Walk the Room: como o ClickUp conectou nossas equipes e simplificou nosso processo de planejamento de produção

Administrar uma empresa e equipes já dá muito trabalho por si só. Agora, acrescente a isso o gerenciamento diário de várias ferramentas de trabalho desconectadas.

Infelizmente, esse é um problema comum para muitas organizações.

Nossa empresa utilizava quatro tipos diferentes de software para gerenciamento de projetos, controle de tempo, comunicação com clientes e alocação de recursos. Era bastante demorado, especialmente porque havia muito pouca integração entre eles e as informações tinham que ser adicionadas manualmente várias vezes.

E se as equipes pudessem continuar usando os aplicativos especializados dos quais dependem, mas em um único lugar, sem precisar ficar alternando entre aplicativos, perdendo tempo, contexto e visibilidade do projeto?

E se todas as equipes pudessem entregar o trabalho por meio de uma plataforma tão flexível que não exigisse que elas fizessem sacrifícios para trabalhar da maneira que desejavam, e outras equipes também pudessem fazer o mesmo?

Foi aí que o ClickUp entrou em cena para salvar o dia para a Walk the Room, e a Nicole pode contar mais sobre isso!

Conte-nos sobre você e a Walk the Room

Olá! Meu nome é Nicole Brisova — sou gerente de operações de crescimento na Walk the Room (WtR). 👋

A Walk the Room é um estúdio 3D que cria visualizações e animações fotorrealistas de alta qualidade para o setor imobiliário. Oferecemos um serviço completo de CG, incluindo CGIs de alta qualidade, esboços, animações, flythroughs, tours de realidade virtual, CGIs em movimento, realidade aumentada e muito mais.

Combinamos uma sólida experiência e um gerenciamento de projetos flexível para elevar seus esforços de marketing imobiliário comercial e ajudar a destacar sua propriedade.

Quais desafios vocês estavam enfrentando como organização como um todo e como empresa que prioriza o trabalho remoto?

O estúdio começou em Estocolmo, na Suécia, e hoje a Walk the Room se tornou uma empresa remota com mais de 30 nacionalidades espalhadas pelo mundo. Por sermos uma empresa que prioriza o trabalho remoto, dependemos muito de software para colaborar de forma eficiente, tanto entre nós quanto com nossos clientes.

Sendo uma grande defensora da criação de estrutura e eficiência, fiz questão de encontrar uma ferramenta que pudesse substituir as que estávamos usando na época e consolidar nossos aplicativos.

Você encontrou o que procurava no ClickUp?

Passei algum tempo pesquisando e comparando diferentes ferramentas. Alguns meses depois de entrar na empresa, finalmente chegamos a uma decisão e adquirimos um plano ClickUp para todo o nosso departamento de produção.

Inicialmente, usávamos o ClickUp principalmente em nosso departamento de produção para alocação de recursos e gerenciamento de projetos, medição de lucratividade e eficiência e gerenciamento de tarefas. Gradualmente, o ClickUp se tornou parte de outros departamentos; agora também o usamos ativamente em RH e Marketing!

Graças ao nosso maravilhoso consultor, Gabriel Hoffman, que trabalha comigo desde que adquirimos a primeira licença, conseguimos construir uma base sólida para nossa equipe de produção e explorar e aplicar continuamente recursos e estruturas mais úteis para toda a empresa.

Desde então, a WtR cresceu significativamente, e estou feliz em dizer que o ClickUp cresceu conosco — passamos das 28 licenças originais para mais de 70 usuários ativos nos últimos 20 meses!

Conte-nos quais são seus recursos favoritos no ClickUp

1. Modelos

Quando um novo projeto entra em nossa linha do tempo de produção, usamos um dos nossos modelos predefinidos do ClickUp para criar um novo projeto e adicioná-lo à nossa linha do tempo de produção.

Gerencie seus cronogramas e etapas de produção em um só lugar com visualizações predefinidas, status personalizados, campos personalizados e muito mais

2. Campos personalizados e automação

Graças à experiência de Gabriel no software e à flexibilidade do ClickUp, criamos uma coleção bastante extensa de campos personalizados e automações, que agora usamos em diferentes estágios da vida de cada projeto. Nossa estrutura foi criada para todas as etapas de cada projeto, incluindo o arquivo pós-entrega, a medição da rentabilidade, os painéis e o banco de dados geral do projeto.

Cada tipo de campo personalizado pode ser usado quantas vezes você quiser, e cada projeto é criado para conter os campos que você definir

Exibição de lista personalizada e campos personalizados no ClickUp através do Walk the Room

3. Visualizações personalizadas

Atribuir várias tarefas dentro de projetos a equipes específicas, gerentes de projeto e artistas é algo que agora leva apenas alguns minutos. Depois que um projeto é planejado e está pronto para produção, nossos gerentes de projeto assumem o controle das próximas etapas e as supervisionam em suas visualizações personalizadas do ClickUp.

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que for melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

Qual foi o maior impacto do uso do ClickUp?

Temos a sorte de trabalhar em alguns projetos espetaculares que exigem que trabalhemos rápido e permaneçamos focados e flexíveis às mudanças, o que, naturalmente, pressiona o gerenciamento de recursos.

O uso do ClickUp nos ajudou a planejar melhor, entregar mais rápido e estruturar nossas equipes com eficiência. Nossa equipe de produção dobrou de tamanho desde que entrei na empresa! Isso não teria sido possível se não tivéssemos uma estrutura sólida para alocação de recursos e gerenciamento de projetos.

Com mais de 50 artistas 3D e gerentes de projeto em nossa equipe, trabalhamos muito para desenvolver nossa estrutura de gerenciamento de projetos e recursos, que agora é o recurso mais complexo e mais usado do ClickUp. É aqui que coletamos todas as informações importantes sobre cada projeto em produção e acompanhamos nossas capacidades em todos os momentos na visualização da linha do tempo de nossa equipe de produção. Agora também podemos acompanhar o tempo que nossos artistas passam trabalhando em um projeto e compartilhar o cronograma do projeto e marcos importantes com nossos clientes.

Adoramos que o ClickUp seja flexível às nossas necessidades e projetos versáteis, além de nos ajudar a utilizar toda a nossa equipe de produção.

E com nossa estrutura interna à prova de falhas, estamos prontos para nos concentrar no que mais importa: fornecer aos nossos clientes produtos excelentes e uma experiência impecável durante todo o processo.

Algum conselho para quem é novo no ClickUp?

1. Sou uma grande fã de soluções mais inteligentes e rápidas, então os atalhos de teclado são a resposta certa — Quickswitch (K) e Home (H) são os que eu mais uso!

2. Também recomendo explorar todas as automações que o ClickUp oferece. Elas são simples de criar e extremamente úteis.