As 10 principais alternativas e concorrentes do RingCentral para 2025

Quer esteja administrando uma startup, uma empresa de pequeno ou médio porte ou uma corporação multinacional, você precisa de um sistema telefônico em nuvem para a comunicação empresarial.

O RingCentral é um dos sistemas telefônicos empresariais mais usados. Ele oferece recursos como soluções de contact center omnichannel, um assistente pessoal de IA para mensagens e anotações da equipe e um sistema telefônico VoIP integrado.

No entanto, devido a desafios como taxas de conformidade, cobrança excessiva em recursos avançados, limites de tempo em chamadas ativas e problemas de suporte, o pessoal de VoIP resistente à batalha procura concorrentes do RingCentral para preencher essas deficiências.

Ao longo deste artigo, abordamos as melhores alternativas do RingCentral e seus prós e contras - para ajudá-lo a fazer a escolha certa.

⏰Resumo de 60 segundos

Dialpad: Melhor para fluxos de trabalho de comunicação baseados em IA OpenPhone: Melhor para startups e pequenas empresas Nextiva: melhor para equipes híbridas e remotas Zoom Phone: Melhor para equipes no ecossistema Zoom 8×8: melhor para chamadas internacionais ilimitadas Ooma Office: Melhor para equipes com um orçamento reduzido Vonage: Melhor para fluxos de trabalho personalizados Grasshopper: Melhor para solopreneurs Ringover: Melhor para análise avançada de clientes Phonexa: Melhor para rastreamento de chamadas multicanal

O que você deve procurar nas alternativas ao RingCentral?

Existe uma alternativa ideal para o sistema telefônico em nuvem para suas necessidades?

O principal objetivo dos sistemas VoIP é fazer chamadas telefônicas pela Internet. Mas a ferramenta certa para sua empresa também deve ter os seguintes recursos:

Flexibilidade baseada na nuvem: Escolha uma plataforma de comunicação baseada na nuvem que sua equipe possa acessar de qualquer lugar, permitindo o trabalho remoto sem sacrificar a eficiência

Escolha uma plataforma de comunicação baseada na nuvem que sua equipe possa acessar de qualquer lugar, permitindo o trabalho remoto sem sacrificar a eficiência Qualidade de chamada premium: Encontre uma ferramenta que ofereça áudio nítido e o mínimo de quedas de chamadas

Encontre uma ferramenta que ofereça áudio nítido e o mínimo de quedas de chamadas Insights detalhados e acionáveis: Escolha uma alternativa que possa rastrear os volumes de chamadas e o desempenho da equipe para implementar melhorias orientadas por dados

Escolha uma alternativa que possa rastrear os volumes de chamadas e o desempenho da equipe para implementar melhorias orientadas por dados Ampla gama de integrações: Escolha uma plataforma que se integre a outras ferramentas de CRM e produtividade para reduzir a troca constante de aplicativos

Escolha uma plataforma que se integre a outras ferramentas de CRM e produtividade para reduzir a troca constante de aplicativos Gravação e encaminhamento de chamadas: Opte por uma ferramenta com esses recursos avançados, pois eles ajudam na garantia de qualidade e no treinamento

Opte por uma ferramenta com esses recursos avançados, pois eles ajudam na garantia de qualidade e no treinamento Análise de dados com IA: Escolha uma ferramenta que ofereça suporte a roteamento habilitado para IA e análise de sentimentos para facilitar o atendimento personalizado ao cliente

As 10 melhores alternativas ao RingCentral

Aqui está nossa lista com curadoria das 10 melhores alternativas ao RingCentral. Quer você busque melhorar a colaboração entre equipes remotas ou queira uma ferramenta para ajudar com chamadas internacionais, essas opções se destacam devido às suas funcionalidades exclusivas.

1. Dialpad (melhor para fluxos de trabalho de comunicação baseados em IA)

via Teclado de discagem O Dialpad é uma excelente alternativa ao RingCentral que combina ferramentas de voz, vídeo, mensagens e central de contatos em uma plataforma baseada em nuvem fácil de usar e sem falhas.

Seu recurso de Voice Intelligence (Vi) - que oferece transcrição em tempo real, análise de sentimentos e treinamento de chamadas - é particularmente impressionante. Ele pode até gerar resumos automaticamente e rastrear palavras-chave para ajudá-lo a se comunicar melhor.

Melhores recursos do Dialpad

Assistente de reunião com tecnologia de IA : Use 'AI Recaps' - resumos e anotações de reuniões - para manter todos na mesma página

: Use 'AI Recaps' - resumos e anotações de reuniões - para manter todos na mesma página Integrações: Integre-se a sistemas populares de CRM e ferramentas de produtividade, como Zendesk, Salesforce, etc.

Limitações do Dialpad

Alguns usuários relatam qualidade de chamada inconsistente, especialmente em áreas com conectividade ruim com a Internet

A ferramenta não tem flexibilidade em termos de tratamento e roteamento de chamadas para departamentos

Preços do Dialpad

**Comunicação empresarial

Standard: $27/mês por usuário

$27/mês por usuário Pro: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

**Reuniões de IA

Grátis

Empresas: US$ 20/mês por usuário

Dialpad avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

2. OpenPhone (melhor para startups e pequenas empresas)

via OpenPhone Com o OpenPhone, você pode fazer chamadas, enviar mensagens de texto e definir o horário comercial com saudações personalizadas em qualquer dispositivo de sua escolha. Outros recursos notáveis incluem transcrição de correio de voz, atendente automático e integração de e-mail.

A ferramenta se integra perfeitamente ao HubSpot para registrar automaticamente chamadas, mensagens de texto e correios de voz, facilitando a manutenção de registros atualizados de clientes sem a necessidade de inserir dados manualmente.

Melhores recursos do OpenPhone

Respostas de IA : Obtenha respostas de texto sugeridas por IA com base no contexto da conversa

: Obtenha respostas de texto sugeridas por IA com base no contexto da conversa Filtros de mensagens : Use filtros e rótulos para categorizar e localizar rapidamente conversas específicas

: Use filtros e rótulos para categorizar e localizar rapidamente conversas específicas Transcrições de voicemail: Obtenha transcrições juntamente com gravações de áudio de todas as chamadas que chegam ao correio de voz quando você não estiver disponível para atender chamadas

Limitações do OpenPhone

O processo de configuração inicial pode ser confuso, especialmente ao configurar integrações ou recursos personalizados

Não possui análise avançada de chamadas, o que seria útil para as equipes que precisam de insights mais profundos sobre o desempenho das chamadas

Preços do OpenPhone

Gratuito

Iniciante: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Empresarial: $33/mês por usuário

$33/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o OpenPhone

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 50 avaliações)

3. Nextiva (melhor para equipes híbridas e remotas)

via Nextiva A Nextiva oferece uma experiência unificada ao cliente com recursos importantes, como chamadas nacionais ilimitadas, chamadas em conferência, salas de colaboração, transcrição de correio de voz e um atendente de vários níveis. Além disso, ele pode se integrar a mais de 24 ferramentas, incluindo Zendesk, ConnectWise e Microsoft Teams.

O recurso mais impressionante da Nexativa é sua alta qualidade videoconferência assíncrona (que suporta mais de 250 participantes), o que o torna perfeito para equipes remotas.

Melhores recursos do Nextiva

Métricas de desempenho em tempo real : Exiba SLAs e KPIs nos widgets da página inicial para aumentar a responsabilidade das equipes e melhorar a produtividade

: Exiba SLAs e KPIs nos widgets da página inicial para aumentar a responsabilidade das equipes e melhorar a produtividade Comunicação centralizada : Consolide as conversas da equipe em chamadas telefônicas, textos, bate-papo, vídeo e muito mais em uma única plataforma

: Consolide as conversas da equipe em chamadas telefônicas, textos, bate-papo, vídeo e muito mais em uma única plataforma Painéis personalizados: Analise dados em painéis personalizados e intuitivos para tomar decisões informadas

Limitações do Nextiva

O serviço não é confiável e não é o mais intuitivo ou fácil de usar

Às vezes, o aplicativo Nextiva apresenta falhas e não é possível silenciar o alerta em seu desktop sem estar no modo "Não perturbe"

Preços da Nextiva

Pequenas empresas Digital: US$ 25/mês por usuário Core: $36/mês por usuário Engage: US$ 50/mês por usuário Power Suite: $75/mês por usuário

Enterprise Essential: $129/mês por agente Professional: $159/mês por agente Premium: $199/mês por agente



Nextiva ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 3.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 3.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

4. Zoom Phone (melhor para equipes no ecossistema Zoom)

via Telefone Zoom A solução VoIP baseada em nuvem do Zoom Phone vem com recursos como transcrição de correio de voz, atendentes automáticos ilimitados e gravação de chamadas. Além disso, seu AI Companion, uma grande economia de tempo para qualquer empresa, pode compilar resumos pós-chamada e extrair tarefas de correios de voz.

Melhores recursos do Zoom Phone

Colaboração em equipe : Tenha conversas individuais ou em grupo com os membros da sua equipe, compartilhe arquivos e obtenha resumos das conversas para se atualizar rapidamente

: Tenha conversas individuais ou em grupo com os membros da sua equipe, compartilhe arquivos e obtenha resumos das conversas para se atualizar rapidamente Gravação de chamadas: Grave chamadas e use transcrições e reproduções para recuperar informações rapidamente

Limitações do Zoom Phone

Alguns usuários relataram que o processo de configuração era confuso, o roteamento de chamadas e outras funções muito pouco claras e difíceis de configurar

Se a conexão com a Internet não for estável, a qualidade da reunião pode ser prejudicada

Preços do Zoom Phone

Medido nos EUA e Canadá: A partir de US$ 10/mês por usuário

A partir de US$ 10/mês por usuário Ilimitado nos EUA e Canadá: A partir de US$ 15/mês por usuário

A partir de US$ 15/mês por usuário Pro Plus: $21,99/mês por usuário

$21,99/mês por usuário Business Plus: $26,99/mês por usuário

Zoom Phone avaliações e comentários

Capa: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

5. 8×8 (melhor para chamadas internacionais ilimitadas)

via 8×8 o 8×8 oferece chamadas de voz ilimitadas em 14 países. É uma alternativa confiável ao RingCentral, que limita as chamadas e as mensagens de texto aos EUA e ao Canadá e cobra mais pelas chamadas internacionais.

Além dos recursos de comunicação padrão, o 8×8 inclui análise de fala para obter insights em tempo real sobre tendências de conversas, sentimento do cliente e atividade do agente. Você também recebe transcrições compartilháveis e geradas automaticamente após a chamada.

Melhores recursos do 8×8

Monitoramento de chamadas : Treine os agentes durante as chamadas ao vivo ou entre em ação diretamente usando o recurso de barramento de chamadas quando necessário

: Treine os agentes durante as chamadas ao vivo ou entre em ação diretamente usando o recurso de barramento de chamadas quando necessário Conferência de áudio e vídeo : Organize reuniões para até 500 participantes e obtenha resumos gerados por IA, instantâneos de conteúdo, gravações, histórico de bate-papo e muito mais

: Organize reuniões para até 500 participantes e obtenha resumos gerados por IA, instantâneos de conteúdo, gravações, histórico de bate-papo e muito mais Análise de dados: Colete e analise dados de comunicações em toda a nuvem para tomar melhores decisões de negócios

Limitações do 8×8

As notificações dos aplicativos para desktop e dispositivos móveis não se conectam em tempo real

Os recursos de videoconferência apresentam algumas falhas, o que o torna uma solução de trabalho remoto geral inadequada

Preços do 8×8

Preços personalizados

8×8 ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

4,2/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 300 avaliações)

6. Ooma Office (melhor para equipes com orçamento limitado)

via Escritório da Ooma O Ooma Office é uma opção sólida para pequenas empresas com um orçamento apertado. Seu plano básico inclui recursos avançados como atendentes automáticos, fax virtual, grupos de toques e um sistema de endereço público.

Além disso, essa ferramenta oferece correio de voz, encaminhamento de chamadas e 500 minutos de chamadas gratuitas por mês. Você pode fazer chamadas ilimitadas dentro dos EUA e do Canadá e chamadas internacionais ilimitadas para mais de 60 países. Sua interface intuitiva e fácil de usar pode ser integrada a ferramentas de CRM como Salesforce, Microsoft 365 e Google Workspace.

Melhores recursos do Ooma Office

Recepcionista virtual : Encaminhe chamadas para ramais relevantes e crie mensagens personalizadas para diferentes funções comerciais, horários de funcionamento e locais

: Encaminhe chamadas para ramais relevantes e crie mensagens personalizadas para diferentes funções comerciais, horários de funcionamento e locais Grupos de toques : Crie grupos de toques para vários departamentos e toque os números associados sequencialmente ou todos de uma vez

: Crie grupos de toques para vários departamentos e toque os números associados sequencialmente ou todos de uma vez Videoconferência: Torne as reuniões de equipe mais produtivas com recursos como supressão de ruído de fundo, compartilhamento simultâneo de tela, quadros brancos on-line etc.

Limitações do Ooma Office

Alguns usuários relataram problemas com mensagens que não são recebidas e chamadas que não são encaminhadas

O correio de voz nem sempre grava ou transcreve corretamente

Preços do Ooma Office

Essencial: $19,95/mês por usuário

$19,95/mês por usuário Pro: $24,95/mês por usuário

$24,95/mês por usuário Pro Plus: $29,95/mês por usuário

Ooma Office avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

7. Vonage (melhor para fluxos de trabalho personalizados)

via Vonage A solução VoIP baseada em nuvem da Vonage vem com uma extensa biblioteca de APIs, permitindo que as empresas personalizem e integrem aplicativos de comunicação diretamente em seu sistema telefônico comercial. Ela também oferece complementos como mensagens de texto para clientes em todos os canais, gravação de chamadas, fila de espera e fax virtual e permite que você hospede e planejar conferências virtuais com até 200 participantes.

Com o Vonage, você pode fazer chamadas ilimitadas e de alta qualidade, participar de bate-papos em equipe e videoconferências e utilizar recursos de comunicação inteligente, como respostas automatizadas, filas, IVR e gravação de chamadas.

Melhores recursos do Vonage

Brainstorming colaborativo : Faça brainstorming com os membros da sua equipe durante as reuniões em um quadro branco virtual

: Faça brainstorming com os membros da sua equipe durante as reuniões em um quadro branco virtual Preços flexíveis : Comece com um plano básico e pague apenas pelos recursos que escolher, decidindo o custo de acordo com suas necessidades

: Comece com um plano básico e pague apenas pelos recursos que escolher, decidindo o custo de acordo com suas necessidades Assistente de IA: Use um assistente virtual com tecnologia de IA para roteamento de chamadas ou automação de suporte básico

Limitações da Vonage

Alguns usuários sentiram que a integração de aplicativos de terceiros na Vonage era desafiadora e exigia conhecimento técnico dedicado

Quedas de chamadas, atrasos, ecos e conectividade ruim geralmente prejudicam a experiência geral do usuário

Preços da Vonage

Móvel: US$ 19,99/mês por ramal

US$ 19,99/mês por ramal Premium: US$ 29,99/mês por ramal

US$ 29,99/mês por ramal Avançado: US$ 39,99/mês por ramal

Vonage ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 300 avaliações)

8. Grasshopper (melhor para solopreneurs)

via Gafanhoto Se você é um exército de uma pessoa só e está procurando uma solução simples, mas profissional sistema telefônico em nuvem o Grasshopper é uma boa opção. O Grasshopper permite que você encaminhe chamadas para qualquer dispositivo, crie ramais ilimitados e configure saudações personalizadas para sua empresa. Ele até transcreve mensagens de voz e as envia por e-mail para você, garantindo que nunca perca mensagens importantes.

Ao se inscrever no Grasshopper, você pode escolher entre números gratuitos, locais ou personalizados ou até mesmo transferir seu número existente. Além disso, você tem acesso a ferramentas como SMS ilimitado, respostas automáticas e extensões de número de telefone.

melhores recursos do #### Grasshopper

Autoatendimento : Use o atendente de chamadas automatizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para receber chamadas, direcionar os clientes para o autoatendimento e receber mensagens

: Use o atendente de chamadas automatizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para receber chamadas, direcionar os clientes para o autoatendimento e receber mensagens Respostas instantâneas : Defina respostas automáticas de texto com imagens e hiperlinks para responder aos clientes que entrarem em contato fora do horário comercial

: Defina respostas automáticas de texto com imagens e hiperlinks para responder aos clientes que entrarem em contato fora do horário comercial Encaminhamento de chamadas: Redirecione as chamadas de consulta de rotina para ramais informativos e use saudações personalizadas para envolver os clientes enquanto eles esperam

Limitações do Grasshopper

Não é possível enviar textos em massa ou vários textos para mais de uma pessoa sem que elas vejam os números de telefone umas das outras

Alguns usuários relataram que a plataforma era lenta e visualmente desatualizada, e o aplicativo para smartphone apresentava várias falhas

Preços do Grasshopper

True Solo: $14/mês

$14/mês Solo Plus: $25/mês

$25/mês Pequenas empresas: $55/mês

Grasshopper ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 100 avaliações)

4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

9. Ringover (melhor para análise avançada de clientes)

via Ringover O Ringover é uma opção sólida para as equipes de vendas e atendimento ao cliente por causa de sua análise em tempo real baseada em IA e insights inteligentes. A ferramenta não apenas transcreve as chamadas, mas também as marca e categoriza com base em sentimentos, palavras-chave e qualidade da chamada.

A análise avançada de sentimentos e o rastreamento de palavras-chave ajudam as equipes a criar agendas de conferências e pontos de discussão com o objetivo de melhorar a satisfação e o envolvimento do cliente.

Melhores recursos do Ringover

Análises e relatórios : Obtenha uma visão geral completa das atividades e do desempenho dos membros da sua equipe em um painel de controle em tempo real, acessível em aplicativos móveis e de desktop

: Obtenha uma visão geral completa das atividades e do desempenho dos membros da sua equipe em um painel de controle em tempo real, acessível em aplicativos móveis e de desktop Integrações : Integre-se com ferramentas de CRM, comunicação, armazenamento e produtividade para otimizar os fluxos de trabalho da empresa

: Integre-se com ferramentas de CRM, comunicação, armazenamento e produtividade para otimizar os fluxos de trabalho da empresa Definição de metas e KPIs: Estabeleça objetivos e KPIs claros para medir o progresso e definir benchmarks

Limitações do Ringover

Há alguns problemas com a estabilidade da comunicação, e o software (aplicativo para desktop) apresenta vários bugs

Alguns usuários tiveram problemas para mudar de uma linha telefônica para outra

Preços do Ringover

Smart: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Business: $54/mês por usuário

$54/mês por usuário Avançado: $64/mês por usuário

Ringover avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

10. Phonexa (melhor para equipes de marketing)

via Phonexa A Phonexa, uma alternativa popular ao RingCentral, é uma solução de automação de marketing multiuso que combina rastreamento de chamadas, distribuição de leads e análise em um sistema unificado.

Sua plataforma 'Call Logic' gerencia e rastreia chamadas com insights detalhados em canais como pesquisa paga, mídia social, campanhas de e-mail e marketing off-line. Ela ajuda os profissionais de marketing a obter visibilidade total da qualidade das chamadas, das taxas de conversão e da duração das chamadas.

Melhores recursos da Phonexa

Roteamento de chamadas : Rastreia leads de vários canais de marketing e os encaminha para os representantes de vendas certos

: Rastreia leads de vários canais de marketing e os encaminha para os representantes de vendas certos IVR : Use a funcionalidade IVR e um estúdio de voz para autoatendimento e agendamento de chamadas de retorno

: Use a funcionalidade IVR e um estúdio de voz para autoatendimento e agendamento de chamadas de retorno Painéis personalizados: Obtenha insights em tempo real sobre o desempenho da campanha em painéis dinâmicos e personalizáveis

Limitações da Phonexa

Não permite pesquisar leads por número de telefone, em vez de apenas endereços de e-mail e IDs de leads

Falta o recurso de ML e IA para executar análises profundas

Preços da Phonexa

Lite: US$ 250/mês

US$ 250/mês Premium: $500/mês

$500/mês Enterprise: $1000/mês

$1000/mês Custom: Preços personalizados

Phonexa avaliações e comentários

G2: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

4,9/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 60 avaliações)

Outras ferramentas de comunicação por vídeo

Há mais para comunicação da equipe do que chamadas e mensagens de texto ilimitadas. A ferramenta ideal não apenas simplifica a colaboração da equipe, mas também lida com todos os outros aspectos da sua empresa com a mesma competência.

Rufar de tambores 🥁: ClickUp o aplicativo tudo para o trabalho, é o mais adequado para essa abordagem integrada.

Uma plataforma de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA, o ClickUp centraliza a comunicação e mantém sua produtividade sob controle - tudo em uma única plataforma.

ClickUp: Melhor para colaboração e gerenciamento de projetos de ponta a ponta

Do gerenciamento de projetos à colaboração em equipe, lide com tudo em um único espaço de trabalho com o ClickUp

O ClickUp reúne a comunicação no trabalho e o gerenciamento de tarefas em um só lugar, ajudando você a fazer as coisas mais rapidamente sem precisar alternar entre diferentes aplicativos. Chat do ClickUp o ClickUp Chat, transforma uma mensagem em uma tarefa com um único clique, e as informações associadas em chats, documentos, anotações etc. são vinculadas automaticamente. Dessa forma, o contexto não é perdido e todos estão sempre na mesma página.

A centralização, ou convergência, como a chamamos, é um ótimo recurso quando você lida com centenas de chamadas de voz por dia.

Independentemente de usar o RingCentral ou suas alternativas, você pode usar o ClickUp para recolher todas as suas anotações da chamada em um ClickUp Doc , crie itens de ação a partir das anotações usando ClickUp Tasks , atribua-as às pessoas certas e pronto!

Dê adeus à mudança de contexto com o ClickUp Chat, que combina seu trabalho e suas conversas em uma única plataforma

Além disso, você tem Sincronização do ClickUp que são reuniões rápidas em que você pode se conectar instantaneamente com seus colegas de equipe para comunicações em tempo real sem complicações, seja em um bate-papo individual ou em grupo.

Deseja salvar uma reunião ou encontro? É só grampear.

Se estiver documentando processos, explicando etapas de solução de problemas ou fornecendo atualizações de projetos, use o Clipes do ClickUp para capturar tudo em um vídeo sem alternar entre diferentes ferramentas. Após a reunião, os clipes podem ser compartilhados com todos os membros da equipe para garantir que todos saibam o que fazer e como fazer. Se você quiser torná-lo público, basta atualizar as permissões.

Depois que o vídeo for gravado, Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, transcreve-o automaticamente. Você pode facilmente pesquisar palavras-chave na transcrição para ir direto às partes mais importantes.

Crie tutoriais ou vídeos curtos de discussão para sua equipe com o ClickUp Clips

O golpe de mestre em tudo isso é Reuniões ClickUp que combina o recurso inteligente agendas de reuniões e acompanhamentos com uma plataforma de gerenciamento de projetos.

Todas as gravações de reuniões são salvas automaticamente e vinculadas às tarefas relevantes, criando um arquivo acessível para referência futura. E tem mais:

Gerenciamento integrado de tarefas : Agende, hospede e registre reuniões no mesmo espaço de trabalho em que você monitora tarefas e metas

: Agende, hospede e registre reuniões no mesmo espaço de trabalho em que você monitora tarefas e metas Colaboração em tempo real : Compartilhe telas, vincule tarefas e converse ao vivo com até 200 pessoas em um único SyncUp

: Compartilhe telas, vincule tarefas e converse ao vivo com até 200 pessoas em um único SyncUp Compartilhamento de tela: Grave clipes e anexe-os a qualquer conversa ou tarefa, comente em seções específicas para consultas/feedback direcionados e pesquise informações com transcrições baseadas em IA

Grave clipes e anexe-os a qualquer conversa ou tarefa, comente em seções específicas para consultas/feedback direcionados e pesquise informações com transcrições baseadas em IA Gerenciador de reuniões: Potencialize suas reuniões com Listas de verificação de tarefas do ClickUp para acompanhar a agenda e os itens de ação, Atribuição de comentários do ClickUp do ClickUp para garantir que cada tarefa seja anexada ao seu devido proprietário, e Tarefas recorrentes do ClickUp para automatizar acompanhamentos e lembretes

Reúna sua equipe para brainstorming, planejamento de projetos e muito mais com o ClickUp Meetings

Limitações do ClickUp

O ClickUp oferece uma vasta gama de recursos que, às vezes, podem ser esmagadores

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do espaço de trabalho por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Tenha conversas ininterruptas com o ClickUp

Equipes modernas, com as melhores ferramentas, defendem a comunicação empresarial.

As melhores alternativas do RingCentral se adaptam à sua empresa, oferecem suporte proativo ao cliente e têm preços transparentes. Com a parte de chamadas resolvida, tudo o que você precisa é da plataforma certa para integrar todos esses insights em seus negócios.

Para isso, o ClickUp é a primeira opção dos líderes de VoIP, combinando recursos como ClickUp Chat, ClickUp Brain e ClickUp Clips com gerenciamento de projetos.

Com o ClickUp, você não apenas se comunica com os membros da equipe, mas também pode atribuir tarefas, definir metas e acompanhar o progresso, eliminando os silos de comunicação.

Para ver como o gerenciamento de projetos sobrecarrega suas ferramentas de comunicação empresarial, registre-se no ClickUp gratuitamente .