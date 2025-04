Como criar um plano de gerenciamento de projetos BIM?

Os desenhos tradicionais e as ferramentas de CAD (projeto auxiliado por computador) podem ser úteis quando você está trabalhando em planos e plantas de construção. Mas, muitas vezes, elas trazem seus próprios desafios.

Fazer alterações em tempo real pode ser lento e propenso a erros. Além disso, a integração de diferentes disciplinas pode ser complicada, e criar visuais significativos é igualmente difícil.

O resultado? Acesso e comunicação limitados, silos de dados, detecção deficiente de conflitos de projeto e desperdício de recursos.

Agora, imagine se você pudesse criar visuais realistas em 3D e tomar decisões mais inteligentes em cada etapa do processo. É aí que o BIM (Building Information Modeling) se torna relevante.

Nesta postagem, vamos explorar o que é o gerenciamento de projetos BIM, seus principais componentes e benefícios e como você pode implementar o gerenciamento de projetos BIM para projetos de construção bem-sucedidos.

resumo de 60 segundos O gerenciamento de projetos BIM é o processo de planejamento, coordenação e supervisão do uso da Modelagem de Informações da Construção para melhorar a eficiência, a colaboração e os resultados do projeto

Ele oferece muitos benefícios, incluindo uma execução mais suave do projeto, melhor detecção de conflitos e produtividade, custos reduzidos, melhor visualização e colaboração e comunicação aprimoradas

O BIM centraliza todos os dados do projeto em modelos 3D inteligentes, simplificando os projetos entre arquitetos, engenheiros, empreiteiros e gerentes de instalações durante todo o ciclo de vida do edifício

Use a extensa lista de ferramentas do ClickUp , incluindo Docs, Dashboards, Whiteboards, Charts e Brain, para agilizar todo o processo de implementação do BIM

O que é gerenciamento de projetos BIM?

O gerenciamento de projetos BIM é uma abordagem para planejar, projetar, construir e gerenciar edifícios ou projetos de infraestrutura usando ferramentas e processos digitais.

É normalmente usado por arquitetos, engenheiros, fabricantes, empreiteiros e gerentes de instalações para trabalhar em conjunto usando modelos 3D inteligentes de um edifício ou instalação.

Esse modelo inteligente captura as características físicas e funcionais de um edifício, facilitando a visualização, o ajuste e o aperfeiçoamento de cada aspecto antes de iniciar a construção.

via InnovaSystems

O que torna o BIM tão poderoso no gerenciamento de projetos de construção é sua capacidade de centralizar tudo em um banco de dados compartilhado. Precisa verificar os materiais, executar uma simulação ou planejar um cronograma de manutenção? Está tudo lá, pronto para ser usado.

E não para na construção - o BIM oferece suporte a todo o ciclo de vida do projeto, desde o conceito inicial e o design até as operações, a manutenção e até mesmo a demolição.

Você sabia? De acordo com o relatório da Allied Market Research, o mercado global de BIM, avaliado em US$ 7,9 bilhões em 2022, deverá crescer para US$ 34,2 bilhões até 2032, com uma taxa de crescimento anual de 16%. Esse rápido crescimento é impulsionado por fatores como as exigências governamentais para o BIM, o aumento das tecnologias digitais na construção e a integração da Realidade Virtual (VR) e da Realidade Aumentada (AR) com o BIM.

Principais componentes do gerenciamento de projetos BIM

Agora, é hora de mergulhar nos principais componentes que tornam o gerenciamento de projetos BIM tão eficaz. Vamos explorar cada elemento central em mais detalhes:

via ResearchGate

o modelo 3D

Vamos começar com a estrela do show: o modelo 3D. Ao contrário dos antigos desenhos 2D que mal dão conta do recado, esse modelo 3D conhece a geometria, os materiais, o layout e as relações espaciais.

Em vez de olhar para uma planta, imagine-se entrando em uma versão interativa e acessível de todo o seu projeto. É como trocar um mapa de papel pelo Google Maps - intuitivo, detalhado e muito legal.

repositório de dados

Em seguida, temos o repositório de dados. Tudo vai para esse ambiente comum de dados, tais como:

Projetos

Dimensões

Especificações de equipamentos

Estimativas de custos

Garantia

Referências

Cronogramas de manutenção

Qualquer pessoa da sua equipe pode acessar a biblioteca digital do seu edifício em tempo real e tomar decisões informadas, aprimorando o gerenciamento de dados e a coordenação do projeto entre os colegas de equipe.

simulação e análise

O gerenciamento de projetos BIM funciona como o solucionador de problemas pessoal do seu edifício, executando simulações para identificar possíveis problemas antes que eles surjam. Por exemplo, ele pode detectar conflitos entre sistemas elétricos, de encanamento e estruturais bem antes do início da construção.

programação e planejamento

Com a tecnologia 4D BIM, o planejamento é muito fácil. Esse componente permite que você crie um cronograma detalhado da construção - recursos, marcos, monitoramento do progresso e faça ajustes em tempo real. Você pode identificar possíveis problemas com antecedência, para que não haja mais perda de prazos ou surpresas.

gerenciamento de custos

ferramentas de gerenciamento de projetos BIM baseadas em 5D integram dados de custo no modelo 3D. Imagine poder dividir os custos e os orçamentos do projeto no mesmo local em que você está projetando o edifício. Isso lhe dá uma estimativa de custo precisa! Sua equipe pode acompanhar as despesas, fazer ajustes em tempo real e tomar decisões que mantenham os custos de construção abaixo do orçamento.

Você sabia? De acordo com o Relatório SmartMarket da Autodesk e da Dodge Data & Analytics, 40-60% das empresas de todos os setores estão usando BIM em mais da metade (>50%) de seus projetos.

análise de sustentabilidade 6D

O componente 6D BIM analisa o uso de energia, as pegadas de carbono e até mesmo se os materiais que você está usando são sustentáveis, ajudando-o a construir edifícios que são eficientes em termos de energia e mais gentis com o planeta.

🧑‍🏭 Gerenciamento de instalações 7D

A tecnologia BIM vai além da fase de construção para oferecer benefícios durante todo o ciclo de vida dos edifícios. Esse componente rastreia tudo, desde os cronogramas de manutenção até o gerenciamento de ativos. Isso significa menos tempo de inatividade, custos operacionais mais baixos e edifícios com melhor desempenho por mais tempo.

integração do BIM

Melhor ainda, o gerenciamento de projetos BIM também funciona com outras ferramentas. Se você estiver usando um software CRM de construção, ERP ou outras ferramentas, ele conecta as plataformas sem problemas e compartilha dados padronizados do projeto. Não há mais silos de dados, não há mais 'Não consigo acessar isso!'

➡️ Leia também: O melhor software ERP de construção para empresas de construção

Benefícios do BIM no gerenciamento de projetos

A tecnologia BIM está mudando o jogo no setor de construção, e mais empresas estão abandonando métodos ultrapassados para aproveitar o que ela oferece. Além disso, com os tempos mudando rapidamente, você pode até mesmo combiná-la com ferramentas de IA para que a construção se torne ainda mais eficiente.

Vamos ver como o BIM está ajudando as equipes de construção a executar projetos bem-sucedidos:

melhoria da eficiência

O BIM automatiza muitos dos processos de construção, ajudando você a eliminar inconsistências ao longo do caminho. Isso resulta em menos pedidos de alteração, comunicação mais fluida e gerenciamento eficaz de projetos.

Aplicativo em tempo real: O BIM automatiza várias tarefas de construção, incluindo avaliações de quantidade, verificações de colisão, atualização de dados e planos de construção e criação de modelos de simulação, economizando tempo e melhorando a eficiência do projeto.

detecção precoce de colisões

Cada modelo pode variar desde as condições de construção no local até o edifício final. No entanto, o BIM ajuda a detectar colisões e erros com antecedência para que você possa começar a desbravar o terreno e evitar o desperdício de tempo e a verificação manual.

Aplicativo em tempo real: Uma solução avançada de gerenciamento de projetos BIM identifica conflitos entre tubulações de esgoto, dutos de ventilação e cabos elétricos - sinalizando problemas e gerando um relatório para que você possa ajustar os planos imediatamente.

aumento do ROI

A tecnologia BIM reúne todas as partes interessadas em uma única plataforma, garantindo que projetistas, empreiteiros e fornecedores estejam sempre em sincronia. Esse nível de coordenação reduz soluços dispendiosos, acelera a tomada de decisões e elimina o desperdício.

Aplicação em tempo real: A tecnologia BIM pode alinhar os layouts de encanamento e eletricidade em um projeto de complexo residencial. Quando a equipe de encanamento atualiza as rotas dos tubos, a equipe elétrica ajusta os planos de fiação instantaneamente. Isso evitou sobreposições dispendiosas e desperdício de material, entregando o projeto mais rapidamente e aumentando o ROI por meio de uma colaboração mais suave no projeto.

Etapas para implementar o BIM no gerenciamento de projetos

Agora você já tem uma boa noção dos componentes e benefícios. Vamos nos aprofundar em como você pode trazer o BIM para o seu fluxo de trabalho de construção sem problemas ⬇️

1. Entenda as necessidades e defina metas claras

Cada projeto vem com seu próprio conjunto de desafios e metas. É por isso que o primeiro passo é dedicar tempo à sua equipe para entender o escopo, os requisitos e a finalidade do projeto. Quando isso estiver claro, defina metas específicas para o que você deseja alcançar com o BIM.

Para começar, temos algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo: Que desafios específicos, como atrasos, retrabalho ou falta de comunicação, estamos enfrentando em nossos projetos de construção atuais?

Quais processos, como detecção de conflitos ou agendamento, precisam ser aprimorados com a implementação do BIM?

Que resultados mensuráveis, como redução de custos ou conclusão mais rápida do projeto, definirão o sucesso de nossa implementação do BIM?

Como o BIM nos ajudará a melhorar a coordenação entre as equipes de projeto, engenharia e construção?

De quais ferramentas e treinamentos nossa equipe precisará para integrar o BIM aos nossos fluxos de trabalho de forma eficaz?

Em última análise, tudo se resume a melhorar o trabalho em equipe, evitar atrasos, reduzir os custos excedentes ou aperfeiçoar a precisão do projeto. Mas sejam quais forem seus objetivos, defini-los antecipadamente definirá o tom do sucesso.

Dica Profissional: Tenha como objetivo pelo menos uma meta vinculada a métricas claras, por exemplo, "Reduzir RFIs em 30% no primeiro ano" em vez de metas vagas como "melhorar a coordenação". isso torna o sucesso mensurável e justifica o investimento em BIM.

Mas, então, como fazer tudo isso? Que solução garante uma transição suave para o BIM e maximiza seus benefícios?

Para começar, você pode usar o ClickUp Docs para colaborar com seus colegas de equipe e definir o escopo do projeto, a finalidade, os objetivos do cliente e as metas desejadas.

Veja como:

Crie esboços detalhados de projetos de construção com páginas aninhadas, opções de estilo, marcadores, tabelas, banners e botões

Edite o documento em tempo real junto com seus colegas de equipe, atribua-lhes itens de ação e converta o texto em tarefas para manter o alinhamento

Cole um índice e vá para qualquer seção do seu documento de gerenciamento de projetos de construção

Use os comandos /Slash para adicionar plantas baixas, incorporar modelos BIM ou inserir tabelas de acompanhamento de progresso diretamente na documentação do seu projeto de construção

Defina as metas, os objetivos e a finalidade do projeto usando o ClickUp Docs

📮ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam uma média de 25 mensagens por dia, buscando informações e contexto. Isso indica uma boa quantidade de tempo desperdiçado na rolagem, na busca e na decifração de conversas fragmentadas em e-mails e chats. se ao menos você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse tarefas, projetos, bate-papo e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você tem: Experimente o ClickUp!

2. Desenvolva um plano de execução BIM

Quando chegar aqui, comece a criar um plano BIM que cubra tudo: funções, responsabilidades, detalhes, cronogramas, marcos, comunicação, padrões de modelagem e como você compartilhará os dados. Isso ajudará cada colega de equipe a conhecer seus deveres e a evitar falhas de comunicação.

Além disso, pergunte a si mesmo: o modelo BIM será usado ativamente durante as fases de planejamento, projeto e construção, e como ele apoiará a tomada de decisões em cada estágio? quais membros específicos da equipe ou departamentos serão encarregados de projetar, criar e manter o modelo 3D BIM e quais são os resultados a serem entregues? qual é o cronograma exato para concluir a fase de projeto e quais são os prazos específicos para cada fase subsequente do projeto? que nível de detalhe (LOD) é necessário para que o modelo BIM atenda aos objetivos do projeto, como detecção de conflitos, estimativa de custos ou gerenciamento de instalações?

Depois de ter uma lista para consultar, use os quadros brancos do ClickUp para idealizar, fazer brainstorming e coordenar um plano. A melhor parte? Começar é igualmente fácil:

Crie quadros brancos do zero ou use uma biblioteca de modelos pré-criados para economizar tempo

Use formas e conectores para mapear as funções de todos. Por exemplo, deixe que os especialistas em design lidem com os modelos 3D, enquanto os gerentes de informações de dados se concentram na consistência dos dados

Converta essas formas e textos em ClickUp Tasks rastreáveis com campos personalizados, dependências e tags relevantes

Faça brainstorming de ideias com sua equipe e desenvolva um plano de execução BIM com os quadros brancos ClickUp

➡️ Bônus: Melhor software de gerenciamento de projetos para subcontratados

Agora, é hora de escolher a ferramenta certa. E, convenhamos, escolher "a certa" pode ser ainda mais difícil, pois há vários softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção disponíveis no mercado.

Então, como saber se está escolhendo o BIM certo no gerenciamento de projetos?

Aqui estão quatro elementos que você deve considerar ao selecionar uma ferramenta tão importante: Facilidade de uso: A plataforma deve ser fácil de usar para que o tempo de treinamento seja reduzido pela metade Requisitos do projeto: Avalie o escopo, o tipo e a complexidade do projeto para escolher a ferramenta que se alinha aos seus requisitos Escalabilidade: À medida que o número de projetos bem-sucedidos e os dados de construção aumentam, a ferramenta deve ser dimensionada sem comprometer o desempenho Interoperabilidade: A ferramenta deve se integrar aos seus sistemas comerciais existentes e às soluções de software BIM para conectar fluxos de trabalho e, ao mesmo tempo, eliminar silos de dados

Com todos esses critérios e muito mais, o ClickUp for Construction Teams é a solução definitiva para equipes que desejam planejar, gerenciar e acompanhar projetos de construção em apenas uma plataforma.

Planeje, gerencie e acompanhe projetos de construção com o ClickUp for Construction Teams

Veja como você pode usá-lo para transformar todo o fluxo de trabalho de um projeto de construção:

Crie seu fluxo de trabalho ideal: Monitore os recursos em uma Lista, programe e acompanhe as tarefas no Calendário e fique de olho na linha do tempo do projeto com um Gantt chart. Você pode até mesmo criar listas de verificação detalhadas usando o Monitore os recursos em uma Lista, programe e acompanhe as tarefas no Calendário e fique de olho na linha do tempo do projeto com um Gantt chart. Você pode até mesmo criar listas de verificação detalhadas usando o ClickUp Checklists e explorar mais de 15 visualizações do ClickUp para ficar por dentro de todo o ciclo de vida do projeto de construção

Colabore do escritório ao local de trabalho: Precisa revisar o trabalho ou atualizar a equipe sobre as mudanças regulatórias recentes? Use o Precisa revisar o trabalho ou atualizar a equipe sobre as mudanças regulatórias recentes? Use o ClickUp Chat para envolver as partes interessadas e os colegas de equipe do projeto e vincular cada conversa a tarefas específicas do projeto. Com seu software BIM conectado ao ClickUp, a colaboração se torna muito fácil

Converse sem sair de seu espaço de trabalho e converta mensagens em itens de ação com o ClickUp Chat

Integrar ferramentas de prioridade máxima: O ClickUp oferece mais de 1.000 integrações, permitindo que você as conecte com seus CRMs, ERPs, ferramentas de comunicação e software BIM existentes. Reúna suas informações de construção mais importantes em um fluxo de trabalho único e simplificado

Integre o ClickUp com CRMs, ERPs e ferramentas BIM existentes para otimizar as operações

Dica profissional: Embora o uso das plataformas certas seja inegociável, alguns modelos tornam seu trabalho ainda mais simples. Portanto, experimente os modelos gratuitos de gerenciamento de construção com status e campos personalizados pré-criados para gerenciar as operações de construção em um só lugar e saber o que está acontecendo.

4. Implementar fluxos de trabalho BIM

Vamos nos aprofundar na implementação do processo BIM no gerenciamento de projetos. Em primeiro lugar, os gerentes de projeto devem começar avaliando seus fluxos de trabalho atuais. Isso ajuda a identificar onde o BIM pode simplificar as operações e tornar o planejamento do projeto mais eficiente.

Em seguida, inicie as coisas com um projeto piloto. A ideia aqui é evitar a adoção em larga escala imediatamente e sobrecarregar a sua equipe. Escolha um projeto pequeno e direto que se encaixe em sua carga de trabalho regular.

Isso permite que a sua equipe explore a plataforma, familiarize-se com os fluxos de trabalho e enfrente quaisquer desafios em um ambiente controlado antes de implementá-la em todos os projetos.

Dica profissional: Comece com apenas 2 ou 3 recursos BIM em seu projeto piloto, em vez de usar o pacote completo. Primeiro, concentre-se em funções de alto impacto e fáceis de aprender, como visualização 3D e detecção básica de conflitos.

5. Monitoramento e melhoria contínua

A implementação do BIM no gerenciamento de projetos é apenas o início da corrida - monitorar o desempenho e melhorar continuamente é o que o levará ao destino final.

Dito isso, estabeleça indicadores-chave de desempenho (KPIs) e métricas para entender a eficácia e identificar áreas de melhoria. Algumas métricas que você pode acompanhar incluem precisão e consistência do modelo, detecção de conflitos e resolução de problemas e eficiência da colaboração.

Economia de tempo: Crie um "BIM Scorecard" que rastreie tanto os KPIs técnicos (como taxas de detecção de conflitos) quanto os fatores humanos (como taxas de adoção pela equipe). Revise-o mensalmente com os líderes do projeto.

E que melhor opção do que o ClickUp for Project Management para unir e monitorar seus fluxos de trabalho? Obtenha rapidamente insights poderosos e melhore o desempenho do projeto com os recursos integrados de controle de desempenho do ClickUp, como os ClickUp Dashboards. Não há necessidade de um software de relatório de construção separado!

Acompanhe o progresso e os marcos do projeto e preveja os desafios usando os ClickUp Dashboards

Veja como visualizar dados e orientar sua equipe para o sucesso:

Visualize o progresso da construção e os prazos com os recursos de controle de tempo, garantindo que todas as fases do seu projeto de construção permaneçam dentro do cronograma

Use as visões gerais de vendas para rastrear custos, comparar orçamentos e tomar decisões financeiras mais inteligentes para seus projetos

Configure portais de clientes para compartilhar atualizações, planos e marcos diretamente, mantendo as partes interessadas envolvidas

Faça perguntas específicas sobre o desempenho de seu projeto e deixe que o ClickUp Brain o oriente com respostas instantâneas para aumentar a eficiência

Eu o utilizei para acompanhar o progresso de um pedido de mercadoria. Pude ter uma descrição detalhada, links para as amostras, cópias de conversas de texto, atualizações de status, tudo em um só lugar. Isso eliminou muitos e-mails.

Práticas recomendadas em gerenciamento de projetos BIM

Para tornar a implementação do gerenciamento de projetos BIM mais simplificada, aqui estão algumas dicas para orientar suas equipes de projeto:

Siga as convenções de nomenclatura padronizadas: A criação e o uso consistente de um sistema de nomenclatura padronizado melhoram a coordenação do projeto e minimizam os erros. Por exemplo, tenha A criação e o uso consistente de um sistema de nomenclatura padronizado melhoram a coordenação do projeto e minimizam os erros. Por exemplo, tenha termos claros de gerenciamento de construção , como paredes, portas, janelas, sistemas elétricos, de encanamento e mecânicos em seus projetos de construção

Priorize o gerenciamento de dados: Faça backups regulares dos dados de construção e tenha um plano de recuperação para lidar com a perda de dados. É aqui que você precisa de formatos de dados padronizados para que as equipes colaborem e mantenham a consistência durante todo o ciclo de vida do projeto

Traga o BIM para os fluxos de trabalho de arquitetura: O gerenciamento de projetos em arquitetura pode ser significativamente aprimorado quando você integra o BIM. Ele ajuda a melhorar a precisão do projeto, simplifica a comunicação entre arquitetos, engenheiros e equipes de construção e torna a transição do projeto para a construção muito mais suave

Defina POPs e protocolos de controle de qualidade claros: Defina procedimentos operacionais padrão (POPs) e implemente medidas de controle de qualidade para que sua equipe possa trabalhar com o mesmo manual. Isso ajuda a identificar desvios antecipadamente e aumenta o sucesso do projeto

Implementar e supervisionar planos de gerenciamento de projetos BIM com o ClickUp

O gerenciamento de projetos BIM está mudando e moldando a forma como os projetos são concebidos, executados e mantidos. No entanto, a implementação e a incorporação requerem um plano.

Nesse ponto, as equipes mudam para o ClickUp porque ele é o mais eficaz para preencher a lacuna entre o conceito e a implementação. Além disso, as ferramentas de gerenciamento de construção do ClickUp, incluindo seus recursos de integração, soluções de comunicação e colaboração e avanços de IA, garantem que não haja espaço para erros e reduzem os custos do projeto.

Deseja implementar o gerenciamento de projetos BIM sem complicações? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.