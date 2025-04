As 10 melhores ferramentas de geração de argumentos de venda de elevador de IA

Todos nós já vimos aqueles momentos do Shark Tank em que até as melhores ideias fracassam de forma chocante. Alguns desses momentos de "ai!" poderiam ter sido salvos por um discurso de elevador bem estruturado.

É claro que a maioria de nós não enfrentará luzes e câmeras quando nos apresentamos profissionalmente . Mas os riscos são altos e o tempo está correndo sempre que você faz uma apresentação!

Vender ideias de negócios ou persuadir possíveis empregadores em apenas alguns segundos é uma perspectiva assustadora. A maioria de nós provavelmente se atrapalharia ou estaria muito despreparada.

Mas não se preocupe! A solução é simples: um aplicativo de IA para transformar seus pensamentos dispersos em um discurso de elevador cativante que até Mark Cuban aplaudiria.

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui estão os 10 melhores geradores de elevator pitch para que você possa falar sobre sua ideia brilhante em um instante:

ClickUp: O melhor para elevator pitches gerados por IA sem esforço

Galaxy.ai: o melhor para elevator pitches altamente personalizados

WriterBuddy: O melhor para a primeira apresentação de propostas

Voilà: O melhor para elevator pitches simplificados

Texta.ai: Melhor para geração de argumentos de venda no estilo ChatGPT

Typli.ai: melhor para argumentos de venda detalhados

Taskade: Melhor para criação colaborativa de argumentos de venda

Angel Match: Melhor para elevator pitches de investidores

Thanos: melhor para elevator pitches envolventes

HyperWrite: O melhor para pitches de entrevistas

O que você deve procurar nos geradores de discurso de elevador?

A primeira impressão pode ser tudo; você tem uma oportunidade - e, às vezes, apenas alguns segundos - para fazer valer a pena. Portanto, aqui está o que você deve procurar em um gerador de pitch de elevador que garantirá que você brilhe:

Opções de personalização: Encontre um que lhe permita adaptar o argumento de venda às suas necessidades específicas, ao setor, ao público-alvo e ao tom desejado

Encontre um que lhe permita adaptar o argumento de venda às suas necessidades específicas, ao setor, ao público-alvo e ao tom desejado Interface amigável: Use um gerador que seja intuitivo e fácil de navegar, mesmo para usuários não técnicos

Use um gerador que seja intuitivo e fácil de navegar, mesmo para usuários não técnicos Insights valiosos: Procure feedback, sugestões e insights úteis para refinar seu argumento de venda e torná-lo mais impactante

Procure feedback, sugestões e insights úteis para refinar seu argumento de venda e torná-lo mais impactante Opções de personalização: Opte por ferramentas que ofereçammodelos personalizáveis de um pager e flexibilidade em termos de tom, estilo e duração dos pitches gerados

Opte por ferramentas que ofereçammodelos personalizáveis de um pager e flexibilidade em termos de tom, estilo e duração dos pitches gerados Colaboração: Escolha uma ferramenta geradora de elevator pitch que permita a colaboração em tempo real, o que é ótimo para quando você estiver trabalhando com equipes

Dica profissional: Use os três Cs para um elevator pitch persuasivo - Clareza, Concisão e Convincência - para fazer seu pitch se destacar. Não use jargões e seja breve, e termine com um CTA forte para torná-lo memorável.

Os 10 melhores geradores de pitch de elevador

Agora que você sabe o que procurar, aqui está uma lista das 10 melhores ferramentas de pitch de elevador do mercado.

1. ClickUp (a melhor para argumentos de venda gerados por IA sem esforço)

Experimente o ClickUp Brain

Seu gerador de elevator pitch precisa ser tão rápido quanto sua apresentação e igualmente personalizado. Isso parece um trabalho para ClickUp !

O ClickUp é mais do que apenas um gerador de elevator pitch - é um aplicativo que simplifica todo o processo. Desde o brainstorming de ideias até a criação e o envio dos argumentos de venda, você pode usá-lo para fazer tudo em um só lugar.

Deseja gerar um elevator pitch rapidamente? Cérebro ClickUp gera um site personalizado para você, exatamente como você deseja.

Basta inserir todas as informações de que você precisa - suas credenciais e histórico, objetivos, USPs etc. - e escolher o tom para uma apresentação personalizada. A melhor parte? Ele também pode extrair informações de suas tarefas, anotações de reuniões ou até mesmo de bate-papos já existentes, tornando a apresentação relevante e garantindo que nada que valha a pena seja esquecido!

A IA pode ser um ótimo parceiro de luta, mas nada supera o feedback humano e o bom e velho trabalho em equipe. Documentos do ClickUp pode ajudar a embelezar sua apresentação, permitindo a colaboração com sua equipe.

Não importa se você está anotando os primeiros rascunhos ou sendo coautor do seu argumento de venda final, o Docs é o lugar onde você pode trabalhar para refinar as ideias em tempo real com a sua equipe e conversar com eles enquanto faz isso.

Quando o argumento de venda estiver pronto, você não precisará fazer o download nem mudar de guia para enviá-lo. Em vez disso, você pode compartilhar seus argumentos de venda aperfeiçoados com a equipe. Em vez disso, você pode compartilhar seus argumentos de venda refinados diretamente via e-mail no ClickUp .

Faça o download deste modelo

Para começar rapidamente, tente usar o Modelo de discurso de elevador do ClickUp . É perfeito para iniciantes e ajuda em tudo, desde a ideação até a criação.

Veja como ele pode potencializar seu discurso de elevador:

Faça um brainstorming com sua equipe no Doc e finalize seu argumento de venda de forma colaborativa

Criemodelos de tarefas no ClickUp e personalize-os com detalhes sobre o produto ou serviço que está sendo apresentado

Use Listas de verificação do ClickUp para registrar tudo o que deve ser ensaiado antes do seu discurso de elevador, desde a linguagem corporal até o tom vocal!

melhores recursos do #### ClickUp

Use o ClickUp Brain para criar seus modelos de elevator pitch - e atender a outros requisitos - em segundos

Implemente campos personalizados em tarefas para rastrear elementos essenciais do pitch, como público-alvo, proposta de valor exclusiva e principais conclusões

Acesse todas as suas informações no aplicativo móvel do ClickUp quando estiver em trânsito

Pratique e grave seu pitch diretamente e compartilhe-o com seus colegas no ClickUp usando Clipes do ClickUp Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem sentir uma curva de aprendizado com determinados recursos

Alguns recursos podem levar mais tempo para carregar

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e opiniões de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

fato divertido: Estudos mostram que a capacidade média de atenção humana é de apenas 48 segundos -contra 75 segundos em 2012 - o que torna uma apresentação concisa essencial para captar a atenção.

2. Galaxy.ai (melhor para elevator pitches altamente personalizados)

via Galaxy.ai Às vezes, é difícil explicar ideias excelentes em 30 segundos, não é mesmo? Pois bem, Galaxy.ai tenta mudar isso.

O Galaxy.ai é um assistente de IA que oferece mais de 1.500 ferramentas para tudo, desde a redação até a geração de imagens e vídeos. Essa ferramenta o ajuda a criar elevator pitches concisos que refletem sua personalidade em cada palavra.

Melhores recursos do Galaxy.ai

Abordar pontos problemáticos e interesses específicos com geração focada no público

Selecione seu tom de voz preferido e ajuste o argumento de venda para refletir seu estilo único. A ferramenta gera duas versões do seu argumento de venda para que você possa escolher a melhor

Acesse modelos pré-criados adaptados a setores específicos, como tecnologia, saúde e finanças

Use seus bancos de dados de pesquisa de mercado ou análise de mídia social para personalizar seus argumentos de venda

Limitações do Galaxy.ai

Os recursos de análise só estão disponíveis nas versões pagas

Embora a IA seja avançada, há casos em que o conteúdo gerado pode exigir personalizações manuais

Preços do Galaxy.ai

Gratuito para sempre

Versão paga: US$ 49/mês

Avaliações e opiniões sobre o Galaxy.ai

G2: Classificações não disponíveis

Classificações não disponíveis Capterra: Avaliações não disponíveis

3. WriterBuddy (melhor para quem está lançando pela primeira vez)

via EscritaerBuddyWriterBuddy é um prático assistente de IA projetado para auxiliar na redação profissional com mais de 40 ferramentas. Esse gerador de argumento de venda com IA é perfeito para usuários com experiência zero na elaboração de argumentos de venda.

Ele oferece uma interface fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa gere argumentos de venda originais e persuasivos de forma rápida e fácil.

Melhores recursos do WriterBuddy

Use suas ferramentas baseadas em IA para criar argumentos de venda personalizados e de alto desempenho inspirados nas práticas recomendadas do setor

Personalize seu argumento de venda para que ele se identifique com seu público-alvoestratégia de marketing de produtos com até 10 opções baseadas em suas informações

Crie argumentos de venda em mais de 20 idiomas para obter apelo global

Trabalhe com 2.000 créditos gratuitos por mês e mais de 40 modelos de conteúdo

Limitações do WriterBuddy

Depois de esgotar os 2.000 créditos mensais, você não poderá gerar mais apresentações gratuitas

O excesso de opções de personalização pode confundir alguns usuários

Preços do WriterBuddy

Gratuito para sempre

Básico: US$ 15/mês

US$ 15/mês Pro: $29/mês

$29/mês Ilimitado: $49/mês

WriterBuddy avaliações e comentários

G2: Classificações não disponíveis

Classificações não disponíveis Capterra: Classificações não disponíveis

dica profissional: Combine sua ferramenta geradora de pitch de elevador com Ferramentas de CRM com IA para manter o controle de cada lead e personalizar seus acompanhamentos e apresentações de acordo.

4. Voilà (melhor para argumentos de venda simplificados)

via Resultado Você está tendo problemas para explicar sua ideia de negócio ao seu público? Pronto ajuda você a transformar conceitos complexos em mensagens claras e concisas.

O Voilà é o melhor assistente de IA que gera texto e imagens e lê URLs de sites. Seu foco na comunicação eficaz o torna um excelente gerador de elevator pitch para networking e apresentações.

Melhores recursos do Voilà

Ignore o jargão e transforme ideias complexas em mensagens claras e que chamam a atenção

Crie apresentações em mais de 50 idiomas

Aprimore suas propostas de valor exclusivas para manter seu marketing no ponto certo

Personalize e crie apresentações ilimitadas sempre que precisar

Limitações do Voilà

A versão gratuita usa IA básica, o que pode afetar a precisão

A eficácia do argumento de venda gerado depende muito da qualidade e da clareza das informações fornecidas pelo usuário

Preços do Voilà

Gratuito para sempre

Premium: $8/mês

$8/mês Ultimate: $16/mês

Voilà avaliações e comentários

G2: Classificações não disponíveis

Classificações não disponíveis Capterra: Classificações não disponíveis

5. Texta.ai (melhor para geração de argumentos de venda no estilo ChatGPT)

via Texto.ai Você está procurando uma ferramenta em que possa usar seu Solicitações do ChatGPT ? Este é para você. Embora tenha sido projetado principalmente para conteúdo de formato longo, como blogs, Texta.ai também ajuda você a criar um elevator pitch de alto impacto.

Empresários e candidatos a emprego podem usar sua interface amigável para criar um discurso de elevador bem elaborado, comunicando de forma eficaz suas ideias e pontos de venda exclusivos.

Melhores recursos do Texta.ai

Guie a ferramenta de IA para refinar e criar o pitch de elevador perfeito para você - ela aprende e se adapta rapidamente

Escolha entre modelos específicos do setor para manter seus pitches médicos separados dos de marketing

Obtenha dicas e ideias para iniciantes para tornar seu discurso atraente, mesmo que você não tenha experiência com ferramentas de IA

Elimine os sons robóticos com o humanizador de IA, tornando seu argumento de venda natural e relacionável

Limitações do Texta.ai

As sugestões da ferramenta podem se tornar repetitivas ocasionalmente

Pode ser caro para uso pessoal

Preços do Texta.ai

Gratuito para sempre

Teste gratuito de 7 dias

Individual: $9/mês

$9/mês Equipe: $39/mês

$39/mês Escala: $79/mês

Texta.ai avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

6. Typli.ai (melhor para argumentos de venda detalhados)

via Tipoli.aiTypli.ai é mais um assistente de IA que fornece 184+ Ferramentas de escrita com IA que abrangem tudo, desde artigos longos até textos curtos.

Esse gerador gratuito de elevator pitch é perfeito para startups, empreendedores e profissionais que desejam causar uma impressão duradoura.

Melhores recursos do Typli.ai

Permita que o Typli.ai aprimore seu argumento de venda adicionando segmentos valiosos, indo além de depender apenas de sua opinião

Use ferramentas de suporte, como o AI Summarizer ou o Bullet Point Generator, para refinar sua apresentaçãocaso de negócios Acesse seu histórico de apresentações para revisitar e reutilizar qualquer uma de suas ideias geradas anteriormente



Limitações do Typli.ai

A versão gratuita só permite que você forneça um prompt de 500 caracteres

Não oferece opção de idioma

Preços do Typli.ai

Grátis: Até 1000 palavras geradas

Até 1000 palavras geradas Básico: $12,99/mês

$12,99/mês Pro: $49,99/mês

$49,99/mês Plus: $19,99/mês

Typli.ai avaliações e comentários

G2: Classificações não disponíveis

Classificações não disponíveis Capítulo: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

7. Taskade (Melhor para criação colaborativa de argumentos de venda)

via Tarefa Você está cansado de fazer lançamentos solo? Tarefa é principalmente uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda a criar um argumento de venda eficaz com sua equipe.

Seu foco na colaboração em tempo real e no brainstorming assistido por IA ajuda a refinar sua mensagem principal.

Melhores recursos do Taskade

Personalize seumodelo de discurso de elevador para atender às suas necessidades e usá-lo como um modelo para criar o discurso perfeito

Colabore em tempo real com sua equipe em um espaço de trabalho compartilhado para feedback instantâneo e brainstorming

Permita que a IA auxilie no brainstorming para gerar ideias e refinar as mensagens com base nas contribuições da equipe

Acompanhe as tarefas relacionadas ao desenvolvimento do argumento de venda para garantir que tudo esteja pronto antes do dia da apresentação

Limitações do Taskade

O assistente de IA só está disponível para usuários pagantes

Pode não ser a melhor opção para iniciantes que precisam de mais assistência para criar seus primeiros pitches

Preços do Taskade

Gratuito para sempre

Taskade Pro: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Taskade for Teams: $20/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Taskade

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

8. Angel Match (melhor para apresentações de investidores)

via Combinação de anjosCombinação de anjos é uma plataforma especializada que conecta startups a uma vasta rede de mais de 110.000 investidores anjos e capitalistas de risco.

Seu gerador de elevator pitch foi projetado para ajudar os fundadores de startups a criar rapidamente modelos de pitch deck persuasivos que comunicam efetivamente suas ideias de negócios a possíveis investidores.

melhores recursos do #### Angel Match

Crie um elevator pitch personalizado adicionando detalhes como o nome da sua startup, o setor, o público-alvo e o tom

Gere apresentações ilimitadas com facilidade usando uma interface fácil de usar - não é necessário conhecimento técnico

Acesse os perfis dos investidores para adaptar seu argumento de venda aos interesses e experiências deles para obter o máximo impacto

Limitações do Angel Match

Não há nível gratuito disponível

Os modelos não estão disponíveis no plano Basic, o que representa um problemadesafio para as startups Preços do Angel Match

Básico: US$ 59/mês

US$ 59/mês Crescimento: US$ 99/mês

US$ 99/mês Premium: US$ 199/mês

Angel Match classificações e comentários

G2: Classificações não disponíveis

Classificações não disponíveis Capterra: Classificações não disponíveis

9. Thanos (melhor para apresentações de elevador envolventes)

via Thanos E se Thanos tivesse mais de 400 pedras do infinito em vez de apenas 6? É um pensamento assustador, mas este Thanos é diferente. Nesse caso, ele tem mais de 400 ferramentas de IA.

Enquanto as Infinity Stones permitem ao seu proprietário o controle máximo sobre o tempo, o espaço, a realidade, a mente, o poder e a alma, essas ferramentas dão a você o controle sobre o conteúdo e a criação de pitch.

melhores recursos do #### Thanos

Adapte seus argumentos de venda para diferentes cenários, desdenetworking em uma conferência a entrevistas de emprego e reuniões com investidores

Escolha entre vários tons, como casual ou formal, para combinar com a vibração de seu público ou evento

Dê um impulso na criatividade com dicas e sugestões que o inspiram a pensar fora da caixa

Limitações de Thanos

A abordagem direta pode não atender aos usuários que procuram apresentações específicas do setor

A qualidade do argumento de venda depende muito da entrada

Preços do Thanos

Gratuito para sempre

Básico: US$ 25/mês

US$ 25/mês Pro: $49/mês

Thanos ratings and reviews

G2: Classificações não disponíveis

Classificações não disponíveis Capterra: Classificações não disponíveis

10. HyperWrite (melhor para apresentações de entrevistas)

via HyperWriteHyperWrite usa um conjunto de ferramentas projetadas para simplificar a escrita com assistência de IA.

O gerador de elevator pitch do HyperWrite é perfeito para candidatos a emprego, recrutadores e coaches de carreira que desejam causar uma boa primeira impressão.

Melhores recursos do HyperWrite

Forneça detalhes sobre o cargo ao qual está se candidatando para criar um pitch perfeitamente adaptado à função

Confie nos modelos avançados GPT-4 e ChatGPT para criar uma apresentação que destaque seus pontos fortes exclusivos

Personalize sua apresentação com a extensão HyperWrite para o Chrome para obter um estilo e um tom que realmente combinem com você

Limitações do HyperWrite

Os recursos avançados exigem uma assinatura

Preços do HyperWrite

Acesso gratuito limitado

Premium: $19,99/mês

$19,99/mês Ultra: US$ 44,99/mês

HyperWrite ratings and reviews

G2: Classificações não disponíveis

Classificações não disponíveis Capterra: Classificações não disponíveis

dica Profissional: Concentre-se em mais do que apenas apresentar seu argumento de venda por meio de palavras. Certifique-se de exalar confiança por meio de uma linguagem corporal inteligente, postura confiante, vestimenta poderosa e um tom impactante.

Seja um perfeccionista de pitch com o ClickUp

Quer abrir as portas para o cliente ou emprego dos seus sonhos? Trinta segundos é tudo o que pode ser necessário. Embora a ideia de elaborar um discurso de elevador perfeito pareça assustadora, não é impossível.

A melhor parte é que você nem precisa ser um exímio escritor. Você só precisa ter os geradores de elevator pitch certos - com a IA, tudo é possível! Os geradores de elevator pitch do ClickUp software de gerenciamento de projetos se destaca como sua solução completa para elaborar elevator pitches tão profissionais quanto personalizados. Além disso, você pode gerenciar todos os rascunhos do seu argumento de venda em um só lugar, obter ideias e feedback para aperfeiçoá-lo e, com confiança, dar o melhor de si - a partir da mesma ferramenta.

Desde a geração de novas ideias com IA até a colaboração em tempo real, o ClickUp é o parceiro de que você precisa. Registre-se para uma conta gratuita do ClickUp agora.