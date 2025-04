Como melhorar o marketing omnicanal para o crescimento dos negócios

Para entender como o marketing omnichannel deve funcionar, basta ir ao Universo Cinematográfico da Marvel.

Tudo no MCU se conecta a todo o resto.

Cada filme independente se encaixa em seu próprio lugar na história geral. Os fãs são atraídos por teasers tentadores e conteúdo dos bastidores nas mídias sociais, as lojas físicas estocam mercadorias obrigatórias e as aparições dos atores na Comic-Con são recebidas com frenesi pelos fãs.

Novas revistas em quadrinhos continuam sendo lançadas, alguns personagens têm até mesmo seus próprios programas de TV, e o MCU tem mantido o público em seu domínio por dez anos.

O marketing omnichannel envolve a combinação de várias plataformas e estratégias para criar uma experiência de marca unificada. A capacidade do MCU de envolver o público por meio da narrativa, de diversos canais de marketing, de parcerias estratégicas e da construção de comunidades fez dele um fenômeno cultural sem igual.

**Você também pode fazer isso. Vamos explorar o que torna o marketing omnichannel importante e como você pode aproveitá-lo para impulsionar o gerenciamento do relacionamento com o cliente, a fidelidade do cliente e o retorno sobre o investimento (ROI).

Pronto?

O que é marketing omnicanal?

O marketing omnichannel é uma estratégia que integra canais on-line e off-line para criar uma experiência unificada e perfeita para o cliente.

Essa estratégia de marketing não se trata apenas de estar presente em várias plataformas; trata-se de criar uma experiência de marca consistente que conecte perfeitamente as interações on-line e off-line. E isso é importante!

Oferecer aos clientes uma experiência perfeita em vários canais pode trazer 80% mais visitas incrementais à loja .

Aqui está o que diferencia o marketing omnichannel:

Consistência entre canais: Garante que os clientes recebam mensagens coesas, seja por meio de mídias sociais, sites, aplicativos móveis, e-mail ou lojas físicas

Garante que os clientes recebam mensagens coesas, seja por meio de mídias sociais, sites, aplicativos móveis, e-mail ou lojas físicas Jornada integrada do cliente: Elimina os silos entre os pontos de contato, permitindo que as empresas criem uma experiência conectada e personalizada

O marketing omnicanal se concentra na conexão de cada plataforma - sejam sites, aplicativos, mídias sociais ou experiências na loja - para proporcionar uma jornada fluida e perfeita para os clientes. Essa abordagem de marketing usa as seguintes tecnologias para produzir experiências unificadas e exclusivas para os clientes:

Bases de conhecimento de autoatendimento: Fornecem informações rápidas para as necessidades do cliente

Fornecem informações rápidas para as necessidades do cliente **Chatbots com IA: fornecem suporte em tempo real em todas as plataformas

Dados em tempo real: Capturam e se adaptam ao comportamento do cliente para um envolvimento personalizado

Por exemplo, um cliente pode procurar um produto na loja de sua vizinhança, adicioná-lo ao carrinho em seu site e, em seguida, concluir a compra em seu aplicativo móvel sem atrito.

Dica profissional: Você pode usar modelos de análise para rastrear o comportamento do cliente, possibilitando experiências personalizadas e ajustando seu estratégia de promoção para maior eficácia.

Importância do marketing omnicanal no cenário atual

O marketing omnichannel é fundamental para atender às expectativas dos consumidores modernos em relação a experiências perfeitas e personalizadas em vários pontos de contato.

Ao integrar canais on-line e off-line, as empresas podem fortalecer suas conexões com os clientes, gerar receita e ficar à frente da concorrência.

Veja por que o marketing omnichannel é essencial:

1. Experiência aprimorada do cliente

O marketing omnichannel garante que os clientes possam interagir com a sua marca por meio do aplicativo móvel, site ou pontos de contato de mídia social de sua preferência. A oferta de interações consistentes e personalizadas cria uma jornada perfeita que aumenta a satisfação e a fidelidade do cliente.

Por exemplo, um cliente que escaneia um item na loja por meio de seu aplicativo e recebe um e-mail quando o item é colocado à venda demonstra o poder da personalização no aprimoramento da experiência do cliente.

2. Aumento da fidelidade e da retenção do cliente

O fornecimento de experiências consistentes e de alta qualidade em todos os canais promove a confiança e a fidelidade do cliente. Ofertas personalizadas, transições suaves entre pontos de contato e pronto atendimento ao cliente incentivam a repetição de compras.

Além disso, a retenção de clientes é mais econômica do que a aquisição de novos clientes, tornando a fidelidade um fator vital para o crescimento sustentável.

3. Coleta e análise de dados aprimoradas

O marketing omnichannel permite que as empresas coletem dados de vários canais, oferecendo insights valiosos sobre o comportamento e as preferências dos clientes.

Esses dados podem ser integrados a ferramentas como CRMs para rastrear tendências, otimizar o estoque e criar campanhas mais bem direcionadas. Por exemplo, a análise do envolvimento da mídia social pode ajudar a identificar os produtos de melhor desempenho e informar estratégias futuras.

Dica profissional: Simplifique a análise de dados e o gerenciamento de campanhas usando um sistema robusto de gerenciamento de dados gerenciamento de projetos de marketing software.

4. Maior potencial de receita

Com foco na personalização e na retenção de clientes, o marketing omnichannel impulsiona as conversões e aumenta as vendas.

Recursos como remessa rápida, retirada na loja e promoções oportunas em todos os canais criam uma experiência de compra sem atritos, incentivando os clientes a voltar e gastar mais.

5. Resolução mais rápida de problemas

O suporte omnichannel integrado permite que as empresas resolvam rapidamente os problemas dos clientes por e-mail, chat ou mídia social. O uso de ferramentas como chatbots com IA pode aumentar ainda mais a capacidade de resposta, melhorando a satisfação geral.

Leia também: 7 modelos gratuitos de estratégia de entrada no mercado que você deve ter em mãos

A diferença entre marketing omnichannel e multicanal

Aqui estão algumas das principais diferenças entre o marketing omnichannel e o multicanal:

Aspecto Marketing multicanal Marketing omnichannel Aspecto Foco Centrado na marca Centrado no cliente Estilo de comunicação Principalmente estático, com mensagens semelhantes em todos os canais Dinâmico, adaptando-se às interações com o cliente Funcionalidade Canais operam de forma independente, sem integração Canais são interconectados, atualizando-se com base nas ações do cliente Experiência do cliente Sem transição contínua entre canais Proporciona uma experiência suave e coesa em todos os pontos de contato

A integração é fundamental no marketing omnichannel, pois combina pontos de contato como sites, mídia social e e-mail, permitindo que os clientes façam uma transição suave entre plataformas - ao contrário do multicanal, que não tem essa conectividade.

A adoção de uma abordagem omnicanal beneficia as empresas ao facilitando a retenção de clientes e a fidelidade, além de melhorar a processo de planejamento de marketing por meio de estratégias estruturadas. Essa experiência envolvente e consistente fortalece os relacionamentos com os clientes e gera maior receita.

Leia também: Criando uma estratégia de comunicação de marketing matadora: Guia passo a passo

Principais componentes de uma estratégia eficaz de marketing omnicanal

Para criar uma estratégia de marketing omnicanal bem-sucedida, você precisa se concentrar em alguns elementos-chave que garantam uma experiência perfeita e personalizada para seus clientes.

Vamos entender o que torna as estratégias de marketing omnichannel realmente eficazes:

1. Mapeamento da jornada do cliente

Compreender a jornada do cliente é fundamental para criar uma experiência omnicanal coesa. O mapeamento da jornada do cliente ajuda a visualizar cada ponto de contato em que os clientes interagem com sua marca, desde a navegação nas mídias sociais até a compra em seu site ou a visita a uma loja física

2. Experiência unificada do cliente

Criar uma experiência unificada significa que seus clientes devem se sentir como se estivessem interagindo com uma única marca, não importa onde o encontrem. Quer visitem seu site, interajam com suas mídias sociais ou entrem em uma loja, eles devem ver a mesma marca, mensagens e informações sobre o produto.

3. Integração de dados entre canais

Um dos aspectos mais importantes de uma estratégia de marketing omnichannel é a capacidade de coletar e integrar dados de vários canais em uma única visão do seu cliente. Isso significa mesclar dados de sites, mídias sociais, campanhas de e-mail e interações na loja para criar um perfil abrangente de cada cliente

4. Mensagens e marcas consistentes

A mensagem de sua marca deve ser consistente em todos os canais para garantir que os clientes reconheçam sua marca, independentemente de onde se relacionem com você. **Seu tom, visual e ofertas devem estar alinhados em e-mails, mensagens personalizadas, postagens em mídias sociais, anúncios e até mesmo em displays na loja

Leia também:

Criação e implementação de um plano de marketing omnichannel

Uma abordagem estruturada para um plano de marketing omnichannel eficaz envolve a integração de vários canais de marketing para proporcionar uma experiência perfeita ao cliente. Felizmente, várias ferramentas podem ajudá-lo com isso.

Ferramentas e tecnologias para marketing omnichannel

As ferramentas que você escolher para o marketing omnicanal devem permitir a integração perfeita em vários canais para a criação de mensagens e marcas consistentes.

Elas também devem fornecer atualizações em tempo real sobre as interações com os clientes, visualizando e analisando a jornada do cliente em diferentes pontos de contato. Por fim, elas devem oferecer a capacidade de personalizar as mensagens com base nos dados do cliente.

Aqui está uma tabela que lista algumas dessas ferramentas:

Plataforma Principais recursos HubSpot CRM abrangente com ferramentas para e-mail, mídia social e gerenciamento de conteúdo; ideal para pequenas e médias empresas Zoho Oferece CRM, marketing por e-mail, gerenciamento de mídia social e análises; escalável para vários tamanhos de empresas Mailchimp Evoluiu do marketing por e-mail para uma plataforma de marketing completa com automação e segmentação de público Shopify Recursos robustos de comércio eletrônico que conectam lojas on-line com mídias sociais e locais físicos. ActiveCampaign Automação avançada de marketing por e-mail com integração de CRM e gerenciamento de relacionamento com o cliente Rengage Foco no aprimoramento das jornadas dos clientes por meio de insights e gerenciamento de campanhas CleverTap Enfatiza o marketing móvel com insights e ferramentas de automação para retenção de clientes BigCommerce Oferece suporte ao varejo omnichannel conectando lojas on-line a vários canais de vendas WebEngage Plataforma de dados do cliente que permite a comunicação personalizada por meio de vários canais

Como alternativa, você pode usar uma única ferramenta que ofereça várias funcionalidades em um único pacote.

Por exemplo, usar uma ferramenta de gerenciamento de marketing como ClickUp pode aumentar significativamente a eficiência e a eficácia do marketing omnichannel.

Aqui está o que Margaret Franco , CMO da Finastra, falou sobre os recursos de marketing do ClickUp:

Nossa mentalidade é: 'Se não estiver no ClickUp, não existe' Portanto, hoje em dia, é essencial que cada atividade de marketing seja inserida no ClickUp, onde ficará visível para todas as partes interessadas.

Margaret Franco, CMO da Finastra

Como o ClickUp pode ser utilizado em campanhas omnichannel Software de gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp pode centralizar todas as atividades de marketing omnichannel. Isso permite que as equipes gerenciem projetos, tarefas e comunicações a partir de uma interface intuitiva, reduzindo a necessidade de várias ferramentas e simplificando os fluxos de trabalho.

Veja a seguir algumas maneiras de aproveitar os recursos do ClickUp em campanhas de marketing omnicanal:

1. Planejamento e definição de metas

Falamos anteriormente sobre o mapeamento da jornada do cliente. Comece avaliando seus canais de vendas existentes e compreendendo os caminhos de compra de seu público-alvo. Identifique como os clientes interagem com os diferentes canais e suas preferências.

Isso o ajudará a atingir metas claras e mensuráveis para sua estratégia omnichannel. Isso inclui aumentar o envolvimento do cliente, impulsionar as vendas ou aprimorar o atendimento ao cliente.

Para estruturar esses objetivos, utilize os critérios SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Metas do ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar e rastrear seu omnichannel metas de marketing .

Planeje e crie seu plano de marketing omnichannel com o ClickUp Goals

Veja como:

Objetivos claros: Defina metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado (SMART) para cada canal e para a campanha geral

Defina metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado (SMART) para cada canal e para a campanha geral Acompanhamento do progresso: Monitore o progresso em direção às suas metas com atualizações e notificações em tempo real

Monitore o progresso em direção às suas metas com atualizações e notificações em tempo real **Colaboração:Facilite a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe que trabalham em diferentes canais

2. Estabelecimento de KPIs

Depois de estabelecer suas metas, você precisa definir os indicadores-chave de desempenho (KPIs) com base em seus objetivos.

Eles podem incluir:

Taxa de retenção de clientes : Medir o quanto você retém clientes ao longo do tempo

: Medir o quanto você retém clientes ao longo do tempo Taxa de conversão entre canais : Rastrear a eficácia de vários canais na conversão de leads em vendas

: Rastrear a eficácia de vários canais na conversão de leads em vendas Índice de satisfação do cliente (CSS): Avalie o grau de satisfação dos clientes com suas experiências em todos os canais

A análise regular desses KPIs o ajudará a ajustar as estratégias conforme necessário para melhorar o desempenho. Campos personalizados do ClickUp pode ajudar sua equipe a criar campos específicos para cada KPI, permitindo a captura de pontos de dados relevantes, como "Valor alvo", "Valor real", "Progresso" e "Variância"

Essa abordagem personalizada garante que todas as informações necessárias sejam coletadas e organizadas de forma sistemática, facilitando a análise do desempenho em relação às metas estabelecidas.

Acompanhe os KPIs de seu marketing omnicanal com os campos personalizados do ClickUp

Você também pode rastrear várias dimensões de KPIs simultaneamente. Por exemplo, ao usar campos como "Diferença " e "Departamento", as equipes podem comparar o desempenho em vários segmentos e identificar áreas de melhoria.

Esse nível de detalhe facilita a tomada de decisões e ajustes estratégicos mais bem informados.

3. Seleção e integração de canais

A escolha dos canais certos é fundamental para uma estratégia omnichannel eficaz. Considere o seguinte:

Preferências do cliente : Analise quais canais seu público-alvo usa com mais frequência

: Analise quais canais seu público-alvo usa com mais frequência Alocação de recursos : Avalie os recursos necessários para gerenciar cada canal de forma eficaz

: Avalie os recursos necessários para gerenciar cada canal de forma eficaz Capacidade de integração: Certifique-se de que os canais selecionados possam ser perfeitamente integrados para proporcionar uma experiência consistente

Uma abordagem omnichannel bem-sucedida deve incluir pontos de contato on-line e off-line, permitindo que os clientes tenham várias vias de interação. Quadros brancos ClickUp oferecem um espaço visual flexível onde as equipes podem fazer brainstorming e mapear suas estratégias de canal.

Faça um brainstorming de sua estratégia de marketing omnichannel com os quadros brancos do ClickUp

As equipes podem usar os quadros brancos virtuais para delinear vários canais de marketing - como mídia social, e-mail e promoções na loja - e visualizar como cada canal se encaixa no plano geral de marketing.

Isso os ajuda a identificar quais canais devem ser priorizados com base em sua eficácia e alinhamento com as preferências dos clientes. Usando a mesma ferramenta, eles também podem criar os diferentes fluxos de trabalho da campanha.

dica profissional: Você pode aproveitar Integrações do ClickUp para integrar suas várias ferramentas de marketing a fim de simplificar os fluxos de trabalho, melhorar a colaboração e fornecer insights valiosos em várias plataformas.

4. Implementação passo a passo

Depois que os canais certos forem identificados, é hora de implementar o plano de marketing omnichannel :

Desenvolva um plano de ação : Crie um plano detalhado que descreva as etapas necessárias para implementar sua estratégia, incluindo cronogramas e partes responsáveis

: Crie um plano detalhado que descreva as etapas necessárias para implementar sua estratégia, incluindo cronogramas e partes responsáveis Lançar sua estratégia : Inicie a implementação de seu plano de marketing omnichannel, garantindo que todos os canais estejam alinhados e proporcionando uma experiência coesa ao cliente

: Inicie a implementação de seu plano de marketing omnichannel, garantindo que todos os canais estejam alinhados e proporcionando uma experiência coesa ao cliente Monitore o desempenho : Use ferramentas de análise para acompanhar o desempenho de cada canal em relação aos KPIs estabelecidos

: Use ferramentas de análise para acompanhar o desempenho de cada canal em relação aos KPIs estabelecidos Otimizar continuamente: Com base nos dados de desempenho, faça os ajustes necessários para otimizar sua estratégia continuamente

Use a ClickUp Tasks para implementar seu plano de marketing omnichannel

Use o Tarefas do ClickUp para criar e atribuir tarefas a diferentes equipes. Isso garante que todos estejam alinhados, seja para a criação de conteúdo de mídia social ou para atualizações do site. Ao colaborar em tarefas dentro de um sistema centralizado, sua equipe garantirá a consistência em todos os canais.

Automatize tarefas repetitivas com o ClickUp Automations

dica profissional: A automação de tarefas e processos repetitivos é essencial para o gerenciamento de campanhas omnicanal, e Automações do ClickUp facilita a facilitação dessas atividades. A automação ajuda a economizar tempo ao lidar com ações de rotina, como atualizações de status, atribuições de tarefas e notificações.

5. Superando desafios comuns

A implementação de uma estratégia omnichannel pode apresentar vários desafios:

Silos de dados : Os dados dos clientes geralmente residem em sistemas desconectados em vários canais, o que leva a insights incompletos e ineficiências. Para superar isso, as empresas devem integrar os dados de todos os canais em um sistema unificado , permitindo uma análise abrangente e uma melhor tomada de decisões

: Os dados dos clientes geralmente residem em sistemas desconectados em vários canais, o que leva a insights incompletos e ineficiências. Para superar isso, as empresas , permitindo uma análise abrangente e uma melhor tomada de decisões Adoção de tecnologia : A adoção de novas tecnologias pode sobrecarregar a equipe e criar resistência devido à falta de familiaridade ou treinamento. Investir em programas de treinamento e recursos adequados garante que as equipes possam usar as ferramentas com eficácia, estabelecendo a base para uma estratégia omnichannel bem-sucedida

: A adoção de novas tecnologias pode sobrecarregar a equipe e criar resistência devido à falta de familiaridade ou treinamento. e recursos adequados garante que as equipes possam usar as ferramentas com eficácia, estabelecendo a base para uma estratégia omnichannel bem-sucedida Mapeamento da jornada do cliente: Compreender as interações dos clientes em todos os canais pode ser complexo, com lacunas que muitas vezes levam a experiências desarticuladas. Criação de mapas detalhados dejornadas do clienteajuda a identificar pontos problemáticos e garante experiências consistentes e perfeitas em todos os pontos de contato

Ao enfrentar esses desafios de forma proativa, as empresas podem aprimorar seus esforços de marketing omnichannel, melhorar a satisfação do cliente e aumentar as vendas. Formulários ClickUp podem desempenhar um papel fundamental na superação dos desafios comuns associados ao marketing omnichannel, simplificando a coleta de dados, aprimorando o envolvimento do cliente e melhorando a comunicação da equipe.

Enfrente os desafios do marketing omnichannel coletando feedback com o ClickUp Forms

Use o ClickUp Forms para coletar feedback contínuo ou pós-evento dos clientes, garantindo que suas experiências sejam compreendidas e tratadas. Esse recurso permite que os membros da equipe de marketing tomem medidas imediatas com base no feedback coletado, aumentando a satisfação do cliente e refinando toda a jornada do cliente.

Leia também: Como a equipe de marketing do ClickUp usa o ClickUp

Estudos de caso e exemplos

Compreender a teoria por trás do marketing omnichannel é valioso, mas ver os aplicativos do mundo real pode fornecer mais insights.

Aqui estão alguns estudos de caso que se destacam:

1. A experiência omnichannel perfeita da Disney

via Irish IndependentEstratégia de marketing omnichannel da Disney é uma abordagem abrangente que integra vários canais para criar uma experiência perfeita e envolvente para o cliente.

Aqui estão os principais componentes da estratégia da Disney:

Integração perfeita entre canais: A Disney emprega uma abordagem multicanal que conecta seus filmes, parques temáticos, mercadorias e plataformas digitais. Por exemplo, o sucesso de um filme pode levar ao aumento das vendas de mercadorias e atrações temáticas nos parques, criando uma narrativa coesa em todas as plataformas

A Disney emprega uma abordagem multicanal que conecta seus filmes, parques temáticos, mercadorias e plataformas digitais. Por exemplo, o sucesso de um filme pode levar ao aumento das vendas de mercadorias e atrações temáticas nos parques, criando uma narrativa coesa em todas as plataformas Foco na experiência do cliente: O ponto central da estratégia da Disney é a ferramenta My Disney Experience, que mescla interações digitais e físicas. Esse aplicativo permite que os clientes planejem suas visitas, naveguem pelos parques com GPS e acessem itinerários personalizados, garantindo uma experiência consistente

O ponto central da estratégia da Disney é a ferramenta My Disney Experience, que mescla interações digitais e físicas. Esse aplicativo permite que os clientes planejem suas visitas, naveguem pelos parques com GPS e acessem itinerários personalizados, garantindo uma experiência consistente Conteúdo envolvente e construção de comunidade: A Disney envolve ativamente seu público por meio da mídia social e do conteúdo digital. Ao compartilhar vislumbres dos bastidores e experiências interativas, a Disney promove um senso de comunidade entre os fãs

A Disney envolve ativamente seu público por meio da mídia social e do conteúdo digital. Ao compartilhar vislumbres dos bastidores e experiências interativas, a Disney promove um senso de comunidade entre os fãs Personalização e uso de dados: A Disney aproveita o big data para personalizar experiências e esforços de marketing. A Disney pode adaptar suas ofertas para atender às preferências individuais, rastreando as interações dos clientes em vários pontos de contato

2. A jornada integrada do cliente da Sephora

via SephoraA Sephora é um exemplo de marketing omnichannel eficaz ao integrar a experiência do cliente nos pontos de contato digitais e na loja. Aqui estão alguns destaques de sua abordagem:

Experiência de marca unificada : A Sephora mantém uma presença consistente da marca em todos os canais - site, aplicativo móvel e lojas físicas

: A Sephora mantém uma presença consistente da marca em todos os canais - site, aplicativo móvel e lojas físicas Ferramentas digitais nas lojas : Os tablets nas lojas permitem que os clientes acessem informações sobre produtos, avaliações e tutoriais enquanto fazem compras

: Os tablets nas lojas permitem que os clientes acessem informações sobre produtos, avaliações e tutoriais enquanto fazem compras Aplicativo Sephora : O aplicativo Sephora oferece recursos como experimentação virtual usando realidade aumentada (AR), recomendações personalizadas de produtos com base nas preferências do usuário e rastreamento de recompensas de fidelidade

: O aplicativo Sephora oferece recursos como experimentação virtual usando realidade aumentada (AR), recomendações personalizadas de produtos com base nas preferências do usuário e rastreamento de recompensas de fidelidade Programa de fidelidade : O programa Beauty Insider da Sephora integra perfeitamente as experiências on-line e off-line. Os clientes ganham pontos por compras feitas na loja ou on-line, que podem ser trocados por produtos ou experiências exclusivas

: O programa Beauty Insider da Sephora integra perfeitamente as experiências on-line e off-line. Os clientes ganham pontos por compras feitas na loja ou on-line, que podem ser trocados por produtos ou experiências exclusivas Opções de retirada na loja: Os clientes podem fazer pedidos de produtos on-line e optar por retirá-los na loja. Esse recurso não apenas aumenta a conveniência, mas também direciona o tráfego de pedestres para locais físicos, onde podem ocorrer compras adicionais

Leia também: Como conduzir uma análise do comportamento do cliente

Medindo o sucesso do marketing omnichannel

Para garantir a eficácia de seus esforços de marketing omnicanal, é essencial monitorar métricas específicas que forneçam insights sobre o desempenho de suas campanhas em diferentes canais.

Aqui estão algumas métricas importantes que devem ser observadas:

Valor vitalício do cliente (CLV): Avaliação da receita total que se espera que um cliente gere durante o relacionamento com sua marca

Avaliação da receita total que se espera que um cliente gere durante o relacionamento com sua marca Taxa de retenção de clientes: Mede a porcentagem de clientes que continuam a fazer negócios com sua empresa em um período específico

Mede a porcentagem de clientes que continuam a fazer negócios com sua empresa em um período específico Taxa de engajamento: Cálculo do grau de interação ativa dos usuários com o seu conteúdo em vários canais

Cálculo do grau de interação ativa dos usuários com o seu conteúdo em vários canais **Taxa de conversão: medição da porcentagem de usuários que concluem uma ação desejada em relação ao número total de visitantes ou interações

ROI específico do canal: Comparação da receita gerada pelas campanhas de marketing com os custos incorridos

Acompanhe as principais métricas de marketing omnichannel com os ClickUp Dashboards

Depois de identificar as principais métricas a serem monitoradas, Dashboards do ClickUp permitirão que você analise seu desempenho omnichannel.

Crie relatórios visuais, adicione widgets para exibir dados em tempo real e monitore KPIs como taxas de conversão, engajamento e ROI. Você pode otimizar campanhas em tempo real e ajustar estratégias para garantir a máxima eficácia por meio da análise contínua desses dados.

Leia também: Como criar um manual de marketing

Alcançando o sucesso omnicanal com o ClickUp

Dominar a abordagem de marketing omnichannel significa oferecer uma experiência consistente e contínua em todos os pontos de contato com o cliente, seja on-line ou em uma loja física.

Usando as ferramentas certas de marketing omnichannel, as empresas podem gerenciar campanhas rastrear métricas vitais e otimizar estratégias para ficar à frente da concorrência.

Usando as ferramentas abrangentes do ClickUp, você pode transformar sua estratégia omnicanal em uma máquina bem lubrificada que impulsiona o envolvimento e promove a fidelidade do cliente. Registre-se no ClickUp e comece a criar campanhas de marketing perfeitas e de alto desempenho hoje mesmo!