OneNote vs. Notability: Qual ferramenta de anotações é melhor?

Oficialmente anunciado em 2002 o OneNote foi projetado de forma diferente de seus aplicativos irmãos Excel e Word. O OneNote oferecia recursos diferenciados para que as pessoas criassem livremente seus próprios sistemas de anotações .

Na virada da nova década e quando o iPad da Apple foi lançado pela primeira vez em 2010, o Notability chegou ao espaço dos aplicativos de anotações. O aplicativo se tornou a referência para os alunos fazerem anotações em sala de aula.

Ambos os aplicativos estão repletos de recursos para ajudá-lo a obter o máximo valor de suas anotações, mas será que o investimento de tempo e dinheiro vale a pena?

Se você tem oscilado entre o Microsoft OneNote e o Notability, reunimos o guia definitivo de seus recursos e preços para ajudá-lo a decidir qual é o melhor aplicativo de anotações para você!

Vamos começar!

O que é o OneNote?

via OneNote O OneNote é uma usina de recursos exclusivos para turbinar sua experiência. Aqui estão alguns dos recursos que escolhemos a dedo para este artigo:

Hierarquia do OneNote

Sua conta do Office 365 oferece um caderno padrão com seções e páginas opcionais que podem ser personalizadas com apenas alguns cliques. Nomeie os cadernos com base em seu tópico ou ideia. Em seguida, as seções podem funcionar como capítulos com itens organizados em várias páginas.

Imagine o bloco de notas do OneNote como seu livro físico com capítulos e páginas. E criar um novo caderno é muito fácil!

via OneNote

É comum que itens com propriedades semelhantes tenham vidas separadas em diferentes seções ou páginas. Como você pode agrupá-los para que eles conversem entre si?

Use as tags do OneNote para fazer isso acontecer.

via OneNote O aplicativo também permite que você personalize e adicione quantas tags forem necessárias. Quais são as vantagens? Você poderá classificar, contextualizar e identificar itens específicos em vários cadernos, páginas ou seções!

OneNote Sticky Notes

Se esse recurso não estiver presente no seu aplicativo OneNote, você poderá instalá-lo gratuitamente na Microsoft Store!

Ele é ainda melhor em telefones celulares para pessoas que estão sempre em movimento. Basta anotar sua nota e ela será sincronizada instantaneamente com seu PC, laptop ou outros dispositivos.

via Microsoft

OneNote OCR

O OneNote também vem com o Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), um recurso revolucionário que permite extrair e ler textos editáveis em uma imagem. Você pode copiar o texto da sua imagem, colá-lo em um programa baseado em texto (como o MS Word) e editá-lo.

Deseja copiar e colar apenas alguns textos sem o incômodo de converter todas as imagens em textos editáveis? Você pode pesquisá-los com apenas alguns cliques.

via OneNote

Leitor imersivo do OneNote

O OneNote entende que o espaço digital pode rapidamente sobrecarregá-lo com distrações. É por isso que eles introduziram um leitor imersivo para uma leitura focada.

O recurso reduz o tamanho da tela para que você se concentre apenas no texto. Você também pode ajustar as opções de espaço, cor do plano de fundo, fonte e tamanho do texto.

via Microsoft Se você tiver gravações de áudio de reuniões ou palestras, uma das funções interessantes do OneNote é a conversão de fala em texto para que você permaneça presente e concentrado na sala!

Preços do OneNote

A Microsoft oferece o OneNote gratuitamente!

Mas há um porém: Para desbloquear recursos premium e aproveitar o armazenamento estendido no OneDrive, você precisa assinar o Microsoft 365.

A boa notícia? Cada plano tem uma assinatura gratuita de 1 mês para teste.

Microsoft 365 Family ($99,99/ano ou $9,99/mês) 5 assentos no total armazenamento total de 6 TB na nuvem Compatível com Android, iOS, Windows e Mac

($99,99/ano ou $9,99/mês) Microsoft 365 Personal ($69,99/ano ou $6,99/mês) apenas 1 pessoa 1 TB de armazenamento em nuvem Compatível com Android, iOS, Windows e Mac

($69,99/ano ou $6,99/mês)

O que é Notability?

via Notabilidade O Notability é um aplicativo simples de anotações e anotações em PDF que atende aos usuários que preferem usar o Apple Pencil para desenhar e marcar documentos. Vamos nos aprofundar em alguns de seus principais recursos:

Notability New Notebooks

Crie um notebook do zero ou use um modelo da comunidade da galeria do Notability! Você pode ajustar a cor da página do modelo, o espaçamento da grade, a orientação e muito mais.

via Notabilidade E se você não estiver totalmente satisfeito com o modelo, poderá criar e salvar seu próprio modelo para trabalhos futuros.

Com a capacidade de resposta móvel do Notability, você pode iniciar sua criação em um laptop e concluí-la usando um tablet. Mas alguns usuários reclamam de problemas de sincronização, portanto, tenha cuidado.

Ferramentas de escrita do Notability

Escolha entre uma infinidade de canetas para transformar seus pensamentos em palavras ou desenhos: Fonte, esferográfica, pontilhada e tracejada. E se você tiver uma estética de cores específica, poderá adicionar até 64 cores personalizadas à sua paleta do Notability!

Você sempre pode revisitar um ponto crucial em suas anotações com o marcador. E a borracha ajuda a manter tudo perfeito.

Ficou sem espaço? Não se preocupe! Insira pequenas anotações usando o recurso de zoom.

E uma ferramenta de laço é outra grande adição que permite que você seja criativo: Altere o estilo do conteúdo, duplique objetos, redimensione as anotações, agrupe seleções e muito mais!

via Notabilidade

Notas adesivas e adesivos de notabilidade Adesivos digitais estão fazendo sucesso no mundo das anotações. E o Notability não decepciona nesse aspecto. Ele oferece vários adesivos para contar uma história do seu jeito!

Há adesivos gratuitos na galeria, caso você não goste de arte. Mas esse recurso funciona apenas com itens escritos à mão, não com texto ou imagens.

via Notabilidade

OCR de notabilidade

O Notability também não quer ficar para trás na tecnologia OCR (Optical Character Recognition, reconhecimento óptico de caracteres). O aplicativo pode identificar texto em imagens e converter palavras escritas à mão em textos em 22 idiomas. Se houver algum erro nas anotações escritas à mão, o Notability pode ajudá-lo a corrigi-lo antes da conversão.

Para aqueles que enchem seus cadernos com equações matemáticas, o Notability pode converter equações em imagens escaláveis e de alta qualidade usando o recurso OCR. É fácil redimensionar, girar ou envolver o texto nas imagens.

A matemática e a química têm regras. O OCR do Notability também tem regras relacionadas a conversões de equações. Mas elas não são difíceis de seguir!

via Notabilidade

Preço de notabilidade

O Notability também tem um plano 100% gratuito.

Mas o plano premium é a melhor opção se você quiser desbloquear todo o poder do aplicativo.

*Gratuito Importação e anotação de PDF Galeria e modelos Adesivos personalizados Modo de apresentação Várias opções de compartilhamento e exportação, e muito mais

Plus (o preço varia de acordo com a região) Conversão e pesquisa de escrita à mão Edições e anotações ilimitadas sincronização com o iCloud Conversão de matemática Planejadores e diários anuais e muito mais

(o preço varia de acordo com a região)

Recursos do Notability vs. OneNote comparados

OneNote vs. Notability: Preços

Você quer um aplicativo de anotações de última geração que não seja muito caro. Então, qual aplicativo é mais econômico?

**OneNote

Você pode baixar e usar o aplicativo OneNote gratuitamente.

No entanto, o plano gratuito oferece apenas 60 MB de espaço de armazenamento e recursos básicos. Além disso, você pode sincronizar notas em apenas dois dispositivos.

Deseja obter recursos premium, como opções de compartilhamento e adesivos? A assinatura do Microsoft 365 custa US$ 6,99/mês.

**Notabilidade

Um plano gratuito do Notability pode dar início à sua jornada de anotações. Mas a versão gratuita do Notability limita a quantidade de edições que você pode fazer.

O Notability Plus oferece recursos incrivelmente avançados, como adesivos feitos à mão, conversão matemática e reconhecimento de escrita à mão. Além disso, você pode escrever o quanto quiser.

Dependendo da região em que você mora, o preço do aplicativo varia.

OneNote vs. Notability: Facilidade de uso e acessibilidade

Você quer um aplicativo sem bagunça que o ajude a escrever e fazer mais sem complicações. Vamos descobrir quem ganha aqui.

**OneNote

O aplicativo de anotações da Microsoft leva seu jogo de organização a um novo patamar. Cadernos, seções e páginas separadas podem ajudá-lo a criar uma pasta de trabalho poderosa.

Esse aplicativo também é um ativo multiplataforma, permitindo que você continue sua experiência em dispositivos iOS, Android e Windows.

Mas parece que a experiência do usuário do aplicativo poderia ser melhorada. Você pode se perder facilmente em sua floresta de recursos se for novo no ecossistema da Microsoft.

via OneNote **Notabilidade

O layout intuitivo do Notability com poderosas ferramentas de esboço é o que atrai a maioria das pessoas para esse aplicativo.

Mas há um público inteiro de anotadores digitais que não pode acessar esse aplicativo porque ele é oferecido somente na App Store da Apple. Se estiver interessado no Notability como uma ferramenta de colaboração em equipe, você terá que garantir que eles sejam usuários da Apple para fazer o download desse aplicativo.

OneNote vs. Notability: Principais ferramentas de escrita e edição

A escrita ininterrupta mantém o fluxo de ideias. Veja como os dois gigantes rivalizam entre si.

**OneNote

Talvez você não tenha um controle perfeito sobre a borracha do OneNote. Isso faz com que apagar seja uma tarefa desajeitada.

Mas o aplicativo compensa essa limitação com um marcador de texto brilhante e suave. Você não precisa lidar com sombras bagunçadas.

O OneNote também vem com um dedo extra para suas tarefas de escrita e desenho. Estamos falando do suporte à caneta stylus.

Ele também tem uma funcionalidade de OCR que transforma sua escrita à mão em texto. Entretanto, a caligrafia não é tão robusta e clara quanto a do Notability, apesar da atualização mais recente.

**Notability

Quando se trata da borracha, o Notability deixa o OneNote para trás. É possível alterar seu tamanho e apagar o texto por pixel, garantindo que seu trabalho não fique uma bagunça.

Mas o marcador de texto é outra história. As sobreposições podem deixar uma marca feia e desencorajá-lo a ler suas anotações.

Com relação ao suporte à caneta stylus, há um empate aqui.

E quanto à escrita à mão e ao OCR? O Notability leva o troféu para casa novamente. Você vai adorar revisitar suas anotações graciosamente escritas à mão no futuro.

via Notabilidade

OneNote vs Notability no Reddit

Fomos ao Reddit para ver onde as pessoas se encontram no debate entre OneNote e Notability. Quando você pesquisa OneNote vs Notability no Reddit no entanto, muitos usuários parecem preferir os recursos de gravação e edição de áudio do Notability:

"Gravações de áudio, velocidade ao mover/editar anotações manuscritas, impressão/paginação eram uma coisa tão difícil no OneNote. Sinto que o Notability tem um estoque de papéis/fundos de tela melhor."

Outros usuários do Reddit observaram que, apesar dos recursos de gravação de áudio do Notability, também há grandes vantagens em usar o OneNote:

"Organização é onde o OneNote reina. Eu tinha uma enciclopédia de informações no OneNote e ainda consigo encontrar praticamente tudo o que penso. Os esboços recolhíveis são incríveis."

Notability vs. OneNote: Quem ganha?

A estrutura hierárquica de três níveis do OneNote permite que você crie pastas de forma iterativa. Mas seus muitos recursos podem levá-lo a uma jornada complicada.

O Notability oferece divisores para aprimorar sua organização. E é na facilidade de uso que ele supera o OneNote.

O OneNote não discrimina plataformas, garantindo que sua experiência de fazer anotações continue em todos os dispositivos que você adora. Mas o Notability só é acessível para a tribo Apple.

A borracha do OneNote não é brilhante, embora seu marcador de texto compense essa irritação. Por outro lado, o Notability possui uma borracha poderosa, embora seu marcador seja uma decepção.

Ambos os aplicativos vêm com suporte de ponta para caneta stylus e OCR. No entanto, o recurso de escrita à mão do Notability supera o do OneNote.

Então, voltamos à grande questão: Quem ganha?

O Notability!

Seus recursos avançados, preços acessíveis, facilidade de uso e plataforma cruzada o colocam vários passos à frente do OneNote.

Mas se você estiver preocupado com as desvantagens do Notability, temos uma solução melhor para você: ClickUp!

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao OneNote e ao Notability

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa em que as equipes se reúnem para planejar, organizar e colaborar no trabalho usando tarefas, documentos, bate-papo, metas, quadros brancos e muito mais. Facilmente personalizável com apenas alguns cliques, o ClickUp permite que equipes de todos os tipos e tamanhos realizem o trabalho com mais eficiência, aumentando a produtividade a novos patamares!

Entre anotações descartáveis e seu trabalho mais importante, o plano gratuito para sempre do ClickUp está repleto de recursos que economizam tempo:

ClickUp Docs

O ClickUp Docs permite formatação avançada e Comandos de barra para trabalhar com mais eficiência Documentos do ClickUp integram-se com seu projetos e tarefas para que você possa percorrer seus base de conhecimento sem nenhum atrito. E se você for um fã de vinculação bidirecional você adora o ClickApp de Relacionamentos no Docs. Basta vincular-se a documentos e tarefas de dentro de outro documento para ajudá-lo a fazer referência cruzada de recursos em qualquer lugar que precisar deles!

Aqui estão outros ótimos recursos do Docs:

Selecione uma imagem de capa personalizada na galeria, em sua área de trabalho, em um link ou na biblioteca Unsplash

Ativar o modo de foco para que você possa se concentrar em um bloco de texto de cada vez

Atribuir respostas encadeadas para que os itens de ação nunca se percam

Crie e acesse modelos na barra lateral direita

Bloco de notas do ClickUp

Faça o download da extensão do ClickUp para o Chrome para acessar seu bloco de notas, criar uma tarefa e muito mais, de praticamente qualquer lugar na Web

Você passa a maior parte do tempo no navegador Chrome? Você precisa Bloco de notas do ClickUp ! Você não precisará mais alternar entre guias e aplicativos para fazer anotações. Os botões de ação flutuantes estão lá quando você precisa deles para fazer uma anotação rápida ou criar uma tarefa!

Veja o que você pode fazer com os botões Extensão ClickUp para o Chrome :

Comandos de barra : Formate sua nota com cabeçalhos, fontes em negrito, listas e muito mais

: Formate sua nota com cabeçalhos, fontes em negrito, listas e muito mais Arrastar e soltar : Adicione imagens, gifs, vídeos e outros arquivos diretamente em suas notas

: Adicione imagens, gifs, vídeos e outros arquivos diretamente em suas notas Pesquisa : Pesquise suas notas por palavras-chave encontradas no título ou na descrição de uma nota

: Pesquise suas notas por palavras-chave encontradas no título ou na descrição de uma nota Arquivar/desarquivar : Arquive ou desarquive sua nota

: Arquive ou desarquive sua nota Converter: Converta sua nota em uma tarefa - ou em um documento!

ClickUp Whiteboards

Converta facilmente itens em um ClickUp Whiteboard em tarefas

Se seu estilo de fazer anotações prefere recursos visuais e blocos de objetos colocados estrategicamente em uma tela digital, tente Quadros brancos ClickUp ! Perfeito para projetos pessoais ou compartilhados notas de reunião os quadros brancos preenchem a lacuna entre o brainstorming e a realização do trabalho.

Aqui estão outras coisas que você pode fazer com os quadros brancos:

Usar os comandos /Slash para formatar elementos como banners, cabeçalhos, destaques e blocos de código

Criar um quadro branco do zero ou usar um modelo pré-criado para seu caso de uso

Converta formas, notas adesivas ou texto em uma tarefa

@mencionar pessoas, tarefas e documentos

Organize todos os seus documentos digitais no ClickUp

Tomar notas tornou-se uma necessidade para nosso crescimento pessoal e profissional. Isso não só ajuda a melhorar nosso desempenho, mas também permite que tenhamos mais espaço em nossas mentes para novos conhecimentos.

O OneNote e o Notability estão entre os melhores aplicativos de anotações mas eles não são para todos. Se o que você realmente deseja é uma plataforma de produtividade para impulsionar suas anotações, experimente o ClickUp -é grátis para sempre!