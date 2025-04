11 melhores alternativas e concorrentes para o Lark em 2025

Se você chegou até aqui, provavelmente é porque está procurando uma ferramenta de gerenciamento de projetos e uma plataforma de colaboração projetada para otimizar seus fluxos de trabalho, aumentar a produtividade e manter sua equipe funcionando como uma máquina bem lubrificada.

É claro que a Lark tem a capacidade de simplificar as operações comerciais, mas será que ela realmente atende a todas as necessidades específicas da sua equipe? Talvez você esteja desejando melhores recursos, integrações mais fortes ou algo mais fácil de usar.

A ferramenta perfeita está por aí, mas é preciso explorar um pouco para encontrá-la.

Fizemos o trabalho pesado e reunimos 11 das melhores alternativas ao Lark. Não importa se você está administrando uma startup ou uma grande empresa, esta lista selecionada de ferramentas de gerenciamento de projetos e fluxo de trabalho o ajudará a encontrar a solução certa.

⏰Resumo de 60 segundos

Aqui está nosso resumo das melhores alternativas ao Lark:

ClickUp: O melhor para gerenciamento de projetos e colaboração abrangentes **Zoom:Melhor para videoconferência e colaboração virtual **Microsoft Teams: o melhor para comunicação em equipe dentro do ecossistema da Microsoft **Slack: o melhor para mensagens dinâmicas em equipe e comunicação organizada no local de trabalho **Google Workspace:Melhor para gerenciamento centralizado de arquivos e produtividade baseada na nuvem Monday.com: Melhor para acompanhamento de projetos simplificado e gerenciamento colaborativo de equipes **Notion: o melhor para gerenciamento de projetos e colaboração criativa Bitrix24: Melhor para CRM avançado e gerenciamento de tarefas **Asana: melhor para organização de tarefas e sucesso de projetos Coda: Melhor para colaboração de documentos e eficiência de fluxo de trabalho **Flock: o melhor para comunicação em tempo real e coordenação de tarefas

O que você deve procurar nas alternativas ao Lark?

Ao explorar as alternativas à Lark, você precisa procurar soluções que ofereçam recursos e funcionalidades iguais ou melhores do que a Lark. Portanto, aqui estão alguns dos principais recursos que você pode considerar para escolher a ferramenta mais adequada às suas necessidades comerciais:

Gerenciamento de projetos : Procure soluções com recursos como quadros Kanban, gráficos de Gantt, controle de tempo e fluxos de trabalho personalizáveis

: Procure soluções com recursos como quadros Kanban, gráficos de Gantt, controle de tempo e fluxos de trabalho personalizáveis Colaboração : Encontre uma ferramenta que possa aprimorar a colaboração da equipe por meio de atualizações em tempo real

: Encontre uma ferramenta que possa aprimorar a colaboração da equipe por meio de atualizações em tempo real Escalabilidade : Escolha plataformas que possam ser dimensionadas e personalizadas à medida que sua empresa evolui

: Escolha plataformas que possam ser dimensionadas e personalizadas à medida que sua empresa evolui Facilidade de uso : Escolha uma solução que seja intuitiva e fácil de usar

: Escolha uma solução que seja intuitiva e fácil de usar Integrações : Opte por uma ferramenta que possa ser integrada a outros aplicativos que você usa em seus fluxos de trabalho diários

: Opte por uma ferramenta que possa ser integrada a outros aplicativos que você usa em seus fluxos de trabalho diários Suporte ao cliente: Selecione uma plataforma com uma equipe de suporte rápida, ágil e confiável

As 11 melhores alternativas ao Lark

O Lark é uma ferramenta sólida para aumentar a produtividade no local de trabalho e a comunicação da equipe. No entanto, se você estiver buscando integrações avançadas, maior personalização ou recursos de colaboração aprimorados, aqui estão algumas das principais alternativas à Lark a serem consideradas.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos e colaboração abrangentes)

O ClickUp é o "aplicativo completo para o trabalho" para centralizar o gerenciamento de tarefas e a comunicação no trabalho

Não importa se você é um consultor que trabalha em projetos menores ou uma empresa que gerencia projetos complexos e de grande escala, Ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp é uma ótima opção.

É o aplicativo completo para o trabalho_ que oferece a flexibilidade e as ferramentas para gerenciar atividades relacionadas a projetos, otimizar a comunicação da equipe, criar fluxos de trabalho personalizáveis, gerenciar tarefas, acompanhar o progresso e usar IA inteligente para realizar o trabalho mais rapidamente.

Escolha entre mais de 100 aplicativos pré-criados Automações do ClickUp ou crie seu próprio fluxo de trabalho para lidar com tarefas rotineiras. Automatize atualizações de tarefas e envios de e-mail, ou até mesmo acione resumos de IA para projetos, para que você possa direcionar sua atenção para onde for necessário.

Automatize tarefas repetitivas com as Automações do ClickUp

Comunique-se com os membros da equipe em tempo real usando Bate-papo do ClickUp . Basta @mencionar um colega de equipe para convidá-lo para uma conversa. Aprimorado com superpoderes de IA, ele sugere automaticamente respostas a perguntas, resume tópicos de conversas e cria automaticamente tarefas a partir de mensagens.

Compartilhe atualizações com os membros da equipe em tempo real usando o ClickUp Chat

Você pode até mesmo criar itens de ação para si mesmo ou para os membros da equipe diretamente de um comentário usando o Comentários atribuídos ao ClickUp . Os comentários não resolvidos são refletidos na lista de tarefas do responsável como um lembrete de acompanhamento e podem ser resolvidos quando o item de ação for concluído.

melhores recursos do #### ClickUp

Documentação centralizada : Crie artigos de ajuda bem formatados, SOPs, wikis da empresa, etc., com Documentos do ClickUp -uma solução bacana de gerenciamento de documentos. Convide membros da equipe para editar documentos em tempo real, crie recursos de gerenciamento de conhecimento e vincule documentos a tarefas para facilitar a consulta

: Crie artigos de ajuda bem formatados, SOPs, wikis da empresa, etc., com Documentos do ClickUp -uma solução bacana de gerenciamento de documentos. Convide membros da equipe para editar documentos em tempo real, crie recursos de gerenciamento de conhecimento e vincule documentos a tarefas para facilitar a consulta Gerenciamento de tarefas : Divida projetos complexos em tarefas acionáveis e atribua-as aos membros da equipe usando o Tarefas do ClickUp . Adicione descrições de tarefas, níveis de prioridade, campos personalizados e datas de vencimento para cumprir os prazos com eficiência

: Divida projetos complexos em tarefas acionáveis e atribua-as aos membros da equipe usando o Tarefas do ClickUp . Adicione descrições de tarefas, níveis de prioridade, campos personalizados e datas de vencimento para cumprir os prazos com eficiência Relatórios e painéis de controle : Acompanhe o progresso do projeto, obtenha visibilidade dos gargalos e melhore o desempenho com o ClickUp Dashboards . Transforme dados brutos em tabelas e gráficos visualmente atraentes para facilitar o consumo

: Acompanhe o progresso do projeto, obtenha visibilidade dos gargalos e melhore o desempenho com o ClickUp Dashboards . Transforme dados brutos em tabelas e gráficos visualmente atraentes para facilitar o consumo IA inteligente: Faça as coisas mais rapidamente com a própria IA do ClickUp- Cérebro ClickUp . Automatize tarefas rotineiras, como atualizações de projetos e tarefas, alterações de status, etc. Obtenha respostas para suas perguntas relacionadas ao trabalho em segundos e use o Brain como seu assistente pessoal de redação. Crie cópias atraentes de e-mails, resuma anotações de reuniões, crie modelos e muito mais

Limitações do ClickUp

Há uma pequena curva de aprendizado devido ao extenso conjunto de recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Dica profissional: Simplifique o planejamento de projetos e gerencie seu trabalho sem ter que começar do zero todas as vezes usando o ClickUp

modelos de gerenciamento de projetos

.

2. Zoom (melhor para videoconferência e colaboração virtual)

via Zoom O Zoom é uma plataforma de videoconferência usada por empresas do mundo todo para colaboração virtual, trabalho remoto e reuniões. Ele ajuda as equipes híbridas a trabalharem juntas sem problemas por meio de bate-papo em tempo real, compartilhamento de tela e várias integrações de terceiros.

Melhores recursos do Zoom

Videoconferência : Configure facilmente reuniões com clientes, parceiros e outras partes interessadas com áudio e vídeo HD, supressão de ruídos e fundos virtuais

: Configure facilmente reuniões com clientes, parceiros e outras partes interessadas com áudio e vídeo HD, supressão de ruídos e fundos virtuais Acompanhante de IA : Obtenha resumos e transcrições de reuniões gerados automaticamente para gravações de reuniões. O companheiro de IA também pode identificar os principais pontos de discussão durante as reuniões e convertê-los em itens acionáveis para acompanhamento

: Obtenha resumos e transcrições de reuniões gerados automaticamente para gravações de reuniões. O companheiro de IA também pode identificar os principais pontos de discussão durante as reuniões e convertê-los em itens acionáveis para acompanhamento Salas de conferência: Permita que participantes presenciais e trabalhadores remotos participem de reuniões e interajam em tempo real usando o Zoom Rooms

Limitações do Zoom

As respostas do suporte ao cliente costumam ser demoradas

O pagamento e a cobrança não são muito simples, e muitos usuários relatam ter que pagar por recursos que não usam

Preços do Zoom

Gratuito para sempre

Pro : uS$ 15,99/mês por usuário

: uS$ 15,99/mês por usuário Business: uS$ 21,99/mês por usuário

Zoom avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 55.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 55.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 14.000 avaliações)

➡️ Leia mais:

14 melhores alternativas ao Zoom

3. Microsoft Teams (melhor para comunicação em equipe dentro do ecossistema da Microsoft)

via Microsoft Teams O Microsoft Teams simplifica a comunicação da equipe e

colaboração em tempo real

com compartilhamento de arquivos, comunicação em tempo real e reuniões por vídeo.

Ele também vem com segurança de nível empresarial, completa com criptografia de ponta a ponta e recursos de conformidade. Além disso, o Teams permite que você crie bots personalizados para automatizar tarefas de rotina.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Chamadas de vídeo e voz : Inicie chamadas em grupo, mensagens de voz e transferências de chamadas para os membros da sua equipe diretamente do aplicativo Microsoft Teams

: Inicie chamadas em grupo, mensagens de voz e transferências de chamadas para os membros da sua equipe diretamente do aplicativo Microsoft Teams Bate-papo em tempo real : Compartilhe atualizações individuais ou em grupo, aprimore mensagens com emojis e edição de rich text e compartilhe arquivos por meio do aplicativo Teams aplicativo de mensagens empresariais

: Compartilhe atualizações individuais ou em grupo, aprimore mensagens com emojis e edição de rich text e compartilhe arquivos por meio do aplicativo Teams aplicativo de mensagens empresariais Conversas semelhantes a um telefone: Obtenha todos os recursos de seu telefone fixo com o Teams Phone - um serviço telefônico baseado em nuvem

Limitações do Microsoft Teams

O aplicativo Teams só pode ser usado por empresas que investiram no ecossistema da Microsoft

Falhas técnicas ocorrem com frequência, fazendo com que o aplicativo "trave" entre as reuniões

Preços do Microsoft Teams

Essenciais : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Business Basic : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Business Standard: uS$ 12,50/mês por usuário

Avaliações do Microsoft Teams

G2 : 4.5/5 (mais de 15.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 9.000 avaliações)

📮ClickUp Insights:

83% dos trabalhadores do conhecimento

dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe.

No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

4. Slack (melhor para mensagens dinâmicas da equipe e comunicação organizada no local de trabalho)

via

Sl a ck

O Slack, um aplicativo popular de bate-papo em equipe, oferece um espaço seguro e centralizado para mensagens diretas com partes interessadas internas e externas e se integra a vários aplicativos de negócios de terceiros para um fluxo de trabalho contínuo.

Ele permite que você crie canais para discussões baseadas em tópicos e oferece recursos para reuniões de equipe, chamadas de vídeo e de voz.

Melhores recursos do Slack

Colaboração externa : Discuta, compartilhe e colabore com partes interessadas externas sem depender de tópicos de e-mail

: Discuta, compartilhe e colabore com partes interessadas externas sem depender de tópicos de e-mail Assistência da IA : Obtenha uma visão geral rápida das conversas em andamento em qualquer canal com o resumo de tópicos da IA do Slack

: Obtenha uma visão geral rápida das conversas em andamento em qualquer canal com o resumo de tópicos da IA do Slack Planejamento de tarefas: Crie e gerencie projetos usando o Slack Lists-aferramenta de gerenciamento de tarefas. Atribua tarefas aos membros da equipe, adicione prazos e transforme conversas críticas em itens de ação

Limitações do Slack

Os usuários relatam ter dificuldade em navegar para mensagens mais antigas, mesmo com a funcionalidade de pesquisa

Às vezes, as notificações podem se tornar muito pesadas, especialmente em canais movimentados

Preços do Slack

Profissional : uS$ 8,75/mês por usuário

: uS$ 8,75/mês por usuário Business +: US$ 15/mês por usuário

+: US$ 15/mês por usuário Enterprise Grid: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 33.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 33.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20.000 avaliações)

5. Google Workspace (melhor para gerenciamento centralizado de arquivos e produtividade baseada na nuvem)

via Espaço de trabalho do Google Se você estiver procurando um conjunto abrangente de ferramentas de produtividade baseadas na nuvem, o Google Workspace pode ser uma boa opção. Ele contém ferramentas robustas para comunicação, documentação, gerenciamento de arquivos e armazenamento.

As empresas podem personalizar o Google Workspace, incluindo domínios de e-mail, permissões e configurações de segurança, para atender às suas necessidades organizacionais.

Melhores recursos do Google Workspace

Documentação colaborativa : Use o Google Docs como uma ferramenta de colaboração para criar e compartilhar documentos em tempo real. Convide vários membros da equipe para editar, deixar comentários e revisar informações simultaneamente

: Use o Google Docs como uma ferramenta de colaboração para criar e compartilhar documentos em tempo real. Convide vários membros da equipe para editar, deixar comentários e revisar informações simultaneamente Gerenciamento de arquivos : Gerencie todos os seus arquivos na nuvem com o Google Drive. Restrinja o acesso e as permissões conforme necessário, sincronize em vários dispositivos e garanta que dados importantes nunca sejam perdidos

: Gerencie todos os seus arquivos na nuvem com o Google Drive. Restrinja o acesso e as permissões conforme necessário, sincronize em vários dispositivos e garanta que dados importantes nunca sejam perdidos Calendário e agendamento: Configure sua disponibilidade no Google Agenda e use lembretes e notificações de eventos para reuniões ou prazos críticos

Limitações do Google Workspace

Há limitações se você quiser criar domínios secundários ou aliases de domínio

A interrupção da conectividade com a Internet pode dificultar o trabalho off-line das equipes, pois o Google Workspace é totalmente baseado na nuvem

Preços do Google Workspace

Business Starter : uS$ 7,20/mês por usuário

: uS$ 7,20/mês por usuário Business Standard : uS$ 14,40/mês por usuário

: uS$ 14,40/mês por usuário Business Plus: uS$ 21,60/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Google Workspace

G2 : 4.6/5 (mais de 42.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 42.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 16.000 avaliações)

➡️ Leia mais: Como fazer reuniões produtivas e otimizar a eficiência da equipe

6. Monday.com (melhor para acompanhamento simplificado de projetos e gerenciamento colaborativo de equipes)

via Segunda-feira.com O Monday.com ajuda as equipes a simplificar seus fluxos de trabalho e a obter visibilidade de todo o trabalho que precisa ser feito. Você pode criar quadros personalizáveis para acompanhar seus projetos, fazer brainstorming e automatizar tarefas rotineiras para economizar tempo.

melhores recursos do #### Monday.com

Relatórios : Obtenha uma visão geral de alto nível das métricas do projeto que são importantes para você

: Obtenha uma visão geral de alto nível das métricas do projeto que são importantes para você Automação de tarefas : Use a IA da Monday para automatizar solicitações, atribuir tarefas a membros da equipe e atribuir níveis de sentimento a dados textuais

: Use a IA da Monday para automatizar solicitações, atribuir tarefas a membros da equipe e atribuir níveis de sentimento a dados textuais Fluxos de trabalho personalizados: Crie fluxos de trabalho sem código para coordenar tarefas entre vários departamentos

Limitações da Monday.com

A plataforma não possui recursos de relatórios detalhados, o que dificulta a obtenção de uma visão granular das métricas críticas

A configuração da ferramenta é bastante complicada e seu uso não é muito intuitivo

Preços da Monday.com

Gratuito para sempre

Básico : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Standard : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Pro : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Monday.com classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 12.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 5.000 avaliações)

➡️ Read More:

15 modelos gratuitos de plano de comunicação de projeto

7. Notion (melhor para gerenciamento de projetos e colaboração criativa)

via Noção O Notion permite que as equipes criem sistemas sofisticados para gerenciar projetos, simplificar fluxos de trabalho e centralizar informações importantes.

Você pode criar bancos de dados extensos no Notion para acompanhar o progresso do projeto, gerenciar pipelines de vendas, planejar publicações em blogs e muito mais. A plataforma também oferece uma ampla gama de modelos para aumentar sua produtividade e eficiência.

Melhores recursos do Notion

Espaço de trabalho conectado : Divida projetos complexos em tarefas acionáveis e atribua-as aos membros apropriados da sua equipe com datas de vencimento, descrições de tarefas e dependências. Veja os principais marcos em uma linha do tempo, organize as informações usando tabelas e visualize o progresso com gráficos

: Divida projetos complexos em tarefas acionáveis e atribua-as aos membros apropriados da sua equipe com datas de vencimento, descrições de tarefas e dependências. Veja os principais marcos em uma linha do tempo, organize as informações usando tabelas e visualize o progresso com gráficos Assistente de IA integrado : Obtenha respostas para suas consultas de trabalho, analise PDFs e converse sobre literalmente qualquer assunto com o Notion AI

: Obtenha respostas para suas consultas de trabalho, analise PDFs e converse sobre literalmente qualquer assunto com o Notion AI Criador de sites: Escolha entre mais de 10.000 modelos para criar sites sobre qualquer assunto usando o 'Sites' - não é necessário conhecimento de programação

Limitações do Notion

À medida que a complexidade do projeto aumenta, a organização de anotações e documentos pode resultar em um espaço de trabalho altamente desordenado

O compartilhamento de anotações com não usuários pode ser um desafio e complicar os fluxos de trabalho, que dependem muito de participantes externos

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Mais : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Business : $18/mês por usuário

: $18/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Notion AI: Pode ser adicionado a qualquer plano por US$ 10/mês por usuário

Notion ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Dica profissional: Se a sua equipe se concentra muito em processos relacionados a documentos, pode ser uma boa ideia criar uma estratégia de ponta a ponta

fluxo de trabalho de gerenciamento de documentos

para evitar ineficiências e erros.

8. Bitrix24 (melhor para CRM avançado e gerenciamento de tarefas)

via Bitrix24 Uma plataforma de gerenciamento de negócios, o Bitrix24 oferece funcionalidades de CRM juntamente com recursos para colaboração, gerenciamento de tarefas, criação de sites, gerenciamento de RH e automação de fluxo de trabalho .

Com soluções baseadas na nuvem e no local, a plataforma é adequada para pequenas e médias empresas que desejam gerenciar suas operações diárias em um só lugar.

Melhores recursos do Bitrix24

Gerenciamento do pipeline de vendas : Gerencie leads, contatos, informações de clientes, negócios e pipelines no Bitrix24 CRM

: Gerencie leads, contatos, informações de clientes, negócios e pipelines no Bitrix24 CRM Criador de sites : Crie páginas de destino sem codificação, capture leads com formulários personalizados e hospede seus sites em um CMS gratuito

: Crie páginas de destino sem codificação, capture leads com formulários personalizados e hospede seus sites em um CMS gratuito Gerenciamento de funcionários: Simplifique as operações de RH e mantenha um registro dos perfis de seus funcionários, da estrutura da empresa, do desempenho e das políticas

Limitações do Bitrix24

A ferramenta oferece integrações limitadas com sistemas empresariais de terceiros

O gerenciamento de negócios e funis de vendas é bastante complexo em comparação com outros CRMs

Preços do Bitrix24

Gratuito para sempre

Básico : $49/mês para 5 usuários

: $49/mês para 5 usuários Standard : $99/mês para 50 usuários

: $99/mês para 50 usuários Profissional : uS$ 199/mês para 100 usuários

: uS$ 199/mês para 100 usuários Enterprise: uS$ 399/mês para 250 usuários

Bitrix24 ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 900 avaliações)

9. Asana (melhor para organização de tarefas e gerenciamento de projetos)

via Asana A Asana é mais um poderoso plataforma de gerenciamento de projetos que pode ser usada para gerenciamento de campanhas, planejamento organizacional, gerenciamento de metas, integração, etc.

Recursos como regras, modelos, formulários de entrada de solicitações e atualizações em massa tornam o gerenciamento do fluxo de trabalho na Asana simples e perfeito.

Melhores recursos da Asana

Visibilidade das tarefas : Adicione tarefas e subtarefas para projetos de várias etapas, marcos para pontos de controle críticos e agilize as aprovações

: Adicione tarefas e subtarefas para projetos de várias etapas, marcos para pontos de controle críticos e agilize as aprovações Gerenciamento de recursos : Use os recursos de planejamento de capacidade e carga de trabalho para garantir que a sua equipe trabalhe com a capacidade ideal

: Use os recursos de planejamento de capacidade e carga de trabalho para garantir que a sua equipe trabalhe com a capacidade ideal IA da Asana: Obtenha ajuda para fazer a triagem das solicitações recebidas e atribuí-las como tarefas. Redija cópias, priorize o trabalho e otimize a alocação de recursos com IA inteligente

Limitações da Asana

Alguns usuários disseram que era difícil obter assistência oportuna no chat ou mesmo por meio do recurso de ajuda on-line

Os status das tarefas em um projeto geralmente precisam ser atualizados manualmente, e isso se torna bastante desafiador quando há várias tarefas e subtarefas

Preços da Asana

Gratuito para sempre

Para iniciantes : uS$ 13,49/mês por usuário

: uS$ 13,49/mês por usuário Avançado: uS$ 30,49/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Asana

G2 : 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 13.000 avaliações)

Dica profissional: Criar modelos de lista de tarefas para processos recorrentes, como relatórios semanais ou projetos de integração. Duplique-os sempre para que sua equipe permaneça organizada e eficiente.

10. Coda (melhor para colaboração de documentos e eficiência de fluxo de trabalho)

via Coda.io A plataforma versátil do Coda reúne documentos, planilhas e aplicativos em um único espaço.

Ela permite que você faça anotações, crie tabelas e capture informações usando documentos interativos e elementos personalizáveis. As equipes podem usar o Coda para organizar espaços de trabalho digitais e promover fluxos de trabalho colaborativos para facilitar o trabalho diário.

Melhores recursos do Coda

Documentação interativa : Capture informações importantes em documentos que imitam a interface familiar de um processador de texto, mas com tabelas interativas, textos explicativos, conteúdo recolhível e layout de várias colunas

: Capture informações importantes em documentos que imitam a interface familiar de um processador de texto, mas com tabelas interativas, textos explicativos, conteúdo recolhível e layout de várias colunas Tabelas conectadas : Organize os dados de forma lógica com a ajuda de planilhas e use exibições personalizadas para visualizar os dados da maneira que preferir

: Organize os dados de forma lógica com a ajuda de planilhas e use exibições personalizadas para visualizar os dados da maneira que preferir Assistente de trabalho: Gere tabelas, gere conteúdo automaticamente e obtenha insights instantâneos sobre o trabalho usando o Coda AI

Limitações do Coda

O Coda pode ser bastante lento quando usado para projetos grandes e complexos

A criação de documentos requer algum conhecimento de codificação, o que o torna um desafio para usuários não técnicos

Preços do Coda

Gratuito para sempre

Pro : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Equipe : $30/mês por usuário

: $30/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Coda ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 90 avaliações)

11. Flock (melhor para comunicação em tempo real e coordenação de tarefas)

via Rebanho O Flock oferece recursos como mensagens instantâneas, chamadas de áudio e vídeo, bate-papo, gerenciamento de tarefas e canais para uma colaboração eficaz com os membros da equipe. É simples de usar e uma boa opção para equipes que preferem uma ferramenta de produtividade sem a complexidade de ferramentas de nível empresarial como o Slack ou a Microsoft.

melhores recursos do #### Flock

Videoconferência : Conecte-se com colegas por voz ou vídeo a qualquer momento e compartilhe sua tela para adicionar contexto às discussões

: Conecte-se com colegas por voz ou vídeo a qualquer momento e compartilhe sua tela para adicionar contexto às discussões Rastreamento de tarefas : Crie tarefas compartilhadas diretamente no aplicativo para você e sua equipe e use lembretes para ficar à frente das tarefas

: Crie tarefas compartilhadas diretamente no aplicativo para você e sua equipe e use lembretes para ficar à frente das tarefas Pesquisa: Recupere qualquer informação que seja importante para você - arquivos, links, imagens ou mensagens específicas - com a funcionalidade de pesquisa integrada

limitações do #### Flock

A funcionalidade de pesquisa não é muito útil quando você deseja voltar às mensagens mais antigas

Algumas vezes as notificações atrasam ou faltam completamente, o que faz com que mensagens importantes sejam perdidas

Preços do Flock

Gratuito para sempre

Pro : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Flock classificações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

ClickUp: Tudo o que você precisa para melhorar o gerenciamento de projetos

O Lark é uma boa ferramenta para equipes que procuram uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permita a colaboração, a documentação e o acompanhamento de tarefas. Embora ela dê conta do recado, talvez você também queira considerar alternativas ao Lark se quiser algo mais avançado.

O ClickUp oferece um espaço de trabalho completo enriquecido com IA, perfeito para automatizar tarefas e aumentar a produtividade. Seu conjunto abrangente de ferramentas inclui gerenciamento avançado de tarefas usando campos personalizados, quadros Kanban, listas e exibições personalizáveis para gerenciamento de dados.

Acrescente as soluções integradas do ClickUp para documentação, comunicação de equipe e gerenciamento de tempo à mistura e você terá um vencedor. 🏆

Com o ClickUp, você tem uma solução escalável e rica em recursos para todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos.

