Bing Copilot vs. ChatGPT: Qual é a melhor ferramenta de IA?

Você está lidando com vários prazos e precisa de respostas rápidas ou assistência criativa. O que você faz? Simples: você recorre ao seu assistente de IA.

Hoje em dia, as ferramentas avançadas de IA são parte integrante de nossas rotinas diárias, resolvendo desafios com notável facilidade. 72% dos trabalhadores confiam na IA para agregar valor aos seus processos de trabalho, desde a automação do atendimento ao cliente até a análise de dados e a geração de conteúdo.

Dois favoritos do público estão no centro das atenções dessa revolução da IA: Microsoft Copilot (antigo Bing Chat) e ChatGPT. Esses dois modelos de linguagem ampla (LLMs) têm pontos fortes exclusivos, mas como eles se comparam?

Este artigo explorará detalhadamente o Copilot e o ChatGPT, examinando seus principais recursos, vantagens, desvantagens e modelos de preços. Ao final, você saberá qual ferramenta de IA atende melhor às suas necessidades.

E fique por aqui: temos uma recomendação bônus surpresa esperando por você!

O que é o Copilot?

O Copilot (antigo Bing Chat) é um chatbot de IA inovador integrado ao mecanismo de busca Bing da Microsoft. Com o Copilot, você pode fazer consultas na Web em linguagem natural, e ele fornecerá respostas abrangentes, extraindo informações atualizadas de várias fontes.

Você pode perguntar qualquer coisa, desde "Como está o tempo?" até "Você pode resumir este artigo?", e ele responderá de acordo.

Recursos do Copilot

O Copilot está perfeitamente integrado ao navegador Microsoft Edge, facilitando o acesso à assistência contextual de IA. A barra lateral do Copilot apresenta funções como Chat, Compose e Insights, projetadas para melhorar a produtividade da navegação.

Chat para conversas contextuais

Com o recurso Chat, você pode fazer perguntas diretamente na barra lateral sem alternar entre as guias. O Copilot lê o conteúdo da página da Web em que você está e fornece respostas contextuais, resumos ou explicações simplificadas por meio de sua compreensão de linguagem natural.

via Microsoft Por exemplo, ao ler um artigo detalhado, o Copilot pode resumir os pontos principais ou explicar termos complexos em uma linguagem mais simples - perfeito para uma pesquisa rápida ou uma compreensão mais profunda.

Dica profissional: Se o Copilot não conseguir analisar uma página ou resumir o conteúdo, ative "Permitir acesso a qualquer página da Web ou PDF" nas configurações do Microsoft Edge na seção Barra lateral > Copilot.

Criação de conteúdo simplificada com o Compose

O recurso Compose é excelente para criar conteúdo personalizado. Com opções para definir o tom, o formato (como postagens de blog ou e-mails) e a duração, o Copilot fornece estruturas prontas para sua redação. Esses recursos aprimorados são especialmente úteis se você não tiver certeza de como criar prompts eficazes - o Copilot facilita o início com orientação estruturada.

via Microsoft Ao contrário do ChatGPT, que exige prompts altamente específicos, a interface intuitiva do Copilot garante que seu conteúdo corresponda às suas necessidades.

Insights avançados para conteúdo da Web

A guia Insights oferece análises detalhadas sobre a página da Web que você está visitando, incluindo perguntas e respostas, pontos principais, artigos relacionados e análises do site, como nome de domínio e classificação de tráfego. Esse recurso é um acréscimo exclusivo, fornecendo contexto e informações valiosas além da geração de texto.

via Lâmpada digital Com o Copilot, a navegação se torna uma experiência interativa e produtiva, adaptada às suas necessidades de pesquisa.

Preços do Copilot

Versão gratuita

Planos profissionais: A partir de US$ 9,99/mês

O que é o ChatGPT?

O ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, é um assistente de IA criado para participar de conversas semelhantes às humanas em uma interface dedicada. Alimentado pela arquitetura avançada do Generative Pre-trained Transformer (GPT), ele foi projetado para responder contextualmente às suas perguntas e solicitações.

Pense nele como um conversador afiado que pode abordar qualquer assunto - desde fornecer assistência para escrever e compartilhar conselhos sobre questões pessoais e profissionais específicas até ajudá-lo a melhorar sua compreensão do mundo.

via ChatGPT

Recursos do ChatGPT

🧠 Fato divertido: O ChatGPT é uma das ferramentas de IA de crescimento mais rápido de todos os tempos, atingindo um impressionante 200 milhões de usuários ativos em todo o mundo em tempo recorde. Esse número supera o crescimento inicial de outras plataformas populares, como o TikTok e o Instagram, que anteriormente estabeleceram recordes de rápida adoção pelos usuários.

O que torna o ChatGPT um favorito dos fãs, além de seu acesso gratuito? Vamos explorar:

Processamento avançado de linguagem natural

O ChatGPT é conhecido por seu recurso de processamento de linguagem natural (NLP), que lhe permite entender o contexto, o humor e até mesmo o sarcasmo, fazendo com que as interações pareçam mais humanas. Treinado em conjuntos de dados maciços que compreendem diversas fontes de texto, ele usa tokenização e incorporação para representar palavras e frases numericamente, permitindo a compreensão e a geração de nuances.

Criação de conteúdo versátil

Se você precisa de ajuda para redigir um poema com emoção humana, gerar trechos de código sem bugs ou formular um texto de marketing de alta conversão, o ChatGPT tem tudo o que você precisa. Ele se adapta a vários idiomas, estilos de escrita e formatos, oferecendo controle criativo sobre o resultado.

via ChatGPT Dica profissional: As respostas do ChatGPT são tão boas quanto os prompts que você fornece a ele. Use esses modelos de prompts de IA gratuitos para o ChatGPT para obter as melhores respostas.

Intérprete de código do ChatGPT

O interpretador de código do ChatGPT, disponível para usuários Plus, permite carregar e processar vários tipos de arquivos, como texto, código, dados e mídia. Ele também pode analisar e visualizar dados, executar e depurar códigos e editar arquivos multimídia, como imagens, áudio e vídeo.

via 365datascience Esse recurso oferece um contexto mais rico do que as interações padrão, processando conjuntos de dados maiores e reduzindo erros. É útil para usuários experientes em tecnologia e para aqueles que não têm conhecimento de codificação, realizando tarefas como limpeza e conversão de dados e oferecendo sugestões de código.

GPT-4o

O GPT-4o, o mais recente modelo generativo da OpenAI, apresenta uma arquitetura maior e mais otimizada do que seus antecessores, permitindo uma compreensão mais profunda de consultas complexas e conversas com nuances. O GPT-4 pode lidar com entradas multimodais. Ele pode criar documentos, lidar com problemas matemáticos complexos e até mesmo interpretar imagens, o que o torna versátil em vários domínios, como educação, codificação e geração de conteúdo. Com recursos aprimorados de ajuste fino, ele fornece resultados de maior qualidade adaptados a casos de uso específicos, estabelecendo uma nova referência para modelos de linguagem de IA.

Preços do ChatGPT

Free versão

Plus : $20/mês

: $20/mês Equipe : uS$ 30/mês por usuário

: uS$ 30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Bing Copilot vs. ChatGPT: Recursos comparados

Vamos fazer uma comparação detalhada entre o Copilot e o ChatGPT, com foco nos principais recursos, capacidades e preços. A tabela abaixo fornece uma visão lado a lado para ajudá-lo a entender seus recursos e ofertas:

Feature Copilot ChatGPT modelo GPT-4 da OpenAI (integrado aos produtos Microsoft) GPT-4 da OpenAI Plataforma Integrado aos produtos Microsoft (integrado aos produtos Microsoft) Plataforma Integrado com produtos Microsoft (Word, Excel, etc.) Site autônomo, API, aplicativos iOS e Android Acesso à Internet Depende do serviço de pesquisa do Bing quando o acesso à Internet está ativado Pode realizar pesquisas na Web com o Microsoft Bing (para usuários Plus) Geração de imagens Disponível por meio de ferramentas da Microsoft, não faz parte do Copilot diretamente Pode gerar imagens usando o DALL-E 3 (somente para o ChatGPT Plus) Recursos de voz Somente de fala para texto Manipula entrada/saída de áudio (usando GPT-4o) Compartilhamento de conversas Pode compartilhar e colaborar com as ferramentas da Microsoft Pode copiar ou exportar blocos de texto, compartilhar links para conversas inteiras Limites de uso 30 bate-papos por sessão e 300 bate-papos por dia 30 bate-papos por sessão, 300 no total por dia (gratuito), ilimitado com 50 mensagens GPT-4 a cada 3 horas (Plus) Preço Gratuito; parte da assinatura do Microsoft 365, o custo específico do Copilot varia de acordo com o plano Gratuito; o ChatGPT Plus está disponível por US$ 20/mês

Recurso nº 1: Geração de conteúdo

**O ChatGPT se destaca em redação de conteúdo o Content Writing é um programa de escrita de conteúdo que oferece vários resultados, desde escrita criativa, poesia e narração de histórias até conteúdo profissional, como e-mails, trechos de código e scripts. Ele permite que você personalize o tom, o estilo e o formato desse resultado, tornando-o adaptável a diversos requisitos de conteúdo.

via ChatGPT

O Microsoft Copilot concentra-se mais na geração de conteúdo informativo e auxilia em tarefas orientadas à pesquisa. Ele resume de forma eficaz o conteúdo da Web, fornece informações factuais relevantes e cria textos que se alinham à consulta do usuário, especialmente para tarefas de pesquisa e documentação.

Vencedor: ChatGPT

O ChatGPT é mais versátil para criar conteúdo diversificado, enquanto o Bing Copilot é mais adequado para tarefas precisas e com muitas informações.

Característica nº 2: Qualidade da resposta

O ChatGPT fornece respostas de conversação e semelhantes às humanas, o que o torna excelente para consultas casuais, brainstorming e geração de ideias. Embora nem sempre cite as fontes, a qualidade da linguagem e das respostas de engajamento é alta, o que é valioso para aqueles que preferem uma experiência mais interativa.

O Microsoft Copilot prioriza a clareza e a precisão dos fatos nas respostas. O aproveitamento de dados da Web em tempo real fornece respostas detalhadas com fontes, permitindo que os usuários verifiquem as informações. Essa precisão o torna ideal para pesquisas, em que informações precisas e confiáveis são fundamentais.

via Microsoft Vencedor: Depende de seu objetivo

o ChatGPT é a melhor opção para conversas naturais e envolventes. No entanto, o Microsoft Copilot tem a vantagem em termos de precisão e informações verificáveis.

Recurso nº 3: integração com espaços de trabalho

Suponha que sua equipe de marketing esteja realizando uma pesquisa para o lançamento de um produto. Eles coletam dados de várias fontes, analisam o feedback dos clientes, criam conteúdo e organizam suas descobertas para compartilhar com as partes interessadas.

Nesse caso, a integração das ferramentas de IA corretas em seu fluxo de trabalho pode melhorar significativamente a eficiência e a colaboração.

o ChatGPT, com seus recursos exclusivos, pode ser acessado como uma ferramenta autônoma. Por meio do plano Pro, os usuários podem integrá-lo a vários fluxos de trabalho, conectando-se a aplicativos de terceiros por meio da API da OpenAI. Ele funciona bem com ferramentas de produtividade, mas a integração requer configuração, o que pode ser mais adequado para personalização individual do que para colaboração pronta para uso.

O Microsoft Copilot faz parte do ecossistema da Microsoft e foi desenvolvido para se integrar diretamente às ferramentas do Microsoft Office 365, como Word, Excel e Outlook. Isso o torna ideal para profissionais que dependem do pacote da Microsoft, pois eles podem fazer a transição perfeita entre tarefas usando o Microsoft Copilot para gerar conteúdo, organizar dados e realizar pesquisas em aplicativos conhecidos.

via Microsoft Vencedor: Microsoft Copilot

A compatibilidade do Copilot com o Microsoft 365 oferece uma experiência simplificada e eficiente para os usuários que buscam uma integração profunda com as ferramentas do local de trabalho. O ChatGPT oferece flexibilidade, mas pode exigir mais tempo para configurar integrações com vários espaços de trabalho de ferramentas.

Recurso nº 4: segurança de dados

o ChatGPT se concentra fortemente na segurança dos dados, especialmente com suas últimas atualizações no GPT-4.

A OpenAI investiu muito tempo refinando sua segurança e alinhamento, garantindo que o GPT-4 seja 82% menos provável de responder a solicitações de conteúdo confidencial e 40% mais propensa a fornecer informações precisas do que sua versão anterior.

O Microsoft Copilot, como parte do ecossistema da Microsoft, se beneficia das amplas políticas de segurança da Microsoft, como Princípios de confiança zero fornecendo proteção de dados confiável para os usuários nas plataformas Bing e Edge.

Vencedor: Copilot

Ambas as ferramentas estão comprometidas em garantir a segurança e o alinhamento dos dados, oferecendo aos usuários uma experiência de IA mais segura. No entanto, ao contrário do ChatGPT, o Copilot mantém seus dados privados, o que lhe dá uma pequena vantagem nessa comparação direta.

Bing Copilot vs. ChatGPT no Reddit

Levamos o debate ChatGPT vs. Copilot para o Reddit para obter insights sobre as experiências dos usuários com esses chatbots de IA, enfatizando suas principais diferenças. Um usuário, Niss_UCL, apontou :

o Copilot não é tão bom quanto deveria ser; o ChatGPT ainda tem erros, mas sua margem de erro é menor.

Esse comentário reflete um sentimento comum de que, embora ambas as ferramentas tenham falhas, o ChatGPT pode oferecer uma experiência geral um pouco mais confiável. Outro Redditor, CK1026, destacou Os pontos fortes do copiloto:

As duas únicas vantagens do Copilot em relação ao ChatGPT são aprender com seus dados privados do M365 e manter seus dados privados.

Os usuários que priorizam a privacidade dos dados e a integração perfeita com o Microsoft 365 preferem o Copilot.

Outro usuário ofereceu uma perspectiva mais neutra :

O Copilot é tão bom quanto o ChatGPT? Não. Mas os dados são confidenciais? Sim.

Esse comentário apresenta uma visão equilibrada, reconhecendo que, embora o Copilot possa não ter os mesmos recursos de conversação do ChatGPT, ele oferece uma vantagem importante em relação à privacidade.

Conheça o ClickUp-A melhor alternativa ao Bing Copilot vs. ChatGPT

E se você tivesse um chatbot de IA que combinasse os recursos de dados ao vivo do Copilot com a versatilidade criativa do ChatGPT?

Bem, você tem um.

Conheça ClickUp -o aplicativo tudo para o trabalho, que é uma excelente alternativa ao ChatGPT e ao Copilot.

Acompanhe as atualizações do projeto, refine os fluxos de trabalho e colabore perfeitamente com sua equipe - tudo no ClickUp

Ele vai além da geração de texto com IA, oferecendo gerenciamento robusto de tarefas, gerenciamento de conhecimento, integrações perfeitas com mais de 1.000 aplicativos e ferramentas avançadas de criação de documentos - tudo adaptado para otimizar a produtividade.

O ClickUp garante altos níveis de visibilidade para os membros da equipe e para os gerentes em relação aos resultados do projeto e ao seu progresso. Ele também utiliza IA para reduzir os níveis de administração necessários para todos os aspectos dos projetos. Matthew Boulden gerente de Gestão de Ativos e Desempenho da Aurecon

Vamos dar uma olhada no que torna o uso do ClickUp o melhor Hack de IA para trabalhar mais rápido.

ClickUp's One-Up #1: ClickUp Brain Cérebro do ClickUp é o seu assistente de IA avançado, projetado para organizar tarefas individuais e acelerar a produtividade da equipe. Com recursos inteligentes para resumo de texto, atualizações de tarefas, consulta de conhecimento e brainstorming,

O ClickUp Brain ajuda você e sua equipe a trabalhar de forma mais inteligente, e não com mais afinco.

Adote uma maneira mais inteligente de trabalhar com o ClickUp Brain, a única ferramenta de IA de que você precisa para ter sucesso

Não importa se você está gerenciando projetos, campanhas de marketing ou operações de RH, o ClickUp Brain se torna sua melhor ferramenta de IA Ferramenta de colaboração com IA facilitando a:

Obter atualizações instantâneas de tarefas por meio de AI CatchUps (para tópicos de conversas perdidas) e AI StandUps (para trabalhos em andamento em sua equipe)

Resumir longos tópicos de comentários e discussões

Redigir e-mails, resumos de projetos e ideias de conteúdo instantaneamente usando prompts de linguagem natural

Obtenha insights sobre tarefas, pessoas e documentos de seu espaço de trabalho ClickUp simplesmente fazendo perguntas em linguagem natural

Crie fluxos de trabalho automatizados sem codificação (como atualizar os responsáveis pela tarefa quando o status da tarefa for alterado ou enviar um e-mail quando uma tarefa for fechada etc.) usando o construtor de automação de linguagem natural do Brain

Qual é a maior vantagem do Brain em relação ao ChatGPT e ao Copilot? Como o Brain está diretamente incorporado ao ClickUp, você pode fazer brainstorming, automatizar tarefas e gerenciar todos os seus projetos em um só lugar.

Leia também: Como usar a IA para produtividade (casos de uso e ferramentas)

ClickUp's One-Up #2: ClickUp Docs

Simplifique o gerenciamento e a personalização de documentos com o ClickUp Docs

A maioria de nós trabalha com vários documentos todos os dias. Localizar, fazer referência e colaborar com eles pode ser difícil devido à dispersão de informações. ClickUp Docs mantém você organizado com um espaço perfeito para criar, editar e armazenar todos os arquivos essenciais em um só lugar. Vá além de fazer anotações, escrever propostas e criar esboços e memorandos em um único local. O ClickUp Docs permite que você e sua equipe colaborem em tempo real - editem documentos juntos, comentem e mencionem colegas de equipe em locais relevantes do documento e atribuam tarefas diretamente do conteúdo do documento.

Você pode transformar qualquer parte de seu documento em um documento acionável Tarefas do ClickUp e, em seguida, vincule-os a projetos relacionados para obter um espaço de trabalho bem organizado. O ClickUp Docs garante que seus documentos estejam alinhados com seus projetos, tarefas e fluxos de trabalho da equipe em um hub centralizado.

One-Up do ClickUp #3: Ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp

Fique à frente de seus projetos com os poderosos recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp

Está se sentindo sobrecarregado com a dispersão de metas e detalhes do projeto? Use o As ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp para trazer ordem e clareza. Embora as ferramentas de IA, como o ChatGPT e o Copilot, sejam excelentes na geração de conteúdo e no fornecimento de assistência de conversação, o ClickUp foi desenvolvido especificamente para transformar ideias em ação, o que o torna uma opção superior para produtividade e colaboração.

O ClickUp integra gerenciamento de tarefas, controle de metas, controle de tempo, gerenciamento de documentos e ferramentas de IA em uma única plataforma, eliminando a necessidade de vários aplicativos. Seus recursos de colaboração, como bate-papo integrado, cocriação de documentos, comentários encadeados e painéis de equipe, garantem que todos permaneçam alinhados - recursos ausentes em ferramentas de IA independentes.

Totalmente adaptável às necessidades da sua equipe, o ClickUp permite criar exibições, modelos e automações personalizados, adaptados a setores ou tipos de projetos específicos. Use o ClickUp para

Automatizar a criação de tarefas : Acelere o planejamento automatizando a criação de tarefas e gerando subtarefas sem esforço usando o ClickUp Brain

Gerenciamento de dependências e prioridades : Concentre-se no que é mais importante com Prioridades de tarefas do ClickUp e garanta que as tarefas essenciais não sejam interrompidas por relações de dependência

: Concentre-se no que é mais importante com Prioridades de tarefas do ClickUp e garanta que as tarefas essenciais não sejam interrompidas por relações de dependência Maior visibilidade e transparência : Garanta a transparência e a colaboração eficiente por meio do Chat integrado que reúne seu trabalho e suas conversas (mais sobre isso adiante)

: Garanta a transparência e a colaboração eficiente por meio do Chat integrado que reúne seu trabalho e suas conversas (mais sobre isso adiante) Alinhamento de projetos com os objetivos de toda a empresa: Capacite sua equipe a alinhar projetos com os objetivos da empresa de forma transparente por meio de Metas do ClickUp Leia também: 10 melhores ferramentas e softwares de gerenciamento de projetos de IA ### ClickUp's One-Up #4: ClickUp Chat

Colabore de forma eficaz e mantenha a comunicação no trabalho com o ClickUp Chat

Seja consultando a equipe sobre um projeto, fazendo brainstorming de ideias, fazendo perguntas ou compartilhando atualizações sobre o andamento das tarefas, Bate-papo do ClickUp mantém seu contexto conectado e fácil de encontrar.

Aqui estão alguns dos recursos de destaque do ClickUp Chat, que evitam a alternância de impostos e aumentam sua produtividade:

Perfis e agendamento de colegas de equipe : Veja as prioridades dos colegas de equipe e agende reuniões diretamente no Chat

: Veja as prioridades dos colegas de equipe e agende reuniões diretamente no Chat Recursos de IA : Use a IA para obter respostas instantâneas, recuperar mensagens perdidas, criar tarefas a partir de mensagens e encontrar tarefas/documentos relacionados em tempo real

: Use a IA para obter respostas instantâneas, recuperar mensagens perdidas, criar tarefas a partir de mensagens e encontrar tarefas/documentos relacionados em tempo real Gerenciamento de trabalho integrado : Os chats são conectados ao seu Listas, pastas e espaços no ClickUp, permitindo o gerenciamento de projetos e atualizações perfeitas diretamente da interface do Chat

: Os chats são conectados ao seu Listas, pastas e espaços no ClickUp, permitindo o gerenciamento de projetos e atualizações perfeitas diretamente da interface do Chat Permissões de chat : Os bate-papos podem ser públicos ou privados, com configurações que permitem o controle de acesso e o gerenciamento da privacidade das comunicações da equipe

: Os bate-papos podem ser públicos ou privados, com configurações que permitem o controle de acesso e o gerenciamento da privacidade das comunicações da equipe Fixe e organize os chats : Fixe chats importantes para facilitar o acesso e adicione descrições ou cabeçalhos para obter contexto e visibilidade

: Fixe chats importantes para facilitar o acesso e adicione descrições ou cabeçalhos para obter contexto e visibilidade Funcionalidade de pesquisa: Pesquise dentro e entre os Chats para encontrar rapidamente conversas ou informações relevantes

Essa configuração permite uma colaboração e um gerenciamento de projetos eficientes, tornando toda a comunicação e o gerenciamento de tarefas acessíveis em um espaço de trabalho unificado.

Leia também: ChatGPT vs. ClickUp: Qual ferramenta de IA generativa é a melhor?

Otimize sua experiência de IA com o ClickUp

A inteligência artificial não substitui a inteligência humana; ela é uma ferramenta para ampliar a criatividade e a engenhosidade humanas.

Fei-Fei Li, codiretor do Instituto de Inteligência Artificial Centrada no Ser Humano de Stanford

Essa perspectiva destaca uma verdade fundamental: a IA é mais poderosa quando complementa o brilhantismo humano em vez de tentar substituí-lo. Ferramentas como o Copilot e o ChatGPT incorporam esse princípio de diferentes maneiras. Por exemplo, o Copilot é excelente na integração com o M365 para obter insights em tempo real, enquanto o ChatGPT se destaca por sua flexibilidade criativa e versatilidade de conversação.

Mas se você estiver procurando por uma solução completa que combine o poder da IA com uma produtividade robusta, o Copilot é a melhor opção, gerenciamento de projetos e automação ferramentas, o ClickUp é a resposta. O ClickUp integra perfeitamente a IA ao gerenciamento de tarefas, à colaboração da equipe e à otimização do fluxo de trabalho, permitindo que você passe da idealização à execução sem esforço.

Quer você gere conteúdo, acompanhe os marcos do projeto ou coordene os esforços da equipe, o ClickUp garante que você permaneça organizado e produtivo sem alternar entre as ferramentas. Com modelos de projeto personalizáveis recursos avançados de IA e fluxos de trabalho centralizados, o ClickUp reúne tudo o que você precisa em um só lugar. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!