As 17 principais ferramentas de gerenciamento de pipeline de vendas em 2025

Os melhores vendedores são bem-sucedidos por entenderem as emoções dos clientes e oferecerem a eles algo a que não podem resistir. Eles fazem isso criando relacionamentos sólidos e sabendo realmente o que o cliente quer.

Agora, imagine fazer esse nível granular de pesquisa para todo o seu pipeline de vendas. Parece desafiador? É aí que entra o software de gerenciamento de pipeline.

Essas ferramentas poderosas capacitam as equipes de vendas a rastrear negócios, prever receitas, automatizar tarefas e obter insights valiosos sobre o desempenho das vendas.

Neste blog, exploraremos as 17 melhores ferramentas de gerenciamento de pipeline de vendas que selecionamos após pesquisas e testes.

A escolha do software certo de gerenciamento de pipeline de vendas pode ser decisiva para sua estratégia de vendas. Com tantas opções disponíveis, é essencial saber quais recursos darão melhor suporte às necessidades exclusivas da sua equipe e ao processo de vendas.

Aqui estão alguns aspectos importantes a serem considerados:

Opções de personalização: Certifique-se de que a ferramenta de pipeline de vendas seja personalizável de acordo com suas necessidades. Ela deve permitir que você adapte os estágios do pipeline, os fluxos de trabalho e as métricas do pipeline de vendas para atender ao seu processo de vendas específico

Facilidade de uso: Priorize plataformas com uma interface intuitiva e uma curva de aprendizado mínima para que seus representantes de vendas possam começar a trabalhar imediatamente

Recursos de automação: As ferramentas de automação de vendas economizam tempo e aumentam a eficiência ao lidar com tarefas repetitivas, como e-mails de acompanhamento, pontuação de leads, entrada de dados e outras atividades de vendas

Recursos de integração: Certifique-se de que a ferramenta se integre perfeitamente ao seu fluxo de trabalho de CRM existente. Isso inclui ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, ferramentas de automação de marketing e plataformas de comunicação

Relatórios e análises: Escolha uma ferramenta com forte inteligência de vendas para acompanhar as principais métricas, identificar gargalos, prever receitas e avaliar o desempenho da sua equipe de vendas

Suporte ao cliente: Verifique se há ferramentas de gerenciamento de pipeline de vendas com boas avaliações e recursos de suporte para ajudar a resolver problemas e responder a perguntas rapidamente

Gerenciar seu pipeline de vendas com eficiência é fundamental para fechar mais negócios. As ferramentas certas podem ajudá-lo a acompanhar o progresso, identificar gargalos e manter tudo funcionando sem problemas.

Elaboramos uma lista com as 17 melhores ferramentas de gerenciamento de pipeline de vendas para otimizar seu pipeline de vendas e aumentar a produtividade das vendas.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos de vendas e relacionamento com clientes)

O ClickUp é uma plataforma poderosa para gerenciamento de projetos e produtividade e pode ser um divisor de águas para o gerenciamento de todo o seu ciclo de vendas.

Ela centraliza as atividades de vendas, permitindo que você gerencie leads, crie fluxos de trabalho, obtenha insights e preveja a receita - tudo em uma única ferramenta.

Reúna tudo, desde o rastreamento de leads até a integração de clientes e a colaboração de negócios em um só lugar com o ClickUp

O ClickUp para equipes de vendas elimina o incômodo de gerenciar seus projetos de vendas. Ele ajuda você a visualizar seu pipeline e a acompanhar a atividade da conta em tempo real, para que você esteja sempre informado. Além disso, com fluxos de trabalho personalizáveis, você pode gerenciar tudo, desde os leads até as vendas fechadas, ao mesmo tempo em que cultiva relacionamentos sólidos com os clientes.

Gerencie todo o seu funil de vendas, processos e equipes usando a plataforma ClickUp Sales

Imagine fazer malabarismos com vários negócios e interações com clientes simultaneamente - é caótico, certo? É aí que entra o ClickUp CRM, facilitando o gerenciamento de seus projetos e relacionamentos de vendas!

Ela permite que sua equipe de vendas lide com várias contas e acompanhe os negócios de perto, gerenciando todas as interações com os clientes e os dados de vendas em uma única ferramenta. Ela mantém tudo nos trilhos, desde a nutrição de leads até o fechamento de negócios, fortalecendo relacionamentos e aumentando a produtividade em cada etapa.

O que torna o ClickUp altamente eficaz é sua extensa biblioteca de modelos adequados para cada atividade no funil de vendas. Por exemplo, o modelo de pipeline de vendas do ClickUp fornece uma estrutura pronta para uso para gerenciar e otimizar cada estágio do pipeline.

Esse modelo simplifica os processos de vendas, garantindo que suas equipes de vendas possam se concentrar no que mais importa: fechar negócios e criar relacionamentos duradouros com os clientes. Além disso, considere o modelo de plano de vendas do ClickUp para criar um plano voltado para resultados com metas SMART, estratégias mais rápidas e informações organizadas em um local de fácil acesso.

Outra opção é o ClickUp CRM Template, que ajuda a gerenciar todo o ciclo do cliente. Ele permite maximizar o relacionamento com o cliente rastreando leads, organizando contatos em um banco de dados e priorizando tarefas por estágio de vendas.

Melhores recursos do ClickUp

Personalize os fluxos de trabalho e painéis do CRM para que sejam adaptados de acordo com seu processo de vendas exclusivo

Atribua tarefas, gerencie dependências e acompanhe facilmente o progresso de suas atividades de vendas usando o ClickUp Tasks para gerenciar todo o seu desempenho de vendas

Obtenha insights valiosos sobre o desempenho de vendas com o ClickUp Portfolio , com detalhes granulares sobre cada cliente e negócio em seu pipeline de vendas

Integre o ClickUp a outros aplicativos e plataformas, como software de CRM, software de pipeline ou ferramentas líderes de videoconferência, como Google Meet e Slack, para aumentar a produtividade das vendas

Automatize tarefas repetitivas, como entrada manual de dados e sequências de e-mail, usando o ClickUp Automations para economizar tempo e aumentar a eficiência

Limitações do ClickUp

As opções avançadas de personalização e os vários recursos podem ter uma curva de aprendizado para novos usuários

A experiência do aplicativo móvel pode ser menos intuitiva em comparação com a versão para desktop

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja o que Barnie Pretorius, Administrador de Domínio da Jasper Consulting, tem a dizer sobre o ClickUp:

Acredito que ela seja útil em qualquer situação em que os dados precisem ser classificados e monitorados, desde os representantes de vendas até as equipes de gerenciamento, todos podem encontrar vantagens no uso do ClickUp.

Acredito que ela seja útil em qualquer situação em que os dados precisem ser classificados e monitorados, desde os representantes de vendas até as equipes de gerenciamento, todos podem encontrar vantagens no uso do ClickUp.

2. Pipedrive (melhor para visualizar pipelines de vendas)

via Pipedrive

O Pipedrive é uma ferramenta de CRM fácil de usar que ajuda as equipes de vendas a gerenciar os pipelines sem esforço.

Quer fechar mais negócios? Com sua interface intuitiva de arrastar e soltar, você pode criar rapidamente um pipeline visual, acompanhar o progresso, mover negócios por cada estágio e começar a fechar negócios.

Além de seu apelo visual, ele inclui recursos como gerenciamento de contatos, integração de e-mail e previsão de vendas para dar suporte a todo o ciclo de vendas. Além disso, como o Pipedrive tem um aplicativo móvel, você tem acesso em qualquer lugar para sua equipe de vendas.

Melhores recursos do Pipedrive

Visualize seu pipeline de vendas com uma interface clara e intuitiva de arrastar e soltar

Priorize os negócios concentrando-se nas melhores oportunidades, com o apoio de previsões de vendas e gerenciamento de pipeline precisos

Automatize tarefas repetitivas, como entrada de dados e sequências de e-mail, para economizar tempo e aumentar a produtividade

Limitações do Pipedrive

Embora visualmente atraente, a interface carece de personalização, o que limita seu uso para funis de vendas complexos

A automação do fluxo de trabalho com IA está disponível apenas nos planos Professional, Power ou Enterprise de nível superior

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 24/mês

Avançado : uS$ 49/mês

Profissional: US$ 69/mês

Power : uS$ 79/mês

Enterprise: uS$ 129/mês

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4. 3/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 3.000 avaliações)

Um usuário do G2 diz:

O melhor CRM que já usei, sempre o recomendo "A maioria dos CRMs é orientada e criada por técnicos e seu entendimento de vendas. O que eu adoro no Pipedrive é que ele foi claramente criado por vendedores e desenvolvido por técnicos de acordo com suas necessidades.

O melhor CRM que já usei, sempre o recomendo "A maioria dos CRMs é orientada e criada por técnicos e seu entendimento de vendas. O que eu adoro no Pipedrive é que ele foi claramente criado por vendedores e desenvolvido por técnicos de acordo com suas necessidades.

3. Keap (melhor para automação completa de vendas e marketing)

via Keap

O Keap (antigo Infusionsoft) é a sua força de vendas e marketing em um único pacote. Ele tem tudo o que as pequenas empresas e os empreendedores precisam: marketing por e-mail, CRM, automação de vendas e criadores de páginas de destino - sem bagagem extra, apenas resultados!

Um recurso de destaque é o marketing por e-mail, que permite criar campanhas personalizadas diretamente da plataforma. O Keap se integra perfeitamente a ferramentas como Zapier, QuickBooks e Mailchimp - perfeito para empresas que desejam alinhar seu marketing e vendas em uma única plataforma.

Melhores recursos da Keap

Automatize campanhas de marketing por e-mail, funis de vendas e sequências de acompanhamento com facilidade

Gerencie contatos, acompanhe interações e segmente seu público com base em seu comportamento e envolvimento

Crie páginas de destino e formulários personalizados para capturar leads e aumentar sua lista de e-mails

Agende compromissos e gerencie seu calendário com perfeição dentro da plataforma

Limitações do pipeline

Embora seus recursos sejam abrangentes, alguns usuários podem achar a interface um pouco confusa e difícil de navegar

O preço pode se tornar relativamente caro para equipes maiores à medida que o número de contatos e usuários aumenta

Preço barato

$299/mês (até 2 usuários, 1500 contatos)

Classificações e avaliações do Keap

G2: 4. 2/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4. 1/5 (mais de 1.200 avaliações)

4. Freshsales (melhor para CRM de vendas e insights baseados em IA)

via Freshsales

O Freshsales, da Freshworks, é como seu parceiro de vendas com IA, facilitando o gerenciamento de leads, o engajamento do cliente e o rastreamento de negócios. Ele simplifica seu pipeline para que você possa se concentrar no objetivo real: fechar negócios!

Freddy AI, o assistente de IA do Freshsales, ajuda os representantes de vendas a pontuar leads, identificar tendências e priorizar tarefas para aumentar a eficiência. Além disso, com ferramentas integradas de telefone, e-mail e chat, o Freshsales oferece uma visão completa do seu pipeline de vendas.

Melhores recursos do Freshsales

Utilize insights baseados em IA para prever as probabilidades de fechamento de negócios e identificar leads de alto valor

Automatize tarefas repetitivas como sequências de e-mail, agendamento de compromissos e entrada de dados com os recursos de automação de vendas

Obtenha visibilidade em tempo real das atividades de vendas e do progresso do pipeline com painéis personalizáveis

Limitações do Freshsales

Os recursos de IA são poderosos, mas sua precisão depende da qualidade e da quantidade de dados disponíveis

Alguns recursos avançados, como relatórios personalizados e integrações complexas, podem exigir uma curva de aprendizado mais acentuada

Preços de vendas frescos

Crescimento : uS$ 9/mês por usuário

Profissional: uS$ 39/mês por usuário

Enterprise: uS$ 59/mês por usuário

Classificações e análises da Freshsales

G2: 4. 5/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 600 avaliações)

Um usuário do G2 diz:

O FreshSales oferece um excelente valor por seu preço, o que o torna ideal para pequenas empresas ou empresas que desejam um CRM eficaz sem gastar muito. É uma ferramenta muito intuitiva com recursos (como marketing por e-mail) que facilitam o gerenciamento dos negócios.

O FreshSales oferece um excelente valor por seu preço, o que o torna ideal para pequenas empresas ou empresas que desejam um CRM eficaz sem gastar muito. É uma ferramenta muito intuitiva com recursos (como marketing por e-mail) que facilitam o gerenciamento dos negócios.

Dica profissional: Interessado em automatizar tarefas repetitivas em vendas? Confira nosso guia sobre como usar a IA em vendas para refinar o gerenciamento do pipeline de vendas

5. Salesforce CRM (melhor para grandes empresas com necessidades complexas)

via Salesforce

O Salesforce é a principal ferramenta de CRM de pipeline de vendas do mundo, oferecendo recursos avançados para empresas de todos os tamanhos. No entanto, ela realmente se destaca para grandes empresas com necessidades complexas que desejam automatizar seus processos de vendas e operações.

Suas poderosas opções de personalização e integração o tornam ideal para representantes de vendas que buscam simplificar o CRM e os pipelines de vendas em uma única plataforma. Além disso, a plataforma baseada em nuvem do Salesforce garante a acessibilidade dos dados em qualquer dispositivo, tornando-o ideal para equipes de vendas globais.

Melhores recursos do Salesforce CRM

Personalize a plataforma para atender às suas necessidades comerciais exclusivas com uma ampla gama de configurações e integrações

Obtenha uma visão de 360 graus de seus clientes com uma grande quantidade de pontos de dados e insights

Automatize processos de vendas, campanhas de marketing e interações de atendimento ao cliente

Use recursos alimentados por IA, como o Einstein AI, para prever o comportamento do cliente e melhorar os resultados de vendas

Limitações do Salesforce CRM

A abundância de recursos pode exigir treinamento especializado para sua plena utilização

A complexidade da plataforma pode ser um exagero para empresas menores que precisam de um CRM simples

Preços do Salesforce CRM

Enterprise: $165/mês por usuário

Ilimitado : uS$ 330/mês por usuário

Einstein 1 Sales: US$ 500/mês por usuário

Classificações e análises do Salesforce CRM

G2: 4. 4/5 (mais de 23.000 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 18.000 avaliações)

6. HubSpot (melhor para alinhamento de vendas e marketing inbound)

via Hubspot CRM

O Hubspot é outro excelente software de pipeline de vendas para gerenciar o marketing de ponta a ponta e o gerenciamento de projetos de vendas. Essa ferramenta amplamente utilizada inclui um CRM gratuito conhecido por sua interface amigável e recursos avançados de inbound marketing.

A HubSpot ajuda as equipes de vendas a ficarem em dia com os leads, automatizar tarefas e manter o funil de vendas funcionando sem problemas. Além disso, graças à sua análise avançada, seus representantes de vendas podem obter insights claros sobre seu pipeline e desempenho.

Melhores recursos do HubSpot

Alinhe os esforços de vendas e marketing com uma plataforma unificada e dados compartilhados

Engaje leads com campanhas de e-mail personalizadas, fluxos de trabalho automatizados e bate-papo ao vivo

Use inúmeros modelos de pipeline de vendas para ajudá-lo a otimizar e automatizar o gerenciamento do pipeline de vendas

Feche negócios de forma mais eficaz com ferramentas de vendas como gerenciamento de contatos, acompanhamento de negócios e relatórios

Limitações do HubSpot

O CRM gratuito não tem automação de fluxo de trabalho, portanto, cada interação com o cliente requer entrada manual de dados

A maioria dos principais recursos se concentra no inbound marketing, o que pode não ser adequado para organizações com uma estratégia de vendas diferente

Preços do HubSpot

Para indivíduos e pequenas equipes:

Ferramentas gratuitas

Sales Hub Starter: US$ 20/mês por assento

Plataforma do cliente inicial: US$ 20/mês por assento

Sales Hub Professional: uS$ 100/mês por assento

Para negócios e empresas:

Sales Hub Professional : uS$ 100/mês por assento

Sales Hub Enterprise: uS$ 150/mês por assento

Avaliações e resenhas do HubSpot

G2: 4. 4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 4.000 avaliações)

Um usuário do G2 diz:

Uma ótima ferramenta para gerenciamento de leads e pipeline. Podemos ter uma visão muito clara de todo o pipeline de clientes, o que ajuda a gerenciar facilmente o envolvimento do cliente com a ajuda de e-mails e sequências automatizados.

Uma ótima ferramenta para gerenciamento de leads e pipeline. Podemos ter uma visão muito clara de todo o pipeline de clientes, o que ajuda a gerenciar facilmente o envolvimento do cliente com a ajuda de e-mails e sequências automatizados.

7. Insightly (melhor para gerenciamento de projetos e integração de CRM)

via Insightly

O Insightly é um CRM de pipeline de vendas que vai além do gerenciamento tradicional de contatos. Ele integra perfeitamente as vendas ao gerenciamento de projetos, o que o torna ideal para empresas que precisam de uma coordenação estreita entre as equipes de vendas, marketing, tecnologia e projetos.

Ela é econômica e superfácil de usar, e é por isso que tantas empresas em crescimento a escolhem para impulsionar suas vendas sem complicações.

Melhores recursos

Integre as funcionalidades de CRM, gerenciamento de pipeline de vendas e gerenciamento de projetos em uma única plataforma

Rastreie negócios, gerencie projetos e colabore com os representantes de vendas sem problemas

Obtenha uma visão de 360 graus das interações com os clientes e do progresso do projeto

Limitações de insight

Embora ofereça recursos de gerenciamento de projetos, eles não são tão eficientes quanto ferramentas como ClickUp, Asana ou Jira

A ferramenta geral de gerenciamento de pipeline de vendas pode ser cara para equipes menores

Preços baixos

Mais: US$ 99/mês (para 2.000 clientes potenciais)

Profissional : uS$ 499/mês (para 2.000 clientes potenciais)

Enterprise: uS$ 999/mês (para 2.000 clientes potenciais)

Avaliações e resenhas de insights

G2: 4. 2/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4. 0/5 (mais de 600 avaliações)

8. ActiveCampaign (melhor para marketing por e-mail e automação de vendas)

via ActiveCampaign

Procurando ferramentas de gerenciamento de pipeline de vendas para impulsionar a automação e alinhar-se melhor com o marketing? Experimente o ActiveCampaign, que integra automação de marketing e funcionalidades de CRM.

A melhor parte? Seus recursos de gerenciamento de campanhas permitem enviar mensagens personalizadas e automatizadas para seus contatos, economizando tempo e mantendo a pessoalidade. Assim, você pode gerenciar seu pipeline de vendas para geração de leads, acompanhamento de negócios e muito mais.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Crie campanhas sofisticadas de marketing por e-mail com recursos avançados de segmentação e automação

Automatize os fluxos de trabalho de vendas, incluindo pontuação de leads, nutrição de leads e sequências de acompanhamento

Obtenha insights profundos sobre o comportamento do cliente com análises e relatórios detalhados

Limitações da ActiveCampaign

O preço depende dos números de contato, o que o torna caro para organizações com grandes dados de clientes

Os recursos de CRM são funcionais, mas podem não ter a profundidade de um software de CRM dedicado

Preços da ActiveCampaign

Starter : uS$ 15/mês (para até 1.000 contatos)

Mais : uS$ 49/mês (para até 1.000 contatos)

Profissional: uS$ 79/mês (para até 1.000 contatos)

Enterprise: uS$ 145/mês (para até 1.000 contatos)

Avaliações e resenhas da ActiveCampaign

G2: 4. 5/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 2.000 avaliações)

9. EngageBay (melhor para vendas e marketing tudo-em-um a preços acessíveis)

via EngageBay

A EngageBay é uma plataforma de vendas e marketing completa e acessível que oferece uma vasta gama de ferramentas a um preço competitivo. Ela inclui marketing por e-mail, CRM, automação de vendas e criadores de sites e páginas de destino.

Essa abordagem completa é ideal para software de gerenciamento de pipeline, software de geração de leads ou soluções de gerenciamento de clientes.

Melhores recursos do EngageBay

Combine marketing por e-mail, software de CRM, automação de vendas e construtor de sites em uma plataforma única e acessível

Gerencie contatos, acompanhe negócios e obtenha insights sobre o comportamento do cliente com recursos avançados, como pontuação de leads

Crie páginas de destino e formulários personalizados para capturar leads e aumentar seu pipeline de vendas

Limitações do EngageBay

A plataforma pode não ter os recursos de ferramentas de automação de marketing e CRM mais estabelecidas

Embora acessíveis, os recursos avançados só estão disponíveis em planos de nível superior, o que os torna caros

Preços da EngageBay

Gratuito

Básico : uS$ 12,99/mês por usuário

Crescimento : uS$ 49,99/mês por usuário

Profissional: uS$ 79,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do EngageBay

G2: 4. 7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 800 avaliações)

10. Copper CRM (melhor para integração com o Google Workspace)

via Copper CRM

O Copper CRM é uma ferramenta simples e intuitiva de gerenciamento de pipeline de vendas projetada especificamente para usuários do Google Workspace. Ele se sincroniza facilmente com o Gmail, o Google Calendar e outros aplicativos do Google, facilitando o gerenciamento de leads, o acompanhamento de negócios e o trabalho em equipe.

A interface simples e fácil de usar do Copper o torna perfeito para equipes de vendas que gostam de uma abordagem minimalista. Ele também tem recursos como gerenciamento de contatos, rastreamento de negócios e rastreamento de e-mails para gerenciar seu pipeline de vendas com eficiência.

Melhores recursos do CRM de cobre

Integre-se perfeitamente ao Gmail, ao Google Agenda e a outros aplicativos do Google Workspace

Gerencie negócios e vários pipelines de vendas com os principais recursos para registrar chamadas e e-mails em um ambiente familiar do Google

Acompanhe o desempenho das vendas com relatórios personalizáveis, previsão de vendas e painéis de controle

Limitações do CRM de cobre

Como ela foi projetada principalmente para usuários do Google Workspace, isso pode limitar seu apelo para empresas em outras plataformas

O aplicativo móvel não é tão rico em recursos quanto a versão para desktop

Preços do CRM de cobre

Inicial : uS$ 12/mês por assento

Básico : uS$ 29/mês por assento

Profissional : uS$ 69/mês por assento

Empresarial: uS$ 134/mês por assento

Classificações e análises do CRM da Copper

G2: 4. 5/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 600 avaliações)

11. Salesmate (melhor para assistência de vendas com IA)

via Salesmate

A Salesmate está entre as ferramentas de gerenciamento de pipeline de vendas que usam IA para fornecer às equipes de vendas insights e assistência valiosos. Ela prevê os resultados das negociações, sugere as próximas etapas e até mesmo elabora e-mails personalizados.

Esses recursos automatizados dão suporte aos representantes de vendas em todas as etapas, ajudando as equipes a simplificar os fluxos de trabalho e a se concentrar na construção de relacionamentos com os clientes.

Melhores recursos do Salesmate

Use insights baseados em IA para ajudar os gerentes de vendas a prever os resultados das negociações e recomendar as melhores próximas etapas para fechar mais negócios

Automatize os fluxos de trabalho de vendas, incluindo sequências de e-mail, agendamento de compromissos e publicação em mídias sociais

Obtenha visibilidade em tempo real das atividades de vendas e do progresso do pipeline com painéis personalizáveis

Limitações do Salesmate

A plataforma pode não ser adequada para grandes empresas com necessidades complexas e vários pipelines de vendas personalizados

Alguns recursos avançados podem exigir o upgrade para um plano de preço mais alto

Preços da Salesmate

Básico: US$ 29/mês por usuário

Profissional: uS$ 49/mês por usuário

Empresarial : uS$ 79/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do Salesmate

G2: 4. 6/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 90 avaliações)

Um usuário do G2 diz:

A plataforma da Salesmate é aberta e flexível, com todas as APIs e integrações Zapier necessárias. Não tenho palavras para elogiar esse produto! A disposição para treinar os usuários também é uma grande vantagem. No geral, a Salesmate superou minhas expectativas e eu a recomendo para qualquer pessoa que precise de uma solução robusta de CRM.

A plataforma da Salesmate é aberta e flexível, com todas as APIs e integrações Zapier necessárias. Não tenho palavras para elogiar esse produto! A disposição para treinar os usuários também é uma grande vantagem. No geral, a Salesmate superou minhas expectativas e eu a recomendo para qualquer pessoa que precise de uma solução robusta de CRM.

12. Capsule (melhor para CRM simples e fácil de usar)

via Capsule

O Capsule é um software de pipeline leve, porém eficaz, desenvolvido para pequenas empresas que desejam simplificar o processo de vendas.

Sua interface intuitiva e seu design minimalista facilitam o aprendizado e o uso, mesmo para quem tem pouca experiência técnica. Além disso, os principais recursos do Capsule, como gerenciamento de contatos, rastreamento de negócios e relatórios básicos, fazem dele uma boa opção para empresas com pipelines de vendas mais simples.

Melhores recursos da cápsula

Gerencie contatos, acompanhe negócios e registre interações com clientes

Crie pipelines de vendas simples e acompanhe as negociações à medida que elas avançam no processo de vendas

Colabore com os membros da equipe compartilhando contatos e notas sobre negócios

Limitações da cápsula

Escalabilidade limitada para empresas maiores com necessidades complexas

Os recursos básicos de geração de relatórios não são ideais para organizações que precisam monitorar as principais métricas ou obter insights completos sobre vendas

Preço da cápsula

Inicial : uS$ 18/mês por usuário

Crescimento : uS$ 36/mês por usuário

Avançado : uS$ 54/mês por usuário

Última: uS$ 72/mês por usuário

Avaliações e resenhas de cápsulas

G2: 4. 7/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 160 avaliações)

Um usuário do G2 diz:

É muito fácil de usar, nós adoramos. Demorou alguns minutos para ser configurado, eu o uso diariamente e gosto dos recursos de projeto/ pipeline. Eu recomendaria o produto para empresas iniciantes ou em expansão. O nível possível de personalização, a funcionalidade de pesquisa, os lembretes etc., tudo é muito simples.

É muito fácil de usar, nós adoramos. Demorou alguns minutos para ser configurado, eu o uso diariamente e gosto dos recursos de projeto/ pipeline. Eu recomendo o produto para empresas iniciantes ou em expansão. O nível possível de personalização, a funcionalidade de pesquisa, os lembretes etc., tudo é muito simples.

13. Close (melhor para discador de vendas e rastreamento de chamadas)

via Close

O Close está entre as ferramentas mais populares de gerenciamento de pipeline de vendas, projetado especificamente para equipes de vendas que dependem muito de chamadas telefônicas. Ele oferece um discador de vendas avançado, rastreamento de chamadas e recursos de gravação de voz, o que o torna uma solução ideal para equipes de vendas outbound.

A melhor parte? Ela se integra a outras ferramentas de vendas e fornece insights sobre o desempenho da equipe, ajudando os representantes de vendas a gerenciar o pipeline com mais eficiência.

Fechar os melhores recursos

Faça e receba chamadas diretamente no CRM usando o discador integrado

Acompanhe o histórico de chamadas, registre as chamadas para referência futura e analise o desempenho das chamadas

Automatize a discagem de saída com os recursos do discador avançado

Limitações de fechamento

Preço mais alto em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de pipeline de vendas com recursos semelhantes

A plataforma pode não ser ideal para empresas que dependem muito de e-mail ou inbound marketing

Fechar preço

Base: uS$ 29/mês por assento

Início : uS$ 59/mês por assento

Profissional : uS$ 109/mês por assento

Enterprise: $149/mês por assento

Personalizado: Preço personalizado (para mais de 10 representantes de vendas)

Classificações e avaliações de fechamento

G2: 4. 7/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 160 avaliações)

14. Zapier (melhor para automatizar fluxos de trabalho entre aplicativos)

via Zapier

O Zapier não é um CRM típico, mas é ótimo para automatizar fluxos de trabalho e integrar aplicativos. Quer se conectar ao Gmail, Slack ou ClickUp? O Zapier tem tudo o que você precisa! Ele elimina tarefas manuais para simplificar seus processos de vendas.

A plataforma se destaca por sua extensa biblioteca de integrações de aplicativos (mais de 5.000). Se você deseja registrar e-mails automaticamente no seu CRM (Zapier Tables) ou sincronizar tarefas em ferramentas de gerenciamento de projetos, o Zapier tem todas as soluções.

Melhores recursos do Zapier

Conecte seu CRM a centenas de outros aplicativos, incluindo plataformas de marketing por e-mail, ferramentas de gerenciamento de projetos e plataformas de mídia social

Automatize várias tarefas em seu pipeline de vendas, como criar contatos, atualizar negócios e enviar notificações

Melhore o fluxo de dados entre diferentes aplicativos, eliminando a entrada manual de dados e reduzindo os erros

Limitações do Zapier

Embora poderoso, o Zapier pode ter uma curva de aprendizado acentuada para usuários não familiarizados com os conceitos de automação

Não é um software de gerenciamento de pipeline, portanto, não é ideal para organizações com processos de vendas simples

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional : A partir de US$ 29,99/mês

Equipe : A partir de US$ 103,50/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Zapier

G2: 4. 5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 2.900 avaliações)

Um usuário do G2 diz:

O Zapier está constantemente melhorando e adicionando mais recursos. Em comparação com o Make, Afterpieces e Microsoft Flow, o Zapier geralmente é mais fácil de configurar e tem mais integrações. É um dos melhores serviços de automação disponíveis.

O Zapier está constantemente melhorando e adicionando mais recursos. Em comparação com o Make, Afterpieces e Microsoft Flow, o Zapier geralmente é mais fácil de configurar e tem mais integrações. É um dos melhores serviços de automação disponíveis.

15. Zendesk Sell (melhor para suporte ao cliente e integração de vendas)

via Zendesk Sell

O Zendesk Sell é uma ferramenta de vendas poderosa que ajuda as equipes a aumentar a produtividade, gerenciar leads e manter seus processos em dia. Com rastreamento de leads, gerenciamento de pipeline e análise em tempo real, o objetivo é trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil!

Esse software de pipeline de vendas combina perfeitamente com as ferramentas de atendimento ao cliente da Zendesk, oferecendo a você uma solução simples para vendas e suporte. É ideal para equipes que desejam unir vendas e atendimento.

Melhores recursos do Zendesk Sell

Integre-se perfeitamente à plataforma de suporte ao cliente da Zendesk para obter uma visão unificada do cliente

Gerencie contatos, acompanhe negócios e registre interações com clientes em uma única plataforma

Automatize tarefas de vendas, como entrada de dados e sequências de e-mail

Limitações do Zendesk Sell

A plataforma pode não ser ideal para empresas que não usam as ferramentas de suporte ao cliente da Zendesk

A integração com o Zendesk é forte, mas os principais recursos podem não ser tão robustos quanto os de uma ferramenta de pipeline de vendas dedicada

Preços do Zendesk Sell

Equipe de vendas : uS$ 19/mês por agente

Sell Growth : uS$ 55/mês por agente

Sell Professional: uS$ 115/mês por agente

Avaliações e resenhas do Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (mais de 480 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 150 avaliações)

16. Streak (melhor para integração com o Gmail e o Google Workspace)

via Streak

O Streak é um CRM leve criado diretamente no Gmail. Ele é perfeito para equipes de vendas que dependem principalmente da comunicação por e-mail. O software de CRM permite que os usuários rastreiem leads, gerenciem pipelines e automatizem fluxos de trabalho de e-mail sem sair de suas caixas de entrada.

A integração com o Gmail e o Google Workspace o torna perfeito para pequenas equipes e empreendedores individuais que desejam automatizar e-mails e otimizar o pipeline de vendas.

Melhores recursos

Gerencie contatos, acompanhe negócios e registre interações diretamente na sua caixa de entrada do Gmail

Acompanhe as aberturas e os cliques em e-mails para obter insights sobre o envolvimento do cliente

Colabore com os membros da equipe compartilhando pipelines e acessando informações de contato compartilhadas

Limitações de ruptura

Escalabilidade limitada para equipes ou empresas maiores

Como foi criada no Gmail, a funcionalidade do Streak é limitada pelas restrições da interface do Gmail

Preços diferenciados

Profissional: uS$ 59/mês por usuário

Pro+ : uS$ 89/mês por usuário

Enterprise: uS$ 159/mês por usuário

Classificações e avaliações

G2: 4. 5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 450 avaliações)

Um usuário do G2 diz:

Excelente ferramenta de CRM para autônomos e pequenas empresas. Adoro criar um pipeline para minhas vendas, e é fácil criar snippets para preencher previamente modelos de e-mail para diferentes tipos de leads e leads em diferentes estágios. O Streak literalmente me economiza de 2 a 3 horas por semana e sua integração direta com o Gmail o torna muito fácil de usar. Também gosto da capacidade de exportar meu pipeline para que eu possa fazer análises sobre meu desempenho.

Excelente ferramenta de CRM para autônomos e pequenas empresas. Adoro criar um pipeline para minhas vendas, e é fácil criar snippets para preencher previamente modelos de e-mail para diferentes tipos de leads e leads em diferentes estágios. O Streak literalmente me economiza de 2 a 3 horas por semana e sua integração direta com o Gmail o torna muito fácil de usar. Também gosto da capacidade de exportar meu pipeline para que eu possa fazer análises sobre meu desempenho.

17. Salesflare (melhor para rastreamento de vendas simples e automatizado)

via Salesflare

O último software de gerenciamento de pipeline de vendas da lista é o Salesflare. É uma ferramenta simples e automatizada que monitora as atividades e ajuda você a fechar mais negócios - além disso, ela extrai as interações dos clientes por e-mail, telefone e calendário para uma visão de 360 graus.

O que realmente importa? Seus recursos baseados em IA ajudam a priorizar leads, prever o fechamento de negócios e recomendar as melhores próximas etapas.

Melhores recursos da Salesflare

Priorize leads e identifique oportunidades de alto valor com insights baseados em IA

Gerar relatórios e painéis automatizados para acompanhar o desempenho das vendas

Limitações do Salesflare

Os recursos de IA podem não ser tão precisos ou avançados quanto os de um sistema de CRM de primeira linha

Preços da Salesflare

Crescimento : uS$ 29/mês por usuário

Profissional: uS$ 49/mês por usuário

Enterprise: uS$ 99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Salesflare

G2: 4. 8/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 130 avaliações)

Domine seu pipeline de vendas com o ClickUp

Abordamos as 17 principais ferramentas de gerenciamento de pipeline de vendas, cada uma com suas vantagens e peculiaridades. Considerando suas necessidades e seu orçamento, escolha a que melhor se adapta às suas necessidades e veja seu pipeline (e suas vendas) disparar!

No entanto, observe que o ClickUp é uma plataforma completa que combina tudo o que você precisa em um software de pipeline de vendas com recursos adicionais de produtividade. Com esse software de CRM, você pode automatizar tarefas, gerenciar leads, definir fluxos de trabalho e obter tudo o que precisa em um espaço de trabalho organizado.

Pronto para transformar seu pipeline de vendas? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e assuma o controle de seus esforços de vendas.