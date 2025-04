A diferença entre teste funcional e teste não funcional

Todo profissional de controle de qualidade conhece a pressão de prazos apertados e recursos complexos. Você eliminou os bugs e o aplicativo funciona sem problemas, mas a pergunta que fica é: será que ele vai resistir no mundo real?

E se um aumento no número de usuários fizer com que seu aplicativo trave? Ou se o seu novo recurso inteligente confundir os usuários em vez de encantá-los? Essa é a diferença entre o teste funcional e o teste não funcional.

O teste funcional garante que seu código faça o que deve ser feito. Teste não funcional? Trata-se do desempenho, da segurança e da experiência do usuário - os aspectos que fazem com que o software entre em produção.

Vamos explorar os detalhes dos testes funcionais e não funcionais e como ambos podem elevar seu processo de teste.

O que é teste funcional?

O teste funcional garante que cada função de um aplicativo de software opere conforme definido na especificação de requisitos, atendendo a todos os requisitos funcionais. Esse processo se baseia em métodos de teste de caixa preta, concentrando-se em entradas e resultados esperados sem analisar o código interno.

Os testadores fornecem dados de teste, simulam ações do usuário e verificam se os resultados do teste correspondem ao comportamento previsto.

O teste funcional contribui significativamente para o teste ágil e tem tudo a ver com o teste do que.

Se um usuário puder fazer login, adicionar um produto ao carrinho e finalizar a compra sem problemas, já é uma vitória. Alguns exemplos comuns incluem: Teste de credenciais de login

Validação da funcionalidade do carrinho de compras

Garantia de que os gateways de pagamento funcionem em todos os dispositivos

Verificação de envios de formulários e notificações por e-mail

Benefícios e escopo do teste funcional

Aqui estão alguns dos principais benefícios do teste funcional:

Verificação da funcionalidade do software: Garante que o sistema de software funcione conforme o esperado, validando que cada recurso ofereça a funcionalidade pretendida aos usuários

Aprimorando a experiência do usuário: Ao testar recursos como logins de usuários, menus de navegação e formulários de entrada, ele garante uma experiência amigável, permitindo que os usuários finais interajam com o sistema sem confusão

Identificação precoce de erros: Por meio de testes completos das interações do usuário e do comportamento do sistema, o teste funcional ajuda a detectar e documentar problemas no início do processo de desenvolvimento, evitando correções caras posteriormente

Suporte para validação da lógica comercial: Confirma que os fluxos de trabalho do aplicativo estão alinhados com os requisitos comerciais pretendidos, garantindo resultados consistentes para várias entradas

Você sabia? A automação de testes não é um substituto completo para os testes manuais. Ela é mais eficaz quando usada junto com os métodos manuais. Embora a automação acelere os testes e detecte defeitos específicos, ela não pode substituir a percepção humana necessária para tarefas como testes exploratórios.

Tipos de teste funcional

O teste funcional pode ser categorizado em diferentes tipos de teste, cada um focado em um aspecto específico da funcionalidade do software.

1. Teste de unidade

O teste de unidade envolve o isolamento de componentes ou unidades individuais de um aplicativo de software. Seu objetivo é validar se cada unidade, como funções ou métodos, funciona conforme o esperado.

Por exemplo, em um aplicativo de calculadora, os testes de unidade podem verificar se as funções de adição e subtração retornam resultados precisos. Esse método é frequentemente usado junto com outros tipos de teste de software para garantir uma análise completa do código.

2. Teste de integração

O teste de integração avalia como diferentes módulos funcionam juntos-por exemplo, testar se o gateway de pagamento em um aplicativo de carrinho de compras se integra perfeitamente ao sistema de inventário. Essa etapa é crucial para APIs e sistemas interconectados, garantindo uma comunicação suave entre os componentes.

3. Teste de sistema

O teste de sistema é como um exame de corpo inteiro para seu software. Ele verifica se todo o sistema de software atende aos requisitos funcionais definidos, como testes de desempenho e segurança. O uso de modelos de casos de teste pode ajudar a simplificar essa fase abrangente de testes, garantindo que tudo funcione antes da implementação.

4. Teste de aceitação

O teste de aceitação garante que o software esteja alinhado às expectativas do usuário e aos requisitos comerciais. Uma parte importante é o teste de aceitação do usuário (UAT), onde usuários reais validam o sistema em um ambiente semelhante ao de produção. Essa verificação final garante que seu aplicativo esteja pronto para ser lançado e atenda às necessidades do cliente.

Essa fase geralmente ajuda a identificar quaisquer problemas remanescentes que possam afetar a satisfação do usuário ou os resultados comerciais, garantindo uma transição tranquila para a produção. A utilização de um software de rastreamento de bugs pode ser altamente benéfica para um UAT bem-sucedido.

O que é teste não funcional?

O teste não funcional avalia todos os aspectos não funcionais de um aplicativo de software - como desempenho, usabilidade e segurança - que determinam o comportamento do sistema em condições reais.

Se o teste funcional garante que os botões do controle remoto funcionem, o teste não funcional verifica se o controle remoto pode suportar quedas, ser usado com pouca luz ou funcionar sem atrasos.

Por exemplo, seu aplicativo pode lidar com milhares de usuários simultâneos durante uma venda relâmpago? Ou será que ele vai se curvar sob pressão? Ele protege dados confidenciais de possíveis ameaças de testes de segurança, como ataques cibernéticos? Esses são os tipos de perguntas que os testes não funcionais pretendem responder.

Benefícios e escopo do teste não funcional

O teste não funcional avalia se um aplicativo atende às expectativas de velocidade, confiabilidade e segurança do usuário. Ele também oferece vários outros benefícios essenciais, como:

Melhoria da experiência do usuário: Ao avaliar aspectos como desempenho, usabilidade e segurança, o teste não funcional garante que o software seja responsivo e fácil de usar, o que aumenta a satisfação do usuário

Risco reduzido: Ajuda a identificar possíveis gargalos, brechas de segurança ou problemas de estabilidade antes de o software entrar em operação, reduzindo o risco de falhas pós-lançamento

Desempenho e confiabilidade aprimorados: Os testes não funcionais garantem que o software possa lidar com picos de carga, recuperar-se de falhas e permanecer estável sob várias condições, resultando em um produto mais confiável

Conformidade e aderência aos padrões: O teste não funcional garante que o software atenda aos padrões do setor, como requisitos regulatórios e diretrizes de conformidade, o que é fundamental para setores como saúde e finanças

Tipos de testes não funcionais

Os testes não funcionais abrangem vários tipos, cada um projetado para verificar atributos de qualidade específicos do software. Aqui está uma olhada em alguns dos tipos mais comuns:

1. Teste de desempenho

O teste de desempenho avalia a capacidade de resposta de um aplicativo em diferentes condições de carga. Ele ajuda a identificar a latência e o tempo de resposta do servidor, garantindo que o software possa lidar com as solicitações dos usuários de forma eficiente.

Por exemplo, medir a velocidade de carregamento da página ou os tempos de resposta em condições de rede variadas ajuda a garantir a prontidão do sistema para lidar com as demandas reais dos usuários.

2. Teste de carga

O teste de carga mede o comportamento do software sob condições de carga esperadas, como um número específico de usuários ou transações. Ele garante que o aplicativo permaneça responsivo durante o uso regular.

Uma nova plataforma de comércio eletrônico pode ser testada com 1.000 usuários simultâneos para verificar se é possível navegar, adicionar itens ao carrinho e concluir compras sem degradação do desempenho.

3. Teste de estresse

O teste de estresse leva o sistema além da capacidade normal para identificar pontos de ruptura e possíveis falhas. Ele avalia como o sistema se comporta em condições extremas, como um aumento na atividade do usuário ou na entrada de dados, ajudando a garantir que ele falhe sem perda de dados.

Uma plataforma de streaming de vídeo pode ser submetida a testes de estresse para determinar como ela gerencia um pico repentino de espectadores durante um grande evento.

4. Teste de usabilidade

O teste de usabilidade concentra-se na interface e na experiência do usuário, garantindo que o software seja fácil de navegar e intuitivo para os usuários finais. Ele envolve usuários reais interagindo com o software para identificar possíveis áreas de confusão ou frustração.

Por exemplo, a equipe da Shopify pesquisou o Marketplace de Especialistas para garantir que os perfis dos comerciantes fornecessem todas as informações relevantes para as decisões de contratação. Os insights das entrevistas e dos testes revelaram que os comerciantes precisavam de detalhes claros e concisos logo de início. O Shopify otimizou os perfis após o teste, melhorando a confiança do usuário e aumentando as taxas de engajamento.

5. Teste de escalabilidade

O teste de escalabilidade avalia a capacidade do software de aumentar ou diminuir com base em alterações na carga do usuário ou no volume de dados. Ele garante que o sistema possa crescer sem degradação do desempenho.

Para um aplicativo baseado em nuvem, o teste de escalabilidade pode envolver a adição de recursos como servidores para garantir que o aplicativo mantenha a capacidade de resposta à medida que o tráfego de usuários aumenta.

6. Teste de segurança

O teste de segurança identifica possíveis vulnerabilidades e protege o software contra acesso não autorizado e violações de dados. Esse tipo de teste pode envolver testes de penetração e revisões de código para identificar pontos fracos que poderiam ser explorados.

Por exemplo, o teste de um sistema bancário on-line pode incluir a verificação de vulnerabilidades como ataques de injeção de SQL ou mecanismos de autenticação fracos.

Leia também: As melhores ferramentas de software de teste de controle de qualidade de automação

Principais diferenças entre testes funcionais e não funcionais

Os testes funcionais e não funcionais são essenciais para fornecer um produto de software de alta qualidade.

Enquanto o teste funcional garante que as principais funcionalidades estejam funcionando conforme o esperado, o teste não funcional valida aspectos como desempenho, segurança e usabilidade, garantindo que seu software funcione de forma eficiente em condições reais.

Vamos dar uma olhada nas principais diferenças entre os dois:

Parâmetro Teste funcional Teste não funcional Foco Valida as funcionalidades e os recursos específicos do software Avalia o desempenho, a usabilidade, a segurança e outros atributos de qualidade Objetivo Garante que o software execute corretamente as ações pretendidas Garante que o software atenda aos padrões desejados de desempenho e experiência do usuário Escopo Testa funções ou recursos individuais, geralmente de forma isolada Testa o comportamento geral do sistema, inclusive como ele lida com diferentes condições Tipo de teste Inclui teste de unidade, teste de integração e teste de sistema Inclui teste de carga, teste de desempenho, teste de estresse e teste de segurança Execução Normalmente realizado antes do teste não funcional. Conduzido após o teste funcional para refinar o desempenho geral do software Requisitos Com base em requisitos funcionais específicos fornecidos pelos clientes Com base em requisitos não funcionais, como velocidade, escalabilidade e confiabilidade Validação de saída Verifique se funções específicas retornam os resultados esperados Mede a capacidade do software de manter o desempenho e a confiabilidade sob várias condições Viabilidade do teste manual Mais fácil de executar manualmente usando casos de teste predefinidos Geralmente requer ferramentas e ambientes especializados para testes eficazes

Você sabia? Se você gasta menos de 10% do seu orçamento em automação de testes, está significativamente atrás de seus pares.

A escolha das ferramentas de teste Agile corretas é essencial para garantir a qualidade e a confiabilidade do aplicativo. Abaixo está uma visão geral rápida das ferramentas populares para testes funcionais e não funcionais.

As ferramentas de teste funcional ajudam a verificar se o software opera de acordo com os requisitos, garantindo que seus recursos funcionem corretamente. Aqui estão algumas das ferramentas populares de teste funcional:

Selenium : Uma ferramenta de código aberto para automatizar testes de aplicativos da Web em vários navegadores e sistemas operacionais. Oferece suporte a scripts avançados em linguagens como Java e Python, o que a torna uma opção popular para testes complexos na Web : Uma ferramenta de código aberto para automatizar testes de aplicativos da Web em vários navegadores e sistemas operacionais. Oferece suporte a scripts avançados em linguagens como Java e Python, o que a torna uma opção popular para testes complexos na Web

TestComplete : Essa ferramenta de teste de GUI oferece suporte a testes automatizados de aplicativos da Web, móveis e de desktop. Ela oferece recursos de script e se integra perfeitamente aos pipelines de CI/CD, o que a torna ideal para testes de UI : Essa ferramenta de teste de GUI oferece suporte a testes automatizados de aplicativos da Web, móveis e de desktop. Ela oferece recursos de script e se integra perfeitamente aos pipelines de CI/CD, o que a torna ideal para testes de UI

Sauce Labs: Uma plataforma baseada na nuvem que oferece suporte a testes entre navegadores e entre dispositivos com recursos de dispositivo real. É amplamente usada para testes de ponta a ponta e se integra bem a ferramentas de colaboração populares

Leapwork : Uma plataforma de automação sem código que permite que as equipes criem testes usando fluxogramas visuais. É adequada para testes de aplicativos da Web e de desktop, especialmente para equipes com conhecimento limitado de programação : Uma plataforma de automação sem código que permite que as equipes criem testes usando fluxogramas visuais. É adequada para testes de aplicativos da Web e de desktop, especialmente para equipes com conhecimento limitado de programação

Appium: Uma estrutura de código aberto para automatizar testes em aplicativos móveis nativos, híbridos e da Web. Oferece suporte a testes entre plataformas e integra-se a serviços em nuvem para uma cobertura mais ampla

As ferramentas de teste não funcional avaliam o desempenho, a escalabilidade e a confiabilidade de um aplicativo sob diferentes condições. Aqui estão algumas das ferramentas populares de teste não funcional:

Meter: Uma ferramenta de código aberto para testes de carga e desempenho. Ela ajuda a analisar a confiabilidade e a capacidade de resposta de um aplicativo sob cargas de trabalho variadas

LoadRunner : Uma ferramenta robusta de teste de desempenho que simula cargas pesadas de usuários para identificar gargalos e avaliar a escalabilidade do aplicativo : Uma ferramenta robusta de teste de desempenho que simula cargas pesadas de usuários para identificar gargalos e avaliar a escalabilidade do aplicativo

NeoLoad : Ideal para ambientes Agile e DevOps, o NeoLoad automatiza os testes de carga para APIs e aplicativos e se integra às ferramentas de CI/CD : Ideal para ambientes Agile e DevOps, o NeoLoad automatiza os testes de carga para APIs e aplicativos e se integra às ferramentas de CI/CD

Loadster: Essa ferramenta de teste de carga simula padrões de tráfego do mundo real para avaliar a escalabilidade e otimizar o desempenho de aplicativos da Web e APIs

WebLoad Professional: Uma ferramenta versátil de teste de carga projetada para cenários de grande escala, oferecendo percepções acionáveis para melhorar a resiliência e os tempos de resposta dos aplicativos : Uma ferramenta versátil de teste de carga projetada para cenários de grande escala, oferecendo percepções acionáveis para melhorar a resiliência e os tempos de resposta dos aplicativos

Leia também: Agile Project Management (Gerenciamento de projetos ágeis): Princípios, estrutura e métodos

Como o ClickUp auxilia no gerenciamento de projetos de teste

Em um projeto de teste de software, fazer malabarismos entre as tarefas é como girar pratos; se houver um movimento errado, tudo vem abaixo! É aí que o ClickUp ajuda.

Use o software de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp para projetar seu fluxo de trabalho ideal.

Gerencie todo o ciclo de vida do produto, desde a concepção até o lançamento, e crie fluxos de trabalho de produtos adaptáveis que melhoram a colaboração da equipe, simplificam as transições e facilitam o compartilhamento de informações em um local centralizado.

Veja mais de perto como o ClickUp pode ajudar no gerenciamento de projetos de teste.

use o ClickUp para organizar e atribuir tarefas de teste

Com o ClickUp Tasks, é possível criar, organizar e atribuir tarefas aos membros da equipe, garantindo clareza e responsabilidade em todas as etapas do processo de teste.

Gerencie projetos de teste de software sem problemas com o ClickUp Tasks, priorizando e resolvendo problemas críticos

Use os status personalizados para acompanhar o progresso, de "A fazer" a "Testado", e priorize as tarefas com níveis codificados por cores para se concentrar primeiro nos problemas críticos. Aproveite os campos personalizados para incluir detalhes essenciais, como links de casos de teste ou IDs de defeitos, enquanto vincula tarefas relacionadas para visualizar dependências e evitar gargalos.

A adição de tarefas a várias listas permite que você gerencie fluxos de trabalho multifuncionais e garanta que nenhum detalhe seja esquecido.

Dica profissional: A extensão do ClickUp para o Chrome permite que os usuários criem tarefas diretamente do navegador. Você pode gerar rapidamente uma nova tarefa ou adicioná-la a uma lista existente no ClickUp, destacando o texto em uma página da Web. Essa ferramenta de automação do navegador também permite salvar páginas da Web, imagens e links diretamente nas tarefas do ClickUp para facilitar a consulta.

acompanhe as métricas de desempenho com o ClickUp Dashboards

Os ClickUp Dashboards fornecem insights em tempo real sobre seus KPIs de desenvolvimento de software.

Os ClickUp Dashboards oferecem uma visão panorâmica do progresso de suas atividades de teste

Use exibições personalizáveis para monitorar métricas críticas como velocidade de impressão, cobertura de teste e status do backlog. Com recursos como gráficos de Gantt para gerenciar roteiros, visualizações de carga de trabalho para identificar riscos e gargalos e rastreamento de tempo para trabalho faturável, sua equipe de QA pode priorizar facilmente as tarefas e otimizar o desempenho.

automatize tarefas repetitivas com o ClickUp Automations

O ClickUp Automations simplifica as tarefas recorrentes e permite que você se concentre em lançamentos de produtos robustos. Você pode usá-lo para lidar com tarefas como entrada de dados para casos de teste, execução de testes de regressão, verificação de elementos consistentes da interface do usuário em todos os dispositivos e execução de validação de dados sem esforço.

Use o ClickUp Automations para atribuir tarefas automaticamente, postar comentários, alterar status, mover listas e muito mais

Com mais de 100 modelos pré-criados, o ClickUp permite automatizar fluxos de trabalho comuns, como atualização de status de tarefas, atribuição de tarefas, notificação de membros da equipe e gerenciamento de transferências de projetos.

Os responsáveis dinâmicos garantem a flexibilidade, adaptando-se automaticamente às mudanças nas funções da equipe, enquanto as integrações com ferramentas populares como HubSpot, GitHub e Twilio simplificam os processos externos.

use campos personalizados para rastrear parâmetros de teste específicos

Os campos personalizados do ClickUp permitem que você personalize seu fluxo de trabalho para rastrear os principais parâmetros de teste, como gravidade do bug, tipo de teste, etapas de reprodução e muito mais. Você pode criar menus suspensos personalizados para rastrear diferentes tipos de bugs, adicionar campos numéricos para classificações de gravidade e até mesmo usar fórmulas avançadas para calcular métricas como o tempo de resolução de bugs.

Aqui estão alguns dos campos personalizados que você pode criar para aprimorar o gerenciamento do seu projeto de teste de software:

Rastreie os detalhes do bug: Adicione campos para especificar a gravidade de um bug, o tipo de problema e as etapas de reprodução para uma resolução rápida

Monitore o progresso do teste: Use status personalizados como "In Review" (Em revisão), "Resolved" (Resolvido) ou "Needs Retesting" (Precisa de novo teste) para definir os estágios do ciclo de vida do bug

Relatórios simplificados: Classifique, filtre e crie relatórios personalizados para obter insights sobre o fluxo de trabalho de teste, desde problemas não resolvidos até a produtividade do testador

Cálculos avançados: Simplifique métricas complexas calculando valores como tempo médio de execução do teste ou densidade de defeitos diretamente nas tarefas

Integre ferramentas como LambdaTest para teste de compatibilidade de navegador ou PractiTest para gerenciar casos de teste e sincronizar dados de teste com o ClickUp. Essas integrações permitem realizar testes diretamente e registrar os resultados no ClickUp.

Você sabia? Mais de 50% dos seus colegas têm equipes de controle de qualidade com mais de 10 testadores (mas isso significa que eles são mais ágeis?)

use os modelos do ClickUp para ter uma vantagem inicial

O ClickUp tem uma coleção de modelos de especificação funcional e modelos de relatório de bugs que o ajudam a configurar o gerenciamento de casos de teste, o relatório de problemas e o rastreamento de defeitos.

O modelo de gerenciamento de testes do ClickUp é uma solução completa para gerenciar casos de teste, acompanhar o progresso e garantir a qualidade dos projetos. Esse modelo suporta cenários de teste, casos e execuções, o que o torna uma ferramenta essencial para equipes de desenvolvimento focadas em fornecer software confiável.

Faça o download deste modelo Use o modelo de gerenciamento de teste do ClickUp para centralizar seu processo de teste e acompanhar cada caso de teste com facilidade

Seja no teste manual ou na integração de ferramentas automatizadas, este modelo permite que você:

Planeje e gerencie casos de teste usando status personalizados como "Em andamento" e "Pronto para revisão"

Visualize o progresso do teste com exibições detalhadas e fluxos de trabalho automatizados

Colabore perfeitamente com sua equipe em bugs, problemas e solicitações de recursos

Além disso, o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp prioriza e resolve bugs mais rapidamente com fluxos de trabalho simplificados. Esse modelo torna seus processos de teste mais eficientes, garantindo que você resolva os problemas antes de afetar o usuário final.

Faça o download deste modelo O modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp acelera a resolução de bugs

Esse modelo permite que as equipes de QA:

Categorize e priorize os defeitos com base na gravidade e nos requisitos comerciais

Automatize os processos de rastreamento para identificação e resolução mais rápidas

Promova a colaboração multifuncional entre as equipes de suporte, engenharia e produtos

O modelo de relatório de teste do ClickUp simplifica a criação de relatórios de teste detalhados e acionáveis. Você também pode usar o modelo de caso de teste do ClickUp para organizar e executar testes de unidade, integração e sistema. Ambos os modelos oferecem suporte a testes manuais e garantem o alinhamento com as especificações funcionais, ajudando-o a atender aos requisitos comerciais e às expectativas dos usuários.

Acho que é uma ferramenta muito útil para gerenciar todos os seus projetos e clientes. Temos equipes diferentes na ExpressTech, portanto, saber quem está trabalhando em quais tarefas e o que está atribuído a você hoje economiza muito tempo e aborrecimento. Além disso, você pode definir a fase em que o projeto se encontra no momento, como desenvolvimento, teste, revisão etc.

Leia também: Modelos gratuitos de registro e rastreamento de problemas no Excel e no ClickUp

Simplifique os testes e forneça um software excepcional com o ClickUp

O teste é uma parte integrante do processo de desenvolvimento de software.

Ambos os métodos de teste, desde testes unitários até testes de regressão e testes de carga, são essenciais para identificar vulnerabilidades de software e fornecer um sistema de fácil utilização.

O Software Team Project Management do ClickUp permite que os testadores criem fluxos de trabalho adaptados às suas necessidades, garantindo que cada tarefa seja documentada, priorizada e rastreada em tempo real.

Desde o gerenciamento de casos de teste e o rastreamento dos resultados dos testes até a coordenação dos testes de aceitação do usuário e a garantia de testes de integração sem problemas, o ClickUp tem tudo isso.

Registre-se hoje no ClickUp gratuitamente!