Como os exemplos do Business Model Canvas podem orientar sua estratégia

Quando foi a última vez que você se debruçou sobre um plano de negócios? Se você for como a maioria dos empreendedores, ele provavelmente era detalhado (e, sejamos honestos, um pouco esmagador), o que o tornava menos do que ideal para discussões rápidas ou apresentações às partes interessadas.

Mas e se você pudesse destilar os principais elementos do negócio em um formato estruturado e visualmente acessível? É aí que entra o Business Model Canvas (BMC). Ele reúne todas as ideias centrais sobre o seu negócio em um pequeno pacote que pode ser apresentado imediatamente a investidores, parceiros ou membros da equipe.

Neste artigo, examinaremos exemplos reais de modelos de negócios e mostraremos como eles podem orientar sua estratégia. Vamos começar! 📈

Resumo de 60 segundos A criação do Business Model Canvas (BMC) é um processo fácil, passo a passo, para proporcionar uma experiência perfeita. O processo é ainda mais fácil com o ClickUp O BMC é uma ferramenta visual que comprime todo o seu plano de negócios em uma única página Ele inclui nove componentes principais: principais parceiros, principais recursos, canais, relacionamentos com clientes, principais atividades, proposta de valor, estrutura de custos, fluxos de receita, canais de distribuição e segmentos de clientes Muitas empresas e startups de sucesso usam BMCs para orientar e informar suas práticas comerciais

O que é um Business Model Canvas?

O Business Model Canvas é uma ferramenta de gerenciamento estratégico que representa visualmente seu plano de negócios em um formato gráfico e tabular. Ele o ajuda a descrever, projetar, desafiar, inventar e dinamizar seu modelo de negócios.

Um BMC permite que você mapeie seu plano de negócios de forma concisa em um documento de uma página, com nove caixas que representam áreas fundamentais do seu negócio. Você também pode usar um Business Model Canvas como modelo para criar novos planos de negócios.

Introduzido em 2005 por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, da Strategyzer, o modelo é amplamente utilizado em organizações líderes e start-ups em todo o mundo devido ao seu formato eficaz e de fácil digestão.

Você sabia que o Business Model Canvas não se destina apenas a startups, mas é igualmente útil para empresas já estabelecidas quando se trata de dinamizar, lançar novos produtos ou entrar em novos mercados.

Principais componentes de um BMC

O modelo de negócios canvas é normalmente dividido em nove seções, cada uma representando um aspecto crucial do seu negócio:

Parceiros-chave: Inclui os principais parceiros, fornecedores e os recursos que você obtém deles. Os parceiros podem ser segregados com base em tipos de parcerias, como alianças estratégicas ou joint ventures

Principais atividades: Aborda o que deve ser feito para entregar sua proposta de valor. Isso inclui produção, solução de problemas, networking, seleção de plataforma e outras atividades essenciais

Propostas de valor: Definem o que você está oferecendo aos seus clientes. Destaca os problemas que você pretende resolver ou os produtos e serviços que fornece a segmentos específicos de clientes

Principais recursos: Especifica os recursos necessários para sustentar sua proposta de valor, incluindo ativos humanos, de maquinário, intelectuais e financeiros

Relacionamento com o cliente: Detalha o tipo de relacionamento que seus clientes esperam. Isso pode variar de autoatendimento e suporte dedicado a cocriação e construção de comunidades, juntamente com os custos envolvidos

Canais de distribuição: Explica os canais pelos quais os clientes preferem interagir com você. Isso pode incluir lojas físicas, mídia social, e-mail ou outros métodos eficazes

Segmentos de clientes: Identifica os grupos de clientes para os quais você está criando valor. Ele descreve se você tem como alvo um mercado de massa, um nicho de mercado, um mercado segmentado ou grupos diversificados, destacando sua base de consumidores mais crítica

Estrutura de custos: Examina as despesas de sua empresa. Inclui insights sobre quais recursos ou atividades consomem mais dinheiro e como eles contribuem para os custos gerais

Fluxos de receita: Descreve como sua empresa opera e gera receita, por exemplo, por meio de taxas de uso, taxas de assinatura, taxas de licenciamento ou corretagem. Ele também mostra os comportamentos de pagamento do cliente e a contribuição de cada fluxo para sua receita total

Dica profissional: Se você quiser atingir o meio-termo entre a brevidade de um BMC e a profundidade dos planos de negócios tradicionais, experimente os modelos Lean Canvas para atingir esse equilíbrio.

Exemplos bem-sucedidos do Business Model Canvas

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de modelos de negócios para entender melhor essa estrutura.

Airbnb

O Airbnb, o gigante das reservas de aluguel de casas de família, tem um BMC focado em dois segmentos de clientes: anfitriões que oferecem acomodações e hóspedes que buscam estadias exclusivas.

Segmentos de clientes: Atende a dois grupos principais: anfitriões, que oferecem acomodações ou experiências, e hóspedes, que são viajantes que buscam estadias exclusivas e econômicas com um toque pessoal

Propostas de valor: Oferece aos hóspedes acomodações exclusivas e experiências locais a preços competitivos. Para os anfitriões, oferece uma plataforma flexível para ganhar dinheiro compartilhando seu espaço

Canais: Conecta os usuários por meio de seu site e aplicativo móvel fáceis de usar, criando uma experiência perfeita para navegação, reserva ou hospedagem

Relacionamento com o cliente: Fortalece o relacionamento com os hóspedes por meio de avaliações confiáveis, sugestões personalizadas e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para os anfitriões, oferece ferramentas dedicadas, garantias e assistência para simplificar a hospedagem

Fluxos de receita: Gera receita cobrando uma taxa de serviço dos hóspedes e uma porcentagem dos anfitriões

Principais atividades: Concentra-se em melhorar a escalabilidade, a confiança e a satisfação do usuário por meio de pagamentos seguros, perfis verificados e avaliações abrangentes

Principais recursos: Depende de uma infraestrutura tecnológica robusta que alimenta seu aplicativo e site. Sua reputação de confiabilidade, segurança e insights orientados por dados desempenha um papel crucial em seu sucesso

Principais parcerias: Colabora com processadores de pagamento para transações seguras, órgãos reguladores para aderir às leis locais e prestadores de serviços como limpeza ou fotografia

Estrutura de custos: Investe na manutenção e atualização da plataforma e na execução de campanhas de marketing para atrair novos usuários. As despesas adicionais envolvem suporte ao cliente e medidas de segurança

Quanto mais você souber: Imagine ser um anfitrião sem saber como atrair mais hóspedes. O BMC do Airbnb gera confiança por meio de avaliações e sugestões personalizadas, criando uma base de clientes fiéis e permitindo que os anfitriões ganhem com flexibilidade.

Amazon

A Amazon transformou o setor de varejo ao oferecer conveniência inigualável por meio de sua vasta plataforma de comércio eletrônico e serviços inovadores como o Amazon Web Services (AWS).

Segmentos de clientes: Atende a compradores individuais que buscam conveniência, pequenas empresas que usam seu marketplace para vender produtos e clientes corporativos que dependem da AWS para serviços em nuvem

Propostas de valor: Oferece conveniência imbatível, preços competitivos e um enorme catálogo de produtos. Também aprimora as experiências com entrega rápida, recomendações personalizadas e soluções poderosas de nuvem por meio da AWS

Canais: Envolve os clientes por meio de seu site, aplicativo móvel e dispositivos como o Alexa, garantindo acesso fácil a compras, streaming e outros serviços

Relacionamento com o cliente: Promove a fidelidade com experiências de compras personalizadas e suporte confiável. Os programas de assinatura, como o Amazon Prime, acrescentam vantagens exclusivas, enquanto as políticas de devolução sem complicações criam confiança

Fluxos de receita: Gera receita com vendas de comércio eletrônico, assinaturas Prime, taxas de vendedores terceirizados e serviços AWS

Principais atividades: Foco em logística, operações baseadas em IA e expansão da AWS e da produção de conteúdo

Principais recursos: Conta com uma infraestrutura tecnológica avançada, uma vasta rede de centros de distribuição e sua capacidade de analisar dados de clientes para operações mais inteligentes

Principais parcerias: Parcerias com fornecedores e fabricantes para oferecer produtos diversos, colaboração com transportadoras para entregas eficientes e trabalho com provedores de entretenimento para enriquecer sua biblioteca de conteúdo

Estrutura de custos: A automação e os processos orientados por dados ajudam a Amazon a minimizar os custos operacionais. Os investimentos em tecnologia, logística, infraestrutura e suporte ao cliente continuam sendo suas maiores despesas

Uber

A Uber, uma empresa multinacional de transporte que oferece serviços de carona e outros, tem um BMC voltado para dois segmentos distintos de clientes: passageiros que precisam de transporte acessível e conveniente e motoristas que buscam oportunidades flexíveis de renda.

Segmentos de clientes: Atende a passageiros que buscam transporte conveniente e acessível e motoristas que buscam oportunidades de renda flexíveis por meio do compartilhamento de caronas

Propostas de valor: Fornece caronas rápidas, confiáveis e acessíveis com vantagens como rastreamento em tempo real e pagamentos sem dinheiro. Os motoristas se beneficiam de horários de trabalho flexíveis, uma ampla base de clientes e a capacidade de ganhar de acordo com suas condições

Canais: Conecta seus usuários por meio de um aplicativo móvel que gerencia solicitações de carona, combina motoristas com passageiros e facilita pagamentos sem dinheiro

Relacionamento com o cliente: Cria confiança oferecendo opções de viagens personalizadas, como UberX e Uber Black, implementando protocolos de segurança e mantendo um sistema de classificação de motoristas. Os motoristas são apoiados com incentivos, acesso a recursos e ferramentas para monitorar os ganhos

Fluxos de receita: Ganha por meio de comissões sobre tarifas de viagem, preços de pico durante os horários de pico e receita adicional de serviços como Uber Eats, entrega de pacotes e parcerias de publicidade

Principais atividades: Investe no desenvolvimento de aplicativos, na integração de motoristas e em campanhas de marketing para aumentar sua rede de motoristas e passageiros

Principais recursos: A empresa conta com uma robusta plataforma de tecnologia para correspondência de caronas, navegação por GPS e processamento de pagamentos. Sua marca confiável e seus recursos de análise de dados ajudam a otimizar rotas, preços e satisfação do usuário

Principais parcerias: Inclui fornecedores de veículos que oferecem opções de aluguel, serviços de mapas como o Google Maps para navegação e processadores de pagamento que garantem transações tranquilas

Estrutura de custos: Envolve taxas de desenvolvimento e manutenção de aplicativos, incentivos para motoristas e custos de marketing para atrair e reter usuários. O suporte operacional e as medidas de escalabilidade também constituem despesas significativas

Spotify

O Spotify domina o serviço de streaming de música. Ele oferece uma extensa biblioteca de músicas por meio de um modelo freemium, atraindo ouvintes casuais e assinantes premium.

Segmentos de clientes: Tem como alvo dois grupos principais de usuários: ouvintes casuais que usam o nível gratuito, com suporte de anúncios, e assinantes premium que pagam por recursos aprimorados, como audição off-line e streaming de áudio de alta qualidade

Propostas de valor: Oferece uma vasta biblioteca de músicas com listas de reprodução personalizadas apoiadas por anúncios para seus usuários gratuitos. Os assinantes premium desfrutam de uma experiência sem anúncios, downloads off-line e maior qualidade de áudio, aprimorando sua experiência musical geral

Canais: Alcança seus usuários por meio de um aplicativo móvel de fácil utilização, aplicativo para desktop e player da Web, garantindo uma experiência perfeita em todos os dispositivos

Relacionamento com o cliente: Promove relacionamentos sólidos com os usuários por meio de recomendações personalizadas, listas de reprodução selecionadas, como Discover Weekly e Release Radar, e envolvimento direto por meio de notificações no aplicativo, e-mails e mídias sociais

Fluxos de receita: Gera receita por meio de anúncios exibidos para usuários gratuitos, assinaturas premium e parcerias

Principais atividades: Foco em licenças de música para manter o acesso a uma biblioteca de música diversificada, algoritmos refinados e novos recursos para aumentar o envolvimento e a satisfação do usuário

Principais recursos: Confia em sua plataforma de streaming, contratos de licenciamento e forte reputação da marca

Principais parcerias: Colabora com gravadoras de música e artistas para conteúdo exclusivo, anunciantes para monetização e fabricantes de dispositivos para integração com alto-falantes inteligentes, carros e wearables

Estrutura de custos: Envolve custos importantes, como taxas de licenciamento, manutenção da plataforma, desenvolvimento de recursos e campanhas de marketing destinadas a adquirir e reter usuários

Dica profissional: Comece de forma enxuta, concentrando-se apenas nos blocos de construção com um canvas mínimo viável e, em seguida, expanda à medida que sua empresa amadurece.

Implementação de um Business Model Canvas

Criar um BMC bem-sucedido não se trata apenas de preencher essas nove caixas. Trata-se de mapear seu negócio para obter clareza e sucesso.

Vamos percorrer as etapas para criar um BMC acionável, eficaz e personalizável para sua empresa com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.

Etapa 1: Definir segmentos de clientes

É fundamental entender para quem você está fazendo marketing. Comece perguntando:

*Quem são seus clientes?

*O que eles precisam?

*Como eles se comportam?

Para criar uma base de consumidores confiáveis, segmente compradores reais com produtos que eles realmente desejam. Segmente seus clientes estratégicos com base em suas necessidades, comportamentos e outros dados demográficos (idade, gênero, local, etc.).

Por exemplo, o Airbnb divide seu público em anfitriões (proprietários de imóveis) e hóspedes (viajantes) porque suas necessidades são distintas.

Dicas profissionais Priorize segmentos com base na lucratividade ou no alinhamento com os pontos fortes de sua empresa Crie personas de clientes que detalhem idade, renda, objetivos e desafios Use ferramentas como o Google Analytics ou insights de mídia social para rastrear o comportamento do usuário

Etapa 2: Estabelecer propostas de valor

Em seguida, você precisa pensar no que torna seu produto ou serviço essencial para seus clientes. Não se trata apenas de uma lista de recursos - é o valor exclusivo que você oferece e por que seus clientes devem comprar de você (e não da marca X).

Comece identificando os pontos problemáticos que seus produtos ou serviços resolvem. Concentre-se nos benefícios emocionais e funcionais. Seu serviço economiza tempo, melhora a qualidade de vida ou proporciona uma experiência nostálgica?

Sempre valide sua proposta de valor com o feedback do cliente antes de aumentar a escala.

Dica profissional: Se você não conseguir desenvolver uma boa proposta de valor por conta própria, use um modelo de proposta de valor de negócio para ter uma base para trabalhar.

Etapa nº 3: Esboçar canais

Os canais são importantes porque é onde seus clientes encontram, compram, usam e avaliam seus produtos. Por exemplo, o principal canal do Uber é o aplicativo móvel, enquanto o do Google é o mecanismo de busca.

Para determinar seus melhores canais, faça pesquisas com os clientes para determinar onde eles passam a maior parte do tempo, como mídia social, lojas físicas ou outros locais. Se você tiver uma plataforma digital, descreva em quais dispositivos você se concentra principalmente.

Dica profissional: Diversifique seus riscos adotando uma abordagem multicanal. Isso implica aumentar sua visibilidade em várias plataformas, como mídia social, anúncios tradicionais, e-mails de clientes e muito mais. Fazer isso só aumentará suas chances de adquirir mais clientes.

Etapa nº 4: Desenvolver relacionamentos com os clientes

As relações geram fidelidade. Os clientes sempre retornam às empresas que os fazem se sentir compreendidos. De acordo com uma pesquisa da SAP Emarsys, mesmo em 2024, 69% dos consumidores permanecem fiéis a determinadas marcas e priorizam a compra nelas.

Decida o tipo de relacionamento com o cliente que você deseja promover:

Para um relacionamento pessoal e individualizado, inclua consultores em sua estratégia de transformação digital

Para um modelo automatizado e econômico, aproveite ferramentas como chatbots

Você também pode adicionar programas de fidelidade ou associações exclusivas para incentivar compras repetidas.

Por exemplo, programas de assinatura como o Amazon Prime aumentam a fidelidade oferecendo vantagens exclusivas que fazem com que os clientes voltem sempre.

Etapa #5: Identificar fluxos de receita

Os fluxos de receita mantêm sua empresa funcionando, portanto, é essencial pensar além dos fluxos aparentes. Veja a Amazon, por exemplo. Embora seu principal fluxo de receita seja a venda de produtos, ela adicionou serviços de assinatura como o Prime para aumentar ainda mais sua receita.

Diversificar seus fluxos de receita protegerá sua empresa das flutuações do mercado até certo ponto. Independentemente do seu negócio, você sempre pode explorar fluxos de receita secundários, como assinaturas, licenciamento ou marketing de afiliados.

dica profissional: Teste modelos de preços (pacotes, preços diferenciados ou pagamento conforme o uso) para encontrar o melhor para seu público. Escolha os que aumentarão sua taxa de crescimento da receita.

Etapa nº 6: Liste os principais recursos

Seus recursos incluem tudo o que é essencial para agregar valor, desde funcionários e tecnologia até propriedade intelectual. Reserve um segundo para adivinhar quais serão os principais recursos da Tesla. É o que eles usam para fabricar suas baterias elétricas.

Assim como eles, você precisa listar os principais recursos que contribuem diretamente para suas principais ofertas. Fazer isso permite que você identifique seus suprimentos mais importantes e o incentiva a protegê-los ainda mais usando planos de contingência.

Se você tiver alguns dos recursos caros desta lista, descubra se pode alugá-los ou compartilhá-los para minimizar seus custos.

💡 Dica profissional: Liste recursos alternativos em caso de interrupções regulares na cadeia de suprimentos.

Etapa nº 7: Especifique as principais atividades

As principais atividades são as tarefas que mantêm sua empresa funcionando e gerando valor. Anote as suas usando este breve guia:

Liste as operações cotidianas e os projetos de longo prazo

Separe as atividades principais (aquelas que geram valor) das tarefas secundárias

Automatize tarefas repetitivas para liberar recursos para a inovação

Você precisa manter esses pontos em mente para que nunca se desvie dos aspectos que fazem com que seus clientes voltem para você.

Dica profissional: Concentre-se mais em suas inovações e saiba como usá-las para seu crescimento. Pratique o gerenciamento da inovação para continuar inovando sem comprometer os prazos.

Etapa nº 8: Crie parcerias importantes

Sua empresa não opera em um vácuo. As parcerias ajudam você a adquirir recursos e tecnologia ou até mesmo a penetrar em uma nova base de consumidores. Marcas diferentes usam as parcerias de forma diferente.

Por exemplo, a Nike colabora com atletas populares para ampliar sua marca. Por outro lado, a Uber faz parcerias com processadores de pagamento e fornecedores de veículos.

Você precisa procurar parcerias que complementem seus pontos fracos ou expandam seu alcance. Em seu BMC, estabeleça as bases de acordos claros que definam os benefícios e as expectativas mútuas.

Etapa nº 9: Analisar a estrutura de custos

Compreender suas despesas ajuda a reduzi-las e a operar com eficiência. Veja como você pode listar seus custos de forma eficaz:

Classifique os custos em fixos (aluguel, salários) e variáveis (marketing, materiais)

Realizar uma análise de custo-benefício para avaliar se uma despesa é essencial

Revisar regularmente os contratos com fornecedores para negociar melhores termos

Visualize seus esforços e monitore os resultados com os ClickUp Dashboards

Os ClickUp Dashboards o ajudam a visualizar sua estrutura de custos com uma visão clara e rápida de sua saúde financeira. Crie Dashboard Cards para priorizar determinados gastos, identificar áreas problemáticas e criar tarefas acionáveis para os membros da equipe concluírem.

Antes de aumentar a escala, certifique-se de que suas suposições estejam corretas. Nunca comece sem validar seu modelo. Isso só leva a perdas e oportunidades perdidas. Reservar um tempo para testar antecipadamente é sempre mais econômico do que incorrer em grandes perdas.

Por exemplo, o Spotify validou seu modelo freemium fazendo experiências com diferentes combinações de recursos gratuitos e premium. Eles estão constantemente ajustando coisas como tornar a opção de busca gratuita ou permitir que os usuários gratuitos vejam as letras de apenas algumas músicas.

Você pode fazer o mesmo. Realize pequenos experimentos, como programas-piloto ou testes A/B, para examinar as chances de sucesso de novas ideias. Colete métricas sobre aquisição de clientes, taxas de conversão e retenção e esteja preparado para agir de acordo com os dados.

Lembrete amigável: Pergunte-se regularmente: "E se essa suposição estiver errada? " para identificar os pontos fracos do seu modelo.

Etapa 11: Colabore com sua equipe

A criação de um BMC é um esforço de equipe. Reúna informações de sua organização para descobrir pontos cegos e gerar novas ideias. Use ferramentas colaborativas como o ClickUp Whiteboards para fazer brainstorming e compartilhar ideias em tempo real.

Dê vida a todas as ideias por meio de edição dinâmica e trabalho em equipe com os quadros brancos ClickUp

Você também pode usar o ClickUp Chat para conversar com suas equipes enquanto cria tarefas e compartilha dados de referência diretamente na interface do chat. Ele centraliza a comunicação e o gerenciamento de tarefas, mantendo-o organizado sem a necessidade de troca constante de contexto.

Vincule mensagens a tarefas para manter o contexto conectado usando o ClickUp Chat

Ele permite criar tarefas a partir de bate-papos, iniciar bate-papos a partir de tarefas, marcar colegas de equipe e comunicar-se por áudio ou vídeo - tudo em uma única plataforma para simplificar o trabalho em equipe e a colaboração.

Leia e atue nos comentários da equipe em tempo real usando o ClickUp Docs

O ClickUp Docs é uma ferramenta poderosa para criação, compartilhamento e edição de documentos.

Seus colegas de equipe podem compartilhar, comentar e editar ideias juntos em tempo real.

Evite as armadilhas comuns do BMC Mantenha a simplicidade: Evite sobrecarregar com detalhes Equilibre o foco: Não negligencie os relacionamentos com os clientes ou as propostas de valor

Etapa nº 12: Defina metas e marcos

Seu BMC é uma ferramenta destinada a orientar suas ações. Portanto, quando ele estiver pronto, por que não vinculá-lo a metas mensuráveis? Defina marcos de acordo com a estrutura SMART. Isso significa simplesmente que suas metas devem ser:

Específicos

Mensurável

Realizável

Relevante

Com prazo determinado

Se os marcos forem grandes, divida-os em marcos menores e mais gerenciáveis com o modelo de metas SMART do ClickUp. Use-o para anotar metas pessoais e comerciais.

Acompanhe todas as suas principais metas e marcos menores usando o ClickUp Goals

Se você não quiser usar um modelo, basta usar o ClickUp Goals. Ele permite que você crie metas rastreáveis que estão conectadas ao seu trabalho. Ele o ajudará a se manter no caminho certo e a fazer as coisas dentro de cronogramas claros e a se atualizar com o acompanhamento automatizado de processos.

Você pode até mesmo usá-lo para mapear projetos individuais ou marcos de projetos que fazem parte das principais atividades do seu BMC. Com o Goals, você pode criar planos detalhados de implementação de projetos que o ajudem a atingir suas metas.

Lembrete amigável: Sua primeira versão não precisa ser perfeita. Trate-a como um documento vivo que evolui com o feedback e as tendências do mercado.

Etapa 13: Iterar e otimizar

Seu BMC não é estático - ele deve evoluir com sua empresa. Além disso, sua empresa deve estar pronta para lidar com situações sem precedentes usando-o.

Por exemplo, se você dirige uma startup de fitness que se concentra em treinamento presencial, uma recessão econômica pode levá-lo a mudar para sessões de treinamento virtual e conteúdo de exercícios sob demanda, tornando seu negócio relevante novamente.

Dicas profissionais Agende revisões trimestrais para refinar seu BMC Use o feedback do cliente e do mercado para atualizar as suposições Não tenha medo de experimentar novas abordagens ou fluxos de receita

Agora, se você não quiser ter o trabalho de criar um BMC passo a passo, experimente um dos modelos prontos para uso abaixo.

Modelo de tela de modelo de negócios do ClickUp

Faça o download deste modelo O modelo Business Model Canvas do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar, documentar e acompanhar seu modelo de negócios.

O modelo ClickUp Business Model Canvas é uma ferramenta versátil criada para ajudá-lo a visualizar, planejar e refinar sua estratégia de negócios. Ele fornece uma estrutura estruturada para decompor elementos críticos como segmentos de clientes, propostas de valor e fluxos de receita, garantindo que você cubra todos os ângulos do seu modelo de negócios de forma eficaz.

Com esse modelo, você pode:

Obtenha um layout claro e visual para definir e conectar os componentes do negócio

Adapte o canvas às necessidades de sua empresa e às especificidades do setor

Permita que sua equipe contribua em tempo real

Vincule-o diretamente a tarefas, linhas do tempo e painéis

Modelo de tela de inicialização do ClickUp

Faça o download deste modelo O modelo de quadro branco Startup Canvas do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a resumir, visualizar e acompanhar seu plano de inicialização.

O modelo ClickUp Startup Canvas é ótimo para empresas em estágio inicial para fazer brainstorming, traçar estratégias e alinhar todos os membros da equipe com as metas da startup e enfrentar os desafios exclusivos das startups. Ele ajuda a visualizar os principais elementos do seu negócio enquanto planeja o crescimento e a execução adequada.

Este modelo permite que você:

Cubra todas as áreas críticas de seu negócio, como público-alvo, modelo de receita e proposta de valor

Utilize o formato de quadro branco para mapear ideias livremente e refinar estratégias em tempo real

Trabalhe em conjunto de forma integrada, compartilhando insights e feedbacks diretamente no modelo

Adapte o canvas para atender às necessidades e aos objetivos específicos de sua startup

Vincule suas ideias a tarefas, marcos ou cronogramas para uma execução simplificada

Dica profissional: Se um BMC não atender totalmente às suas necessidades, considere criar um plano de negócios. Os modelos de plano de negócios no ClickUp facilitam a criação de planos detalhados e abrangentes que cobrem todos os aspectos de sua estratégia de negócios.

Desafios e considerações no desenvolvimento de modelos de negócios

O desenvolvimento de modelos de negócios envolve muitos desafios e considerações críticas. Aqui estão algumas que você deve considerar para sua empresa.

Desafio nº 1: Identificação errônea de segmentos de clientes

Visar o público errado leva ao desperdício de recursos e ao fracasso da adequação produto-mercado. Equilibre seu alcance. Não seja tão abrangente que seu marketing fique tenso e diluído. Ao mesmo tempo, não sufoque seu potencial de crescimento se for muito restrito.

Solução: Realize uma pesquisa de mercado aprofundada, utilize ferramentas como pesquisas e análises e crie personas de clientes detalhadas para alinhar seu foco e aumentar o envolvimento do cliente.

Desafio nº 2: Desenvolver uma proposta de valor sólida

Uma proposta de valor genérica ou pouco clara não repercutirá entre seus clientes e investidores. Você precisa de insights profundos sobre o mercado para garantir que está atraindo seus clientes.

Gere prompts inovadores e relevantes usando o ClickUp Brain

Solução: Use o ClickUp Brain para obter instruções úteis para estruturar sua proposta de valor exclusiva.

Ele também atua como seu próprio assistente pessoal de IA para lhe dar acesso a toda a sua base de conhecimento. Você pode fazer perguntas relacionadas à BMC e receber respostas instantâneas e contextualizadas de bases de conhecimento compartilhadas.

A ferramenta fornece resumos e atualizações de discussões gerados por IA, garantindo que todos permaneçam alinhados durante as mudanças de projeto. Ela também automatiza as reuniões diárias e as atualizações da equipe, ajudando a acompanhar o progresso sem reuniões demoradas.

Dica profissional: Precisa de um BMC, mas apenas para um projeto? Experimente usar modelos de casos de negócios que ofereçam a mesma profundidade, mas que se concentrem mais nos porquês e nos modos de fazer de um projeto ou de uma mudança comercial proposta.

Desafio nº 3: Fluxos de receita incertos e estrutura de caixa variável

Confiar em apenas um modelo de receita pode tornar sua empresa vulnerável, especialmente se ele não for confiável. Sua estrutura de custos também é fundamental - superestimar a receita ou subestimar os custos pode rapidamente esgotar seus recursos.

Solução: Diversifique as fontes de renda, teste modelos de preços por meio de programas-piloto e monitore as tendências do mercado para identificar novas oportunidades. Use ferramentas de modelagem financeira e realize análises de cenários para prever e ajustar sua estrutura de custos. Busque maneiras de converter custos fixos em variáveis (como terceirização).

Dica profissional: Use o canvas para simular diferentes cenários hipotéticos (por exemplo, a entrada de um novo concorrente ou uma desaceleração econômica) e como eles podem afetar seu modelo de negócios existente.

Crie e gerencie telas de modelos de negócios com o ClickUp

Uma tela de modelo de negócios ajuda a compactar seu plano de negócios em um documento de uma página. Ele melhora a legibilidade e permite que você o torne mais direto e apresentável para seus clientes, consumidores e investidores.

Com o ClickUp, você pode criar facilmente BMCs impactantes usando uma variedade de recursos, incluindo modelos personalizáveis, ClickUp Goals para rastrear seus marcos, ClickUp Docs para brainstorming colaborativo e feedback em tempo real, ClickUp Brain para organização de ideias e ClickUp Chat para comunicação perfeita com a equipe.

Essas ferramentas trabalham juntas para simplificar o processo de planejamento de negócios e prepará-lo para o sucesso.

Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!