As principais agências de marketing de Los Angeles para turbinar seu marketing em 2025

Você sabia que existem mais de30.000 agências de marketing nos EUA. ?

Los Angeles, em particular, abriga algumas incríveis, equipadas com tecnologia de ponta para levar sua marca ao próximo nível.

Se estiver procurando a agência perfeita em Los Angeles para transformar sua marca, fizemos o dever de casa para você e reunimos 30 das melhores agências de marketing de Los Angeles.

Se você pular esta lista, poderá perder a oportunidade de encontrar a agência ideal para suas necessidades. Portanto, fique conosco até o fim para elevar o nível de seus esforços de marketing! 🤝

⏰ Resumo de 60 segundos

Descubra o que há de melhor em Los Angeles: Explore as 30 agências de marketing mais bem avaliadas de Los Angeles que combinam criatividade, tecnologia e estratégia para transformar sua marca

Explore as 30 agências de marketing mais bem avaliadas de Los Angeles que combinam criatividade, tecnologia e estratégia para transformar sua marca Experiência local incomparável: As agências de Los Angeles se destacam em campanhas hiperdirecionadas, cruzamentos de marketing de entretenimento e parcerias com influenciadores

As agências de Los Angeles se destacam em campanhas hiperdirecionadas, cruzamentos de marketing de entretenimento e parcerias com influenciadores Tendências emergentes a serem observadas: O design mobile-first, a personalização orientada por IA e o comércio social estão remodelando o cenário do marketing

O design mobile-first, a personalização orientada por IA e o comércio social estão remodelando o cenário do marketing Agilize o gerenciamento de projetos com o ClickUp: Gerencie campanhas publicitárias perfeitamente com ferramentas para brainstorming, rastreamento e alinhamento de equipes, garantindo o sucesso do marketing

Gerencie campanhas publicitárias perfeitamente com ferramentas para brainstorming, rastreamento e alinhamento de equipes, garantindo o sucesso do marketing Aqui está um resumo da nossa lista:

O cenário das agências de marketing em Los Angeles

Los Angeles é o lugar onde a criatividade e a tecnologia se misturam para criar algumas das campanhas de marketing mais impactantes.

De outdoors icônicos no Sunset Boulevard a anúncios digitais em telas globais, as agências de marketing de Los Angeles sabem como fazer as marcas brilharem. Mas o que as diferencia é sua capacidade de combinar ideias ousadas com a cultura da cidade.

Principais características das agências de marketing de Los Angeles

Aqui estão algumas de suas principais características 👇

Campanhas locais que são hiperdirecionadas: As agências de Los Angeles usam a cultura diversificada da cidade para poder criar campanhas que são escalonáveis globalmente e que se sentem íntimas das comunidades locais

As agências de Los Angeles usam a cultura diversificada da cidade para poder criar campanhas que são escalonáveis globalmente e que se sentem íntimas das comunidades locais Crossovers de marketing de entretenimento: Com uma base em Hollywood, muitas agências de LA integram marcas em filmes, programas de TV e eventos que criam exposição de alto impacto

Com uma base em Hollywood, muitas agências de LA integram marcas em filmes, programas de TV e eventos que criam exposição de alto impacto Integração de influenciadores: Com acesso a uma vasta rede de influenciadores, as agências de marketing de Los Angeles criam parcerias que geram confiabilidade

Tendências emergentes no marketing de Los Angeles

Foco em dispositivos móveis: Com todos usando seus telefones em qualquer lugar, as empresas estão priorizando experiências compatíveis com dispositivos móveis. Isso significa garantir que os sites tenham uma ótima aparência e funcionem bem em smartphones

Com todos usando seus telefones em qualquer lugar, as empresas estão priorizando experiências compatíveis com dispositivos móveis. Isso significa garantir que os sites tenham uma ótima aparência e funcionem bem em smartphones Inteligência artificial: A IA também está se tornando um grande participante. As empresas estão usando-a para personalizar as interações com os clientes, tornando tudo mais adaptado às necessidades individuais

A IA também está se tornando um grande participante. As empresas estão usando-a para personalizar as interações com os clientes, tornando tudo mais adaptado às necessidades individuais Compras nas mídias sociais: Plataformas de mídia social como Instagram e Facebook estão se tornando pontos de compras. As marcas de Los Angeles agora estão exibindo seus produtos diretamente no seu feed, tornando muito fácil comprar o que você vê

**Você sabia que o famoso letreiro de Hollywood tem um boato divertido de que a parte "HOLLY" foi escrita incorretamente de propósito como uma inteligente jogada de marketing.

Benefícios da contratação de uma agência de marketing em Los Angeles

A contratação de uma agência de marketing em Los Angeles tem três vantagens principais em relação ao trabalho com uma empresa interna equipe de marketing :

1. Ampla gama de serviços a um custo acessível

Em Los Angeles, a maioria das agências de marketing tem tudo o que sua marca precisa, e o fazem a preços bastante acessíveis. Criar uma equipe interna com as mesmas habilidades? Isso pode acabar lhe custando muito mais.

2. Experiência e conhecimento local

Devido à sua localização, as agências de marketing de Los Angeles têm uma linha direta com influenciadores, celebridades e parcerias com marcas, o que lhes dá uma vantagem significativa para obter sucesso estratégias e modelos de marketing para sua marca. As agências sediadas em outros lugares podem não ter o mesmo acesso.

3. Novas perspectivas e estratégias de marketing personalizadas

Às vezes, tudo o que você precisa é de um novo par de olhos! Uma agência de marketing pode trazer novas ideias que podem levar suas estratégias de marketing para o próximo nível. Eles olham para sua empresa de fora, identificando oportunidades ou desafios que você pode ter perdido.

Bônus: Como escolher uma agência de marketing digital para sua empresa?

As 30 principais agências de marketing de Los Angeles em 2024

1. Ogilvy

via Ogilvy Fundada em 1948 por David Ogilvy, essa potência criativa acredita firmemente na Criatividade sem fronteiras.

Cada projeto reúne especialistas em publicidade, branding, experiência do cliente, relações públicas e transformação digital para criar uma solução impactante.

⛳ Área de especialização

O ponto forte da Ogilvy é a publicidade. Como uma agência digital criativa, ela cria campanhas publicitárias que se conectam com o público-alvo em um nível emocional. Com foco em marcas globais e gigantes do setor, ela é a referência em marketing empresarial.

💪 Especialização

Campanhas publicitárias

Criação de marcas

Relações públicas e comunicações

🛍️ Clientela

McDonald's, Samsung, Supercell

Localização em Los Angeles: Wilshire Boulevard

Setor-alvo: Criação de campanhas de marketing integradas para o setor de alimentos/bebidas, jogos e inovações tecnológicas

2. Saatchi & Saatchi

via Saatchi & Saatchi A Saatchi & Saatchi, parte do Publicis Groupe, com sede na França, é conhecida por suas comunicações criativas e planos de marketing .

Com base no princípio de "Nada é impossível", eles cobrem tudo, desde o planejamento criativo e o posicionamento da marca até estratégias de marketing orgânico e pago. Além disso, eles até fazem desenvolvimento web. Isso sim é que é "versátil"

⛳ Área de especialização

A Saatchi & Saatchi é líder no desenvolvimento de campanhas publicitárias integradas para TV, digital, mídia social, experiência e muito mais. Sua abordagem holística garante que cada ponto de contato pareça conectado e coeso.

💪 Especialização

Publicidade paga

Serviços de desenvolvimento web

Marketing programático e orientado por dados

🛍️ Clientela

Toyota, Procter & Gamble, Visa

Localização em Los Angeles: Aviation Boulevard

Setor-alvo: Criação de campanhas culturalmente enraizadas para marcas globais de consumo, automotivas e vários grupos de PMEs

3. Agência Public Haus

via Agência Public Haus A Public Haus é uma agência de RP em Los Angeles que trabalha com marcas de estilo de vida de consumidores e startups ambiciosas. O que a torna especial é seu ponto forte em comunicações de marca. Em suas palavras, a Public Haus tem como objetivo ajudar os clientes a pensar grande, se destacar e crescer rapidamente.

⛳ Área de especialização

A principal especialização da Public Haus Agency está na cobertura de mídia, campanhas de influenciadores com ROI de cair o queixo e sistemas de distribuição de vídeo

💪 Especialização

RELAÇÕES PÚBLICAS

Marketing de influência

Produção e distribuição de vídeos

🛍️ Clientela

Auto Supply, Beast Health, Chevron

Localização em Los Angeles: Ventura Boulevard

Setor-alvo: Criação de campanhas digitais, de relações públicas e de influenciadores dignas de atenção para marcas de estilo de vida ativo, automotivo, bem-estar, alimentos, vinhos e destilados e cultura pop

4. Desempenho da M&C Saatchi

via Desempenho da M&C Saatchi O M&C Saatchi Group percorreu um longo caminho desde seu início em 1995. Hoje, é uma empresa de soluções criativas de serviço completo com um braço de marketing de crescimento digital. Eles cobrem todas as bases de marketing digital e serviços orientados por dados, como segmentação de clientes e modelagem de valor vitalício (LTV).

⛳ Área de especialização

A M&C Saatchi Performance tem tudo a ver com marketing de desempenho, com um talento especial para o marketing de aplicativos. Desde 2006, eles têm ajudado as marcas a desenvolver alguns dos maiores aplicativos do mercado - expandindo sua base de usuários e tornando-os nomes conhecidos nos mercados globais.

💪 Especialização

Marketing de aplicativos

Otimização da loja de aplicativos

Análise de dados

🛍️ Clientela

Amazon, Soundcloud, Canva

Localização em Los Angeles: Beverly Hills

Setor-alvo: Impulsionar o crescimento de marcas de tecnologia, entretenimento e dispositivos móveis por meio de marketing de desempenho e de aplicativos

5. Antonio e Paris

via Antônio e Paris Antonio & Paris oferece seus serviços em 'Igniting the love affair between brands and consumers.' Seus serviços são categorizados em três áreas principais: estratégia de marca, identidade de marca e experiência de marca. Dentro dessas três verticais, eles fazem tudo, desde o planejamento de estratégias de marketing até a criação de protótipos e branding sensorial (som e aroma).

⛳ Área de especialização

A A&P tem uma equipe de especialistas em branding e faz tudo com um foco singular em branding, UI/UX, estratégia de conteúdo e animações. Ao longo do caminho, eles obtiveram um grande reconhecimento por meio de prêmios como Webby, IDA e Addy por suas campanhas de branding de destaque.

💪 Especialização

Animação e gráficos em movimento

Produções cinematográficas

Branding sensorial

🛍️ Clientes

The Franklin Institute, Microsoft, American Express

Localização em Los Angeles: West 5th Street

Setor-alvo: Criação de emoções campanhas de marketing para mercados B2B/B2C com soluções como branding sensorial e desenvolvimento de conteúdo

6. inBeat

via inBeat.co a inBeat é uma agência de marketing de influência e publicidade paga com sede em Montreal, Canadá. Entretanto, em Los Angeles, eles se concentram exclusivamente no marketing de influenciadores. Eles têm o maior banco de dados de influenciadores do TikTok e do Instagram, com mais de 25.000 criadores.

⛳ Área de especialização

a inBeat se destaca na combinação de mídia paga e marketing de microinfluenciadores para criar campanhas mensuráveis. Com a maior rede de influenciadores em Los Angeles, eles combinam os criadores perfeitos com seu orçamento e setor.

💪 Especialização

Marketing de mídia social

Amostragem de produtos

🛍️ Clientela

Bumble, New Balance, Native

Localização em Los Angeles: Flower Street

Setor-alvo: Fornecimento de campanhas UGC modernas por meio de marketing de microinfluenciadores para marcas D2C, escolas de ensino médio, saúde e aplicativos móveis

7. Pedra Salgada

via Pedra salgada A Salted Stone tem como objetivo ajudar as empresas B2B a crescer e, como parceira oficial da agência da HubSpot, ela tem as ferramentas e o know-how para fazer isso acontecer. Eles se concentram no uso da HubSpot para maximizar a geração de leads e as conversões, especialmente no mundo B2B.

⛳ Área de especialização

A Salted Stone é especializada em **integrar a HubSpot em seu processo de vendas. Eles configuram pipelines de vendas totalmente automatizados e treinam sua equipe para usá-los de forma eficaz

💪Especialização

Integração e onboarding da HubSpot

Vendas, CRM e design de sites

🛍️ Clientela

Centrix, Brugal Rum, Barlean's

Localização em Los Angeles: Monrovia

Setor-alvo: Otimização de vendas e marketing B2B com integração da HubSpot, RevOps e estratégias focadas em conversão para o crescimento da marca

8. O Grupo Bruxton

via O Grupo Bruxton O Bruxton Group, em Los Angeles, cria embalagens de produtos que se destacam e, ao mesmo tempo, define o posicionamento da sua marca e a estratégia da campanha. E se você não tiver uma identidade de marca, eles projetarão uma do zero e até mesmo a integrarão perfeitamente à UI/UX do seu site ou aplicativo.

⛳ Área de especialização

O Bruxton Group é especializado em copywriting, design gráfico e design de identidade de marca. Ele também desenvolve rótulos de produtos para garrafas, latas, tubos e qualquer outra embalagem de que você precise.

💪 Especialização

Design de embalagens

Design de UI e UX

🛍️ Clientela

Walmart, Solara Suncare, EAT Almonds

Localização em Los Angeles: Santa Monica

Setor-alvo: Projetar embalagens premium para marcas de bebidas, cuidados pessoais, saúde e bem-estar

9. 2 Pontos

via agência 2POINT a 2 Point está no mercado desde 2006, tornando-se uma agência de marketing de serviço completo com operações em todos os EUA. Eles são conhecidos por criar sites animados impressionantes, gerenciar campanhas de anúncios PPC, SEO, marketing por e-mail e praticamente tudo o que é digital.

⛳ Área de especialização

a área de especialização da 2 Point é o web design - eles criam sites animados impressionantes que não são do agrado de todos. Isso fica evidente em seu portfólio de web design, que inclui vários projetos atraentes.

💪 Especialização

Web design

Otimização de mecanismos de pesquisa

Gerenciamento de mídia social

🛍️ Clientela

InfinixBio, Verizon, Intelligent HealthTech

Localização em Los Angeles: South Alameda Street

Setor-alvo: Fornecimento de marketing multicanal e sites animados nos setores de saúde, varejo, agricultura e hospitalidade

10. UMBRELLA

via UMBRELLA A UMBRELLA é uma agência boutique de marketing digital sediada em Los Angeles que se destaca por seu peso. Embora seja especializada em criação de conteúdo e marketing de mídia social, ela oferece toda a gama de serviços de marketing digital de que sua marca precisa.

Fundada em 2016, o que torna a UMBRELLA especial é seu talento para criar conteúdo na forma de vídeos, designs gráficos ou fotografia profissional.

⛳ Área de especialização

O que diferencia a UMBRELLA é sua criação de conteúdo - algo que ela exibe com orgulho em sua página inicial. Eles são especializados em criar conteúdo de foto e vídeo de alta qualidade, incluindo direção criativa, fotografia, design gráfico, produção de vídeo e pós-produção.

💪 Especialização

Design de produto/embalagem

Criação de conteúdo (vídeo + fotografia)

Design de logotipo

🛍️ Clientela

Hyperloop TT, Tossware, BQ Bottle

Localização em Los Angeles: West Hollywood

Setor-alvo: Criação de conteúdo criativo de alta qualidade (foto/vídeo) para startups de comércio eletrônico, moda e tecnologia

11. SeedX

via SeedX Inc Fundada em 2015, a SeedX pretende redefinir os serviços de agências de crescimento. Ela oferece SEO, PPC, marketing de mídia social, branding, marketing de conteúdo, web design e desenvolvimento.

Além disso, se você estiver atolado de ferramentas como CRMs, CDPs ou plataformas CMS, a SeedX promete ajudá-lo a descobrir quais ferramentas de tecnologia de marketing funcionam melhor para suas necessidades e alinhá-las com seus dados e sua equipe.

⛳ Área de especialização

A SeedX é especializada em soluções da HubSpot e em transformação digital. Com um forte foco em B2B e comércio eletrônico, eles também oferecem inbound marketing, operações de receita, Search Engine Marketing (SEM), RP, marketing por e-mail e muito mais.

💪 Especialização

Integração com o Hubspot

SEM e SEO

Geração de leads

🛍️ Clientela

Google, Universidade de Harvard, AARP

Localização em Los Angeles: South Figueroa Street

Setor-alvo: Impulsionar o crescimento de empresas B2B e de comércio eletrônico por meio da integração da HubSpot, compra de mídia e geração de leads

12. NoGood

via NoGood A NoGood, fundada em 2017, é uma agência de marketing digital que tem como lar a cidade de Nova York, com uma segunda base na ensolarada Los Angeles. O que os diferencia é sua habilidade de criar estruturas de geração de leads escaláveis para conectá-lo a leads de IA de alta qualidade

⛳ Área de especialização

A NoGood se destaca em estratégia de marketing digital de funil completo, especializando-se em anúncios sociais, branding de desempenho e CRO para impulsionar o crescimento mensurável. Eles são mestres no uso de análises de marketing para otimizar estratégias e maximizar o ROI.

💪 Especialização

Marketing de ciclo de vida

CMO fracionário

Geração de leads com IA

🛍️ Clientele

TikTok, Nike, Amazon

Localização em Los Angeles: West Hollywood

Setor-alvo: Impulsionar o crescimento de marcas de SaaS, saúde, fintech, B2B, consumidor e IA por meio de estratégias de marketing de funil completo

**Você sabia que, se Los Angeles fosse um país, seu sua economia seria superior à da Arábia Saudita, Suíça e Suécia !

13. Publicidade da Eclipse

via Publicidade da Eclipse A Eclipse é uma agência de marketing de entretenimento. Uma olhada em sua lista de clientes lhe dirá o porquê! Eles oferecem vários serviços, incluindo publicidade impressa, digital e fora de casa (OOH). Com alguns dos produtores mais proeminentes de Hollywood como clientes, a Eclipse é a opção ideal para qualquer pessoa do setor de entretenimento que esteja buscando conhecimento de marketing de alto nível.

⛳ Área de especialização

A Eclipse é especialista em marketing de filmes, séries da Web e programas de TV, com um forte foco na distribuição de anúncios digitais. Eles são mais conhecidos na cidade por sua abordagem que prioriza o entretenimento, com uma narrativa visual.

💪 Especialização

Criação de conteúdo de vídeo

Contação de histórias e design visual

🛍️ Clientela

Disney, Marvel Studios, Fox Studios

Localização em Los Angeles: Burbank

Setor-alvo: Criação de ativos de marketing de entretenimento e OOH para jogos e marcas de mídia visual

14. RPA

via RPA Fundada em 1986, a RPA é outra agência de publicidade de serviço completo com o lema "Pessoas. Relationships. Resultados" A RPA faz de tudo - desde planos estratégicos de marketing e publicidade impressa a outras formas audiovisuais de publicidade. O que os diferencia é sua disposição de aceitar trabalhos de segmentos menos conhecidos, como o setor de energia.

⛳ Área de especialização

A RPA tem grande experiência no setor automotivo. Embora tenha criado campanhas notáveis para várias marcas nos setores de saúde e energia, não há nem de longe tantas como as que encontramos para automóveis. Está claro como eles estão mergulhados nesse espaço!

💪 Especialização

Marketing esportivo

Automação criativa

🛍️ Clientela

Honda, Marathon, Homes.com

Localização em Los Angeles: Colorado Avenue, Santa Monica

Setor-alvo: Criação de experiências imersivas de publicidade nos setores de esportes, automóveis, saúde, viagens e energia

15. Zbra Studios

via Estúdios Zbra A Zbra Studios mantém a simplicidade com três serviços principais: **Embora eles lidem com a identidade da marca e o marketing digital para clientes existentes, seu foco principal é dominar essas três áreas.

⛳ Área de especialização

A Zbra Studios é especialista em web design, tendo desenvolvido mais de 490 sites desde sua criação em 2004. Eles também ganharam o prêmio 'Best Art Direction for A Website' no Vega Awards e o prêmio 'Best Sports Website' no NYX Awards em 2024.

💪 Especialização

Web design orientado por dados

Mapeamento de calor e integração de CRM

🛍️ Clientela

FirstLight Home Care, Dream Vacations, My Super Lawyer

Localização em Los Angeles: Silver Lake Boulevard

Setor-alvo: Criação de sites de alto desempenho para empresas de franquia e marcas da Fortune 500

16. Grupo Ayzenberg

via Grupo Ayzenberg A Ayzenberg é uma agência de marketing de mídia social com mais de 30 anos de experiência no compartilhamento de histórias de marcas com visão de futuro. Agora, uma agência de marketing integrada que prioriza a IA e as redes sociais, ela oferece uma gama completa de serviços, incluindo gerenciamento de campanhas, estratégia de marca e pesquisa de mercado.

⛳ Área de especialização

A Ayzenberg é líder em marketing de jogos. Eles criaram campanhas de marketing para vários jogos, incluindo o console de jogos Xbox e alguns de seus acessórios.

💪 Especialização

Marketing de mídia social

Criação de conteúdo

Marketing de transmissão

🛍️ Clientela

Microsoft, Pokémon GO, Xbox

Localização em Los Angeles: Walnut Street

Setor-alvo: Criação de campanhas inovadoras de marketing de mídia, social e de influência para os setores de jogos, entretenimento e eletrônicos de consumo

17. Brenton Way

via Caminho de Brenton A Brenton Way é outra agência de marketing de Los Angeles que oferece quase tudo o que se espera de uma agência de marketing de crescimento. Sua equipe faz anúncios PPC, branding, marketing de mídia social, marketing por e-mail e SEO. Eles também oferecem um painel de relatórios dedicado aos clientes onde você pode acompanhar os resultados do trabalho que eles fazem para você.

⛳ Área de especialização

A Brenton Way é especializada em otimização de conversão. Ela desenvolveu várias ferramentas exclusivas para rastrear as ações dos usuários em seu site, usando esses dados para aumentar as inscrições ou as vendas. A equipe da empresa também tem experiência em aumentar a receita com o tráfego existente.

💪 Especialização

SEO

RP

Otimização da taxa de conversão

🛍️ Clientela

T-Mobile, Adidas, Foreo

Localização em Los Angeles: Wilshire Boulevard

Setor-alvo: Fornecimento de estratégias e campanhas de marketing digital sob medida para setores como automotivo, beleza, jogos, SaaS e saúde

18. Optimist Inc.

via Optimist Inc. Fundada em 2009, a Optimist é uma agência com sede em Los Angeles. Ela se concentra em duas áreas principais de marketing: branding e experiência. Dentro dessas duas áreas de foco, a Optimist oferece criação de conteúdo, design, embalagem, produção de eventos e outros serviços.

⛳ Área de especialização

A Optimist Inc. se destaca pela criação de design espacial inesquecível e soluções de AR/VR. Eles são especialistas em transformar espaços e usar tecnologia imersiva para dar vida às marcas.

💪 Especialização

Criação de conteúdo de vídeo

Produção de eventos

🛍️ Clientela

Red Bull, Nike, Uber Eats

Localização em Los Angeles: West 104th Street

Setor-alvo: Criação de experiências imersivas para setores como moda, B2B e estilo de vida

19. Intrepid Digital

via Intrepid Digital A Intrepid Digital é uma agência de serviço completo em Los Angeles que tem como objetivo ajudar as PMEs focadas no crescimento, os investidores de PE e as organizações de primeira linha a serem bem-sucedidas. Seus principais serviços incluem SEO, PPC, CRO, marketing de conteúdo, otimização de perfil do Google Business e gerenciamento de mídia social.

O que os diferencia é o uso de tecnologia de marketing de ponta em auditorias de conteúdo, análises de lacunas e gerenciamento avançado de dados

⛳ Área de especialização

A Intrepid é especializada em Serviços de marketing ad hoc e SEO. A agência trabalhou com muitos clientes de cada um desses setores e adquiriu experiência significativa para orientar suas estratégias. Entre as plataformas, eles são especialistas em trabalhar com Shopify, WordPress e Salesforce.

💪 Especialização

Marketing de conteúdo

Serviços de marketing ad hoc

Otimização do GMB

🛍️ Clientela

Expedia, Amazon, Compass

Localização em Los Angeles: South Flower Street

Setor-alvo: Fornecimento de estratégias e campanhas de marketing digital para setores como jurídico, viagens, alimentos e bebidas, blockchain e SaaS

**Você sabia? 80% dos profissionais de marketing consideram a criação de conteúdo sua principal prioridade. Por quê? Porque o conteúdo de alta qualidade gera confiança e envolve o público como nada mais.

20. Designory

via O Designory O nome pode fazer você pensar que se trata apenas de uma agência de design, mas a Designory é muito mais do que isso. É uma potência criativa de serviço completo, que lida com tudo, desde mídia social e marketing de conteúdo até estratégia digital, SEO, anúncios pagos e campanhas integradas entre canais.

⛳ Área de especialização

A Designory é especializada na criação de conteúdo em plataformas digitais, impressas e de vídeo. Sua verdadeira força está no marketing integrado, no qual eles combinam a narrativa com a estratégia para oferecer campanhas em vários canais

💪 Especialização

Gerenciamento de anúncios e campanhas

Estratégia e planejamento de marketing

Design de sites e aplicativos

🛍️ Clientela

Nissan, HP, Audi

Localização em Los Angeles: Long Beach

Setor-alvo: Fornecimento de soluções integradas de marketing para setores como o automotivo e o de tecnologia

21. Straight North

via Norte direto A missão da Straight North é "Aumentar a receita de nossos clientes". Ela foi fundada em 1997, muito antes de a Internet ganhar popularidade. Hoje, ela se concentra exclusivamente em marketing digital, oferecendo serviços como SEO, publicidade paga, design/desenvolvimento da Web e design criativo.

Seu conhecimento especializado é perfeito para pequenas empresas que buscam impulsionar o marketing da marca e impulsionar o crescimento dos negócios.

⛳ Área de especialização

A Straight North é uma especialista em aquisição de links e copywriting. Isso significa que eles podem fazer um excelente trabalho em seu SEO, design de site, texto de anúncio e criação de conteúdo em geral.

💪 Especialização

Serviços de vídeo

SEO

Fotografia, folhetos e design de materiais de apoio

🛍️ Clientela

Universidade de Wisconsin, DFin, Clover

Setor-alvo: Prestação de serviços de marketing digital e web design para organizações B2B e B2C de todos os portes

22. Bird Marketing

via Marketing de aves A Bird Marketing, uma agência de marketing de serviço completo sediada no Reino Unido, também deixou sua marca nos EUA. Em operação desde 2010, ela é especializada em marketing digital orientado para o ROI que gera fidelidade à marca. Desde o desenvolvimento da Web até SEO, marketing de mídia social e design de identidade de marca, ela oferece tudo o que você espera de uma agência digital criativa de primeira linha.

⛳ Área de especialização

Uma análise detalhada do portfólio da Bird revela que sua competência principal é web design . Eles concluíram centenas de projetos de web design e desenvolvimento para empresas em todo o mundo.

💪 Especialização

Design e desenvolvimento da Web

Marketing de mídia social

🛍️ Clientela

Banco Árabe, Huawei, Aramex

Localização em Los Angeles: Century Park

Setor-alvo: Fornecimento de soluções de marketing e web para setores como manufatura, comércio eletrônico, finanças e tecnologia

23. Laboratórios Deviate

via Laboratórios Deviate Fundada por um cientista de foguetes e um banqueiro de investimentos, a Deviate Labs já trabalhou com empresas de todos os portes, de startups a gigantes renomados do setor. Seus serviços incluem marketing de crescimento, marketing de conteúdo e implementação de processos de vendas automatizados.

⛳ Área de especialização

💪 Especialização

Branding sônico

Marketing de acrobacias

Publicidade programática

🛍️ Clientela

Michael Marquart, nuvem de RH, Radix

Localização em Los Angeles: Santa Monica Boulevard

Setor-alvo: Capacitar empresas B2B SaaS com marketing focado no crescimento, estratégias de conteúdo, marketing de acrobacias e branding sônico

24. Hawthorne Advertising

via Publicidade da Hawthorne A Hawthorne Advertising é especializada na criação de soluções de marketing totalmente integradas, com foco em análise de dados, estratégia e publicidade paga multicanal. Além disso, eles oferecem painéis de relatórios dedicados com KPIs personalizados para que os clientes acompanhem seu trabalho.

No entanto, se você estiver procurando por SEO ou marketing orgânico, não é isso que eles oferecem.

⛳ Área de especialização

O portfólio da Hawthorne reflete uma grande experiência em estratégia e aquisição de mídia. Quase todos os seus clientes aproveitaram seus serviços de mídia em algum grau para atividades de RP e branding, portanto, eles devem saber o que estão fazendo!

💪 Especialização

Redação / Roteiro / Storyboarding

Gráficos de movimento e animação

🛍️ Clientes

Dyson, Los Angeles Times, L'Oréal

Localização em Los Angeles: West 5th Street

Setor-alvo: Fornecimento de soluções de marketing personalizadas e multicanal para os setores de tecnologia, beleza e saúde para aumentar o alcance em vários canais

25. Pulsar Advertising

via Publicidade da Pulsar A Pulsar é tudo o que seu slogan diz: "How good could we be?" Em resumo, é uma agência de publicidade e marketing que oferece um conjunto de serviços. Além de seus serviços gerais (SEO/SEM, marketing de mídia social e RP), a Pulsar oferece auditorias de experiência do cliente, análise de tendências e designs de aplicativos/jogos.

⛳ Área de especialização

O foco principal da Pulsar Advertising é a publicidade, com um enorme portfólio de campanhas publicitárias digitais e sociais. Eles são especialmente bons em criar anúncios em vídeo emocionais que atingem o público-alvo

💪 Especialização

Auditoria e mapeamento de CX

Embalagem e rotulagem

Alcance da comunidade e dos negócios

🛍️ Clientela

Departamento de Tributação da Virgínia, EZ Pass, OC Health Care Agency

Localização em Los Angeles: Wilshire Boulevard

Setor-alvo: Fornecimento de soluções de marketing e publicidade para setores como transporte, saúde, setor público e produtos de consumo

26. Mídia social 55

via Mídia social 55 Não se deixe enganar pelo nome - a Social Media 55 é muito mais do que apenas uma agência de marketing de mídia social. Eles fornecem uma ampla gama de serviços desde 2014, incluindo produção de vídeo, design de aplicativos móveis, design de UI/UX, SEO, marketing por e-mail e branding. Com essa linha de produtos, eles se equiparam facilmente às agências de marketing digital de serviço completo.

⛳ Área de especialização

A equipe da Social Media 55 realmente faz jus ao seu nome - é uma especialista absoluta em mídia social. Seu portfólio está repleto de histórias de sucesso de campanhas impactantes que geram resultados.

💪 Especialização

Serviços de WordPress

Marketing de influência

Marketing de e-mail

🛍️ Clientela

Arbys, Mr. Puffs Dessert Bar, Westmount Square

Localização em Los Angeles: Wilshire Boulevard

Setor-alvo: Fornecimento de soluções de marketing e gerenciamento de mídia social em vários setores, incluindo CBD, noivas e encanamento, além de comércio eletrônico, imóveis e direito

27. Kastner

via Agência Kastner A Kastner, anteriormente conhecida como Kastner & Partners, é uma agência de marketing global com oito escritórios nos EUA e na Europa. Ela oferece estratégia de marca, estratégia social, narração de histórias, publicidade, desenvolvimento de aplicativos/web e outros serviços de marketing digital.

⛳ Área de especialização

A experiência da Kastner está na criação de campanhas globais de marca por meio do poder da narrativa e de experiências de destaque para o cliente.

💪 Especialização

Marketing esportivo

Marketing experimental

Gerenciamento de comunidades

🛍️ Clientela

Red Bull, Jockey, Adidas

Localização em Los Angeles: La Cienega Boulevard

Setor-alvo: Especializado em publicidade criativa e estratégia de marca, principalmente para marcas esportivas e de estilo de vida

28. Quigley-Simpson

via Quigley-Simpson A Quigley-Simpson, fundada em 2002, oferece serviços essenciais de branding, publicidade e gerenciamento de projetos. A empresa é conhecida por sua abordagem exclusiva de publicidade com resposta à marca, que gera resultados reais.

⛳ Área de especialização

A Quigley-Simpson é especialista em estratégia e aquisição de mídia. Quase todos os estudos de caso em seu site mostram que seus clientes aproveitam seus serviços de gerenciamento de mídia, além de outros complementos.

💪 Especialização

Planejamento de cenários orientado por IA

Serviço de contas e marketing

🛍️ Clientela

Marriott Hotels, Corpo de Bombeiros de Los Angeles, United Explorer

Localização em Los Angeles: Wilshire Boulevard

Setor-alvo: Criação de campanhas de marketing focadas para bens de consumo embalados, serviços financeiros, organizações sem fins lucrativos e marcas de bem-estar

29. TrixMedia

via TRIXMEDIA A TrixMedia é uma agência de publicidade e marca digital que está em operação desde 2003. Ela projeta a identidade da marca, os logotipos, o material de embalagem, a roteiro de branding e marketing e sites. Também gerencia SEO e marketing de mídia social para seus clientes.

⛳ Área de especialização

O portfólio da TrixMedia está repleto de projetos de identidade de marca e design de embalagens, mostrando sua experiência nessa área. Eles têm até alguns product designs no mix, portanto, são profissionais em qualquer coisa relacionada a design!

💪 Especialização

Design gráfico

Design de nomes, logotipos e marcas

🛍️ Clientela

Hilton, Coca-Cola, Starbucks

Localização em Los Angeles: Beverly Hills

Setor-alvo: Fornecimento de soluções criativas de design e marketing para setores como moda, beleza e bens de consumo

30. NITRO PLUG

via Marketing digital da NITRO PLUG A NITRO PLUG, a última agência de nossa lista, concentra-se principalmente no aumento do tráfego e da receita de seus clientes, ao contrário de outras agências que se preocupam mais com a marca.

Todos os serviços da NITRO PLUG, incluindo SEO local, SEO nacional, publicidade PPC, marketing por e-mail, marketing de mídia social e gerenciamento de relações públicas, concentram-se na obtenção de tráfego no site e na geração de leads em geral.

⛳ Área de especialização

A NITRO PLUG tem ampla experiência em geração de leads. Eles usam estratégias e ferramentas avançadas, inclusive PPC e SEO, para criar campanhas que geram resultados mensuráveis.

💪 Especialização

SEO

Marketing por e-mail

Geração de leads

🛍️ Clientela

Noble Construction, Davis Construction, DMI Construction

Localização em Los Angeles: Wilshire Boulevard

Setor-alvo: Especializado em geração de leads e soluções de marketing para os setores de construção e jurídico

#

Fatores-chave na escolha de uma agência de marketing em Los Angeles

A esta altura, você já sabe que não faltam ótimas agências de marketing em Los Angeles. Entretanto, há mais um problema a ser considerado: 'Escolha!'

Com as opções, vem a confusão. 😵‍💫

Mas escolher a agência de marketing certa não precisa ser complicado. Lembre-se destes três fatores ao escolher; seu trabalho já estará feito pela metade.

Avaliação das necessidades e metas de marketing

A primeira etapa é analisar seus objetivos de marketing. Avalie seus objetivos para entender o que você espera alcançar com suas campanhas.

Faça a si mesmo as seguintes perguntas para restringir seus objetivos metas de marketing :

quais problemas específicos você está tentando resolver com o marketing (por exemplo, pouco tráfego no site, pouca visibilidade da marca, baixas taxas de conversão)?

em quais plataformas o seu público-alvo é mais ativo - mídia social, mecanismos de busca ou e-mail? você precisa de resultados de curto prazo, como desempenho de campanha, ou de estratégias de longo prazo de construção de marca?

como você medirá o sucesso - maior tráfego, melhor engajamento ou maior receita?

#

avaliação da experiência e da reputação da agência

Depois de traçar uma resposta bem definida, procure agências que atendam às suas necessidades. Quando você tiver algumas agências em mente, filtre sua lista. Pesquise as agências, verifique as campanhas em que elas trabalharam e veja se algo chama sua atenção.

Tenha em mente as seguintes perguntas ao discutir o escopo do trabalho:

de onde eles tiram inspiração criativa?

eles já lidaram com projetos semelhantes no passado?

eles entendem seus objetivos comerciais?

#

compreensão dos modelos de preços e orçamento

Como diz o ditado, _"Existe o bom, o barato e o rápido. Você só pode escolher dois

A definição clara de preços é crucial ao selecionar uma agência. Seja direto com sua agência parceira sobre sua prioridade (qualidade, orçamento ou velocidade). Isso o ajudará a definir metas para todos os envolvidos e a desenvolver uma parceria bem-sucedida.

Aqui estão alguns fatores a serem considerados:

o modelo de preços da agência é fixo, variável ou misto?

existem taxas ocultas? Peça transparência desde o início

solicite um detalhamento dos custos para evitar surpresas no futuro

Impacto de uma agência de marketing especializada em branding

1. Anúncio do Macintosh "1984" da Apple

🍎 Empresa: Apple

🍎 Campanha: Campanha publicitária do Super Bowl de 1984 para o lançamento do Macintosh

Agência de marketing: Chiat/Day 🍎 História: Em 1984, a Apple abalou o mundo com uma ousada Anúncio no Super Bowl para anunciar seu computador Macintosh, uma resposta direta ao domínio do IBM PC.

Criado pela Chiat/Day, o comercial se destacou pelo fato de não seguir as regras típicas da publicidade de produtos - ele nem mesmo mostrava o próprio computador.

Essa abordagem não convencional gerou preocupação entre a diretoria da Apple, que não tinha certeza se um anúncio tão dramático e sem produto poderia promover com eficácia sua mais recente inovação.

Resultados: A aposta valeu a pena, e o anúncio foi aclamado pela crítica, gerando uma grande repercussão por várias semanas.

Lições ⬇️

ideias ousadas e não convencionais podem deixar uma impressão duradoura campanhas emocionais e baseadas em narrativas repercutem mais do que detalhes do produto riscos calculados, mesmo com resistência interna, podem gerar resultados inovadores

Melhores práticas ⬇️

envolva seu público fazendo com que ele sinta algo use eventos de alta visibilidade para maximizar o alcance da campanha

2. Campanha "As férias estão chegando" da Coca-Cola

Empresa: Coca-Cola

🥤 Campanha: As festas de fim de ano estão chegando

Agência de marketing: WB Doner

História: A Coca-Cola já havia tentado fazer marketing de férias quase todos os anos na época do Natal, mas não chegou nem perto dessa campanha em 1995.

Naquele ano, eles lançaram uma nova campanha publicitária na qual grandes procissões de caminhões decorados com a Coca-Cola podiam ser vistas passando por estradas geladas.

Com a música 'Holidays Are Coming' tocando ao fundo, os caminhões iluminavam o ambiente à medida que passavam por ele.

Resultados: O anúncio foi um sucesso tão grande que transformou a Coca-Cola em um símbolo cultural ligado ao Natal. Até hoje, os caminhões de Natal da Coca-Cola são considerados um sinal da chegada das festas de fim de ano.

Lições ⬇️

visuais icônicos, como os caminhões da Coca-Cola, podem criar associações culturais duradouras a música e a atmosfera desempenham um papel importante na criação de conexões emocionais com o público

Melhores práticas ⬇️

use símbolos fortes e relacionáveis para vincular sua marca às tradições sazonais crie campanhas que evoquem alegria e nostalgia para se conectar com o público aproveite os elementos multissensoriais, como música e recursos visuais, para ampliar o impacto emocional

3. Campanha "Igualdade" da Nike

empresa: Nike

👟Campanha: Igualdade

Agência de marketing: Wieden+Kennedy História: Em 2017, em meio a uma temporada do Grammy politicamente carregada e focada no racismo, a Nike aproveitou o momento com sua campanha ' Igualdade' . Com a participação de estrelas como LeBron James, Serena Williams e Megan Rapinoe, o anúncio foi lançado com grande alarde.

Antes do Grammy, a equipe de relações públicas da Nike envolveu estrategicamente veículos de esquerda, influenciadores e atletas para criar um burburinho. Quando a campanha foi ao ar, a Nike a amplificou atualizando suas mídias sociais com imagens de exibição "Igualdade", fixando o anúncio no topo e até mesmo lançando um site para que os fãs criassem suas próprias imagens de perfil com o tema Igualdade.

Resultados: O anúncio foi um sucesso, com mais de 800 respostas e mais de 19.000 retweets no dia seguinte ao Grammy. O impulso continuou por várias semanas após o evento, pois as pessoas continuavam mudando as fotos de exibição.

Lições ⬇️

campanhas oportunas alinhadas com eventos atuais podem ampliar o impacto aproveitar os influenciadores e os meios de comunicação ajuda a criar um burburinho antes do lançamento elementos interativos, como conteúdo gerado pelo usuário, sustentam o impulso da campanha

Melhores práticas ⬇️

faça parcerias com influenciadores e plataformas que tenham ressonância com seu público-alvo inclua recursos interativos para envolver o público e ampliar o alcance da campanha

