais de 53 idiomas, o que a torna ideal para suas equipes globais

Obtenha opções de pesquisa fáceis para localizar rapidamente notas de reunião usando palavras-chave e frases importantes

Integre-se a ferramentas populares como Dropbox, Zoom, Microsoft Teams e Google Meet

Proteja seus dados confidenciais com uploads criptografados e gerenciamento de arquivos

Limitações do Sonix

Embora o suporte multilíngue seja um ponto forte, a precisão pode variar dependendo do idioma escolhido

Preços da Sonix

Padrão : uS$ 0/mês

Prêmio : uS$ 16. 50/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Sonix

G2: 4. 7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4. 9/5 (mais de 130 avaliações)

Dica de bônus: Está planejando usar a IA para fazer anotações de reuniões? Siga estas etapas para fazer isso de forma eficaz: garanta uma qualidade de áudio nítida para uma transcrição precisa e com o mínimo de erros destaque pontos-chave e itens de ação para facilitar o acompanhamento compartilhe e organize as anotações em um espaço de trabalho central para uma colaboração perfeita em equipe

6. Fathom AI (melhor para equipes de vendas e de sucesso do cliente)

via Fathom AI

A Fathom AI é uma ferramenta de transcrição de IA que vai além da simples tomada de notas, oferecendo às empresas uma ferramenta para extrair as principais conclusões e insights acionáveis. Essa ferramenta foi especificamente projetada para dar suporte a equipes virtuais e de vendas que precisam garantir que detalhes importantes da reunião sejam capturados com precisão sem intervenção manual.

Esse assistente de IA é conhecido por sua interface amigável, que permite configuração rápida e fácil integração aos fluxos de trabalho existentes. É uma das principais alternativas ao Tactiq, com recursos como marcação de notas, colaboração em tempo real e lembretes acionáveis para garantir que as equipes permaneçam alinhadas.

Melhores recursos do Fathom AI

Use resumos de reuniões com tecnologia de IA para extrair informações importantes e itens de ação de qualquer reunião

Separe as notas com um sistema de destaque inteligente e marcação de notas para categorizar facilmente sua discussão com base no tópico, tema ou outras categorias

Exporte resumos de reuniões em vários formatos, como PDF ou CSV

Limitações da IA da Fathom

Idiomas de transcrição limitados, o que pode ser um problema para reuniões multilíngues

Integração somente com o Zoom, limitando seu uso para equipes que dependem de outras plataformas de reunião

Preços da Fathom AI

Gratuito para sempre

Premium : uS$ 19/mês por usuário

Edição para equipes : uS$ 29/mês por usuário

Team Edition Pro: uS$ 39/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Fathom AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 5/5 (mais de 600 avaliações)

🍭 Dica de bônus: Quer saber como ter reuniões produtivas? Aqui estão algumas dicas a serem seguidas: defina uma agenda clara para manter as discussões focadas e eficientes experimente formatos de reunião mais curtos para evitar perda de tempo desnecessária incentive a participação ativa por meio de enquetes ou elementos interativos para garantir que a voz de todos seja ouvida

7. Fellow (melhor para agendas de reuniões estruturadas e notas colaborativas)

via Fellow

O Fellow é um assistente de IA projetado para equipes que priorizam anotações de reuniões colaborativas e criação eficiente de agendas. Essa ferramenta simplifica o planejamento e a organização de reuniões, permitindo que os usuários criem agendas de reuniões compartilhadas antes das reuniões e façam anotações colaborativas.

A principal força da ferramenta está em seu foco na colaboração da equipe, oferecendo todos os recursos que ajudam as equipes a acompanhar os itens de ação, as decisões tomadas e os problemas em aberto. Ela é especialmente útil para gerentes de projeto, equipes de vendas e equipes de sucesso do cliente, que precisam garantir que todos os membros da equipe estejam alinhados e cientes das próximas etapas.

Os melhores recursos do Fellow

Crie atas de reunião colaborativas com agenda, permitindo que vários participantes contribuam em tempo real

Elabore uma pauta compartilhada antes das reuniões, ajudando-o a promover reuniões on-line organizadas e eficazes

Integre-se perfeitamente às principais plataformas, como Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Slack e outras

Siga facilmente o feedback e o acompanhamento após as reuniões para garantir que os itens de ação de reuniões anteriores sejam rastreados

Limitações dos colegas

O plano gratuito tem várias limitações para os recursos de anotações de IA, com limites de transcrição, gravação e anotações de no máximo 5 reuniões por usuário

Principalmente focado em fluxos de trabalho de reuniões; recursos limitados de gerenciamento de projetos além dos itens de ação

Preços de colegas

Gratuito para sempre

Equipe : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 15/mês por usuário

Empresa: uS$ 25/mês por usuário

Avaliações e resenhas de colegas

G2: 4. 7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4. 9/5 (mais de 30 avaliações)

Uma avaliação de usuário menciona :

O Fellow aumentou significativamente minha organização e produtividade em reuniões. Ele permite que eu vá para cada dia incrivelmente preparado, o que me permite estar mais presente e atento durante o tempo que passo nas sessões. E quando não posso participar de uma reunião, a gravação e as transcrições geradas pela IA da Fellow são melhores do que as de qualquer outra plataforma que já usei.

O Fellow aumentou significativamente minha organização e produtividade em reuniões. Ele permite que eu vá para cada dia incrivelmente preparado, o que me permite estar mais presente e atento durante o tempo que passo nas sessões. E quando não posso participar de uma reunião, a gravação e as transcrições geradas pela IA da Fellow são melhores do que as de qualquer outra plataforma que já usei.

📮 ClickUp Insight: 37% dos funcionários enviam notas de acompanhamento ou atas de reunião para monitorar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente as conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

8. Descript (melhor para transcrição de podcast e vídeo com edição de IA)

via Descript

O Descript é uma ferramenta de transcrição de áudio e vídeo que se destaca por seus recursos de edição. É particularmente popular para aqueles que precisam transcrever podcasts, reuniões on-line, gravações de vídeo ou qualquer conteúdo de áudio e, ao mesmo tempo, precisam editar ou produzir mídia.

Embora muitas alternativas ao Tactiq ofereçam transcrição básica, a edição exclusiva baseada em texto e o conjunto abrangente de recursos do Descript o diferenciam. Isso significa que você pode integrar a transcrição e a edição em um único fluxo de trabalho sem precisar de um software separado para edição de vídeo.

Descrição dos melhores recursos

Edite arquivos de áudio e vídeo diretamente das transcrições, facilitando o corte, a emenda ou a edição da mídia

Use a opção de gravação de tela para gravar reuniões ou apresentações on-line juntamente com transcrição em tempo real

Automatize o processo de edição de vídeo e áudio usando os recursos de edição com tecnologia de IA para remover palavras de preenchimento como "um" ou "uh" em áudio e vídeo

Limitações de descrição

O plano gratuito tem recursos limitados para notas de reunião de IA ou destaques de reunião em comparação com outras alternativas do Tactiq

Ele apresenta uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários não familiarizados com ferramentas de edição de vídeo ou áudio

Preços de descrição

Gratuito para sempre

Hobbyist : uS$ 19/mês por usuário

Criador : uS$ 35/mês por usuário

Negócios : uS$ 50/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises descritivas

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

você sabia? A Harvard Business Research descobriu que 70% dos funcionários reclamam que as reuniões frequentes os impedem de concluir suas tarefas no prazo. Definitivamente, há espaço para melhorias!

9. tl;dv (Melhor para reuniões de vídeo com transcrição de IA)

o tl;dv (abreviação de Too Long; Didn't View) é uma ferramenta exclusiva de transcrição de IA projetada especificamente para aqueles que desejam economizar tempo e obter as principais conclusões das reuniões virtuais. Esse assistente de reunião com IA resume automaticamente os principais pontos da reunião e fornece aos usuários resumos concisos que destacam insights práticos.

Isso a torna ideal para gerentes de projeto, equipes de vendas e gerentes de sucesso do cliente que precisam de uma ferramenta de transcrição em tempo real para destacar pontos-chave e digerir informações rapidamente.

Melhores recursos

Obtenha resumos instantâneos de reuniões que capturam os detalhes mais importantes de qualquer reunião virtual

Use modelos personalizáveis de notas de reunião para vários casos de uso, como atualizações de projetos, reuniões de vendas ou sessões de brainstorming

Capacidade de destacar pontos-chave sobre reuniões em seu CRM ou enviar tarefas relevantes para o Jira, Slack ou qualquer outra ferramenta que você esteja usando

Limitações do dv

Não possui recursos avançados, como edição de notas ou personalização de notas de reunião em um formato específico

Alguns usuários relatam que a ferramenta muitas vezes tem dificuldades com reuniões que têm vários palestrantes ou discussões complexas e de ritmo muito rápido

Preços

Gratuito para sempre

Pro: $29/mês por usuário

Negócios : uS$ 98/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4. 7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: NA

Os usuários gostam do tl;dv por sua capacidade de transcrever reuniões multilíngues, como diz um usuário:

Estou usando o tl;dv há algum tempo, depois de avaliar muitas opções. Como trabalho com pesquisa de mercado, ele é incrivelmente útil para capturar insights de entrevistas e analisar as transcrições em detalhes, que são impecáveis - mesmo em diferentes idiomas (testei em espanhol, inglês, inglês com pessoas do Oriente Médio e inglês com pessoas da Índia). Portanto, eu diria que ele é praticamente infalível.

Estou usando o tl;dv há algum tempo, depois de avaliar muitas opções. Como trabalho com pesquisa de mercado, ele é incrivelmente útil para capturar insights de entrevistas e analisar as transcrições em detalhes, que são impecáveis - mesmo em diferentes idiomas (testei em espanhol, inglês, inglês com pessoas do Oriente Médio e inglês com pessoas da Índia). Portanto, eu diria que ele é praticamente infalível.

10. Avoma (melhor para insights orientados por IA e colaboração em equipe)

via Avoma

O Avoma é um assistente de reuniões com IA que se concentra em ser a plataforma de ponto único para gerenciar interações internas e externas.

Ele transcreve reuniões e as analisa para gerar resumos, insights e itens de ação, permitindo que as equipes se concentrem em tarefas de acompanhamento em vez de vasculhar conversas inteiras. Com detecção automatizada de tópicos, análise de sentimentos e inteligência de negócios, você pode extrair insights acionáveis de suas conversas e melhorar a tomada de decisões.

Melhores recursos do Avoma

Capture e transcreva chamadas e reuniões de clientes automaticamente usando recursos avançados de transcrição com IA

Analise conversas e detalhes de reuniões com recursos de inteligência de conversação habilitados para IA

Identifique os principais tópicos e tendências nas interações com os clientes com alta precisão

Avalie o sentimento do cliente, os principais pontos de discussão e os níveis de envolvimento em sua análise pós-reunião

Limitações do Avoma

Seus recursos podem ser excessivos para usuários que buscam uma solução mais básica de anotações automatizadas

O preço para recursos avançados e insights mais profundos sobre as reuniões é alto em comparação com outras alternativas ao Tactiq

Preços da Avoma

Assistente de reunião de IA : uS$ 29/mês por usuário (cobrado anualmente)

Conversation Intelligence : uS$ 69/mês por usuário (cobrado anualmente)

Inteligência de receita: uS$ 99/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Avoma

G2: 4. 6/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Os usuários gostam dos recursos da Avoma, que são uma combinação de ferramentas de transcrição de reuniões e ferramentas de inteligência de receita, com um usuário dizendo:

Para mim, a parte mais útil da Avoma é o feedback após minhas chamadas. Por exemplo, o quanto eu falei e o quanto o cliente falou durante as chamadas. Tenho a tendência de falar demais em algumas chamadas, o que me permite olhar para trás e ver o quanto eu costumo fazer isso. Outro recurso que utilizo em todas as chamadas é o de registro de pontuação. Só isso já ajudou a aumentar a qualidade das minhas chamadas.

Para mim, a parte mais útil da Avoma é o feedback após minhas chamadas. Por exemplo, o quanto eu falei e o quanto o cliente falou durante as chamadas. Tenho a tendência de falar demais em algumas chamadas, o que me permite olhar para trás e ver o quanto eu costumo fazer isso. Outro recurso que utilizo em todas as chamadas é o de registro de pontuação. Só isso já ajudou a aumentar a qualidade de minhas chamadas.

11. MeetGeek (melhor para gerenciamento e acompanhamento automatizados de reuniões)

via MeetGeek

O MeetGeek é um assistente de reunião com tecnologia de IA que automatiza o processo de gravação, transcrição e resumo de reuniões. A ferramenta é ideal para acompanhar os resultados de reuniões de negócios, especialmente em ambientes de vendas, sucesso do cliente e gerenciamento de projetos.

A ferramenta usa IA para reduzir a sobrecarga administrativa associada às reuniões, garantindo que os participantes possam se concentrar na discussão. Isso a torna uma ótima opção para equipes que desejam minimizar as tarefas pós-reunião e oferecer um acompanhamento consistente.

Melhores recursos do MeetGeek

Grave e transcreva reuniões automaticamente com alta precisão usando os recursos de transcrição de reuniões orientados por IA

Gere resumos automatizados de discussões em reuniões com as principais conclusões e itens de ação

Marque itens de ação adicionais e atribua acompanhamentos após as reuniões automaticamente

Integre-se a outras plataformas de videoconferência, como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e outras

Limitações do MeetGeek

Embora automatize transcrições e acompanhamentos de reuniões, não oferece a profundidade de análise ou recursos de inteligência de conversação como outras alternativas ao Tactiq

Preços do MeetGeek

Básico: Gratuito para sempre

Profissional: uS$ 19/mês por usuário

Empresarial : uS$ 39/mês por usuário

Empresa: uS$ 59/mês por usuário

Avaliações e resenhas do MeetGeek

G2: 4. 6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Os usuários gostam da forma como esse assistente de reunião com tecnologia de IA ajuda a transcrever reuniões, como disse um usuário:

*Adoro o fato de não precisar fazer anotações, tomar notas ou até mesmo tentar descobrir o que perdi porque, mesmo que eu não esteja presente na reunião, o MeekGeek estará presente na reunião para mim e resumirá tudo em pequenos detalhes! Ele mantém você organizado e sempre à frente!

*Adoro o fato de não precisar fazer anotações, tomar notas ou até mesmo tentar descobrir o que perdi porque, mesmo que eu não esteja presente na reunião, o MeekGeek estará presente na reunião para mim e resumirá tudo em pequenos detalhes! Ele mantém você organizado e sempre à frente!

Ferramentas adicionais de IA para reuniões a serem exploradas Além das alternativas populares ao Tactiq que abordamos, aqui estão alguns assistentes de reunião menos conhecidos, porém poderosos, que valem a pena explorar: Jamworks : Um assistente de reunião inteligente projetado para estudantes e profissionais, permitindo que eles gravem, transcrevam e destaquem as principais discussões

Sembly AI : um assistente avançado com tecnologia de IA que transcreve, resume e extrai os principais insights das reuniões, integrando-se ao Slack e ao Trello

Supernormal : Uma ferramenta leve de anotações de IA que captura e organiza discussões em reuniões em tempo real com resumos automáticos

Assuma o controle de suas reuniões com o ClickUp

A ferramenta certa de transcrição de reuniões pode transformar a maneira como sua equipe colabora e aumentar a produtividade. Embora o Tactiq seja uma opção sólida, as alternativas que exploramos oferecem recursos exclusivos que podem atender melhor às suas necessidades.

É aí que o ClickUp se destaca. Com a transcrição de reuniões com tecnologia de IA, itens de ação automatizados e ferramentas de colaboração perfeitas, o ClickUp garante que todas as reuniões sejam produtivas e acionáveis, quer você trabalhe com vendas, sucesso do cliente ou gerenciamento de projetos.

