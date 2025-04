11 melhores geradores de tarefas com IA para um gerenciamento eficaz de tarefas

Você está gerenciando projetos de alto risco com várias dependências e prazos apertados que exigem que você divida as tarefas, atribua-as e defina prazos? E se, em vez de fazer tudo isso manualmente, você usasse uma ferramenta que fizesse esse trabalho em segundos?

Bem, isso é uma realidade, graças aos geradores de tarefas com IA!

Os geradores de tarefas com IA usam inteligência artificial para automatizar a criação de tarefas, a priorização do trabalho e a otimização do cronograma. Esses assistentes de produtividade garantem que você gaste menos tempo planejando e organizando e mais tempo fazendo!

Comece a automatizar tarefas com IA

Confira este vlog para descobrir como automatizar tarefas sem esforço e assumir o controle do seu gerenciamento de projetos como um profissional!

Quer você seja um gerente de projetos experiente ou um empresário individual, reunimos os 11 melhores geradores de tarefas com IA que você pode usar.

O que você deve procurar em um gerador de tarefas com IA?

A seleção do gerador de lista de tarefas com IA correto implica que ele atenda às suas necessidades exclusivas e aumente a produtividade. Portanto, procure os seguintes recursos ao fazer essa escolha:

Automação de tarefas com IA : Procure um gerador de tarefas com IA que ofereça mais do que a criação de tarefas. Ele deve ajudá-lo a atribuir tarefas, definir prazos e ajustar cronogramas com base na disponibilidade, na largura de banda, na carga de trabalho e nas prioridades

: Procure um gerador de tarefas com IA que ofereça mais do que a criação de tarefas. Ele deve ajudá-lo a atribuir tarefas, definir prazos e ajustar cronogramas com base na disponibilidade, na largura de banda, na carga de trabalho e nas prioridades Personalização do fluxo de trabalho : O gerador de listas de tarefas com IA deve permitir que você personalize os fluxos de trabalho de acordo com os requisitos da equipe e do projeto. Recursos como editores de arrastar e soltar, modelos personalizáveis e pipelines configuráveis aprimorarão o gerenciamento de tarefas

: O gerador de listas de tarefas com IA deve permitir que você personalize os fluxos de trabalho de acordo com os requisitos da equipe e do projeto. Recursos como editores de arrastar e soltar, modelos personalizáveis e pipelines configuráveis aprimorarão o gerenciamento de tarefas Priorização de tarefas : A ferramenta de divisão de tarefas de IA deve analisar prazos, dependências e cargas de trabalho para priorizar tarefas dinamicamente. Isso garante que as tarefas de alto impacto recebam a atenção que merecem

: A ferramenta de divisão de tarefas de IA deve analisar prazos, dependências e cargas de trabalho para priorizar tarefas dinamicamente. Isso garante que as tarefas de alto impacto recebam a atenção que merecem Colaboração em tempo real : Os recursos de colaboração em tempo real, como espaços de trabalho compartilhados, painéis centralizados, comentários e atualizações em tempo real, colocam todos na mesma página. Isso é particularmente útil para equipes remotas

: Os recursos de colaboração em tempo real, como espaços de trabalho compartilhados, painéis centralizados, comentários e atualizações em tempo real, colocam todos na mesma página. Isso é particularmente útil para equipes remotas Integrações : Caso o gerador de tarefas com IA não possua recursos integrados para atribuir tarefas, prioridades etc., ele deve, pelo menos, integrar-se nativamente às ferramentas preferidas de gerenciamento de projetos,software de gerenciamento de tarefase outras ferramentas de produtividade para operações escalonáveis

: Caso o gerador de tarefas com IA não possua recursos integrados para atribuir tarefas, prioridades etc., ele deve, pelo menos, integrar-se nativamente às ferramentas preferidas de gerenciamento de projetos,software de gerenciamento de tarefase outras ferramentas de produtividade para operações escalonáveis Acessibilidade móvel : Um gerador de tarefas com IA que esteja disponível em dispositivos móveis garantirá acessibilidade em qualquer lugar. Quer seja oferecido por meio de versões responsivas da Web ou aplicativos nativos, eles contribuem para melhorar o fluxo de trabalho e o cumprimento de prazos

: Um gerador de tarefas com IA que esteja disponível em dispositivos móveis garantirá acessibilidade em qualquer lugar. Quer seja oferecido por meio de versões responsivas da Web ou aplicativos nativos, eles contribuem para melhorar o fluxo de trabalho e o cumprimento de prazos Relatórios e análises: Relatórios orientados por dados e análises garantem visibilidade do desempenho, do progresso, da produtividade e dos gargalos para assegurar o sucesso do projeto

As 11 melhores ferramentas de geração de tarefas de IA

Com base nos parâmetros listados acima, reunimos 11 dos melhores geradores de listas de tarefas com IA para um gerenciamento eficaz de tarefas. Vamos examiná-los detalhadamente a seguir:

1. ClickUp (melhor para colaboração e gerenciamento de projetos com IA) ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos poderosa que combina automação inteligente com design amigável para permitir o gerenciamento prático de tarefas.

Gerador de tarefas de IA ClickUp Tasks

A plataforma oferece Tarefas do ClickUp para criação, atribuição e controle de tarefas sem esforço. Ele coloca você no comando da tarefa, independentemente do volume ou do tamanho da equipe. Além disso, Prioridade da tarefa do ClickUp do ClickUp permite que você priorize tarefas com base em vários parâmetros, como impacto, urgência, dependências e outros.

ClickUp Brain

Você também tem um assistente orientado por IA, Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é um aplicativo de gerenciamento de tarefas que agenda e gerencia tarefas automaticamente. Isso garante que sua equipe permaneça concentrada em atividades de alto impacto sem perder nenhum prazo.

Como um sistema completo de ferramenta de gerenciamento de projetos, O ClickUp vai até o fim - desde a geração de listas de tarefas detalhadas até a otimização de pipelines de tarefas - para ajudá-lo a gerenciar projetos com eficiência.

Essa ferramenta está aqui para ajudá-lo a criar tarefas que se alinham perfeitamente com suas metas organizacionais e, ao mesmo tempo, manter o controle de seus prazos!

Veja por que usuários adoram o ClickUp para agilizar suas tarefas:

Para qualquer organização que esteja lutando para gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com esse software, as pessoas podem acompanhar os itens da lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o progresso geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos.

alfred Titus, Brighten A Soul Foundation

Melhores recursos do ClickUp

Colabore em tarefas com outros membros da equipe usando Bate-papo do ClickUp Transforme todas as ideias acionáveis em realidade, visualizando todas as suas tarefas com o Quadros brancos do ClickUp Edite em tempo real e use texto para criar e idealizar tarefas rastreáveis com o Documentos do ClickUp Personalize seu fluxo de trabalho de acordo com os requisitos específicos do projeto

Visualize suas tarefas em vários modos de exibição: calendário, quadro Kanban, gráficos de Gantt, lista de tarefas, etc.

Escolha entre uma rica biblioteca de modelos prontos para uso para criar e gerenciar tarefas

Integre-se a mais de 1.000 aplicativos, como Slack, Google Workspace, Zoom e muito mais

Limitações do ClickUp

Novos usuários experimentam uma leve curva de aprendizado devido aos seus diversos recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: US$ 7/mês por membro (em planos pagos)

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (9.980+ avaliações)

4,7/5 (9.980+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.350+ avaliações)

Dica profissional: Quer acelerar a conclusão de suas tarefas? Comece cada item de sua lista de tarefas com um verbo acionável. Esse simples ajuste torna sua lista mais concisa e clara, ajudando-o a saber exatamente o que fazer em seguida!

2. Taskade (Melhor para colaboração em tempo real no gerenciamento de tarefas com IA)

via Tarefa O Taskade simplifica os fluxos de trabalho combinando o poder da IA com a colaboração em tempo real. Seu gerador de listas de tarefas com IA permite que as equipes façam brainstorming, planejem e organizem tarefas semelhantes com eficiência.

Ao mesmo tempo, os recursos de colaboração ajudam os indivíduos a trabalharem juntos como uma equipe. O design intuitivo do Taskade produz, sem esforço, um lista de tarefas facilitando o cumprimento das metas das equipes de projeto.

Melhores recursos do Taskade

Gerar esboços e tarefas usando ferramentas de brainstorming com tecnologia de IA

Colabore em tempo real com espaços de trabalho e quadros compartilhados

Organize tarefas visualmente com quadros Kanban, listas e mapas mentais Acompanhe o progresso da equipe com análises de produtividade incorporadas



Limitações do Taskade

Falta de recursos avançados de relatório para análise detalhada

Opções de personalização limitadas para equipes maiores

Preços do Taskade

Gratuito

Taskade Pro: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Taskade for Teams: uS$ 20/mês por usuário

Classificações e resenhas do Taskade

G2: 4,6/5,0 (mais de 50 avaliações)

4,6/5,0 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5,0 (mais de 60 avaliações)

O Taskade se transformou de uma ferramenta básica de gerenciamento de projetos em uma poderosa ferramenta de automação de IA que permite criar vários agentes de IA que podem operar em equipes de forma autônoma. Você também pode criar fluxos de trabalho que incluem opções como transcrição de conteúdo sem usar ferramentas externas. Usuário G2 3. Asana (melhor para simplificar o gerenciamento de tarefas e a automação do fluxo de trabalho)

via Asana A Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos de IA. Sua interface amigável facilita a rastrear tarefas definir prazos e monitorar o progresso.

A IA da Asana permite que os usuários extraiam tarefas acionáveis de ideias não estruturadas e descubram maneiras de otimizar a produtividade da equipe. Ela se integra a aplicativos populares de terceiros, o que a torna uma opção versátil para empresas de todos os setores.

Melhores recursos da Asana

Automatize fluxos de trabalho para reduzir o tempo e o esforço envolvidos

Gerar tarefas acionáveis a partir de ideias abstratas e dados não estruturados

Obtenha dicas visuais emprogresso do projetopor meio de gráficos de Gantt e quadros Kanban

Criar e usar modelos de tarefas para eventos e atividades recorrentes

Limitações do Asana

A interface complica a navegação de dependências de empilhamento, limitando o uso para empresas maiores

As notificações sobrepostas e incessantes são esmagadoras e causam distração

Preços da Asana

Pessoal: $0

$0 Inicial: US$ 8,50/mês por usuário

US$ 8,50/mês por usuário Avançado: US$ 19,21/mês por usuário

US$ 19,21/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Asana

G2: 4,4/5,0 (10.740+ avaliações)

4,4/5,0 (10.740+ avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (13.250+ avaliações)

4. Jasper AI (melhor para criação de conteúdo e assistência a tarefas com tecnologia de IA)

via IA do Jasper Se você estiver procurando um gerador de lista de tarefas de IA centrado na criação e no marketing de conteúdo, o Jasper AI deve ser sua escolha. Afinal de contas, a criação de conteúdo é sua principal oferta.

Além desses recursos de redação, o Jasper AI também funciona como um assistente para gerenciamento de tarefas . Desde a geração de cópias de marketing até a organização de resumos de projetos, o Jasper orquestra todas as tarefas com precisão.

Melhores recursos de IA do Jasper

Gerar conteúdo de alta qualidade em diferentes formas e formatos

Organize fluxos de trabalho com sugestões inteligentes baseadas em IA

Impulsionar a criatividade com brainstorming e geração de ideias conduzidos por IA

Personalize o tom e o estilo de seu conteúdo para atender às preferências do público

Limitações da IA do Jasper

Não possui recursos mais amplos de gerenciamento de projetos e se concentra principalmente na criação de conteúdo

Ter uma ferramenta separada quando você tem opções multiutilitárias pode não se justificar

Preços da IA do Jasper

Creator: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Pro: US$ 69/mês por usuário

US$ 69/mês por usuário Business: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jasper AI

G2: 4,7/5,0 (mais de 1.240 avaliações)

4,7/5,0 (mais de 1.240 avaliações) Capterra: 4,8/5,0 (mais de 1.840 avaliações)

O Jasper facilitou a criação rápida de conteúdo que era exatamente o que eu queria. Graças ao Jasper, agora posso concentrar meu tempo na criação de material envolvente para meus alunos, em vez de me esforçar em tarefas tediosas._ Usuário G2 5. Trello (melhor para visualizar tarefas com quadros personalizáveis)

via Trello O Trello é uma plataforma visual para gerenciamento de projetos. Seu layout no estilo Kanban permite que as equipes dividam os projetos em tarefas gerenciáveis.

A interface intuitiva de arrastar e soltar elimina qualquer carga cognitiva à medida que você atribui tarefas atualizar o status da tarefa e verificar o progresso do projeto. Além dos quadros Kanban, você pode visualizar seu projeto como listas de verificação interativas e marcar as tarefas assim que as concluir!

Melhores recursos do Trello

Organize suas tarefas visualmente em quadros e listas Kanban personalizáveis

Automatize tarefas repetitivas usando as regras de automação do Butler

Colabore com os membros da equipe usando quadros compartilhados e recurso de comentários

Sincronize listas de tarefas entre dispositivos para ter acesso contínuo às informações

Limitações do Trello

Não oferece relatórios ou análises avançadas

Tem funcionalidade off-line limitada para atualizações de tarefas

Preços do Trello

**Gratuito

Standard: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Premium: $12,50/mês por usuário

$12,50/mês por usuário Enterprise: $17,50/mês por usuário

Classificações e avaliações do Trello

G2: 4,4/5,0 (13.630+ avaliações)

4,4/5,0 (13.630+ avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 23.300 avaliações)

6. Todoist (melhor para produtividade pessoal e agendamento de tarefas organizadas)

via Todoist Todoist é um aplicativo de lista de tarefas que funciona como um gerador de tarefas com IA para uso pessoal e profissional (especialmente em equipes pequenas). Seu recomendador com tecnologia de IA ajuda na programação de tarefas, permitindo que as equipes mantenham o foco em tarefas de alta prioridade e com prazo determinado e aloquem tempo e recursos com prudência.

O Todoist possui recursos como tarefas recorrentes, rótulos de prioridade e entrada de linguagem natural que o mantêm organizado. Portanto, quer você esteja lidando com suas listas de tarefas ou colaborando com outras pessoas, o Todoist dá conta do recado.

Melhores recursos do Todoist

Organize tarefas usando rótulos, filtros e entrada de linguagem natural

Acompanhe o desempenho e aumente a produtividade com um painel de análise integrado

Automatize tarefas recorrentes com o agendamento intuitivo de tarefas

Acesse sua lista de tarefas de qualquer lugar, mesmo no modo off-line

Sinceramente, o benefício mais importante do Todoist é o instrumento de cooperação incorporado. O instrumento é uma solução completa para gerenciar o trabalho em grupo, pois você pode coordenar efetivamente o trabalho de um grupo inteiro. Usuário G2 Limitações da lista

Não possui recursos integrados de bate-papo e colaboração

Recursos avançados, como notificações e lembretes, exigem uma assinatura premium

Preços do Todoist

Iniciante: US$ 0

US$ 0 Pro: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Negócios: $8/mês por usuário

Classificações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5,0 (mais de 800 avaliações)

4,4/5,0 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.6/5,0 (2.530+ avaliações)

🔍 Você sabia? 50% dos itens concluídos em uma lista de tarefas são feitos em um dia! Portanto, se você tem deixado de lado a ideia de fazer uma lista, comece a fazê-la imediatamente!

7. Wrike (melhor para colaboração em equipe e modelos abrangentes)

via Wrike O Wrike é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos criada para lidar com projetos complexos. Ele oferece vários modelos de gerenciamento de tarefas para agilizar as atividades rotineiras e repetitivas e lançar projetos mais rapidamente.

O gerador de listas de tarefas suporta formulários de solicitação dinâmicos, uma visualização de gráfico de Gantt e colaboração em tempo real, tornando-o adequado para equipes multifuncionais. Com poderosas ferramentas de relatórios e integrações, o Wrike facilita o planejamento, a execução e o monitoramento de tarefas.

Melhores recursos do Wrike

Dê o pontapé inicial nos projetos com modelos de tarefas personalizáveis

Colabore em tempo real de forma eficaz com painéis e espaços de trabalho compartilhados

Cumpra os prazos dos projetos e otimize a alocação de recursos usando gráficos de Gantt

Automatize fluxos de trabalho para aumentar a produtividade e a eficiência

Limitações do Wrike

Ocasionalmente, há atrasos, especialmente no gerenciamento de grandes projetos

A interface pode facilmente confundir os iniciantes

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Empresa: US$ 24,80/mês por usuário

US$ 24,80/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Pinnacle: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Wrike

G2: 4,2/5,0 (mais de 3.730 avaliações)

4,2/5,0 (mais de 3.730 avaliações) Capterra: 4,3/5,0 (2.740+ avaliações)

🧠 Fato curioso: O famoso Gráficos de Gantt que usamos para agilizar projetos foram originalmente idealizados por Karol Adamiecki na década de 1890. Mais tarde, eles foram popularizados por Henry Gantt nos países ocidentais, e foi assim que receberam esse nome!

8. Motion (melhor para gerenciamento de tarefas e tempo orientado por IA)

via Movimento O Motion combina gerenciamento de tarefas com bloqueio de tempo para combater um inimigo poderoso: a alternância de contexto. Seu Automação de tarefas com IA prepara de forma inteligente um cronograma de tarefas, reserva blocos de tempo dedicados, atribui prioridades, define prazos de projetos e aumenta a produtividade.

Sua interface minimalista é altamente responsiva, e as alterações no plano são refletidas dinamicamente. A ferramenta pode lidar com prioridades sobrepostas e mapear tudo em um calendário, o que a torna um gerador de listas de tarefas robusto.

Melhores recursos do Motion

Sincronize tarefas e calendários para obter uma visão unificada e um gerenciamento simplificado

Modificar cronogramas dinamicamente com atualizações em tempo real

Gerencie prioridades variadas usando algoritmos avançados para equilibrar variáveis

Cumpra prazos confortavelmente com recursos intuitivos de bloqueio de tempo

Adoro os preenchimentos de tempo da IA. Se eu precisar cancelar uma reunião ou tiver algum tempo livre, ele preenche meu espaço com o projeto/tarefa que precisa ser feito. É relativamente fácil implementar na sua equipe e fazer com que todos participem e conectem seus calendários._ Usuário do G2 Limitações de movimento

Não oferece várias exibições como os outros geradores de listas de tarefas de IA desta lista

A automação de IA requer um ajuste fino para obter o melhor desempenho

Preço de movimentação

Individual: US$ 34/mês por usuário

US$ 34/mês por usuário Business Standard: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Business Pro: Preços personalizados

Classificações e avaliações de movimento

G2: 4,0/5,0 (mais de 90 avaliações)

4,0/5,0 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,3/5,0 (mais de 40 avaliações)

Dica profissional: Quer priorizar tarefas de forma produtiva, mas precisa de ajuda? Explore o 10 melhores softwares de agendamento de tarefas para gerentes de tarefas para que você possa aumentar a eficiência da sua equipe e cumprir todos os prazos!

9. ChatGPT (melhor para assistência a tarefas criativas e com tecnologia de IA)

via ChatGPT Embora o ChatGPT não seja um gerador tradicional de listas de tarefas com IA, sua versatilidade o torna elegível para concorrer a esta lista. Seu domínio do processamento de linguagem natural permite que ele faça brainstorming de ideias, crie conteúdo e prepare listas de tarefas granulares.

Ele entende contextualmente os detalhes de seu projeto e apresenta soluções inteligentes. Se você deseja escrever uma descrição clara e detalhada das suas tarefas ou otimizar o desempenho por meio do agrupamento de tarefas, o ChatGPT pode fazer tudo isso.

Melhores recursos do ChatGPT

Automatize tarefas repetitivas usando comandos de linguagem natural

Fornecer respostas instantâneas e suporte para brainstorming

Adapte-se a diferentes projetos e setores por meio de aplicativos flexíveis

Assuma o controle da organização do fluxo de trabalho e da delegação de tarefas

Limitações do ChatGPT

Requer prompts detalhados para obter resultados bem-sucedidos

Integrações limitadas com ferramentas externas

Preços do ChatGPT

**Gratuito

Plus: $20 por mês

$20 por mês Pro: $200 por mês

$200 por mês Team: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do ChatGPT

G2: 4,7/5,0 (mais de 640 avaliações)

4,7/5,0 (mais de 640 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 70 avaliações)

🧠 Você sabia?: ChatGPT cruzou 1 milhão de usuários em apenas cinco dias !

10. Copy.ai (melhor para geração de conteúdo e fluxos de trabalho de marketing)

via Copy.ai Copy.ai é mais uma excelente ferramenta orientada por IA para equipes de marketing que buscam gerar conteúdo de alta qualidade para todos os seus projetos. Além de escrever, o Copy.ai ajuda os usuários a planejar e organizar campanhas de marketing e gerenciar as tarefas associadas.

É uma ferramenta valiosa para profissionais criativos, pois gera manchetes cativantes, cópias de mídia social dignas de serem curtidas e conteúdo de e-mail que aumenta as taxas de abertura. Converta sua campanha de marketing em uma lista de tarefas acionáveis com o Copy.ai.

Melhores recursos do Copy.ai

Gerar conteúdo de marketing envolvente em diferentes plataformas

Personalize o tom e o estilo de seu conteúdo com base nas preferências do público-alvo

Economize tempo com rascunhos rápidos para anúncios, blogs e publicações em mídias sociais

Use modelos para começar a trabalhar em uma ideia ou tarefa com eficiência

Limitações do Copy.ai

Concentra-se principalmente em tarefas relacionadas ao conteúdo

Falta profundidade ao gerar resultados de conteúdo para setores específicos

Preços da copy.ai

**Gratuito

Inicial : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Avançado: $249 por mês

$249 por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da copy.ai

G2: 4,7/5,0 (mais de 180 avaliações)

4,7/5,0 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,4/5,0 (mais de 60 avaliações)

11. TimeHero (Melhor para tarefas com IA e gerenciamento de fluxo de trabalho contínuo)

via TempoHerói Como o nome indica, o TimeHero usa IA para fazer o melhor uso de seu tempo. Ele usa inteligência artificial para otimizar as programações.

Use-o para limpar prazos e delegar tarefas com base em prazos, capacidade da equipe e carga de trabalho equilibrada. Ele atribui tarefas dinamicamente aos membros da equipe e refaz as programações com base nas mudanças de prioridades.

Melhores recursos do TimeHero

Automatiza a atribuição de tarefas aos membros da equipe e a programação usando modelos de priorização Visualize fluxos de trabalho em visualizações Kanban e de linha do tempo

Reprogramar tarefas dinamicamente com base em alterações de prioridade

Colabore perfeitamente com o acompanhamento do progresso da equipe

Antes do Timehero, eu achava difícil concluir qual tarefa fazer primeiro quando tinha várias tarefas diferentes. O TimeHero resolveu esse problema organizando um cronograma para minhas tarefas diárias. Posso saber rapidamente o que devo começar primeiro e terminar fora da lista._ Usuário G2 Limitações do TimeHero

A interface é desnecessariamente complexa, resultando em uma curva de aprendizado acentuada

Personalização limitada nos relatórios de tarefas

Preços do TimeHero

Básico: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Profissional: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Premium: $27/mês por usuário

Classificações e análises do TimeHero

G2: 4,5/5,0 (mais de 20 avaliações)

4,5/5,0 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,7/5,0 (20+ avaliações)

Dica profissional: Sua folha de dicas para superar as listas de tarefas: Crie uma lista de tarefas detalhada, escolha uma coisa - apenas uma coisa - e comece a trabalhar nela. Selecione o próximo item de sua lista de tarefas. Enxágue e repita!

Gere e atribua tarefas rapidamente para obter os melhores resultados com o ClickUp

Os geradores de listas de tarefas com IA mudaram a forma como trabalhamos e como nos mantemos organizados. Sua capacidade de oferecer soluções inteligentes para gerenciamento de tarefas, agendamento e colaboração faz deles uma ferramenta indispensável na pilha de tecnologia de todas as organizações.

Embora todas as ferramentas discutidas acima ofereçam algo exclusivo, o ClickUp se destaca como a melhor escolha. Com recursos abrangentes como o ClickUp Tasks e o Brain, ele simplifica a criação de tarefas e maximiza a produtividade.

É uma ferramenta altamente versátil que você pode personalizar de acordo com suas necessidades imediatas. Independentemente de você decidir concluir primeiro as tarefas mais desafiadoras ou criar gradualmente um impulso ao concluir as tarefas menores, o ClickUp atende às suas expectativas. Pronto para experimentar como o gerenciamento de tarefas com IA pode melhorar seus fluxos de trabalho? Registre-se no ClickUp agora .