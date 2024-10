Como encontrar o momento Aha do seu produto (+Exemplos)

Em 9 de janeiro de 2007, Steve Jobs apresentou o iPhone na Macworld Conference & Expo em São Francisco, Califórnia. Quando ele descreveu seus recursos, era possível sentir o estalo na sala - de empolgação e admiração. Esse produto definiria uma era; isso estava claro até para os céticos.

A Apple passou a vender mais de 270.000 iPhones na primeira semana e alcançou um milhão de vendas em 74 dias . E os primeiros usuários sortudos do iPhone tiveram um momento Aha! -a súbita percepção de que era exatamente isso que eles estavam esperando. Eles só não sabiam disso antes.

Esse é o ponto ideal que todo gerente de produto procura: o momento epifânico em que seus usuários se apaixonam pelo produto. O momento "aha". Neste blog, veremos como criar momentos aha com exemplos da vida real. Vamos lá.

O que é um momento Aha?

Um momento "aha" é o ponto crítico na jornada do produto quando um novo usuário percebe o valor do seu produto e por que precisa dele. A ideia é ajudar os novos usuários a chegarem a esse momento "aha" rapidamente, de preferência durante a integração.

Em outras palavras, esse momento é como aquela sensação de lâmpada na cabeça que transforma a ambiguidade em compreensão em um piscar de olhos.

Em uma entrevista ao The Independent, Tim Cook chamou sua experiência inicial com o Vision Pro da Apple um "momento aha" Ele acredita que esse dispositivo de realidade mista pode dar início a uma nova era da computação, transformando significativamente a forma como trabalhamos, nos comunicamos e nos relacionamos com o mundo.

É revelador o fato de que tantos produtos da Apple tendem a ter momentos "aha"! É aí que você quer que seu produto esteja. Então, onde tudo começou?

História e origens

As origens do momento aha podem ser rastreadas até os primórdios da psicologia, particularmente o trabalho do psicólogo alemão Karl Bühler no início do século XX.

Ele cunhou o termo "Aha-Erlebnis

para descrever o momento de insight ou descoberta súbita.

No entanto, o conceito ganhou reconhecimento mais amplo com o trabalho do renomado psicólogo Wolfgang Köhler, que observou macacos resolvendo problemas por meio de descobertas repentinas após longos períodos de tentativa e erro.

Mais tarde, os psicólogos da Gestalt exploraram esses momentos, enfatizando como as pessoas geralmente reorganizam as informações em suas mentes até chegarem a uma compreensão súbita e holística.

Com o passar do tempo, a ideia evoluiu e se espalhou por campos criativos, negócios e educação como um fator fundamental para a inovação e o aprendizado.

Importância dos momentos aha

Um momento "aha" é uma ponte entre a curiosidade e o compromisso. Se o seu produto não tiver um momento aha, a aquisição e a retenção de usuários serão prejudicadas.

Vamos dar uma olhada mais de perto no motivo pelo qual eles são tão importantes.

1. Clareza de valor

Um momento "aha" é quando o cliente finalmente entende o valor do seu produto.

Ele entende como seu produto resolve o problema dele, economiza seu tempo ou melhora sua vida. É sobre o valor que, de repente, ele se encaixa. Em um mercado desordenado, esses momentos fazem seu produto se destacar.

Sem esse momento de clareza, os clientes talvez nunca entendam totalmente o que o seu produto pode fazer por eles, o que afeta a sua base de usuários.

Por exemplo: Digamos que você esteja usando uma ferramenta de design como o Canva pela primeira vez. Você está tentando descobrir como criar uma apresentação em PowerPoint. Na página inicial, você encontra uma biblioteca de modelos PPT, onde pode adicionar seu conteúdo e as cores da marca, e estará pronto para começar. Esse exato momento em que você descobre os "modelos prontos" será o seu momento "aha".

2. Melhor envolvimento do cliente

Quando um usuário passa por esse momento crucial, é mais provável que ele se envolva profundamente com seu produto. É como se um interruptor fosse acionado e, de repente, ele não está apenas experimentando o seu serviço - ele está viciado.

É nesse momento que o uso ativo dispara, e os clientes começam a explorar mais o que seu produto oferece. É interessante notar que, se você incluir momentos de "aha" na jornada de ressurreição, os usuários que abandonaram o serviço também começarão a aderir.

3. Fortes relacionamentos com os clientes

O poder de um momento "aha" está em sua capacidade de formar um vínculo entre os segmentos de usuários, o cliente e a marca.

Seus produtos devem ir além da mera funcionalidade. Devem ser mais voltados para a criação de uma conexão. Quando um usuário percebe que seu produto oferece o que ele precisa, você não é mais apenas uma empresa - ele o vê como um parceiro essencial na vida ou nos negócios dele.

4. Marketing boca a boca

Há algo de contagioso em um momento "aha ". Quando um cliente tem um, ele fica entusiasmado. E esse entusiasmo faz com que ele compartilhe a experiência com outras pessoas.

É por isso que as pessoas falam sobre seus produtos favoritos e os recomendam a amigos e colegas. Esses momentos aumentam o crescimento orgânico por meio de indicações boca a boca, o que costuma ser mais poderoso do que qualquer campanha de marketing.

Lembrete amigável: Os momentos "Aha" vivenciados pelos usuários não são facilmente mensuráveis e quantificáveis, a menos que se façam pesquisas extensas com os usuários. Isso ocorre porque alguns usuários percebem ativamente esse momento (e acabam se esquecendo dele), enquanto outros o vivenciam de forma mais subconsciente.

De qualquer forma, o momento aha é o interruptor que transforma um usuário avaliador em um usuário ativado.

Como as empresas usam os momentos aha

As empresas que priorizam os momentos "aha" em seus produtos geralmente observam maior fidelidade do cliente e vínculos emocionais mais profundos. Veja como elas fazem isso:

Personalização : Hoje em dia, o tamanho único raramente funciona nos negócios. Para realmente criar uma forte conexão com os clientes, as empresas personalizam a jornada, fazendo com que cada usuário sinta que o produto ou serviço foi feito especificamente para ele. Ao coletar dados e observar o comportamento do cliente, as empresas podem oferecer serviços altamente personalizados experiências de usuário altamente personalizadas que levam a esses momentos de "aha

: Hoje em dia, o tamanho único raramente funciona nos negócios. Para realmente criar uma forte conexão com os clientes, as empresas personalizam a jornada, fazendo com que cada usuário sinta que o produto ou serviço foi feito especificamente para ele. Ao coletar dados e observar o comportamento do cliente, as empresas podem oferecer serviços altamente personalizados experiências de usuário altamente personalizadas que levam a esses momentos de "aha Pontos problemáticos: As grandes empresas investem em pesquisas, conversam com seus usuários e obtêm feedback para identificar os pontos problemáticos. Elas não se limitam a presumir qual é o problema - elas ouvem. Isso prepara o terreno para a criação de soluções que atendam às necessidades reais

As grandes empresas investem em pesquisas, conversam com seus usuários e obtêm feedback para identificar os pontos problemáticos. Elas não se limitam a presumir qual é o problema - elas ouvem. Isso prepara o terreno para a criação de soluções que atendam às necessidades reais Bom design : Um momento de aha tem a ver com tornar as coisas mais fáceis. As empresas mais bem-sucedidas se concentram em simplificar sua UI e UX, garantindo que o caminho para esse momento de compreensão seja o mais claro possível

: Um momento de aha tem a ver com tornar as coisas mais fáceis. As empresas mais bem-sucedidas se concentram em simplificar sua UI e UX, garantindo que o caminho para esse momento de compreensão seja o mais claro possível Destaque de recursos: As empresas que priorizam a apresentação rápida de seu valor principal geralmente conseguem desencadear um momento "aha" antecipado *Evolução contínua: Um momento "aha" é um processo contínuo. As empresas que desenvolvem continuamente seus produtos ou serviços com base no feedback dos clientes criam várias oportunidades para novos momentos "aha". Isso mostra que a marca está ouvindo e se adaptando, o que fortalece o relacionamento com o cliente ao longo do tempo

Para explorar mais esse conceito, vamos dar uma olhada em alguns exemplos reais de momentos aha transformadores em produtos do cotidiano.

Exemplos reais de momentos Aha

Todos nós já passamos por momentos "aha" em diferentes momentos de nossas vidas.

Seja uma descoberta repentina para entender uma situação complexa ou uma faísca criativa que muda nossa perspectiva, esses momentos nos impulsionam de forma profunda. Para ilustrar melhor isso, vamos explorar alguns exemplos da vida real.

Spotify

O momento "aha" do Spotify geralmente ocorre quando os usuários percebem como o aplicativo entende bem suas preferências musicais. Não se trata apenas de fazer streaming de músicas - são as listas de reprodução personalizadas como Discover Weekly e Release Radar que deixam os usuários pensando: "Uau, é exatamente isso que eu quero ouvir!"

O segredo do sucesso do Spotify é seu algoritmo, que leva em conta o histórico de audição, as faixas preferidas e até mesmo os pulos para oferecer uma experiência personalizada que parece ter sido feita só para você.

Airbnb

Nosso segundo exemplo de momento "aha" envolve o Airbnb. Você pode navegar por anúncios exclusivos no Airbnb e reservar uma casa na árvore, uma vila no litoral ou um apartamento perto da costa. Esse momento muda a forma como as pessoas pensam sobre viagens e acomodações - não se trata mais apenas de um lugar para dormir; trata-se de conhecer um destino de uma forma mais pessoal e, muitas vezes, mais econômica.

Para os anfitriões, o momento em que recebem a primeira reserva é igualmente emocionante, abrindo a ideia de que sua casa pode ser uma fonte de renda.

Zoom

Muitas ferramentas de videoconferência já existiam antes, mas o Zoom tornou as chamadas com vídeo mais fáceis do que nunca.

No momento em que você percebe que pode iniciar ou participar de uma reunião com apenas um clique - sem a necessidade de instalar softwares complexos, lembrar senhas ou lidar com problemas técnicos -, esse é o seu momento de "aha".

**O Zoom fez com que as reuniões virtuais parecessem fáceis e naturais, especialmente durante a pandemia da COVID-19, quando o trabalho remoto se tornou a norma

Canva

O Canva ajuda quem não é designer a criar gráficos com aparência profissional sem precisar contratar um designer gráfico. Sua interface de arrastar e soltar, combinada com milhares de modelos para tudo, desde publicações em mídias sociais até apresentações, faz com que os usuários se sintam capacitados para produzir visuais impressionantes.

No exato momento em que você cria um gráfico sofisticado em minutos - seja para um cartão de visita ou um anúncio no Facebook - é o instante em que você percebe que o Canva é um divisor de águas.

Uber

Abra o Uber, coloque seu destino, escolha sua viagem e um motorista estará a caminho.

O verdadeiro momento de aprendizado acontece quando você percebe que pode rastrear a localização do carro, saber o nome do motorista e a distância que ele está do ponto de partida. Essa conveniência muda a forma como você pensa em ir do ponto A ao ponto B: por que dirigir se você pode usar o Uber?

Descobrir o momento "aha" do seu produto é fundamental para estimular o engajamento e o sucesso a longo prazo. Mas como identificar essa experiência fundamental para a equipe do produto e para os usuários? Vamos descobrir.

Como encontrar o momento Aha do seu produto

Para encontrar o momento "aha" do seu produto, são necessários insights profundos sobre o usuário e o compromisso de entender como os usuários interagem com o produto.

E a maneira mais fácil de fazer isso? Usando uma plataforma como a ClickUp . Você pode aproveitar seus recursos avançados para coletar, analisar e refinar dados sobre as interações do usuário em cada estágio do ciclo de vida do usuário. Solução de CRM do ClickUp foi projetada para fornecer os insights de que você precisa. O ClickUp ajuda você a centralizar o alcance do cliente e a criar bancos de dados de clientes bem projetados.

Veja como ele pode ajudá-lo a identificar o momento "aha" do seu produto:

1. Entrevistas com usuários

Comece realizando entrevistas individuais com seus usuários e obtendo feedback deles.

Faça perguntas abertas sobre a experiência deles e tente levá-los a identificar os momentos em que reconheceram o valor do seu produto. Essas conversas podem revelar insights poderosos sobre como os usuários percebem a funcionalidade principal do seu produto e reduzir significativamente o número de usuários desistentes.

2. Feedback e pesquisas com usuários

Colete feedback direto de seus usuários por meio de pesquisas ou formulários de feedback.

Ferramentas como Formulários do ClickUp do ClickUp permitem que você crie formulários personalizados para coletar esses dados valiosos. O feedback do usuário pode ajudá-lo a identificar os recursos ou momentos que atingem as notas certas.

3. Teste de usabilidade

Os testes de usabilidade ajudam você a ver em primeira mão como os usuários navegam pelo seu produto. Ao observar as ações deles, você pode identificar pontos problemáticos, confusões ou momentos de realização. O usuário sorri ao concluir uma tarefa?

4. Teste A/B

A execução de testes A/B pode ajudá-lo a experimentar diferentes fluxos de usuário e elementos de design para ver qual versão leva a momentos Aha mais rápidos.

Por exemplo, você pode testar diferentes experiências de integração para determinar qual delas ajuda os usuários a descobrir rapidamente o valor principal do seu produto. Use Painéis do ClickUp para visualizar os resultados dos testes A/B e acompanhar a eficácia de vários fluxos de usuários. Também falaremos mais sobre Dashboards posteriormente.

5. Análises

As ferramentas de análise do comportamento do usuário permitem que você acompanhe onde os usuários estão parando ou onde estão passando mais tempo no seu aplicativo. Esses dados podem ser valiosos na identificação de possíveis momentos Aha ou gargalos na experiência do usuário.

O recurso Dashboards do ClickUp é uma excelente maneira de ficar de olho nessas métricas importantes e analisar tendências no comportamento do usuário. Como alternativa, você pode usar dados analíticos do produto para encontrar seu momento "aha". Ao combinar essas estratégias, você pode identificar o momento "aha" do seu produto e trabalhar para ampliá-lo em seus fluxos de usuários.

O ClickUp pode ajudá-lo a planejar ótimas experiências para o usuário. Aqui está um guia sobre como começar:

I. Formulários do ClickUp

Primeiro, Formulários ClickUp são uma maneira simples de coletar insights diretamente dos usuários. Como parte do teste de usuário do seu produto, colete feedback depois que os usuários interagirem com o produto ou durante estágios específicos da experiência deles.

Crie um formulário e personalize os campos para direcionar o feedback que você está procurando

os campos para direcionar o feedback que você está procurando Faça perguntas como: "Qual foi o recurso mais útil?" ou "Em que momento você percebeu que essa ferramenta resolveria seu problema?"

como: "Qual foi o recurso mais útil?" ou "Em que momento você percebeu que essa ferramenta resolveria seu problema?" Incorpore seus formulários em e-mails ou envie-os após ações importantes do usuário, como depois de usar um novo recurso

Obtenha insights de usuários reais usando o ClickUp Forms

II. Painéis do ClickUp

Os dados são fundamentais para a criação de momentos "aha", e Painéis do ClickUp oferecem uma visão panorâmica de como os usuários estão interagindo com seu produto. Você pode criar um painel de gerenciamento de produtos para ajudá-lo a rastrear padrões, analisar quais recursos estão sendo usados com mais frequência e determinar onde os usuários podem estar ficando presos.

Crie widgets personalizados para rastrear métricas importantes, como conclusão de tarefas, tempo gasto em recursos específicos e gargalos

para rastrear métricas importantes, como conclusão de tarefas, tempo gasto em recursos específicos e gargalos Fique de olho nas tendências de atividade por meio de Dashboards para que você possa identificar momentos de pico de envolvimento

por meio de Dashboards para que você possa identificar momentos de pico de envolvimento Use os insights dos painéis para aprimorar os recursos que estão com baixo desempenho e dobrar o foco nas áreas que estimulam o envolvimento

Obtenha uma visão panorâmica das experiências do usuário usando os ClickUp Dashboards

Depois de coletar feedback e analisar os dados, a próxima etapa é transformar esses insights em estratégias acionáveis.

III. Documentos do ClickUp Documentos do ClickUp é perfeito para documentar tudo o que você aprendeu e delinear suas próximas etapas.

Use o ClickUp Docs para criar um repositório de percepções do usuário, análise de feedback e relatórios de desempenho de recursos

de percepções do usuário, análise de feedback e relatórios de desempenho de recursos Colaborar em tempo real com a sua equipe para que, à medida que você obtenha feedback e ideias, todos possam contribuir para refinar o produto

Compartilhe o que você aprendeu com outras pessoas da equipe de produtos usando o ClickUp Docs

Como incentivar os momentos Aha em seu produto

Os momentos "aha" não são acidentes - eles são cuidadosamente elaborados e pensados pelos gerentes de produtos. A criação de ambientes que desencadeiem esses momentos "aha" indescritíveis é fundamental para criar um envolvimento duradouro do usuário.

Vamos explorar algumas técnicas eficazes que criam ambientes com maior probabilidade de ocorrência desses momentos:

Proposta de valor clara: Comunique os principais benefícios do seu produto logo no início para ajudar os usuários a conectar rapidamente os pontos entre as necessidades deles e a sua solução

Comunique os principais benefícios do seu produto logo no início para ajudar os usuários a conectar rapidamente os pontos entre as necessidades deles e a sua solução Gatilhos emocionais : Incorpore elementos de design emocionais (como emblemas de conquista ou recompensas) para despertar alegria, surpresa ou satisfação, aumentando a probabilidade de um momento "aha"

: Incorpore elementos de design emocionais (como emblemas de conquista ou recompensas) para despertar alegria, surpresa ou satisfação, aumentando a probabilidade de um momento "aha" Use tutoriais práticos : Use visitas guiadas que permitam que os usuários se envolvam ativamente com os recursos, ajudando-os a entender como o produto resolve seus problemas

: Use visitas guiadas que permitam que os usuários se envolvam ativamente com os recursos, ajudando-os a entender como o produto resolve seus problemas Destaque elementos: Crie um ambiente que estimule a curiosidade, oferecendo avisos, dicas de ferramentas ou destaques de recursos que incentivem os usuários a explorar mais Plataforma de gerenciamento de produtos da ClickUp pode realmente elevar sua experiência de design de produto.

Com o ClickUp, você pode criar sua estratégia de produto desde o início. Você pode começar usando Quadros brancos do ClickUp e Mapas mentais do ClickUp para projetar e automatizar fluxos de usuários. A visualização de cada etapa da jornada do usuário ajuda a identificar oportunidades para simplificar e aprimorar a experiência.

Visualize o fluxo de usuários passo a passo usando o ClickUp Mind Maps

O que mais o ClickUp pode oferecer? Muito.

Todos os recursos descritos acima já foram agrupados nos modelos predefinidos do ClickUp! Dê uma olhada em alguns deles. Como sempre, você também pode criar e personalizar seus próprios modelos. Ele oferece uma vasta biblioteca de modelos de gerenciamento de produtos que você pode usar para começar com o pé direito. Vamos explorá-los juntos.

Modelo de estratégia de produto do ClickUp

O modelo Modelo de estratégia de produto ClickUp ajuda as equipes a criar o momento "aha" para os clientes, alinhando cada decisão de produto com as necessidades deles e proporcionando uma experiência perfeita.

Simplifique a jornada do produto aproveitando os recursos avançados do modelo de estratégia de produto do ClickUp

Veja como ele gera impacto no cliente:

Desenvolvimento com foco no cliente : As equipes podem priorizar as necessidades dos clientes e criar um produto que atenda diretamente aos pontos problemáticos. O resultado? Os clientes vivenciam o momento "aha" quando o produto atende perfeitamente às suas expectativas e resolve problemas reais

: As equipes podem priorizar as necessidades dos clientes e criar um produto que atenda diretamente aos pontos problemáticos. O resultado? Os clientes vivenciam o momento "aha" quando o produto atende perfeitamente às suas expectativas e resolve problemas reais Tempo mais rápido para obtenção de valor : O processo de planejamento simplificado ajuda as equipes a colocar produtos e atualizações no mercado mais rapidamente, sem comprometer a qualidade

: O processo de planejamento simplificado ajuda as equipes a colocar produtos e atualizações no mercado mais rapidamente, sem comprometer a qualidade Melhorias iterativas com base no feedback: Com loops de feedback integrados, o modelo permite que as equipes adaptem e refinem o produto com base nas informações reais dos clientes. Os clientes percebem quando o feedback deles molda as atualizações do produto, criando um momento em que eles se sentem ouvidos e valorizados.

Modelo de mapa de jornada do cliente do ClickUp Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp provoca esse momento de reflexão ao transformar insights complexos sobre o cliente em um roteiro claro e visual. Não se trata apenas de uma ferramenta, mas de um plano de jogo para entender exatamente como os clientes passam pelo seu funil.

Obtenha uma representação visual da jornada do cliente com o modelo de mapa da jornada do cliente da ClickUp

O modelo é dividido em três fases: conscientização, consideração e conversão.

Veja como ele funciona:

Visão micro : Com a estrutura integrada do modelo, os usuários podem visualizar imediatamente cada etapa da experiência do cliente. Da conscientização à fidelização, cada fase é mapeada, eliminando as suposições. É o momento em que você percebe que não está apenas acompanhando os clientes - você está vendo o desenrolar de toda a jornada deles

: Com a estrutura integrada do modelo, os usuários podem visualizar imediatamente cada etapa da experiência do cliente. Da conscientização à fidelização, cada fase é mapeada, eliminando as suposições. É o momento em que você percebe que não está apenas acompanhando os clientes - você está vendo o desenrolar de toda a jornada deles Insights personalizados : A flexibilidade permite que você ajuste o mapa de acordo com perfis de clientes específicos e pontos problemáticos. É o momento da lâmpada - este não é apenas um mapa; é uma ferramenta que evolui com sua empresa

: A flexibilidade permite que você ajuste o mapa de acordo com perfis de clientes específicos e pontos problemáticos. É o momento da lâmpada - este não é apenas um mapa; é uma ferramenta que evolui com sua empresa Aplicação diversificada: O modelo não é único; ele atende a várias necessidades de negócios, ajustando métricas, pontos de contato e personas de clientes. Esse nível de personalização oferece aos gerentes de produtos a flexibilidade de moldar o modelo em uma ferramenta poderosa que se adapta ao ciclo de vida exclusivo do cliente. Você também pode aprender sobreestratégias de ciclo de vida do cliente para se aproximar cada vez mais do momento "aha

Ao tornar as jornadas dos clientes visuais, acionáveis e colaborativas, os modelos do ClickUp não apenas organizam os dados, mas transformam a maneira como as equipes entendem e se envolvem com os clientes.

Modelo de integração de novos usuários do ClickUp

Além disso, você pode explorar o Modelo de integração de novos usuários do ClickUp e veja como ele transforma a integração de usuários em um processo intuitivo.

Personalize tarefas e colabore com equipes com o novo modelo de integração do ClickUp

Modelo de fluxo de usuário ClickUp

Além disso, se você quiser organizar visualmente e alinhar a experiência do usuário com a interface do usuário, precisará de uma abordagem estruturada que integre os dois aspectos perfeitamente. Os designers e as equipes de UX vão adorar Modelo de fluxo de usuário do ClickUp .

Crie uma experiência de usuário aprimorada com o modelo de fluxo de usuário ClickUp

Esse modelo facilita a criação de um produto que não apenas atenda, mas também supere as expectativas do usuário, proporcionando aquele momento "aha" perfeito.

Sugerimos que você experimente o ClickUp. Talvez você mesmo tenha um momento de aprendizado.

Pregue o momento Aha do seu produto com o ClickUp

Como gerente de produto ou profissional de experiência do usuário, identificar e ampliar as experiências do usuário pode fazer toda a diferença. Usando estratégias como entrevistas com usuários, testes de usabilidade e formulários de feedback, você pode identificar o momento "aha" do seu produto e criar um caminho para que os usuários descubram seu valor rapidamente.

E um produto com vários momentos "aha"? Esse é o Santo Graal do desenvolvimento de produtos. Ferramentas como o ClickUp podem ajudá-lo significativamente a otimizar a experiência do usuário, coletar feedback e projetar fluxos de trabalho que guiem os usuários aos seus momentos aha.

Desde a criação de fluxos de usuários em quadros brancos até a automação das etapas do processo de integração, o ClickUp oferece um conjunto de recursos que dão suporte ao gerenciamento de produtos em todos os estágios.

O que está esperando? Registre-se no ClickUp hoje e prepare-se para vivenciar um verdadeiro momento Aha!