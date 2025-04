Como manter o status do Teams verde e permanecer no caminho certo

O status verde do Microsoft Teams é um sinal para sua organização que diz: *"Olá, estou aqui e disponível. "Saber quando você está por perto por meio desse status ativo facilita a colaboração e a comunicação.

Infelizmente, o aplicativo muda automaticamente seu status de verde (Disponível) para amarelo (Ausente) sob certas condições. Isso acontece quando o computador está ocioso, quando a tela de bloqueio aparece, quando ele entra no modo de suspensão ou quando o MS Teams é executado em segundo plano.

Manter seu status ativo durante o horário de trabalho é geralmente considerado uma boa etiqueta do Microsoft Teams na maioria das organizações. Isso mostra que você pode ser contatado por seus colegas, especialmente quando estiver trabalhando remotamente.

Vamos ver como você pode manter o status da sua equipe verde e parecer ativo, mesmo se você estiver ausente por pouco tempo!

Entendendo cada configuração de status no Microsoft Teams

Antes de discutirmos como manter o status do Teams verde, vamos primeiro entender o que cada opção de status significa!

Disponível : Você está ativo e livre. Ele muda para "Ausente" quando seu computador é bloqueado ou fica ocioso

Ocupado : Você está concentrado, mas ainda quer receber notificações

Em uma reunião ou Em uma chamada : Definido automaticamente quando você estiver nessas atividades, a menos que a opção "Não incomodar" esteja ativada

Não perturbe : Precisa se concentrar? Isso bloqueia as notificações para você

Volte já : Para quando você estiver se afastando brevemente

Aparecer ausente : Você está trabalhando, mas não está respondendo imediatamente

Aparecer off-line: Para quando você quiser ocultar sua presença, mas ainda assim receber mensagens

Você sabia? Seus colegas podem optar por serem notificados se o status do Teams for alterado. Tudo o que eles precisam fazer é ir ao bate-papo para selecionar o perfil de um indivíduo, clicar com o botão direito do mouse nele e selecionar a opção Notificar quando disponível.

Como manter o status do Teams verde

Seu dia de trabalho envolve mais do que apenas responder a mensagens no Teams - ele também inclui alternar entre guias, atender chamadas e fazer pequenos intervalos.

Infelizmente, a Microsoft considera qualquer interrupção do seu dispositivo por mais de 10 minutos, ou mesmo a execução do Teams em segundo plano, como motivo para alterar seu status para "Ausente"

Muitas pessoas, incluindo um usuário do Reddit, estão frustradas com o problema do status transitório do Microsoft Teams. O usuário diz,

Prometo que estou trabalhando, tenho meus vídeos de treinamento anuais em andamento e não preciso ficar clicando por aí. Ele continua me mostrando como ausente. O que é irritante porque estou esperando uma ligação em breve. Bem, foi bom enquanto durou.

Mas não se preocupe. Temos a solução ideal para você. É hora de fazer uma rápida viagem aos hacks do Microsoft Teams para garantir que você seja mostrado como Disponível no aplicativo:

1. Definir manualmente o status do Teams como Disponível no aplicativo

Se você estiver se perguntando "Como manter o status da minha equipe verde?", veja como definir seu status como "Disponível" no aplicativo:

Para seu Apple MacBook/PC Windows

Abra o aplicativo Teams

Vá para o canto superior direito do aplicativo

Encontre seu nome completo e suas iniciais lá (seu ícone de perfil/ foto de perfil)

Clique nele para ver um menu suspenso de diferentes status

Escolha a opção de status "Disponível " com o ponto verde

via Microsoft Teams

Para escolher ativo no aplicativo Teams para Android/iOS no celular:

Tenha o aplicativo Microsoft Teams aberto

Encontre o ícone do seu perfil no canto superior esquerdo

Clique nele para abrir as configurações de status do Microsoft Teams

Defina seu status como "Disponível" (ícone verde de status ativo)

Você também pode digitar sua preferência de status na barra de pesquisa do MS Teams e alterá-la rapidamente.

Abra o aplicativo Microsoft Teams

Vá para a barra de pesquisa (parte superior central)

Digite '/' (barra) para abrir um menu de diferentes comandos

Escolha seu status no menu

Fato curioso: Se você estiver conectado ao Teams em vários dispositivos, seu status será sincronizado entre eles. Portanto, se você estiver marcado como "Ausente" no seu computador, isso também será refletido no seu aplicativo móvel.

2. Evite que seu dispositivo entre em modo de espera

A Técnica Pomodoro recomenda fazer uma pausa de cinco minutos a cada 25 minutos para ajudar a construir um melhor relacionamento com as tarefas. É claro que, se você estiver preocupado com a mudança do status do Teams para "Ausente", esse relacionamento pode se deteriorar em vez de melhorar!

Uma maneira rápida de manter o status do Teams ativo durante os intervalos é configurar as definições de energia do seu dispositivo para permanecer acordado.

Para usuários do Windows

Abra Configurações no menu Iniciar ou usando a tecla Windows

Navegue até Sistema > Energia e bateria

Na opção Tempo limite de tela, suspensão e hibernação , escolha Nunca ou escolha a duração mais longa para manter o sistema acordado

Para usuários de MacBook

Abra as configurações do sistema por meio do ícone da Apple no canto superior direito da tela

Clique na opção Bloquear tela

Altere as configurações de suspensão do seu dispositivo ajustando a opção Desligar a tela para o adaptador de energia e situações conectadas à tomada para a duração máxima.

Você sabia? Você pode definir a duração de um status específico no MS Teams. Digamos que você tenha uma reunião presencial. Escolha a opção Não incomodar para durar algumas horas. Infelizmente - você adivinhou - isso não funciona para tornar seu status do Teams ativo.

3. Definir mensagem de status no aplicativo Microsoft Teams

Há uma boa chance de seus colegas já saberem da luta para se manterem ativos no Teams. Você pode fazer a sua parte para que eles saibam da sua disponibilidade, independentemente do status no aplicativo.

Abra o aplicativo Teams

Clique no ícone do seu perfil no canto superior direito

Vá para a opção Definir mensagem de status

Digite uma mensagem para reiterar sua disponibilidade

Há mais uma etapa para executar esse método com perfeição.

O ideal é limpar a mensagem de status após um determinado número de horas, para que você não fique permanentemente disponível!

Vá até a mensagem Limpar status após a opção abaixo da caixa de texto

Abra o menu suspenso e escolha entre opções como Nunca, Hoje, 1 hora, 4 horas e Esta semana

Salve suas alterações clicando em Concluído

Você sabia? Em 2017, a Microsoft anunciou que o Teams acabaria substituindo o Skype for Business, sinalizando sua transição de uma plataforma de mensagens para uma ferramenta de comunicação de nível empresarial.

Limitações do uso do Teams

O Microsoft Teams é uma ferramenta ultrapopular, com mais de 320 milhões de usuários ativos por mês!

No entanto, a plataforma tem algumas limitações que podem dificultar a comunicação da equipe.

Personalizações limitadas: O Teams tem opções limitadas para personalizar a interface do usuário e as notificações, o que pode ser frustrante para os usuários que preferem uma experiência mais personalizada

Integrações complicadas: Embora as integrações do Microsoft Teams com o pacote Microsoft 365 sejam populares, o gerenciamento de arquivos dentro do aplicativo pode ser complicado, especialmente quando se lida com grandes números

Limitações de pesquisa: Os usuários podem ter dificuldade para localizar conteúdo específico nos chats

Qualidade de áudio/vídeo : Embora geralmente seja boa, a qualidade de áudio e vídeo durante as chamadas às vezes pode ser prejudicada, especialmente em conexões de Internet mais fracas

Configurações de notificação inconsistentes : Se as preferências de notificação não forem sincronizadas corretamente entre os dispositivos, você poderá receber alertas em um dispositivo, mas não em outros

Problemas para participar de reuniões: O novo cliente do Microsoft Teams ocasionalmente impede que os usuários participem de reuniões via Outlook, muitas vezes exigindo a reinicialização do dispositivo ou a reinicialização do Teams para resolver o problema

Usando o ClickUp para uma colaboração perfeita

O Microsoft Teams é uma poderosa ferramenta de comunicação e um software de compartilhamento de tela. No entanto, suas limitações - como integrações desajeitadas, problemas de sincronização e um limite de canais (200 públicos e 30 privados) - impedem que ele seja uma plataforma de colaboração em equipe perfeita.

É aqui que o ClickUp aparece como uma alternativa melhor. É um aplicativo completo para o trabalho, com comunicação e colaboração em equipe no centro. Veja como ele pode ser um ótimo substituto para o Teams:

1. Converse com sua equipe

Alternar constantemente entre um aplicativo para gerenciamento de tarefas e outro para comunicação é uma receita para o desastre. Sem falar que é um buraco negro onde as tarefas podem desaparecer. O ClickUp Chat resolve isso ao consolidar o bate-papo e o trabalho em uma única plataforma usando IA. Ele ajuda a lembrar o contexto e a manter a clareza.

Espere que todos os bate-papos e tópicos sejam automaticamente vinculados a tarefas, documentos e projetos relevantes. É provável que você esqueça uma tarefa, mas o ClickUp Chat não esquecerá!

Diga adeus a conversas dispersas e fluxos de trabalho desarticulados com o ClickUp Chat

Principais benefícios do ClickUp Chat para colaboração em equipe

Transforme uma mensagem em uma tarefa e atribua-a imediatamente, sem a necessidade de alternar entre as ferramentas

Produza resumos de tópicos gerados por IA para atualizações rápidas

Colabore por meio de mensagens diretas, tópicos, canais e chamadas de voz e vídeo

Use @menções para marcar indivíduos, equipes ou grupos inteiros em tarefas, comentários e documentos

2. Deixe a IA fazer o trabalho para você

Cerca de 75% dos trabalhadores do conhecimento já usam IA no trabalho - um número que está aumentando em uma escala sem precedentes. E o ClickUp Brain pode ajudar a eliminar o esforço das tarefas diárias, integrando-se ao seu espaço de trabalho.

Ele combina automação, gerenciamento de conhecimento e recursos avançados de IA para gerenciar fluxos de trabalho, reduzir o atrito e promover o alinhamento da equipe.

Use o ClickUp Brain para resumir suas tarefas, escrever textos melhores e obter atualizações de projetos

Por que você deve usar o ClickUp Brain:

Vincule o conhecimento de aplicativos externos como Google Drive, GitHub e Salesforce

Obtenha respostas instantâneas e contextualmente precisas para perguntas sobre tarefas, documentos e projetos

Gere conteúdo de alta qualidade com uma verificação ortográfica integrada para tarefas e documentos

Economize 30% mais tempo e melhore o alinhamento, reduzindo os custos da ferramenta em até 75%

Imagine ter um gênio que organiza todos os comentários relacionados ao trabalho em um só lugar, sem que você precise se preocupar com tarefas perdidas.

O nome desse gênio é ClickUp Assign Comments.

Por que usá-lo:

Atribua comentários diretamente aos membros da equipe, garantindo que nada passe despercebido

Permitir que os membros resolvam ou reatribuam comentários diretamente na interface

Dê à sua equipe a flexibilidade de transformar qualquer comentário em um lembrete para um fluxo de trabalho eficiente

Reúna seus comentários atribuídos em um só lugar com o ClickUp Assign Comments

Discussões distraídas no trabalho não são as preferidas de ninguém. No entanto, o gerenciamento de reuniões com o ClickUp facilita a colaboração entre os membros, melhora o gerenciamento de videoconferências e facilita o acompanhamento.

Considere o ClickUp para:

Documentar notas de reunião com ferramentas de edição avançadas, usando opções de formatação de texto para enfatizar pontos-chave, destacar prioridades

Converter notas de reuniões ou discussões em tarefas e vinculá-las a projetos relevantes para acompanhamento

Adicionar uma lista de verificação de todos os pontos de discussão e marcar os itens à medida que são abordados

Formatar textos, criar tarefas ou acionar ações diretamente nas anotações e documentos da reunião usando atalhos simples como "/task" ou "/checklist

Realize suas reuniões sem problemas com o ClickUp

Antes do ClickUp, as reuniões e as comunicações por e-mail levavam a um buraco negro em que os itens eram deixados sem serem vistos e sem supervisão. Devido a isso, as tarefas não estavam sendo revisadas a tempo e ninguém sabia como estava o desenvolvimento criativo. Agora, todos na equipe podem ver claramente quando os itens de ação devem ser entregues, conversar e colaborar com as tarefas.

Antes do ClickUp, as reuniões e as comunicações por e-mail levavam a um buraco negro em que os itens eram deixados sem serem vistos e sem supervisão. Devido a isso, as tarefas não estavam sendo revisadas a tempo e ninguém sabia como estava o desenvolvimento criativo. Agora, todos na equipe podem ver claramente quando os itens de ação devem ser entregues, conversar e colaborar com as tarefas.

Comunique-se melhor com o ClickUp

O Teams é uma excelente ferramenta de comunicação se você estiver no ecossistema do Microsoft 365. Mas problemas básicos, como inatividade nos status, podem ser um ponto de frustração para as equipes que gostam de se manter na mesma página.

Se você está procurando uma plataforma de comunicação mais suave sem o incômodo de pular abas, o ClickUp pode ser a resposta.

Ao contrário das plataformas que exigem malabarismo com várias ferramentas, o ClickUp traz tudo - bate-papos, tarefas e documentos - para um espaço de trabalho unificado. Seu design intuitivo, espaços de trabalho personalizáveis e ferramentas com tecnologia de IA ajudam as equipes a se manterem organizadas, eficientes e conectadas, independentemente do tamanho ou da localização.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para ver como as comunicações podem melhorar!