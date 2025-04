As 15 principais plataformas de software de comunicação unificada para 2025

A comunicação eficaz tem a ver com habilidades individuais e com a forma como todos colaboram, mesmo em um ambiente de equipe remota ou distribuída. A plataforma de comunicação unificada correta ajuda a preencher essa lacuna, combinando mensagens, videoconferência e muito mais em uma única interface.

Com tantas opções disponíveis, encontrar a solução perfeita pode ser uma tarefa árdua. Por isso, elaboramos uma lista com as 15 melhores plataformas de software de comunicação unificada para você! 💬

Simplifique a comunicação e a colaboração com essas 15 principais plataformas de software de comunicação unificada.

O que são comunicações unificadas?

Se você der uma olhada rápida em todos os canais de comunicação da sua organização, perceberá que facilmente há mais de um.

Você terá um plataforma de comunicação empresarial para videoconferências e reuniões, outra para gerenciar o sistema telefônico da empresa, outra para mensagens instantâneas e uma ferramenta de colaboração em equipe para compartilhamento de arquivos.

Fazer malabarismos com essas ferramentas para gerenciar suas comunicações internas e externas pode ser complicado. A comunicação unificada ajuda a resolver esse dilema. Ela combina várias ferramentas de comunicação em uma única plataforma, incluindo chamadas de voz, compartilhamento de arquivos e outras ferramentas de colaboração.

Ao oferecer um hub centralizado para toda a sua comunicação, você desenvolve uma melhor colaboração, aumenta a produtividade e ajuda a sua empresa a se manter em um ambiente de trabalho mais seguro equipes multifuncionais simplificam as discussões relacionadas ao trabalho.

Dica profissional: Deseja otimizar a comunicação, mas não sabe por onde começar? Identifique as lacunas de comunicação no local de trabalho a comunicação no local de trabalho é um dos principais problemas que sua equipe enfrenta, e descubra como corrigi-los! 📈

O que você deve procurar em um software de comunicação unificada?

Ao escolher um ferramenta de comunicação colaborativa aqui estão os fatores que você precisa priorizar:

Canais de comunicação : Certifique-se de que a plataforma integre vários canais, incluindo videoconferência, chamadas de áudio, mensagens instantâneas, e-mail e compartilhamento de tela, tudo em um só lugar

: Certifique-se de que a plataforma integre vários canais, incluindo videoconferência, chamadas de áudio, mensagens instantâneas, e-mail e compartilhamento de tela, tudo em um só lugar Recursos de colaboração : Selecione uma plataforma de comunicação unificada que possa atender às necessidades básicas de colaboração, como compartilhamento de arquivos, mensagens unificadas e gerenciamento de tarefas para colaboração em tempo real

: Selecione uma plataforma de comunicação unificada que possa atender às necessidades básicas de colaboração, como compartilhamento de arquivos, mensagens unificadas e gerenciamento de tarefas para colaboração em tempo real Facilidade de uso : Uma interface intuitiva é essencial para uma adoção rápida e um treinamento mínimo

: Uma interface intuitiva é essencial para uma adoção rápida e um treinamento mínimo Recursos de integração : Deve combinar perfeitamente com suas ferramentas de negócios existentes, como CRMs, software de gerenciamento de projetos ou plataformas de e-mail, para um fluxo de trabalho simplificado

: Deve combinar perfeitamente com suas ferramentas de negócios existentes, como CRMs, software de gerenciamento de projetos ou plataformas de e-mail, para um fluxo de trabalho simplificado Alta segurança e conformidade : As plataformas de comunicações unificadas geralmente lidam com informações confidenciais. Elas devem ter mecanismos de segurança como criptografia de ponta a ponta e conformidade com os padrões do setor, como GDPR, HIPAA ou certificações ISO

: As plataformas de comunicações unificadas geralmente lidam com informações confidenciais. Elas devem ter mecanismos de segurança como criptografia de ponta a ponta e conformidade com os padrões do setor, como GDPR, HIPAA ou certificações ISO Escalabilidade: A plataforma que você escolher deve ser capaz de ser dimensionada para atender às suas necessidadesobjetivos de comunicação. Opte por soluções com preços diferenciados ou opções de personalização para atender às suas necessidades em constante evolução

você sabia que o mercado de comunicação unificada e colaboração (UC&C) deve atingir uS$ 222,61 bilhões até 2030 mostrando como as plataformas de comunicação centralizadas e unificadas são importantes para sua organização!

As 15 melhores plataformas de comunicação unificada para usar

Elaboramos uma lista das 15 principais plataformas de comunicação unificada selecionadas para simplificar as comunicações empresariais, aumentar a colaboração e otimizar os fluxos de trabalho das empresas modernas.

Vamos nos aprofundar nos detalhes!

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos e colaboração tudo em um)

Nossa primeira opção é ClickUp

o primeiro aplicativo de gerenciamento de projetos do mundo que unifica a comunicação e o gerenciamento do trabalho e o potencializa com IA para liberar uma produtividade inigualável.

Seja para gerenciar projetos, delegar tarefas ou facilitar discussões em equipe, essa plataforma faz tudo, reduzindo as ineficiências e aprimorando a colaboração.

A comunicação entre clientes, executivos e gerentes é simplificada com o uso de formulários e a atribuição de tarefas e listas. O ClickUp é perfeito para trabalhar com grandes equipes e gerenciá-las com o recurso de equipes.

Christian Gonzalez, Cámara Nacional de Comercio

Descubra como o aplicativo tudo para o trabalho conecta suas conversas às suas tarefas Bate-papo do ClickUp reúne todas as suas discussões e tarefas em uma plataforma unificada, garantindo que tudo o que você precisa para se comunicar e colaborar esteja perfeitamente integrado. Aproveite as discussões individuais, as animadas mensagens em grupo e os comentários perspicazes sobre tarefas ou documentos - tudo isso sem a necessidade de alternar entre aplicativos.

Compartilhe discussões detalhadas por meio de gravação de tela com Clipes do ClickUp . Esse recurso revolucionário para equipes remotas ou comunicação assíncrona evita mal-entendidos e promove a clareza.

Quer melhorar suas discussões? Colabore perfeitamente com outros membros da equipe e tenha sessões práticas de brainstorming usando o Quadro branco ClickUp para um planejamento eficiente! A interface intuitiva oferece gestos de toque para esboçar e desenhar sua visão em qualquer lugar, de modo que todos os membros da equipe possam fazer alterações como e quando puderem.

A melhor parte? Para eliminar a desordem, o Whiteboard se integra a outros recursos, como Documentos do ClickUp e ClickUp Chat.

Saiba mais

Conecte o ClickUp Docs a fluxos de trabalho e torne as informações acessíveis a todos os membros da equipe

Com o ClickUp Docs, atribua tarefas rapidamente e conecte-as a fluxos de trabalho para que todos em sua equipe fiquem a par de todas as decisões. Edite seus documentos com os membros da equipe em tempo real para que você possa acompanhar as tarefas e concluir o trabalho rapidamente.

Além da comunicação interna, a mesma ferramenta gerencia todas as suas tarefas, o acompanhamento de projetos e a visualização do fluxo de trabalho. Com Visualizações do ClickUp com o ClickUp Views, você tem mais de 15 visualizações totalmente personalizáveis, incluindo Gantt, Tabela, Linha do tempo, Kanban, Mapa mental e muito mais.

Isso permite que você compartilhe rapidamente uma visualização detalhada do projeto ou da tarefa e atribua tarefas ou responsabilidades aos membros da sua equipe. Use Comentários do ClickUp Assign para garantir que os membros da equipe atuem imediatamente em pontos específicos.

Melhores recursos do ClickUp

Combine todo o seu trabalho e comunicação em uma única plataforma usando o Bate-papo do ClickUp plataforma

Compartilhe documentos com outros membros da equipe facilmente usando a plataforma ClickUp Docs para gerenciar toda a documentação e a base de conhecimento de seu projeto

Saiba quem está editando ou trabalhando na mesma tarefa ou documento que você com o Detecção de colaboração do ClickUp garantindo que não haja duplicação de trabalho

Use o poder da IA com Cérebro ClickUp para ajudá-lo a resumir textos, escrever e-mails eficazes e melhorar sua comunicação geral usando modelos e verificação ortográfica incorporados

Limitações do ClickUp

A plataforma oferece uma ampla variedade de recursos, o que pode ser um desafio para novos usuários

A funcionalidade do aplicativo móvel tem algumas limitações em comparação com a versão para desktop

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

No geral, minha experiência com o ClickUp foi muito positiva. Ele simplificou as tarefas de gerenciamento de projetos e melhorou significativamente a colaboração da equipe. Eu realmente gostei do conjunto abrangente de recursos do ClickUp, que inclui gerenciamento de tarefas, lembretes e controle de metas._ Uma análise da Capterra ➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de plano de comunicação de projeto: Excel, Word e ClickUp 2. Nextiva (melhor para sistemas telefônicos comerciais e soluções VoIP)

via NextivaNextiva é uma plataforma de comunicações unificadas de alto nível reconhecida por seus serviços de VoIP (Voice over Internet Protocol).

Ela oferece um conjunto completo de ferramentas de comunicação para empresas de todos os portes, incluindo chamadas de voz e videoconferências, mensagens instantâneas e colaboração em equipe.

O sistema VoIP da plataforma é particularmente elogiado por sua qualidade superior de chamadas. Com seu aplicativo móvel, os funcionários podem participar de videoconferências, fazer chamadas VoIP e enviar mensagens instantâneas sem estarem presos a uma mesa.

Melhores recursos do Nextiva

Faça chamadas de voz de alta qualidade pela Internet, com recursos como encaminhamento de chamadas e recepcionistas virtuais

Organize reuniões de vídeo e webinars de alta qualidade com compartilhamento de tela e planos de fundo virtuais

Obtenha relatórios em tempo real sobre chamadas e métricas de comunicação, melhorando o desempenho

Limitações do Nextiva

A configuração e a personalização podem ser complexas para empresas menores ou para quem não está familiarizado com sistemas VoIP

Preços do Nextiva

Digital : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Core : uS$ 36/mês por usuário

: uS$ 36/mês por usuário Engage : uS$ 50/mês por usuário

: uS$ 50/mês por usuário Power Suite: $75/mês por usuário

Classificações e resenhas da Nextiva:

G2 : 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 900 avaliações)

O Nextiva é fácil de usar, fácil de configurar e se integra muito bem a vários dos principais provedores de CRM. Se precisar de uma configuração mais complicada do que a de um único usuário, a equipe de atendimento ao cliente é rápida em ajudar e é fácil trabalhar com ela._ Uma análise do G2 3. RingEX (Melhores soluções de comunicação escalonáveis)

via RingEXRingEX é a opção ideal para organizações que desejam sistemas de comunicação personalizados para atender às necessidades específicas de suas equipes e clientes.

Essa plataforma de comunicações unificadas integra uma ampla gama de canais de comunicação, principalmente chamadas de voz, videoconferência e mensagens, em uma única interface, permitindo uma colaboração perfeita.

A infraestrutura baseada em nuvem da plataforma garante que os funcionários possam trabalhar de qualquer lugar, mantendo altos níveis de colaboração, seja no escritório ou remotamente.

Melhores recursos do RingEX

Faça chamadas de qualquer lugar com o sistema telefônico baseado em nuvem da RingCentral

Organize reuniões de vídeo de alta qualidade com compartilhamento de tela, gravação e planos de fundo virtuais

Envie mensagens instantâneas, compartilhe arquivos e colabore em uma plataforma centralizada

Limitações do RingEX

O RingEX não se integra a tantos aplicativos de terceiros, o que pode ser limitante para necessidades especializadas

Preços da RingEX

Essenciais : uS$ 19,99/mês por usuário

: uS$ 19,99/mês por usuário Standard : uS$ 27,99/mês por usuário

: uS$ 27,99/mês por usuário Premium : uS$ 34,99/mês por usuário

: uS$ 34,99/mês por usuário Ultimate: uS$ 49,99/mês por usuário

Classificações e avaliações do RingEX

G2 : 4/5 (900+reviews)

: 4/5 (900+reviews) Capterra: 4.2/5 (mais de 1.000 avaliações)

No geral, nossa experiência tem sido boa e continuaremos a usar o RingCentral no futuro. O portal on-line é fantástico. Ele permite que você desvie suas chamadas com muita facilidade para um telefone ou até mesmo as atenda em seu computador em vez de em seu telefone de mesa Uma análise da Capterra 4. Avaya (melhor para sistemas de comunicação de nível empresarial)

via AvayaAvaya é um nome renomado em comunicação unificada, oferecendo ótimas soluções para as necessidades de grandes empresas.

Com um forte foco em escalabilidade e confiabilidade, é uma plataforma de nível empresarial que lida com um alto volume de comunicação em vários canais. Ela oferece suporte à implementação baseada em nuvem, permitindo que as empresas dimensionem a plataforma sem se preocupar com limitações de infraestrutura.

Com a análise orientada por IA, a Avaya garante que você obtenha insights sobre os seus fluxos de trabalho de comunicação, otimizando gerenciamento de equipes e melhorar o atendimento ao cliente.

Melhores recursos da Avaya

Obtenha recursos avançados de gerenciamento de chamadas como IVR, roteamento de chamadas e correio de voz para correio de voz para obter eficiência na comunicação

Faça e receba chamadas com vídeo HD para reuniões virtuais claras e colaboração

Dimensione e gerencie sistemas de comunicação sem grandes investimentos em infraestrutura

Limitações da Avaya

A configuração inicial pode ser mais complexa e demorada, exigindo uma equipe de TI dedicada

Preços da Avaya

Digital : Preços personalizados

: Preços personalizados Voz : Preços personalizados

: Preços personalizados Todas as mídias : Preços personalizados

: Preços personalizados Criar seu próprio: Preço personalizado

Avaliações e resenhas da Avaya

G2 : 4.1/5 (mais de 170 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: NA

Gosto de como é compacto e simples usar a Avaya. O aplicativo não está na sua frente e não ocupa uma grande parte da sua tela, o que lhe permite realizar várias tarefas com mais facilidade._ Uma análise do G2 5. Dialpad (Melhor para comunicação e colaboração com tecnologia de IA)

via TecladoTeclado é uma plataforma de comunicações unificadas abrangente e baseada na nuvem para otimizar a colaboração da equipe, o envolvimento do cliente e a comunicação interna.

Com o Dialpad, concentre-se no que importa com o AI Recaps, permitindo que sua equipe se concentre nas conversas, não em fazer anotações.

A inteligência de voz com tecnologia de IA transcreve as conversas em tempo real e fornece análises das chamadas, ajudando as equipes a identificar tendências e áreas de melhoria.

Melhores recursos do Dialpad

Use a inteligência de voz com tecnologia de IA para transcrição em tempo real e insights, ajudando as equipes a analisar as chamadas

Acompanhe as métricas de desempenho, as tendências das chamadas e os níveis de envolvimento para aprimorar as estratégias de comunicação

Permita que sua equipe transfira conversas e mova as chamadas para seus dispositivos preferidos para aumentar a eficiência

Limitações do teclado de discagem

O preço pode ser mais alto para empresas menores

Preços do teclado de discagem

Standard: $27/mês por usuário

$27/mês por usuário **Pro uS$ 35/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Dialpad

G2 : 4.3/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 500 avaliações)

O que mais gosto no Dialpad Meetings é sua facilidade de uso combinada com áudio e vídeo de alta qualidade. O acesso com um clique da plataforma elimina a necessidade de configurações complicadas, e seu recurso de transcrição orientado por IA é um divisor de águas para a captura de anotações de reuniões em tempo real. Uma avaliação do G2 6. Zoom (melhor para videoconferências e webinars)

via Zoom Se você deseja uma plataforma de comunicações unificadas para gerenciar toda a comunicação empresarial, reuniões com clientes, videoconferências e até mesmo webinars, não software de colaboração visual chega perto do Zoom.

Uma plataforma amplamente reconhecida que revolucionou as comunicações empresariais, o Zoom oferece um vasto conjunto de recursos que tornam o trabalho remoto perfeito.

Seja para reuniões internas da equipe, chamadas de clientes ou webinars de grande escala, a versatilidade do Zoom faz dele uma ferramenta indispensável nas comunicações unificadas.

Melhores recursos do Zoom

Divida as reuniões em grupos menores para discussões mais focadas, ideais para sessões de brainstorming ou reuniões de equipe

Obtenha transcrição de reuniões com tecnologia de IA, facilitando a revisão das discussões e o compartilhamento das principais conclusões

Conecte o Zoom ao Google Calendar, Microsoft Outlook, Slack e muito mais para um agendamento perfeito e gerenciamento de fluxo de trabalho

Limitações do Zoom

Restringe as reuniões de grupo a 40 minutos, o que pode não ser suficiente como uma plataforma de comunicação de longo prazo

Preços do Zoom

Básico: US$ 0

US$ 0 Pro: US$ 14,99/mês por usuário com cobrança mensal

US$ 14,99/mês por usuário com cobrança mensal Business: US$ 21,99/mês por usuário com cobrança mensal

US$ 21,99/mês por usuário com cobrança mensal Business Plus: US$ 26,99/mês por usuário com cobrança mensal

US$ 26,99/mês por usuário com cobrança mensal Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Zoom

G2 : 4.5/5 (mais de 55.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 55.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 14.000 avaliações)

O recurso mais preferido e amado é a videochamada e sua estabilidade nas conexões durante uma chamada, melhorando o recurso para competir com os concorrentes, que é a integração de ferramentas com tecnologia de IA, fácil de usar, muito fácil de usar e até mesmo um usuário de baixa graduação pode usar Uma análise do G2 Dica profissional: O Zoom pode ser restritivo para chamadas longas e pode ter tempos de carregamento lentos. Se quiser recursos adicionais com carregamento mais rápido e compartilhamento de arquivos, explore as alternativas do Zoom vale a pena considerar. ⏰

via 8×88×8 é uma poderosa plataforma de comunicações unificadas que oferece ferramentas para empresas que buscam otimizar a comunicação em vários canais.

Com foco em soluções de voz, vídeo e contact center, essa plataforma de comunicações atende às necessidades de equipes globais, proporcionando comunicação e colaboração contínuas entre regiões.

Ela é particularmente adequada para empresas com equipes diversas que trabalham remotamente ou em fusos horários diferentes, oferecendo uma solução flexível para conectar funcionários, clientes e partes interessadas.

Melhores recursos do 8 x 8

Obtenha insights sobre o desempenho da equipe com ferramentas avançadas de análise que otimizamestratégias de comunicação Melhore as interações com os clientes com roteamento automatizado de chamadas e assistentes virtuais que orientam os clientes para o agente de suporte certo



limitações de 8 x 8

Novos usuários podem achar a interface um pouco complexa devido à ampla gama de recursos disponíveis

Os planos de nível básico vêm com armazenamento limitado na nuvem, o que pode não ser suficiente para empresas que precisam de armazenamento de dados em grande escala para reuniões e chamadas

Preços do 8 x 8

Preços personalizados

8 x 8 avaliações e resenhas

G2 : 4.2/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 300 avaliações)

Embora a 8×8 tenha nos oferecido inicialmente o que precisávamos para operar, ao longo de nossa relação de trabalho, foram introduzidas novas soluções que nos ajudaram a atender melhor às necessidades de nossos clientes e a nos adaptar a novos desafios, como o trabalho remoto Os relatórios podem ser simplificados, bem como apresentados em dados brutos, o que permite que pessoas com diferentes níveis de habilidade dividam as informações de acordo com suas capacidades. Uma análise do G2 8. Cisco (melhor plataforma de comunicação unificada para grandes empresas)

via Cisco WebexCisco Webex está entre as ferramentas de comunicação mais preferidas das empresas e grandes organizações.

Conhecida por sua confiabilidade e por seus amplos recursos de segurança, a plataforma oferece um conjunto abrangente de ferramentas com um forte foco em atender às necessidades das empresas globais.

A Cisco inclui recursos como WebEx para videoconferência, Jabber para mensagens instantâneas e Cisco BroadCloud para recursos de comunicação baseados em nuvem. Essas ferramentas de comunicação funcionam perfeitamente em conjunto, proporcionando uma colaboração tranquila entre as equipes.

Melhores recursos da Cisco

Proteja seus dados com recursos de criptografia e segurança, tornando-o ideal para setores que precisam de proteção rigorosa de dados

Obtenha chamadas domésticas ilimitadas com roteamento de chamadas, correio de voz e chamadas em conferência, ajudando sua equipe de vendas a gerenciar as comunicações com eficiência

Amplie seus negócios com o sistema de telefonia em nuvem da Cisco, reduzindo a necessidade de infraestrutura local

Limitações da Cisco

As soluções da Cisco são adequadas para grandes empresas, portanto, as empresas de pequeno e médio porte podem achar que o processo de configuração exige muitos recursos

Apesar de ter um plano gratuito, ele é limitado no que diz respeito ao número de participantes e aos recursos avançados

Preços da Cisco

Webex Free

Webex Starter : uS$ 17/mês por licença

: uS$ 17/mês por licença Webex Business : uS$ 25/mês por licença

: uS$ 25/mês por licença Webex Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Cisco

G2 : 4.3/5 (24.000+reviews)

: 4.3/5 (24.000+reviews) Capterra: 4.4/5 (mais de 7.300 avaliações)

É fácil e prático. Adoro os filtros de voz. Depois da pandemia de 2020, trabalhamos principalmente em casa, onde há ruídos domésticos normais e, com esses filtros, podemos fazer chamadas de alta qualidade.

Muitas vezes a Internet doméstica não é das melhores, mas com o codec e a IA as comunicações são ótimas. Uma análise do G2 9. GoToConnect (melhor para comunicação unificada e habilitação de trabalho remoto)

via GoToConnectGoToConnect o GoToConnect, anteriormente conhecido como Jive, é uma das melhores plataformas de comunicações unificadas para pequenas empresas. Ela oferece serviços abrangentes de voz, vídeo e mensagens em um único pacote.

É uma solução intuitiva e econômica para todas as necessidades de comunicação, combinando o poder dos sistemas de telefonia VoIP, videoconferência e mensagens em equipe.

O GoToConnect se destaca no fornecimento de tecnologia de comunicações unificadas, incluindo videoconferências em HD, chamadas de áudio baseadas na nuvem e mensagens instantâneas, tudo com o apoio de uma interface fácil de usar.

Melhores recursos do GoToConnect

Organize videoconferências com a ferramenta de conferência pela Web, juntamente com recursos como compartilhamento de tela, gravação de reuniões, salas de descanso e muito mais

Integre-se perfeitamente a aplicativos de negócios populares, como Google Workspace, Microsoft 365 e Salesforce, garantindo uma experiência de colaboração tranquila

Obtenha relatórios e análises detalhados das chamadas, permitindo que os gerentes acompanhem o desempenho da equipe e tomem decisões baseadas em dados

Limitações do GoToConnect

Organizações maiores podem achar os recursos insuficientes quando comparados a plataformas mais voltadas para empresas

Preços do GoToConnect

Sistema telefônico : uS$ 26/mês

: uS$ 26/mês Connect CX : uS$ 34/mês

: uS$ 34/mês Contact Center: uS$ 80/mês

Classificações e análises do GoToConnect

G2: 4,4/5 (1200+reviews)

4,4/5 (1200+reviews) Capterra: 4.5/5 (600+reviews)

Fácil de implementar para funcionários em vários locais. A configuração da árvore de chamadas e dos planos de discagem é rápida e fácil de alterar conforme necessário. Integração perfeita entre o desktop e o aplicativo móvel. Rápido e fácil de adicionar e remover usuários e novos números de telefone e ramais._ Uma análise do G2 10. Mitel (melhor para as necessidades de comunicação de pequenas empresas)

via MitelMitel é uma plataforma de comunicações unificadas baseada na nuvem, conhecida por seus recursos avançados de gerenciamento de chamadas, mensagens em equipe sem interrupções e reuniões por vídeo.

Com suas soluções de Comunicações Unificadas como Serviço (UCAAS), o acesso a todas as formas de comunicação a partir de uma única caixa de entrada é aprimorado, melhorando a recuperação de informações e os tempos de resposta.

A Mitel apoia o crescimento das empresas, adaptando-se às crescentes demandas de comunicação sem comprometer a qualidade do serviço.

Melhores características da Mitel

Use ferramentas de colaboração altamente poderosas para conferências Web em HD, compartilhamento de tela e mensagens instantâneas para uma colaboração perfeita entre equipes

Obtenha recursos avançados de comunicação, como roteamento de chamadas, atendentes automáticos e análises para acompanhar o desempenho das chamadas

Instale a ferramenta com soluções baseadas na nuvem e no local, oferecendo às empresas flexibilidade em sua configuração de comunicação

Limitações da Mitel

A interface do usuário pode ser complexa e requer algum tempo para ser aprendida

Preços da Mitel

Preços personalizados para todas as suas soluções UCAAS

Classificações e avaliações da Mitel

G2 : 3.8/5 (mais de 200 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: NA

11. Vonage (melhor para soluções flexíveis de VoIP e mensagens)

via VonageVonage é uma das principais plataformas de comunicação unificada, conhecida por suas soluções VoIP e integrações profundas com vários aplicativos de negócios.

Sua arquitetura baseada na nuvem permite que você mantenha canais de comunicação flexíveis, confiáveis e seguros, garantindo que os membros da equipe estejam conectados independentemente do local.

O Vonage se integra com outros canais de comunicação como Salesforce e Microsoft Teams, permitindo que você simplifique os fluxos de trabalho e melhore as interações com os clientes.

Melhores recursos do Vonage

Combine voz, vídeo e mensagens de texto em uma única interface para facilitar a comunicação

Obtenha uma solução escalável para gerenciar chamadas telefônicas com chamadas em HD, gravação de chamadas e roteamento de chamadas

Use o poderoso aplicativo móvel Vonage para ficar conectado com suas equipes e clientes, compatível com dispositivos móveis iOS e Android

Limitações da Vonage

Alguns usuários relataram atrasos no recebimento de suporte oportuno do help desk da Vonage, levando a uma menor satisfação do cliente

O processo de configuração e personalização pode ser um pouco complicado

Preços do Vonage

Móvel: $19,99/mês por ramal

$19,99/mês por ramal Premium : uS$ 29,99/mês por extensão

: uS$ 29,99/mês por extensão Advanced: uS$ 39,99/mês por extensão

Classificações e avaliações da Vonage

G2 : 4.4/5 (450+reviews)

: 4.4/5 (450+reviews) Capterra: 4.1/5 (300+reviews)

12. Zoho Meeting (melhor para videoconferências fáceis de usar)

Zoho Meeting é uma plataforma abrangente de videoconferência e webinar projetada para simplificar as reuniões virtuais e aprimorar a colaboração da equipe. Ele oferece uma série de recursos para facilitar a comunicação contínua, tanto interna quanto externamente.

**Melhores recursos do Zoho Meeting

Desfrute de áudio e vídeo de alta qualidade para uma comunicação clara e nítida durante as reuniões

Compartilhe facilmente sua tela, colabore em documentos e envolva os participantes ativamente

Agende reuniões diretamente de seu calendário, simplificando o agendamento e a organização

Grave reuniões para revisão posterior ou para compartilhar com quem não pôde comparecer

Organize webinars envolventes com recursos avançados para públicos maiores

Participe de reuniões e participe de seu dispositivo móvel, garantindo flexibilidade

Adicione a marca de sua empresa para dar um toque profissional

**Limitações do Zoho Meeting

O plano gratuito pode ter limitações quanto ao número de participantes, à duração da reunião ou aos recursos disponíveis

A integração do Zoho Meeting com outras plataformas fora do ecossistema Zoho pode exigir algumas configurações

**Preços do Zoho Meeting

**Plano gratuito

Reunião padrão: US$ 0,75 por host/mês

US$ 0,75 por host/mês Professional Meeting: uS$ 1,83 por host/mês

_Os preços do Webinar da Zoho diferem_s

**Avaliações e resenhas do Zoho Meeting

G2 : 4.4/5 (1100+reviews)

: 4.4/5 (1100+reviews) Capterra: 4.6/5 (800+reviews)

13. Microsoft Teams (melhor para integração perfeita com o Microsoft 365)

via MicrosoftMicrosoft Teams é uma escolha natural para organizações que já estão usando o Microsoft 365 como uma plataforma de comunicações unificadas.

Ele facilita a comunicação dentro e entre organizações, o que o torna especialmente eficaz para grandes empresas que precisam de tecnologia de UC para comunicação centralizada e gerenciar o envolvimento do cliente.

O Microsoft Teams oferece uma opção altamente segura para compartilhamento de arquivos e colaboração em tempo real, o que o torna ideal para colaborar em documentos diretamente no Teams.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Integre todas as suas reuniões e discussões perfeitamente com o OneDrive e o SharePoint, permitindo que você compartilhe e colabore em arquivos em tempo real

Gerencie tarefas no Teams com o Planner e o To Do, permitindo atribuir tarefas e acompanhar o progresso

Use os aplicativos para desktop e dispositivos móveis para uma comunicação rápida e eficaz entre os membros da equipe e as partes interessadas externas

Limitações do Microsoft Teams

O plano gratuito não possui determinados recursos avançados de videoconferência, como gravação de reuniões e limites maiores de participantes

Muito integrado ao ecossistema da Microsoft, criando limitações para aqueles que desejam usá-lo com outros aplicativos de negócios

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams : Gratuito

: Gratuito Microsoft 365 Personal : uS$ 6,99/mês

: uS$ 6,99/mês Microsoft 365 Family: uS$ 9,99/mês

Classificações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (15.000+reviews)

4,3/5 (15.000+reviews) Capítulo: 4.5/5 (9000+reviews)

➡️ Leia mais: Principais recursos do Microsoft Teams para aumentar a produtividade da sua equipe

14. Intermedia Unite (melhor para uma suíte de comunicação e colaboração tudo em um)

via Intermedia Unite (União da Intermídia)Intermedia Unite é uma plataforma de comunicação unificada que simplifica a audioconferência, as chamadas com vídeo e outras tecnologias de comunicação em uma única plataforma.

Ela oferece recursos para ajudar as empresas a centralizar a comunicação entre departamentos, melhorar a colaboração e aumentar a produtividade.

Seu sistema telefônico baseado na nuvem permite gerenciar chamadas e comunicação entre equipes de forma unificada. Ele vem com controles administrativos avançados para gerentes de TI, permitindo que você monitore e gerencie com eficiência a comunicação em toda a organização.

Melhores recursos do Intermedia Unite

Simplifique a comunicação com um sistema telefônico confiável e fácil de usar que se integra a outras ferramentas

Faça chamadas de vídeo e voz de alta qualidade com recursos avançados, como compartilhamento de tela, gravação e criador de fluxo de trabalho personalizado

Use a mesma plataforma para recursos de mensagens, controle de tarefas e realização de chamadas a partir de seus dispositivos móveis

Limitações do Intermedia Unite

Embora funcione bem com serviços baseados em nuvem, a integração com aplicativos não baseados em nuvem pode ser um desafio

Embora integre canais básicos de comunicação, não possui ferramentas detalhadas de análise e colaboração presentes em outras plataformas de comunicações unificadas

Preços do Intermedia Unite

Pro: US$ 27,99/mês por usuário

US$ 27,99/mês por usuário Empresarial : uS$ 32,99/mês por usuário

: uS$ 32,99/mês por usuário Solução integrada do Microsoft Teams: uS$ 22,99/mês por usuário

Classificações e resenhas do Intermedia Unite:

G2 : 4.5/5 (350+reviews)

: 4.5/5 (350+reviews) Capterra: 4.7/5 (150+revisões)

15. 3CX (melhor para chamadas de voz econômicas)

via 3CX3CX é uma plataforma de comunicação unificada que oferece um conjunto abrangente de recursos a um preço acessível.

Com seu foco em conferência de áudio, mensagens instantâneas e compartilhamento de arquivos, o 3CX é uma solução de comunicação unificada econômica e poderosa. Use a plataforma como um sistema hospedado na nuvem ou no local para obter maior flexibilidade no gerenciamento de suas comunicações.

Ela ajuda você a ir além do preço por usuário, ajudando suas equipes a adotar soluções de UC sem pagar taxas adicionais para adicionar novos usuários.

Melhores recursos do 3CX

Envie mensagens diretas e bate-papos em grupo na mesma plataforma, com as opções de enviar arquivos e gerenciar várias conversas conforme sua conveniência

Gerencie todas as comunicações, incluindo correios de voz, e-mails e bate-papos, em uma caixa de entrada centralizada para facilitar o gerenciamento

Obtenha gerenciamento avançado de chamadas e recursos baseados em IA para ajudá-lo com o enfileiramento e o monitoramento de chamadas, ideal para lidar com grandes volumes de chamadas

limitações do 3CX

O uso requer configurações avançadas, especialmente para a versão local, o que pode ser difícil para equipes não técnicas

Embora se integre bem a sistemas de CRM maiores, as pequenas empresas podem encontrar menos integrações prontas para uso disponíveis

Preços do 3CX

3CX PRO : uS$ 695/ano

: uS$ 695/ano 3CX ENT: uS$ 870/ano

Não há opção de preço mensal. Hospedagem, suporte e integrações de IA estão disponíveis como complemento

Classificações e análises do 3CX

G2 : 4.4/5 (450+reviews)

: 4.4/5 (450+reviews) Capterra: 4.4/5 (400+reviews)

