Principais plataformas de UCaaS para comunicação e colaboração perfeitas entre equipes

Imagine o seguinte: sua equipe está correndo para cumprir o prazo de um projeto. O gerente envia um e-mail solicitando os detalhes da tarefa, mas metade da equipe não percebe, em meio a uma enxurrada de mensagens instantâneas.

O resultado? Confusão, atrasos e funcionários frustrados que lutam para se manter alinhados, o que leva à ineficiência. É aí que uma plataforma UCaaS entra em ação.

As Comunicações Unificadas como Serviço, ou UCaaS, reúnem videoconferência, mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos e muito mais em uma única solução simplificada. Esses sistemas, projetados para escalabilidade e integração, ajudam os gerentes de TI e as equipes de comunicação a simplificar os fluxos de trabalho e reduzir os custos.

Vamos explorar os principais softwares de UCaaS que estão reformulando a comunicação empresarial atualmente.

⏰ Resumo de 60 segundos

uCaaS é um modelo baseado em nuvem que integra videoconferência, mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos e muito mais em uma única solução.

existem dois tipos de UCaaS: plataformas de um único locatário e de vários locatários aqui está uma lista de softwares de UCaaS para revolucionar as comunicações empresariais:

ClickUp: O melhor para gerenciamento de projetos e colaboração tudo-em-um **Nextiva: o melhor para comunicação avançada com o cliente baseada em IA RingCentral: Melhor para comunicação contínua com tecnologia de IA **Zoom: o melhor para colaboração e videoconferência versáteis Dialpad: O melhor para produtividade e comunicação com tecnologia de IA GoTo Connect: Melhor para interação multicanal com o cliente **Microsoft Teams: o melhor para colaboração e comunicações empresariais tudo-em-um **Webex: o melhor para trabalho híbrido com IA e interação com o cliente **Vonage:Melhor para comunicação orientada por API e interação com o cliente 8×8: Melhor para comunicação global contínua e gerenciamento de CX

**O que é uma plataforma UCaaS?

Comunicações unificadas como serviço (UCaaS) é um modelo baseado em nuvem que integra várias ferramentas de comunicação e colaboração em uma plataforma de comunicações unificadas.

Esse serviço de plataforma de comunicações unificadas inclui recursos como chamadas de voz, videoconferência, mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos e gerenciamento de contact center. O UCaaS utiliza a computação em nuvem para hospedar ferramentas de comunicação em data centers remotos.

Aqui está um resumo simples:

Infraestrutura de nuvem: Todos os serviços de comunicação são hospedados em servidores de nuvem seguros gerenciados pelo provedor de UCaaS

Todos os serviços de comunicação são hospedados em servidores de nuvem seguros gerenciados pelo provedor de UCaaS Integração de dispositivos: Os usuários podem acessar a plataforma de qualquer dispositivo com conexão à Internet, como desktops, smartphones ou tablets

Os usuários podem acessar a plataforma de qualquer dispositivo com conexão à Internet, como desktops, smartphones ou tablets Interface unificada: A plataforma consolida ferramentas como videoconferências, chamadas de voz e mensagens em um único painel para facilitar o acesso

A plataforma consolida ferramentas como videoconferências, chamadas de voz e mensagens em um único painel para facilitar o acesso Sincronização em tempo real: Os dados e as ferramentas de comunicação são sincronizados em tempo real, garantindo que os usuários sempre tenham acesso a informações atualizadas

Benefícios do UCaaS

O UCAaaS ajuda as organizações a:

Reduzir custos, substituindo o hardware local por soluções baseadas na nuvem

Aumentar a colaboração com chamadas de vídeo, mensagens e compartilhamento de arquivos integrados

Oferecer suporte a equipes remotas e híbridas com ferramentas consistentes e acessíveis

Garantir a confiabilidade com redundância baseada na nuvem e tempo de inatividade mínimo

Simplifique a TIgerenciamento de equipes consolidando os sistemas de comunicação

Tipos de plataformas de comunicações unificadas

As soluções de UCaaS geralmente se enquadram em duas categorias:

Plataformas de vários locatários: Nesse modelo, várias organizações compartilham a mesma infraestrutura de UCaaS. É econômico e adequado para empresas de pequeno e médio porte que buscam escalabilidade sem o ônus de gerenciar a infraestrutura

Nesse modelo, várias organizações compartilham a mesma infraestrutura de UCaaS. É econômico e adequado para empresas de pequeno e médio porte que buscam escalabilidade sem o ônus de gerenciar a infraestrutura Plataformas de locatário único: São desenvolvidas sob medida para uma organização específica, oferecendo maior controle, recursos personalizados e segurança de dados aprimorada. São ideais para empresas maiores com necessidades complexas

O que você deve procurar em um provedor de UCaaS?

Escolher a plataforma de UCaaS certa significa concentrar-se em recursos que ajudem a fechar a lacuna de comunicação em seu local de trabalho .

Aqui estão os principais recursos de UCaaS a serem priorizados:

Videochamadas com compartilhamento de tela: Reuniões com vídeo de alta qualidade e a capacidade de compartilhar telas para apresentações ou colaboração

Reuniões com vídeo de alta qualidade e a capacidade de compartilhar telas para apresentações ou colaboração Mensagens e presença integradas: Mensagens com indicadores de status para mostrar a disponibilidade, melhorando a comunicação em tempo real

Mensagens com indicadores de status para mostrar a disponibilidade, melhorando a comunicação em tempo real VoIP e telefonia: Chamadas de voz baseadas em nuvem com recursos como encaminhamento de chamadas, transcrição de correio de voz e gravação de chamadas

Chamadas de voz baseadas em nuvem com recursos como encaminhamento de chamadas, transcrição de correio de voz e gravação de chamadas Compartilhamento de arquivos e colaboração: Compartilhamento contínuo e coedição de documentos diretamente na plataforma

Compartilhamento contínuo e coedição de documentos diretamente na plataforma Integração com o contact center: Recursos integrados do contact center, como distribuição automatizada de chamadas, IVR e rastreamento de interações com o cliente

Recursos integrados do contact center, como distribuição automatizada de chamadas, IVR e rastreamento de interações com o cliente Integração de voz perfeita: Conecte-se à rede telefônica pública comutada (PSTN), garantindo uma comunicação confiável entre sistemas telefônicos tradicionais e baseados na Internet

Conecte-se à rede telefônica pública comutada (PSTN), garantindo uma comunicação confiável entre sistemas telefônicos tradicionais e baseados na Internet Compatibilidade entre dispositivos: Acesso em desktops, dispositivos móveis e tablets, garantindo uma comunicação ininterruptacomunicação colaborativa Painel de controle unificado: Uma interface centralizada para gerenciar todos osferramentas de comunicação empresarialreduzindo o tempo gasto alternando entre aplicativos

Acesso em desktops, dispositivos móveis e tablets, garantindo uma comunicação ininterruptacomunicação colaborativa

➡️ Saiba mais: Antes de começar com o melhor software de UCaaS disponível atualmente, aqui estão 12 estratégias poderosas de comunicação para aumentar a colaboração e o alinhamento entre suas equipes.

Os 10 melhores softwares de UCaaS que você precisa conhecer

Encontrar a plataforma de UCaaS certa pode transformar a forma como sua equipe se comunica e colabora, tornando os fluxos de trabalho mais eficientes. Abaixo estão as dez melhores plataformas de UCaaS, cada uma oferecendo recursos exclusivos para apoiar as empresas.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos e colaboração tudo em um) ClickUp é um hub centralizado para comunicação e colaboração da equipe. Esse aplicativo completo para o trabalho reúne gerenciamento de fluxo de trabalho, comunicação e análise em uma única plataforma.

Aqui estão alguns exemplos de seu rico conjunto de recursos.

ClickUp Chat

Chat do ClickUp

Bate-papo do ClickUp garante que todas as conversas relacionadas a tarefas sejam organizadas na plataforma. Assim, em vez de perder um tempo valioso vasculhando e-mails ou chats dispersos, sua equipe pode fazer referência à discussão vinculada a uma tarefa, garantindo que nada seja esquecido.

ClickUp Docs

Documentos do ClickUp

Mais, Documentos do ClickUp e Quadros brancos ClickUp ajudam a ampliar a colaboração para que suas equipes possam fazer brainstorming, documentar e planejar em tempo real.

Por exemplo, se a sua equipe de marketing estiver planejando uma campanha, ela poderá elaborar a estratégia no Docs enquanto usa os Whiteboards para mapear visualmente as ideias, os cronogramas e as responsabilidades da equipe.

ClickUp Assign Comments (Comentários do ClickUp Assign)

Comentários atribuídos do ClickUp do ClickUp garante que o feedback acionável nunca seja ignorado, atribuindo-o aos membros da equipe. Ele permite que você rastreie, resolva ou reatribua comentários facilmente, mantendo as tarefas claras e organizadas e evitando falhas de comunicação.

Detecção de colaboração do ClickUp

O ClickUp também tem recursos avançados como Detecção de colaboração do ClickUp que o ajudam a evitar esforços duplicados.

Por exemplo, se um colega de equipe estiver digitando um comentário ou editando uma descrição de tarefa simultaneamente, você verá atualizações ao vivo, reduzindo as chances de alterações conflitantes. As atualizações, os comentários e as alterações são sincronizados instantaneamente em todas as plataformas, garantindo que todos os membros da equipe trabalhem com a versão mais atualizada das tarefas e dos documentos.

Clipes do ClickUp

Clipes do ClickUp

E se você achar que escrever uma longa cadeia de e-mails ou tópicos de comentários é uma maneira ineficaz de explicar algo, basta gravá-la com Clipes do ClickUp . Você pode gravar e compartilhar instantaneamente sua tela com explicações em voz alta. Além disso, ele permite que você acompanhe as atualizações visual e verbalmente, sem deixar espaço para interpretações erradas.

ClickUp Brain

ClickUp Brain

Por fim, o recurso de transcrição de IA no Cérebro ClickUp cria automaticamente um texto pesquisável a partir do seu clipe, completo com registros de data e hora, para que sua equipe possa revisitar pontos-chave de referência sem precisar reproduzir o vídeo inteiro.

Melhores recursos do ClickUp

Organize conversas relacionadas a tarefas usando o ClickUp Chat

Faça brainstorming e compartilhe ideias visualmente com quadros brancos

Colabore em documentos em tempo real com vários usuários

Marque membros da equipe em tarefas usando @menções para comunicação rápida

Personalize o gerenciamento de tarefas com várias visualizações, como Lista, Quadro e Gantt

Limitações do ClickUp

Alguns novos usuários relatam uma curva de aprendizado devido ao grande número de recursos oferecidos

Funcionalidade off-line limitada

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Dica profissional: Simplifique a comunicação em seu local de trabalho usando o Os modelos de plano de comunicação gratuitos do ClickUp . Personalize-os de acordo com as necessidades da sua equipe e garanta que todos estejam alinhados, tornando a colaboração mais fácil e eficiente!

2. Nextiva (melhor para comunicação avançada com o cliente baseada em IA)

via Nextiva O Nextiva foi projetado para otimizar as interações com os clientes em canais de comunicação como voz, vídeo, e-mail, SMS e mídia social. Seus recursos baseados em IA aprimoram as experiências dos clientes por meio de roteamento inteligente, insights em tempo real e automação do fluxo de trabalho.

As empresas podem consolidar as ferramentas de comunicação, melhorar a colaboração interna e gerenciar as interações com os clientes sem problemas.

Melhores recursos do Nextiva

Use o roteamento inteligente com tecnologia de IA para conectar os clientes aos agentes certos

Implante a automação para simplificar os fluxos de trabalho e reduzir a intervenção manual

Otimize as jornadas dos clientes com IA para experiências personalizadas e orientadas pelo contexto

Limitações da Nextiva

O aplicativo telefônico ocasionalmente desliga e redisca durante as chamadas

A curva de aprendizado para recursos avançados pode ser íngreme para novos usuários

Preços do Nextiva

Digital: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Core: $36/mês por usuário

$36/mês por usuário Engage: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Power Suite: $75/mês por usuário

Classificações e análises da Nextiva

G2: 4,5/5 (mais de 3.230 avaliações)

4,5/5 (mais de 3.230 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

**Você sabia que o mercado global de comunicação unificada como serviço (UCaaS) é de projetado para subir de US$ 36,33 bilhões em 2024 para US$ 107,51 bilhões em 2032, crescendo a um impressionante CAGR de 14,5%. Isso reflete a crescente demanda por soluções de comunicação simplificadas nas empresas em todo o mundo!

3. RingCentral (melhor para comunicação perfeita com IA)

via RingCentral O RingSense é um sistema unificado de software de colaboração com IA, que transforma a forma como as empresas interagem, fornecendo anotações de chamadas ao vivo, insights inteligentes e traduções perfeitas. Esses recursos aprimoram a comunicação interna e criam uma experiência mais tranquila para o cliente.

Melhores recursos do RingCentral

Use recapitulações de chamadas com tecnologia de IA para rastrear discussões sem anotações manuais

Utilize traduções ao vivo para se comunicar de forma eficaz entre equipes globais

Otimize os fluxos de trabalho com mais de 300 integrações de aplicativos para produtividade empresarial

Limitações do RingCentral

Problemas de integração podem exigir a reinstalação ou o uso da plataforma da Web

A interface do usuário pode parecer esmagadora para usuários de primeira viagem

Preços da RingCentral

Core: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Avançado: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Ultra: $45/mês por usuário

RingCentral ratings and reviews

G2: 4,0/5 (mais de 140 avaliações)

4,0/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 210 avaliações)

4. GoTo Connect (melhor para interação multicanal com o cliente)

via ir para a conexão Você está procurando uma plataforma UCaaS que combine um sistema telefônico em nuvem com ferramentas multicanal? Experimente o GoTo Connect para criar um comunicação centralizada hub para uma comunicação comercial perfeita.

O GoTo Connect combina um sistema telefônico baseado na nuvem com ferramentas de comunicação multicanal para criar um comunicação centralizada para interações comerciais perfeitas. Seu recurso de destaque, o GoTo Connect CX, integra canais digitais como WhatsApp, mídias sociais e SMS com insights orientados por IA para melhorar o envolvimento do cliente.

Melhores recursos do GoTo Connect

Use o editor visual do plano de discagem para personalizar os fluxos de chamadas e melhorar a experiência do cliente

Envolva os clientes em vários canais digitais, como WhatsApp, mídia social e SMS

Implemente resumos de chamadas com IA para otimizar os acompanhamentos e os itens de ação

Limitações do GoTo Connect

Interrupções ocasionais do sistema podem atrapalhar as operações comerciais

O suporte ao cliente pode ser lento para responder e resolver problemas

Preços do GoTo Connect

Sistema telefônico: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Connect CX: US$ 37/mês por usuário

US$ 37/mês por usuário Contact Center: US$ 86/mês por usuário

Classificações e análises do GoTo Connect

G2: 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

5. Microsoft Teams (melhor para comunicação e colaboração empresarial tudo-em-um)

via Teams O Microsoft Teams se destaca por sua integração perfeita ao ecossistema do Microsoft 365, o que o torna uma potência para produtividade e colaboração.

O exclusivo Recursos do Microsoft Teams como o Copilot AI, aprimoram as reuniões com notas e itens de ação gerados por IA. O Mesh for Teams também apresenta experiências 3D imersivas e avatares para melhorar o envolvimento.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Use os "Channels" do Teams para organizar conversas e arquivos por projeto ou tópico para uma colaboração focada

Aprimore a colaboração híbrida com o Teams Rooms para experiências de reunião otimizadas

Configure e conecte suas ferramentas favoritas (por exemplo, Trello, SharePoint) como guias em seu espaço de trabalho do Teams para facilitar o acesso

Limitações do Microsoft Teams

Problemas ocasionais de sincronização entre desktop e dispositivos móveis

Notificações perdidas no celular em alguns cenários

Preços do Microsoft Teams

Essenciais do Teams: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Microsoft 365 Business Basics: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mês por usuário

Classificações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (mais de 15.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)

➡️ Leia mais: Aumente o nível de sua produtividade com a lista definitiva de Alternativas ao zoom . Encontre o ajuste perfeito para as necessidades de colaboração da sua equipe!

6. Webex (melhor para trabalho híbrido alimentado por IA e envolvimento do cliente)

via WebEx A Webex se destaca como uma plataforma de comunicação versátil, oferecendo ferramentas com tecnologia de IA para ambientes de trabalho híbridos e envolvimento do cliente. Seu Webex Suite integra chamadas, mensagens, webinars e reuniões por vídeo, criando um espaço de trabalho perfeito para colaboração interna e interações com clientes.

Melhores recursos do Webex

Utilize resumos de reuniões com IA para otimizar itens de ação e acompanhamento

Use a integração do Webex Suite para unificar chamadas, mensagens e eventos

Aproveite os recursos avançados de pesquisa e perguntas e respostas para aumentar o envolvimento no webinar

Limitações do Webex

Opções limitadas de personalização para funcionalidades específicas de eventos

O preço pode aumentar com complementos como tradução em tempo real

Preços do Webex

Webex Free

Webex Meet: US$ 14,50/mês por usuário

US$ 14,50/mês por usuário Webex Suite: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Webex Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Webex

G2: 4,3/5 (mais de 19.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 19.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 7.300 avaliações)

7. Vonage (melhor para comunicação orientada por API e envolvimento do cliente)

via vonage Outra plataforma de UCaaS, a Vonage, brilha com sua plataforma baseada em API, integrando perfeitamente voz, vídeo e mensagens aos fluxos de trabalho. É uma das principais opções para empresas que buscam personalizar as experiências dos clientes com ferramentas como comércio conversacional e contact centers na nuvem.

A Vonage capacita equipes multifuncionais para colaborar e se envolver de forma eficaz com tempo de atividade confiável e recursos avançados, como gravação de chamadas, mensagens de equipe e insights orientados por IA.

Melhores recursos do Vonage

Use APIs de comunicação para integrar mensagens, voz e vídeo em fluxos de trabalho personalizados

Implante ferramentas de comércio conversacional para envolver os clientes em seus canais preferidos

Permita a colaboração da equipe com reuniões de vídeo, SMS/MMS e ferramentas de compartilhamento de arquivos

Limitações de bônus

Problemas de conformidade do sistema de mensagens de texto podem ocasionalmente interromper os serviços de mensagens

Os recursos avançados exigem planos de nível mais alto, aumentando os custos para pequenas empresas

Preços de tonificação

Mobile: US$ 19,99/mês por usuário

US$ 19,99/mês por usuário Premium: US$ 29,99/mês por usuário

US$ 29,99/mês por usuário Avançado: US$ 39,99/mês por usuário

Classificações e avaliações do Vonage

G2: 4,3/5 (mais de 460 avaliações)

4,3/5 (mais de 460 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 300 avaliações)

8. 8×8 Work (melhor para comunicação global contínua e gerenciamento de CX)

via 8×8 Work a 8×8 oferece uma plataforma de comunicação abrangente que reúne voz, vídeo, mensagens e recursos de contact center em um único local.

O 8×8 Work for Web permite a comunicação instantânea baseada em navegador sem downloads, o que o torna ideal para equipes em trânsito. Com recursos como chamadas globais, roteamento omnichannel e análise orientada por IA, o 8×8 aprimora a colaboração interna e o envolvimento do cliente.

Melhores recursos do 8×8

Use o 8×8 Work for Web baseado em navegador para ter acesso fácil a chamadas, bate-papos e reuniões

Aplique o roteamento omnichannel no contact center para um atendimento ao cliente perfeito

Utilize SMS de alto volume e chamadas globais para alcançar o cliente de forma eficaz

limitações do 8×8

A seleção de fuso horário para tíquetes de suporte pode ser complicada

Os recursos avançados podem exigir configuração adicional para uso ideal

Preços do 8×8

Preços personalizados

8×8 ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

4,2/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 300 avaliações)

9. Dialpad (melhor para produtividade e comunicação com IA)

via Dialpad O Dialpad combina insights orientados por IA com uma plataforma de comunicações unificadas perfeita, tornando-o uma ferramenta poderosa para vendas, suporte e colaboração em equipe. Seus recursos de IA, como transcrição em tempo real, treinamento ao vivo e anotações automatizadas, refinam os fluxos de trabalho e reduzem as tarefas manuais.

Melhores recursos do Dialpad

Use a transcrição de IA para fazer anotações e acompanhamentos instantâneos de reuniões

Automatize os fluxos de trabalho integrando-os com ferramentas de CRM e produtividade

Crie manuais personalizados para melhorar os resultados das chamadas e o treinamento da equipe

Limitações do teclado de discagem

Ocasionais erros de transcrição com terminologias complexas

A qualidade do áudio pode depender da estabilidade da rede

Preço do Dialpad

Padrão: US$ 27/mês por usuário

US$ 27/mês por usuário Pro: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Dialpad

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 530 avaliações)

10. Zoom (melhor para colaboração e videoconferência versátil)

via Zoom A última plataforma UCaaS da lista é a Zoom.

Seus recursos de UCaaS vão além da simples conferência, oferecendo ferramentas como o Zoom Phone e o Zoom Team Chat que unificam mensagens, voz e vídeo em uma única plataforma. Além disso, o Zoom funciona bem na criação de experiências virtuais envolventes com recursos como visualizações imersivas, salas de descanso e transcrição em tempo real.

Melhores recursos do Zoom

Use salas de descanso para discussões de equipe focadas em reuniões maiores

Aproveite o Zoom Phone para comunicação de voz e gerenciamento de chamadas sem interrupções

Integre o Zoom com ferramentas de CRM para centralizar os dados de interação com o cliente

Limitações do Zoom

Recursos que exigem muita largura de banda podem sobrecarregar as conexões de Internet

As configurações de segurança da reunião podem exigir atualizações frequentes para evitar interrupções

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 15,99/mês por usuário

US$ 15,99/mês por usuário Business: US$ 21,99/mês por usuário

Classificações e análises do Zoom

G2: 4,6/5 (mais de 54.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 54.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.000 avaliações)

Eleve a colaboração da sua equipe com a plataforma de comunicações unificadas do ClickUp

Escolher a plataforma UCaaS certa é mais do que apenas comparar recursos; trata-se de alinhar o software com os fluxos de trabalho da sua equipe e com o longo prazo objetivos de comunicação .

Além dos principais recursos, como mensagens, chamadas de vídeo e integrações, considere a escalabilidade, a facilidade de integração e o nível de suporte ao cliente fornecido.

Pergunte a si mesmo: A plataforma simplifica a colaboração ou aumenta a complexidade? É nesse ponto que o ClickUp se destaca: é um dos principais provedores de UCaaS que atua como um hub central para gerenciar perfeitamente a comunicação, as tarefas e os projetos.

Com recursos como bate-papo incorporado, detecção de colaboração e atualizações em tempo real, o ClickUp preenche a lacuna entre comunicação e produtividade.

Pronto para redefinir o trabalho em equipe? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente as soluções de comunicações unificadas reimaginadas.