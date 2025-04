As 10 principais alternativas ao Fireflies AI a serem exploradas em 2025

O Fireflies AI é uma das principais ferramentas de IA para reuniões virtuais. Ele funciona como seu assistente virtual que faz anotações, gera resumos e facilita a colaboração.

No entanto, depois de se cadastrar no Fireflies, você pode ficar um pouco incomodado com a interface cheia de recursos. E quando começar a usá-lo, poderá encontrar imprecisões e erros em suas anotações de reunião.

Se você já está enfrentando esses problemas, está no lugar certo. Este blog tem as 10 principais alternativas ao Fireflies escolhidas a dedo.

Descubra qual dessas ferramentas atende a todas as suas necessidades.

Limitações do Fireflies AI

O Fireflies AI é popular por sua facilidade de uso e versatilidade. Ele tem ótimos recursos de transcrição, suporta diferentes idiomas e oferece várias opções de integração para gerenciar discussões em reuniões. No entanto, de acordo com os usuários, o software tem algumas desvantagens.

Problemas de precisão : Ocasionalmente, há erros nos serviços de transcrição, especialmente em idiomas diferentes do inglês, sotaques fortes, áudio ruidoso e termos técnicos. Além disso, a ferramenta tem dificuldade para distinguir vários participantes

Resumos vagos : Os resumos de reuniões gerados por IA geralmente exigem edições, pois os contextos às vezes não são claros. Além disso, há erros nas traduções

Plano gratuito limitado : O plano gratuito do Fireflies AI é básico. Não é possível acessar os recursos do assistente de IA ou a pesquisa inteligente. Além disso, os resumos de IA são limitados e há um total de 800 minutos de armazenamento/assento para suas reuniões

Falta de personalizações: O Fireflies AI não oferece muitas personalizações para as configurações de gravação. Além disso, não há relatórios personalizados para visualizar todos os insights da reunião em um só lugar

Você sabia? De acordo com a pesquisa, o mercado global de assistentes de reunião com IA foi avaliado em US$ 1,95 bilhão em 2023 e deve chegar a US$ 11,88 bilhões até 2031. 88 bilhões até 2031. O segmento "Organizador de reuniões" domina o mercado entre os diferentes tipos devido à sua interface de usuário amigável e à integração com ferramentas de produtividade populares.

Visão geral das alternativas ao Fireflies AI

Antes de nos aprofundarmos, aqui está uma prévia das 10 principais ferramentas, seus principais recursos e as estruturas de negócios para as quais elas são as melhores!

Alternativas ao Fireflies AI Recurso de destaque Melhor para ClickUp Cria um ecossistema de reuniões conectado onde você pode fazer anotações, colaborar, compartilhar e criar tarefas diretamente das anotações Profissionais, PMEs e empresas Fathom Tem uma interface de usuário amigável e permite gerar destaques no meio da reunião Equipes empresariais Otter. ai Permite a captura automática de imagens durante o compartilhamento de telas Uso pessoal e equipes pequenas Avoma Realiza análise de reuniões e chamadas para melhorar sua qualidade Equipes empresariais de grande porte Grãos Permite que você recorte segmentos de reuniões, compartilhe-os e marque pessoas específicas Empresas de médio a grande porte MeetGeek. ai Cria resumos detalhados e permite acessar notas de reuniões anteriores Uso pessoal e equipes pequenas tl;dv Gera relatórios e painéis personalizados de IA para visualizar todos os insights da reunião em um só lugar Equipes de médio a grande porte Gong Ajuda a rastrear chamadas, prever o pipeline de vendas e analisar negócios Equipes de vendas e RevOps de grandes empresas Tactiq Transcreve reuniões em tempo real sem um bot Freelancers e equipes em crescimento Chorus. ai Captura chamadas, extrai insights e analisa conversas para determinar a probabilidade de sucesso do negócio Equipes de vendas e receita de grandes organizações

As 10 melhores alternativas ao Fireflies AI para usar

1. ClickUp (melhor ferramenta de reunião, gerenciamento de tarefas e colaboração com IA)

Transcreva reuniões, gerencie agendas e colabore com o ClickUp

Procurando uma ferramenta que seja muito mais do que um gravador de reuniões? Conheça o ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho que combina reuniões e gerenciamento de projetos em uma única plataforma.

A solução do ClickUp para reuniões produtivas? Um anotador de IA integrado que vive em seu calendário! Essa ferramenta bacana faz anotações para você, permitindo que você permaneça totalmente envolvido em suas reuniões.

Ele se integra perfeitamente a aplicativos de terceiros, como Zoom, Teams e Google Meet, o que o torna uma solução versátil. O AI Notetaker documenta automaticamente o nome da reunião, a data e os participantes e ainda fornece um registro de áudio completong.

Ele também oferece insights resumidos com uma visão geral rápida, principais conclusões e próximas etapas em um formato de lista de verificação organizada. Além disso, você obtém transcrições detalhadas para essas análises aprofundadas. Após a reunião, você pode acessar facilmente suas anotações em um documento ClickUp privado, marcado e pronto para ser revisado ou compartilhado.

Além disso, o ClickUp Meetings reúne tudo em um só lugar - gerenciando agendas, definindo itens de ação, documentando reuniões semanais e muito mais. Assim, você pode acessar todos os seus documentos, tarefas e outros materiais sem alternar entre as guias. Você pode usar o Modelo de Notas de Reunião do ClickUp* para estruturar essas notas e garantir que elas estejam bem documentadas antes de compartilhá-las com as partes interessadas.

O ClickUp Brain, a ferramenta de IA do ClickUp, também pode ajudar a traduzir suas anotações de reunião para outros idiomas e sugerir melhorias/tarefas potenciais para organizar as informações corretamente. A melhor parte? Você pode converter diretamente as notas de reunião e os resumos em tarefas ou itens de ação e vinculá-los a projetos e fluxos de trabalho específicos.

Gere resumos de reuniões e traduza anotações de reuniões com o ClickUp Brain

Além disso, o ClickUp Docs permite que você crie documentos ao vivo com notas de reunião. Você pode usá-los como recursos dinâmicos que as equipes podem consultar durante as chamadas de clientes. Também é fácil pesquisar detalhes específicos de reuniões ou tarefas no documento e encontrá-los em segundos.

O ClickUp também tem vários modelos de reunião que você pode usar quando estiver muito ocupado para preparar pautas, atas e estruturar anotações. Por exemplo, o Modelo de Ata de Reunião do ClickUp ajuda você a:

Organize a pauta da reunião, os itens de ação e os participantes

Acompanhe os principais insights e resultados da reunião

Atribua itens de ação como tarefas aos colegas de equipe

Faça o download deste modelo Registre os insights críticos da reunião com o modelo de ata de reunião do ClickUp

Da mesma forma, você pode usar o ClickUp Meetings Template para gerenciar seus itens de agenda, notas e acompanhamentos.

Melhores recursos do ClickUp

Assuma o controle das reuniões: O ClickUp AI Note Taker transcreve automaticamente as reuniões, resume os pontos principais e cria tarefas acionáveis, facilitando o acompanhamento de follow-ups e decisões

Crie itens de ação : Transforme notas em tarefas com o : Transforme notas em tarefas com o ClickUp Tasks , adicione detalhes e marque as pessoas responsáveis por realizá-las

Organização e edição de notas : Organize e edite notas e tarefas de reuniões em um só lugar com o : Organize e edite notas e tarefas de reuniões em um só lugar com o ClickUp Notepad

Gravações de tela : Compartilhe gravações de tela com transcrições baseadas em IA em notas de reunião com o : Compartilhe gravações de tela com transcrições baseadas em IA em notas de reunião com o ClickUp Clips e transcreva-as instantaneamente com o ClickUp Brain

Colaboração em tempo real: Acesse anotações, compartilhe-as com sua equipe e colabore em conversas usando o : Acesse anotações, compartilhe-as com sua equipe e colabore em conversas usando o ClickUp Chat

Limitações do ClickUp

Com tantas personalizações e recursos, pode levar algum tempo para se familiarizar com a ferramenta

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário/mês

Empresarial : uS$ 12 por usuário/mês

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro/mês

ClickUp AI Notetaker: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.900 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4,00 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Gosto do fato de o ClickUp estar sempre evoluindo em termos de inovação de software, especialmente com o surgimento da IA. As ferramentas de IA que eles incorporaram à plataforma economizaram o tempo de nossa equipe de produção ao auxiliar na criação de tarefas, escrever prompts ou resumos de reuniões. Fora as funções de IA, o Click-up está no mesmo nível das inúmeras plataformas de gerenciamento de projetos que usamos no passado. Acredito que o Click-Up tenha muitas camadas para realizar uma tarefa simples. Eu gostaria de ver mais visibilidade de alto nível nas séries de tarefas.

2. Fathom (melhor para gerar resumos e transcrições de reuniões)

via Fathom

Se você tem uma equipe que não entende de tecnologia, o Fathom pode ser um valioso assistente de reunião. Ao contrário da interface de usuário do Fireflies AI, o Fathom tem uma interface limpa, o que o torna o anotador mais fácil de usar para suas reuniões de projeto.

Você pode organizar suas discussões de A a Z em uma recapitulação de reunião e criar um plano de ação em minutos. O Fathom gera notas de reunião detalhadas e até mesmo extrai itens de ação para que você possa usá-los rapidamente para criar e-mails de acompanhamento.

O destaque? O Fathom é excelente com traduções. Ele é compatível com 28 idiomas e gera anotações precisas, independentemente do idioma da reunião.

Melhores recursos do Fathom

Crie e compartilhe clipes de vídeo curtos de partes específicas da reunião para transmitir apenas as informações mais importantes

Gere destaques no meio da chamada e resuma as anotações da reunião com IA

Obtenha todos os dados necessários, como visualizações de página, principais fontes de referência etc., em um único painel com o Fathom Analytics

Limitações do Fathom

Não há opção para copiar e colar anotações sem vincular automaticamente o vídeo da reunião ou adicionar um botão "assistir" no final

O processo de instalação é simples, mas demorado

Preços do Fathom

Gratuito

Premium : uS$ 19 por usuário/mês

Edição para equipes : uS$ 29 por usuário/mês

Team Edition Pro: uS$ 39 por usuário/mês

Avaliações e resenhas do Fathom

G2: 5/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

O melhor de tudo é que ele entende quase tudo sobre minhas reuniões. A parte mais incrível é que ele se junta a mim em todas as reuniões, como se fosse um assistente pessoal. O recurso de IA o torna mais versátil na manutenção de registros. No geral, gosto muito dele. Entretanto, não consigo baixar minhas gravações. Além disso, a opção de tela cheia não é, na verdade, tela cheia. Porque ela mostra o painel lateral que talvez eu não precise usar o tempo todo.

3. Otter. ai (melhor para gerar transcrições de reuniões em tempo real)

O Otter. ai é uma excelente alternativa ao Fireflies AI para equipes pequenas. Ele vem com uma ferramenta de IA para anotações de reuniões que resume e gera transcrições de reuniões em tempo real para que você possa dar toda a sua atenção à chamada.

Se você não puder participar da chamada, o Otter pode fornecer os principais insights da reunião e até mesmo criar itens de ação para as próximas etapas. Você também pode pesquisar e reproduzir transcrições específicas de áudio sincronizado com texto, editá-las e anotá-las com imagens e comentários.

Melhores recursos do Otter.ai

Reúna conversas de voz ao vivo e atualizações assíncronas e obtenha insights do Otter e dos colegas de equipe com o AI Chat

Use o Otter para identificar vários palestrantes, criar espaços em transcrições para pausas e obter registros de data e hora para cada tópico discutido na reunião

Capture imagens automaticamente quando as telas forem compartilhadas ou alteradas na chamada para contextualização nas transcrições

Limitações do Otter.ai

Às vezes, o Otter. ai não grava todas as chamadas

As transcrições geralmente são muito imprecisas

O recurso de pesquisa é defeituoso e pode ser difícil de navegar inicialmente

Preços do Otter.ai

Básico : Gratuito

Profissional: uS$ 16,99 por usuário/mês

Empresarial : uS$ 30 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Otter. ai avaliações e comentários

G2: 4. 4/5 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter. ai?

Era barato, mas exigia muito tempo para verificar novamente as transcrições, o que era muito frustrante. Se você tiver um áudio claro e conciso, ele funcionará bem, mas se houver ruído de fundo ou sotaques, muitas vezes ele não será captado corretamente.

4. Avoma (melhor para gerenciamento de reuniões de ponta a ponta)

via Avoma

Embora o Fireflies AI seja principalmente uma ferramenta de transcrição de IA, o Avoma vai além dos serviços básicos de transcrição. É uma ferramenta de gerenciamento de reuniões que ajuda você a agendar chamadas, criar agendas de reuniões e realizar análises pós-reunião.

O Avoma é mais conhecido por seus recursos de inteligência de conversação e fornece uma análise mais profunda de suas reuniões. Ele permite automatizar a pontuação de chamadas para melhorar a qualidade, equipar as equipes de vendas com respostas em tempo real e acompanhar o feedback e o desempenho da sua equipe.

Melhores recursos do Avoma

Obtenha transcrições em tempo real de chamadas e reuniões em mais de 60 idiomas

Gere e-mails de acompanhamento com IA que recapitulam as reuniões e comunicam as próximas etapas em questão de minutos

Use scorecards baseados em objetivos para cada reunião para obter insights sobre as principais áreas de aprimoramento

Limitações do Avoma

O Avoma tem vários recursos extras que podem ser impressionantes em um primeiro momento

A configuração da ferramenta é demorada. É preciso adaptar cada seção para aproveitá-la ao máximo

Não é possível fazer download de listas de reprodução. Você precisa encontrar o trecho na lista de reprodução, pesquisar a chamada e, em seguida, encontrar o trecho na chamada

Preços da Avoma

Assistente de reunião de IA : uS$ 24 por usuário/mês

Conversation Intelligence : uS$ 69 por usuário/mês

Inteligência de receita: uS$ 99 por usuário/mês

Avaliações e resenhas da Avoma

G2: 4. 6/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Avoma?

O Avoma é uma das ferramentas que uso diariamente. Classificação e feedback de IA nas chamadas. É útil para prestar atenção a coisas que você pode esquecer ou identificar oportunidades que podem ser melhoradas ao liderar ou participar de chamadas. O feedback ajuda a elevar o nível do suporte ao cliente que você é capaz de oferecer. O software em si é muito fácil de usar e se integra a outros softwares para facilitar a gravação de chamadas. Entretanto, às vezes, o feedback da IA pode ser muito rígido e não leva em conta as variáveis da chamada ou o fluxo da chamada.

5. Grain (melhor para criar clipes de reuniões e manter as equipes em sincronia)

via Grain

O Grain se destaca como uma alternativa ao Fireflies AI por seus recursos de colaboração em equipe. A ferramenta permite que você destaque momentos específicos da reunião com clipes, assim como os soundbites do Fireflies, mas melhor. Esse recurso é perfeito quando você precisa compartilhar apenas segmentos importantes da reunião com os membros da sua equipe. Além disso, você pode marcar as pessoas e alertá-las com notificações automáticas.

A melhor parte é que você pode integrar o Grain ao Zoom e ao Microsoft Teams para fazer anotações, gravar, transcrever e resumir reuniões e até mesmo criar atas de reuniões. Você também pode usar seus modelos de notas de reunião para estruturar as notas de reunião da maneira que desejar.

Melhores recursos do Grain

Digite notas, marque momentos específicos ou recorte segmentos da reunião com um bloco de notas ao vivo

Destaque seções de transcrição, deixe comentários com carimbo de data/hora e marque pessoas relevantes

Crie videoclipes e compartilhe-os entre as equipes com listas de reprodução e histórias

Limitações de grãos

O reconhecimento de frases nas etiquetas inteligentes é limitado. É um desafio capturar frases específicas em todas as chamadas de forma consistente

Por padrão, as gravações de reuniões podem ser compartilhadas apenas internamente

A função de categorização automática não tem a opção de registrar reuniões externas seletivas e enviar seus resumos de IA pelo Slack

Preço do Grain

Gratuito

Inicial : uS$ 19 por assento/mês

Empresarial : uS$ 39 por assento/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de grãos

G2: 4. 7/5 (mais de 290 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grain?

Já experimentei vários aplicativos diferentes de gravação de chamadas, anotações e revisão de reuniões. O Grain é o único que torna todo esse processo fácil de usar. Seus trechos, faixas de conversa e pesquisa de chamadas são muito fáceis em comparação com o Gong e outros.

dica profissional: Implemente um protocolo padrão de compartilhamento de clipes em sua equipe. Por exemplo, mantenha os clipes com menos de dois minutos e adicione contexto nas descrições para entender rapidamente o assunto da reunião sem precisar assisti-la por completo.

6. MeetGeek. ai (melhor para fazer anotações e manter um repositório de anotações de reuniões)

via MeetGeek

O MeetGeek é uma excelente alternativa ao Fireflies AI que ajuda você a fazer anotações, gerar resumos de IA e automatizar o gerenciamento de reuniões, desde a definição da agenda até o acompanhamento. Ele ouve suas conversas e as categoriza em tópicos-chave e destaques, como fatos, itens de ação, decisões, preocupações etc.

O MeetGeek também permite que você extraia automaticamente os principais insights das chamadas e acompanhe as reuniões anteriores. A ferramenta se integra perfeitamente aos sistemas de CRM, como o HubSpot, fornecendo insights críticos sobre os clientes durante as chamadas de vendas.

Melhores recursos do MeetGeek. ai

Acesse as anotações de reuniões anteriores e lembre-se de detalhes específicos com uma pesquisa por palavra-chave

Envie resumos detalhados por e-mail com dicas de recapitulação precisas após cada reunião

Personalize o nome do seu assistente de reunião com IA, as mensagens de bate-papo e os resumos de reunião que você compartilha para levar a marca ao próximo nível

Limitações do MeetGeek. ai

Alguns usuários não gostam da intrusão padrão do MeetGeek sempre que compartilham uma reunião. A ferramenta se insere em todas as reuniões de um participante, mesmo que ele crie um login apenas para acessar as anotações

O recurso de gravação é difícil de navegar e requer vários cliques para localizar o link e adicioná-lo a uma reunião

Preços do MeetGeek. ai

Básico : Plano gratuito

Profissional: uS$ 19 por usuário/mês

Empresarial : uS$ 39 por usuário/mês

Empresa: uS$ 59 por usuário/mês

Avaliações e resenhas do MeetGeek. ai

G2: 4. 6/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulos: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MeetGeek. ai?

Gosto da facilidade de uso do MeetGeek; da capacidade de obter atas de reuniões, anotações e insights imediatamente após a conclusão de uma reunião; dos recursos de personalização disponíveis; e o suporte ao cliente é incrível. Entretanto, às vezes, ele não consegue participar de reuniões agendadas de última hora.

7. tl;dv (Melhor para equipes empresariais para capturar os principais detalhes da reunião e criar relatórios de IA)

o tl;dv é o assistente de reunião inteligente que se conecta diretamente às suas plataformas de reunião, incluindo Zoom, Teams e Google Meet, e faz o trabalho pesado de gravar todas as suas reuniões. Você pode criar resumos de IA e destaques de suas conversas, obter transcrições detalhadas, pular para segmentos específicos na transcrição, marcar momentos importantes e criar e compartilhar clipes.

Ao contrário do Fireflies AI, a ferramenta permite que você personalize temas e modelos de relatórios para apresentar os insights da reunião da maneira que desejar. A parte mais legal? O tl;dv envia a você um resumo da lista de tarefas no final de cada dia para facilitar as coisas.

tl;dv melhores recursos

Crie clipes de reuniões e junte-os em um único rolo para evitar spam no bate-papo da sua equipe com vários clipes

Marque com um carimbo de data e hora os segmentos importantes da reunião que você deseja revisitar mais tarde e envolva seus colegas de equipe em uma discussão

Obtenha informações sobre os palestrantes, como tempo médio de fala, monólogo mais longo, perguntas e muito mais

limitações do tl;dv

Às vezes, o bot tl;dv não aparece nas reuniões quando se usa a versão gratuita

A versão móvel é consideravelmente menos intuitiva do que a versão para desktop, o que dificulta a gravação de reuniões em qualquer lugar

O visualizador de gravações de reuniões apresenta falhas ao reproduzir gravações

preços tl;dv

Gratuito para sempre

Profissional: uS$ 29 por assento/mês

Empresarial : uS$ 98 por assento/mês

Empresa: Preços personalizados

classificações e resenhas do tl;dv

G2: 4. 7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: Sem comentários

O que os usuários reais estão dizendo sobre o tl;dv?

O envio de TLDV para reuniões das quais não posso participar e o uso do recurso de transcrição me deram um enorme impulso na produtividade. O fato de poder navegar rapidamente para partes complicadas de uma conversa e recapitular rapidamente bate-papos complexos foi um divisor de águas. O suporte deles tem sido excelente e o preço faz sentido. Agora eu o utilizo em todas as reuniões. No entanto, gostaria de ver uma expansão do recurso de transcrição, facilitando a exportação e o compartilhamento dos principais pontos de uma reunião com qualquer pessoa da minha equipe, independentemente de ela ser usuária do tl;dv. Também seria ótimo se eu pudesse usá-lo como um gravador de tela/áudio e extrair transcrições dele, pois nem todas as plataformas permitem a gravação.

8. Gong (melhor para as equipes de vendas analisarem e melhorarem as chamadas)

via Gong

O Gong é uma fusão de gravações de reuniões e inteligência de vendas. É uma ferramenta de transcrição de IA que oferece recursos profundos de análise de vendas, como identificação de pontos problemáticos do cliente, captura de interações com o cliente, insights de IA sobre a integridade do negócio e muito mais.

A ferramenta reúne as equipes de vendas, produtos e marketing sob o mesmo teto. Enquanto as equipes de vendas podem acompanhar as chamadas e analisar os negócios, as equipes de marketing e de produtos podem obter feedback dos clientes com o Gong. Além disso, elas também podem usar a ferramenta para criar e-mails de acompanhamento rápido.

O Gong ajuda com previsões, gerenciamento de pipeline e análise de rotatividade, além de transcrever reuniões de vendas. Ele também oferece recomendações para aprimorar os argumentos de vendas e melhorar as interações com os clientes.

Melhores recursos do Gong

Pesquise informações importantes em reuniões de vendas, chamadas telefônicas, e-mails e anotações

Gere resumos de 30 segundos para ficar atualizado sobre a atividade do negócio

Obtenha insights relacionados a negócios em conversas sobre preços, menções a concorrentes, etc. para identificar riscos

Identifique tendências, descubra percepções de mercado e encontre oportunidades em seu pipeline de vendas com previsões e relatórios

Limitações do Gong

O painel de controle é muito cheio e não há uma maneira fácil de filtrar os principais detalhes mais rapidamente

Não permite downloads de chamadas em massa, o que o torna ineficiente para empresas com grandes volumes de dados

O processo de integração de autoatendimento leva muito tempo sem qualquer suporte da equipe do Gong

De acordo com alguns usuários, o Gong é caro para pequenas empresas

Preços do Gong

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Gong

G2: 4. 8/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4. 8/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gong?

O Gong fez uma enorme diferença para nossa equipe de vendas. É ótimo para revisar chamadas, identificar o que funciona e aprender uns com os outros. Adoro como ele destaca aspectos como tempo de conversa e objeções para que possamos realmente entender nossas chamadas. Além disso, ele se conecta ao nosso CRM para que tudo fique em um só lugar. Tem sido muito útil para melhorar nossa abordagem e fechar negócios mais rapidamente. No entanto, há muitas informações no Gong e, no início, pode parecer um pouco complicado. Seria bom se o painel de controle fosse mais fácil de filtrar para que pudéssemos nos concentrar nos principais detalhes com mais rapidez.

você sabia? 80% das transações de vendas exigem pelo menos cinco e-mails de acompanhamento ou outras formas de contato. Com as ferramentas de reunião com IA, você pode gerar e-mails de acompanhamento rapidamente com o mínimo de esforço.

9. Tactiq (melhor para transcrição automatizada em tempo real)

via Tactiq

O Tactiq é um assistente de reunião que registra, transcreve e resume reuniões ao vivo sem que um bot entre na reunião. A ferramenta fornece notas de reunião estruturadas para acompanhar conversas e obter insights que informam suas próximas etapas.

Ele transcreve reuniões em tempo real, permite que você destaque anotações durante chamadas ao vivo e notifica os participantes sobre a transcrição ao vivo. Você também pode fazer capturas de tela durante a reunião, gerar itens de ação, e-mails de acompanhamento e insights personalizados com consultas de IA personalizadas.

Melhores recursos do Tactiq

Adicione capturas de tela a transcrições e converta transcrições em resumos, recapitulações e atualizações de progresso para reuniões mais produtivas

Obtenha transcrições detalhadas por participante com identificação do orador

Faça perguntas, crie tíquetes do Jira e atribua tarefas com o Tactiq AI

Limitações do Tactiq

O recurso de análise é básico

Às vezes, as palavras da transcrição estão incorretas

A versão gratuita tem apenas 10 transcrições por mês

Preços do Tactiq

Gratuito

Profissional: uS$ 12 por usuário/mês

Equipe : uS$ 20 por usuário/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e resenhas do Tactiq

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tactiq?

O Tactiq tem uma função incrível, porém simples, que armazena e usa IA para resumir reuniões de várias plataformas de reuniões on-line diferentes, como Google, Microsoft e Zoom. Acredito que estamos em um momento em que a maioria das "tecnologias de IA" é superestimada, portanto, seu preço é absurdo. Não sou um usuário pago, portanto, só uso transcrições gratuitas e depois uso o ClickUp AI para resumir tudo. Em poucas palavras, ele é realmente caro.

📮ClickUp Insight: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

10. Chorus. ai (melhor para inteligência de conversação baseada em negócios)

O Chorus. ai tem recursos de transcrição semelhantes aos do Fireflies. Ele grava, transcreve e resume reuniões com identificação de oradores e downloads de transcrições. Você também pode tomar trechos de segmentos importantes da reunião e enviá-los diretamente aos participantes.

No entanto, ao contrário do Fireflies AI, o Chorus. ai analisa as conversas em tempo real para fornecer insights acionáveis que informam os argumentos de venda e as estratégias. A ferramenta captura todas as conversas, incluindo chamadas, videoconferências e e-mails, e as analisa para determinar a probabilidade de fechamento de negócios.

Melhores recursos do Chorus. ai

Transcreva chamadas de vendas, extraia insights e avalie gravações de chamadas para determinar seu impacto

Use relatórios e painéis interativos para visualizar a análise de chamadas de vendas e o desempenho de funcionários e equipes

Revise os pitches de exibição gravados para identificar as áreas que precisam ser melhoradas

Limitações do Chorus. ai

Os resumos das reuniões carecem de informações detalhadas, fazendo com que os usuários revisitem as transcrições, o que pode ser frustrante

O Chorus frequentemente repete itens em recapitulações, resumos e itens de ação, tornando essenciais verificações e edições completas

Possui recursos limitados de personalização de relatórios e painéis

O software apresenta atrasos ao lidar com grandes volumes de dados, afetando o desempenho

Preços do Chorus. ai

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Chorus. ai

G2: 4. 5/5 (mais de 2.900 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Chorus. ai?

Assim que a reunião termina, eu tenho minha reunião transcrita pronta para compartilhar os pontos principais com colegas e outras pessoas. Além disso, transcrevi algumas reuniões em vídeo que estavam na minha câmera e, pronto, consegui transcrevê-las em poucos minutos!!! Entretanto, mesmo depois de ter recursos valiosos, encontrei algumas áreas que ainda precisam de melhorias. Por exemplo, ao solicitar a participação de um novo usuário, é necessário que eu lhe dê um passo a passo adequado devido à interface de usuário complexa e sobrecarregada, o que dificulta a navegação. As opções de personalização da plataforma para relatórios e painéis também são limitadas, o que causa atrasos no desempenho, especialmente com grandes volumes de dados.

Escolha o ClickUp como seu assistente de reunião

As reuniões podem mantê-lo ocupado o dia inteiro e podem ser contraproducentes, mas não se você tiver a ferramenta de reunião de IA certa para suportar o peso. Portanto, tudo se resume a escolher a melhor alternativa ao Fireflies AI para sua empresa.

Considere suas necessidades comerciais para obter a ferramenta ideal para reuniões eficazes. Por exemplo, se você for uma equipe pequena e estiver procurando uma ferramenta básica de transcrição, experimente os recursos de IA do Tactiq. Da mesma forma, se você for uma empresa que deseja melhorar a qualidade das chamadas de vendas, considere o Avoma ou o Chorus. ai.

Se estiver procurando um aplicativo completo para o trabalho, escolha o ClickUp. Se quiser gravar reuniões, compartilhar clipes, criar resumos e relatórios de reuniões ou criar tarefas de projeto diretamente das anotações da reunião, o ClickUp tem tudo isso!

Registre-se no ClickUp gratuitamente para ter reuniões mais produtivas!