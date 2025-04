10 modelos gratuitos de avaliação pelos pares para otimizar seu processo de feedback

As avaliações dos colegas são os heróis desconhecidos do crescimento profissional. Elas oferecem percepções construtivas que aprimoram as habilidades, elevam o moral e estimulam a inovação.

Uma pesquisa recente da Gallup afirma que 80% dos funcionários que recebem feedback construtivo semanalmente estão totalmente engajados no local de trabalho.

Mas sejamos realistas: começar do zero é tedioso, especialmente quando o tempo é curto e as expectativas são altas. É aí que entra em cena um modelo de avaliação por pares pronto para ser usado!

Este blog apresenta 10 modelos gratuitos de avaliação pelos pares para simplificar seu processo, promover a justiça e incentivar conversas significativas.

Vamos explorar como esses modelos podem ajudá-lo a otimizar o feedback e obter resultados impactantes!

O que são modelos de avaliação pelos pares?

Um modelo de avaliação entre pares é um documento pronto e personalizável usado para fazer perguntas abertas às pessoas em seu local de trabalho. Ele ajuda a reunir feedback construtivo para avaliar o seu próprio desempenho, as habilidades e a produtividade de outras pessoas.

A avaliação por pares ou feedback de pares refere-se ao processo de ter seu trabalho analisado por seus colegas. Qual é o objetivo? Bem, como eles pertencem à mesma área e entendem igualmente a função do trabalho, eles tendem a oferecer sugestões que funcionam. 😎

O que faz um bom modelo de avaliação pelos pares?

Um modelo de avaliação por pares imita um típico formulário de feedback de várias maneiras.

Portanto, se você não souber quais atributos procurar no primeiro, reveja o design de qualquer formulário de feedback que você tenha preenchido no passado e verifique o seguinte: 🧐

Estrutura equilibrada: Escolha um modelo com um formato abrangente. Ele deve permitir que você forneça feedback e adicione comentários abertos sobre os pontos fortes e fracos de um funcionário

Escolha um modelo com um formato abrangente. Ele deve permitir que você forneça feedback e adicione comentários abertos sobre os pontos fortes e fracos de um funcionário Clareza: Opte por um modelo que tenha um design claro. Isso facilita para o supervisor a avaliação do desempenho do funcionário

Opte por um modelo que tenha um design claro. Isso facilita para o supervisor a avaliação do desempenho do funcionário Personalização: Procure um modelo que possa ser personalizado até os mínimos detalhes. Dessa forma, as organizações podem adaptá-lo facilmente às suas necessidades específicas de avaliação de desempenho

Procure um modelo que possa ser personalizado até os mínimos detalhes. Dessa forma, as organizações podem adaptá-lo facilmente às suas necessidades específicas de avaliação de desempenho Flexibilidade: Selecione um modelo que lhe permita analisar o seu trabalho como gerente e o trabalho dos membros da sua equipe. Isso ajuda a facilitar avaliações abrangentes

Selecione um modelo que lhe permita analisar o seu trabalho como gerente e o trabalho dos membros da sua equipe. Isso ajuda a facilitar avaliações abrangentes Capacidade de ação: Escolha um modelo que permita que você tome medidas em relação ao feedback construtivo fornecido. Isso garante que o funcionário possa de fato melhorar seu trabalho, em vez de receber comentários gerais

10 Modelos de avaliação pelos pares ClickUp é o aplicativo ideal para o trabalho que também pode ajudá-lo a criar formulários de avaliação de colegas.

Confira esses dez modelos de formulários gratuitos que você pode usar para fornecer feedback construtivo e melhorar o desempenho dos funcionários de forma eficaz:

1. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

modelo de revisão por pares: 1. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

O formulário Modelo de formulário de feedback do ClickUp é uma ferramenta simples para criar formulários básicos de feedback.

Com uma estrutura clara e abrangente, esse modelo permite que os colegas avaliem um indivíduo quanto a habilidades, expectativas, resultados etc. Além disso, ele permite que os gerentes categorizem as avaliações e usem o código de cores para separar uma da outra. Isso ajuda imensamente a simplificar todo o processo e a centralizar o feedback.

Isso ajuda imensamente a simplificar todo o processo e a centralizar o feedback. Isso não é tudo - você também pode usar o modelo para coletar feedback de clientes e partes interessadas. Portanto, da próxima vez que você precisar de dados de pesquisa de compradores ou quiser avaliar a eficácia da apresentação, use este modelo!

🌟 Por que você vai adorar

Simplifique o rastreamento criando tarefas com status personalizados como Completo e Para fazer

e Aprimore a organização com ferramentas de gerenciamento de projetos, como tags e controle de tempo

Aprimore as percepções dos clientes usando recursos detalhados de visualização de dados

Ideal para: Gerentes e líderes de equipe que procuram um formulário básico de avaliação de colegas.

2. Modelo de formulário de feedback do funcionário do ClickUp

modelo de revisão por pares:2. Modelo de formulário de feedback do funcionário do ClickUp

Projetado especificamente para capturar o feedback essencial dos funcionários, o Modelo de formulário de feedback do funcionário do ClickUp é uma ferramenta essencial para qualquer gerente ou supervisor que esteja se esforçando para melhorar seus processos.

Desde a gerência até a estrutura salarial, saiba o que sua equipe pensa sobre cada elemento de seu local de trabalho por meio deste modelo.

Além de ser compacto e versátil, ele é super flexível. Se quiser tratar de preocupações específicas, você pode facilmente ajustar as perguntas para dar ênfase a esses aspectos.

O mais importante é que esse modelo contém campos dedicados para departamentos e conexões. Assim, se houver um problema, você poderá determinar rapidamente a origem e tomar medidas corretivas para resolvê-lo de forma eficaz.

🌟 Por que você vai adorar

Colete feedback diferenciado com 16 atributos personalizados, incluindo Clareza da função e Oportunidades de desenvolvimento

Organize as respostas sem esforço por meio de visualizações como a Visualização de tabela da pesquisa de feedback do funcionário

Economize tempo com automações, marcação e ferramentas de gerenciamento de projetos aprimoradas por IA

Ideal para: Equipes que buscam um formulário de feedback que capture de forma abrangente a experiência de cada funcionário.

Fato divertido: Ao contrário do que pensamos, a comunicação não é totalmente verbal. 55% do que você diz é baseado em sua linguagem corporal, o que significa que quase 93% do que você diz não depende de suas palavras. Portanto, comece a prestar atenção em sua postura! 😉

3. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

modelo de avaliação por pares: 3. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Ninguém gosta de preencher um longo formulário de avaliação por pares, certo? Portanto, torne-o breve, mas abrangente, com o Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp !

Este modelo de avaliação por pares é perfeito para conduzir avaliações de 360 graus e ajuda a condensar todo o seu ciclo de avaliação. Use-o para criar um formulário que registre as avaliações dos colegas, as autoavaliações e as conquistas - tudo em um só lugar. Isso facilita a criação de um plano holístico de desenvolvimento da equipe.

Além disso, ele permite que você adicione novos critérios de avaliação para julgar um funcionário de forma mais detalhada. Portanto, para entender o comportamento de um membro da equipe, personalize os campos e adicione métricas como profissionalismo, comunicação ou adaptabilidade.

🌟 Por que você vai adorar

Mantenha as avaliações no caminho certo com status personalizáveis para cada fase da avaliação

Mantenha a precisão das revisões com categorização detalhada e atributos personalizados

Acesse os dados por meio de visualizações dinâmicas, como Gantt e Workload, para uma melhor análise

Ideal para: Empresas que buscam formulários de avaliação de pares especializados especificamente na realização de avaliações de 360 graus.

4. Modelo de avaliação de desempenho abrangente do ClickUp

*

Faça o download deste modelo

</div> </div>

modelo de avaliação por pares: 4. Modelo de avaliação abrangente de desempenho do ClickUp

Embora os formulários compactos de avaliação de desempenho sejam úteis, eles geralmente são ineficazes para equipes que buscam análises e feedback completos Modelo de avaliação de desempenho abrangente do ClickUp etapas.

Esse documento permite que você forneça feedback detalhado e construtivo. Além da classificação e da pontuação básicas, você pode adicionar comentários adicionais para abordar os pontos fortes e fracos de um funcionário e sugerir dicas de aprimoramento.

A melhor parte? Graças ao seu design cuidadoso, o formulário não parece ter muito texto, apesar de ser detalhado.

🌟 Aqui está o motivo pelo qual você vai adorá-lo

Equilibre profundidade com legibilidade para evitar sobrecarregar os funcionários com texto

Incentivar um melhor envolvimento com comentários adicionais e opções de pontuação personalizadas

Simplifique o processo de avaliação com um design amigável e fácil de navegar

Ideal para: Gerentes e líderes de equipe que buscam modelos de formulários de feedback que apoiem a documentação detalhada da avaliação e mentoria entre pares .

5. Modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp

*

Faça o download deste modelo

</div> </div>

modelo de avaliação por pares:5. Modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp

Procurando um modelo que promova o desenvolvimento consistente dos funcionários? Escolha o modelo Modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp !

Imagine realizar avaliações de colegas uma vez a cada três meses. Embora você saiba que é uma boa ideia, talvez ainda hesite em implementá-la por causa do processo desgastante.

No entanto, este modelo facilita o processo ao desenvolver um formulário que faz tudo - captura avaliações de desempenho acompanhar as metas e monitorar o progresso.

Assim, suponha que um funcionário esteja tendo dificuldades com as habilidades de comunicação. Com esse modelo de revisão por pares, você pode definir OKRs para melhorar a habilidade, fornecer contexto adicional para ajuda e monitorar o quanto as coisas melhoraram.

🌟 Por que você vai adorar

Acompanhe o desempenho sem esforço, usando status personalizados para avaliações contínuas

Obtenha insights mais profundos com atributos categorizados e campos de rastreamento de avaliação

Simplifique a análise com várias visualizações de fluxo de trabalho, incluindo Calendar e Workload

Ideal para: Organizações que buscam um formulário de avaliação de pares que facilite as revisões trimestrais de desempenho

🔍Você sabia? Somente 74% dos funcionários ou seja, três em cada quatro, recebem avaliações de colegas uma vez por ano ou não recebem nenhuma. Além disso, a maioria deles não recebe nenhum feedback adicional. 🙄

6. Modelo de formulário de avaliação de funcionários do ClickUp

*

Faça o download deste modelo

</div> </div>

6. Modelo de formulário de avaliação de funcionário do ClickUp

Qual é a receita para excelentes avaliações de desempenho? O número de critérios de julgamento?

Não! A diferença entre bom e ótimo avaliações de desempenho está em abraçar a dualidade do processo. Isso é algo que você pode fazer com o Modelo de formulário de avaliação de funcionários do ClickUp .

Embora a maioria dos formulários só permita que você avalie os funcionários, você pode personalizar um para receber feedback deles e melhorar as configurações do local de trabalho.

Você pode pedir aos funcionários que preencham o formulário e descrevam quaisquer preocupações que não se sintam à vontade para discutir em voz alta. Isso ajuda a resolver qualquer problema latente que esteja atrapalhando o desempenho deles e a cultivar um ambiente de trabalho mais agradável ambiente de trabalho positivo .

🌟 Por que você vai adorar

Monitore o progresso da avaliação usando status personalizados como Aberto e Concluído

e Avalie os funcionários de forma abrangente com dez atributos detalhados, como Areas para melhorar

Organize os dados por meio de visualizações flexíveis, incluindo Evaluation Form e Start Here

Ideal para: Líderes e gerentes de RH que procuram modelos de avaliação por pares que facilitem o feedback bidirecional.

➡️ Leia mais: 10 melhores ferramentas de software de feedback de funcionários Dica profissional: Defina as expectativas antes de sua equipe preencher os formulários de avaliação pelos colegas. Informe-os sobre o objetivo da avaliação - seja sobre lacunas gerenciais, má administração do tempo ou como se tornar o melhor profissional possível.

Embora as críticas sejam úteis, garanta que sua equipe faça elogios para elevar o moral e fazer com que os colegas de trabalho se sintam mais comprometidos.

7. Modelo de relatório semanal do funcionário do ClickUp

*

Faça o download deste modelo

</div> </div>

7. Modelo de relatório semanal do funcionário do ClickUp

A avaliação por pares não é suficiente - você também deve monitorar de perto o desempenho de todos os funcionários para reforçar a responsabilidade e o aprimoramento. É aí que entra o Modelo de relatório semanal do funcionário do ClickUp entra em ação.

Use esse modelo para definir tarefas semanais, acompanhar seu progresso e incentivar a consistência. Ele também permite que você documente dicas essenciais e explique como os funcionários podem se aperfeiçoar. No final do período, reconheça os funcionários que mais progrediram e os recompense.

🌟 Por que você vai adorar

Acompanhe o progresso semanal com status personalizados adaptados aos marcos de desempenho

Visualize o resultado da equipe com campos personalizados categorizados para relatórios detalhados

Analise a produtividade por meio de visualizações versáteis, como Gantt e Calendário

Ideal para: Equipes em expansão e empresas que buscam um formulário de avaliação de colegas que acompanhe o progresso semanal.

8. Modelo de comunicação com o funcionário do ClickUp

*

Faça o download deste modelo

</div> </div>

8. Modelo de comunicação com o funcionário do ClickUp

Se não for comunicado adequadamente, feedback dos colegas pode levar a ressentimentos e mal-entendidos entre os funcionários. No entanto, o Modelo de comunicação com o funcionário do ClickUp ajuda a evitar isso.

Esse modelo permite que você centralize todas as avaliações e feedbacks - exatamente como eles são. Sejam opiniões construtivas de clientes ou palavras de sabedoria de colegas de trabalho, os funcionários podem acessar e revisar facilmente todos os comentários nesse formulário.

O modelo também é muito abrangente. Como gerente, você pode basear seu feedback em diferentes critérios para fornecer uma compreensão abrangente de sua opinião sobre o trabalho de um funcionário.

Esse formulário pode ser salvo no Google Drive também!

🌟 Por que você vai adorar

Organize tarefas usando status personalizados, como A fazer e Concluído, para um melhor acompanhamento

Acesse estratégias por meio de diversas visualizações, como planos de comunicação e atualizações

Gerencie tarefas com recursos avançados, como marcação, controle de tempo e dependências

Ideal para: Organizações e equipes que buscam um modelo de revisão por pares que lhes permita armazenar e centralizar todas as revisões e feedbacks.

Dica profissional: Certifique-se de que as avaliações dos colegas sejam anônimas. O anonimato total garantirá que seus funcionários sejam abertos e honestos nas avaliações sem medo de represálias.

Isso também evitará que eles sejam excessivamente graciosos. Entretanto, é preciso sempre ser respeitoso e manter o profissionalismo para garantir que o processo de avaliação seja o mais objetivo possível.

9. Modelo ClickUp Start Stop Continue

*

Faça o download deste modelo

</div> </div>

9. Modelo ClickUp Start Stop Continue

Você pode realizar um milhão de revisões por pares, mas a melhoria real só ocorrerá se forem tomadas medidas. É nesse ponto que a ClickUp Iniciar Parar Continuar Modelo é necessário.

Projetado em um formato de quadro branco, este modelo de avaliação por pares apresenta visualmente o progresso de um funcionário. Ele é dividido em três categorias: iniciar, parar e continuar.

Assim, suponha que a tarefa de um funcionário seja melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Ele visualizará as atividades que precisa iniciar, parar e continuar contribuindo mais para a equipe e aprimorando suas habilidades. Isso ajuda a mantê-los no caminho certo com seu progresso e reforça o desenvolvimento constante.

🌟 Por que você vai adorar

Otimize os processos identificando as atividades que devem ser iniciadas, interrompidas e continuadas

Incentivar a tomada de decisões com foco em uma análise simples e estruturada

Adapte o modelo para usos versáteis, como melhorias na equipe e análises de clientes

Ideal para: Funcionários que procuram uma ferramenta visual para acompanhar e melhorar seu desempenho.

10. Modelo de relatório de desempenho do ClickUp

*

Faça o download desse modelo

</div> </div>

10. Modelo de relatório de desempenho do ClickUp

O relatório Modelo de relatório de desempenho do ClickUp simplifica o acompanhamento do desempenho de um funcionário em qualquer tarefa, fornecendo insights práticos em um piscar de olhos!

Esse modelo de avaliação por pares foi projetado para abordar KPIs específicos do projeto. Para uma avaliação holística, você pode classificar as habilidades, o conhecimento, o comportamento etc. de um funcionário. Com base nesses elementos, crie uma folha de feedback que destaque os problemas e defina metas para resolvê-los.

Também permite que você gere relatórios automatizados para alinhar com o progresso do funcionário.

🌟 Por que você vai adorar

Acompanhe o progresso do relatório com status personalizados projetados para marcos claros

Analise os resultados com campos personalizados para visualizar o desempenho do funcionário e da equipe

Utilize visualizações poderosas, como Gantt, List e Calendar, para gerar relatórios organizados

Ideal para: Líderes e gerentes de RH que procuram um formulário de avaliação de colegas que ajude a avaliar o desempenho e, ao mesmo tempo, incentive o aprimoramento.

Crie uma cultura de melhoria contínua em seu local de trabalho

Realizar avaliações de colegas não é uma tarefa fácil. Mas criar formulários eficazes de avaliação de colegas? Isso é muito mais difícil. Essa provavelmente será a parte mais difícil do trabalho, especialmente se você não tiver experiência anterior na criação de formulários e relatórios.

Com o conjunto abrangente de modelos de avaliação por pares pré-projetados e personalizáveis do ClickUp, agora você pode criar facilmente formulários de avaliação por pares eficientes e orientados para resultados para sua equipe - tudo em minutos!

Para obter mais detalhes, consulte o ClickUp ou registrar-se para obter um espaço de trabalho gratuito!