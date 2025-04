As 10 melhores alternativas ao Notebook LM para fazer anotações

O NotebookLM pode ter parecido o bloco de notas digital ideal, mas suas deficiências muitas vezes resultam em trabalho extra e perda de tempo. Se você já enfrentou esses desafios, talvez seja o momento certo para explorar alternativas que tornem a tomada de notas mais eficiente e sem complicações.

Para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita, selecionamos as principais alternativas ao NotebookLM - desde aplicativos de anotações populares até ferramentas avançadas com tecnologia de IA - para aprimorar seu fluxo de trabalho e sua criatividade. ✅

O que você deve procurar em uma alternativa ao NotebookLM?

Ao selecionar um software de anotações alternativo ao NotebookLM, você precisa considerar vários fatores que ajudarão a aumentar sua produtividade e organizar melhor as anotações. Esses recursos incluem:

✅Facilidade de uso: Selecione um software de anotações que tenha uma interface fácil de usar e intuitiva para que você gaste pouco tempo para se acostumar com ele e anote facilmente qualquer coisa, desde o trabalho de escritório até a receita de torta de maçã da sua mãe

facilidade de organização: Escolha uma alternativa ao NotebookLM que inclua opções para organizar as anotações, como marcação, etiquetagem e opções de pasta

recursos de colaboração: Escolha um aplicativo de anotações com recursos que o tornem seu favorito sistema de gerenciamento de conhecimento . Isso inclui a capacidade de colaborar com membros da equipe, sincronizar anotações com outras pessoas e compartilhar documentos

integração com outros aplicativos: Priorize uma alternativa ao NotebookLM que se sincronize perfeitamente com seus dispositivos e outras plataformas, como software de gerenciamento de documentos ou um aplicativo de produtividade para você importar anotações e todas as suas ideias

iA e automação: Opte por uma alternativa ao NotebookLM que seja alimentado por IA e simplifica processos como resumir notas adesivas , gerando itens de ação ou até mesmo convertendo notas de voz em texto

**O primeiro aplicativo de anotações criado para computadores foi o Windows Notepad, lançado pela Microsoft em 1983 para o sistema operacional MS-DOS.

As 10 melhores alternativas ao NotebookLM

Usando o perfeito estratégias para fazer anotações ajuda a aumentar sua produtividade, organizar reuniões de forma eficiente e garantir que suas ideias sejam sempre colocadas em prática.

Para ajudá-lo com isso, selecionamos uma lista dos melhores aplicativos de anotações que substituem facilmente o NotebookLM e o levam um passo adiante com recursos avançados de IA para proteger anotações confidenciais e criar anotações pesquisáveis.

1. ClickUp (melhor para anotações e gerenciamento de documentos com IA) ClickUp é uma potência em termos de produtividade, oferecendo um conjunto abrangente de recursos que inclui recursos avançados de anotações e criação de documentos. Perfeito tanto para indivíduos quanto para equipes, o ClickUp permite organizar anotações, gerenciar tarefas e colaborar perfeitamente, tudo em uma única plataforma.

No centro dos recursos de anotações do ClickUp está o recurso integrado de Bloco de notas do ClickUp o ClickUp Notepad é um bloco de notas pessoal, sempre acessível, para registrar ideias em tempo real.

Ao contrário do NotebookLM, onde a interface e os recursos podem parecer isolados ou excessivamente especializados, o ClickUp Notepad se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho mais amplo. Escreva conceitos iniciais, faça brainstorming de itens de ação ou delineie estratégias de conteúdo dentro da plataforma - sem abrir um aplicativo separado ou uma guia do navegador.

Saiba mais sobre o ClickUp Notepad

ClickUp Notepad

Além disso, crie listas de verificação do tipo arrastar e soltar e aninhe-as para criar uma hierarquia visual, adicionar cores de marcadores e cabeçalhos e até mesmo atribuir tarefas relacionadas à escrita. A melhor parte é que tudo isso é armazenado em uma única plataforma, facilitando a organização e o acesso às anotações no navegador ou no celular.

Depois que as anotações são registradas, convertê-las em tarefas acionáveis ou anexá-las a Documentos do ClickUp está a apenas alguns cliques de distância. Incorpore imagens, arquivos e links às suas anotações, transformando uma simples página baseada em texto em um rico centro de conhecimento acessível a qualquer pessoa da sua equipe.

A colaboração é fácil. Com as opções avançadas de compartilhamento e permissão do ClickUp, as equipes podem rapidamente revisar, comentar e atualizar documentos em tempo real.

Não importa se você está trabalhando com um departamento interno ou um cliente externo, todos ficam literalmente na mesma página graças à interface unificada da plataforma e à poderosa estrutura organizacional.

O ClickUp tem um assistente de IA avançado, Cérebro do ClickUp que o ajudará a exportar anotações de voz, classificar suas anotações de preparação para exames, criar resumos para suas anotações de pesquisa e até mesmo transformar anotações manuscritas ou notas adesivas em anotações detalhadas. Além disso, use o poder da IA para várias ações, como combinar várias anotações, criar tarefas acionáveis e até mesmo escrever conteúdo de alta qualidade para e-mails, explicações de tarefas ou documentos.

O Brain também sugere o que é mais relevante, liberando seu tempo para se concentrar no pensamento de nível superior, de modo que você não precise examinar manualmente resmas de texto. Para quem busca um processo de anotações mais eficiente, essa funcionalidade ajuda a garantir que nenhum insight seja esquecido e nenhuma oportunidade deixe de ser aproveitada.

Tenho sido mais produtivo porque consigo manter minhas anotações em um único lugar.

Nora Kaminski, gerente de marketing de produtos da Heartland School Solutions

Melhores recursos do ClickUp

Resuma anotações, transcreva áudio, crie itens de ação e até mesmo gere conteúdo usando os recursos avançados de IA da ferramenta

Rascunhe, formate e compartilhe notas ou documentos em um espaço de trabalho colaborativo usando ClickUp Docs para que nenhuma anotação ou informação se perca

Mantenha suas anotações e ideias organizadas usando Tags de tarefas do ClickUp permitindo que você personalize pastas, documentos e wikis com etiquetas personalizadas e até mesmo estruturas aninhadas para obter o máximo de flexibilidade

Acesse suas anotações em qualquer dispositivo com sincronização perfeita usando o aplicativo móvel ou a opção no navegador

Integre-se a mais de 1.000 ferramentas e plataformas de produtividade para garantir que todas as ações, desde as anotações até a conclusão, sejam rastreadas sem problemas

Limitações do ClickUp

Pode ser complicado para usuários de primeira viagem devido aos seus amplos recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Eu costumava viver de minhas anotações escritas, mas depois de dois dias avaliando o ClickUp, eu sabia que ele era a solução para mim

Alaina Maracotta, Marketing de eventos, Vida Health

2. Notion (melhor para organização e notas de texto estruturadas)

via NotionNoção é um aplicativo avançado de anotações que suporta uma ampla variedade de conteúdo, incluindo texto, imagens, vídeos, códigos e marcadores. Seu design intuitivo permite que você arraste e solte elementos sem esforço em suas anotações ou use comandos de barra para otimizar o fluxo de trabalho.

Seja para organizar anotações de reuniões, criar um wiki de equipe ou gerenciar projetos, o Notion oferece um alto grau de personalização para atender às necessidades pessoais e profissionais. A plataforma é a mais bem avaliada entre as equipes que precisam de

ferramentas de colaboração

que oferecem edição em tempo real, comentários e espaços de trabalho compartilhados para uma comunicação perfeita.

Ele também tem uma comunidade forte para ajudá-lo a obter

modelos de anotações

para todas as suas necessidades - classifique suas anotações, crie quadros de humor ou até mesmo gerencie todos os seus documentos em um só lugar, sem problemas.

Melhores recursos do Notion

Crie e personalize espaços de trabalho para anotações, tarefas e projetos com uma interface de usuário altamente intuitiva e instruções detalhadas

Adicione e organize diversos tipos de conteúdo, incluindo texto, imagens, códigos e marcadores

Minimize as distrações com uma experiência de escrita imersiva, poderosos cartões de anotações digitais e um assistente de IA avançado

Limitações de movimento

Embora ofereça uma flexibilidade incrível, a estrutura organizacional às vezes parece esmagadora

Funcionalidade off-line limitada em comparação com os concorrentes

Preços do Notion

Gratuito: $0

$0 Mais : uS$ 10/mês por assento

: uS$ 10/mês por assento Business : $15/mês por assento

: $15/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações de noções

G2 : 4.7/5 (mais de 5.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

O Notion é um software incrível. É possível fazer quase tudo que se possa imaginar quando se trata de organização/produtividade/etc. Mas a profundidade e a capacidade do programa criam uma curva de aprendizado inerente, algo antitético à produtividade geral. Usuário do Reddit 3. Evernote

via Evernote Outra ferramenta excelente para fazer anotações e sincronizá-las para que você tenha tudo em um só lugar, Evernote é há muito tempo o favorito das pessoas que buscam otimizar suas anotações e o gerenciamento de conhecimento.

Desde a criação de esboços detalhados de projetos até a elaboração de estratégias de conteúdo, as ferramentas organizacionais e os recursos de pesquisa avançada do Evernote ajudam a otimizar seu fluxo de trabalho. Isso diminui o tempo gasto na busca de informações e aumenta o tempo gasto na ação sobre elas.

Além de seus recursos principais, os recursos de integração do Evernote o tornam uma ótima alternativa ao NotebookLM. Ele é compatível com vários aplicativos de terceiros e oferece opções flexíveis de colaboração, permitindo que as equipes gerenciem arquivos, compartilhem recursos e adicionem comentários em um único espaço de trabalho centralizado.

Melhores recursos do Evernote

Organize suas notas em cadernos e pilhas para categorizá-las e marcá-las para acesso rápido e melhor organização

Pesquise notas manuscritas e imagens facilmente usando sua funcionalidade de pesquisa avançada, que inclui até mesmo fotos e esboços

Salve ou capture páginas e artigos da Web para ler mais tarde, incluindo a capacidade de capturar ou importar artigos ou documentos de pesquisa

Limitações do Evernote

A versão gratuita só permite a sincronização em dois dispositivos

O Evernote não possui recursos avançados com tecnologia de IA, como resumo de conteúdo ou organização automática

Preços do Evernote

Gratuito: $0

$0 Pessoal : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Profissional : uS$ 17,99/mês

: uS$ 17,99/mês Equipes: uS$ 24,99/mês por usuário

Classificações e resenhas do Evernote:

G2 : 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 8.000 avaliações)

A capacidade de sincronizar perfeitamente todos os meus dispositivos. Posso fazer anotações no meu telefone durante uma reunião e acessá-las instantaneamente no meu laptop mais tarde. O sistema de marcação e os blocos de notas facilitam a organização de tudo. Análise do G2 ➡️Read Mais: 15 melhores alternativas e concorrentes do Evernote 4. Obsidian (melhor para notas Markdown e vinculação de ideias)

via ObsidianObsidiana é uma plataforma de anotações projetada com base em armazenamento local e arquivos markdown, oferecendo aos profissionais controle total sobre seus repositórios de conhecimento.

Em vez de depender exclusivamente da infraestrutura de nuvem e de interfaces proprietárias, a Obsidian permite que você crie um espaço de trabalho personalizado e off-line que cresce e evolui com seus projetos. Não importa se você está mapeando ideias complexas, gerenciando pesquisas ou planejando o lançamento de produtos, a flexibilidade da plataforma e a mentalidade de prioridade local garantem estabilidade e tranquilidade a longo prazo.

Para aqueles que consideram o ambiente do NotebookLM restritivo, a Obsidian oferece uma estrutura intuitiva em que as ideias e as informações não são apenas armazenadas, mas interconectadas. Essa estrutura permite que você visualize e compreenda as relações entre suas anotações em um piscar de olhos.

Melhores recursos da Obsidian

Use o poder da vinculação bidirecional avançada para conectar notas relacionadas e criar uma rede de ideias interconectadas

Formate suas anotações usando Markdown para facilitar a estruturação e a personalização

Personalize a funcionalidade da Obsidian com uma ampla variedade de plug-ins da comunidade fornecidos por uma comunidade dedicada de desenvolvedores

Limitações da Obsidian

A Obsidian não foi criada com a colaboração em mente, o que a torna menos adequada para o trabalho em equipe

A exportação de anotações para formatos mais convencionais (como PDF ou Word) é um desafio

Preços da Obsidian

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Comercial : uS$ 50/ano por usuário

: uS$ 50/ano por usuário Sincronização : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Publish: $10/mês por site

Classificações e resenhas do Obsidian

G2: N/A

N/A Capítulo: 4.8/5 (mais de 30 avaliações)

Excelente software de anotações para anotações markdown Prós: Fácil de usar para fazer e editar anotações. Foi útil para importar e ler notas markdown que eu havia exportado do Mac Notes _Cons: A sintaxe baseada em markdown leva algum tempo para se acostumar Uma análise do Capterra ➡️Read Mais: Roam Research vs. Obsidian: Qual é a melhor ferramenta para fazer anotações? 5. Roam Research (melhor para fazer anotações em rede)

via Roam ResearchPesquisa de mobilidade é uma poderosa ferramenta de anotações que conquistou um público fiel entre os profissionais do conhecimento, pesquisadores e escritores. Em vez de categorizar as informações em pastas ou cadernos estáticos, ele oferece uma abordagem dinâmica e interconectada para a tomada de notas que prioriza as relações entre as ideias.

A ferramenta adota uma abordagem exclusiva, concentrando-se no pensamento em rede, em que os usuários criam notas que se conectam perfeitamente umas às outras. Essa método de fazer anotações é particularmente popular entre os usuários que preferem uma abordagem não linear e interconectada.

Portanto, como alternativa ao NotebookLM, o Roam permite um estilo de anotações mais dinâmico e exploratório que evolui com seu pensamento e fluxos de trabalho, em vez de limitá-los.

Melhores recursos do Roam

Incorporar conteúdo de outras anotações sem duplicação usando referências inline

Gerar notas diárias e adicione-as à sua estrutura existente para acompanhar seu progresso e suas ideias

Reduza rapidamente grandes gráficos de ideias interconectadas depois de criar várias seções dentro das anotações infantis com filtros

Limitações de rota

A estrutura e a interface exclusivas do Roam não são tão intuitivas quanto algumas alternativas

O Roam funciona principalmente na nuvem, e o acesso off-line é um pouco limitado

Preços do Roam

**Pró: uS$ 15/mês por usuário

Believer: US$ 500 por cinco anos

Classificações e avaliações do Roam

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

➡️Read More: As 5 melhores alternativas e concorrentes do Roam Research

6. Afforai

via AfforaiAfforai é um aplicativo de anotações que usa inteligência artificial (IA) para aprimorar sua experiência de anotações e gerenciamento de conhecimento. Os recursos de IA da plataforma oferecem recursos inteligentes, como resumos automatizados de anotações, extração de texto de conteúdo multimídia e sugestões com reconhecimento de contexto.

O que diferencia o Afforai é a forma como ele aprende com seus hábitos e se adapta ao fluxo e ao refluxo de seus projetos. O

Anotador de reuniões com IA

ajuda você a preparar anotações, vincular anotações e gerar atas com precisão humana, tornando-o ideal para suas reuniões ou sessões de brainstorming.

Ao adotar o Afforai como uma alternativa ao NotebookLM, os profissionais ganham uma solução com visão de futuro que se alinha à forma como as equipes modernas reúnem conhecimento e tomam decisões.

Melhores recursos do Afforai

Integração com ferramentas populares de gerenciamento de projetos para um alinhamento perfeito do fluxo de trabalho

Extraia e analise informações de imagens, anotações de voz e vídeos com recursos assistidos por IA

Mantenha suas anotações atualizadas e acessíveis em vários dispositivos

Limitações do Afforai

A maior dependência de ferramentas de IA pode, ocasionalmente, produzir categorizações menos precisas

Os recursos avançados de IA podem exigir uma curva de aprendizado para usuários iniciantes que o utilizam para fazer anotações

Preços do Afforai

Para iniciantes : Gratuito

: Gratuito Estudante : uS$ 4,99/mês

: uS$ 4,99/mês Profissional : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês Ilimitado: uS$ 19,99/mês

Classificações e resenhas da Afforai:

G2 : 4.7/5 (120+reviews)

: 4.7/5 (120+reviews) Capterra: 4.8/5 (50+reviews)

Faça uso de eBooks antigos e arquivos PDF! Geralmente: Minha experiência geral tem sido ótima. Bom suporte ao cliente, fácil de configurar e começar a usar, além de ser útil ter uma ferramenta de assistente de pesquisa. Uma avaliação do Capterra 7. Tana (Melhor para estruturação avançada de conhecimento)

via Tana Apresentado como o aplicativo de supernotas, Tana é um aplicativo de anotações de última geração com uma nova perspectiva sobre como os profissionais capturam, conectam e classificam seu conhecimento.

A Tana funciona como um ecossistema de informações flexível que você molda de acordo com a complexidade e as nuances de seus projetos. Sua abordagem diferenciada, baseada em estruturas orientadas por dados, torna-o uma alternativa atraente ao NotebookLM para aqueles que precisam de mais do que apenas um local para armazenar e sincronizar notas adesivas.

Um dos principais recursos baseados na abordagem é a capacidade de visualizar as relações de dados usando um inovador sistema combinado de "blocos" e "nós" Isso o torna perfeito para pessoas que precisam lidar com informações complexas, como pesquisadores, criadores de conteúdo e gerentes de projeto, fornecendo um estilo de organização intuitivo, quase como um mapa mental.

Melhores recursos do Tana

Organize o conteúdo em tabelas e listas flexíveis e filtráveis para obter uma visão rápida com bancos de dados estruturados

Crie sistemas complexos de conhecimento e gerencie suas informações com Supertags

Adapte o Tana às suas necessidades específicas, personalizando modelos, tags e estruturas de notas

Limitações do Tana

Novos usuários podem achar difícil dominar a estrutura flexível e os recursos avançados

Menos opções de integração com ferramentas de terceiros, o que limita sua utilidade em determinados ambientes profissionais

Preço do Tana

Gratuito: $0

$0 Core: US$ 1/mês

US$ 1/mês Equipes: Personalizadas

Classificações e avaliações da Tana

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Dica profissional: Começar a trabalhar em um projeto de pesquisa pode, muitas vezes, terminar com a sensação avassaladora de uma página em branco que o impede de avançar. Modelos de planos de pesquisa eliminam esse problema, orientando o seu trabalho desde o início e transformando o que antes parecia ser uma tarefa árdua em um começo ordenado e confiante.

8. Mem.ai (melhor para anotações dinâmicas assistidas por IA)

via mem.ai_Mem.ai é um aplicativo inovador de anotações que combina a simplicidade das anotações tradicionais com recursos avançados de IA, o que o torna uma das ferramentas mais avançadas nesse espaço. Projetado com o usuário moderno em mente, seu principal recurso organiza e categoriza automaticamente suas anotações, reduzindo o atrito da marcação manual e do gerenciamento de pastas.

Com base em algoritmos de IA, essa ferramenta identifica padrões, traz à tona insights importantes e os apresenta quando se tornam relevantes. Além disso, ela não se limita a armazenar suas anotações - ela antecipa suas necessidades. O Mem.ai refina discretamente a compreensão de seus interesses, tarefas e prioridades à medida que você trabalha.

Melhores recursos do Mem.ai

Armazene as anotações de maneira mais estruturada usando recursos com tecnologia de IA que categorizam suas anotações com base em padrões de uso, reduzindo a necessidade de marcação manual

Compartilhe rapidamente anotações e ideias com colegas, mantendo todos na mesma página sem grandes despesas administrativas.

Integre-se perfeitamente a várias ferramentas, como Google Drive, Slack e outras, para centralizar todas as suas informações

Limitações do Mem.ai

O sistema adaptativo do Mem.ai pode não ser convencional para aqueles que preferem pastas e linhas lineares

Por ser um aplicativo mais novo, o Mem.ai carece de uma experiência refinada e de recursos encontrados em aplicativos de anotações há muito estabelecidos

Preço do Mem.ai

Mem : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Equipes do Mem: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Mem.ai

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. RemNote (melhor para alunos e retenção de conhecimento)

via RemNoteRemNote se diferencia por transformar o processo de tomar notas em um sistema de construção de conhecimento de longo prazo, em vez de mero armazenamento de informações. Ao unir a tomada de notas com a repetição espaçada e flashcards, o RemNote garante que as informações cruciais não desapareçam na obscuridade. Assim, ele o incentiva a desenvolver um repositório vivo de ideias que evoluem com seu pensamento.

Ao contrário do NotebookLM, o RemNote adota uma abordagem baseada na vinculação de conceitos, na organização hierárquica e em técnicas de aprendizado incorporadas. À medida que você adiciona novas ideias, destaca pontos-chave ou refina sua compreensão de conceitos complexos, os vários recursos do RemNote garantem que tudo permaneça acessível e contextualizado.

Esteja você delineando um projeto de pesquisa, sintetizando materiais de leitura ou mapeando um plano estratégico, o RemNote ajuda os profissionais a se manterem organizados e a desenvolverem e reforçarem continuamente sua compreensão.

Melhores recursos do RemNote

Transforme suas anotações em flashcards usando o recurso de notas de treinamento automático para aprendizado ativo e repetição espaçada

Obtenha uma estrutura hierárquica para suas anotações em um formato aninhado, facilitando o gerenciamento e a referência a conceitos relacionados

Sincronize todas as suas anotações e flashcards em todos os dispositivos para estudar e acessar suas anotações em qualquer lugar

Limitações do RemNote

Dominar o ecossistema de aplicativos de anotações exclusivo do RemNote requer tempo

O RemNote oferece integrações limitadas com aplicativos de terceiros, o que pode ser uma desvantagem para usuários que dependem de um ecossistema tecnológico mais amplo

Preços do RemNote

Gratuito : $0

: $0 Pro : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Pro com IA: uS$ 20/mês por usuário

Classificações e avaliações do RemNote

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Microsoft OneNote (melhor para fazer anotações de forma livre)

via OneNoteMicrosoft OneNote é uma alternativa sólida ao NotebookLM para quem está inserido no ecossistema da Microsoft. Como parte do pacote Office 365, o OneNote se integra sem esforço a outros aplicativos da Microsoft, como Word, Excel e Outlook, criando um ambiente em que as anotações complementam naturalmente seus fluxos de trabalho existentes.

Em vez de reinventar a tomada de notas desde o início, o OneNote refina o que os profissionais já consideram eficaz: seções hierárquicas, blocos de notas intuitivos e organização baseada em páginas que parece acessível e flexível.

Um dos recursos de destaque do OneNote é a flexibilidade na criação de notas. Quer você prefira digitar, escrever à mão ou incorporar documentos, a tela adaptável acomoda vários métodos de entrada sem impor formatos rígidos ou estruturas conceituais. A capacidade de desenhar ou fazer anotações em dispositivos habilitados para toque adiciona uma camada extra de conveniência para os usuários que preferem esboçar suas ideias ou usar a entrada baseada em caneta.

Melhores recursos do Microsoft OneNote

Sincronize todas as suas anotações no Windows, macOS, iOS e Android, garantindo que você acesse suas anotações em qualquer dispositivo

Organize as anotações em cadernos, seções e páginas para obter uma estrutura clara e fácil navegação

Pesquise todos os recursos visuais incorporados, pois o OneNote extrai texto de imagens para recuperação rápida

Limitações do Microsoft OneNote

O OneNote não tem os insights orientados por IA que algumas ferramentas mais recentes oferecem

Os recursos de colaboração do OneNote não são tão robustos ou intuitivos quanto os encontrados em outras ferramentas de anotações

Preços do Microsoft OneNote

Incluído na assinatura do Microsoft 365, a partir de US$ 69,99/ano

Classificações e comentários do Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (mais de 1.800 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.700 avaliações)

_Eu uso o OneNote há quase 3 anos. Basicamente, ele é bom para acompanhar nossas tarefas diárias, para gerenciar nossa lista de tarefas a fazer. Podemos criar várias seções e, em cada seção, podemos criar várias páginas. Há outros recursos, como destacar o texto com cores diferentes, inserir imagens e muitos outros. No geral, ele é bom. Uso essa ferramenta com muita frequência, ou seja, quase todos os dias, pois gerencio minha lista de tarefas aqui Uma análise do G2 ➡️Read Mais: 17 Melhores alternativas e concorrentes para o OneNote **A melhor alternativa ao NotebookLM? É o ClickUp!

Quando se trata de fazer anotações, todos têm suas preferências exclusivas - alguns querem simplicidade, enquanto outros precisam de ferramentas avançadas de colaboração e organização.

Os aplicativos explorados agregam valor, desde espaços de trabalho personalizáveis até a transcrição de notas com tecnologia de IA. Mas se você estiver procurando a melhor combinação de anotações, gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe, o ClickUp se destaca como o aplicativo ideal para o trabalho. ✅

O ClickUp não se trata apenas de fazer anotações; trata-se de levar sua produtividade para o próximo nível. Com Docs, Notepad, Brain e amplas ferramentas de gerenciamento de projetos, o ClickUp reúne todas as suas anotações, tarefas e projetos em uma experiência perfeita.

Pronto para tornar suas anotações mais inteligentes? Experimente o ClickUp hoje mesmo e veja como ele pode transformar e trazer suas anotações, tarefas e projetos - tudo em um só lugar! 🌻