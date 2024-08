Dicas de gerenciamento de projetos mais importantes para estudantes

Não importa se você está apenas começando o ensino médio ou terminando sua tese de doutorado, a vida acadêmica vem com experiências inegavelmente únicas.

Como estudante, você não só tem a oportunidade de ampliar seu conhecimento intelectual, mas também de conviver com novos colegas e talvez até viajar pelo mundo! Há uma razão para o seu tio continuar dizendo que a faculdade foi a melhor época da vida dele.

Entretanto, definitivamente não é fácil administrar as pressões e responsabilidades que trazem o sucesso acadêmico.

Um exemplo é como os alunos podem se distrair facilmente com tudo o que acontece on-line e com o aumento da dependência de telefones celulares e tecnologia. Pesquisa realizada por Instituto de Tecnologia de Massachusetts mostrou que a restrição de telefones celulares realmente melhorou os resultados dos testes.

Para ajudar a lidar com a infinidade de desafios e distrações que você enfrentará, neste post compartilharemos algumas dicas sobre como manter a calma e atingir qualquer meta.

1. Divida e conquiste seu trabalho de curso

Uma série de intermináveis tarefas de casa, anotações de aulas e atividades extracurriculares pode facilitar a perda de tempo.

Embora os blocos de anotações em espiral e os post-its possam ser eficazes para se lembrar de coisas no curto prazo se você realmente quiser atingir suas metas, precisará criar uma estratégia infalível de sistema para o sucesso do aluno .

Com o ClickUp Hierarquia é fácil fazer exatamente isso.

Com o nosso Modelo de projeto do aluno se você tiver um projeto, poderá dividir seu trabalho por curso para visualizar facilmente o que precisa ser feito:

Projeto: Seu nome (ou nome do projeto da classe)

Listas: Uma para cada classe

Tarefas: Asitens de ação pelos quais você é responsável em cada aula (preparação para exames, lição de casa, etc.)

Você pode até classificar e/ou filtro suas tarefas para dar um zoom no que é importante!

Bônus **Metas SMART para alunos

Organização de projetos em grupo

Depois de definir sua estrutura, você precisará encontrar maneiras de colaborar efetivamente no trabalho em grupo. É importante identificar um local central onde você possa se comunicar com seus colegas, mas também encontrar ferramentas que o ajudem a delegar itens de ação a diferentes pessoas.

Felizmente, você pode manter essa organização simples e coesa com um ClickUp tarefa .

Em suas tarefas, você pode conversar com seus colegas de equipe no tópico de comentários e @mencionar pessoas para que elas sejam notificadas sobre atualizações relevantes. Você pode até mesmo atribuir um comentário a outro usuário para delegar mini itens de ação.

No lado direito, você pode adicionar detalhes detalhados na descrição da tarefa para que seus colegas de equipe saibam o que está acontecendo e até mesmo incorporar vídeos e imagens para obter mais detalhes.

2. Manter a responsabilidade

Você já decidiu exatamente quando fará aquele guia de estudos para sua aula de literatura espanhola? Que tal classificar suas tarefas mais importantes do dia? Você está tirando proveito das vantagens do recursos de estudo para estudantes ?

A perspectiva de responder a essas perguntas pode fazer com que você entre em uma espiral interminável de procrastinação cheia de culpa. Felizmente, o ClickUp tem alguns recursos simples que podem ajudar!

Configurar status personalizados para delinear as diferentes fases de seu fluxo de trabalho

Simplesmente mova cada tarefa para o próximo status à medida que avança, para que você sempre possa monitorar seu progresso. E não se preocupe, já temos alguns ótimos status configurados para você no modelo Student!

Para inspiração com relação aos status, consulte Os 4 estágios do ciclo de vida do projeto modelos da Venngage. Incluir datas. Adicionar datas de início e vencimento para suas tarefas, arrastando-as e soltando-as em seu Calendário ClickUp. Você pode fazer coisas legais, como colorir as tarefas por lista ou status, ou até mesmo sincronizar suas tarefas diretamente com seu calendário favorito calendário externo .

**Definir prioridades Prioridades também são um recurso extremamente útil para ajudá-lo a enfrentar seus problemas mais graves itens de ação mais urgentes . Classifique as tarefas como de prioridade "urgente", "alta", "normal" ou "baixa" e, em seguida, ordene-as na Visualização de lista para vê-las organizadas de cima para baixo. A priorização é vital para estabelecer uma boa estratégias de gerenciamento de tempo .

Você pode até mesmo salvar sua exibição ordenada como um arquivo Favorito para voltar a ele a qualquer momento!

3. Não se preocupe com as coisas pequenas

Todos nós já experimentamos aquela sensação de horror quando a temporada de exames se aproxima.

Você não só tem 37 provas finais para se preparar, mas também disse ao Joey que organizaria o baile de primavera com ele.

E a Melissa está contando com você para entregar o guia de estudos de Biologia. Ah, e o aniversário da sua mãe está chegando.

Durante esses momentos estressantes na escola, lembre-se de que nem todas as tarefas exigem o mesmo nível de esforço e preparação. E você não precisa controlar tudo na sua cabeça. Com o sistema certo, você pode dividir tudo em partes menores e mais gerenciáveis.

Dois recursos para você subtarefas e listas de verificação .

As subtarefas espelham os corpos de suas tarefas principais e, portanto, permitem que você adicione muitos detalhes. Você pode ter status separados, tópicos de conversa e até mesmo listas de verificação em uma subtarefa.

Por outro lado, as listas de verificação se referem aos itens de linha que estão "concluídos" ou "não concluídos". Elas são para os itens de ação super simples que você pode simplesmente marcar à medida que avança!

Conclusão

Uma forte autodisciplina não é a única chave para ser um ótimo aluno. Na verdade, o sucesso acadêmico tem muito a ver com a maneira como você configura seu ambiente para atingir suas metas. Vale a pena fazer sua pesquisa antes de se comprometer com qualquer novo software. É altamente recomendável dar uma olhada no G2Crowd's Gráfico do melhor software de gerenciamento de projetos para determinar rapidamente quais ferramentas você precisa para seu próximo projeto.

Ao criar um sistema de gerenciamento de projetos confiável que você realmente queira usar, você evitará o estresse e ganhará de volta o tempo que pode dedicar à sua vida de estudante!