O que é a pesquisa cognitiva e como ela funciona?

Digamos que você seja um gerente de projeto tentando rastrear as estratégias, as percepções de desempenho ou os dados de vendas do ano anterior. Você extrai um mar de informações da empresa, mas percebe que o sistema de pesquisa tradicional não está ajudando, obtendo resultados irrelevantes e deixando-o frustrado.

A raiz do problema? fontes de dados não estruturadas, volumes esmagadores de informações, sistemas desconectados e integração deficiente._ Esses problemas criam o caos, desperdiçando tempo, causando perda de prazos, duplicando esforços e gerando custos desnecessários.

É nesse ponto que a busca cognitiva muda o jogo. Ela transforma a maneira como você acessa e consome o conhecimento organizacional, tornando-o mais rápido e mais eficiente.

Nesta postagem do blog, exploraremos como a pesquisa cognitiva pode ajudá-lo a descobrir insights precisos, otimizar a descoberta de conhecimento e aprimorar a tomada de decisões como nunca antes.

O que é a Pesquisa Cognitiva?

A pesquisa cognitiva é uma ferramenta avançada de recuperação de informações método que usa tecnologias sofisticadas de inteligência artificial (IA), como aprendizado de máquina (ML), aprendizado profundo e algoritmos de processamento de linguagem natural (NLP) para processar, organizar e recuperar informações.

Esses Mecanismos de pesquisa baseados em IA autoaprendem e se refinam enquanto processam novos dados para produzir resultados intuitivos e conscientes do contexto para os usuários.

Veja como ele é diferente dos sistemas de pesquisa corporativa comuns:

Como ela pesquisa: A recuperação tradicional de informações faz a correspondência entre as palavras de sua consulta de pesquisa e as palavras dos documentos, muitas vezes sem contexto. A pesquisa cognitiva, entretanto, entende o significado por trás de sua consulta, fornecendo resultados mais precisos e relevantes.

Como ela melhora: Os sistemas de pesquisa comuns não se adaptam com base no comportamento do usuário. A pesquisa cognitiva, por outro lado, aprende com as respostas das consultas com as quais você se envolve, refinando seus resultados ao longo do tempo para se tornar mais útil.

Onde ela procura: A busca corporativa tradicional geralmente extrai dados de uma única fonte estruturada, como um banco de dados. A pesquisa cognitiva, por outro lado, utiliza várias fontes, inclusive dados estruturados e não estruturados, para oferecer a você uma capacidade de pesquisa mais ampla.

🗃️How lida com os dados: À medida que os dados crescem, os sistemas tradicionais de busca corporativa podem ficar lentos ou ter dificuldades. A pesquisa cognitiva foi projetada para lidar com grandes quantidades de dados complexos e, ao mesmo tempo, manter resultados rápidos e precisos.

Agora, vamos dar uma olhada em como a busca tradicional e a busca cognitiva se comparam em maior granularidade 👇

Critérios Pesquisa tradicional Pesquisa cognitiva Mecanismo de recuperação Depende muito da correspondência de palavras-chave Usa algoritmos de ML, NLP e aprendizagem profunda para entender a consulta e extrair insights com reconhecimento de contexto Fontes de dados Fonte única, dados estruturados Várias fontes, dados não estruturados Entrada do usuário Exige uma consulta completa com palavras-chave específicas Oferece suporte a consultas em linguagem natural Aprimoramento Estático, fornece apenas informações básicas Dinâmico, aprende relacionamentos e histórico do usuário para gerar percepções significativas e valiosas Escalabilidade Tem dificuldades com grandes fontes de dados Lida eficientemente com grandes quantidades de dados

Pesquisa tradicional vs. pesquisa cognitiva

**Leia também: A diferença entre aprendizado de máquina e inteligência artificial

Benefícios da pesquisa cognitiva

Se estiver pensando em adicionar a pesquisa cognitiva à sua base de conhecimento, veja por que ela pode ser uma grande vitória para a sua empresa:

Melhor precisão: A busca cognitiva analisa uma consulta por meio de algoritmos de PNL, compreendendo o contexto, o sentimento e a intenção por trás dela. Isso leva a resultados de pesquisa precisos e insights ricos que resolvem um problema exato

A busca cognitiva analisa uma consulta por meio de algoritmos de PNL, compreendendo o contexto, o sentimento e a intenção por trás dela. Isso leva a resultados de pesquisa precisos e insights ricos que resolvem um problema exato Resultados personalizados: A pesquisa cognitiva usa o ML para aprender com suas pesquisas anteriores e se adaptar ao longo do tempo, fazendo com que cada pesquisa pareça receber recomendações personalizadas de alguém que entende você

A pesquisa cognitiva usa o ML para aprender com suas pesquisas anteriores e se adaptar ao longo do tempo, fazendo com que cada pesquisa pareça receber recomendações personalizadas de alguém que entende você Manuseio de dados não estruturados: Muitos dados comerciais são informações não estruturadas, como e-mails, imagens, áudio e vídeo, que podem ser difíceis de entender. Mas a pesquisa cognitiva mergulha em vários tipos de conteúdo bruto para extrair insights úteis para a sua equipe

Muitos dados comerciais são informações não estruturadas, como e-mails, imagens, áudio e vídeo, que podem ser difíceis de entender. Mas a pesquisa cognitiva mergulha em vários tipos de conteúdo bruto para extrair insights úteis para a sua equipe Suporte a vários idiomas e formatos: Independentemente de sua consulta estar em inglês, espanhol ou qualquer outro idioma, a pesquisa cognitiva pode lidar com ela. E não importa se você está solicitando texto, imagens ou vídeos - ela recupera o que você precisa em diferentes idiomas e formatos

Independentemente de sua consulta estar em inglês, espanhol ou qualquer outro idioma, a pesquisa cognitiva pode lidar com ela. E não importa se você está solicitando texto, imagens ou vídeos - ela recupera o que você precisa em diferentes idiomas e formatos Escalável e flexível: À medida que seu volume de dados aumenta ou seus processos de negócios mudam, a pesquisa cognitiva se adapta perfeitamente, mantendo a precisão e o desempenho e escalonando sem esforço

Fato divertido: A pesquisa cognitiva imita a maneira como nosso cérebro processa as informações. Usando redes neurais, ela agrupa e vincula dados da mesma forma que os neurônios se conectam e disparam, criando um "processo de pensamento" digital

Como funciona a busca cognitiva?

A pesquisa cognitiva incorpora consultas de pesquisa, documentos relevantes e mecanismos de indexação em seu fluxo.

Veja como ⬇️

1. Ingestão de dados

Reúne informações de diversas fontes, como bancos de dados, documentos, e-mails, multimídia e conteúdo da Web

Converte dados brutos de vários formatos (por exemplo, PDFs, áudio ou vídeos) em uma estrutura unificada, preparando-os para pesquisa de texto completo

2. Indexação de dados

Usa mecanismos de indexação para organizar os dados ingeridos em uma estrutura pesquisável

Anexa metadados (por exemplo, tipo de arquivo, data, autor) para enriquecer o conjunto de dados, garantindo que os documentos relevantes possam ser recuperados com precisão quando os usuários inserirem consultas de pesquisa

3. Enriquecimento de dados

Aplica tecnologias de IA para aprimorar dados brutos:

A PNL entende o contexto, a intenção e o sentimento dos dados

A análise semântica corresponde ao significado por trás dos termos, garantindo que o mecanismo de pesquisa recupere resultados com base na intenção da consulta, e não apenas em correspondências literais de palavras-chave

por exemplo, se um usuário pesquisar "como consertar uma tela de telefone quebrada", um mecanismo de busca cognitivo que usa análise semântica poderá retornar resultados como:

"Guia para consertar telas de smartphone rachadas"

"Dicas de substituição de tela de telefone DIY"

"Melhores kits de reparo para telas de telefones celulares."

Em vez de se concentrar apenas em palavras-chave literais, como "quebrado" ou "consertar", o sistema entende a intenção por trás da consulta que busca soluções para o reparo da tela do celular. Isso garante resultados mais relevantes e úteis, mesmo que as palavras exatas não correspondam.

A conversão de fala em texto converte o áudio em texto para inclusão nos recursos de pesquisa de texto completo

O reconhecimento de entidades identifica e marca entidades críticas, como pessoas, lugares ou organizações

exemplo: Painel de conhecimento do Google, que retorna informações importantes sobre o Central Park (ou outros lugares e pessoas famosas) quando você pesquisa sobre ele

Uma pesquisa no Google sobre o Central Park destaca informações detalhadas na seção "Sobre", incluindo sua localização, tamanho, horário de funcionamento e principais recursos

O processamento de dados visuais analisa imagens ou vídeos para torná-los acessíveis para consultas de pesquisa

4. Compreensão da consulta e classificação de relevância

Processa consultas de pesquisa compreendendo a intenção do usuário por meio de NLP, levando em conta sinônimos, erros de digitação e ambiguidades

Usa interações anteriores e contextos específicos do usuário para personalizar os documentos mais relevantes

Atribui pontuações de relevância aos resultados com base em metadados, intenção de consulta e contexto

5. Apresentação de resultados

Exibe resultados com filtros, categorias ou trechos destacados, ajudando os usuários a navegar em grandes conjuntos de dados

Fornece um resumo das informações ou links para documentos relevantes para uso imediato

6. Aprendizagem contínua

Rastreia o comportamento do usuário (por exemplo, cliques, tempo gasto nos resultados) para refinar a eficácia do mecanismo de busca ao longo do tempo

Atualiza continuamente os algoritmos para se adaptar aos hábitos de pesquisa dos usuários

Exemplo de fluxo de trabalho 👇

Um usuário insere uma consulta de pesquisa, "últimas tendências de marketing deste ano O sistema interpreta a consulta, aplicando NLP e análise semântica para entender a intenção Os mecanismos de indexação examinam o conjunto de dados para localizar documentos relevantes enriquecidos com metadados contextuais Os resultados são classificados por relevância e exibidos com destaques e insights claros

Uma pesquisa no Google por "últimas tendências de marketing deste ano" fornece uma ampla variedade de resultados, como seções expansíveis sobre as principais tendências de várias fontes, um blog sobre tendências e estratégias de marketing e uma seção "As pessoas também perguntam

Principais recursos de uma plataforma de pesquisa cognitiva

Quando se trata de plataformas de pesquisa cognitiva, há alguns recursos de destaque que as tornam poderosas:

Interface de pesquisa conversacional: Faça perguntas como faria em uma conversa com um amigo. Com um mecanismo de pesquisa cognitiva, você pode fazer consultas específicas, como 'Mostre-me todos os dados relacionados a pedidos de clientes no terceiro trimestre de 2024', e observar o uso de recursos avançados de pesquisa para fornecer resultados relevantes

Faça perguntas como faria em uma conversa com um amigo. Com um mecanismo de pesquisa cognitiva, você pode fazer consultas específicas, como 'Mostre-me todos os dados relacionados a pedidos de clientes no terceiro trimestre de 2024', e observar o uso de recursos avançados de pesquisa para fornecer resultados relevantes Pesquisa federada: Pesquise em vários sistemas e bancos de dados, mesmo que estejam desconectados. Quer seus arquivos estejam espalhados pelo armazenamento em nuvem ou por servidores locais, a pesquisa federada permite localizar e extrair texto de todas as fontes

Pesquise em vários sistemas e bancos de dados, mesmo que estejam desconectados. Quer seus arquivos estejam espalhados pelo armazenamento em nuvem ou por servidores locais, a pesquisa federada permite localizar e extrair texto de todas as fontes Opções de pesquisa avançada: Quando você precisa de resultados detalhados, as soluções de pesquisa cognitiva oferecem opções de navegação facetada, como pesquisa booleana (AND, OR, NOT), variações de palavras-chave, intervalos de datas e muito mais. Você também pode filtrar por tipo de documento, autor ou local para encontrar exatamente o que está procurando

Quando você precisa de resultados detalhados, as soluções de pesquisa cognitiva oferecem opções de navegação facetada, como pesquisa booleana (AND, OR, NOT), variações de palavras-chave, intervalos de datas e muito mais. Você também pode filtrar por tipo de documento, autor ou local para encontrar exatamente o que está procurando Personalização: Com o ML e a visão computacional, a plataforma se adapta aos seus hábitos e preferências. Ao entender seus fluxos de trabalho, o mecanismo de busca apresenta automaticamente as informações mais relevantes

Com o ML e a visão computacional, a plataforma se adapta aos seus hábitos e preferências. Ao entender seus fluxos de trabalho, o mecanismo de busca apresenta automaticamente as informações mais relevantes Segurança e privacidade: A pesquisa cognitiva oferece suporte a medidas de segurança robustas, como criptografia, controles de acesso e conexões seguras (por exemplo, HTTPS), garantindo que suas informações permaneçam protegidas contra ameaças

👀Você sabia?

Em meados do século XX, a ciência cognitiva ocupou o centro do palco, graças a Estruturas sintáticas de Noam Chomsky em 1957. Essa era, geralmente chamada de "revolução cognitiva", mudou o foco para a compreensão de como nossas mentes funcionam, abrindo caminho para tecnologias que pensam e processam informações como os humanos.

Aplicativos da pesquisa cognitiva

A busca cognitiva está aparecendo em todos os tipos de setores, facilitando muito a vida de maneiras que você pode nem perceber!

Aqui está uma prévia:

Comércio eletrônico

No comércio eletrônico, a pesquisa cognitiva analisa sua idade, sexo, local, compras anteriores e até mesmo seu orçamento para sugerir produtos que você vai adorar. Além disso, se você cometer um erro de digitação ou usar uma palavra diferente para algo, ela ainda entenderá o que você quer dizer e encontrará exatamente o que você está procurando.

Exemplo: Você já se perguntou como a Amazon parece saber exatamente quais produtos recomendar com base em seus hábitos de compra? Essa é a busca cognitiva em ação.

Suporte ao cliente

A pesquisa cognitiva torna o suporte ao cliente ainda mais eficiente. Ela potencializa os chatbots para ajudar os usuários a encontrar soluções em portais de autoatendimento e encaminha automaticamente os tíquetes de suporte para as equipes certas. Isso significa resoluções mais rápidas e clientes mais satisfeitos.

Exemplo: Uma empresa de software usa a pesquisa cognitiva em seu help desk para que os clientes possam digitar perguntas como "Como faço para corrigir esse erro?" e obter respostas instantâneas.

Cuidados com a saúde

A pesquisa cognitiva pode recuperar rapidamente registros de pacientes e analisar documentos de texto complexos. Ela também pode analisar grandes conjuntos de dados médicos, como informações genéticas ou estudos clínicos, para prever padrões de doenças e epidemias e até mesmo criar tratamentos personalizados. Sinceramente, isso é um divisor de águas para o desenvolvimento de medicamentos.

Exemplo: Os médicos podem inserir "Resultados do exame de sangue e da tomografia computadorizada do paciente [X]" para obter um resumo linha por linha dos registros de que precisam.

Gestão do conhecimento nas empresas

Para as empresas, a pesquisa cognitiva ajuda os funcionários a encontrar rapidamente as informações certas, independentemente de onde estejam armazenadas. Se você estiver procurando políticas da empresa, detalhes de projetos ou insights do setor, a pesquisa cognitiva reúne tudo de diferentes departamentos em um só lugar.

Exemplo: Especialmente útil para os funcionários, eles podem usar a IA no local de trabalho e encontrar respostas para perguntas comuns, como políticas de licença ou recursos de treinamento, em segundos.

Finanças

A pesquisa cognitiva ajuda os profissionais de finanças a identificar fraudes mais rapidamente, analisar o comportamento do cliente e organizar dados para tomar decisões de investimento mais inteligentes. É como ter um assistente financeiro que nunca perde um detalhe.

Exemplo: Um banco pode usar a pesquisa cognitiva para identificar padrões de transações incomuns para detecção de fraudes e analisar rapidamente os históricos dos clientes para oferecer produtos financeiros personalizados.

Implementação da pesquisa cognitiva com o ClickUp

Sejamos realistas: informações dispersas são um pesadelo. Ficar pulando entre aplicativos, procurando arquivos e tentando ligar os pontos entre dados fragmentados acaba com a produtividade. É frustrante, atrasa os projetos e torna a colaboração mais difícil do que o necessário.

📮ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam uma média de 25 mensagens por dia_ busca de informações.

De acordo com pesquisa da ClickUp embora uma média de 25 mensagens por dia possa não parecer significativa, quase 1 em cada 5 funcionários envia mais de 50 mensagens para seus colegas. Esse vai-e-vem não é apenas uma distração. Também pode ser extremamente improdutivo, tanto para o remetente quanto para o destinatário.

para evitar saltos desnecessários de plataforma durante a busca de informações, você pode centralizar o contexto em ClickUp , o aplicativo completo para o trabalho_. ele reúne suas tarefas, arquivos e conversas para obter o máximo de foco e produtividade

Digite ClickUp a plataforma multifuncional que já está ajudando as equipes a otimizar os fluxos de trabalho, aumentar a produtividade e manter a comunicação fluida.

Mas espere, tem mais! Cérebro ClickUp e Pesquisa conectada com IA do ClickUp do ClickUp são recursos avançados que estendem seus princípios de pesquisa cognitiva para resolver o maior desafio dos espaços de trabalho: informações isoladas. Esses sofisticados recursos de pesquisa permitem que as equipes encontrem documentos, dados e tarefas enquanto gerenciam projetos com eficiência.

Veja como o Brain's iA conectada revoluciona a maneira como você trabalha:

Crie uma base de conhecimento eficaz Criação de uma base de conhecimento centralizada nunca foi tão fácil como com o

Documentos do ClickUp . Não importa se você está documentando processos ou compilando recursos, os documentos organizam tudo em um só lugar.

Planeje, crie e conecte fluxos de trabalho no conteúdo da base de conhecimento com o ClickUp Docs

Com o Docs, você pode:

Elaborar documentos totalmente personalizáveis para conhecimento da equipe, guias de projeto, FAQs, materiais de integração e muito mais

Vincular os documentos diretamente a tarefas, projetos ou painéis para que todos tenham o contexto em um relance

Trabalhe em conjunto em tempo real com comentários em linha, edição e opções de compartilhamento - sem necessidade de ferramentas externas

Use o Brain para encontrar instantaneamente o documento ou a seção certa, mesmo em pilhas enormes de informações corporativas

Quando sua base de conhecimento estiver funcionando com o Docs, a próxima etapa é usar o Quadros brancos do ClickUp para implementar esse conhecimento.

Colabore e crie uma base de conhecimento eficaz com o ClickUp Whiteboards

Veja o que queremos dizer 👇

Mapeie conceitos, fluxos de trabalho ou processos com formas personalizáveis, conectores e ferramentas de desenho de forma livre

Seja para brainstorming ou planejamento, sua equipe pode adicionar pensamentos, fazer edições e ver atualizações instantaneamente, não importa onde estejam

Ao contrário dos quadros brancos tradicionais, tudo é salvo, pesquisável e vinculado, para que nada se perca

Transforme os elementos do quadro branco em Tarefas do ClickUp ou vincule-os diretamente a seus projetos e documentos para uma execução perfeita

Transforme qualquer componente do quadro branco em uma tarefa acionável com o ClickUp Whiteboards

E a melhor parte? Você pode trazer toda a sua equipe para o quadro branco e criar um espaço de trabalho colaborativo para passar de conceitos ociosos à execução final.

Dica profissional: Criar uma base de conhecimento a partir do zero parece assustador, certo?

Consulte um sistema de gerenciamento de conhecimento ou, melhor ainda, use o Modelo de base de conhecimento do ClickUp para criar e organizar uma biblioteca digital sem esforço. Com seções para perguntas frequentes, artigos de conhecimento e recursos, você pode simplificar o processo e começar a trabalhar em pouco tempo!

Obtenha informações e insights na ponta de seus dedos

Todos nós já passamos por isso: frustrados e presos, procurando incessantemente por aquela informação que você sabe que está em algum lugar da sua estação de trabalho. Alternar entre aplicativos, vasculhar montanhas de dados e, finalmente, encontrar o que você precisa pode consumir um tempo precioso que você poderia ter usado para ser produtivo.

👀Você sabia?

De acordo com Pesquisa recente da Gartner 47% dos trabalhadores digitais têm dificuldade para encontrar informações ou dados necessários para realizar seu trabalho com eficiência.

O Knowledge Manager com tecnologia de IA do ClickUp Brain torna esse incômodo uma coisa do passado. Basta fazer uma pergunta ao Brain e ele examinará seus documentos, comentários, bate-papos, e-mails e wikis para fornecer respostas precisas instantaneamente. Não há mais perda de tempo - apenas as informações de que você precisa, exatamente quando você precisa.

Mais do que nós, são os tomadores de decisão que confiam no ClickUp em sua essência. ⬇️

O ClickUp nos ajuda a concluir e entregar projetos no prazo com um alto nível de precisão. Agora estamos mais organizados e prontos para adicionar mais projetos ao nosso cronograma, pois o gerenciamento de projetos agora é um processo tranquilo.

Sarah Mckinney, engenheira líder sênior, SkylineWeb Solutions

Encontre qualquer arquivo, instantaneamente

Já teve que recriar um arquivo do zero porque não conseguiu encontrá-lo em um mar de documentos no momento em que sua equipe mais precisava dele? Não é mais assim!

Com o Pesquisa conectada do ClickUp você pode facilmente pesquisar PDFs documentos e outros tipos de arquivos. O melhor de tudo? Você não precisa de um software de gerenciamento de documentos . O ClickUp estende a pesquisa a todo o seu espaço de trabalho conectado, permitindo que você encontre documentos em todos os aplicativos, tudo em uma única interface.

Conecte seus aplicativos favoritos ao ClickUp e encontre qualquer arquivo instantaneamente usando a Connected Search

De fato, o ClickUp leva a produtividade e a pesquisa para o próximo nível, alinhando-se perfeitamente aos princípios da pesquisa cognitiva. Veja como:

O ClickUp permite que você acesse todas as informações da empresa em um único local, economizando tempo e sanidade

Com base em ML e NLP, o ClickUp fornece resultados de pesquisa com reconhecimento de contexto, ajudando você a encontrar as respostas mais relevantes

O ClickUp centraliza os recursos, garantindo que toda a sua equipe tenha acesso rápido às informações necessárias

O ClickUp se integra perfeitamente a ferramentas como Google Drive, SharePoint, Figma, OneDrive, DropBox e Slack

O ClickUp tem recursos de segurança de nível empresarial para manter suas informações seguras e em conformidade

O resultado?

Economia de tempo na busca de informações

Maior satisfação dos funcionários

Decisões mais rápidas e baseadas em dados

Com o ClickUp, as organizações economizam 30% do tempo, aumentam a satisfação dos funcionários, tomam decisões mais rápidas e obtêm um ROI significativo com um retorno sobre o investimento de 40 a 50 vezes

Bônus: Organização de arquivos e pastas: Estratégias para melhorar seu fluxo de trabalho

Desafios e considerações

Embora a pesquisa cognitiva possa fazer maravilhas, você ainda precisa superar alguns desafios comuns de IA para realmente aproveitá-la ao máximo:

Especialização e custos: Criar, configurar e manter em funcionamento um sistema de busca cognitiva exige muito conhecimento, tempo e dinheiro. E, convenhamos, encontrar o talento certo para o trabalho pode ser difícil

Solução: Em vez de criar tudo isso do zero, por que não obter a ferramenta certa? O ClickUp permite que você ignore os altos custos iniciais, economize na manutenção contínua e evite a necessidade de conhecimento especializado. Dessa forma, você pode se concentrar no que faz de melhor e ainda liberar todo o potencial dos seus dados!

Datasets: Para o aprendizado de máquina (supervisionado ou não supervisionado), o sistema precisa de muitos dados para treinar. Mas obter acesso a conjuntos de dados de alta qualidade e dar ao sistema prática suficiente pode ser complicado

Solução: A padronização dos dados pode melhorar a qualidade dos conjuntos de dados, resultando em um treinamento melhor. Isso inclui técnicas como limpeza de texto (remoção de caracteres especiais, palavras de parada e normalização de texto), tokenização e lematização e engenharia de recursos (por exemplo, criação de recursos significativos a partir de texto bruto ou metadados).

Privacidade e segurança: Os sistemas de pesquisa cognitiva analisam toneladas de dados de usuários, o que traz à tona questões importantes sobre segurança e privacidade. Os usuários querem saber se seus dados estão sendo usados apenas para pesquisa e não para qualquer outra coisa

Solução: Certifique-se de ter medidas de segurança sólidas implementadas com criptografia, controles de acesso e senhas fortes. Além disso, seja franco com seus usuários sobre como os dados deles estão sendo tratados. Essa transparência gera confiança.

Tendências futuras na pesquisa cognitiva

O futuro da pesquisa cognitiva está indo além da digitação com pesquisas multimodais. Imagine encontrar o que você precisa usando imagens, voz ou até mesmo vídeos em vez de texto. Ferramentas como Alexa, Google Assistant e Google Lens já estão mostrando como as pesquisas intuitivas podem se tornar, permitindo que você pergunte, mostre ou reproduza algo para obter resultados.

via A palavra-chave A pesquisa cognitiva também está se tornando mais criativa com integrações mais profundas de IA, principalmente por meio de IA generativa. Essa tecnologia aprimora a pesquisa ao decompor conteúdos complexos, mesclando informações de várias fontes e eliminando detalhes irrelevantes. As visões gerais de IA do Google são um exemplo disso.

O resultado? Respostas mais rápidas e personalizadas que facilitam a busca de informações (e respostas).

Acesse o conhecimento organizacional de uma fonte unificada com o ClickUp

A pesquisa cognitiva cria uma experiência de pesquisa unificada. É uma ferramenta inestimável para que as equipes encontrem informações relevantes e evitem o desperdício de tempo. Quando a busca de informações se torna fácil, sua equipe pode se concentrar na execução da tarefa, passar para a próxima e aumentar a produtividade.

Com uma ferramenta de gerenciamento de projetos que integrou funcionalidades de pesquisa cognitiva como o ClickUp, localizar informações e simplificar a descoberta de conhecimento é mais fácil do que nunca!

O ClickUp unifica fluxos de trabalho, conecta-se com seus aplicativos favoritos e incorpora a pesquisa onde o trabalho acontece para libertá-lo do ciclo de busca de insights e perda de produtividade.