Efeito de gradiente de metas: como melhorar o envolvimento do usuário?

Você já sentiu uma onda de energia de última hora para terminar uma tarefa ou vencer um desafio?

Aquela sensação de se esforçar mais à medida que se aproxima da linha de chegada, com todo o seu foco e esforço reunidos de uma só vez?

Essa explosão de motivação quando você se aproxima de metas profissionais ou pessoais tem um nome: O Efeito Gradiente de Meta

Neste artigo, discutiremos esse fenômeno, exploraremos como ele pode aumentar a produtividade da equipe e o envolvimento do cliente e mostraremos como o ClickUp pode ajudá-lo a aproveitar o Goal Gradient Effect em sua organização.

⏰Resumo de 60 segundos

O Efeito Gradiente de Meta sugere que a motivação humana para perseguir uma meta aumenta à medida que nos aproximamos da linha de chegada

Ele funciona devido à antecipação da recompensa, ao medo do fracasso e à sensação de progresso

O efeito tem aplicações cruciais na otimização de processos de negócios e no design de UX para motivar os funcionários e envolver os clientes

O ClickUp permite que você utilize o poder desse efeito em seus processos de negócios

Os recursos de rastreamento de metas e de tempo do ClickUp, juntamente com painéis e quadros brancos, facilitam a visualização do progresso pelos membros da sua equipe e o benefício do Goal Gradient Effect

O que é o Efeito Gradiente de Metas?

O Efeito Gradiente de Meta, ou hipótese, sugere que os seres humanos aumentam o esforço para atingir uma meta à medida que se aproximam da linha de chegada. Quando um gradiente se intensifica em cores à medida que se aproxima de uma extremidade, a crescente sensação de progresso alimenta um esforço e um foco ainda maiores.

O psicólogo comportamental Clark L. Hull propôs esse princípio psicológico pela primeira vez em 1934 e ele continua relevante até hoje, com aplicações em vários setores, como psicologia, marketing, produtividade e design de experiência do usuário.

via Estúdio bruto O efeito de gradiente da meta é crucial aplicações de design de experiência do usuário (UX) . Ele pode aumentar significativamente a probabilidade de seus usuários concluírem um processo, como uma inscrição ou uma compra.

Aqui estão algumas maneiras de aplicá-lo no design de UX:

Marcos claros: Divida processos longos em vários marcos, definindo claramente as principais etapas para a conclusão

Divida processos longos em vários marcos, definindo claramente as principais etapas para a conclusão Indicadores de progresso: Mostre o progresso em direção a uma meta usando elementos visuais como indicadores baseados em porcentagem ou barras de progresso, motivando os usuários a avançar

Mostre o progresso em direção a uma meta usando elementos visuais como indicadores baseados em porcentagem ou barras de progresso, motivando os usuários a avançar Gamificação: Impulsione a conclusão da tarefa integrando elementos de gamificação, como pontos, emblemas ou recompensas visuais que envolvam e incentivem os usuários

Impulsione a conclusão da tarefa integrando elementos de gamificação, como pontos, emblemas ou recompensas visuais que envolvam e incentivem os usuários **Listas de verificação: use listas de verificação que permitam que os usuários marquem os itens um a um, levando-os em direção à meta

O mecanismo psicológico por trás do efeito de gradiente de metas

O Efeito Gradiente de Metas funciona devido a muitos fatores psicológicos subjacentes relacionados ao comportamento humano, tais como:

Antecipação de recompensa : As recompensas desempenham um papel importante na motivação das pessoas. Quando uma recompensa está ligada à realização de uma meta, as pessoas se esforçam para trabalhar mais e ganhar a recompensa

: As recompensas desempenham um papel importante na motivação das pessoas. Quando uma recompensa está ligada à realização de uma meta, as pessoas se esforçam para trabalhar mais e ganhar a recompensa Medo do fracasso : O medo também pode funcionar como um fator de motivação para que algumas pessoas atinjam suas metas, especialmente se a concorrência for intensa

: O medo também pode funcionar como um fator de motivação para que algumas pessoas atinjam suas metas, especialmente se a concorrência for intensa Sensação de progresso: As pessoas também têm maior probabilidade de perseguir uma meta se virem alguns sinais visuais de progresso, como barras de progresso ou porcentagens de conclusão. À medida que as pessoas se aproximam demetas mensuráveisessa sensação de progresso é aumentada gradualmente

Veja como você pode usar esses mecanismos para integrar o Efeito Gradiente de Meta em seu trabalho:

Movendo a linha de chegada: a hipótese do gradiente de metas

"Mover a linha de chegada" refere-se a estender ligeiramente uma tarefa - bem antes de o usuário acreditar que terminou - para manter ou até mesmo ampliar a motivação. A ideia é manter os usuários envolvidos, estendendo ligeiramente sua jornada, mas ainda fazendo com que a recompensa pareça estar ao alcance.

Exemplo: Depois de adicionar itens ao carrinho e chegar ao checkout, os usuários são solicitados: 'Você está a $10 de distância do frete grátis!'

Projetando para motivação

Em seguida, projete seus processos de negócios e experiências de usuário para motivar as pessoas. Você pode fazê-lo:

Dividir as tarefas em etapas pequenas e realizáveis

Adicionar urgência com prazos para intensificar a motivação

Iniciar os usuários com progresso artificial para criar impulso

Introduzir recursos competitivos, como tabelas de classificação

**Exemplo: Os programas de fidelidade de uma cafeteria dão aos usuários uma vantagem inicial: '_Parabéns por se inscrever no Brew Rewards! Você começa com 2 de 10 selos em seu cartão de café

O papel das recompensas e da gamificação na melhoria da busca de metas

Oferecer recompensas, mesmo que sejam virtuais, pode aumentar a capacidade do usuário de perseguir uma meta. Você pode vincular recursos de gamificação, como recompensas, emblemas, tabelas de classificação e moedas virtuais a uma meta para criar um senso de conquista e incentivar a consistência. Isso tem o entusiasmo de um videogame - os usuários sobem de nível, desbloqueiam vantagens e continuam perseguindo a próxima meta!

Exemplo: Uma ferramenta de produtividade recompensa os usuários por progredirem em direção à sua meta de longo prazo: "_Você ganhou o emblema 'Progressive Planner' (Planejador Progressivo) por concluir 3 dos 5 marcos da meta 'Launch Marketing Campaign' (Lançar Campanha de Marketing)

Exemplos do efeito de gradiente de metas em ação

Vamos dar uma olhada em três exemplos principais de como isso ajuda os interesses comerciais de alguns aplicativos populares:

1. Duolingo

O Duolingo usa o Efeito Gradiente de Meta para mantê-lo motivado enquanto aprende um novo idioma. O aplicativo monitora sua sequência, mostrando quantos dias seguidos você completou uma lição. Defina uma 'Streak Goal', e você receberá uma recompensa sempre que atingir sua meta.

Você pode usar um 'Streak Freeze' para salvar seu progresso, mantendo sua sequência intacta. E, caso você precise de um empurrãozinho visual, a barra de progresso se enche, permitindo que você veja exatamente o quão perto está de desbloquear a próxima recompensa.

via Duolingo

2. Amazon

A Amazon utiliza a Hipótese do Gradiente de Metas de várias maneiras, mas o melhor exemplo é visto em suas promoções Prime Day para aceleração de compras. À medida que você faz compras, uma barra de progresso mostra o quanto você está próximo de desbloquear o próximo nível de associação.

Quanto mais perto você estiver, mais empolgado ficará com as ofertas exclusivas e as promoções que estão esperando para serem aproveitadas, pois quem não gosta de uma boa oferta?

3. LinkedIn

O LinkedIn usa um indicador de força do perfil para mostrar aos usuários uma representação visual de quão perto eles estão de ter um perfil perfeito. Isso incentiva os usuários a preencherem o máximo de informações possível em seus perfis, facilitando aos recrutadores uma visão aprofundada de seus históricos.

Além disso, a opção LinkedIn Easy Apply divide longos formulários de candidatura a empregos em várias etapas, com um indicador de progresso que mostra o quanto eles estão próximos de concluir a candidatura.

via LinkedIn

Aplicando o efeito de gradiente de metas aos negócios

Aplicar o Efeito Gradiente de Metas aos processos de negócios é uma ótima maneira de aproveitar a mentalidade de busca de metas e aumentar o engajamento. Seja para se inscrever, preencher formulários ou responder a pesquisas, as metas podem fazer com que as pessoas se sintam motivadas a terminar. Elas veem a linha de chegada e querem cruzá-la!

Etapas para implementar o Efeito Gradiente de Meta nas estratégias de marketing

Vamos discutir quatro maneiras simples pelas quais a sua equipe de marketing pode usar o Efeito Gradiente de Metas para planejar e conduzir iniciativas estratégicas de marketing:

1. Aprimore a jornada do cliente por meio da busca de metas estratégicas

O primeiro passo é visualizar a jornada do cliente e identifique todos os pontos de contato de interação com o cliente. Depois de conhecer cada etapa da jornada de compra de um cliente e cada interação que ele tem com sua marca, você pode começar a aprimorá-la estrategicamente usando o Efeito Gradiente de Metas. **Modelo de mapa da jornada do cliente da ClickUp mapeia toda a jornada do cliente e destaca os obstáculos que ele pode enfrentar ao longo do caminho.

Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Esses insights o ajudam a usar a Hipótese do Gradiente de Metas de forma eficaz para acelerar a conclusão da meta para seus usuários e ajudá-los a encontrar seu momento "aha" do produto !

Adicionalmente, Quadros brancos ClickUp permitem a colaboração em tempo real com os membros da equipe, para que seus colegas do departamento de vendas ou marketing possam contribuir para a exercício de visualização em tempo real e nenhum ponto de contato é perdido.

Crie e visualize mapas de jornada do cliente com colaboração em tempo real em um ClickUp Whiteboard

Dica profissional: Conduza análise do comportamento do cliente para entender o que impulsiona as decisões de compra para adaptar estratégias que usam o Efeito Gradiente de Meta.

2. Integrar a gamificação nos pontos de contato com o cliente

Agora que você conhece todos os pontos de contato com o cliente, a próxima etapa é integrar a gamificação a eles para aproveitar o poder do Efeito Gradiente de Meta. Seja em um formulário de inscrição ou em uma página de checkout, a introdução de elementos de gamificação, como barras de progresso visual ou recompensas, pode aumentar as taxas de conversão.

3. Defina e monitore as metas de marketing

Ao definir metas específicas e mensuráveis (por exemplo, tráfego do site, geração de leads, taxas de conversão), as equipes podem monitorar seu desempenho em tempo real e fazer ajustes orientados por dados.

Isso envolve estabelecer marcos claros e acompanhar o progresso em direção a esses marcos, sejam eles metas numéricas (por exemplo, "aumentar o tráfego do site em 20%"), metas monetárias (por exemplo, "gerar US$ 10.000 em receita") ou metas binárias (por exemplo, "lançar uma nova campanha de marketing até o final do trimestre"). Essa abordagem permite o monitoramento contínuo das iniciativas de marketing e garante o alinhamento com os objetivos comerciais gerais. Metas do ClickUp o recurso de controle de metas incorporado ao ClickUp permite que você definir metas você pode ver os resultados de suas iniciativas de marketing em tempo real e criar metas numéricas, monetárias ou verdadeiras/falsas com base nas métricas que está acompanhando.

Use indicadores baseados em porcentagem para acompanhar o progresso com o ClickUp Goals

Alguns exemplos de objetivos e metas de marketing que você pode visualizar usando esse recurso incluem:

Engajamento e retenção de usuários : Incentivar 1.000 usuários em um mês a fazer uma compra quando estiverem perto do próximo marco de recompensa

: Incentivar 1.000 usuários em um mês a fazer uma compra quando estiverem perto do próximo marco de recompensa Conclusão do perfil: Faça com que 75% dos usuários concluam 100% do perfil usando um medidor visual da força do perfil

Faça com que 75% dos usuários concluam 100% do perfil usando um medidor visual da força do perfil Avaliações de clientes: Ofereça aos principais avaliadores um lugar de destaque na página inicial para coletar 200 avaliações de clientes em um mês

➡️ Read More: 10 melhores aplicativos de monitoramento de metas

4. Visualize o progresso do cliente em campanhas de marketing

Visualizar o progresso de todo o seu funil de conversão é fundamental para entender o quão perto você está de conquistar um cliente.

Ao rastrear os leads em cada estágio do funil, as equipes podem obter insights valiosos sobre o processo de vendas. Isso pode ser feito por meio de painéis personalizados que fornecem uma visão geral clara do movimento dos leads.

Com ferramentas como barras de progresso, gráficos e quadros, você também pode visualizar os dados ao longo do tempo, facilitando a identificação de tendências, mudanças sazonais ou padrões emergentes. Por exemplo, você pode perceber que as vendas tendem a aumentar no meio da temporada de festas ou após uma determinada campanha de marketing.

Pronto para começar? Monitore o progresso de todo o seu funil de conversão usando Painéis do ClickUp . Basta configurar um painel de vendas personalizado e disponibilizá-lo aos membros da equipe de vendas para que eles possam ver os leads em cada estágio do funil.

Monitore as principais métricas e visualize o progresso com os ClickUp Dashboards

Estratégias para maximizar o efeito de gradiente de metas

O Efeito Gradiente de Metas e seu impacto podem ser maximizados quando combinados com outros fatores motivadores e estratégias que levam as pessoas a atingir metas.

Vamos dar uma olhada em alguns casos de uso interno e externo.

1. Aplicação de práticas recomendadas na criação de sistemas de recompensa eficazes

Criar sistemas de recompensa não é apenas distribuir prêmios - é fazer com que os usuários se sintam animados e motivados a cada passo do caminho. O truque é equilibrar ganhos rápidos com metas de longo prazo. Quando bem feitas, as recompensas estimulam o envolvimento e fazem com que os clientes se sintam consistentemente realizados.

Siga estas práticas recomendadas:

mantenha os clientes motivados com prêmios relevantes e alinhados com as preferências e os comportamentos

ofereça recompensas pequenas e instantâneas para ações frequentes e recompensas maiores e mais valiosas para realizações de longo prazo

use recompensas escalonadas para criar um senso de progressão e incentivar os clientes a avançar para o próximo nível

evite o surgimento de emoções negativas, como a frustração causada por metas irrealistas, mantendo os objetivos menores e alcançáveis

2. Incentivar a conclusão de metas por meio da visualização do progresso

A simples definição de metas não é suficiente para motivar as pessoas. Para incentivá-las a atingir suas metas, seu progresso deve ser visualizado para ajudá-las a ver o quanto já avançaram e o quanto estão perto de alcançar a recompensa.

Para fazer isso:

divida as grandes metas em marcos menores e alcançáveis para que pareçam gerenciáveis e proporcionem uma sensação de realização ao longo do caminho

gamificar o processo de metas com a introdução de distintivos, pontos ou níveis

incorporar tabelas de classificação, desafios de equipe e recompensas baseadas na comunidade para promover o envolvimento

3. Empregar o acompanhamento do progresso e do tempo para motivar suas equipes internamente

Ao usar o Goal Gradient Effect para maximizar a produtividade da equipe, use-o em conjunto com os recursos de controle de tempo.

O controle de tempo pode ajudar as pessoas a entender quanto tempo é gasto em tarefas, o que leva a uma melhor priorização e foco. Rastreamento de tempo ClickUp ajuda a rastrear quanto tempo seus funcionários gastam para concluir cada tarefa, permitindo que você use essas informações para definir metas de projeto de forma estratégica .

Acompanhe o tempo gasto em atividades importantes e mantenha sua equipe concentrada em tarefas de alta prioridade com o ClickUp Time Tracking

🍭 Bônus: Personalize o controle de tempo do ClickUp de acordo com suas necessidades

Use campos personalizados para estimativas de tempo: Adicione campos personalizados às tarefas para o tempo estimado versus o tempo real registrado - para identificar desvios

Adicione campos personalizados às tarefas para o tempo estimado versus o tempo real registrado - para identificar desvios Adicione tempo faturável vs. não faturável: Use tags ou notas para diferenciar entre horas faturáveis e não faturáveis para obter melhores relatórios

4. Manter o foco das equipes à medida que os prazos se aproximam

Precisa de energia extra? Se alguma das tarefas do seu projeto estiver atrasada, incentive os funcionários designados para essas tarefas a concluí-las mais rapidamente por meio de Lembretes do ClickUp . Ajuda a enviar lembretes predefinidos e automatizados para manter sua equipe concentrada à medida que os prazos de cada projeto se aproximam.

🌻 Exemplo: Para uma equipe de desenvolvimento de produtos que trabalha em um novo recurso, o ClickUp Reminders pode enviar automaticamente lembretes para as equipes de desenvolvimento, teste e garantia de qualidade à medida que os prazos se aproximam. Isso mantém todos no caminho certo e garante que as tarefas não sejam deixadas para o último minuto.

Mantenha sua equipe envolvida, proativa e dentro do cronograma ClickUp Reminders

5. Adaptação de experiências para aprimorar o comportamento direcionado a metas

A melhor parte do Goal Gradient Effect é a sua versatilidade: ele pode aprimorar a experiência do cliente e aumentar o envolvimento dos funcionários. A única chave é adaptar

as experiências dos funcionários e dos clientes

para tornar as metas alcançáveis, relevantes e personalizadas.

Para fazer isso:

✅ Metas personalizadas: Forneça desafios personalizados para garantir que as pessoas estejam sempre trabalhando em uma meta desafiadora e alcançável, o que aumenta a motivação e o envolvimento

feedback e conquistas: Ofereça feedback adaptável em tempo real e comemore os marcos para manter as pessoas motivadas e no caminho certo

metas baseadas em equipe: Crie oportunidades para conectar pessoas com interesses comuns e uni-las para atingir uma meta compartilhada

Defina e atinja metas de negócios com o ClickUp

O Goal Gradient Effect é uma das maneiras mais poderosas de incentivar seus usuários a concluir uma ação. Você também pode integrar recursos de gamificação e visualização de progresso em seus processos de negócios, incentivando seus funcionários a se empenharem mais agressivamente em direção às suas metas.

O ClickUp torna a integração de todos esses recursos em seu trabalho muito mais simples. Seus recursos de acompanhamento de metas, acompanhamento de tempo, gerenciamento de projetos e colaboração facilitam a visualização do progresso dos membros da equipe e o trabalho coletivo para atingir as metas comerciais. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e maximize a produtividade da sua equipe!