Como usar a IA na economia do criador para crescimento e engajamento

Os criadores estão prestes a ter alavancagem, controle e influência política e cultural em um grau sem precedentes... Nunca houve um momento melhor, na história dos seres humanos, para ser um criador. Se você gosta de fazer coisas e quer ter uma voz, AGORA é o momento de estar vivo.

Lembra-se da primeira vez que uma de suas publicações se tornou viral? A emoção de ver as curtidas, os comentários e os compartilhamentos chegando é inigualável. As horas de planejamento, edição e elaboração de estratégias parecem valer a pena.

Mas à medida que seu público cresce, crescem também as demandas. Pode ser difícil manter a consistência, analisar as métricas e acompanhar as tendências.

A inteligência artificial (IA) alivia a carga sem comprometer a qualidade do conteúdo. As ferramentas com tecnologia de IA podem ajudar a simplificar tarefas repetitivas, obter insights acionáveis e liberar tempo para realmente criar.

Nesta postagem do blog, exploraremos como usar a IA na economia do criador para ampliar seu crescimento. 🎯

Resumo de 60 segundos Veja o que você precisa saber sobre a IA como uma ferramenta de crescimento e engajamento: A economia do criador é uma economia digital em que os criadores fazem e distribuem conteúdo, produtos ou serviços para seu público

Alguns desafios comuns que os criadores enfrentam incluem esgotamento da criatividade, capacidade de descoberta, problemas de monetização, concorrência e críticas não filtradas

Aqui estão algumas maneiras de usar a IA como criador : Criação de conteúdo, edição de vídeo e produção de áudio, personalização e engajamento do público; expansão do alcance com ferramentas baseadas em IA; estratégias de monetização, automação do fluxo de trabalho; análise de desempenho da concorrência

AYAYI, Lil Miquela e AI Twigs são exemplos do mundo real que estão dominando a economia de IA para criadores

ClickUp Brain, Docs, Clips e Dashboards são a mudança de jogo que você precisa como criador Use o ClickUp , o aplicativo completo para o trabalho, para aumentar seu envolvimento com a mídia social. Seus recursos comosão a mudança de jogo que você precisa como criador

Também é importante levar em conta considerações éticas ao usar a IA, como viés de algoritmo, problemas de privacidade de dados e preocupações com propriedade intelectual. Lembre-se de sempre usar o julgamento humano, mesmo com as melhores ferramentas de IA à sua disposição

Entendendo a economia do criador

A economia do criador é um sistema que apoia e recompensa indivíduos que criam conteúdo original para plataformas digitais. Ela ajuda os criadores a monetizar seu trabalho diretamente por meio de vários canais, como patrocínios, publicidade e vendas de mercadorias.

A projeção é que esse ecossistema valha US$ 480 bilhões até 2027. Ele inclui criadores, influenciadores de mídia social, blogueiros, artistas e profissionais independentes. Eles usam a tecnologia e as mídias sociais para criar marcas pessoais e interagir com o público.

Embora o termo "economia do criador" só tenha ganhado força por volta de 2017, ele remonta aos primeiros dias dos blogs no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Esse foi o início de indivíduos que transformaram suas paixões em meios de subsistência digitais.

você sabia? De acordo com um estudo, 18% dos criadores do sexo masculino e feminino relataram ganhar mais de US$ 100.000, enquanto 60% ganharam menos de US$ 10.000.

Principais componentes da economia do criador

A economia do criador prospera com base em alguns componentes essenciais que capacitam os criadores a transformar suas paixões em carreiras sustentáveis. Vamos dar uma olhada: 👀

Criadores: Influenciadores de mídia social, blogueiros, podcasters e artistas são a força motriz da economia. Eles criam conteúdo envolvente para construir marcas pessoais e se conectar com seus públicos

Plataformas de mídia social: Espaços como YouTube, Instagram, TikTok, Patreon e Substack, onde os criadores compartilham seu trabalho, desenvolvem suas comunidades e interagem com os seguidores

Ferramentas de monetização: Fluxos de receita, como ganhos com anúncios, patrocínios, vendas de mercadorias, financiamento de fãs e serviços de assinatura que permitem que os criadores sustentem financeiramente sua arte

Engajamento do público: Uma comunidade fiel de seguidores e conexões significativas criadas por meio de conteúdo e canais sociais

Insights de dados: Análises que ajudam a entender o comportamento do público, refinar estratégias e fornecer conteúdo mais impactante

você sabia? 'Chief Meme Officer' e 'TikTok Strategist' agora são cargos reais. As empresas começaram a contratar criadores como funcionários em tempo integral para moldar sua presença na mídia social.

Desafios enfrentados pelos criadores

Criar conteúdo é empolgante, mas não é isento de obstáculos. Aqui estão alguns desafios comuns que os criadores enfrentam.

Esgotamento de conteúdo: Exaustão devido à pressão constante para produzir conteúdo exclusivo e de alta qualidade e manter cronogramas de publicação consistentes

Competição e capacidade de descoberta: Luta para se destacar em um mercado lotado, exigindo que os criadores desenvolvam conteúdo atraente e atinjam efetivamente seu público-alvo

Gerenciamento de tempo: Equilíbrio de várias funções - criação de conteúdo, edição, promoção e envolvimento com a comunidade - levando ao estresse e à redução da produtividade

Desafios de monetização: Dificuldade em identificar fluxos de receita sustentáveis, com algoritmos de plataforma flutuantes que afetam a visibilidade e o potencial de renda

Feedback e críticas: Lidar com comentários e feedbacks negativos que podem afetar a saúde mental e a motivação, exigindo um foco em críticas construtivas e apoio da comunidade

você sabia? Ganhar dinheiro no espaço do criador não é fácil. De acordo com uma pesquisa, 59% lut am para manter a consistência e 55% lutam com algoritmos imprevisíveis.

Como usar a IA na economia do criador

À medida que a economia do criador continua evoluindo, ficar à frente da curva exige mais do que criatividade. Você precisa ter ferramentas e estratégias inteligentes.

Uma dessas ferramentas é o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Ele ajuda os criadores a manter seus projetos sob controle, cumprir prazos e manter-se organizados. Vamos explorar como usar a IA e o ClickUp na economia do criador para crescer. 💪

1. Criação de conteúdo

Os aplicativos de criação de conteúdo com IA permitem a produção mais rápida de conteúdo escrito, visual e multimídia, mantendo a qualidade. Além disso, podem analisar tendências e preferências para ajudar os criadores a gerar ideias que repercutam no público, economizando tempo e esforço.

Aqui estão algumas maneiras de usar a IA para a criação de conteúdo: Crie esboços para artigos e postagens com assistentes de redação de IA

Gerar recursos visuais, incluindo imagens e infográficos, para diferentes tipos de conteúdo

Automatize a criação de postagens em mídias sociais, artigos e outros tipos de conteúdo

Use a IA generativa para fazer brainstorming de novas ideias de conteúdo, como sugestões de tópicos para boletins informativos e cópias de sites

Otimize, edite e redirecione o conteúdo escrito

🚀 ClickUp Brain

Escreva e faça brainstorming de seu conteúdo usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é uma ferramenta de IA que conecta tarefas, documentos, pessoas e conhecimento organizacional no espaço de trabalho do ClickUp. Ele também ajuda você a criar conteúdo de alta qualidade, incluindo legendas de postagens, scripts de vídeo, etc. Tudo o que você precisa fazer é solicitar que o AI Writer faça um rascunho do que você quiser. Em seguida, você pode ajustá-lo para que corresponda ao seu tom e à voz da marca.

E isso não é tudo! O Brain está integrado em todo o ecossistema ClickUp, para que você possa usá-lo em combinação com outros recursos avançados e criar conteúdo personalizado para seu público.

🚀 ClickUp Docs

Gerencie seu conteúdo com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs é uma solução completa para criar, gerenciar e organizar perfeitamente seu conteúdo de mídia social. É um hub centralizado para tudo, desde o brainstorming de ideias até a elaboração de produtos refinados.

Suas opções de formatação de rich text ajudam a criar documentos visualmente atraentes com multimídia, cabeçalhos, banners, colunas e emojis. Com sua estrutura de página aninhada, você pode organizar o conteúdo hierarquicamente e criar subpáginas para manter tudo em um só lugar.

Por exemplo, se você estiver trabalhando em uma campanha de conteúdo, poderá criar um ClickUp Doc principal para a visão geral da campanha e subpáginas para blogs, textos de mídia social ou scripts de vídeo.

modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Faça o download deste modelo O modelo de plano de conteúdo do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar a criação e a publicação de conteúdo.

O modelo de plano de conteúdo do ClickUp é uma excelente ferramenta para profissionais de marketing e criadores de conteúdo gerenciarem a distribuição de conteúdo. Ele permite que você mapeie metas e objetivos de conteúdo, organize tarefas para cada peça e acompanhe o progresso para garantir a conclusão em tempo hábil.

O modelo também ajuda a identificar tópicos e fontes de informação para criar conteúdo que repercuta em seu público-alvo. Reúna dados e insights para embasar futuras decisões de conteúdo e garantir que todos os seus esforços de conteúdo estejam alinhados com seus objetivos gerais de marketing de conteúdo de IA do .

Fato curioso: Cães, gatos e ouriços estão ganhando dinheiro como influenciadores. A Grumpy Cat, por exemplo, ganhou mais em sua vida do que a maioria dos CEOs.

2. Produção de vídeo e áudio

A IA automatiza tarefas tediosas de produção de marketing de áudio e vídeo, como edição, reconhecimento de cenas e transições, tornando acessível a produção de conteúdo de alta qualidade. Ela também pode gerar música ou elementos de áudio personalizados, garantindo que os criadores tenham ativos exclusivos para seus projetos.

Veja como você pode usar ferramentas de IA para: Automatize tarefas de edição como cortes, transições e correção de cores

Gere legendas instantaneamente para melhorar a acessibilidade

Componha música de fundo sem royalties

Feche ou modifique vozes e melhore a qualidade do áudio

Aplique efeitos visuais e filtros de nível profissional

Remova o ruído de fundo e melhore a clareza do áudio

clipes ClickUp

Colabore com sua equipe para a criação de conteúdo de vídeo com o ClickUp Clips

Os clipes do ClickUp são uma excelente maneira de gravar e compartilhar vídeos rápidos para instruções, feedback ou apresentações de conceitos. Eles são perfeitos para orientar sua equipe em estratégias de conteúdo, refinar campanhas de marketing de influenciadores ou apresentar ideias criativas.

Esse recurso permite gravar a tela com áudio e incorporar vídeos diretamente nas tarefas para uma colaboração eficaz.

você sabia? Em média, os criadores de conteúdo têm 4.000 seguidores e utilizam quatro canais para alcançar seu público.

3. Personalização e engajamento do público

A IA analisa o comportamento e as preferências do usuário, oferecendo experiências personalizadas que promovem conexões mais profundas. Os criadores podem usar insights para ajustar suas estratégias de conteúdo, garantindo que seu trabalho permaneça relevante e ressoe com seu público em um nível pessoal.

Aqui estão algumas maneiras de usar a IA para personalizar seu conteúdo e aumentar o envolvimento do público: Adapte as recomendações de conteúdo a espectadores individuais com base em suas interações anteriores

Gere campanhas de e-mail personalizadas e publicações em mídias sociais

Crie respostas personalizadas de chatbot para envolver os seguidores em tempo real

Desenvolva experiências interativas, como questionários ou enquetes

🚀 ClickUp Whiteboards

Planeja personalizar seu conteúdo? Visualize suas estratégias com os quadros brancos ClickUp

Os quadros brancos do ClickUp ajudam a personalizar as estratégias de conteúdo para envolver seu público. Seus recursos de colaboração em tempo real permitem que sua equipe faça brainstorming em sincronia, integrando ideias para formatos de conteúdo interativo ou táticas de engajamento de nicho sem esforço.

Você também pode usar o ClickUp Whiteboards para criar imagens de IA com base em prompts! Mais IA

Por exemplo, você pode mapear visualmente as personas do público usando notas adesivas que destacam os principais dados demográficos, interesses e comportamentos. Vincule-os diretamente a tarefas como a criação de roteiros de vídeo personalizados ou a elaboração de campanhas de influenciadores.

você sabia? 75% dos criadores utilizam ferramentas de IA para pesquisa de tópicos, desenvolvimento de ativos, aprimoramento da redação e previsão da taxa de rotatividade.

4. Amplie o alcance com a IA

A IA identifica os horários de postagem e as plataformas ideais para a distribuição de conteúdo, garantindo que os criadores alcancem seu público de forma eficaz. Ela também ajuda a refinar a visibilidade da pesquisa e as estratégias de engajamento, aumentando a probabilidade de descoberta e crescimento do conteúdo.

Aqui estão algumas maneiras de aproveitar ao máximo a IA para expandir o alcance: Direcionamento de mídia social mais inteligente: A IA elimina as suposições da publicidade, analisando o comportamento do usuário, os dados demográficos e os interesses para campanhas altamente direcionadas

Otimização de SEO: Uma ferramenta de IA pode analisar e aprimorar metadados, sugerir as palavras-chave mais eficazes e melhorar as descrições de vídeo, tornando seu conteúdo mais detectável em plataformas como o YouTube

Rompendo barreiras linguísticas: Os serviços de tradução orientados por IA ajudam a tornar seu conteúdo, inclusive vídeos, legendas ou publicações de blog, relevante para públicos globais

5. Crie e gerencie comunidades

A IA facilita o gerenciamento da comunidade, automatizando respostas a consultas comuns e fornecendo insights valiosos sobre o sentimento do público. Isso ajuda os criadores a manter uma comunidade ativa e engajada, liberando tempo para outras prioridades criativas.

🚀 Tarefas do ClickUp

Mantenha sua equipe organizada com o ClickUp Tasks

Crie ClickUp Tasks para atividades de construção de comunidade como responder a comentários, planejar transmissões ao vivo ou gerenciar colaborações. As tarefas podem incluir descrições detalhadas e datas de vencimento e até mesmo ser atribuídas a membros relevantes da equipe.

Por exemplo, você pode criar uma tarefa para interagir com novos seguidores nas mídias sociais, atribuí-la a um gerente de comunidade e acompanhar o progresso para garantir interações oportunas.

6. Estratégias de monetização

A IA ajuda os criadores a descobrir novos fluxos de receita, analisando as tendências do público e otimizando as estratégias de monetização. Seja por meio de modelos de preços dinâmicos, esforços de marketing personalizados ou exploração de novas oportunidades, a IA permite que os criadores sustentem e aumentem sua renda.

Aqui estão algumas dicas para usar a IA para monetização: Marketing de afiliados otimizado: Analisa o desempenho e os dados do público-alvo para recomendações refinadas de produtos e segmentação

Posicionamentos de anúncios mais inteligentes: Permite a inserção de anúncios em tempo real em vídeos ou podcasts, otimizando o posicionamento com base no comportamento do espectador para aumentar as conversões

fato curioso: NFTs (tokens não fungíveis) ajudaram os artistas digitais a monetizar seu trabalho como nunca antes. Uma peça de Beeple foi vendida por US$ 69,3 milhões, provando como o conteúdo do criador pode ser valioso.

7. Automação do fluxo de trabalho

A IA ajuda você a automatizar as tarefas de criação de conteúdo, como agendamento e atualizações, permitindo que você se concentre mais no processo criativo. Isso leva a uma produção de conteúdo mais consistente e de maior qualidade.

automações do ClickUp

Defina gatilhos para tarefas de rotina para mudar seu foco para a criatividade com o ClickUp Automations

As automações do ClickUp automatizam tarefas repetitivas, como atribuir responsabilidades, atualizar status ou enviar notificações com base em acionadores específicos. Para os criadores digitais, isso pode significar a configuração de uma automação para notificar os editores quando um novo rascunho é carregado ou a atualização do status de uma tarefa quando um script de vídeo é aprovado.

As automações permitem que os criadores se concentrem em aprimorar os processos de criação de conteúdo, enquanto o sistema cuida do trabalho de rotina.

Leia também: Principais ferramentas de IA de mídia social para profissionais de marketing

8. Análise de desempenho da concorrência

As ferramentas de IA analisam o desempenho dos concorrentes, fornecendo insights sobre estratégias bem-sucedidas e tendências de mercado. Essas informações ajudam você a se adaptar, inovar e manter uma vantagem competitiva.

Aprofunde-se em seus insights de crescimento e engajamento com os ClickUp Dashboards

Os ClickUp Dashboards facilitam a observação das principais métricas e o controle do desempenho da concorrência. Você pode personalizá-los com cartões para acompanhar as tendências da concorrência, o envolvimento do público e os benchmarks de desempenho do conteúdo - tudo em tempo real.

Você pode incorporar fontes de dados como análise de mídia social ou insights de SEO no painel para visualizar o desempenho dos concorrentes em diferentes plataformas. Isso o ajuda a rastrear padrões, identificar lacunas e adaptar sua estratégia de forma dinâmica.

ClickUp para criadores individuais vs. equipes

O ClickUp oferece recursos personalizados para criadores individuais e equipes, otimizando a produtividade de cada um.

🙋‍♀️ Veja como o software de gerenciamento de projetos oferece suporte a criadores individuais:

Layout do espaço de trabalho pessoal: Oferece uma interface limpa com apenas os recursos essenciais para foco e eficiência

Modo "Eu": Filtra as tarefas para mostrar apenas o trabalho pessoal e ajudar a priorizar com eficiência

Status de fluxo de trabalho personalizado: Permite o acompanhamento do progresso do projeto com status de fluxo de trabalho personalizados

Automação: Simplifica as tarefas repetitivas para liberar tempo para o trabalho criativo

veja como isso ajuda as equipes:

Personalização: Adapta o espaço de trabalho às suas necessidades exclusivas para otimizar o fluxo de trabalho

Gerenciamento de tarefas: Ajuda a lidar com tarefas complexas com vários responsáveis, controle de progresso e dependências

Escalabilidade: Escala com equipes, suportando projetos maiores e expansões de equipes

📖 Leia também: 10 exemplos de automação de fluxo de trabalho e casos de uso

Exemplos reais de IA na economia do criador

Será interessante ver como a sociedade lidará com a inteligência artificial, mas com certeza será legal.

A IA está moldando ativamente a economia do criador de maneiras práticas e transformadoras. Vamos entender alguns exemplos do mundo real em que o potencial da IA transformou desafios criativos em oportunidades.

AYAYI

via China Marketing Insights

Lançada em maio de 2021 pela Ranmai Technology, em colaboração com o Alibaba Group, a AYAYI é uma meta-humana hiper-realista que rapidamente ganhou popularidade em plataformas como RED, Douyin e Weibo. Desde então, fez parceria com mais de 30 marcas de luxo, incluindo Louis Vuitton, Burberry e Prada.

Com sua aparência humana e personalidade envolvente, ela cativou um público que prioriza o digital, especialmente os consumidores mais jovens que buscam experiências novas e imersivas. AYAYI atua como o rosto da Tmall Super Brand, fazendo a curadoria de campanhas e se conectando com os consumidores por meio de iniciativas digitais de ponta.

Lil Miquela

via The Times

Miquela Sousa, mais conhecida como Lil Miquela, é uma influenciadora virtual e musicista que estreou em 2016. A Brud, uma startup sediada em Los Angeles, criou o avatar como uma garota brasileira e espanhola de 19 anos.

Lil Miquela começou a criar música em 2017 com uma estreia, Not Mine, que obteve mais de 15 milhões de streams em todas as plataformas. As colaborações com artistas e produtores como Baauer e Victoria Monet a consolidaram como artista, preenchendo a lacuna entre a produção musical virtual e a do mundo real.

Conhecida por seu charme digital e parcerias, Lil Miquela demonstra a tendência crescente de influenciadores virtuais gerados por IA. Essas personas virtuais se conectam com o público de forma autêntica e, ao mesmo tempo, mantêm a flexibilidade e a confiabilidade que as marcas buscam nas colaborações.

IA Twigs

via Euronews

FKA Twigs, a cantora, compositora e artista britânica, apresentou uma inovadora persona de deepfake AI chamada ' AI Twigs'. ela captura a personalidade e a voz distintas de FKA Twigs, comunicando-se fluentemente em vários idiomas, como francês, coreano e japonês.

Essa tecnologia garante que suas interações permaneçam autênticas em relação à sua visão artística e, ao mesmo tempo, lida com tarefas como envolvimento dos fãs e correspondência com a mídia. Além disso, ela lida com compromissos de rotina, liberando FKA Twigs para investir sua energia em projetos artísticos significativos.

Ética na economia do criador de IA

À medida que a IA se torna mais integrada à economia do criador, é fundamental considerar as implicações éticas que a acompanham. Embora ofereça um imenso potencial para simplificar o gerenciamento do fluxo de trabalho criativo e aprimorar a criatividade, ela levanta questões importantes sobre privacidade de dados, propriedade de conteúdo e justiça.

aqui estão alguns desafios éticos que os criadores podem enfrentar ao usar a IA: Privacidade de dados e consentimento: A IA depende de vastos conjuntos de dados, o que pode representar riscos à privacidade. Muitas plataformas coletam dados de usuários para treinamento de IA sem consentimento claro, o que pode violar os direitos de privacidade

Viés algorítmico: Perpetua involuntariamente vieses decorrentes de dados distorcidos, design falho ou até mesmo preconceitos humanos, resultando em recomendações de conteúdo injustas ou resultados discriminatórios

Propriedade intelectual e plágio: A IA geradora apresenta desafios relacionados a direitos autorais, plágio em potencial e a linha entre o conteúdo gerado por humanos e o gerado por IA

Superando os desafios relacionados à IA

A IA é um poderoso aliado da economia do criador, mas você não deve ignorar seus desafios. De preocupações com a privacidade a vieses algorítmicos, superar esses obstáculos é essencial para aproveitar ao máximo a tecnologia.

Aqui estão algumas estratégias práticas para enfrentar esses problemas de frente. 📄

Mantenha a criatividade e a originalidade

A IA pode aprimorar a criação de conteúdo, mas não pode substituir a narrativa e a autenticidade exclusivas dos criadores. Para evitar a homogeneização do conteúdo, você deve se concentrar em manter a voz distinta deles.

use a IA para simplificar os processos e, ao mesmo tempo, concentrar-se em seu toque e visão pessoais. Automatize tarefas repetitivas com o ClickUp Automations para se concentrar em aspectos criativos, como criar narrativas atraentes e manter-se fiel à sua voz.

abordar o possível deslocamento de empregos

Em vez de ver a IA como um concorrente, concentre-se em aprimorar suas habilidades para trabalhar com ferramentas de IA. Para permanecer valioso, desenvolva habilidades complementares, como estratégia criativa e engajamento do público. As tarefas que exigem insight humano, como contar histórias emocionais e experiência em nichos, continuarão sendo insubstituíveis.

Para obter sucesso em longo prazo, diversifique seus fluxos de renda e explore novas oportunidades de monetização. A IA pode revelar tendências que ajudam os criadores a se adaptarem às mudanças e a se manterem à frente.

para se manter atualizado com as tendências, colaborar com diferentes tipos de criadores e debater ideias com recursos de colaboração, como o ClickUp Whiteboards e o ClickUp Chat.

Use a IA de forma ética

Você deve se aprofundar nas implicações dos direitos autorais. Analise os termos de serviço de todas as plataformas de IA que você usa, defina diretrizes para o uso da ferramenta e retenha os elementos criativos originais para proteger a propriedade e a autenticidade.

Os especialistas recomendam uma abordagem centrada no ser humano para integrar a IA de forma responsável. Isso inclui: Manter o controle criativo para preservar a autenticidade

Como evitar a dependência excessiva de conteúdo gerado por IA

Ser transparente sobre o uso da IA para a criação de conteúdo

Auditoria de sistemas de IA quanto a vieses e justiça

experimente diferentes ClickUp Views para ver como a IA está sendo usada em todas as tarefas. Isso permite que você avalie seu impacto e garanta o uso ético. Avalie o desempenho de seu conteúdo gerado por IA em comparação com o conteúdo gerado por humanos usando os ClickUp Dashboards para ver as diferenças de esforço, recursos e, é claro, impacto e desempenho.

