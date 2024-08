Tipos de reconhecimento de funcionários no trabalho (+ exemplos)

Todo mundo quer se sentir visto. Em um ambiente de trabalho frequentemente estressante e de ritmo acelerado, reconhecer os esforços dos funcionários pode ser vital para sua motivação contínua.

Seja você um gerente de RH ou um líder de negócios, o reconhecimento dos funcionários é um de seus ativos mais valiosos para ajudar sua força de trabalho a se sentir importante. Eles esperam que você reconheça o trabalho árduo e as contribuições deles, e eles também merecem isso.

Felizmente, não faltam opções para expressar sua gratidão.

Nesta postagem do blog, discutiremos os vários métodos de reconhecimento de funcionários por suas contribuições e descreveremos estratégias práticas para abordar o reconhecimento de funcionários da maneira mais impactante possível.

Também exploraremos como o ClickUp pode ser fundamental como uma ferramenta de reconhecimento software de envolvimento do funcionário .

Mas, primeiro, vamos começar com o básico.

O que é reconhecimento de funcionários?

O reconhecimento de funcionários refere-se ao reconhecimento e à valorização de um funcionário por seus esforços no trabalho. Ele pode assumir a forma de bônus em dinheiro, vales-presente, vantagens da empresa ou até mesmo mensagens de agradecimento aos funcionários como mensagens verbais, notas de agradecimento e elogios públicos.

Embora muitos tendam a associar o reconhecimento dos funcionários a figuras de autoridade, o reconhecimento entre colegas é igualmente importante. Esse método inclusivo garante que todos os funcionários se sintam valorizados, independentemente da hierarquia organizacional.

Por que o reconhecimento de funcionários é importante?

Vários estudos demonstraram que até mesmo um simples reconhecimento de um trabalho bem feito aumentou o moral e teve um impacto positivo no envolvimento dos funcionários.

O reconhecimento também ajuda a aumentar o sentimento de pertencimento à equipe e à empresa como um todo, motivando-os a permanecer. Um programa de reconhecimento de funcionários bem estruturado pode ajudá-lo a se destacar como um empregador de primeira linha, o que provavelmente atrairá os melhores talentos.

Tipos de reconhecimento de funcionários

Pessoas diferentes respondem a tipos diferentes de reconhecimento, portanto, o reconhecimento de sua empresa deve ser programas de prêmios para funcionários devem incluir várias maneiras de mostrar que sua contribuição é valorizada. Vamos falar sobre vários tipos de reconhecimento que podem ajudar a aumentar o moral e a produtividade da sua equipe.

1. Elogio verbal

Isso envolve dizer verbalmente a um funcionário que ele fez um bom trabalho ou anunciar sua realização em voz alta na frente de toda a equipe. É uma ótima maneira de aumentar o moral do funcionário rapidamente e é mais eficaz imediatamente após a realização.

Por exemplo, você poderia dizer: "Ótimo trabalho na apresentação de hoje! Seus insights foram muito precisos" Ou: "Quero reconhecer [nome do funcionário] por seu excelente trabalho no projeto recente. Eles realmente cumpriram o prometido!"

2. Elogio por escrito

Palavras escritas de agradecimento duram mais do que elogios verbais e podem ser mais valorizadas pelo funcionário. Ele pode até voltar ao elogio escrito mais tarde para se sentir melhor quando as coisas não estiverem indo bem no trabalho.

Portanto, escrever um e-mail pessoal ou até mesmo um bilhete escrito à mão pode ser muito útil. Por exemplo, você poderia dizer: "Obrigado pelo seu trabalho excepcional na proposta do cliente. Sua atenção aos detalhes foi impressionante"

Dica profissional: Destaque as contribuições de seus funcionários para um projeto bem-sucedido no boletim informativo interno da empresa.

3. Reconhecimento no dia a dia

Essa abordagem refere-se a uma cultura contínua de valorização das contribuições dos colegas de equipe.

Seja ajudando alguém em uma apresentação, respondendo a uma pergunta complicada de um cliente ou fazendo um esforço extra antes de um projeto exigente, esses esforços merecem ser vistos e valorizados. Como líder, você deve ser o modelo dessa cultura, apreciando cada ato que merece ser elogiado.

4. Reconhecimento informal

O reconhecimento informal refere-se a gestos espontâneos de reconhecimento e é visto como mais pessoal e autêntico.

Ele pode incluir um polegar para cima ou um sorriso de agradecimento, um rápido "obrigado" durante uma conversa no corredor ou até mesmo prêmios pontuais como cartões-presente - confira estes ideias de presentes corporativos para inspiração.

5. Reconhecimento privado

O reconhecimento privado geralmente inclui reuniões individuais com o funcionário para reconhecer o bom esforço que ele fez.

Essa abordagem é mais adequada para funcionários que se sentem tímidos em público e os ajuda a se sentirem mais valorizados quando você fala sobre suas realizações e abordagens específicas. Você pode ter uma reunião agendada ou chamar o funcionário rapidamente para apreciar o que ele fez.

6. Reconhecimento público

Reconheça publicamente a conquista do funcionário anunciando-a à equipe, seja pessoalmente, por e-mail ou por meio de uma ferramenta de comunicação da empresa. É uma ótima maneira de celebrar o funcionário e mostrar que seu bom trabalho não passou despercebido.

Por exemplo, você pode enviar um e-mail para toda a empresa reconhecendo a conquista do funcionário. Isso motivaria o restante da equipe a continuar se esforçando para alcançar suas realizações.

7. Reconhecimento entre pares

Esse tipo de reconhecimento vem de todos da equipe, independentemente da designação. Quando alguém elogia verbalmente um trabalho bem feito, isso cria uma atmosfera de boa vontade e apreciação mútua.

O reconhecimento entre colegas também é uma boa maneira de reconhecer atividades fora do trabalho, como substituir um funcionário que teve uma emergência ou ajudar alguém a superar um problema pessoal.

Para facilitar o reconhecimento mútuo entre os colegas, você pode criar um quadro de avisos com notas Post-it ou configurar um canal na intranet da empresa dedicado a mensagens. Dê exemplos de feedback de colegas para sua equipe seguir.

💡Dica profissional: Modelo de cartão de felicitações gratuito para impressão do ClickUp permite que você crie um "Mural de KUDOS" digital para sua equipe. É uma abordagem simples, personalizada e elegante para reconhecer realizações individuais, parabenizar equipes pelo sucesso de projetos ou até mesmo promover a colaboração entre departamentos.

8. Reconhecimento de líder para funcionário

**Reconhecer os esforços das equipes e dos líderes da linha de frente por meio do reconhecimento público é crucial para a construção de uma cultura de reconhecimento forte.

Isso ajuda cada colaborador a sentir que seus esforços são especiais e significativos. Pode ser um agradecimento pessoal ou uma comunicação em grupo em que todos são mencionados e apreciados pelo nome.

9. Reconhecimento de funcionário para líder

Essa é uma forma de reconhecimento de funcionário frequentemente subestimada, mas importante. **Os gerentes também merecem se sentir reconhecidos e essa é uma excelente maneira de indicar que o estilo gerencial da sua empresa está funcionando.

Os funcionários podem nomear seus gerentes para prêmios do tipo "Líder do Mês" ou apreciá-los pelo nome, da mesma forma que fariam com seus colegas. Eles podem compartilhar suas opiniões sobre ferramentas de feedback dos funcionários e escrever notas de agradecimento aos gerentes por seu apoio e orientação.

10. Reconhecimento de equipe ou projeto

Comemore o sucesso da equipe reconhecendo seu trabalho em um projeto específico ou suas realizações ao longo do trimestre ou do ano.

Você pode optar por reconhecer a melhor equipe em uma cerimônia de premiação anual ou elogiar publicamente os funcionários que ajudaram no sucesso de um projeto (como o lançamento de um produto ou um compromisso inesperado com a imprensa).

O reconhecimento deve ser algo que agrade a todos, como um prêmio em dinheiro ou um retiro para a equipe.

dica profissional: Use modelos de avaliação de desempenho para avaliar adequadamente sua equipe, de modo que nenhuma conquista, grande ou pequena, passe despercebida.

11. Reconhecimento estruturado

Esses são programas de reconhecimento formais e deliberados, provavelmente administrados pela empresa e seus gerentes. Em geral, os funcionários atribuem muito valor a esse reconhecimento formal, já que ele valida formalmente seu trabalho árduo.

Os exemplos incluem um prêmio de Funcionário do Mês/Ano, um sistema de bônus escalonado para funcionários que ultrapassam suas metas mensais ou oportunidades de promoção rápida após demonstrarem desempenho excepcional.

12. Reconhecimento não estruturado

Diferentemente do reconhecimento tradicional e programado, o reconhecimento não estruturado fornece feedback e apreciação imediatos, expressos por meio de elogios verbais ou escritos.

Como uma forma mais livre de reconhecimento, ele ajuda a criar uma cultura empresarial em que todos se valorizam mutuamente, independentemente do departamento ou da designação. É também uma ótima maneira de manter todos motivados e engajados.

Por exemplo, você pode agradecer verbalmente um membro da equipe logo após uma campanha de marketing bem-sucedida ou oferecer um bônus surpresa a toda a equipe por ter ultrapassado as metas de vendas trimestrais.

13. Reconhecimento de marcos

O reconhecimento de funcionários com base em marcos é uma estratégia que reconhece e recompensa os funcionários por atingirem metas ou conquistas específicas e predefinidas em suas funções.

Pode envolver a comemoração de marcos importantes na carreira, como completar 10 anos no local de trabalho. O reconhecimento baseado em marcos tende a ser formal, complementado com recompensas monetárias estruturadas, prêmios dados publicamente ou até mesmo um evento especial para homenagear os funcionários.

dica profissional: Acompanhe o progresso de sua equipe nos principais estágios com Marcos do ClickUp . Transforme tarefas em marcos e facilite a identificação e o reconhecimento das realizações.

Agora, vamos ver como implementar programas de reconhecimento eficazes usando esses insights para inspirar sua equipe e aumentar a produtividade.

Implementação do reconhecimento no local de trabalho

Um programa de reconhecimento de funcionários precisa ser fácil de entender e estar alinhado com o que a força de trabalho espera em relação ao reconhecimento - e você, como líder, precisa abrir o caminho.

Aqui estão seis práticas recomendadas de primeira linha, cuidadosamente selecionadas para você.

1. Dê o exemplo

Quando você está no alto escalão da organização, deve demonstrar o tipo de ética de trabalho que deseja ver em sua equipe e o que é digno de reconhecimento. Você deve definir os padrões de comportamento corretos para que eles se espelhem - e não deve encarar essa responsabilidade com leviandade.

Tradicionalmente, as equipes do ClickUp comemoram a conquista de suas metas grandes, ousadas e audaciosas (BHAGs) com os dias WellUp! Esses são dias que a equipe do ClickUp pode tirar (fora do PTO regular) para fazer o que quiser - descansar, recarregar e rejuvenescer.

Você poderia começar suas reuniões diárias destacando as realizações e os esforços de pelo menos um membro da equipe. Compartilhe apenas alguns exemplos do impacto positivo deles - por exemplo, como eles foram engenhosos ao ajudar um cliente a atingir uma meta crítica - e incentive os outros a fazerem o mesmo. Quanto mais você reconhecer o trabalho árduo de forma aberta e consistente, mais a sua equipe também o fará entre si.

2. Comunique-se de forma eficaz

Deseja manter o reconhecimento visível e em primeiro plano para todos? Implemente a pilha de tecnologia certa para isso.

Embora plataformas de comunicação como Zoom ou Slack ajudem nessa tarefa até certo ponto, elas geralmente precisam de recursos mais dedicados para acompanhar e destacar sistematicamente as conquistas individuais e da equipe.

Um software de produtividade completo, como o ClickUp, pode ser o software de reconhecimento de funcionários ideal. Ele oferece funções que auxiliam o processo completo de feedback e ajudam a melhorar o desempenho dos funcionários ao longo do tempo!

O ClickUp é um Aplicativo de gerenciamento de equipes amigável para RH que se destaca por suas amplas opções para gerenciar o envolvimento e o reconhecimento dos funcionários.

Com sua função Goals (Metas), o ClickUp ajuda você a começar no caminho certo, permitindo que você defina objetivos quantificáveis e indicadores-chave de desempenho (KPIs) para cada funcionário. O monitoramento automático do progresso e os scorecards semanais da equipe permitem que você defina e comemorar as vitórias específicas da sua equipe .

Simplifique o gerenciamento de pessoas com o ClickUp Human Resources

Por exemplo, o Metas do ClickUp permite criar pastas para acompanhar ciclos de sprint, OKRs, scorecards semanais de funcionários e metas essenciais da equipe.

Você também pode usar Documentos do ClickUp para construir um hub central para as informações dos funcionários, incluindo a comunicação confidencial entre gerentes e subordinados diretos. Esse nível de transparência garante que você sempre tenha os dados necessários para reconhecer os funcionários por seu trabalho árduo.

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp Dashboard

Outra maneira de incentivar a participação e a comemoração das contribuições individuais em qualquer lugar é com o Visualização de bate-papo do ClickUp . Esse recurso de mensagens no aplicativo pode centralizar os tópicos de conversa da sua equipe e categorizá-los com base em tarefas, tópicos ou grupos.

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o ClickUp Chat e compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço

Usando @menções e a função Atribuição de comentários do ClickUp no ClickUp, você pode fazer elogios imediatos e específicos ao trabalho de um colega. Esse reconhecimento oportuno pode aumentar significativamente o moral e a motivação. Além disso, você pode usar reações, emojis ou GIFs para dar um toque pessoal à sua apreciação.

Comemore cada vitória imediatamente com mensagens virtuais via ClickUp Chat view

💡Dica Profissional: Você também pode usar exemplos de feedback de funcionários para melhorar suas avaliações de desempenho. Dessa forma, os funcionários se sentem vistos e cuidados em um ambiente de trabalho positivo.

3. Capacite sua equipe

O reconhecimento ajuda a criar um ambiente de trabalho positivo e motivador, incentivando os funcionários a buscarem a excelência. Há algumas maneiras de apoiar a sua equipe.

Por exemplo, você pode introduzir um sistema de "Token de Reconhecimento" em que os funcionários ganham tokens por desempenho excepcional, trabalho em equipe e ideias inovadoras

Esses tokens podem ser trocados por prêmios como presentes de agradecimento aos funcionários , folga extra ou oportunidades de desenvolvimento profissional.

Ou, se um membro da equipe demonstrar interesse em gerenciamento de projetos, atribua a ele um pequeno projeto para liderar - por exemplo, organizar um passeio de meio dia para a equipe.

Forneça orientação, mas deixe que eles tomem decisões e aprendam com a própria experiência. Dê apoio, mas compartilhe seu apreço sempre que possível.

4. Alinhe o reconhecimento com os valores da empresa

Independentemente de seu programa de reconhecimento de funcionários ser estruturado ou não, certifique-se de que os comportamentos e as ações que você recompensa apoiam a missão e as metas da organização.

Por exemplo, crie um programa de prêmios "Valores em Ação " em que os funcionários possam indicar colegas que tenham demonstrado os valores essenciais da empresa em seu trabalho.

A cada trimestre, escolha e comemore os vencedores em uma cerimônia especial, com suas histórias compartilhadas por toda a empresa. Isso torna o processo de reconhecimento mais significativo e incentiva todos a fazer melhor.

5. Investir no desenvolvimento dos funcionários

No final das contas, você quer que todos os funcionários que gerencia não apenas deem o melhor de si todos os dias, mas também se capacitem para se preparar para funções maiores no futuro. Facilite o reconhecimento de todos os membros da sua equipe.

Inicie programas que estimulem o aprendizado e o desenvolvimento por meio de cursos on-line, seminários ou até mesmo atividades de orientação em que você combine funcionários amadores com líderes experientes.

Por exemplo, se a sua equipe precisar aprimorar suas habilidades de negociação de vendas, organize um curso de treinamento certificado, como os oferecidos pela American Management Association (AMA) ou pelo Karrass Negotiation Institute.

Isso permite que cada membro da equipe libere seu potencial exclusivo e faça contribuições mais valiosas. Além disso, mostra que você está comprometido em ajudá-los a alcançar seus objetivos, o que aumenta o moral deles.

6. Cuide de seus funcionários

Embora a busca por realizações seja boa, como líder, você precisa priorizar o bem-estar da sua equipe. Agende reuniões de bem-estar com eles para garantir que não estejam trabalhando demais ou se esgotando em busca de reconhecimento.

Permita que eles ajustem seus horários para acomodar compromissos pessoais ou implemente uma política de trabalho remoto quando for viável. Lembre-se: é essencial que todos se sintam valorizados e apoiados, independentemente de seus pontos fortes ou limitações. Lembre aos funcionários que você se importa.

Reconhecimento dos funcionários: Uma área vital para se concentrar no trabalho

Você não precisa esperar até que alguém esteja na sua empresa há cinco anos para dar um tapinha nas costas. Você pode reconhecer seus funcionários por seu trabalho árduo todos os dias. Tudo o que você precisa fazer é estar atento às necessidades deles e reservar um tempo para reconhecê-los autenticamente.

Outro aspecto a ser lembrado é que o reconhecimento dos funcionários não é uma solução única. Você deve criar uma força de trabalho que se sinta valorizada, apoiada e reconhecida.

A boa notícia é que o ClickUp é sua solução completa para gerenciar todas as iniciativas de reconhecimento de funcionários. Desde a definição de metas claras até o acompanhamento do envolvimento, passando por check-ins e avaliações de desempenho em 360 graus, nossa plataforma pode fazer tudo isso. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo e veja a diferença que você pode fazer no local de trabalho.

Perguntas frequentes (FAQs)

1. Qual é a maneira mais impactante de reconhecer seus funcionários?

Torne o reconhecimento dos funcionários pessoal. Dirija-se aos seus funcionários pelo nome quando reconhecer suas realizações e seja específico ao explicar por que o esforço deles merece ser apreciado. Você também deve adaptar o reconhecimento ao que eles preferem. Enquanto alguns podem gostar de um elogio público, outros podem gostar de um elogio em particular, e outros ainda podem valorizar um benefício como uma folga remunerada ou um cartão-presente.

2. O que é um exemplo de reconhecimento?

Um exemplo de reconhecimento é chamar publicamente o funcionário pelo nome e compartilhar sua conquista com o restante da equipe. Outro exemplo é enviar uma nota de agradecimento e um buquê para a mesa do funcionário após uma apresentação ou reunião bem-sucedida.

3. Como você reconhece os funcionários de forma criativa?

Embora as abordagens convencionais, como prêmios ou bônus em dinheiro, sejam ótimas opções, é uma excelente ideia realizar reuniões semanais de agradecimento em que os colegas e gerentes elogiem os funcionários que os impactaram, dar um bônus no meio do ano ou fazer uma festa surpresa no escritório.

4. Que tipo de reconhecimento é mais motivador?

O reconhecimento dos funcionários é mais motivador quando é autêntico, oportuno e personalizado. Como líder, faça-o o mais detalhado possível para que o funcionário saiba o que fez bem (e o que deve continuar fazendo). Realize pesquisas para entender que tipos de reconhecimento de funcionários sua equipe considera mais motivadores, como público versus privado, monetário versus não monetário, etc.