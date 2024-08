Como fazer networking em uma conferência: Dicas de networking para ajudá-lo a se preparar

Seja em um evento virtual ou presencial, uma conferência pode ser fundamental para seu crescimento profissional. É uma excelente oportunidade para se manter atualizado sobre as tendências do setor e formar relacionamentos mutuamente benéficos com pessoas que pensam da mesma forma.

No entanto, participar de uma conferência pode ser intimidador para quem está participando pela primeira vez. e se a minha falta de jeito atrapalhar todas as conversas? Ou pior, e se eu tiver uma mancha de mostarda na camisa e ninguém me avisar?

Embora essas preocupações sejam comuns e legítimas, você não deve permitir que elas o impeçam de fazer networking. A verdade é que você não precisa de nenhuma habilidade especial de networking para que sua experiência na conferência seja proveitosa - apenas preparação.

Se você tiver um grande evento em breve, leia nosso guia sobre como fazer networking em uma conferência. Você aprenderá o que fazer e o que não fazer no networking e descobrirá algumas ferramentas para ajudá-lo a se preparar e extrair o máximo de valor possível do evento.

Preparando-se para fazer networking em uma conferência

Antes do início do evento, há muitas medidas que você pode tomar para garantir uma experiência positiva na conferência. Até mesmo um pouco de preparação pode ser muito útil, ajudando você a aproveitar ao máximo o evento de networking. Quanto mais você se preparar, menos estressantes serão os dias da conferência e mais confiante você se sentirá. 💪

Dica profissional: Pense no networking da conferência como um projeto de desenvolvimento profissional. Trate-o como se fosse uma tarefa, planejando meticulosamente cada etapa. A Gerenciamento de projetos ferramenta como ClickUp pode ser um Banco de dados completo para seus planos de conferência, anotações e novos contatos. Ele facilita a preparação e ajuda você a ficar por dentro de tudo, onde quer que esteja.

Aproveite o ClickUp para fazer anotações, compartilhar percepções e se comunicar com facilidade.

Siga as seis estratégias abaixo para se preparar para a conferência e se preparar para o sucesso.

1. Tenha objetivos claros

Pense no motivo pelo qual você está participando da conferência. Identifique os benefícios mais importantes que você espera obter com ela. Defina-os Seus objetivos e use-as para orientar seu planejamento e as atividades no local. 🧭

As conferências têm ritmo acelerado e estão repletas de eventos sociais. Embora você queira participar de todos eles, isso é impossível. **Você terá de priorizar algumas atividades em detrimento de outras - e estabelecer metas o ajudará a fazer isso

Dica profissional: Você pode definir suas Metas no ClickUp e defina metas mensuráveis para cada uma delas. Marque seu progresso à medida que concluir as tarefas e o ClickUp calculará automaticamente seu progresso.

Esclareça os objetivos de sua conferência e acompanhe seu progresso em direção a eles com o ClickUp

2. Hospedagem no hotel da conferência

Normalmente, as conferências deixam bastante espaço para networking (pun intended). Você pode conhecer outros participantes durante os intervalos, sessões de networking designadas e festas.

Para dar um passo adiante, reserve seu quarto no hotel da conferência (se for um hotel). Ao fazer isso, você terá mais oportunidades de networking e encontrará outros participantes durante seu tempo livre. Se você estiver hospedado no mesmo hotel, será mais fácil tomar um café rápido ou almoçar juntos e estabelecer conexões significativas.

Dica profissional: Elabore seu itinerário de viagem rapidamente com o Modelo de planejador de viagem ClickUp . Reúna todas as informações sobre sua viagem, como acomodação, transporte e itens essenciais para fazer as malas, para não se perder em vários aplicativos e anotações.

Registre todos os detalhes cruciais da sua viagem de conferência com o modelo de planejamento de viagem do ClickUp

3. Criar uma programação de conferência

Confira o cronograma da conferência no site oficial. Estude-o cuidadosamente para determinar o cronograma ideal, certificando-se de incluir eventos de networking. 📆

Se você quiser aproveitar ao máximo o programa da conferência, há uma grande chance de que sua agenda seja apertada, portanto, é melhor criar um Agenda detalhada . **Além dos horários, anote os locais das sessões da conferência

Quando chegar ao local do evento, familiarize-se com ele para não ficar procurando freneticamente as salas de aula no último minuto. Dessa forma, você pode poupar seus nervos e passar os intervalos fazendo networking. Não se esqueça de se inscrever em sessões de networking, encontros, jantares e outros eventos de capacidade limitada o mais rápido possível.

Dica profissional: Use a ferramenta ClickUp Visualização do calendário , Visualização de Gantt ou Visualização da linha do tempo para visualizar a programação de sua conferência e simplificar o rastreamento de eventos.

Planeje todas as atividades da conferência com a visualização Calendar do ClickUp

4. Pratique sua apresentação

Se isso não for natural para você, você também deve Preparar-se para se comunicar . Em algum momento do evento, você terá de se apresentar. A menos que esteja acostumado a fazer isso, você pode gaguejar e murmurar, o que pode ser constrangedor. Com um pouco de prática, você pode superar esse obstáculo.

Isso não quer dizer que você deva preparar uma longa palestra TED sobre si mesmo. Um simples elevator pitch é suficiente para que você pareça seguro de si e deixe uma primeira impressão positiva nos outros participantes. 🗣️

Se você estiver ansioso para iniciar conversas, preparar algumas perguntas para quebrar o gelo pode ser útil. Aqui estão algumas sugestões:

_Que parte da conferência você está mais ansioso para ver?

qual é a sua parte favorita da conferência até agora?

você participa de conferências com frequência?

Certifique-se de que seus cartões de visita ou virtuais estejam atualizados e faça um estoque deles antes do evento.

5. Vista-se para o sucesso

As roupas não fazem o indivíduo, mas podem fazer com que ele se sinta bem. Em vez da combinação usual de camiseta e jeans, considere usar algo mais formal na conferência para aumentar a confiança. No entanto, a roupa ainda deve ser confortável, pois as conferências podem ser exaustivas. 👔

Você também pode usar um crachá para representar sua empresa. **Os crachás podem ser excelentes iniciadores de conversa, especialmente se a outra parte estiver familiarizada com sua empresa

6. Traga sua confiança

A síndrome do impostor e a falta de confiança podem sabotá-lo em eventos de networking, impedindo-o de perceber seu valor e compartilhá-lo com outras pessoas. Se quiser fazer networking em uma conferência e criar conexões significativas, você precisa reunir forças e deixar de lado suas dúvidas.

Sim, nem todos gostarão de você - mas algumas pessoas podem gostar. Ao se fechar em si mesmo, você não está dando aos outros a chance de conhecê-lo e gostar de você. Lembre-se de que você sempre pode falar sobre a conferência e seu setor - não há como errar com esses tópicos.

Ao se expor e participar de conversas, você abrirá um mundo inteiro de oportunidades. Quem sabe, você pode até encontrar alguns gerentes de contratação e garantir seu próximo grande trabalho! 🤩

Propósito das redes profissionais e dos cartões de visita

Você não precisa esperar a conferência para conhecer outros participantes. Encontre a página do evento em redes profissionais como o LinkedIn ou plataformas de mídia social como o Facebook e veja quem está falando sobre ele. Você poderá identificar pessoas com interesses semelhantes ou até mesmo perceber que conhece alguns dos participantes. Se lhe parecer adequado, você poderá adicioná-los ou entrar em contato para discutir o próximo evento.

Para aumentar sua visibilidade, você pode seguir as seguintes etapas:

Publique sobre a conferência: Seja ativo nas redes ou mídias sociais e inclua hashtags relevantes. Dessa forma, outras pessoas poderão notá-lo e até mesmo se conectar com você, estabelecendo as bases para o networking pessoal Atualize seus perfis: Certifique-se de que seus perfis reflitam com precisão seus conhecimentos e interesses profissionais. Eles ajudam você a se apresentar da melhor maneira possível e a atrair a atenção de colegas que pensam da mesma forma 👥 Instale um aplicativo de conferência: Se o aplicativo estiver disponível, instale-o antes do evento e participe de outras comunidades on-line. O aplicativo da conferência pode aprimorar sua experiência e, normalmente, tem recursos de rede, permitindo que os participantes criem perfis

Embora a troca de redes sociais seja uma maneira comum de se conectar hoje em dia, não desconsidere o poder de um cartão de visita. Ele facilita o networking pós-evento e faz com que você pareça profissional e orientado para objetivos, o que é especialmente importante quando se trata de Conferências sobre empreendedorismo . No cartão, inclua seu cargo, informações de contato e Perfis de mídia social .

Caso prefira não carregar uma pilha de cartões com você, é possível criar um cartão de visita digital usando uma das muitas ferramentas disponíveis on-line. Os cartões de visita digitais permitem que você inclua mais informações que podem ser editadas a qualquer momento.

6 dicas para um networking eficaz durante as conferências

A preparação antes do evento é importante, mas o verdadeiro jogo de networking ocorre na conferência. Siga nossas dicas abaixo para aproveitar ao máximo as oportunidades de networking.

1. Comece com o pé direito

Ao entrar no local do evento, cumprimente o grupo e cumprimente os membros do painel e os moderadores. Isso fará com que você pareça amigável, deixará uma impressão positiva nos outros e abrirá caminho para futuras conversas. 👋

2. Inicie e participe de conversas

Em alguns casos, outros participantes podem iniciar uma conversa com você, mas você também deve iniciar. Aproveite todas as oportunidades que puder para fazer isso.

Por exemplo, enquanto aguarda o início de uma apresentação, você pode conhecer a pessoa sentada ao seu lado. Pergunte como ela está se saindo e use os iniciadores de conversa que você preparou. Mais tarde, você poderá falar sobre sua empresa, Projetos em que está trabalhando e até mesmo algumas anedotas. 😁

Quando estiver em uma conversa, certifique-se de não dominá-la - afinal, deve ser uma via de mão dupla. ouça ativamente em vez de preparar o que vai dizer em seguida. faça perguntas relevantes e mantenha a conversa em andamento. Ao fazer isso, você demonstrará interesse genuíno, formará relacionamentos significativos e evitará aqueles silêncios constrangedores.

3. Amplie suas conexões

Se você se interessou por alguém, talvez esteja inclinado a ficar com essa pessoa durante toda a conferência. Isso é bom, mas limitará suas oportunidades de formar novas conexões e relacionamentos profissionais. Você sempre pode manter contato com a pessoa após o evento, já que as conferências acontecem apenas de vez em quando.

Da mesma forma, quando for ao evento com colegas de trabalho ou de classe, não limite suas oportunidades de estabelecer novas conexões e relacionamentos profissionais Comunicação no local de trabalho somente para eles. Tente conhecer outros participantes da conferência. Você também pode pedir às pessoas que conhece para apresentá-lo a seus conhecidos e expandir sua rede dessa forma. 🔗

4. Tenha uma estratégia de saída para as conversas

Além de saber como manter uma conversa, você deve saber quando e como encerrá-la. Mesmo que o encontro seja envolvente, limite-o a 15 minutos ou mais para garantir que tanto você quanto a outra parte estejam bem Tempo seja usado de forma eficaz Aqui estão algumas sugestões para sua estratégia de saída:

Espere por uma pausa na conversa

Desculpe-se por ter que ir a uma sessão que está por vir

Seja honesto e explique que você quer se misturar, embora tenha gostado de conhecê-los

Apresente-a a outra pessoa e deixe-a continuar a conversa

Peça para conversar mais tarde e talvez atéAgendar uma reunião Independentemente do que você disser, não se esqueça de trocar cartões de visita, terminar com um tom positivo e agradecer à pessoa pelo tempo dispensado. 🙏

Além dos cartões de visita, você pode usar o ClickUp para anotar e Rastrear todos os seus novos contatos . Hierarquia do ClickUp apresenta uma maneira simples de organizar contatos e tornar acessíveis as informações sobre eles. Crie uma tarefa para cada contato, adicione imagens, arquivos e descrições a eles e classifique-os em Lists e Spaces. Com mais de 15 visualizações, incluindo a Visualização da tabela ClickUp e Visualização da placa você pode personalizar seu espaço de trabalho da maneira que lhe for mais conveniente.

Anote suas novas conexões e informações relevantes sobre elas com a exibição de tabela do ClickUp

Se você estiver com pouco tempo, use a função Modelo de lista de contatos do ClickUp e comece a fazer contatos imediatamente! O modelo contém campos personalizados nos quais você pode inserir os dados de seus contatos:

Títulos de trabalho

Localizações

Endereços de e-mail

Perfis de mídia social

A melhor parte é que você pode modificar o modelo a seu gosto.

5. Fazer anotações

Com tanto networking acontecendo, você pode até esquecer o assunto da conferência. É por isso que você deve anotar as principais conclusões das apresentações, painéis e workshops. Você pode fazer isso de forma eficiente com Documentos do ClickUp e suas opções abrangentes de formatação.

Anote informações valiosas sobre a conferência com o ClickUp Docs

Não está com vontade de ler todas as anotações depois? Pergunte Cérebro ClickUp o assistente de IA do aplicativo, para resumi-las para que você possa ver o panorama geral. Caso um colega peça suas anotações completas porque não pôde comparecer à conferência, peça ao ClickUp AI para revisar as anotações e organizá-las antes de encaminhá-las. 🤖

Use o ClickUp Brain para resumir suas anotações em segundos

Assim como você anotaria os insights mais valiosos de um palestrante principal, anote as conversas que você teve. Como você fará muitas novas conexões na conferência, poderá esquecer algumas delas se não as documentar.

Anote qualquer coisa que o ajude a se lembrar da pessoa - onde se conheceram, sobre o que conversaram e talvez alguns momentos engraçados. Você também pode tirar fotos para guardar a lembrança.

Em vez de fazer anotações no verso dos cartões de visita ou no aplicativo de anotações do seu telefone, use a lista de contatos que você criou no ClickUp para reunir todas as informações e fotos. Isso facilitará muito o seu trabalho mais tarde, quando for fazer o acompanhamento. 📓

Lembre-se de qualquer interação fazendo anotações no ClickUp

6. Acompanhamento

Você deve fazer o acompanhamento de suas conexões após a conferência para manter os relacionamentos profissionais. Deixe algum tempo para descansar, mas entre em contato enquanto eles ainda têm uma lembrança fresca de você. O ideal é entrar em contato dentro de dois dias ou mais após o evento. Você pode Definir um lembrete no ClickUp para garantir que você não se esqueça. ⏰

Caso você tenha feito alguma promessa, certifique-se de cumpri-la também. Dessa forma, você pode criar confiança e aproveitar as oportunidades de negócios em potencial.

Como fazer networking em uma conferência virtual

Os eventos virtuais podem não permitir o contato visual como os eventos presenciais, mas eles podem oferecer as mesmas oportunidades de networking se você tiver a abordagem certa. 🧑‍💻

A maioria das diretrizes oferecidas neste artigo se aplica a Eventos e conferências virtuais mas aqui estão algumas dicas de networking específicas para Comunicação virtual :

Publique nas mídias sociais antes do início da conferência de negócios e depois

Crie um perfil de participante na plataforma e conecte suas redes sociais

Apresente-se ao entrar e ligue sua câmera

Não tenha medo de fazer perguntas e participar ativamente das discussões

Participe do bate-papo em grupo e envie mensagens privadas aos participantes se você estabelecer uma conexão

5 erros comuns de networking a serem evitados

Se você é um novato quando se trata de conferências e networking, tome cuidado para não cometer esses cinco erros:

Esquecer de pedir informações de contato: Por querer conhecer o maior número possível de pessoas, você pode esquecer de sair de uma conversa sem trocar cartões de visita ou informações de contato. Por causa disso, você pode perder contato com alguns profissionais incríveis ou até mesmo com clientes e empregadores em potencial Conectar-se somente com pessoas mais experientes: Os indivíduos em cargos de nível superior são influentes e podem lhe ensinar muito. No entanto, você não deve subestimar todos os outros. Quem sabe onde pode estar sua próxima oportunidade de emprego Vangloriar-se de suas realizações: Embora você deva se orgulhar de seu trabalho e compartilhá-lo, seja moderado para não parecer egocêntrico. Dê a todos a mesma chance de compartilhar suas realizações e receber elogios Pedir ofertas de emprego: As conferências conectam pessoas com um interesse genuíno comum. Elas não são quadros de empregos. Embora a rede de contatos possa levar a uma oferta de emprego, não saia por aí buscando ofertas de pessoas que você conheceu minutos atrás. Você deve estabelecer uma conexão primeiro e oferecer ajuda antes de pedir Ser inacessível: Se você passar a conferência olhando para o celular em um canto, provavelmente não conhecerá ninguém. Você parecerá desinteressado e fechado, limitando suas oportunidades de conexão

Expanda sua rede profissional com o ClickUp

Se você é um Líder importante ou um pequeno peixe no oceano, participar de eventos e fazer networking pode ser fundamental para o desenvolvimento de sua carreira. Com o tempo, isso se torna mais fácil, mas você sempre pode recorrer às nossas diretrizes sobre como fazer networking em uma conferência quando não tiver certeza.

Se você não fizer muitas conexões na primeira vez, não se desespere! Analise o que deu errado, continue tentando e use o conhecimento para conferências futuras.

Com uma ferramenta como o ClickUp, preparar-se para as conferências e navegar por elas é menos intimidador. Registre-se gratuitamente hoje mesmo e faça de sua próxima conferência um sucesso total! ✨