Como reter os funcionários mais talentosos: Técnicas para equipes de RH

Hoje, quando mais de um trimestre dos funcionários globais querem deixar seus empregos atuais, a retenção de funcionários é mais importante do que nunca. Os empregadores que não estiverem priorizando a retenção de talentos terão dificuldades.

A retenção bem-sucedida de talentos não se trata mais apenas de salários. Ela exige que as organizações ofereçam aos funcionários uma excelente cultura empresarial, atendam às suas necessidades emocionais e ofereçam apoio para que alcancem seus objetivos de carreira.

Use este guia avançado de gerenciamento de recursos humanos para entender como reter os melhores talentos da atualidade.

A retenção de funcionários depende de seus métodos de recrutamento e gerenciamento de talentos

A integração e o treinamento abrangentes podem ajudar a melhorar as taxas de retenção de funcionários

Há oito estratégias para reter os funcionários mais talentosos:

Motivar, reconhecer e recompensar os funcionários Oferecer oportunidades de desenvolvimento de carreira Enfatizar os arranjos de trabalho flexíveis Criar uma cultura inclusiva, de apoio e respeito no trabalho Melhorar com feedback Demonstre empatia Combater os motivos da rotatividade Utilize a tecnologia e a IA para melhorar e acelerar os processos



O que é retenção de funcionários?

Em termos simples, a retenção de funcionários é a capacidade de sua organização de manter seus funcionários. Isso requer o uso de estratégias de retenção para manter funcionários talentosos e produtivos dentro da organização. O foco está na construção de uma cultura de trabalho positiva para reduzir a rotatividade de funcionários. Entretanto, a retenção de funcionários não pode ser vista de forma isolada. A forma como você retém talentos depende de:

Sua estratégia de recrutamento

Da maneira como você conduz o gerenciamento de talentos e a satisfação dos funcionários

Vamos entender como o aprimoramento de uma área tem um efeito de gotejamento sobre as outras.

1. Comece com sua estratégia de recrutamento

O gerenciamento de talentos começa muito antes de um funcionário ingressar na empresa; ele começa com sua estratégia de recrutamento:

Os candidatos em potencial consideram o processo de inscrição rápido, fácil e contínuo?

Os candidatos consideram seu processo de triagem justo, respeitoso e objetivo?

Você está entrevistando os candidatos de forma holística, incluindo habilidades básicas e básicas?

Seu processo de triagem coloca os interesses do candidato em primeiro plano?

Só é possível atrair talentos de qualidade conquistando a confiança do candidato desde o primeiro dia e usando sua estratégia de recrutamento para mostrar a ele que você se importa.

Dica profissional: Use As ferramentas de IA do ClickUp Brain para escrever descrições de cargos, gerar perguntas adequadas para entrevistas, resumir anotações de entrevistas e criar um banco de e-mails para todas as etapas do ciclo de recrutamento

2. Promova a boa vontade com seus esforços de gerenciamento de talentos

Depois que o funcionário entra em sua organização, é hora de se concentrar nas iniciativas de gerenciamento de talentos - um dos requisitos mais básicos para a retenção de funcionários.

Organizações em que os funcionários estão muito satisfeitos com seus gerentes relatório :

Redução de 72% no atrito

Aumento de 3,2x na motivação dos funcionários

_Aumento de 13,9 vezes na satisfação no trabalho

Trabalhar em sua estratégia de gerenciamento de talentos é um grande sinal de aprovação por parte dos funcionários. Mas o que queremos dizer com gerenciamento de talentos?

O gerenciamento de talentos é o processo estratégico de recrutamento, desenvolvimento, retenção e otimização de talentos em uma organização para atender aos seus objetivos comerciais atuais e futuros. Inclui atividades importantes, como recrutamento, treinamento e desenvolvimento, integração, planejamento de sucessão, gerenciamento de desempenho e assim por diante.

O impacto do recrutamento eficaz na retenção dos melhores talentos

Vamos ver como o gerenciamento de talentos está ligado ao recrutamento de funcionários da maneira correta. O cenário do emprego não é fácil para os empregadores, considerando que o custo médio por contratação chega a milhares de dólares. Uma experiência ruim com a organização, em qualquer etapa, pode fazer com que os talentos de alto desempenho sejam descartados, desperdiçando todo o esforço de contratação.

Para evitar esse dispendioso passo em falso, é essencial repensar sua estratégia de recrutamento, aprimorar as habilidades de seus funcionários e identificar os candidatos que permanecerão no curso.

Aqui estão algumas dicas:

Descrição do cargo: Avalie as habilidades necessárias para o cargo e reescreva a descrição do cargo para definir a expectativa certa

Avalie as habilidades necessárias para o cargo e reescreva a descrição do cargo para definir a expectativa certa Adequação à cultura : Avalie os aspectos culturais da organização e avalie a adequação do candidato para ver se eles compartilham os mesmos valores, crenças e objetivos centrais

: Avalie os aspectos culturais da organização e avalie a adequação do candidato para ver se eles compartilham os mesmos valores, crenças e objetivos centrais Habilidades completas: Procure candidatos com pelo menos 70 a 80% das habilidades essenciais exigidas para uma função específica. Além disso, procure interesses fora do trabalho, como voluntariado, prática de esportes em equipe, etc.

Procure candidatos com pelo menos 70 a 80% das habilidades essenciais exigidas para uma função específica. Além disso, procure interesses fora do trabalho, como voluntariado, prática de esportes em equipe, etc. Teste : Promova microestágios em que os candidatos possam avaliar sua adequação à organização

: Promova microestágios em que os candidatos possam avaliar sua adequação à organização Pool de talentos: Amplie sua pesquisa e explore bases de funcionários ocultas, incluindo aposentados e mães recentes que desejam voltar ao mercado de trabalho.

Amplie sua pesquisa e explore bases de funcionários ocultas, incluindo aposentados e mães recentes que desejam voltar ao mercado de trabalho. Interesse: Avalie o grau de interesse do candidato em ingressar na sua empresa. Os candidatos interessados normalmente pesquisam a marca, fazem perguntas e demonstram entusiasmo.

Como a integração e o treinamento melhoram a retenção de funcionários

A maioria dos empregadores percebe uma melhora na retenção com um processo de integração robusto e estruturado.

A integração adequada aumenta a retenção, melhora a produtividade dos funcionários e promove o engajamento. Os funcionários que têm um maior senso de pertencimento à equipe tornam-se ativos vitais para a empresa.

Veja por que a integração e o treinamento são fundamentais para seus esforços de retenção de funcionários:

Deixa os funcionários mais felizes e bem informados

_Quase um terço dos novos contratados deixará a empresa nos primeiros 90 dias devido a uma experiência de integração ruim

Isso pode ser neutralizado com o treinamento de integração, que inclui a apresentação dos valores, da cultura, das políticas, das instalações e das pessoas da empresa aos novos contratados.

Ajuda os funcionários a entender as expectativas organizacionais

Um programa de treinamento e integração incentiva os funcionários a participar de atividades importantes e a entender melhor suas funções, responsabilidades e expectativas do empregador. Eles podem acessar material de treinamento relevante, como guias, artigos de instruções, vídeos da empresa, perguntas frequentes etc., e ter sucesso em sua nova função.

Aumenta o moral dos funcionários e a satisfação no trabalho

A produtividade e o moral dos funcionários aumentam rapidamente à medida que eles continuam a ser treinados em tendências emergentes, conjuntos de habilidades e processos da empresa. O treinamento dos funcionários durante a integração permite que eles melhorem seu desempenho e atinjam ou excedam as metas da organização no início do ciclo de vida do funcionário.

Permite que os funcionários sejam bem integrados à equipe

Os funcionários que se adaptam ao cargo e se integram à equipe desde o primeiro dia podem trabalhar com mais confiança e clareza. Além disso, a integração permite que os funcionários tenham espaço para fazer perguntas, aprender a desempenhar suas funções e esclarecer mal-entendidos ao longo do caminho. Por outro lado, a organização aproveita o material de treinamento para comunicar suas expectativas em relação ao funcionário e começar com o pé direito.

Promove uma experiência de aprendizagem interativa para os funcionários

Complementar a integração com treinamento no trabalho, como webinars, workshops etc., melhora a eficácia dos funcionários devido à experiência de aprendizado interativo e colaborativo. Os funcionários passam o tempo adquirindo novas habilidades e se conectando com a equipe em um nível mais profundo.

Portanto, a verdadeira questão é: como criar um processo de treinamento de integração perfeito para seus novos contratados?

Esse processo duplo requer:

Uma avaliação completa dos pontos fortes, fatores de risco e motivações de seus funcionários para que você possa criar oportunidades de treinamento personalizadas

dos pontos fortes, fatores de risco e motivações de seus funcionários para que você possa criar oportunidades de treinamento personalizadas Um foco maior em melhorar a experiência de integração para seus funcionários remotos, que provavelmente se sentirão mais mal treinados do que os funcionários locais

para seus funcionários remotos, que provavelmente se sentirão mais mal treinados do que os funcionários locais Simplificação do processo de candidatura com fluxos de trabalho e processos bem pensados

Maior ênfase no desenvolvimento do funcionário , treinamento e crescimento

, treinamento e crescimento Melhoria da orientação e do suporte para os novos contratados por meio de um sistema de amigos, bases de conhecimento, vídeos, tutoriais, documentos, programas de orientação individualizados, etc.

para os novos contratados por meio de um sistema de amigos, bases de conhecimento, vídeos, tutoriais, documentos, programas de orientação individualizados, etc. Realização de check-ins regulares com o novo contratado e reintegração do funcionário, se necessário

regulares com o novo contratado e reintegração do funcionário, se necessário Organização atividades de envolvimento dos funcionários para quebrar o gelo e envolver a equipe:

22% dos funcionários acham que o envolvimento da equipe melhorará a experiência de integração via paychex Mas o problema é o trabalho de configurar uma estratégia de integração. Sem as ferramentas certas, isso pode se tornar muito tedioso.

How to Retain Top-Talent Employees: 8 Estratégias

A perda de bons funcionários prejudica o desempenho organizacional e afeta diretamente seus resultados financeiros. No entanto, entrar em modo de ação e tomar medidas corretivas logo no início pode amortecer grande parte dos danos. Depois de pesquisar várias abordagens para entender como reter os funcionários mais talentosos, compilamos esta lista de ideias para você.

Aqui estão algumas estratégias testadas e comprovadas para atrair e reter os melhores talentos.

1. Motivar e incentivar os funcionários

O ambiente de sua empresa desempenha um papel importante na retenção dos melhores talentos e na redução da rotatividade de funcionários. Seus funcionários devem sentir que a organização apoia ativamente suas aspirações e está tomando medidas para ajudá-los a avançar em suas carreiras. **Recompensar os funcionários por um trabalho bem feito é o maior motivador e os capacita a dar o melhor de si.

Além disso, os candidatos de hoje querem o pacote completo em um emprego - benefícios personalizados, bem-estar emocional e uma carreira significativa. Eles querem oportunidades de desenvolvimento profissional sem perder de vista suas metas pessoais.

A melhor maneira de motivar e capacitar as equipes é fornecendo a elas metas, objetivos e recursos claros para ajudá-las a chegar lá.

O ClickUp oferece a você uma maneira estruturada de definir metas, avaliar sua realização e identificar os melhores desempenhos

Metas do ClickUp

.

Organize metas em pastas fáceis de usar com o ClickUp Goals

Com as metas claramente identificadas e vinculadas às suas tarefas diárias, os funcionários entenderão melhor como elas afetam o crescimento da empresa e o seu próprio crescimento.

Você não precisa se preocupar se sua equipe está atingindo os objetivos, pois tem visibilidade instantânea de quem está trabalhando em quê.

Entretanto, apenas definir metas não é suficiente. Os gerentes devem conceituar maneiras exclusivas de incentivar os novos funcionários e construir conexões significativas no próprio primeiro ano.

E você não precisa conduzir grandes

programas de recompensa para funcionários

comece pequeno.

Por exemplo, você poderia:

Mencione os membros da equipe com a @tag e reconheça os esforços deles para aumentar a confiança

Reconhecer e recompensar os funcionários com melhor desempenho é uma das melhores maneiras de manter os funcionários e melhorar seu moral.

2. Promova oportunidades de desenvolvimento de carreira

Seus funcionários talentosos devem ser capazes de enxergar seus trabalhos a partir de uma lente mais voltada para um propósito. Faça as seguintes perguntas:

Eles sentem um senso de conexão com a organização?

Qual é o propósito de seu trabalho?

Que tipo de influência está afetando a decisão de carreira deles?

A ideia é permitir que os funcionários exponham suas preocupações profissionais e pessoais e subam a escada corporativa com confiança.

Ter um caminho claro de ação para o avanço e a promoção do funcionário ajuda muito. Alavancagem

modelos de avaliação de desempenho

para avaliar a situação de seus funcionários e criar um plano de desenvolvimento de carreira a partir daí.

Os gerentes devem criar um roteiro de carreira com a contribuição de seus funcionários. Para isso, use

Quadros brancos ClickUp

para fazer um brainstorming em conjunto e mapear ideias para o crescimento na carreira.

Idealize, crie e colabore com os membros da equipe usando os quadros brancos do ClickUp

Suas taxas de retenção dispararão se seus funcionários perceberem que a organização está investindo no avanço de suas carreiras.

3. Adote opções de trabalho flexíveis e concentre-se no gerenciamento do estresse

Manter seu

funcionários remotos produtivos e engajados

é difícil, mas não impossível, com as estratégias certas em sua manga:

Trabalho flexível : Comece oferecendo opções de trabalho flexíveis - o pedido número um dos funcionários atualmente. Além disso, não microgerencie o trabalho; em vez disso, promova a responsabilidade e confie na sua equipe para fazer o melhor possível

: Comece oferecendo opções de trabalho flexíveis - o pedido número um dos funcionários atualmente. Além disso, não microgerencie o trabalho; em vez disso, promova a responsabilidade e confie na sua equipe para fazer o melhor possível Pacotes de remuneração adequados : O maior motivador para qualquer funcionário é uma remuneração justa. Ao pesquisar salários competitivos, inclua outros benefícios, como mensalidades gratuitas para a família, serviços de creche, programas de apoio ao cuidador, seguro de saúde para os pais, etc., e garanta que suas escalas de pagamento estejam dentro da faixa de mercado

: O maior motivador para qualquer funcionário é uma remuneração justa. Ao pesquisar salários competitivos, inclua outros benefícios, como mensalidades gratuitas para a família, serviços de creche, programas de apoio ao cuidador, seguro de saúde para os pais, etc., e garanta que suas escalas de pagamento estejam dentro da faixa de mercado Gerenciamento de estresse: Promova atividades e iniciativas que permitam que os funcionários se descontraiam e promovam seu bem-estar; faça sua pesquisa sobre o melhores ferramentas de gerenciamento de projetos e escolha uma plataforma que melhor se alinhe às necessidades de seus funcionários. Eles podem, então, deixar o trabalho pesado para a ferramenta e usar o tempo economizado para trabalhar em projetos de paixão ou aprimorar suas habilidades

4. Crie uma cultura organizacional positiva

Um ambiente de trabalho positivo é fundamental para reter talentos de alto nível. E o início de uma cultura centrada no funcionário começa com:

Um local de trabalho inclusivo : Torne a experiência de seus funcionários inclusiva e acolhedora. eles devem se sentir respeitados e ter um crescente senso de pertencimento aos valores da organização; você também deve fazer com que eles sintam que a perspectiva deles é importante e que a empresa apoia seu bem-estar físico e mental de todo o coração

: Torne a experiência de seus funcionários inclusiva e acolhedora. eles devem se sentir respeitados e ter um crescente senso de pertencimento aos valores da organização; você também deve fazer com que eles sintam que a perspectiva deles é importante e que a empresa apoia seu bem-estar físico e mental de todo o coração Escuta ativa : Em discussões, ouça ativamente o ponto de vista de um funcionário, repita o que está sendo dito e use uma linguagem corporal positiva para demonstrar atenção e interesse

: Em discussões, ouça ativamente o ponto de vista de um funcionário, repita o que está sendo dito e use uma linguagem corporal positiva para demonstrar atenção e interesse Liderança forte : Crie um estilo de liderança orientado pela empatia com gerentes dispostos a se olhar no espelho e fazer mudanças na organização conforme necessário. Como se costuma dizer, os funcionários não deixam as empresas; eles deixam gerentes ruins ou uma cultura de trabalho tóxica

: Crie um estilo de liderança orientado pela empatia com gerentes dispostos a se olhar no espelho e fazer mudanças na organização conforme necessário. Como se costuma dizer, os funcionários não deixam as empresas; eles deixam gerentes ruins ou uma cultura de trabalho tóxica Cultura de apoio : Crie oportunidades de aprendizado no trabalho para que os funcionários avancem em suas carreiras e ofereça apoio se eles parecerem estar com dificuldades. Isso pode incluir sessões de terapia, conversas individuais com a liderança, uma política de portas abertas e assim por diante. Além disso, escolha a opinião de seus funcionários:

Habilidades que eles querem desenvolver Áreas com as quais estão tendo dificuldades Partes do trabalho que eles consideram mais gratificantes Metas de curto e longo prazo

: Crie oportunidades de aprendizado no trabalho para que os funcionários avancem em suas carreiras e ofereça apoio se eles parecerem estar com dificuldades. Isso pode incluir sessões de terapia, conversas individuais com a liderança, uma política de portas abertas e assim por diante. Além disso, escolha a opinião de seus funcionários: Entrevistas de saída: Entenda por que seus funcionários saíram e o que você poderia ter feito melhor - as entrevistas de desligamento são a porta de entrada para esses insights

5. Tome decisões com base no feedback dos talentos

Entenda como estão se saindo suas iniciativas atuais de gerenciamento de talentos. Entreviste os funcionários para saber a causa principal de sua infelicidade e também o que a organização está fazendo certo. Aproveite os insights obtidos para criar um plano de ação direcionado e construir um local de trabalho mais atraente.

Observe o feedback dos funcionários para saber como está o desempenho do seu programa de gerenciamento de talentos

6. Demonstre empatia

Oferecer um salário competitivo é um bom ponto de partida, mas os grandes empregadores sabem o valor de demonstrar empatia. Para eles, as necessidades dos funcionários são prioritárias e eles não medem esforços para criar uma cultura de trabalho que coloque o funcionário em primeiro lugar. Isso pode incluir a oferta de vantagens, como horários flexíveis e licença médica remunerada, e a promoção de políticas de comunicação imediata, maior autonomia e muito mais.

7. Não faça vista grossa para sua taxa de rotatividade

Enquanto estiver trabalhando para reter os melhores talentos, é fundamental ficar de olho na sua taxa de atrito. Três fatores principais contribuem para uma alta taxa de rotatividade: remuneração ruim, baixo foco na gestão de pessoas e falta de respeito. As organizações devem se concentrar no bem-estar dos funcionários e criar relações mais profundas para melhorar a taxa de atrito. O Gartner nos diz que uma proposta de valor centrada no funcionário tem cinco elementos:

Os líderes devem agir de acordo com o que dizem e demonstrar preocupação genuína com o bem-estar dos funcionários por meio de *[_Gartner](https://www.gartner.com/en/supply-chain/insights/power-of-the-profession-blog/focusing-on-talent-retention-to-grow-your-organization)*

8. Use a automação na integração de funcionários

A boa integração de novos contratados é fundamental para melhorar a experiência do funcionário. Seus funcionários devem estar preparados para saber o que esperar da empresa antes do primeiro dia.

É nesse ponto que

Plataforma de gerenciamento de RH tudo-em-um do ClickUp

ajuda os gerentes a economizar tempo e permite que os funcionários tenham uma noção melhor da organização:

Gerencie a equipe dos seus sonhos com o software de RH do ClickUp

No estágio de recrutamento, os gerentes podem configurar um sistema organizado para armazenar dados confidenciais de candidatos, rastrear inscrições e promover a divulgação. Do lado do funcionário, você deve garantir que a experiência de contratação não exija muito esforço.

O software de RH do ClickUp simplifica as tarefas de integração e ajuda a mover os candidatos pelo pipeline de recrutamento rapidamente.

Um processo sistemático de integração automatizado pelo ClickUp também permite que os gerentes rastreiem a experiência do funcionário, o envolvimento, o desempenho e o desenvolvimento - tudo com exibições personalizáveis na ponta dos dedos. Os funcionários podem acessar um hub central para informações relacionadas à empresa, incluindo políticas de confidencialidade e instruções de alto nível.

Isso não é tudo. Um software de RH robusto oferece

Modelos de RH

que eliminam mais trabalho para gerentes e novos contratados. Esses documentos pré-formatados definem o tom do que o gerente de contratação espera do novo contratado, ao passo que este último não precisa perder tempo preenchendo uma infinidade de documentos administrativos.

Invista na experiência do primeiro ano para fazer com que seus funcionários se sintam valorizados e ouvidos pela organização - um trampolim para a fidelização de longo prazo.

Mantenha o talento de alta qualidade no centro de sua estratégia de retenção, sempre

Este guia ressalta a importância de saber como reter os funcionários mais talentosos. Os benefícios podem ser sentidos em sua estratégia de retenção de funcionários e no índice de felicidade dos funcionários (se sua organização tiver uma versão documentada).

Funcionários talentosos que podem ser autênticos são mais felizes, mais motivados e menos propensos a pedir demissão.

Do lado do empregador, você consegue consolidar uma impressão positiva no setor como uma marca centrada no funcionário - uma marca que valoriza seus funcionários e faz tudo o que está ao seu alcance para que eles tenham sucesso.

Além de estabelecer uma cultura positiva e um ambiente de trabalho equilibrado, você deve equipar seus funcionários com as ferramentas mais recentes para aliviar a carga de trabalho e o estresse - parece um trabalho para uma ferramenta multifuncional como o ClickUp.

Se você deseja valorizar os funcionários, manter o bem-estar pessoal deles em mente ou ajudá-los a planejar a carreira com mais confiança, uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa como o ClickUp brilha em todas as áreas. Registre-se e veja por si mesmo!

Perguntas frequentes (FAQ)

**1. Como você atrai e retém os melhores talentos?

Use estas dicas para atrair e reter os melhores talentos em sua organização:

Ofereça remuneração e benefícios competitivos, analisando regularmente os padrões atuais do setor

Ofereça vantagens adicionais, como seguro-saúde, serviços de creche, acordos de trabalho flexíveis, etc.

Crie uma cultura de trabalho positiva que priorize as necessidades dos funcionários tanto quanto as dos clientes

Promova iniciativas para ajudar os funcionários a desabafar, como a oferta de associação a academias de ginástica, aulas de ioga ou meditação, levar a equipe para um retiro fora do local de trabalho e assim por diante

Preparar treinamento personalizado e oportunidades de aprendizado para os funcionários, a fim de ajudá-los a crescer em suas carreiras

Aprimorar as práticas atuais de liderança, treinando os gerentes para que se comuniquem com os funcionários de forma honesta, se envolvam na resolução produtiva de conflitos, etc.

**2. Como você motiva e retém os melhores talentos?

Aqui estão algumas estratégias sobre como motivar e reter os melhores talentos em sua empresa:

Ofereça mensagens e recompense-os publicamente por um trabalho bem feito

Crie um programa de reconhecimento formal para valorizar os melhores funcionários

Promover mais iniciativas que estabeleçam a base para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Instilar no funcionário um senso de propósito e pertencimento

**3. O que significa reter os melhores talentos?

A retenção dos melhores talentos refere-se às principais estratégias e práticas que as organizações utilizam para evitar que seus funcionários mais valiosos e de alto desempenho deixem a empresa.

Isso envolve a criação de um ambiente em que os funcionários estejam engajados, satisfeitos e motivados a permanecer na empresa a longo prazo.

O sucesso de qualquer organização depende de saber como reter os funcionários mais talentosos, pois eles trazem habilidades, conhecimento e experiência significativos para a empresa. A perda desses funcionários pode ter um impacto negativo sobre o recrutamento, o treinamento e a produtividade.