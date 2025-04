15 melhores redatores de conteúdo de IA para criação mais rápida de conteúdo

A IA está transformando a criação de conteúdo, tornando-a mais rápida e eficiente do que nunca. Mas, em sua essência, um ótimo conteúdo ainda precisa de um toque humano - empatia, criatividade e personalidade que ressoe com os leitores.

É aí que entram as ferramentas de IA. Projetadas para trabalhar com você, e não para substituí-lo, elas cuidam do trabalho pesado, como automatizar tarefas repetitivas, para que você possa se concentrar no que mais importa: criar conteúdo que conecte e converta.

Os profissionais de marketing que adotam a IA como parte de seu processo veem até um 70% de aumento no ROI . Com as ferramentas certas, a IA não é apenas eficiente - ela é capacitadora.

via Semrush Depois de me aprofundar nas ferramentas de escrita com IA, compilei uma lista das minhas principais escolhas - ferramentas que pareciam entender o que eu queria, em vez de emitir uma linguagem excessivamente sofisticada. Vamos mergulhar na lista!

O que você deve procurar em um redator de conteúdo de IA?

Depois de experimentar quase todos os redatores de conteúdo de IA que pude encontrar, na quinta tentativa, eu tinha uma ideia clara do que faz com que os melhores redatores de conteúdo de IA se destaquem. Aqui está o resumo:

Qualidade de saída do conteúdo : Nem todas as ferramentas de redação de IA são criadas da mesma forma - procure sempre ferramentas que equilibrem criatividade e clareza

: Nem todas as ferramentas de redação de IA são criadas da mesma forma - procure sempre ferramentas que equilibrem criatividade e clareza Facilidade de uso : As melhores ferramentas de redação com IA são intuitivas, mesmo para quem não é técnico. Escolha uma ferramenta que não exija um Ph.D. em IA para operar

: As melhores ferramentas de redação com IA são intuitivas, mesmo para quem não é técnico. Escolha uma ferramenta que não exija um Ph.D. em IA para operar Disponibilidade de personalização : Boas ferramentas de IA permitem conteúdo personalizado para seu público-alvo em suas campanhas de marketing (ou campanhas de anúncios no Google Ads) - a personalização é fundamental para manter a voz de sua marca

: Boas ferramentas de IA permitem conteúdo personalizado para seu público-alvo em suas campanhas de marketing (ou campanhas de anúncios no Google Ads) - a personalização é fundamental para manter a voz de sua marca Precisão real do conteúdo: Os geradores de redação de IA podem ser criativos, às vezes até demais. Procure ferramentas que priorizem a precisão - sua estratégia de SEO e sua credibilidade dependem disso

dica profissional: Fornecer os dados por conta própria é a melhor maneira de garantir que o conteúdo gerado por IA seja factualmente preciso. Pesquise estatísticas ou números confiáveis, forneça-os aos seus assistentes de redação de IA e peça a eles que os incluam no conteúdo de forma relevante e valiosa.

Preço : Um ótimo conteúdo não deve custar caro. Encontre uma ferramenta que ofereça preços flexíveis e que seja suficiente para seu investimento

: Um ótimo conteúdo não deve custar caro. Encontre uma ferramenta que ofereça preços flexíveis e que seja suficiente para seu investimento Limites de palavras : Considere a quantidade de conteúdo de que você precisará. Muitas plataformas de IA oferecem planos limitados e ilimitados, portanto, escolha uma que esteja de acordo com suas necessidades

: Considere a quantidade de conteúdo de que você precisará. Muitas plataformas de IA oferecem planos limitados e ilimitados, portanto, escolha uma que esteja de acordo com suas necessidades Modelos oferecidos: Os modelos são o ingrediente secreto. Certifique-se de que a ferramenta tenha uma variedade de formatos prontos para uso que atendam às suas necessidades de marketing de conteúdo

Os 15 melhores redatores de conteúdo de IA

Este é o momento pelo qual você estava esperando: a lista definitiva de redatores de conteúdo de IA que oferecem resultados de alto nível. Vamos mergulhar de cabeça!

1. ClickUp (melhor para criação de conteúdo com IA e automação de fluxo de trabalho)

Edite documentos em tempo real, acompanhe as alterações e garanta que todos estejam na mesma página com o ClickUp Docs ClickUp tem tudo o que eu estava procurando em uma ferramenta de escrita com IA - e muito mais.

Claro, ele está repleto de modelos para cada tarefa e tipo de conteúdo que você possa imaginar, e é o software de gerenciamento de projetos perfeito para acompanhar prazos, projetos futuros e métricas de desempenho. Mas o que eu realmente adoro é sua brilhante IA. ClickUp Brain é como ter um editor profissional na discagem rápida. Ele não apenas ajuda a refinar o conteúdo, mas sugere aprimoramentos que fazem sentido.

E a melhor parte? Tudo - literalmente tudo - pode ser transformado em uma tarefa.

É possível atribuir partes interessadas, registrar a comunicação e até mesmo incorporar tarefas em Documentos do ClickUp para edição em tempo real. Meus editores e eu podemos trabalhar juntos, ver as alterações à medida que elas acontecem e evitar o temido drama "Quem editou o quê?".

Receba sugestões inteligentes para melhorar a clareza, a coerência e a qualidade geral com o ClickUp

Deixe-me explicar:

Gerar ideias e resumos : Está com dificuldades para se inspirar? O ClickUp Brain usa seus superpoderes de IA para criar ideias de conteúdo e briefs detalhados que se alinham perfeitamente com seu público-alvo

: Está com dificuldades para se inspirar? O ClickUp Brain usa seus superpoderes de IA para criar ideias de conteúdo e briefs detalhados que se alinham perfeitamente com seu público-alvo Crie postagens automatizadas de mídia social : Desde o brainstorming até o agendamento, o ClickUp Brain está ao seu lado. Ele garante que suas postagens em mídias sociais permaneçam consistentes em todas as plataformas sem o incômodo de uploads manuais

: Desde o brainstorming até o agendamento, o ClickUp Brain está ao seu lado. Ele garante que suas postagens em mídias sociais permaneçam consistentes em todas as plataformas sem o incômodo de uploads manuais Resolva o bloqueio do escritor: Está olhando para uma página em branco? O ClickUp Brain gera rascunhos de alta qualidade em minutos, economizando tempo e estimulando a criatividade

Está olhando para uma página em branco? O ClickUp Brain gera rascunhos de alta qualidade em minutos, economizando tempo e estimulando a criatividade Colaboração em tempo real : O ClickUp Docs é um salva-vidas quando preciso de feedback ou edições. É como o Google Docs, mas mais inteligente, com edição ao vivo e integração de tarefas

: O ClickUp Docs é um salva-vidas quando preciso de feedback ou edições. É como o Google Docs, mas mais inteligente, com edição ao vivo e integração de tarefas Automatize os fluxos de trabalho: Automações do ClickUp conecta todas as suas ferramentas e processos para que nada fique perdido. Menos e-mails, mais redação de fato

Os melhores recursos do ClickUp:

Visão de 360 graus : Oferece mais de 15 visualizações personalizadas para gerenciar tarefas e projetos

: Oferece mais de 15 visualizações personalizadas para gerenciar tarefas e projetos Assistente de redação da IA : Fornece mais de 100 ferramentas baseadas em pesquisa para conteúdo de alta qualidade

: Fornece mais de 100 ferramentas baseadas em pesquisa para conteúdo de alta qualidade Ferramentas de colaboração : Possibilitando o trabalho em equipe com quadros brancos, ClickUp Docs e Mapas mentais do ClickUp Painéis de controle em tempo real : Oferecendo acompanhamento do progresso em um relance vis Painéis ClickUp Automação personalizada : Manuseio de tarefas repetitivas para economizar tempo

: Possibilitando o trabalho em equipe com quadros brancos, ClickUp Docs e Mapas mentais do ClickUp Integrações de aplicativos : Conexão com mais de 1.000 aplicativos para automação simplificada do fluxo de trabalho Biblioteca de modelos : Acesso a mais de 1.000 modelos personalizáveis para todas as equipes

: Conexão com mais de 1.000 aplicativos para automação simplificada do fluxo de trabalho

Limitações do ClickUp

Acesso premium : O plano gratuito e os convidados não podem acessar os recursos de IA

: O plano gratuito e os convidados não podem acessar os recursos de IA Curva de aprendizado: Os recursos avançados podem parecer muito pesados para iniciantes

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7 por mês

$7 por mês Empresarial: $12 por mês

$12 por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas:

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

Ideal para: Equipes que buscam uma ferramenta completa para gerenciamento de projetos e criação de conteúdo com IA.

Consenso do Reddit: Como a IA do ClickUp redefine a produtividade O ClickUp AI está ajudando as equipes a ultrapassar os limites, com os usuários aproveitando recursos como resumos de tarefas, Campos personalizados e ferramentas de IA incorporadas para melhorar os fluxos de trabalho operacionais. Uma história de destaque destaca uma oficina de fabricação 3D em que a IA é usada não apenas para organizar tarefas de produção, mas também para criar uma comunicação perfeita com o cliente e treinamento de funcionários diretamente no ClickUp.

Desde a integração de guias de POP com o OpenAI até a geração de atualizações inteligentes para as partes interessadas, a IA do ClickUp não apenas gerencia os fluxos de trabalho - ela os centraliza e aprimora. As equipes não precisam mais fazer malabarismos com ferramentas; elas trabalham de forma mais inteligente, rápida e colaborativa.

conclusão: A versatilidade do ClickUp AI o torna uma ferramenta vital para as equipes que buscam inovação nos fluxos de trabalho diários.

2. Copy.ai (melhor para criação de conteúdo sem esforço em escala)

via Copy.ai Se você já ficou sentado olhando para uma tela em branco, desejando que as palavras certas aparecessem por mágica, conheço a sensação - e é exatamente aí que o Copy.ai se destaca.

Com o impressionante mecanismo GPT-3, esse assistente de redação com IA ajuda você a ter ideias, redigir relatórios detalhados ou criar o slogan certo.

Fiquei impressionado com a facilidade de criar fluxos de trabalho, salvar bate-papos como projetos e criar uma voz consistente para a marca.

E a melhor parte? Ele é tão intuitivo que você passará menos tempo tentando descobrir e mais tempo criando de fato.

Melhores recursos do Copy.ai

Geração de conteúdo de alta qualidade : Cria conteúdo otimizado para SEO, de blogs a textos de vendas, em segundos

: Cria conteúdo otimizado para SEO, de blogs a textos de vendas, em segundos Consistência da voz da marca : Personaliza o conteúdo para refletir o tom e a mensagem exclusivos da sua empresa

: Personaliza o conteúdo para refletir o tom e a mensagem exclusivos da sua empresa Fluxos de trabalho eficientes : Automatiza tarefas como resumir webinars ou gerar relatórios de análise da concorrência

: Automatiza tarefas como resumir webinars ou gerar relatórios de análise da concorrência Recursos de colaboração : Permite espaços de equipe para visibilidade compartilhada e produção de conteúdo simplificada

: Permite espaços de equipe para visibilidade compartilhada e produção de conteúdo simplificada Versatilidade: Lida com vários tipos de conteúdo, incluindo legendas, e-mails e redação criativa

limitações do #### Copy.ai

Recursos limitados de formato longo : O plano gratuito não oferece suporte à criação de conteúdo de formato longo

: O plano gratuito não oferece suporte à criação de conteúdo de formato longo Atrasos no fluxo de trabalho : A criação de fluxos de trabalho complexos pode levar mais tempo do que o esperado

: A criação de fluxos de trabalho complexos pode levar mais tempo do que o esperado Preocupações com o custo: Os planos pagos podem parecer caros para equipes pequenas ou freelancers

Preços do Copy.ai

Gratuito

Inicial : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Avançado: $249/mês

Copy.ai avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 180 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 60 avaliações)

Reddit Consensus: ChatGPT, mas melhor - é o que dizem os usuários. O Copy.ai chamou a atenção no Reddit por lidar com as frustrações dos limites de uso do GPT-4. Os usuários apreciam o fato de o Copy.ai usar o GPT-4 sem as mesmas restrições, oferecendo acesso ilimitado juntamente com um conjunto de modelos e recursos que aprimoram sua funcionalidade para a criação de conteúdo. Embora alguns tenham achado o teste restritivo, outros observaram o valor potencial para aqueles que dependem muito de ferramentas como o ChatGPT, mas precisam de mais flexibilidade. Resumindo:

via Reddit ✨ Ideal para: Empresas e profissionais de marketing que precisam de geração de conteúdo sem esforço em escala, mantendo a consistência da marca.

3. Rytr (melhor para geração versátil de conteúdo em vários formatos)

via Referência Se você estiver procurando uma ferramenta de redação com IA que seja intuitiva e versátil, o Rytr é uma opção de destaque. Diferentemente das ferramentas voltadas exclusivamente para empresas, ela atende a criadores de conteúdo, freelancers e profissionais de marketing que priorizam a narrativa e o engajamento em detrimento das complexidades técnicas.

O que faz o Rytr brilhar é sua simplicidade. Se você precisa reformular, encurtar ou expandir uma frase, é tão fácil quanto selecionar o tipo de conteúdo, fornecer o contexto e deixar a IA cuidar do resto.

🍪 Bônus: O Rytr inclui ferramentas de SEO como um analisador de SERP e um gerador de palavras-chave para garantir que seu conteúdo seja bem classificado.

Melhores recursos do Rytr

Versatilidade de redação da IA : Gera postagens de blog, textos de anúncios, esboços e muito mais em mais de 40 tipos de conteúdo

: Gera postagens de blog, textos de anúncios, esboços e muito mais em mais de 40 tipos de conteúdo Ferramentas de refinamento de conteúdo : Reescreve, encurta ou expande automaticamente o conteúdo para maior clareza

: Reescreve, encurta ou expande automaticamente o conteúdo para maior clareza Otimização de SEO : Inclui um analisador de SERP e uma ferramenta de pesquisa de palavras-chave para melhorar as classificações de pesquisa

: Inclui um analisador de SERP e uma ferramenta de pesquisa de palavras-chave para melhorar as classificações de pesquisa Verificador de plágio : Garante que cada parte do conteúdo seja original e exclusiva

: Garante que cada parte do conteúdo seja original e exclusiva Colaboração em equipe : Oferece recursos para visibilidade da equipe e compartilhamento de projetos

: Oferece recursos para visibilidade da equipe e compartilhamento de projetos Extensão Chrome: Permite a geração de conteúdo sem interrupções diretamente em seu navegador

Limitações do Rytr

Versão gratuita limitada : O plano gratuito tem um limite de 10.000 caracteres por mês

: O plano gratuito tem um limite de 10.000 caracteres por mês Precisão dos fatos : Como a maioria das IAs, ele às vezes produz conteúdo com imprecisões

: Como a maioria das IAs, ele às vezes produz conteúdo com imprecisões Resultados repetitivos: Ocasionalmente, o conteúdo gerado pode parecer repetitivo

Preços do Rytr:

Gratuito

Ilimitado : uS$ 7,50/mês

: uS$ 7,50/mês Premium: uS$ 24,16/mês

Avaliações e resenhas:

G2: 4.7/5 (mais de 800 avaliações)

Ideal para: Freelancers e criadores de conteúdo que precisam de conteúdo versátil gerado por IA com suporte de SEO.

você sabia: Os blogueiros que usam ferramentas de IA economizam aproximadamente 30% do tempo que eles normalmente gastariam para elaborar um post de blog. Isso é como ganhar uma pausa extra para o café ou uma sessão de brainstorming por artigo.

4. Grammarly (melhor para editar seu conteúdo)

via Gramática O Grammarly Premium é indispensável para quem deseja refinar e polir sua redação. Ao contrário de outras ferramentas de IA que se concentram na geração de conteúdo, o Grammarly é excelente para otimizar o que você já escreveu.

Não importa se você é um escritor humano polindo seu rascunho ou um usuário de conteúdo gerado por IA que deseja refinar o resultado, o Grammarly eleva seu trabalho.

Mas o que eu mais gosto é o seguinte: O Grammarly se integra perfeitamente a plataformas como o Google Docs. Você pode recorrer a ele sempre que precisar de suporte extra, como o GrammarlyGo, mas com o poder adicional do verificador gramatical líder do setor do Grammarly.

Melhores recursos do Grammarly

Verificação gramatical e ortográfica : Identifica e corrige erros gramaticais com precisão líder do setor

: Identifica e corrige erros gramaticais com precisão líder do setor Ajustes de tom : Analisa e ajusta seu tom para se adequar ao público-alvo e à finalidade pretendida

: Analisa e ajusta seu tom para se adequar ao público-alvo e à finalidade pretendida Geração de prompts de IA : Fornece até 2.000 prompts no plano Pro para ajudar a expandir tópicos e superar o bloqueio do escritor

: Fornece até 2.000 prompts no plano Pro para ajudar a expandir tópicos e superar o bloqueio do escritor Reescrita de frases : Oferece soluções com um clique para reformular e melhorar a clareza e o fluxo

: Oferece soluções com um clique para reformular e melhorar a clareza e o fluxo Detecção de plágio : Detecta conteúdo duplicado e texto gerado por IA para maior segurança

: Detecta conteúdo duplicado e texto gerado por IA para maior segurança Integração com o Google Docs: Funciona diretamente no Google Docs para uma experiência de edição perfeita

Limitações do Grammarly

Funcionalidade móvel limitada : Nem sempre funciona bem em dispositivos móveis, com falhas ocasionais

: Nem sempre funciona bem em dispositivos móveis, com falhas ocasionais Atraso com conteúdo longo : Grandes quantidades de conteúdo podem reduzir o desempenho

: Grandes quantidades de conteúdo podem reduzir o desempenho Correções excessivamente ansiosas: Às vezes, sugere correções antes de a frase ser concluída, o que pode interromper o fluxo

Preços do Grammarly

Gratuito : uS$ 0/mês

: uS$ 0/mês Pro : uS$ 30/mês

: uS$ 30/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Grammarly

G2 : 4.7/5 (mais de 9.700 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (7.000+ avaliações)

Reddit Consensus: O Grammarly é frequentemente recomendado para iniciantes, principalmente para detectar frases estranhas e melhorar a concisão das sentenças. Muitos usuários sugerem que ele é útil por alguns meses para aprender seu estilo de escrita e erros comuns, mas alguns Redditors acham que ele fica aquém das opções mais avançadas, especialmente se você tiver um orçamento limitado.

via Reddit ✨ Ideal para: Escritores que desejam refinar seus rascunhos com melhorias de gramática, tom e estilo.

5. Frase (melhor para criação e otimização de conteúdo voltado para SEO)

via Frase Imagine uma ferramenta que não apenas o ajude a escrever, mas que o ajude a pensar.

frase é uma ferramenta poderosa para pesquisa e otimização de conteúdo orientada por SEO. Projetada para simplificar os estágios iniciais da criação de conteúdo, a Frase é excelente na transformação de dados de SERP e percepções da concorrência em resumos de conteúdo acionáveis, economizando tempo e esforço.

O recurso que mais se destaca? Suas ferramentas Wikipedia Concept Map e Topic Planner ajudam a visualizar ideias e a criar grupos de tópicos - ideais para planejar uma estratégia de conteúdo de longo prazo.

Melhores recursos do Frase

Pesquisa e planejamento de conteúdo: Analise dados de SERP e gere resumos detalhados de conteúdo em segundos, economizando horas de trabalho manual

Analise dados de SERP e gere resumos detalhados de conteúdo em segundos, economizando horas de trabalho manual Criador de esboços: Crie esboços detalhados extraindo dados dos concorrentes mais bem classificados e integrando perguntas de usuários

Crie esboços detalhados extraindo dados dos concorrentes mais bem classificados e integrando perguntas de usuários Ferramentas de redação com IA: Use mais de 36 ferramentas de IA para gerar posts de blog, listas e muito mais - tudo em mais de 20 idiomas

Use mais de 36 ferramentas de IA para gerar posts de blog, listas e muito mais - tudo em mais de 20 idiomas Otimização de conteúdo: Melhore o SEO do seu conteúdo com a integração do Google Search Console e a análise de palavras-chave da Frase

Melhore o SEO do seu conteúdo com a integração do Google Search Console e a análise de palavras-chave da Frase Espaço de trabalho colaborativo: Organize seus projetos com pastas, atribua tarefas e acompanhe o progresso para colaboração em equipe

Limitações da Frase

Custos adicionais: Embora os planos básicos sejam acessíveis, alguns recursos, como palavras de IA ilimitadas e análise de volume de palavras-chave, exigem taxas adicionais

Embora os planos básicos sejam acessíveis, alguns recursos, como palavras de IA ilimitadas e análise de volume de palavras-chave, exigem taxas adicionais Falhas ocasionais: Problemas de atualização automática podem interromper seu fluxo de trabalho se você não tiver salvo seu progresso

Problemas de atualização automática podem interromper seu fluxo de trabalho se você não tiver salvo seu progresso Curva de aprendizado: Com tantos recursos, pode levar algum tempo para os iniciantes navegarem por tudo com eficiência

Preços da Frase

Teste gratuito

Solo: US$ 15/mês

US$ 15/mês Básico: US$ 45/mês

US$ 45/mês Equipe: $115/mês

Frase ratings and reviews

G2: 4.8/5 (mais de 290 avaliações)

4.8/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 330 avaliações)

📌 Consenso do Reddit: O Frase é altamente considerado por seu potencial de facilitar a pesquisa e a criação de conteúdo, especialmente para jornalistas independentes, blogueiros e profissionais de marketing. Os usuários elogiam o mecanismo de pesquisa interna e o assistente de pesquisa com IA, que rastreia sites com base em consultas, produzindo bibliografias e resumos em tempo real das fontes.

via Reddit ✨ Ideal para: Profissionais de marketing de conteúdo e especialistas em SEO que buscam ferramentas para pesquisa, resumos de conteúdo e otimização.

6. Jasper.ai (melhor para criação de conteúdo de IA com foco em marketing)

via Jasper.ai O Jasper foi criado especificamente para profissionais de marketing, e isso é visível.

Desde a criação de posts de blog otimizados para SEO até a geração de legendas para o Instagram que aumentam o engajamento, essa ferramenta foi projetada para ajudar as equipes de marketing de todos os tamanhos a dimensionar seus esforços sem perder a centelha criativa.

O que diferencia o Jasper é sua capacidade de personalizar o conteúdo de acordo com o tom e o estilo de sua marca.

Recursos como o "Explain it to Me Like a 5th Grader" (Explique para mim como um aluno da 5ª série) são um divisor de águas para a simplificação de tópicos complexos, tornando o conteúdo técnico ou de nicho mais acessível e envolvente para públicos mais amplos - um recurso valioso para profissionais de marketing que visam a diversos grupos demográficos.

Melhores recursos do Jasper.ai

Editor de marketing : Crie e refine o conteúdo com o único editor de IA treinado nas práticas recomendadas de marketing

: Crie e refine o conteúdo com o único editor de IA treinado nas práticas recomendadas de marketing Personalização de voz da marca : Garanta que cada parte do conteúdo permaneça fiel ao tom e ao estilo de sua marca

: Garanta que cada parte do conteúdo permaneça fiel ao tom e ao estilo de sua marca Biblioteca de aplicativos de IA : Acesse mais de 80 aplicativos adaptados a várias necessidades de marketing, desde postagens de blog até sequências de e-mail

: Acesse mais de 80 aplicativos adaptados a várias necessidades de marketing, desde postagens de blog até sequências de e-mail Modo SEO : Otimize seu conteúdo para mecanismos de pesquisa sem precisar de uma ferramenta separada

: Otimize seu conteúdo para mecanismos de pesquisa sem precisar de uma ferramenta separada Geração e edição de imagens: Gere recursos visuais para complementar seu texto

Limitações do Jasper.ai

Preocupações com o modelo de assinatura : O preço é baseado na contagem de palavras, o que pode parecer restritivo para usuários que produzem grandes volumes de conteúdo

: O preço é baseado na contagem de palavras, o que pode parecer restritivo para usuários que produzem grandes volumes de conteúdo Problemas com tópicos de nicho : Embora seja excelente em conteúdo de marketing geral, ele ocasionalmente falha em assuntos altamente especializados ou técnicos

: Embora seja excelente em conteúdo de marketing geral, ele ocasionalmente falha em assuntos altamente especializados ou técnicos Necessidade de verificação de fatos: Como a maioria das ferramentas de IA, o Jasper requer um editor humano para verificar a precisão das informações

Preços do Jasper.ai

Plano Creator : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Plano Pro : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Plano de negócios: Preços personalizados

Jasper.ai avaliações e comentários:

G2 : 4.7/5 (mais de 1.200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1.800 avaliações)

Ideal para: Equipes de marketing focadas na geração de conteúdo específico para a marca e otimizado para SEO em escala.

7. Anyword (melhor para criação de conteúdo orientado por dados)

via Qualquer palavra Imagine o seguinte: Você acabou de escrever um anúncio no Facebook. Você acha que ele é espirituoso, envolvente e exatamente o que seu público-alvo precisa para clicar no botão brilhante "Comprar agora".

O problema? Você não saberá se ele funciona até que esteja no ar - o que leva a noites sem dormir e testes A/B intermináveis.

É aí que entra o Anyword. Essa ferramenta de criação de conteúdo com tecnologia de IA não apenas gera textos, mas também prevê o desempenho deles.

🦸‍♂️ Imagine ter um ajudante que lhe diga: "Ei, este título converterá 20% mais", antes de você clicar em publicar.

Se você é como eu e quer parar de adivinhar e começar a criar conteúdo que funcione, vamos mergulhar no que faz do Anyword o sonho de um profissional de marketing.

Melhores recursos do Anyword

Pontuação de desempenho preditivo : Veja o desempenho provável do seu conteúdo antes de publicá-lo, economizando seu tempo em testes A/B

: Veja o desempenho provável do seu conteúdo antes de publicá-lo, economizando seu tempo em testes A/B Assistente de blog : Crie posts de blog otimizados para SEO mais rapidamente com sugestões de esboços, introduções e seções otimizadas

: Crie posts de blog otimizados para SEO mais rapidamente com sugestões de esboços, introduções e seções otimizadas Biblioteca de palavras-chave personalizadas : Crie um repositório de termos usados com frequência para manter a consistência das mensagens e melhorar a capacidade de pesquisa

: Crie um repositório de termos usados com frequência para manter a consistência das mensagens e melhorar a capacidade de pesquisa Criação de anúncios com tecnologia de IA : Gerar texto de anúncio com inteligência artificial para plataformas como Facebook, LinkedIn e Google com modelos personalizados para engajamento

: Gerar texto de anúncio com inteligência artificial para plataformas como Facebook, LinkedIn e Google com modelos personalizados para engajamento Análise de desempenho: Rastreie e compare variações de conteúdo entre canais para descobrir o que funciona melhor

Limitações do Anyword

Foco em conteúdo de formato curto : Não é ideal para projetos de formato longo sem edição manual significativa

: Não é ideal para projetos de formato longo sem edição manual significativa Caro para recursos avançados : Os planos Data-Driven e Business podem ser caros para equipes menores

: Os planos Data-Driven e Business podem ser caros para equipes menores Integrações limitadas: Depende de APIs em vez de conexões plug-and-play

Preços do Anyword

Plano inicial : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Plano orientado a dados : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Plano de negócios : uS$ 499/mês

: uS$ 499/mês Plano Empresarial: Preços personalizados

Anyword avaliações e comentários

G2 : 4.8 (mais de 1.200 avaliações)

: 4.8 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.8 (390+ avaliações)

Ideal para: Profissionais de marketing com foco no desempenho que buscam análises preditivas para otimizar seus textos.

8. Writesonic (melhor para criação de conteúdo com IA e otimização de SEO)

via Escrita eletrônica A Writesonic é uma ferramenta de redação com IA que promete economizar tempo e energia criando uma variedade de conteúdo, desde publicações em blogs até anúncios e páginas de destino.

Você pode esperar recursos como verificação de fatos, personalização da voz da marca e perguntas frequentes geradas por IA.

O que me chamou a atenção foi a otimização de SEO integrada e a capacidade de gerar conteúdo em mais de 20 idiomas. Isso torna a ferramenta uma opção versátil para blogueiros, profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas.

Vamos detalhar seus melhores recursos e algumas peculiaridades que observei ao testá-la.

Melhores recursos do Writesonic:

Escritor de artigos de IA : Cria artigos factualmente precisos e otimizados para SEO com controle de até 5.000 palavras

: Cria artigos factualmente precisos e otimizados para SEO com controle de até 5.000 palavras Personalização da voz da marca : Ajusta o tom e o estilo do conteúdo para refletir sua voz exclusiva

: Ajusta o tom e o estilo do conteúdo para refletir sua voz exclusiva Verificador e otimizador de SEO : Fornece instantaneamente insights e otimizações de SEO na página

: Fornece instantaneamente insights e otimizações de SEO na página Modelos de conteúdo : Oferece mais de 80 modelos para blogs, publicações em mídias sociais, descrições de produtos e muito mais

: Oferece mais de 80 modelos para blogs, publicações em mídias sociais, descrições de produtos e muito mais Suporte multilíngue: Gera conteúdo em mais de 20 idiomas para ampliar o alcance do seu público

Limitações do Writesonic:

Curva de aprendizado : Alguns recursos, como modelos avançados, podem levar algum tempo para serem dominados

: Alguns recursos, como modelos avançados, podem levar algum tempo para serem dominados Imprecisões ocasionais : A verificação de fatos é essencial para artigos de alta pesquisa

: A verificação de fatos é essencial para artigos de alta pesquisa Lacunas nos tutoriais: Guias mais detalhados poderiam tornar a integração mais suave

Preços da Writesonic:

Plano gratuito

Individual : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Padrão : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Writesonic:

G2 : 4.7/5 (mais de 1.980 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.980 avaliações) Capterra: 4.8/5 (2.000+ avaliações)

📌 Consenso do Reddit: O Writesonic é apreciado por sua capacidade de gerar conteúdo de qualidade rapidamente, o que o torna uma opção para escritores que lidam com bloqueio de escrita ou necessidades específicas de conteúdo. Os usuários geralmente comparam seu resultado favoravelmente com outras ferramentas como o Copymatic, observando sua maior qualidade de conteúdo.

via Reddit ✨ Ideal para: Profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas que desejam conteúdo alimentado por IA com recursos de SEO integrados.

9. ChatGPT (melhor para escrever conteúdo rápido e versátil com tecnologia de IA)

via ChatGPT Um quarto das empresas relatou ter economizado entre US$ 50.000 e US$ 70.000 usando o ChatGPT.

Portanto, é óbvio que os profissionais de marketing recorram a essa ferramenta para automatizar seu processo de criação de conteúdo .

Sinceramente, vejo o apelo: ele economiza tempo, reduz custos e produz conteúdo de alta qualidade em escala.

Quer você esteja elaborando posts de blog e descrições de produtos ou fazendo brainstorming de legendas para mídias sociais, o ChatGPT faz o trabalho de forma rápida e eficiente.

Melhores recursos do ChatGPT

Eficiência na economia de tempo : Gera conteúdo em segundos, ajudando as empresas a cumprir prazos apertados

: Gera conteúdo em segundos, ajudando as empresas a cumprir prazos apertados Versatilidade nos tipos de conteúdo : Lida com blogs, postagens em mídias sociais, descrições de produtos e muito mais com facilidade

: Lida com blogs, postagens em mídias sociais, descrições de produtos e muito mais com facilidade Assistência em tempo real : Fornece respostas semelhantes às humanas às solicitações, reduzindo o bloqueio do escritor

: Fornece respostas semelhantes às humanas às solicitações, reduzindo o bloqueio do escritor Custo-benefício : Oferece planos econômicos em comparação com a contratação de redatores em tempo integral

: Oferece planos econômicos em comparação com a contratação de redatores em tempo integral GPTs personalizados: Permite que você crie modelos de IA personalizados para atender a necessidades comerciais específicas

Limitações do ChatGPT

Falta de originalidade : Pode produzir conteúdo repetitivo ou derivado sem uma solicitação cuidadosa

: Pode produzir conteúdo repetitivo ou derivado sem uma solicitação cuidadosa Necessidade de edição : O conteúdo geralmente precisa de ajustes finos para se alinhar à voz da marca e garantir a precisão dos fatos

: O conteúdo geralmente precisa de ajustes finos para se alinhar à voz da marca e garantir a precisão dos fatos Dependente de solicitações: A qualidade do resultado depende muito da clareza e dos detalhes da entrada

ChatGPT preços

Gratuito

Mais : $20/mês

: $20/mês Pro: $200/mês

$200/mês Team : $25/por usuário/mês ou $30/por usuário/mês, dependendo do plano

: $25/por usuário/mês ou $30/por usuário/mês, dependendo do plano Empresarial: Preços personalizados

ChatGPT avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (630+ avaliações)

: 4.7/5 (630+ avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

Consenso do Reddit: O ChatGPT evoluiu muito, com o GPT-4 oferecendo melhorias significativas em relação às versões anteriores. Embora ainda careça de personalidade e exija instruções cuidadosas, os usuários concordam que ele pode produzir conteúdo decente para determinados artigos, principalmente quando combinado com edição humana para melhorar o fluxo e adicionar variedade.

via Reddit ✨ Ideal para: Profissionais e empresas que buscam uma criação de conteúdo rápida e versátil em vários formatos.

10. Wordtune (melhor para ajustes rápidos de tom e reescritas simples)

via Wordtune Quando experimentei o Wordtune pela primeira vez, fiquei intrigado com seu foco em reescrita e ajustes de tom.

Não é a ferramenta mais repleta de recursos, mas faz um trabalho sólido para ajudá-lo a ajustar sua redação quanto à clareza, ao tom e ao estilo. Se você já hesitou em saber se o seu e-mail deve soar casual ou formal, o Wordtune funciona como um parceiro confiável.

Esse assistente com tecnologia de IA sugere reescritas, melhora o fraseado e até mesmo ajuda com sinônimos - perfeito para edições rápidas, mas não para trabalhos pesados de redação ou projetos colaborativos.

Melhores recursos do Wordtune

Flexibilidade de tons : Adorei poder alternar entre os tons casual e formal com apenas um clique

: Adorei poder alternar entre os tons casual e formal com apenas um clique Sugestões de reescrita : Ao destacar uma frase, eu tinha uma série de opções para escolher - algumas melhores do que outras, mas úteis no geral

: Ao destacar uma frase, eu tinha uma série de opções para escolher - algumas melhores do que outras, mas úteis no geral Sinônimos inteligentes : Uma ferramenta bacana que sugere alternativas, especialmente quando você está repetindo muito a mesma palavra

: Uma ferramenta bacana que sugere alternativas, especialmente quando você está repetindo muito a mesma palavra Ferramenta de resumo : Útil para condensar parágrafos longos em resumos digeríveis

: Útil para condensar parágrafos longos em resumos digeríveis Opções de integração: Funciona bem como uma extensão do navegador no Google Chrome e até se conecta ao Microsoft Word

Limitações do Wordtune

Restrições da versão gratuita : As 10 reescritas por dia pareciam limitadas - eu as esgotei muito rapidamente

: As 10 reescritas por dia pareciam limitadas - eu as esgotei muito rapidamente Erros ocasionais: Algumas sugestões não atingiram o objetivo, perdendo o contexto ou soando estranhas

Preços do Wordtune

Gratuito : 10 reescritas por dia

: 10 reescritas por dia Plano Avançado : uS$ 4,19/mês

: uS$ 4,19/mês Plano Ilimitado: $5,99/mês

Wordtune avaliações e comentários

G2 : 4.6 (mais de 170 avaliações)

: 4.6 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4.4 (mais de 75 avaliações)

Ideal para: Profissionais que precisam de reescritas rápidas e ajustes de tom para uma comunicação refinada.

11. Sudowrite (melhor para escritores de ficção que buscam assistência criativa com tecnologia de IA)

via Sudowrite Quando me deparei com o Sudowrite, fiquei curioso para saber como uma ferramenta de IA poderia atender especificamente a escritores de ficção.

Ele é comercializado como um assistente de redação que pode ajudar a criar romances ou roteiros inteiros enquanto faz um brainstorming de novas ideias.

Pela minha experiência, é como ter um co-escritor que nunca se cansa - embora às vezes falte a toque humano que faz com que as histórias pareçam realmente vivas .

Melhores recursos do Sudowrite

Mecanismo de história : Orienta você na construção de personagens, enredos e até mesmo capítulos completos. É ótimo para começar um rascunho

: Orienta você na construção de personagens, enredos e até mesmo capítulos completos. É ótimo para começar um rascunho Rewrite and Expand : Oferece versões reformuladas ou expandidas para manter a história fluindo

: Oferece versões reformuladas ou expandidas para manter a história fluindo Magia do brainstorming : Gera nomes, reviravoltas na trama e novas ideias para estimular a criatividade

: Gera nomes, reviravoltas na trama e novas ideias para estimular a criatividade Ferramenta de visualização : Permite que você gere visuais de personagens e arte de construção do mundo - ótimo para se manter inspirado

: Permite que você gere visuais de personagens e arte de construção do mundo - ótimo para se manter inspirado Sugestões de reviravoltas: Ajuda a injetar novas reviravoltas no enredo quando sua narrativa parece previsível

Limitações do Sudowrite

Voz não autêntica : Embora aprenda com seu estilo, ele ainda se desvia ocasionalmente, o que torna a edição uma necessidade

: Embora aprenda com seu estilo, ele ainda se desvia ocasionalmente, o que torna a edição uma necessidade Ideias de nível superficial : Alguns conteúdos gerados não têm a profundidade emocional e as nuances que somente um ser humano pode oferecer

: Alguns conteúdos gerados não têm a profundidade emocional e as nuances que somente um ser humano pode oferecer Preços para uso intenso: Os escritores frequentes podem achar que o custo mensal dos créditos aumenta rapidamente

Preços da Sudowrite

Plano de hobby e estudante : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Plano Profissional : uS$ 22/mês

: uS$ 22/mês Plano máximo: uS$ 44/mês

Sudowrite ratings and reviews:

G2: 4.7/5 (mais de 1.990 avaliações)

📌 Consenso do Reddit: O Sudowrite teve uma recepção mista, mas globalmente positiva, dos usuários do Reddit, principalmente por sua capacidade de ajudar a superar o bloqueio do escritor e auxiliar no processo de edição. Os escritores elogiaram o recurso "Write" (Escrever), que fornece sugestões e ideias úteis para manter o processo criativo em andamento. No entanto, o recurso "Generate Chapter" (Gerar capítulo) foi inicialmente criticado por seus resultados repetitivos.

via Reddit ✨ Ideal for: Escritores de ficção que buscam assistência de IA para brainstorming, elaboração e edição de trabalhos criativos.

12. Article Forge (melhor para geração automatizada de conteúdo de formato longo)

via Artigo Forge Ao explorar o Article Forge, fiquei impressionado com sua alegação de produzir conteúdo longo e otimizado para SEO com apenas um clique.

A ideia de criar artigos de alta qualidade, com mais de 1.500 palavras, em menos de um minuto parecia boa demais para ser verdade.

No entanto, com recursos como criação de artigos em massa e integração com o WordPress, o Article Forge é voltado para usuários que desejam simplificar a produção de conteúdo sem sacrificar a qualidade.

Melhores recursos do Article Forge

Conteúdo automatizado de formato longo: Gera artigos com mais de 1.500 palavras em apenas 60 segundos com base em suas palavras-chave e instruções de entrada

Gera artigos com mais de 1.500 palavras em apenas 60 segundos com base em suas palavras-chave e instruções de entrada Otimização de SEO: Escreve o conteúdo tendo em mente os algoritmos de classificação do Google, incluindo o uso de palavras-chave e a relevância do tópico

Escreve o conteúdo tendo em mente os algoritmos de classificação do Google, incluindo o uso de palavras-chave e a relevância do tópico Criação de artigos em massa: Permite que você gere vários artigos de uma só vez, ideal para escalonamentoesforços de marketing de conteúdo usando IA Integração com o WordPress: Publica artigos diretamente em seu blog do WordPress, economizando tempo com uploads e formatação

Permite que você gere vários artigos de uma só vez, ideal para escalonamentoesforços de marketing de conteúdo usando IA Passar detecção de IA: Inclui um recurso para reduzir a chance de o conteúdo ser sinalizado como gerado por IA, embora os resultados variem

Limitações do Article Forge

Conteúdo de nível superficial: Os artigos geralmente exigem ajustes manuais para corresponder à voz da marca e garantir a exclusividade

Os artigos geralmente exigem ajustes manuais para corresponder à voz da marca e garantir a exclusividade Problemas de formatação: O conteúdo gerado carece de formatação avançada, como marcadores, cabeçalhos ou texto em negrito para as práticas recomendadas de SEO

O conteúdo gerado carece de formatação avançada, como marcadores, cabeçalhos ou texto em negrito para as práticas recomendadas de SEO Incorreções gramaticais: Pequenos erros frequentes podem fazer com que o conteúdo pareça pouco polido sem edição adicional

Preços do Article Forge

Plano padrão: US$ 27/mês

US$ 27/mês Plano comercial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Article Forge

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

Ideal para: Empresas que buscam conteúdo automatizado de formato longo e otimizado para SEO para ampliar sua estratégia.

13. Quillbot (melhor para refinar o conteúdo e aumentar a clareza)

via Quillbot Quando experimentei o Quillbot pela primeira vez, não tinha muita certeza do que esperar. Ele é uma ferramenta de referência para parafrasear e aprimorar textos, mas eu estava curioso para saber se ele estaria à altura da fama. Depois de testar seus recursos, posso ver por que ele é um dos favoritos entre estudantes, pesquisadores e escritores.

Os modos de paráfrase, o verificador gramatical e o resumidor do Quillbot são intuitivos e oferecem resultados decentes. Embora não seja uma ferramenta na qual eu confiaria totalmente para criar conteúdo refinado, é inegavelmente útil para correções rápidas e para superar o bloqueio do escritor.

Entretanto, o resultado geralmente precisa ser ajustado para soar natural.

Melhores recursos do Quillbot

Modos de parafraseamento : Gostei de como você pode alternar entre modos como Padrão e Fluência, dependendo do seu objetivo - se deseja manter a simplicidade ou soar mais profissional

: Gostei de como você pode alternar entre modos como Padrão e Fluência, dependendo do seu objetivo - se deseja manter a simplicidade ou soar mais profissional Verificador gramatical : Surpreendentemente eficaz na detecção de erros, embora não seja tão sofisticado quanto outras ferramentas que já usei

: Surpreendentemente eficaz na detecção de erros, embora não seja tão sofisticado quanto outras ferramentas que já usei Resumidor : Útil para condensar longos trechos de texto em resumos digeríveis, o que me poupou tempo ao folhear artigos de pesquisa

: Útil para condensar longos trechos de texto em resumos digeríveis, o que me poupou tempo ao folhear artigos de pesquisa Gerador de citações: Um salva-vidas se você estiver fazendo malabarismos com trabalhos acadêmicos, facilitando a formatação correta das referências

Limitações do Quillbot

Precisa de ajustes finos : O texto parafraseado às vezes parecia um pouco mecânico, exigindo um toque humano para suavizar as coisas

: O texto parafraseado às vezes parecia um pouco mecânico, exigindo um toque humano para suavizar as coisas Criatividade limitada : É funcional para reescrever, mas não ajudará muito se você estiver buscando um conteúdo original e emocionalmente envolvente

: É funcional para reescrever, mas não ajudará muito se você estiver buscando um conteúdo original e emocionalmente envolvente Preço premium: A versão gratuita é limitada, e o plano premium pode parecer um pouco caro para usuários casuais

Preços do Quillbot

Plano mensal: US$ 9,95/mês

US$ 9,95/mês Plano semestral : uS$ 6,66/mês

: uS$ 6,66/mês Plano anual: uS$ 4,17/mês

Quillbot avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 140 avaliações)

Ideal para: Estudantes e escritores que precisam de parafraseamento rápido, verificações gramaticais e ferramentas de resumo.

14. Hypotenuse AI (melhor para marcas de comércio eletrônico que estão ampliando a criação de conteúdo)

via Hipotenusa AI O Hypotenuse AI é uma plataforma completa para gerar descrições de produtos, publicações em blogs e materiais de marketing.

Minha experiência? É impressionante para tarefas em massa e conteúdo orientado por SEO, mas o que mais se destacou foi sua capacidade de manter um tom consistente durante a geração de descrições de produtos em lote - uma salvação para quem gerencia grandes catálogos.

Uma coisa que eu acrescentaria à plataforma: A ferramenta poderia se beneficiar de modelos mais diversificados para necessidades exclusivas de conteúdo.

Melhores recursos do Hypotenuse AI

Geração de conteúdo em massa : Crie sem esforço descrições de produtos otimizadas para SEO, legendas para o Instagram e muito mais com suas ferramentas de fluxo de trabalho em massa

: Crie sem esforço descrições de produtos otimizadas para SEO, legendas para o Instagram e muito mais com suas ferramentas de fluxo de trabalho em massa HypoChat para pesquisa e refinamento de conteúdo : Colabore com a IA para obter conteúdo verificado por fatos ou brainstorming criativo, simplificando seu processo

: Colabore com a IA para obter conteúdo verificado por fatos ou brainstorming criativo, simplificando seu processo HypoArt para geração de imagens : Gere imagens com qualidade de estúdio ou aprimore fotos de produtos com ferramentas acionadas por IA

: Gere imagens com qualidade de estúdio ou aprimore fotos de produtos com ferramentas acionadas por IA Conteúdo localizado : Traduza e adapte o conteúdo para públicos globais em mais de 30 idiomas

: Traduza e adapte o conteúdo para públicos globais em mais de 30 idiomas Consistência da voz da marca: Apliquediretrizes específicas da marca para garantir que todo o conteúdo gerado esteja alinhado com seu tom

Limitações da IA de hipotenusa

Restrições de avaliação gratuita : Os créditos limitados dificultam a exploração completa do potencial da plataforma sem se comprometer com um plano

: Os créditos limitados dificultam a exploração completa do potencial da plataforma sem se comprometer com um plano Variedade de modelos: Embora robusta para comércio eletrônico, a biblioteca de modelos poderia ter mais opções para diversos setores e tipos de conteúdo

Preços do Hypotenuse AI

Entrada : uS$ 19/mês

: uS$ 19/mês Essencial : uS$ 56/mês

: uS$ 56/mês Blog Pro : A partir de US$ 150/mês

: A partir de US$ 150/mês E-commerce Basic: uS$ 150/mês

Hypotenuse AI avaliações e comentários

G2: 4.7/5 (mais de 60 avaliações)

✨ Ideal para: Marcas de comércio eletrônico que aumentam a produção de conteúdo com recursos de SEO e de geração em massa.

15. Aplicativo Hemingway (melhor para entusiastas da escrita concisa e clara)

via Aplicativo Hemingway Eu tinha ouvido falar muito sobre o Hemingway App. Será que uma simples ferramenta de edição poderia fazer jus ao nome do lendário escritor?

Depois de passar algum tempo com sua interface minimalista, descobri que ela é surpreendentemente eficaz para aprimorar minha escrita.

Quer você seja propenso a frases longas ou apenas queira que suas palavras tenham mais força, o Hemingway atua como um treinador sem rodeios, destacando as áreas a serem melhoradas com sugestões claras e codificadas por cores.

Melhores recursos do Hemingway App

Clareza com código de cores : Destaca advérbios, voz passiva e sentenças complexas para ajudar a melhorar sua prosa

: Destaca advérbios, voz passiva e sentenças complexas para ajudar a melhorar sua prosa Pontuação de legibilidade : Fornece uma pontuação de nível de série para garantir que sua redação seja acessível

: Fornece uma pontuação de nível de série para garantir que sua redação seja acessível Modos de edição e escrita : Permite que você alterne entre a escrita sem distrações e a edição aprofundada

: Permite que você alterne entre a escrita sem distrações e a edição aprofundada Versão acessível para desktop : A taxa única de US$ 19,99 para o aplicativo pago é uma pechincha para a funcionalidade off-line

: A taxa única de US$ 19,99 para o aplicativo pago é uma pechincha para a funcionalidade off-line Opções de exportação: Salve seu trabalho em formatos como Word, PDF e Markdown

limitações do aplicativo #### Hemingway

Não há verificador gramatical : Deixa passar muitos erros gramaticais em comparação com ferramentas como o Grammarly

: Deixa passar muitos erros gramaticais em comparação com ferramentas como o Grammarly A versão on-line não permite salvar : Os usuários gratuitos não podem salvar ou exportar seu trabalho

: Os usuários gratuitos não podem salvar ou exportar seu trabalho Recursos limitados para projetos longos: Não é ideal para manuscritos de livros ou edição pesada

Preços do Hemingway App

Versão gratuita

Versão paga para desktop: taxa única de US$ 19,99

Hemingway Avaliações e resenhas do aplicativo

G2: 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

📌 Consenso do Reddit: O Hemingway App conquistou um nicho entre agências de criação e escritores que buscam otimizar seu conteúdo, especialmente com prazos apertados. Os usuários do Reddit destacam seu valor no ensino da brevidade funcional, uma habilidade útil para a redação comercial e de ficção.

via Reddit Ideal para: Escritores que desejam uma prosa concisa e clara e melhorias na legibilidade de seus trabalhos.

A criação de conteúdo sem esforço está a um clique de distância

O debate sobre a IA na criação de conteúdo é tão divisivo quanto o abacaxi na pizza: eficiente ou repetitivo? Uma coisa é certa: a IA democratizou a escrita, tornando-a acessível a todos.

Mas para se destacar em um mar de conteúdo de IA, as empresas precisam de mais do que títulos atraentes. Os leitores anseiam por conteúdo substancial - conteúdo que resolva problemas, responda a perguntas e crie conexões. O conhecimento autêntico e original é o principal diferencial.

O ClickUp torna isso fácil.

Desde a geração de ideias com o ClickUp Brain até a colaboração em tempo real, ele simplifica a criação de conteúdo com recursos como modelos personalizáveis, publicações sociais automatizadas e edição em tempo real.

Então, por que não dar o salto? Registre-se no ClickUp e veja seu jogo de criação de conteúdo subir de nível, uma tarefa de cada vez.