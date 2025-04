Faça o melhor em cada tarefa com 15 aplicativos de produtividade para estudantes

Sempre começa da mesma forma. Você se senta com as melhores intenções - abre o laptop, talvez até um livro de texto - e, cinco minutos depois, de alguma forma, está assistindo a um vídeo sobre como as baleias sonham.

Parece familiar? Manter-se no caminho certo parece um jogo impossível entre notificações intermináveis e uma lista crescente de tarefas.

É aí que entram os aplicativos de produtividade para estudantes. ✅

Se você precisa de uma maneira mais inteligente de organizar listas de tarefas, planejar sua semana com o Google Agenda ou finalmente experimentar a técnica Pomodoro para vencer a procrastinação, essas ferramentas foram criadas para facilitar a vida do estudante.

Neste blog, conheceremos os 15 melhores aplicativos de produtividade para estudantes. Vamos começar!

⏰ Resumo de 60 segundos

Fizemos o trabalho braçal e compilamos os 15 melhores aplicativos de produtividade para estudantes:

ClickUp (melhor ferramenta de produtividade tudo em um)

Google Calendar (melhor para agendamento simplificado e gerenciamento de tarefas)

Google Drive (melhor para gerenciamento colaborativo de arquivos)

Forest (melhor para manter o foco por meio de gamificação)

Microsoft OneNote (melhor para fazer anotações de forma versátil e colaborativa)

Cold Turkey (melhor para produtividade sem distrações)

Quizlet (melhor para ferramentas de estudo interativas e personalizadas)

RescueTime (melhor para controle automático de tempo e aprimoramento do foco)

Anki (melhor para dominar o material por meio de repetição espaçada)

Todoist (melhor para gerenciamento de tarefas simples e intuitivo)

Notion (melhor para organização completa e personalização do espaço de trabalho)

Habitica (melhor para gamificar seus hábitos e produtividade)

Freedom (melhor para gerenciar distrações digitais em todos os dispositivos)

Grammarly (melhor para aprimorar a qualidade da escrita com assistência de IA)

Pomofocus (melhor para gerenciamento de tempo estruturado e foco)

O que você deve procurar nas ferramentas de produtividade para estudantes?

Os alunos geralmente têm dificuldades com gerenciamento de tempo e consideram-no uma das principais fontes de estresse e sobrecarga no dia a dia. De fato, 45% dos estudantes universitários americanos afirmaram sofrer "mais do que a média de estresse", enquanto 33% dos estudantes relataram "média de estresse"

Embora não sejam uma solução abrangente, os aplicativos de produtividade podem ajudar a resolver esses problemas em grande parte, ajudando os alunos a economizar tempo, otimizar tarefas e promover o foco.

Aqui estão os principais recursos que você deve procurar em seu aplicativo de produtividade preferido:

✅ Listas de tarefas personalizáveis: Selecione aplicativos de produtividade que organizem as tarefas com opções para definir prioridades, prazos e lembretes recorrentes

integração de calendário: Escolha aplicativos de produtividade com o recurso de sincronização de agendas com o Google Calendar ou ferramentas semelhantes para evitar perda de prazos ou sobreposições

temporizadores de foco: Escolha aplicativos de produtividade com cronômetros Pomodoro integrados ou recursos de bloqueio de aplicativos para minimizar as distrações durante as sessões de estudo

sincronização e backup na nuvem: Opte por ferramentas de produtividade que permitam o acesso a anotações, tarefas e arquivos em vários dispositivos, garantindo que você esteja sempre conectado

opções de caderno digital: Priorize as ferramentas de produtividade para alunos que funcionam como aplicativos de anotações para entradas multimídia, como imagens, notas de voz e anotações escritas à mão

ferramentas de colaboração: Opte por aplicativos de produtividade com quadros de tarefas compartilhados, compartilhamento de arquivos e canais de comunicação para projetos em grupo

Rastreamento de tempo: Concentre-se em ferramentas de produtividade que registram como você gasta suas horas, ajudando a identificar os gargalos de produtividade na sua vida de estudante

Os 15 melhores aplicativos de produtividade para estudantes

O aplicativo de produtividade certo faz a diferença entre sobreviver e prosperar em sua vida acadêmica. Vamos descobrir os 15 melhores aplicativos de produtividade para estudantes:

1. ClickUp (a melhor ferramenta de produtividade tudo-em-um para estudantes)

Experimente o ClickUp

Aplicativos de produtividade para estudantes : ClickUp

O primeiro é ClickUp -seu melhor amigo de estudos e aplicativo de produtividade tudo-em-um criado para facilitar a vida de estudante. Seja gerenciando tarefas, acompanhando projetos de classe ou organizando sua vida pessoal, o ClickUp tem as ferramentas para ajudá-lo a se manter no topo. ClickUp para estudantes é como ter um assistente pessoal, um gerente de projetos e um guru da produtividade, tudo em um só lugar. Perfeito para o gerenciamento do tempo no ambiente de aprendizado universitário, o ClickUp oferece vários recursos para agilizar seu fluxo de trabalho acadêmico e manter-se organizado.

Ele inclui recursos como o gerenciamento de tarefas - com tarefas personalizáveis, subtarefas e listas de verificação para dividir as tarefas. Você pode usá-lo para definir lembretes de prazos, acompanhar o progresso visualmente e colaborar em projetos de grupo usando listas de tarefas e documentos compartilhados.

O ClickUp também facilita a tomada de notas, a criação de documentos e a definição de metas, mantendo todo o trabalho do curso centralizado.

Dica profissional: Você sabia que Modelo do ClickUp para fazer as coisas (lista simples) é inspirado no famoso método GTD de David Allen? Use esse modelo para dividir até mesmo as tarefas mais difíceis em pequenas etapas - ideal para transformar aquele cronograma de estudos caótico ou um projeto iminente em um plano sem estresse. O Modelo de produtividade pessoal ClickUp é outra ferramenta bônus que pode ajudá-lo a manter o foco!

Experimente o ClickUp Brain

ClickUp Brain

Além disso, Cérebro ClickUp aumenta o gerenciamento do seu tempo, permitindo que você crie anotações diretamente do assistente de redação com IA. Ele também ajuda a criar e-mails, ensaios ou esboços refinados, enquanto recursos como transcrição e respostas rápidas simplificam a comunicação.

Acompanhe suas sessões de estudo e implemente o bloqueio de tempo para manter-se produtivo com o recurso de controle de tempo do ClickUp

Se você tem dificuldade em gerenciar seu tempo de concentração para sessões de estudo, o recurso Rastreador de tempo ClickUp é um salva-vidas. Registre o tempo que você gasta em tarefas específicas, como revisar slides de palestras ou trabalhar em tarefas.

Você também pode implementar métodos de bloqueio de tempo usando o rastreador para alocar períodos de estudo, como intervalos de foco de 25 minutos seguidos de intervalos de 5 minutos, para manter-se produtivo e evitar o esgotamento.

Usar o ClickUp Tasks

Tarefas do ClickUp

Além disso, Tarefas do ClickUp é excelente para dividir tarefas grandes em tarefas menores e mais gerenciáveis. Defina prazos, priorize tarefas e adicione notas ou recursos diretamente a cada uma delas.

Por exemplo, se estiver escrevendo um trabalho de pesquisa, crie tarefas para delinear, pesquisar, redigir e editar, garantindo que nenhuma etapa seja esquecida. 🛠️

Melhores recursos do ClickUp

Mapeie ideias, atribua tarefas e crie um fluxo de trabalho visual com o Quadro branco do ClickUp para que todos no grupo possam vê-lo e atualizá-lo em tempo real

Configure fluxos de trabalho por meio de Automação do ClickUp que lidam com tarefas repetitivas, como a semanalplanos de produtividade ou lembretes de prazos de trabalhos automaticamente

Organize sua carga de trabalho acadêmico com mais de 15 exibições personalizadas visualizando suas tarefas em uma lista, acompanhando os prazos de projetos em um calendário ou organizando sua agenda de preparação para exames com gráficos de Gantt

Use Bloco de notas ClickUp e Documentos do ClickUp para anotar ideias ou criar documentos abrangentes com páginas aninhadas

Grave sua tela usando Clipes do ClickUp para buscar feedback ou obter clareza sobre atribuições específicas e tarefas relacionadas

Criar um site personalizado personalizado no ClickUp para monitorar suas tarefas, notas e prazos, tudo em um só lugar para ter uma visão geral do seu semestre

Limitações do ClickUp

Alguns recursos avançados, como determinadas visualizações, ainda não estão totalmente funcionais no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresa: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

➡️ Leia mais: 10 metas SMART para estudantes universitários (dicas e exemplos de definição de metas)

2. Google Agenda (melhor para agendamento simplificado e gerenciamento de tarefas)

via Google Calendar O Google Agenda é ideal para alunos que desejam se manter organizados enquanto gerenciam uma agenda lotada. Sua capacidade de alinhar tarefas, eventos e compromissos diretamente em uma linha do tempo visual faz dele um dos melhores aplicativos de produtividade para os alunos equilibrarem prazos acadêmicos com atividades extracurriculares.

Deseja planejar toda a sua semana? Arraste e solte eventos na linha do tempo para ver onde encaixar aquela sessão de biblioteca ou pausa para o café tão necessária. Além disso, codifique seu calendário por cores para diferenciar entre aulas, sessões de estudo e tempo livre. 🎨

Melhores recursos do Google Calendar

Adicione e acompanhe tarefas diretamente em seu calendário para um alinhamento claro dos prazos

Agende e compartilhe horários de compromissos para sessões de estudo ou reuniões com links de reserva

Ative os e-mails da agenda diária para ficar atualizado sobre sua programação todas as manhãs

limitações do Google Calendar

Alguns recursos são muito simplistas para o gerenciamento complexo de tempo e projetos

Preços do Google Agenda

Versão gratuita

Business Starter: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: US$ 18/mês por usuário

US$ 18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Revisões e classificações do Google Agenda

G2: 4,6/5 (mais de 42.600 avaliações)

4,6/5 (mais de 42.600 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 3.300 avaliações)

3. Google Drive (melhor para gerenciamento colaborativo de arquivos)

via Google Drive O Google Drive é a ferramenta mais acessível para alunos que gerenciam projetos em grupo, compartilham tarefas ou organizam materiais de estudo. O armazenamento em nuvem e os recursos colaborativos da plataforma permitem acessar, editar e compartilhar arquivos em tempo real em todos os dispositivos.

Desde o armazenamento de anotações de palestras até a coedição de apresentações com colegas de classe, o Google Drive mantém tudo em um local acessível. Use o Google Docs para escrever redações em conjunto, o Google Sheets para criar listas de tarefas e o Google Slides para criar apresentações e armazená-las no Drive! ⭐

Melhores recursos do Google Drive

Armazene e organize notas de aula, projetos e arquivos na nuvem

Colabore e digitalize documentos físicos e carregue-os no Drive para que outros colegas de equipe possam acessá-los instantaneamente

Esqueça o incômodo de salvar e fazer upload de atualizações novas e importantes em uma nuvem com o Drive, que salva automaticamente todas as alterações

Limitações do Google Drive

O limite de armazenamento gratuito de 15 GB é restritivo para alunos que precisam de muitos arquivos

Recursos básicos quando comparados a outras ferramentas de produtividade para estudantes universitários

Preços do Google Drive

Gratuito (até 15 GB)

Básico (100 GB): US$ 1,99/mês por usuário

US$ 1,99/mês por usuário Premium (2 TB): US$ 9,99/mês por usuário

US$ 9,99/mês por usuário AI Premium (2 TB): US$ 19,99/mês por usuário

Revisões e classificações do Google Drive

G2: 4,7/5 (42.620+ avaliações)

4,7/5 (42.620+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 4.200 avaliações)

4. Forest (Melhor para manter o foco por meio de gamificação)

via ForestFloresta usa a gamificação para ajudar os alunos a se manterem produtivos e minimizarem as distrações. Ao plantar uma árvore virtual toda vez que você se concentra, o aplicativo o incentiva a não usar o telefone

Com o tempo, sua produtividade se traduz em plantio de árvores virtuais em uma exuberante floresta virtual e contribuição para uma causa sustentável. É isso mesmo, você pode usar as moedas virtuais do Forest para ajudar a plantar árvores reais! Isso o torna perfeito para alunos que gostam de motivação visual e de transformar tarefas em desafios divertidos.

Melhores recursos do Forest

Plante árvores virtuais que crescem enquanto você se concentra em transformar o trabalho árduo em uma recompensa visual

Fique longe de aplicativos que distraem, pois sair do aplicativo Forest faz com que sua árvore morra

Construa uma floresta virtual personalizada ao longo do tempo, refletindo seu foco e produtividade

Limitações do Forest

Integração limitada com ferramentas externas de produtividade, como gerenciadores de tarefas ou calendários

A extensão para o Chrome é limitada e apresenta algumas falhas

Preços do Forest

Compra única: US$ 3,99/usuário

➡️ Leia mais: Dicas de gerenciamento de projetos mais importantes para estudantes

5. Microsoft OneNote (melhor para fazer anotações versáteis e colaborativas)

via MicrosoftMicrosoft OneNote é um aplicativo avançado de anotações que se adapta ao seu estilo exclusivo de anotações. Ele o ajuda a organizar perfeitamente anotações de palestras, brainstorming de ideias e esboços de diagramas.

Os recursos de transcrição de voz e compartilhamento são especialmente úteis para capturar palestras em qualquer lugar e colaborar com colegas de classe em projetos. Além disso, sua integração com o Microsoft Office garante um fluxo de trabalho tranquilo. Acessível em qualquer dispositivo, o OneNote é uma ótima ferramenta para manter-se organizado e aumentar a produtividade. 📝

Melhores recursos do Microsoft OneNote

Use tinta digital para desenhar, anotar e destacar notas para uma experiência de aprendizado personalizada

Grave e transcreva palestras diretamente no aplicativo para facilitar a revisão posterior

Colabore com colegas de classe ou professores compartilhando e editando anotações em tempo real

Limitações do Microsoft OneNote

A sincronização pode não ser confiável ao alternar entre dispositivos ou trabalhar off-line

Preços do Microsoft OneNote

Versão gratuita

Microsoft 365 Personal: US$ 6,99/mês por usuário

US$ 6,99/mês por usuário Microsoft 365 Family: US$ 9,99/mês por usuário (até 6 usuários)

Revisões e classificações do Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.790 avaliações)

Dica profissional: Se você não estiver usando o Ferramentas de IA para suas anotações você provavelmente perderá uma maior economia de tempo e produtividade.

6. Cold Turkey (melhor para produtividade sem distrações)

via Turquia Fria O Cold Turkey é a melhor ferramenta se você tiver dificuldade para se concentrar devido a distrações de sites, aplicativos ou jogos.

Ao permitir que você bloqueie sites, aplicativos ou até mesmo a Internet inteira, o Cold Turkey cria um ambiente de trabalho disciplinado que é difícil de burlar. Essa ferramenta é especialmente valiosa se você luta constantemente contra a procrastinação - ela o força a priorizar tarefas e a recuperar sua produtividade.

Melhores recursos do Cold Turkey

Faça pausas em horários predefinidos com cronômetros baseados na técnica Pomodoro que alterna o bloqueio entre ligado e desligado enquanto você trabalha

Bloquear conteúdo incorporado que é carregado em um iframe, como vídeos do YouTube

Bloqueie as configurações para evitar alterações durante os blocos ativos, garantindo a responsabilidade

Limitações do Cold Turkey

Não há suporte para dispositivos móveis devido a limitações do sistema operacional

Preço do Cold Turkey

Pagamento único de US$ 39 por usuário

7. Quizlet (melhor para ferramentas de estudo interativas e personalizadas)

via questionárioQuestionário é a sua ferramenta de estudo para aprender por meio de flashcards interativos, testes práticos e ferramentas com tecnologia de IA, como o Q-Chat, que tornam o aprendizado eficiente e envolvente. É especialmente útil para alunos que estão se preparando para exames em qualquer matéria, permitindo que criem conteúdo personalizado ou acessem conjuntos selecionados por especialistas.

Com recursos como Modo de Aprendizado e acompanhamento personalizado do progresso, o Quizlet se adapta ao seu estilo e ritmo de aprendizado. As ferramentas colaborativas e o conteúdo verificado por especialistas garantem uma preparação eficaz para exames, testes ou trabalhos cotidianos em sala de aula.

Melhores recursos do Quizlet

Memorize e internalize conceitos com mais precisão com a prática de recuperação

Use testes práticos personalizados que passam de perguntas simples para complexas à medida que você progride

Aumente o envolvimento em sala de aula com jogos ao vivo, como o Quizlet Live

Limitações do Quizlet

Perguntas repetitivas em determinados conjuntos tornam-se irritantes com o tempo

É mais um aplicativo de aprendizado do que um aplicativo de produtividade para ajudar os alunos a manter o foco

Preços do Quizlet

Plano gratuito: $0

$0 Quizlet Plus: US$ 7,99/mês por usuário

Revisões e classificações do Quizlet

G2: 4,5/5 (mais de 280 avaliações)

4,5/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

💡 Dica profissional: Use a IA para aumentar a produtividade para criar questionários adaptados ao seu material de estudo. Insira suas anotações ou tópicos importantes e deixe a IA gerar perguntas de múltipla escolha ou flashcards para testar sua compreensão. É uma maneira divertida e eficiente de se preparar para exames ou reforçar o aprendizado!

8. RescueTime (melhor para controle automático de tempo e aprimoramento do foco

via RescueTimeRescueTime ajuda você a controlar seu tempo automaticamente e a criar hábitos produtivos. Ao fornecer insights detalhados sobre o seu dia, ele identifica distrações e destaca áreas que podem ser melhoradas, garantindo que você permaneça no topo de suas metas acadêmicas.

Com recursos como Focus Sessions, definição de metas e rastreamento automático de atividades, o RescueTime ajuda você a gerenciar os horários de estudo com eficiência. Identifique e entenda seu padrão de estudo para manter-se no topo de suas metas, maximizando a produtividade, minimizando a procrastinação e criando um melhor equilíbrio. 🕒

Melhores recursos do RescueTime

Bloqueie sites e aplicativos que distraem enquanto define períodos de foco dedicados

Obtenha insights em tempo real sobre suas atividades diárias com rastreamento automatizado

Defina metas personalizadas e acompanhe o progresso com tendências e percepções detalhadas

Limitações do RescueTime

Integração limitada entre aplicativos móveis e de desktop

Preços do RescueTime

Lite: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Premium Solo: $12/mês

$12/mês Premium Team: $9/mês por usuário

Revisões e classificações do RescueTime

G2: 4,1/5 (mais de 85 avaliações)

4,1/5 (mais de 85 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

9. Anki (melhor para dominar o material por meio de repetição espaçada)

via Anki O Anki é sua melhor aposta para reter informações de forma eficiente e a longo prazo. A plataforma emprega repetição espaçada para aumentar a retenção a longo prazo, o que a torna ideal para dominar assuntos complexos.

Os cartões personalizáveis e ricos em mídia do Anki suportam texto, imagens, áudio e vídeo, atendendo a diversos estilos de aprendizagem e tornando-os indispensáveis para aprender um novo idioma ou memorizar conceitos complexos.

Seja na preparação para exames, no domínio do vocabulário ou na retenção de conceitos detalhados, o Anki ajuda você a se concentrar no que mais importa. 💾

Melhores recursos do Anki

Otimize seu tempo de estudo com o sistema de agendamento inteligente do Anki para obter o máximo de eficiência

Fóruns de usuários ativos e cheios de recursos para ajudar com problemas durante o uso

Sincronize os decks entre dispositivos com o AnkiWeb para um estudo contínuo em qualquer lugar

Limitações do Anki

As notificações do AnkiDroid às vezes são inconsistentes, exigindo verificações manuais do aplicativo

A curva de aprendizado do Anki é um pouco acentuada em comparação com outros aplicativos de produtividade para estudantes

Preços do Anki

Grátis

Aplicativo móvel para iOS: US$ 24,99 (compra única)

Comentários e classificação da Anki

G2: 4,7/5 (mais de 25 avaliações)

4,7/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

10. Todoist (melhor para gerenciamento de tarefas simples e intuitivo)

via Todoist O Todoist é ideal se você estiver procurando uma ferramenta limpa e fácil de usar para organizar com eficiência suas tarefas e prioridades. Ele se destaca por sua simplicidade, oferecendo recursos como entrada em linguagem natural para adicionar tarefas e filtros poderosos para categorização fácil e rápida.

A interface intuitiva da plataforma permite que você divida as tarefas em tarefas gerenciáveis, defina prazos e priorize o que é mais importante para ter sucesso nos estudos.

Seja para planejar tarefas, acompanhar atividades extracurriculares ou definir lembretes para projetos em grupo, a flexibilidade do Todoist faz dele uma ferramenta essencial para estudantes ocupados. Com sincronização entre dispositivos e recursos inteligentes, ele é excelente para se manter produtivo em qualquer lugar. 🗃️

Melhores recursos do Todoist

Defina lembretes recorrentes para hábitos diários, como revisar anotações ou assistir às aulas

Organize e priorize tarefas usando rótulos, filtros e quadros para melhorar o foco

Acompanhe o progresso com insights de produtividade e recursos de definição de metas

Limitações do Todoist

Recursos de colaboração limitados em comparação com ferramentas completas de gerenciamento de projetos e outros aplicativos

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Gratuito Pro: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Empresarial: $8/mês por usuário

Avaliação e classificação do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

4,4/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

11. Notion (melhor para organização completa e personalização do espaço de trabalho)

via Notion Com sua interface altamente personalizável, Noção ajuda os alunos a criar configurações personalizadas para fazer anotações, rastrear tarefas e gerenciar projetos, permitindo que eles simplifiquem suas rotinas de estudo. Desde a criação de listas de tarefas até a manutenção de um caderno digital, o Notion se adapta a todos os estilos e necessidades de aprendizagem.

O aplicativo permite a colaboração, tornando-o ideal para projetos em grupo e sessões de estudo. Com modelos de produtividade para cada caso de uso, o Notion se adapta ao seu fluxo de trabalho e ajuda a organizar seu calendário acadêmico. ✍️

Melhores recursos do Notion

Crie painéis personalizados com uma combinação de tarefas, notas e bancos de dados

Crie relações dinâmicas entre notas, agendas e recursos por meio de bancos de dados vinculados

Colabore com colegas de classe em tempo real com páginas compartilhadas e históricos de versões

Limitações de movimento

As opções avançadas de personalização parecem muito difíceis para novos usuários

Os recursos off-line limitados são um desafio sem acesso consistente à Internet.

Preços do Notion

Gratuito : uS$ 0/mês por usuário (uploads limitados de arquivos de 5 MB)

: uS$ 0/mês por usuário (uploads limitados de arquivos de 5 MB) Mais : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Business : uS$ 18/mês por usuário

: uS$ 18/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Revisão e classificação da nação

G2 : 4.7/5 (mais de 5.800 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.200 avaliações)

12. Habitica (melhor para gamificar seus hábitos e produtividade)

via Habitica O Habitica é um aplicativo de produtividade exclusivo que transforma o gerenciamento de tarefas em um jogo de interpretação de papéis envolvente. Essa gamificação o torna ideal para estudantes que buscam criar hábitos e manter-se organizados. Registre seus hábitos, metas diárias e tarefas e ganhe recompensas como equipamentos de batalha, animais de estimação e habilidades mágicas à medida que você sobe de nível.

Se você não cumprir as tarefas, sofrerá penalidades, o que acrescenta um senso lúdico de responsabilidade.

Além disso, junte-se a amigos para derrotar monstros e realizar missões juntos. Essa abordagem interativa promove a responsabilidade e a consistência, ajudando efetivamente os alunos a gerenciar sua carga de trabalho acadêmico e seus compromissos pessoais.

Melhores recursos do Habitica

Crie hábitos personalizados, tarefas diárias e listas, ganhando pontos de experiência e desbloqueando conquistas à medida que você progride

Crie e participe de guildas para obter responsabilidade e interação social com outras pessoas

Personalize avatares para refletir o progresso e as conquistas

Limitações do Habitica

A interface do usuário poderia se beneficiar de atualizações para melhorar a clareza e a personalização

Sempre requer conectividade estável e de alta velocidade com a Internet para um bom funcionamento

Preços do Habitica

Plano gratuito

Mensal: US$ 4,99/mês por usuário

13. Freedom (melhor para gerenciar distrações digitais em todos os dispositivos)

via Freedom O Freedom é um aplicativo de produtividade desenvolvido para ajudar os alunos a minimizar as distrações digitais, bloqueando o acesso a sites e aplicativos específicos em vários dispositivos. Ao criar um ambiente focado e livre de distrações, o Freedom permite que os alunos se concentrem em seus estudos e aumentem a produtividade geral.

Com o Freedom, programe sessões de estudo focadas, sincronize as preferências de bloqueio entre dispositivos e utilize os recursos de ruído ambiente para manter a concentração. Essa abordagem abrangente ajuda a desenvolver hábitos de estudo eficazes e a atingir metas acadêmicas. 🛡️

Melhores recursos do Freedom

Bloqueie sites e aplicativos que causam distração em todos os dispositivos com sincronização entre dispositivos para manter o foco

Planeje e automatize sessões de bloqueio para alinhar com os horários de estudo

Habilite o Modo Bloqueado para evitar o término prematuro das sessões de bloqueio

Limitações de liberdade

Atualmente, os usuários do Android só podem criar uma lista de bloqueio padrão, o que limita a personalização

Preços do Freedom

Premium: US$ 8,99/mês por usuário

US$ 8,99/mês por usuário Para sempre: US$ 199

14. Grammarly (melhor para melhorar a qualidade da redação com assistência de IA)

via Grammarly O Grammarly não se limita a corrigir a gramática - é um aplicativo inteligente Assistente de redação com IA projetado para elevar todos os aspectos de sua comunicação. Seus recursos avançados ajudam na elaboração de ensaios bem estruturados, trabalhos de pesquisa e tarefas, garantindo uma redação acadêmica polida e eficaz.

Por meio de uma integração perfeita em várias plataformas, como Microsoft Word, Google Docs e navegadores da Web, o Grammarly ajuda os alunos a manter uma redação de alta qualidade em vários aplicativos. 📚

Melhores recursos do Grammarly

Oferece sugestões avançadas de gramática, ortografia e tom para uma comunicação refinada, além de verificações de plágio

OfereceFerramentas baseadas em IA para reescrita de frases, aprimoramento de vocabulário e citações automáticas

Geração e formatação automática de citações diretamente do navegador

Limitações da gramática

Ocasionalmente excessivamente agressivo com sugestões, causando distrações

A assinatura para recursos avançados pode ser alta para estudantes preocupados com o orçamento

Preços do grammarly

**Gratuito

Pro: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Revisões e classificações gramaticais

G2: 4,7/5 (9.700+ avaliações)

4,7/5 (9.700+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (7.100+ avaliações)

15. Pomofocus (melhor para gerenciamento de tempo estruturado e foco)

via Pomofocus **Você sabia que a técnica Pomodoro foi inventada por um estudante universitário chamado Francesco Cirillo no final da década de 1980?

O Pomofocus é um cronômetro Pomodoro simples, mas eficaz, projetado para ajudá-lo a se manter produtivo e gerenciar seu tempo com eficiência. Com recursos como rastreamento de tarefas, cronômetros personalizáveis e relatórios visuais de produtividade, o Pomofocus é perfeito para criar um fluxo de trabalho estruturado sem distrações.

Acessível por meio de navegadores de desktop e móveis, ele ajuda os usuários a gerenciar tarefas como estudar, escrever ou programar, promovendo a concentração contínua e o gerenciamento eficiente do tempo. ⏱️

Melhores recursos do Pomofocus

Use um cronômetro Pomodoro personalizável para definir trabalho focado e intervalos de descanso adaptados às suas necessidades

Acompanhe o progresso das tarefas e visualize relatórios diários, semanais e mensais detalhados para monitorar a produtividade

Salve artigos da Web e tarefas repetitivas como modelos para uma configuração rápida e fácil

Limitações do Pomofocus

Não possui funcionalidades abrangentes de gerenciamento de tarefas e controle de tempo encontradas em alguns dos melhores aplicativos de produtividade para estudantes

Preços do Pomofocus

**Gratuito

Premium: $3/mês por usuário

Dê o primeiro passo rumo à produtividade com o ClickUp

A escolha dos melhores aplicativos de produtividade gratuitos depende de suas necessidades específicas - gerenciar tarefas, controlar o tempo ou aumentar o foco.

Embora ferramentas especializadas como Forest ou RescueTime sejam ótimas, ter uma solução completa como o ClickUp simplifica tudo. ✅

Desde quadros brancos colaborativos até automação com IA, a versatilidade do ClickUp significa que você não precisa de várias ferramentas para se manter produtivo. É o aplicativo definitivo para ajudar os alunos a planejar, organizar e executar com eficiência em um único espaço.

Pronto para transformar a maneira como você gerencia sua vida acadêmica? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e assuma o controle de sua produtividade!