Principais geradores de relatórios com IA para relatórios eficientes em 2025

Você já correu contra um prazo, totalmente concentrado em uma tarefa importante, mas percebeu que também precisava criar um relatório de progresso detalhado?

Frustrante, não é?

Em um mundo perfeito, isso seria rápido - apenas alguns ajustes em uma planilha -, mas raramente é esse o caso.

E se um gerador de relatórios de IA gratuito pudesse fazer tudo isso para você?

Com as ferramentas baseadas em IA, você pode criar relatórios precisos e refinados com apenas alguns cliques, economizando tempo, reduzindo erros e incluindo todos os elementos essenciais.

Você sabia? 80% das empresas que usam IA relatam aumento de produtividade, com tarefas que antes levavam dias sendo concluídas em horas.

Resumo de 60 segundos

Este guia destaca os 10 principais geradores de relatórios de IA, abordando seus recursos, preços e limitações para ajudá-lo a encontrar a opção ideal:

ClickUp : O melhor para gerar relatórios de projetos colaborativos

: O melhor para gerar relatórios de projetos colaborativos Piktochart : O melhor para criar relatórios visualmente impressionantes

: O melhor para criar relatórios visualmente impressionantes Venngage : O melhor para criar relatórios de marca

: O melhor para criar relatórios de marca **Easy Peasy AI: melhor para geração rápida e direta de relatórios

Texta : O melhor para conteúdo escrito gerado por IA em relatórios

: O melhor para conteúdo escrito gerado por IA em relatórios Powerdrill : Melhor para lidar com análise e visualização de dados complexos

: Melhor para lidar com análise e visualização de dados complexos Storydoc : O melhor para criar relatórios interativos e envolventes

: O melhor para criar relatórios interativos e envolventes Docuopia : O melhor para automatizar tarefas repetitivas de criação de relatórios

: O melhor para automatizar tarefas repetitivas de criação de relatórios Visme : O melhor para combinar visualização de dados com criatividade

: O melhor para combinar visualização de dados com criatividade Taskade: Melhor para relatórios simples baseados em equipe

**O que você deve procurar em um gerador de relatórios com IA?

Ao escolher uma ferramenta de IA para criar ou escrever um relatório se você estiver escrevendo um relatório, considere alguns fatores que podem afetar a qualidade e a eficiência de seu resultado. Alguns desses fatores incluem:

Opções de personalização : Procure ferramentas que permitam personalizar os relatórios de acordo com suas necessidades específicas, inclusive marca, layout e conteúdo, especialmente se você quiser criar relatórios de marketing Facilidade de uso : Certifique-se de escolher uma ferramenta com recursos fáceis de usar, como uma interface de arrastar e soltar, painéis visuais simples etc., para criar relatórios profissionais sem treinamento extensivo ou conhecimento técnico

: Procure ferramentas que permitam personalizar os relatórios de acordo com suas necessidades específicas, inclusive marca, layout e conteúdo, especialmente se você quiser criar relatórios de marketing Recursos de integração : Para obter relatórios completos gerados por IA, o gerador de relatórios de IA deve ser sincronizado com outras plataformas, como CRMs, ferramentas de gerenciamento de projetos ou software de visualização de dados recursos de IA : Para gerar relatórios de IA precisos e perspicazes, a ferramenta precisa ter recursos avançados, como extração automatizada de dados, resumos em linguagem natural e sugestões inteligentes de conteúdo ou design

: Para obter relatórios completos gerados por IA, o gerador de relatórios de IA deve ser sincronizado com outras plataformas, como CRMs, ferramentas de gerenciamento de projetos ou software de visualização de dados Design do relatório : Certifique-se de que a ferramenta ofereça suporte a designs estéticos e envolventes para ajudá-lo a gerar relatórios incríveis

: Certifique-se de que a ferramenta ofereça suporte a designs estéticos e envolventes para ajudá-lo a gerar relatórios incríveis Preço e escalabilidade: Se estiver procurando um gerador de relatórios de IA gratuito ou uma solução de nível empresarial, escolha uma ferramenta que se ajuste ao seu orçamento e cresça de acordo com suas necessidades

Os 10 melhores geradores de relatórios de IA

Aqui está um resumo de 10 geradores de relatórios de IA que atenderão a todos os requisitos acima:

1. ClickUp (melhor para gerar relatórios de projetos colaborativos)

Um gerador de relatórios de IA deve coletar informações de várias fontes para produzir relatórios precisos e perspicazes. ClickUp consegue isso ao

Combinando as funcionalidades da maioria de suas ferramentas e aplicativos em uma plataforma otimizada. Isso simplifica a tarefa tediosa e demorada de gerar relatórios a partir de várias planilhas e ferramentas

Integração com as ferramentas que não substitui em sua pilha de tecnologia - de modo que todos os seus dados possam permanecer em um único lugar, mesmo que seu trabalho não permaneça

você sabia? O ClickUp se integra a mais de 1000 aplicativos !

Gerador de relatórios ClickUp Brain ai

Com seu assistente de IA nativo, Cérebro ClickUp com o ClickUp Brain, você pode coletar e extrair pontos de dados relevantes de várias fontes em seu espaço de trabalho, criar um resumo dos pontos principais, visualizar os dados com clareza e apresentá-los no design de relatório apropriado. O processamento avançado de linguagem natural do Brain permite que você gere, personalize e transforme dados em relatórios claros usando prompts de conversação.

Experimente os painéis do ClickUp

ClickUp Dashboard

Você pode até mesmo criar relatórios avançados usando Painéis do ClickUp que transformam seus dados brutos em um painel de controle em tempo real, incluindo elementos como listas detalhadas, cartões, tabelas, gráficos e muito mais. Isso permite rastrear e acessar informações em tempo real e exportá-las como PDFs, apresentações ou documentos.

Experimente o ClickUp Docs

Gerador de relatórios Clickup Docs ai

Se você precisa de um redator de relatórios para ajudá-lo a criar relatórios de progresso, faça isso rapidamente no Documentos do ClickUp . Use cabeçalhos, listas de verificação, tabelas e muito mais para estruturar seu relatório de forma clara e eficaz. Vincule tarefas, projetos e outros documentos do ClickUp diretamente em seu relatório para dar contexto e economizar tempo.

Esse poderoso recurso centraliza os dados em um documento, permitindo contribuições da equipe, comentários, edições colaborativas e em tempo real e compartilhamento controlado.

E não se esqueça de conferir os modelos prontos para uso do ClickUp, como o Modelo de relatório profissional do ClickUp o ClickUp permite que você crie e apresente informações complexas de maneira fácil de entender.

Melhores recursos do ClickUp

Use o ClickUp Brain para obter insights mais inteligentes e sugestões de conteúdo aprimoradas para seus relatórios

Simplifique a geração de relatórios com uma interface intuitiva e painéis personalizáveis que transformam dados brutos em visualizações poderosas

Colabore de forma eficaz em documentos usando ClickUp Chat , clipes, comentários e outros recursos de comunicação incorporados

Conecte-se com mais de 1.000 aplicativos para obter insights precisos e em tempo real

Programe relatórios e fluxos de trabalho recorrentes usando Automações do ClickUp Visualize dados em mais de 15 formatos com o Visualizações do ClickUp incluindo tabelas, linhas do tempo, mapas mentais, mapas e quadros Kanban



Limitações do ClickUp

Pode ter uma curva de aprendizado acentuada devido a seus vários recursos

A personalização avançada pode exigir alguma intervenção manual e configuração inicial

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Piktochart (melhor para criar relatórios visualmente impressionantes)

via Piktochart Se você deseja uma ferramenta para projetar relatórios visualmente atraentes com recursos de escrita de IA, o Piktochart é a opção ideal. Conhecido por sua interface de arrastar e soltar, esse gerador de relatórios de IA permite que usuários com pouca ou nenhuma experiência em design criem relatórios refinados e orientados por dados sem esforço.

O que diferencia o Piktochart é sua ênfase no design e na acessibilidade. Esquemas de cores, gráficos personalizáveis e integração de gráficos garantem que seus relatórios sejam profissionais e envolventes. A plataforma também oferece suporte à colaboração, permitindo que as equipes trabalhem juntas em projetos em tempo real.

Melhores recursos do Piktochart

Obtenha sugestões de design geradas por IA para aprimorar o apelo visual de seus relatórios

Escolha entre uma ampla variedade de modelos predefinidos para criar rapidamente relatórios impressionantes

Crie tabelas, gráficos e mapas atraentes para visualizar seus dados com eficiência

Trabalhe de forma integrada com sua equipe para criar relatórios e obter controles de acesso para facilitar o compartilhamento

Limitações do Piktochart

Ferramentas limitadas de análise avançada de dados em comparação com outras plataformas

A maioria dos recursos avançados de relatório de IA está disponível somente nos planos premium

Preços do pictochart

**Gratuito para sempre

Pro : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Business : $49/mês por usuário

: $49/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Piktochart

G2 : 4.4/5 (mais de 160 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 180 avaliações)

3. Venngage (melhor para criar relatórios de marca)

via Venngage A Venngage é uma ferramenta popular para criar um relatório anual de nível profissional adaptado às necessidades de sua empresa. Com uma extensa biblioteca de modelos e elementos de design, ela permite que você apresente dados e insights de sua empresa relatórios de progresso de forma visualmente cativante.

Um dos pontos fortes da Venngage está em seus recursos de personalização. Você pode ajustar esquemas de cores, usar a marca da empresa e criar vários relatórios, incluindo análise de mercado e relatórios anuais e de desempenho de campanha.

Melhores recursos da Venngage

Obtenha controle total sobre os elementos de design para ajudá-lo a personalizar os relatórios de acordo com a identidade e os requisitos específicos da sua marca

Utilize centenas de modelos prontos para uso para relatórios comerciais, relatórios diáriosinfográficos e muito mais

Trabalhe de forma integrada com sua equipe para criar e editar relatórios em tempo real usando seus poderosos recursos de colaboração

Limitações do Venngage

Formatos de exportação limitados no plano gratuito

Recursos avançados, como colaboração em equipe e geração de imagens, são restritos aos planos premium

Preços do Venngage

Free Forever

Premium : uS$ 19/mês por usuário

: uS$ 19/mês por usuário Business : $49/mês por usuário

: $49/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas da Venngage

G2 : 4.7/5 (mais de 120 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 300 avaliações)

➡️ Leia mais: 10 modelos de relatórios diários gratuitos com formatos para mantê-lo no caminho certo

4. Easy Peasy AI (melhor para geração rápida e direta de relatórios)

via _iA fácil e fácil O Easy Peasy AI é uma daquelas ferramentas de IA tudo-em-um que oferece tudo, independentemente de você precisar de IA ferramentas de escrita a empresa oferece recursos de criação de conteúdo e geração de imagens, chatbots ou geração de relatórios com IA. Sua avançada ferramenta de relatórios com IA analisa dados e gera relatórios concisos e bem estruturados.

Crie seus relatórios de progresso, relatórios de status do projeto relatórios de status de projetos, resumos executivos ou visualizações para insights de dados, com o mínimo de design ou conhecimento técnico. Além disso, use seus modelos pré-criados para criar rapidamente relatórios de alta qualidade para vários projetos, economizando tempo.

Melhores recursos do Easy Peasy AI

Crie relatórios avançados de IA para um tempo de resposta mais rápido usando prompts simples

Simplifique a criação de relatórios usando modelos pré-criados para diferentes tipos de relatórios

Gere relatórios legíveis por humanos, desde relatórios anuais até relatórios de análise de mercado, com linguagem clara e concisa

Colabore com sua equipe para refinar e melhorar seus relatórios

Limitações do Easy Peasy AI

Personalização limitada do design em comparação com os concorrentes

Mais adequado para relatórios simples, sem recursos avançados para projetos complexos

Preços do Easy Peasy AI

**Gratuito

Inicial : uS$ 16/mês

: uS$ 16/mês Ilimitado 50 : $24/mês

: $24/mês Ilimitado: uS$ 32/mês

Classificações e avaliações do Easy Peasy AI

G2 : 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.9/5 (apenas 10 avaliações)

➡️ Read More: 10 modelos gratuitos de declaração de problemas no Word e ClickUp

5. Texta (melhor para conteúdo escrito gerado por IA em relatórios)

via Texto O Texta é um assistente de redação com tecnologia de IA que pode ajudá-lo a gerar conteúdo de alta qualidade para seus relatórios. Seus modelos avançados de linguagem geram narrativas envolventes, insights baseados em dados e argumentos persuasivos.

A ferramenta de IA para redação de relatórios tem uma interface elegante que converte seus dados em uma linguagem comercial. Isso a torna ideal para escrever resumos financeiros, atualizações de projetos, relatórios de clientes, etc.

Melhores recursos do Texas

Gere excelentes relatórios de projetos e resumos usando o poder do redator avançado de IA da Texta

Adapte seu conteúdo ao seu público específico e à voz da marca, tornando-o ideal para apresentações a tomadores de decisão ou líderes executivos

Acesse modelos prontos para uso para criar relatórios anuais e relatórios comerciais,Relatórios de KPIe muito mais

Limitações do Texas

Os relatórios gerados geralmente têm muito texto e carecem de elementos interativos ou painéis

Os recursos de IA se concentram principalmente na criação e redação de conteúdo, em vez de gerar relatórios abrangentes como outras ferramentas

Preços do Texta

Individual : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Equipe : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Escala: uS$ 79/mês

Classificações e avaliações do Texas

G2 : 4.2/5 (mais de 220 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4.6/5 (300+reviews)

➡️ Leia mais: Métodos de relatórios de clientes: Descubra como criar relatórios convincentes para os clientes

6. Powerdrill (melhor para lidar com análise e visualização de dados complexos)

via Powerdrill O Powerdrill é um gerador de relatórios com tecnologia de IA projetado para empresas que dependem de análises avançadas de dados e relatórios dinâmicos. Ele se integra perfeitamente a fontes de dados de nível empresarial para fornecer insights detalhados e visualizações sofisticadas. Com análises robustas, recursos preditivos e visualizações avançadas, esse ferramenta de geração de relatórios é perfeita para organizações que lidam com grandes conjuntos de dados e tomam decisões comerciais críticas.

Melhores recursos do Powerdrill

Use IA para identificar tendências, anomalias e padrões em seus dados, tornando-o ideal para análise preditiva

Crie painéis interativos e modelos para qualquer relatório, desde relatórios anuais e de negócios até relatórios detalhadosrelatórios de projetos Faça perguntas em linguagem natural para obter insights instantâneos de seus dados



Limitações do Powerdrill

Seus recursos avançados podem ter uma curva de aprendizado mais acentuada para usuários menos experientes

Os recursos avançados de IA e os recursos de relatórios exigem um gasto maior

Preços do Powerdrill

**Gratuito para sempre

Básico : uS$ 3,90/mês

: uS$ 3,90/mês Plus : uS$ 9,90/mês

: uS$ 9,90/mês Pro: $29,90/mês

Classificações e avaliações do Powerdrill

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

7. Storydoc (melhor para criar relatórios interativos e envolventes)

via Storydoc O Storydoc foi projetado para criar relatórios interativos e visualmente atraentes que ajudam profissionais e empresas a fazer apresentações impactantes.

Seu foco na narração de histórias gerada por IA o torna ideal para setores como marketing, vendas e gerenciamento, em que a apresentação de dados complexos é fundamental.

Melhores recursos do Storydoc

Crie relatórios interativos e imersivos com elementos interativos usando o criador de conteúdo com IA

Use a IA para criar um relatório baseado em narrativas que conte uma história para cativar seu público

Escolha entre uma variedade de modelos predefinidos para começar rapidamente

Limitações do Storydoc

Pode não ser ideal para usuários corporativos que precisam de recursos avançados para visualização e análise de dados

A interface focada em design pode parecer complexa para equipes de marketing e não técnicas

Preços do Storydoc

Inicial : uS$ 40/mês por usuário

: uS$ 40/mês por usuário Pro : uS$ 60/mês por usuário

: uS$ 60/mês por usuário Planos para equipes: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Storydoc

G2 : 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: NA

8. Docuopia (melhor para automatizar tarefas repetitivas de criação de relatórios)

via Docupia A Docupia é uma ferramenta de escrita de IA centrada em documentos que também pode gerar relatórios personalizáveis. Embora seus recursos de relatório ainda sejam incipientes, ela ajuda a criar relatórios detalhados e dimensionáveis para otimizar fluxos de trabalho e aprimorar a tomada de decisões orientada por dados.

Os recursos de personalização da ferramenta, incluindo modelos e integrações, permitem que você crie relatórios que atendam a requisitos comerciais específicos.

Melhores recursos do Docupia

Crie relatórios personalizáveis com formatação flexível e conteúdo gerado por IA

Conecte várias fontes de dados à sua ferramenta para uma integração perfeita

Receba sugestões para melhorar seu estilo de redação e evitar erros gramaticais

Limitações do Docupia

Os relatórios de IA gerados podem conter erros e precisam ser verificados antes do envio

Principalmente focado na redação de relatórios de projetos ou atualizações de equipes, com recursos limitados de visualização de dados

Preços do Docupia

Plano inicial: Gratuito

Gratuito Plano padrão: US$ 10/mês por usuário

Classificações e resenhas da Docupia

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

9. Visme (melhor para combinar visualização de dados com criatividade)

via visão_ O Visme é principalmente uma ferramenta de design para criar relatórios de IA profissionais e visualmente atraentes. Ele oferece uma ampla variedade de modelos personalizáveis, elementos interativos e recursos de design, o que o torna ideal para profissionais que desejam aprimorar a apresentação de relatórios.

A interface intuitiva de arrastar e soltar do Visme e a acessibilidade para usuários não técnicos o diferenciam de ferramentas mais complexas. Destina-se principalmente a profissionais de marketing, educadores e analistas de negócios que precisam apresentar relatórios visualmente atraentes e que talvez não tenham grande experiência em design.

Melhores recursos do Visme

Obtenha sugestões de design geradas por IA para aprimorar seus visuais e outros elementos de seus relatórios

Use o editor de arrastar e soltar para projetar e personalizar seus relatórios de IA rapidamente

Importe facilmente dados de planilhas ou de outras fontes para criar tabelas, gráficos e visualizações com apenas alguns cliques

Adicione elementos interativos como links, efeitos de foco e animações aos relatórios para envolver seu público

Limitações de visualização

Ferramentas limitadas de análise avançada de dados em comparação com plataformas de análise especializadas

Falta de opções de integração, limitando seu uso principalmente ao design de ativos e à criação de apresentações

Preços da Visme

Básico: Gratuito

Gratuito Starter: $29/mês

$29/mês Pro: $ 59/mês por usuário

$ 59/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Visme

G2 : 4.6/5 (420+reviews)

: 4.6/5 (420+reviews) Capterra: 4.5/5 (700+reviews)

➡️ Leia mais: Exemplos e modelos de painéis de gerenciamento de projetos

10. Taskade (melhor para relatórios simples baseados em equipe)

via _Taskade O Taskade é uma ferramenta de produtividade que combina a criação de relatórios com o gerenciamento de projetos. É ideal para equipes que precisam colaborar em relatórios.

Sua interface amigável, o gerenciamento de tarefas e as integrações permitem a colaboração perfeita da equipe e a geração de relatórios em tempo real. A ênfase da ferramenta em colaboração e organização de tarefas o torna um excelente redator de relatórios de IA gratuito para equipes focadas em produtividade.

Melhores recursos do Taskade

Trabalhe com suas equipes em tempo real em vários relatórios de projetos simultaneamente

Use seus recursos de IA para obter insights sobre suas tarefas e padrões de dados

Integre relatórios com tarefas, notas e relatórios em um único espaço de trabalho

Limitações do Taskade

A análise avançada de dados e as integrações podem ser limitadas

Não é ideal para necessidades de geração de relatórios em grande escala ou altamente complexos

Preços da Taskade

**Gratuito para sempre

Taskade Pro : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Taskade for Teams: $20/mês por usuário

Classificações e avaliações do Taskade

G2 : 4.6/5 (50+reviews)

: 4.6/5 (50+reviews) Capterra: 4.7/5 (60+reviews)

Crie relatórios detalhados e precisos com o melhor gerador de relatórios de IA - ClickUp

Os geradores de relatórios com IA transformam a maneira como as empresas criam, analisam e apresentam relatórios. Essas ferramentas economizam um tempo valioso e aumentam a precisão dos relatórios, automatizando a análise de dados, oferecendo modelos personalizáveis e simplificando a colaboração.

Ao selecionar o gerador de relatórios de IA certo, considere recursos como facilidade de uso, recursos de integração e a capacidade de produzir conteúdo perspicaz e adequado aos negócios em vários formatos.

Entre as principais opções, o ClickUp é uma plataforma líder na criação de relatórios de projetos colaborativos. Com seus poderosos recursos de gerenciamento de projetos e recursos de IA, você pode elevar seu processo de geração de relatórios e fornecer insights mais precisos que impulsionam os resultados comerciais. Inscreva-se em um plano gratuito do ClickUp e veja como os relatórios criados por IA podem aumentar a eficiência e o sucesso de sua equipe.