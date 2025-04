Como fazer a análise conjunta com um guia passo a passo

Então, você acabou de garantir um cobiçado espaço publicitário no Super Bowl. As apostas são altas, e isso pode fazer com que sua campanha seja um sucesso ou um fracasso. Como você sabe quais elementos do anúncio realmente repercutirão no seu público?

É aqui que entra a análise conjunta. Você pode ajustar sua abordagem para maximizar o impacto, revelando o que seus clientes mais valorizam.

A análise conjunta capacita os profissionais de marketing e os gerentes de produto, testando variações para descobrir quais elementos impulsionam as preferências dos consumidores.

Essa poderosa ferramenta se encaixa perfeitamente em seu processo de planejamento de marketing ajudando-o a prever as escolhas dos consumidores e a otimizar as decisões para aumentar o apelo do produto.

Nesta postagem do blog, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre a análise conjunta, como fazê-la e suas aplicações no mundo real.

O que é a análise conjunta?

A análise conjunta é uma técnica de pesquisa de mercado usada para entender as preferências do cliente, apresentando aos participantes diferentes combinações de recursos do produto.

Esse método ajuda a descobrir o que é mais importante para seu público, permitindo que as empresas priorizem os recursos e as estratégias de preços de forma eficaz.

Por exemplo, um fabricante de automóveis pode usar a análise conjunta para determinar se os clientes valorizam mais a eficiência de combustível do que interiores luxuosos ao escolher um novo modelo.

Fato interessante: Paul Edgar Green e Vithala Rao cunharam o termo "análise conjunta" em seu artigo de 1971 'Conjoint Measurement for Quantifying Judgmental Data' no Journal of Marketing Research (JMR).

Principais componentes da análise conjunta

A análise conjunta não é apenas uma ferramenta - é o seu roteiro para projetar produtos que as pessoas realmente desejam. Com insights práticos de dados de pesquisas e simuladores de mercado, você pode refinar suas estratégias e obter insights valiosos sobre as preferências do seu público.

Aqui estão os principais componentes:

Atributos e níveis de atributos: Os atributos são os blocos de construção do seu produto, como preço ou cor. Os níveis são as opções específicas para cada atributo (por exemplo, US$ 10, US$ 20; vermelho, azul). O acerto dessas combinações ajuda a preparar o terreno para insights impactantes

Os atributos são os blocos de construção do seu produto, como preço ou cor. Os níveis são as opções específicas para cada atributo (por exemplo, US$ 10, US$ 20; vermelho, azul). O acerto dessas combinações ajuda a preparar o terreno para insights impactantes Perfis de produto: Essas são combinações de atributos - essencialmente maquetes de seu produto. Eles permitem que seu público avalie diferentes versões e fornecem insights sobre o que eles escolheriam

Essas são combinações de atributos - essencialmente maquetes de seu produto. Eles permitem que seu público avalie diferentes versões e fornecem insights sobre o que eles escolheriam Tarefas de escolha: Os entrevistados escolhem entre os perfis de produtos, simulando compensações na vida real. Por exemplo, eles prefeririam frete grátis a um desconto?

Os entrevistados escolhem entre os perfis de produtos, simulando compensações na vida real. Por exemplo, eles prefeririam frete grátis a um desconto? Coleta de dados: Usando métodos como a análise conjunta baseada em escolha (CBC) ou a análise conjunta adaptativa (ACA), você coleta feedback honesto para criar modelos precisos das preferências do consumidor

Usando métodos como a análise conjunta baseada em escolha (CBC) ou a análise conjunta adaptativa (ACA), você coleta feedback honesto para criar modelos precisos das preferências do consumidor Análise estatística: Usando utilidades de valor parcial e pontuações de utilidade, você quantifica o valor que os clientes atribuem a cada recurso

**Você sabia que os matemáticos Duncan Luce e John Tukey publicaram um artigo em 1964 que avaliava a qualidade geral de um objeto por meio da avaliação da qualidade de suas características, o que é o precursor do conceito por trás da moderna análise conjunta.

Tipos de análise conjunta

Há vários tipos de análise conjunta, cada um adequado a diferentes necessidades de pesquisa:

Choice-based conjoint (CBC): O tipo mais amplamente usado, CBC, pede aos entrevistados que escolham entre perfis de produtos. É ideal para entender os trade-offs do consumidor e otimizar os recursos do produto

O tipo mais amplamente usado, CBC, pede aos entrevistados que escolham entre perfis de produtos. É ideal para entender os trade-offs do consumidor e otimizar os recursos do produto Adaptive choice-based conjoint (ACBC): Essa é uma forma mais avançada de CBC que adapta as perguntas com base em respostas anteriores, oferecendo percepções mais profundas sobre as preferências individuais

Essa é uma forma mais avançada de CBC que adapta as perguntas com base em respostas anteriores, oferecendo percepções mais profundas sobre as preferências individuais Análise conjunta adaptativa (ACA): Envolve a classificação de pares de produtos em uma escala. É eficaz para lidar com mais atributos, mas menos útil para estudar a sensibilidade ao preço

Envolve a classificação de pares de produtos em uma escala. É eficaz para lidar com mais atributos, mas menos útil para estudar a sensibilidade ao preço Menu-based conjoint (MBC): Esse método permite que os entrevistados selecionem vários itens de um menu, o que é ideal para ofertas agrupadas

Esse método permite que os entrevistados selecionem vários itens de um menu, o que é ideal para ofertas agrupadas Análise conjunta de perfil completo: Aqui, os entrevistados classificam ou avaliam perfis completos de produtos, o que pode se tornar complicado se a análise incluir muitos atributos

Aqui, os entrevistados classificam ou avaliam perfis completos de produtos, o que pode se tornar complicado se a análise incluir muitos atributos Conjunta autoexplicativa: Esse é um método mais rápido e simplificado em que os entrevistados classificam diretamente cada atributo

Quando usar a análise conjunta

A análise conjunta é útil quando você deseja tomar decisões baseadas em dados sobre sua oferta. Aqui estão os cenários em que ela se destaca:

Pesquisa de preços: Use a análise conjunta para encontrar o ponto ideal entre o preço competitivo e o valor para o cliente

Use a análise conjunta para encontrar o ponto ideal entre o preço competitivo e o valor para o cliente **Desenvolvimento de produtos: identifique quais recursos os clientes mais valorizam, como remessa mais rápida ou preços mais baixos

Segmentação de mercado : Obtenha insights sobre o que interessa aos diferentes grupos de clientes, permitindo produtos mais personalizados

: Obtenha insights sobre o que interessa aos diferentes grupos de clientes, permitindo produtos mais personalizados Benchmarking competitivo: Simule sua participação no mercado em relação aos concorrentes e preveja como as configurações do produto afetam a posição por meio de umanálise competitiva do cenário

Simule sua participação no mercado em relação aos concorrentes e preveja como as configurações do produto afetam a posição por meio de umanálise competitiva do cenário Pacote de produtos: Use a análise conjunta baseada em menu (MBC) para determinar o melhor pacote de assinatura ou combinação de serviços

Use a análise conjunta baseada em menu (MBC) para determinar o melhor pacote de assinatura ou combinação de serviços Teste de conceito: Faça uma pesquisa de análise conjunta da sua ideia para entender como as alterações de atributos afetam as escolhas do consumidor

Como conduzir a análise conjunta

A análise conjunta exige planejamento e execução cuidadosos para produzir percepções acionáveis. ClickUp é uma poderosa plataforma de gerenciamento de trabalho que reúne suas tarefas, conversas e contexto para ajudá-lo a planejar, monitorar e executar projetos complexos de forma impecável.

Aqui está um guia passo a passo para realizar a análise conjunta de forma eficaz:

Etapa 1: Definir objetivos

Antes de começar, defina o que você deseja alcançar. Você está explorando as preferências por novos recursos, identificando os pontos de preço ideais ou examinando as compensações?

Objetivos claramente definidos orientam o projeto do estudo e garantem que você se concentre nos atributos e níveis mais importantes.

Siga um processo estruturado para definir um objetivo para a análise conjunta que seja focado, acionável e alinhado com as necessidades de tomada de decisão. Veja aqui como defini-lo:

Identifique o desafio comercial: Comece identificando o problema que está tentando resolver - preços, priorização de recursos ou posicionamento no mercado

Comece identificando o problema que está tentando resolver - preços, priorização de recursos ou posicionamento no mercado Esclareça o objetivo: Defina o que você deseja alcançar, como descobrir as preferências do cliente, otimizar os recursos do produto ou elaborar melhores estratégias de preços

Defina o que você deseja alcançar, como descobrir as preferências do cliente, otimizar os recursos do produto ou elaborar melhores estratégias de preços Conheça seu público: Especifique o mercado-alvo ou o segmento de clientes. Você está analisando a geração do milênio que entende de tecnologia ou consumidores conscientes do valor?

Especifique o mercado-alvo ou o segmento de clientes. Você está analisando a geração do milênio que entende de tecnologia ou consumidores conscientes do valor? Destaque os principais atributos do produto: Liste os recursos que você deseja testar (por exemplo, tamanho, cor, preço) e suas variações. Isso moldará a estrutura de sua análise

Liste os recursos que você deseja testar (por exemplo, tamanho, cor, preço) e suas variações. Isso moldará a estrutura de sua análise Conecte-se às decisões comerciais: Certifique-se de que seu objetivo esteja diretamente ligado a resultados acionáveis, como o lançamento de um novo produto ou o refinamento de sua abordagem de marketing

Certifique-se de que seu objetivo esteja diretamente ligado a resultados acionáveis, como o lançamento de um novo produto ou o refinamento de sua abordagem de marketing Crie uma pergunta de pesquisa focada: Crie uma pergunta para orientar sua análise, como, por exemplo, "Que combinação de recursos gera a maior intenção de compra?"

Crie uma pergunta para orientar sua análise, como, por exemplo, "Que combinação de recursos gera a maior intenção de compra?" Escolha o método conjoint correto: Decida o tipo de análise conjoint - baseada em escolha, adaptativa ou outro método - que se alinhe às suas metas

Decida o tipo de análise conjoint - baseada em escolha, adaptativa ou outro método - que se alinhe às suas metas Envolva as principais partes interessadas: Colabore com equipes como gerenciamento de produtos ou marketing para refinar o objetivo e garantir o alinhamento do departamento

Colabore com equipes como gerenciamento de produtos ou marketing para refinar o objetivo e garantir o alinhamento do departamento Realize um teste piloto: Faça um pequeno teste para confirmar se os objetivos e os elementos de design estão de acordo com o público-alvo

Faça um pequeno teste para confirmar se os objetivos e os elementos de design estão de acordo com o público-alvo Refinar e finalizar: Use o feedback do teste piloto para aprimorar o foco e fixar o objetivo final, garantindo que ele seja acionável e impactante

Essas etapas lhe darão uma base sólida para realizar uma análise conjunta prática que forneça insights significativos. Definir um objetivo é como realizar uma mini pesquisa de análise conjunta.

Use Documentos do ClickUp como o hub central da sua equipe para documentar objetivos e criar um plano para o seu estudo de análise conjunta. As seções estruturadas do Docs e a formatação de rich-text melhoram a legibilidade, enquanto a edição e os comentários colaborativos e a capacidade de vincular suas tarefas e anexos ao documento mantêm todos na mesma página.

Documente sua pesquisa com sua equipe usando o ClickUp Docs

Etapa 2: identificar atributos e níveis

Divida seu produto em atributos (componentes principais) e níveis (opções específicas para cada atributo). Busque um equilíbrio entre detalhes e simplicidade para evitar sobrecarregar os entrevistados.

Imagine que você está lançando um novo smartwatch. Os atributos mais importantes para os consumidores podem incluir duração da bateria, tipo de tela, recursos de monitoramento de saúde e preço. Você pode escolher os níveis 12 horas, 24 horas e 48 horas de duração da bateria. Os níveis de preço poderiam ser $200, $300 e $400. Mapas mentais do ClickUp permitem que você faça um brainstorming visual desses atributos e níveis, ajudando-o a organizar sistematicamente as ideias. Ao mapear relacionamentos e dependências, você pode identificar rapidamente quais recursos devem ser priorizados para obter o máximo impacto em sua análise conjunta.

Essa abordagem garante uma configuração simplificada e permite uma avaliação mais focada das preferências do cliente.

Organize o fluxo de sua pesquisa de forma organizada com o ClickUp Mind Maps

Leia também: 4 Modelos e exemplos gratuitos de mapeamento perceptual | ClickUp

Etapa 3: criar perfis de produtos

Combine atributos e níveis em conceitos hipotéticos de produtos. Esses conceitos - ou perfis - aparecem em tarefas de escolha, nas quais os entrevistados classificam ou escolhem sua opção preferida.

A criação de perfis de produtos exige que você tenha em mente alguns aspectos básicos:

Combine atributos e níveis: Gere perfis emparelhando sistematicamente diferentes níveis de atributos (por exemplo, bateria com duração de 24 horas com tela OLED e preço de 300 dólares). Evite combinações irrealistas que possam distorcer os resultados

Gere perfis emparelhando sistematicamente diferentes níveis de atributos (por exemplo, bateria com duração de 24 horas com tela OLED e preço de 300 dólares). Evite combinações irrealistas que possam distorcer os resultados Inclua detalhes importantes: Forneça informações claras e concisas em cada perfil sobre todos os atributos para facilitar a avaliação e a comparação pelos entrevistados

Forneça informações claras e concisas em cada perfil sobre todos os atributos para facilitar a avaliação e a comparação pelos entrevistados Garanta o equilíbrio: Crie perfis suficientes para cobrir a variabilidade, mas mantenha o número gerenciável para evitar a fadiga do respondente

Este é o perfil de um produto para um relógio de fitness:

Duração da bateria: 24 horas

24 horas Tipo de tela: OLED

OLED Recursos de monitoramento de saúde: Rastreamento da frequência cardíaca e do sono

Rastreamento da frequência cardíaca e do sono Preço: $300

Com o Visualização de tabela ClickUp com o ClickUp Table View, você pode organizar com eficiência os perfis de produtos e as combinações de atributos. É possível organizar as combinações de atributos em um layout no estilo de planilha, facilitando o rastreamento dos detalhes.

Capture dados de resposta e visualize-os usando a exibição de tabela do ClickUp

Os campos personalizados na exibição de tabela podem armazenar pontuações de preferência, feedback ou outros pontos de dados importantes, permitindo que você visualize quais perfis têm melhor desempenho.

Isso simplifica o rastreamento de tendências e identifica as combinações mais atraentes para seu público-alvo.

Etapa 4: Escolha um método de análise conjunta

A seleção do método correto de análise conjunta é fundamental para atingir seus objetivos. Cada método tem seus pontos fortes, dependendo do seu produto e dos objetivos da pesquisa. Por exemplo:

o Choice-Based Conjoint (CBC) é ideal para simular cenários de compra do mundo real. Os entrevistados escolhem suas opções preferidas, revelando as compensações que estão dispostos a fazer

é ideal para simular cenários de compra do mundo real. Os entrevistados escolhem suas opções preferidas, revelando as compensações que estão dispostos a fazer o Menu-Based Conjoint (MBC) é útil para produtos personalizáveis, em que os clientes selecionam componentes ou recursos individuais (por exemplo, criar um pacote de assinatura) Quadros brancos ClickUp são perfeitos para fazer um brainstorming e escolher o método mais adequado. Visualize os prós e os contras de cada técnica em um espaço colaborativo para esclarecer como ela se ajusta aos seus objetivos de pesquisa.

As equipes podem mapear os fluxos de decisão, anotar os principais insights e finalizar o método escolhido com informações em tempo real, garantindo que todos concordem com a escolha final antes de seguir em frente.

Colabore com sua equipe e tome decisões em conjunto e em tempo real com os quadros brancos ClickUp

Etapa 5: coletar dados

A coleta de dados normalmente envolve uma pesquisa conjunta distribuída ao seu público-alvo. Essa etapa garante que você capte as preferências que orientam a tomada de decisões.

dica profissional: Para coletar dados de forma eficaz:

Distribua para o público certo: Direcione sua pesquisa para respondentes cujas preferências espelhem sua base de clientes para garantir insights acionáveis

Direcione sua pesquisa para respondentes cujas preferências espelhem sua base de clientes para garantir insights acionáveis Projete pesquisas cuidadosamente: Crie perguntas claras e envolventes que se alinhem aos objetivos do estudo. Mantenha o formato simples para manter o foco no usuário

Use o Visualização do formulário ClickUp para criar pesquisas claras e envolventes. É uma ferramenta robusta para criar e gerenciar pesquisas diretamente no espaço de trabalho do ClickUp.

Capture dados relevantes com o ClickUp Form View

Com a ferramenta, você pode:

Usar os recursos de arrastar e soltar para criar pesquisas fáceis de usar, adaptadas aos atributos e níveis do seu produto

Capturar respostas em tempo real, o que lhe permite monitorar o progresso e ajustar as estratégias conforme necessário

Integrar todos os dados da pesquisa automaticamente ao ClickUp, onde é possível organizar as respostas usando tags, filtros ou campos personalizados

Consolide suas respostas nos ClickUp Dashboards para ter uma visão geral centralizada, ajudando-o a identificar tendências rapidamente

Converta as respostas diretamente em dados acionáveis Tarefas do ClickUp Esse processo aumenta a precisão dos dados e garante que o seu espaço de trabalho continue sendo o centro de todas as informações do projeto.

Etapa 6: Analisar os dados

Agora que você reuniu todos os seus dados, é hora de analisá-los e entender o que os consumidores querem. Vamos continuar com o exemplo do smartwatch com o qual estamos trabalhando.

Pontuações de utilidade

Para cada recurso do smartwatch (por exemplo, duração da bateria, tamanho da tela, preço, rastreamento de condicionamento físico), você calculará as pontuações de utilidade para entender quais recursos são mais importantes para seus consumidores.

Digamos que a duração da bateria tenha uma pontuação de utilidade alta, o que significa que os usuários valorizam uma duração mais longa da bateria. Você pode obter isso subtraindo a pontuação média de utilidade das opções com menor duração da bateria da pontuação da opção com maior duração da bateria.

Maior utilidade significa maior preferência.

Importância do atributo

Em seguida, você precisa medir a importância de cada atributo.

Por exemplo, se o preço e o rastreamento de condicionamento físico tiverem amplas faixas de pontuação de utilidade em comparação com o tamanho da tela, eles serão considerados mais importantes no processo de tomada de decisão.

Quanto maior for a distribuição da pontuação, mais importante é esse recurso para os consumidores. Você pode calcular isso facilmente comparando o intervalo de pontuações de cada atributo e determinando sua participação percentual no intervalo total.

Modelos estatísticos para insights detalhados

Os métodos de regressão ou de Bayes hierárquico (HB) ajudam a analisar os dados mais detalhadamente. Esses modelos estimam como cada característica influencia as escolhas dos consumidores.

Por exemplo, a regressão pode ajudá-lo a entender o quanto os consumidores valorizam o rastreamento de condicionamento físico em relação ao tamanho da tela ou ao preço. Dashboards do ClickUp permitem visualizar tendências, usar cartões personalizados para rastrear métricas e integrar insights diretamente em seu espaço de trabalho para ação. Se quiser comparar as pontuações de utilidade para tamanho da tela e duração da bateria, você pode criar um gráfico de barras que mostre claramente o que mais interessa aos seus clientes.

Crie recursos visuais para corresponder ao seu relatório de análise conjunta usando o ClickUp Dashboards

Os ClickUp Dashboards auxiliam seu processo de tomada de decisão, e integrações como Excel ou Tableau podem ajudar a aprofundar a análise por meio de sua ferramenta de análise favorita. Por exemplo, você pode fazer referência cruzada de pontuações de utilitários com dados demográficos ou integrar dados históricos para prever tendências.

Ao analisar as pontuações de utilidade e a importância dos atributos, você descobrirá insights acionáveis sobre as preferências dos seus consumidores, ajudando-o a tomar decisões orientadas por dados sobre a próxima iteração do seu smartwatch.

Etapa 7: interpretar os resultados e tomar decisões informadas

Quando sua análise conjunta estiver concluída, é hora de traduzir as descobertas em etapas acionáveis. Isso pode envolver a otimização dos recursos do produto, o ajuste das estratégias de preço ou o refinamento das mensagens de marketing para alinhar-se às preferências do consumidor.

Para o nosso exemplo de smartwatch, veja como você deve interpretar os resultados e agir:

Refinar as estratégias de marketing: Os insights da análise conjunta podem informar as mensagens direcionadas. Por exemplo, se os entrevistados classificaram os recursos de rastreamento de saúde como essenciais, os esforços de marketing devem destacar esses benefícios

Os insights da análise conjunta podem informar as mensagens direcionadas. Por exemplo, se os entrevistados classificaram os recursos de rastreamento de saúde como essenciais, os esforços de marketing devem destacar esses benefícios Analise as pontuações de preferência: Identifique quais atributos e níveis do produto receberam as pontuações de preferência mais altas. Por exemplo, se os consumidores preferirem uma bateria de longa duração em um smartwatch, esse recurso deverá ser priorizado em modelos futuros

Identifique quais atributos e níveis do produto receberam as pontuações de preferência mais altas. Por exemplo, se os consumidores preferirem uma bateria de longa duração em um smartwatch, esse recurso deverá ser priorizado em modelos futuros Ajuste o preço: Se a análise de sensibilidade ao preço revelar que os clientes estão dispostos a pagar mais por determinados recursos (por exemplo, melhor qualidade de tela), o preço pode ser ajustado para maximizar a receita

Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

O modelo Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp ajuda a organizar as descobertas, definir metas e garantir que os insights levem à ação.

Com seções pré-estruturadas para os respondentes da pesquisa, insights e próximas etapas, o modelo garante uma transição rápida e suave dos dados brutos para os insights.

Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Integre este modelo com Dashboards e Tarefas para acompanhar o progresso dos planos de desenvolvimento e ajustar os conceitos de produtos com base em suas descobertas.

Veja como os recursos do modelo apoiam diretamente o processo de análise conjunta:

Divida o processo em estágios como "Design da pesquisa", "Coleta de dados" e "Análise" com Estados personalizados para acompanhar o progresso

para acompanhar o progresso Use Campos Personalizados como "Níveis de Atributo", "Tipo de Pesquisa" ou "Estágio da Pesquisa" para capturar e categorizar dados

como "Níveis de Atributo", "Tipo de Pesquisa" ou "Estágio da Pesquisa" para capturar e categorizar dados Várias Visualizações Personalizadas, como "Visualização de Lista", "Visualização de Gantt" e "Visualização de Calendário", oferecem flexibilidade para visualizar o fluxo de trabalho do seu estudo conjunto e garantir que você esteja no caminho certo

Exemplos de análise conjunta

Agora que você entende as etapas para realizar a análise conjunta, vamos explorar dois exemplos do mundo real:

1. Projetando um serviço jurídico direcionado Um provedor de serviços jurídicos procurou introduzir um serviço de informações personalizado para advogados. Seus objetivos eram claros: determinar o preço ideal para a oferta principal, identificar complementos valiosos e priorizar os recursos para um marketing eficaz.

Para enfrentar esses desafios, eles empregaram a análise conjunta. Os advogados participaram de uma pesquisa, criando combinações ideais de recursos e identificando sua disposição de pagar por módulos específicos.

A abordagem forneceu percepções acionáveis, apesar da dificuldade inerente de envolver profissionais da área jurídica ocupados.

Os resultados permitiram que o provedor definisse o preço do serviço principal e de seus módulos opcionais de forma estratégica. Além disso, o estudo revelou quais recursos tinham o maior valor, orientando a criação de mensagens de marketing atraentes.

Esse exemplo ressalta como a análise conjunta ajuda as empresas a refinar as ofertas de produtos, alinhar-se às expectativas dos usuários, otimizar as estratégias de entrada no mercado e gerenciamento de recursos de marketing com base nas percepções do consumidor.

Leia também: 10 modelos gratuitos de análise do setor para monitorar a concorrência

2. Otimização dos preços do setor de saúde

Ao oferecer cuidados que podem salvar vidas, você deve garantir que realizou muitas pesquisas de mercado para entender se os pacientes usarão sua oferta ou se serão rejeitados por desafios como a proibição de custos. Um provedor de serviços de saúde enfrentou o mesmo desafio e queria avaliar a elasticidade do preço de mais de 200 procedimentos médicos para divulgar preços transparentes e, ao mesmo tempo, refletir o valor da marca.

Com cada procedimento envolvendo diversas variáveis de preço, a realização de pesquisas individualizadas era inviável devido a restrições de tempo e custo.

A solução utilizou um método de duas etapas para enfrentar esse desafio com eficiência.

Primeiro, o MDS (Multi-Dimensional Scaling) ajudou a categorizar mais de 200 procedimentos em 20 grupos, analisando as respostas de 10.000 consumidores sobre as semelhanças e diferenças entre os pares de procedimentos.

Esses grupos categorizados foram então avaliados por meio de análise conjunta para determinar as preferências do consumidor, a sensibilidade ao preço e a disposição a pagar por cada categoria.

Como resultado, o provedor de serviços de saúde pôde acessar um simulador de preços robusto, permitindo a fixação de preços ideais em todos os procedimentos, levando em conta as perspectivas do consumidor.

Essa abordagem ajudou a criar uma estratégia de preços bem-sucedida e enfatizou novamente o valor da integração das percepções do consumidor na tomada de decisões na área de saúde.

**Leia também 10 Modelos Gratuitos de Matriz Ansoff | ClickUp

Ferramentas e software para análise conjunta

A análise conjunta pode ser convincente para descobrir as preferências do consumidor e conduzir a decisões impactantes. Vamos explorar as melhores ferramentas de análise conjunta que os pesquisadores e gerentes de produtos podem usar:

ClickUp

Gerencie seu projeto de pesquisa de mercado de ponta a ponta com o ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta dinâmica de gerenciamento de projetos que capacita pesquisadores de mercado e gerentes de produto a conduzir e gerenciar a análise conjunta de forma eficiente.

De fato, empresa de serviços financeiros Atrato poderia reduzir o tempo de desenvolvimento de seus produtos em 30% com a ajuda do ClickUp!

Percebemos que não tínhamos uma maneira eficaz de acompanhar as tarefas e não tínhamos uma visão clara do que a equipe de produtos estava fazendo, por isso começamos a procurar uma nova plataforma. Então, encontramos o ClickUp. A plataforma era a combinação perfeita - nem muito técnica e confusa, nem muito básica. Ela nos deu a flexibilidade de criar, mover e organizar equipes e projetos à sua própria maneira.

Raúl Becerra, Gerente de Produtos, Atrato

O ClickUp ajuda a turbinar sua análise conjunta por meio de:

Dashboards personalizados : Obtenha uma visão geral detalhada em tempo real de seu projeto de análise conjunta em um único lugar usando os painéis do ClickUp. Esses painéis são personalizáveis com cartões e gráficos para rastrear métricas críticas, como níveis de atributos ou pontuações de preferências

: Obtenha uma visão geral detalhada em tempo real de seu projeto de análise conjunta em um único lugar usando os painéis do ClickUp. Esses painéis são personalizáveis com cartões e gráficos para rastrear métricas críticas, como níveis de atributos ou pontuações de preferências Gerenciamento de tarefas e cronogramas: O ClickUp Tasks permite que você gerencie e acompanhe diversas variáveis de teste com eficiência. Crie tarefas para diferentes cenários ou atributos de produtos para organizar recursos com base no feedback da equipe e nas preferências dos clientes

Interligue tarefas relacionadas ao seu projeto de pesquisa com a ClickUp Tasks

Além disso, a capacidade de vincular tarefas e aplicar campos personalizados facilita a avaliação de compensações e resultados de diferentes cenários. Use Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para visualizar os cronogramas e as dependências do projeto, mantendo todos no caminho certo

Campos personalizados do ClickUp : Organize os dados criando campos personalizados para os principais elementos conjuntos, como níveis de atributos, pontuações de utilidade ou utilidades de valor parcial

Obtenha informações sobre como sua equipe usa o ClickUp Custom Fields com relatórios

Automações do ClickUp: Simplifique tarefas repetitivas com Automações do ClickUp como a definição de lembretes para a conclusão de pesquisas ou a atualização de status depois de atingir cada marco

Mantenha todos os membros da sua equipe na mesma página com as Automações do ClickUp

Cérebro do ClickUp:ClickUp Brain aproveita a IA e o reconhecimento de contexto nos dados do seu espaço de trabalho no ClickUp para automatizar fluxos de trabalho de pesquisa de mercado, aprimorar a colaboração e fornecer insights acionáveis, tornando-o ideal para análise conjunta

Gerencie o progresso de seu projeto e gere insights com o ClickUp Brain

O resultado final? O ClickUp ajuda você a descobrir insights valiosos sobre o consumidor e a tomar decisões informadas. A vantagem adicional de usar IA para pesquisa de mercado o torna uma solução completa para a análise conjunta.

Qualtrics

O Qualtrics é uma ferramenta poderosa para executar estudos sofisticados de análise conjunta com precisão. Ele simplifica a determinação de comportamento do cliente fornecendo uma abordagem estruturada para avaliar vários atributos e preços de produtos.

Com seus modelos de análise conjunta criados por especialistas, o Qualtrics permite que você liste variáveis de produtos - como recursos, preços ou pacotes - e teste seu impacto no mercado sem esforço.

via Qualtrics Aqui estão alguns dos principais benefícios de ter o Qualtrics como sua ferramenta de pesquisa:

Modelos e lógica pré-construídos : Configure e garanta resultados confiáveis commodelos de pesquisa de mercado que vêm com lógica de pesquisa pré-configurada

: Configure e garanta resultados confiáveis commodelos de pesquisa de mercado que vêm com lógica de pesquisa pré-configurada Simuladores avançados : Avalie como as mudanças nos atributos afetam as escolhas do consumidor e métricas críticas, como disposição a pagar, fornecendo percepções acionáveis em tempo real

: Avalie como as mudanças nos atributos afetam as escolhas do consumidor e métricas críticas, como disposição a pagar, fornecendo percepções acionáveis em tempo real Análise instantânea : Gere relatórios detalhados, inclusive sobre as ações de preferência e a utilidade dos atributos, para descobrir tendências de mercado sem a necessidade de cálculos manuais extensos

: Gere relatórios detalhados, inclusive sobre as ações de preferência e a utilidade dos atributos, para descobrir tendências de mercado sem a necessidade de cálculos manuais extensos Gerenciamento automatizado da qualidade : Garanta que você tenha acesso a dados estatisticamente significativos para tomar decisões informadas com o sistema de painel integrado da Qualtrics

: Garanta que você tenha acesso a dados estatisticamente significativos para tomar decisões informadas com o sistema de painel integrado da Qualtrics Variáveis personalizáveis: Adapte seus estudos conjuntos a atributos específicos, ajudando-o a prever como as modificações do produto influenciam as vendas e as preferências do usuário

Conjoint.ly

O Conjoint.ly é uma plataforma abrangente projetada para realizar análises conjuntas para pesquisas de produtos e preços. Ele permite que você faça experimentos usando modelagem de escolha discreta, análise MaxDiff e compensações entre marca e preço.

Essa ferramenta garante que você tenha percepções precisas sobre as preferências dos consumidores e as estratégias de preços.

via Conjoint.ly Alguns recursos podem ajudá-lo a tirar o máximo proveito dele para sua pesquisa:

Ferramentas de pesquisa pré-elaboradas : Crie pesquisas personalizadas de análise conjunta rapidamente com modelos que simplificam o design do experimento, mantendo a precisão

: Crie pesquisas personalizadas de análise conjunta rapidamente com modelos que simplificam o design do experimento, mantendo a precisão Alcance global da amostragem : Acesse mais de 100 milhões de entrevistados em mais de 150 países, permitindo a coleta de dados direcionada para diversos mercados

: Acesse mais de 100 milhões de entrevistados em mais de 150 países, permitindo a coleta de dados direcionada para diversos mercados Análise automatizada de dados : Exiba compartilhamentos de preferências, simulações de receita e insights acionáveis usando painéis em tempo real para reduzir o tempo de tomada de decisões

: Exiba compartilhamentos de preferências, simulações de receita e insights acionáveis usando painéis em tempo real para reduzir o tempo de tomada de decisões Estudos personalizáveis : Ajuste as variáveis da pesquisa e os critérios de amostragem para pesquisas personalizadas, seja com foco em compensações de atributos ou sensibilidade a preços

: Ajuste as variáveis da pesquisa e os critérios de amostragem para pesquisas personalizadas, seja com foco em compensações de atributos ou sensibilidade a preços Eficiência de custos: Usando ferramentas de automação e de ponta a ponta, o Conjoint.ly minimiza o gasto de tempo e recursos, tornando acessíveis os estudos conjuntos de alta qualidade

1000minds

O 1000minds tem uma interface fácil de usar e utiliza uma metodologia exclusiva PAPRIKA (Potentially All Pairwise RanKings of all possible Alternatives).

O método PAPRIKA simplifica a tomada de decisões, solicitando aos usuários que comparem duas opções com base em atributos específicos simultaneamente. Essa abordagem passo a passo imita os trade-offs do mundo real, garantindo uma priorização precisa e percepções significativas do cliente sem sobrecarregar os usuários.

Ele foi projetado para simplificar escolhas complexas e, ao mesmo tempo, fornecer resultados confiáveis. Ele permite que as empresas obtenham insights sobre os clientes e priorizem os atributos do produto de forma eficaz.

Seja no desenvolvimento de produtos ou na alocação de recursos, o 1000minds ajuda a descobrir o que realmente importa para os clientes, simulando as compensações do mundo real.

via 1000minds Alguns dos principais recursos que tornam essa plataforma útil são:

Pesquisas personalizáveis : Personalize pesquisas para análise conjunta a fim de revelar as preferências dos clientes em relação aos principais atributos, ajudando a projetar produtos ou serviços melhores

: Personalize pesquisas para análise conjunta a fim de revelar as preferências dos clientes em relação aos principais atributos, ajudando a projetar produtos ou serviços melhores Tomada de decisões flexível : Gerencie decisões complexas com o algoritmo PAPRIKA, minimizando vieses e simplificando a análise

: Gerencie decisões complexas com o algoritmo PAPRIKA, minimizando vieses e simplificando a análise Ferramentas gráficas e analíticas : Visualize e interprete os resultados com gráficos e tabelas poderosos, facilitando a comunicação das descobertas às partes interessadas

: Visualize e interprete os resultados com gráficos e tabelas poderosos, facilitando a comunicação das descobertas às partes interessadas Escalabilidade : Execute análises conjuntas para decisões individuais ou pesquisas em larga escala, fornecendo insights para empresas de todos os portes

: Execute análises conjuntas para decisões individuais ou pesquisas em larga escala, fornecendo insights para empresas de todos os portes Facilidade de colaboração: Envolva as equipes na tomada de decisões para garantir resultados objetivos e completos

Q Research Software

O Q Research Software é uma ferramenta robusta projetada especificamente para pesquisadores de mercado. Ele permite que os usuários automatizem tarefas essenciais, como limpeza de dados, testes estatísticos e geração de tabelas de resumo, economizando tempo e esforço significativos durante a análise conjunta.

via Software de pesquisa Q Os principais recursos do Q Research Software incluem:

Processamento automatizado de dados : Lida automaticamente com a formatação de dados, codificação, testes estatísticos e detecção de outliers, reduzindo o trabalho manual

: Lida automaticamente com a formatação de dados, codificação, testes estatísticos e detecção de outliers, reduzindo o trabalho manual Técnicas estatísticas avançadas : Oferece suporte a uma série de análises complexas, incluindo MaxDiff, TURF e análise conjunta, permitindo insights aprofundados dos dados

: Oferece suporte a uma série de análises complexas, incluindo MaxDiff, TURF e análise conjunta, permitindo insights aprofundados dos dados Painéis interativos : Oferece integração com o Displayr para criar painéis dinâmicos e fáceis de entender que ajudam a visualizar padrões e tendências nos dados

: Oferece integração com o Displayr para criar painéis dinâmicos e fáceis de entender que ajudam a visualizar padrões e tendências nos dados Relatórios personalizáveis: Gera facilmente relatórios personalizáveis e editáveis que podem ser exportados para o Microsoft PowerPoint para uma apresentação eficaz das descobertas

Benefícios do uso da análise conjunta

A análise conjunta é uma ferramenta poderosa para ajudar as empresas a entender as preferências dos consumidores e tomar decisões baseadas em dados sobre o design do produto, preços e estratégias de mercado.

Os principais benefícios da metodologia de análise conjunta incluem:

Revela as preferências do consumidor : Identifica os atributos e as compensações que os consumidores mais valorizam em produtos ou serviços

: Identifica os atributos e as compensações que os consumidores mais valorizam em produtos ou serviços Informa o desenvolvimento de produtos : Orienta a criação de produtos priorizando os recursos mais importantes para o público-alvo

: Orienta a criação de produtos priorizando os recursos mais importantes para o público-alvo Aprimora a estratégia de preços : Determina a sensibilidade ao preço e os pontos de preço ideais para maximizar a lucratividade

: Determina a sensibilidade ao preço e os pontos de preço ideais para maximizar a lucratividade Melhora o posicionamento competitivo : Ajuda a avaliar como um produto se posiciona em relação aos concorrentes e revela oportunidades de diferenciação

: Ajuda a avaliar como um produto se posiciona em relação aos concorrentes e revela oportunidades de diferenciação Apoia simulações de mercado : Prevê a participação de mercado em diferentes cenários, auxiliando na tomada de decisões estratégicas

: Prevê a participação de mercado em diferentes cenários, auxiliando na tomada de decisões estratégicas Otimiza a alocação de recursos : Concentra o investimento em recursos ou atributos que proporcionam o maior ROI

: Concentra o investimento em recursos ou atributos que proporcionam o maior ROI Oferece metodologia personalizável: Adapta-se a vários setores e necessidades de pesquisa, desde a análise baseada em escolhas até a análise conjunta adaptativa

Explore as percepções do consumidor com a análise conjunta

Entender as preferências do consumidor é fundamental para desenvolver produtos e estratégias de marketing bem-sucedidos no mercado competitivo de hoje.

Fato divertido: 81% dos consumidores em Cingapura expressaram que estavam "definitivamente propensos" ou "um pouco propensos" a abandonar uma marca que não personalizasse a experiência do cliente. Essa porcentagem foi a mais alta entre os 12 países incluídos no estudo. O Brasil ficou em segundo lugar, com 80%, seguido pela Colômbia, com 76%.

A análise conjunta oferece uma abordagem sistemática para descobrir o que impulsiona as decisões dos clientes, permitindo que as empresas adaptem suas ofertas de forma eficaz.

Ao implementar as etapas descritas neste guia, os profissionais de marketing podem otimizar suas campanhas publicitárias e os recursos de seus produtos e garantir que eles repercutam em seu público-alvo.

Com suas poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos, o ClickUp ajudará a simplificar seus processos de análise e a organizar seus insights.

Pronto para fazer com que as pesquisas conjuntas e a pesquisa de mercado trabalhem para você? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!