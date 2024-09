Apresentando o ClickUp Brain: A primeira rede neural de IA para o trabalho

ClickUp está dando um salto no setor com três assistentes de IA projetados para simplificar o trabalho e economizar seu tempo

San Diego, 30 de janeiro de 2024 - Hoje, ClickUp a plataforma de produtividade que reúne o trabalho em um só lugar, anunciou o ClickUp Brain, a próxima geração do ClickUp AI . O ClickUp Brain é a primeira oferta de IA que extrai conhecimento de todo o espaço de trabalho de uma organização para eliminar o trabalho sobre o trabalho.

O ClickUp Brain é composto por três produtos distintos, porém complementares: AI Knowledge Manager™, AI Project Manager™ e AI Writer for Work™. Juntos, eles aceleram drasticamente as tarefas de rotina, liberando você para concentrar seu tempo limitado em inovação e liderança.

AI Knowledge Manager: Faça perguntas e obtenha respostas contextuais e completas de seus documentos, tarefas e projetos.

**Gerenciador de projetos da IA: gerencie e automatize seu trabalho, incluindo relatórios de progresso, reuniões individuais e atualizações da equipe.

AI Writer for Work: Aperfeiçoe sua redação com prompts baseados em funções, adequados às necessidades específicas de seu trabalho.

O ClickUp Brain é a única IA de produtividade que obtém insights de todos os lugares em que seu trabalho está, incluindo tarefas, documentos e painéis. Enquanto outros assistentes de redação fazem IA geradora básica com uma capa sobre o ChatGPT, o AI Writer for Work usa o conhecimento de sua função e o contexto situacional para escrever conteúdo brilhante adequado para a ocasião.

O ClickUp Brain está mais acessível do que nunca. Com uma interface de conversação, você pode navegar facilmente para o ClickUp Brain de qualquer lugar da plataforma e fazer perguntas da mesma forma que faria a um colega. O ClickUp Brain fica dentro de seu fluxo de trabalho, tornando-o imediatamente disponível e eliminando o trabalho e o tempo desperdiçados ao alternar para outra ferramenta.

"Na ClickUp, nossa missão sempre foi economizar o tempo das pessoas", disse Zeb Evans, CEO e fundador da ClickUp. "As ferramentas de IA estão em toda parte, mas nenhuma delas economiza seu tempo em cada etapa do seu dia de trabalho. O ClickUp Brain está profundamente incorporado no local em que você trabalha; ele preenche as lacunas e conecta os pontos em seu trabalho, sua comunicação e seu conhecimento. O ClickUp Brain está aqui para economizar seu tempo e eliminar o trabalho sobre o trabalho."

"O ClickUp Brain revolucionou nosso fluxo de trabalho, aprimorando as atualizações semanais de liderança com narrativas dinâmicas e detalhadas", disse Phillip Quinlan, diretor de inovação operacional da University College of Dublin. "Seu recurso Docs agiliza a preparação de reuniões, eleva o conteúdo para além de meras frases de efeito e a ferramenta de resumo de bate-papo recapitula com eficiência discussões importantes para maior clareza e ação. O ClickUp Brain é realmente uma nova era de IA que realmente causa impacto."

O ClickUp Brain já está disponível para todos os clientes por apenas US$ 5 por usuário por mês.

Para saber mais, visite nosso site página da web e inscreva-se para uma avaliação gratuita.

**Sobre o ClickUp

O ClickUp é a única plataforma de produtividade completa do mundo que se adapta à maneira como as pessoas querem trabalhar. Ela substitui todos os locais de trabalho individuais ferramentas de produtividade com uma plataforma única e unificada que inclui gerenciamento de projetos, colaboração de documentos, quadros brancos, planilhas e metas. Fundada em 2017 e sediada em San Diego, a ClickUp tem a missão de tornar o mundo mais produtivo. Como uma das empresas de SaaS que mais crescem no mundo, a ClickUp já ajudou mais de 10 milhões de usuários e 2 milhões de equipes a levar uma vida mais produtiva e a economizar pelo menos um dia por semana. Para saber mais, visite www.clickup.com .