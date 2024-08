10 melhores sistemas telefônicos em nuvem em 2024 (avaliações e preços)

Toda empresa exige uma comunicação consistente entre as equipes.

Os sistemas telefônicos tradicionais e as linhas de telefone celular geralmente não são confiáveis, são inconvenientes e muito caros quando se deseja reunir a equipe e iniciar um esforço colaborativo .

Um sistema telefônico em nuvem é uma das formas mais econômicas de estabelecer um sistema de comunicações unificado.

Graças à sua versatilidade, o mercado de sistemas telefônicos baseados em nuvem cresceu significativamente. Estima-se que o mercado de VoIP atinja uS$ 194,5 bilhões até 2024 .

O aumento nas taxas de uso é bastante evidente, mesmo em 2021, 31% das empresas dependiam de um sistema VoIP. Uma central telefônica privada ou PBX hospedado é um exemplo de sistema telefônico baseado em nuvem.

À medida que mais empresas optam pelo software de sistema telefônico em nuvem, torna-se crucial ser prudente ao escolher o software.

Como decidir qual é o melhor para a sua equipe ou organização? Não se preocupe, pois estamos aqui para resolver esse dilema. Vamos dar uma olhada nos 10 principais sistemas telefônicos em nuvem em 2024.

O que você deve procurar nos sistemas telefônicos em nuvem?

Há uma infinidade de sistemas telefônicos na nuvem, todos com recursos exclusivos. Entretanto, aqui estão alguns recursos padrão que você deve esperar de qualquer sistema telefônico na nuvem.

Fique atento a eles ao escolher um novo sistema para você:

Confiabilidade: Certifique-se de que o VoIP tenha serviços confiáveis, sem falhas de tempo de atividade

Certifique-se de que o VoIP tenha serviços confiáveis, sem falhas de tempo de atividade Escalabilidade: Escolha um sistema que possa ser dimensionado rapidamente à medida que sua empresa cresce ou muda

Escolha um sistema que possa ser dimensionado rapidamente à medida que sua empresa cresce ou muda Custo-benefício: Verifique o modelo de preços. Verifique se ele inclui taxas de instalação, cobranças mensais e custos adicionais de recursos

Verifique o modelo de preços. Verifique se ele inclui taxas de instalação, cobranças mensais e custos adicionais de recursos Seleção de recursos: Avalie os recursos oferecidos, como correio de voz para correio, atendente automático, gravação de chamadas, encaminhamento de chamadas e videoconferência

Avalie os recursos oferecidos, como correio de voz para correio, atendente automático, gravação de chamadas, encaminhamento de chamadas e videoconferência Integração: Considere os recursos de integração com outras ferramentas de negócios, como software de CRM e plataformas de colaboração

Considere os recursos de integração com outras ferramentas de negócios, como software de CRM e plataformas de colaboração Compatibilidade com dispositivos: Certifique-se de que o sistema seja compatível com dispositivos móveis e ofereçacomunicação ininterrupta para trabalhadores remotos ou móveis

Certifique-se de que o sistema seja compatível com dispositivos móveis e ofereçacomunicação ininterrupta para trabalhadores remotos ou móveis Acessibilidade: Escolha um sistema com uma interface intuitiva e fácil de usar para facilitar a curva de aprendizado de seus funcionários

Escolha um sistema com uma interface intuitiva e fácil de usar para facilitar a curva de aprendizado de seus funcionários Segurança: Avalie as medidas de segurança em vigor para proteger seus dados de comunicação

10 melhores sistemas telefônicos na nuvem para usar em 2024

1. Aircall

via AirCall Essa plataforma de telefone e comunicação empresarial tem como objetivo transformar cada chamada em um ponto de contato significativo. Sua principal força está na integração perfeita com vários aplicativos relevantes.

O sistema telefônico virtual da AirCall é outro recurso de destaque, oferecendo às empresas uma solução de comunicação profissional e escalável.

Além disso, a AirCall oferece análises avançadas e ferramentas de relatórios que fornecem insights valiosos sobre o desempenho da comunicação.

Melhores recursos do Aircall

Integrações relevantes: Aumente sua produtividade com acesso imediato a informações essenciais. Integre o Aircall ao seu CRM, help desk e outros aplicativos essenciais, como HubSpot e Salesforce

Aumente sua produtividade com acesso imediato a informações essenciais. Integre o Aircall ao seu CRM, help desk e outros aplicativos essenciais, como HubSpot e Salesforce Sistema telefônico virtual: Simplifique a comunicação da sua empresa com o sistema telefônico virtual da Aircall. Configure números locais e internacionais sem esforço, crie menus IVR personalizados e encaminhe chamadas com facilidade

Simplifique a comunicação da sua empresa com o sistema telefônico virtual da Aircall. Configure números locais e internacionais sem esforço, crie menus IVR personalizados e encaminhe chamadas com facilidade Ferramentas analíticas e de relatórios: Aprofunde-se nos dados de suas chamadas com as robustas ferramentas analíticas e de relatórios da AirCall. Descubra insights valiosos sobre o desempenho das chamadas com recursos como monitoramento de chamadas, gravação e análise de sentimentos. Acompanhe o desempenho dos agentes, identifique oportunidades de treinamento e compreenda os sentimentos dos clientes

Limitações do Aircall

O processo de login precisa ser mais intuitivo, pois continua desconectando os usuários

O aplicativo busca feedback com muita frequência, o que o torna um elemento irritante

Falta estabilidade no Mac

A integração com SMS poderia ser melhor

Preços do Aircall

Essenciais: US$ 30/licença

US$ 30/licença Profissional: US$ 50/licença

US$ 50/licença Preços personalizados

Aircall ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 930 avaliações)

4,3/5 (mais de 930 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 400 avaliações)

2. Nextiva

via Nextiva A Nextiva é uma solução VoIP eficiente com recursos de destaque, como o aplicativo NextivaONE, que transforma seu dispositivo móvel em um escritório virtual.

O recurso de chamadas de três vias da Nextiva é útil quando você precisa colaborar com colegas de equipe ou resolver coletivamente os problemas dos clientes. O recurso Call Presence permite monitorar quais agentes estão de plantão e direcionar com eficiência seus clientes ou outros autores de chamadas.

Melhores recursos do Nextiva

NextivaOne: Ajuda a transformar seu dispositivo móvel em um escritório portátil com o aplicativo NextivaONE. Ele garante que você permaneça conectado em qualquer lugar

Ajuda a transformar seu dispositivo móvel em um escritório portátil com o aplicativo NextivaONE. Ele garante que você permaneça conectado em qualquer lugar Chamadas em três vias: Colabore perfeitamente com seu colega de equipe ou parceiro utilizando o recurso perfeito: chamadas em três vias. Em vez de gerenciar duas chamadas separadas e repetir informações, agilize sua produtividade fazendo uma única chamada telefônica

Colabore perfeitamente com seu colega de equipe ou parceiro utilizando o recurso perfeito: chamadas em três vias. Em vez de gerenciar duas chamadas separadas e repetir informações, agilize sua produtividade fazendo uma única chamada telefônica Presença de chamadas: Monitore o status telefônico de seus funcionários ou colegas sem esforço com o recurso Call Presence. Use esse indicador de status para orientar os clientes para a pessoa certa, em vez de direcioná-los para um funcionário ocupado

Limitações do Nextiva

A configuração do correio de voz precisa ser mais intuitiva e fácil

As conexões portáteis sem fio às vezes apresentam problemas

Deveria ser adicionada uma configuração para excluir mensagens telefônicas

Ocasionalmente, os aplicativos telefônicos podem apresentar bugs

Preços do Nextiva

Essencial: US$ 17,39/usuário/mês

US$ 17,39/usuário/mês Profissional: US$ 20,74/usuário/mês

US$ 20,74/usuário/mês Enterprise: US$ 27,44/usuário/mês

Nextiva ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 2.800 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (510+ avaliações)

3. Ir para

via Ir para O GoTo Connect é a resposta da GoTo para um sistema telefônico em nuvem com o objetivo principal de unificar a comunicação e a colaboração dentro e fora da empresa.

Ele se integra a inúmeros modos de telefone de mesa, permitindo que os agentes acessem chamadas e outras formas de comunicação diretamente por meio de seus laptops.

melhores recursos do #### GoTo

Compatibilidade com telefones de mesa: Modernize sua central de atendimento integrando todos os seus telefones de mesa com o GoTo Connect. A solução telefônica na nuvem é compatível com mais de 180 modelos de telefones de mesa

Modernize sua central de atendimento integrando todos os seus telefones de mesa com o GoTo Connect. A solução telefônica na nuvem é compatível com mais de 180 modelos de telefones de mesa Aplicativos de desktop fáceis de usar: Fique por dentro de tudo sem esforço, gerenciando suas chamadas diretamente do seu laptop. Seja para chamadas, bate-papo ou mensagens de texto, os aplicativos da Web e de desktop facilitam tudo

Fique por dentro de tudo sem esforço, gerenciando suas chamadas diretamente do seu laptop. Seja para chamadas, bate-papo ou mensagens de texto, os aplicativos da Web e de desktop facilitam tudo Configurações de administração poderosas: Gerenciar suas chamadas comerciais é fácil com os recursos de administração do GoTo Connect. O Dial Plan Editor, de fácil utilização e com a simplicidade de arrastar e soltar, oferece uma visão cristalina dos seus fluxos de chamadas personalizados. Gerencie perfeitamente as programações de roteamento de chamadas e obtenha visibilidade sem precedentes com os relatórios e painéis do GoTo Connect

Limitações do GoTo

As atualizações geralmente demoram a ser implementadas

Suporte limitado durante a integração

Falta de sincronização de e-mail

As integrações precisam ser mais intuitivas

Preços da GoTo

Básico: US$ 27/usuário/mês

US$ 27/usuário/mês Standard: $32/usuário/mês

Avaliações e resenhas da GoTo

G2: 4,4/5 (mais de 1.200 classificações)

4,4/5 (mais de 1.200 classificações) Capterra: 4,5/5 (650+ avaliações)

4. RingCentral

via RingCentral O RingCentral é especializado em ajudar pequenas empresas e fornece acesso a serviços de classe mundial atendimento ao cliente usando uma solução altamente dimensionável.

Você pode usar suas muitas vantagens de atendimento ao cliente para causar uma boa impressão em seus clientes. Ele oferece uma infinidade de opções quando se trata de lidar com números telefônicos comerciais.

Também o ajuda a manter-se conectado com os clientes e a equipe por meio de um aplicativo unificado e compatível com dispositivos móveis.

Melhores recursos do RingCentral

Soluções de atendimento ao cliente: Use os módulos de aprimoramento CX do RingCentral para interagir com os clientes. Configure saudações de clientes e roteamento de chamadas com base no cliente para facilitar o contato eficaz com os clientescomunicação entre empresa e cliente *Opções de número de telefone comercial: Mantenha seu número atual, obtenha um novo número com um código de área reconhecível, configure um número gratuito em todo o país ou crie um número personalizado para sua empresa

Use os módulos de aprimoramento CX do RingCentral para interagir com os clientes. Configure saudações de clientes e roteamento de chamadas com base no cliente para facilitar o contato eficaz com os clientescomunicação entre empresa e cliente *Opções de número de telefone comercial: Mantenha seu número atual, obtenha um novo número com um código de área reconhecível, configure um número gratuito em todo o país ou crie um número personalizado para sua empresa Aplicativo único: Fique conectado com os últimos acontecimentos em qualquer lugar com um aplicativo unificado que permite acessar todas as suas chamadas, mensagens de texto e informações em qualquer dispositivo

Limitações do RingCentral

Integrações limitadas

Falta de suporte adequado para telefones de mesa

Interface de usuário complicada para gerenciamento de ramais

A configuração para mensagens de texto pode ser confusa

Preços do RingCentral

Core: $20/usuário/mês

$20/usuário/mês Avançado: $25/usuário/mês

$25/usuário/mês Ultra: $35/usuário/mês

RingCentral ratings and reviews

G2: 3,9/5 (mais de 750 avaliações)

3,9/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: 4,2/5 (1.160+ avaliações)

5. Ooma

via Ooma Ooma é um sistema telefônico baseado em nuvem que simplifica a comunicação empresarial para ajudá-lo a fazer mais coisas dentro do horário de trabalho.

Seu principal mecanismo de economia de tempo vem com a Recepcionista Virtual inteligente.

Ele permite que você mantenha várias partes relevantes no circuito usando seu recurso Multi-Ring e Ring Groups. Ele também protege você e economiza ainda mais tempo usando a funcionalidade aprimorada de bloqueio de chamadas.

Melhores recursos do Ooma

Recepcionista virtual: Automatize o gerenciamento de suas chamadas recebidas usando a recepcionista virtual inteligente da Ooma. Encaminhe e envie mensagens aos chamadores e configure vários menus

Automatize o gerenciamento de suas chamadas recebidas usando a recepcionista virtual inteligente da Ooma. Encaminhe e envie mensagens aos chamadores e configure vários menus Bloqueio avançado de chamadas: Economize preciosas horas de trabalho e proteja-se contra chamadas de spam e golpistas usando o sistema avançado de bloqueio de chamadas da Ooma

Economize preciosas horas de trabalho e proteja-se contra chamadas de spam e golpistas usando o sistema avançado de bloqueio de chamadas da Ooma Comunicação com toda a equipe: Aproveite os recursos Multi-Ring e Group Ring da Ooma para permitir que uma única chamada seja atendida por meio de vários telefones pertencentes a várias pessoas

Limitações da Ooma

O processo de configuração é difícil de navegar

Não possui configurações condicionais automatizadas para encaminhamento de chamadas

Não possui recurso de fax em equipe

Pode ser atualizado com várias listas de discagem rápida do escritório

Preços da Ooma

Básico: Gratuito

Gratuito Office Essentials da Ooma: $19,95/usuário/mês

$19,95/usuário/mês Ooma Office Pro: $24,95/usuário/mês

$24,95/usuário/mês Ooma Office Pro Plus: $29,95/usuário/mês

Ooma avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

6. Zoom

via Zoom O Zoom é um nome bem conhecido no mercado de sistemas telefônicos baseados em nuvem devido a seus recursos avançados, conveniência e facilidade de acesso.

Embora venha com os recursos de VoIP mais esperados, ele apresenta alguns toques exclusivos que o fazem se destacar.

O recurso de cancelamento de ruído é um companheiro silencioso (trocadilho intencional), mas útil durante as horas de trabalho agitadas. O Zoom rastreia a atividade de todos os seus contatos para saber se eles estão disponíveis.

O recurso de transcrição de texto também é uma adição interessante para ajudar a fazer anotações rápidas.

Melhores recursos do Zoom

Cancelamento de ruído: Elimine as distrações e os obstáculos desnecessários e concentre-se totalmente em sua chamada

Elimine as distrações e os obstáculos desnecessários e concentre-se totalmente em sua chamada Indicador de presença: Extraia informações valiosas sobre a agenda de seus interlocutoresclientes e contatos mais importantes. O recurso Indicador de presença mostra se um contato está disponível, ocupado ou em uma reunião e, se estiver ocupado, aproveite o recurso "Notify Me When Available" para receber alertas automáticos assim que ele estiver disponível

Extraia informações valiosas sobre a agenda de seus interlocutoresclientes e contatos mais importantes. O recurso Indicador de presença mostra se um contato está disponível, ocupado ou em uma reunião e, se estiver ocupado, aproveite o recurso "Notify Me When Available" para receber alertas automáticos assim que ele estiver disponível Transcrição de correio de voz: Receba uma transcrição de texto de seus correios de voz para leitura rápida, melhorando a acessibilidade para funcionários com deficiência auditiva

Limitações do Zoom

A versão gratuita tem tempo de chamada e funcionalidade de chamada limitados

Dispositivos de captura HDMI aprovados e desatualizados

Ocasionalmente, os alertas ou notificações não aparecem

Suporte ao cliente deficiente

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $149,90/ano/usuário

$149,90/ano/usuário Business: $219.90/year/user

$219.90/year/user Business Plus: $269,90/ano/usuário

$269,90/ano/usuário Enterprise: Preços personalizados

Zoom avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (53.870+ avaliações)

4,5/5 (53.870+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.710 avaliações)

7. Gafanhoto

via Gafanhoto A Grasshopper é um dos mais robustos provedores de sistemas telefônicos em nuvem voltados para o cliente, que o ajuda a interagir com seus clientes de forma mais profissional. Separe seu trabalho de sua vida pessoal com um número de telefone virtual.

Você é notificado sobre a natureza de uma chamada, seja ela comercial ou não, permitindo que você dê o melhor de si em ambas as situações. Os recursos avançados de roteamento de chamadas sempre garantem que você receba todas as chamadas telefônicas.

melhores recursos do #### Grasshopper

Número de telefone virtual: Garanta um número de telefone virtual para a sua empresa, desbloqueando recursos robustos do sistema telefônico sem precisar de dispositivos adicionais. Mantenha seu número privado, garantindo que você esteja sempre ciente de quando uma empresa está entrando em contato

Garanta um número de telefone virtual para a sua empresa, desbloqueando recursos robustos do sistema telefônico sem precisar de dispositivos adicionais. Mantenha seu número privado, garantindo que você esteja sempre ciente de quando uma empresa está entrando em contato Aprimoramentos de chamadas comerciais: Mantenha-se informado com o Grasshopper, alertando-o sobre chamadas comerciais e permitindo que você apresente sua melhor voz. Você pode acessar saudações e ramais personalizados, garantindo que os autores das chamadas sejam direcionados ao departamento ou funcionário correto

Mantenha-se informado com o Grasshopper, alertando-o sobre chamadas comerciais e permitindo que você apresente sua melhor voz. Você pode acessar saudações e ramais personalizados, garantindo que os autores das chamadas sejam direcionados ao departamento ou funcionário correto Roteamento avançado de chamadas: Mantenha-se conectado com aplicativos móveis ou de desktop, gerenciando chamadas comerciais e textos de qualquer lugar. Atenda a várias chamadas simultaneamente, encaminhando-as para outro telefone ou membro da equipe, garantindo que seus clientes nunca encontrem um sinal de ocupado

Limitações do Grasshopper

Tem problemas técnicos em que as mensagens não são enviadas ou não podem ser recebidas

Não permite enviar mensagens a várias pessoas sem criar um bate-papo em grupo

Os recursos de sincronização em vários dispositivos são um pouco insuficientes

Preços do Grasshopper

True Solo: US$ 14/mês com cobrança anual

US$ 14/mês com cobrança anual Solo Plus: $28/mês cobrado anualmente

$28/mês cobrado anualmente Parceiro: $46/mês com cobrança anual

$46/mês com cobrança anual Pequenas empresas: US$ 80/mês com cobrança anual

Grasshopper classificações e comentários

G2: 4/5 (mais de 140 avaliações)

4/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 330 avaliações)

8. Vonage

via Vonage O Vonage é um pacote abrangente de comunicação empresarial com acessibilidade em vários dispositivos.

O meio é centrado no consumidor em alguns aspectos, pois apresenta uma caixa de entrada comercial que permite que você se comunique com seus clientes por meio de suas plataformas preferidas. Ele também tem uma caixa de entrada Assistente virtual de IA que ajuda no envolvimento do cliente.

Embora o aplicativo básico seja razoavelmente competente, o Vonage App Center também tem várias integrações relevantes e de alto valor.

Melhores recursos do Vonage

Assistente virtual de IA: O assistente virtual de IA da Vonage permite que você crie uma nova força de trabalho digital que complementa sua equipe humana. Inicie interações imediatas com os clientes, guie as conversas para entender suas necessidades e execute as ações necessárias sem problemas

O assistente virtual de IA da Vonage permite que você crie uma nova força de trabalho digital que complementa sua equipe humana. Inicie interações imediatas com os clientes, guie as conversas para entender suas necessidades e execute as ações necessárias sem problemas **Caixa de entrada comercial: interaja e colabore com os clientes em seu canal preferido, seja por SMS, MMS ou Facebook Messenger

Vonage app center: Personalize sua experiência com o Vonage Business Communications usando o Vonage App Center. Integre aplicativos essenciais de CRM e de negócios à plataforma VBC, que pode ser acessada sem problemas tanto no desktop quanto no celular

Limitações da Vonage

Indisponibilidade de pessoas reais no atendimento ao cliente

Suporte problemático por chat on-line

Nãohistórico de registro de chamadas exibição

O chat de texto não pode lidar com arquivos de imagem

Preços da Vonage

Móvel: US$ 19,99 por mês por linha

US$ 19,99 por mês por linha Premium: $29,99 por mês por linha

$29,99 por mês por linha Avançado: $39,99 por mês por linha

Vonage ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 430 avaliações)

4,3/5 (mais de 430 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 300 avaliações)

9. Teclado

via Teclado de discagem O Dialpad oferece amplos recursos avançados para otimizar as comunicações comerciais e aumentar a produtividade.

O Dialpad permite que você se conecte com seus clientes em vários canais por meio de recursos de mensagens omnichannel. Os recursos de relatório e análise que ele oferece também são poderosos.

Mas o AI Voice continua sendo seu recurso de destaque, além de todos os recursos necessários para fazer e receber chamadas.

Melhores recursos do Dialpad

Voz AI: Aprimore sua comunicação com o sistema telefônico comercial da Dialpad, oferecendo recursos essenciais como roteamento de chamadas, encaminhamento de chamadas, resposta interativa de voz (IVR) e muito mais para um gerenciamento eficiente de chamadas

Aprimore sua comunicação com o sistema telefônico comercial da Dialpad, oferecendo recursos essenciais como roteamento de chamadas, encaminhamento de chamadas, resposta interativa de voz (IVR) e muito mais para um gerenciamento eficiente de chamadas Mensagens omnichannel: Adote uma abordagem omnichannel para priorizar ativamente a satisfação do cliente, aumentar a retenção e, por fim, fortalecer seus resultados. Entre em contato com os clientes em suas plataformas preferidas e durante seus horários mais ativos

Adote uma abordagem omnichannel para priorizar ativamente a satisfação do cliente, aumentar a retenção e, por fim, fortalecer seus resultados. Entre em contato com os clientes em suas plataformas preferidas e durante seus horários mais ativos Análise do centro de contato: Examine os dados dos clientes e compreenda as métricas essenciais do centro de contato. Mantenha uma compreensão constante do desempenho da equipe, desde chamadas negligenciadas até chamadas abandonadas, garantindo uma visão geral clara em todos os momentos

Limitações do Dialpad

Falta de personalização

Os dados analíticos demoram muito para carregar

Tem problemas de compatibilidade com fones de ouvido sem fio

Os usuários reclamaram que ele fica lento nos horários de pico

Preços do Dialpad

Preço personalizado

Avaliações e resenhas do Dialpad

G2: 4,3/5 (mais de 210 avaliações)

4,3/5 (mais de 210 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

10. GetVoIP

via GetVoIP O GetVoIP não é um software convencional para comunicação . É um repositório on-line de ferramentas VoIP dedicadas que o ajuda a comparar e escolher uma que atenda às suas necessidades comerciais.

O recurso avançado QuoteMatch permite que você obtenha cotações instantâneas dos principais provedores, dependendo do tamanho da sua equipe. Além disso, seus guias de comparação permitem que você tome melhores decisões de negócios. Ele também possui uma seleção categorizada das principais ferramentas em vários campos comerciais e relacionados.

Melhores recursos do GetVoIP

QuickMatch: Use o QuickMatch para inserir o número de funcionários que você tem atualmente, e a ferramenta lhe dará automaticamente informações sobre as cotações dos principais provedores que melhor se adequam ao tamanho da sua empresa

Use o QuickMatch para inserir o número de funcionários que você tem atualmente, e a ferramenta lhe dará automaticamente informações sobre as cotações dos principais provedores que melhor se adequam ao tamanho da sua empresa Guias de comparação: Use as informações detalhadas fornecidas pelos guias de comparação para tomar uma decisão informada e econômica. Eles informam sobre os pontos altos e baixos de cada solução

Use as informações detalhadas fornecidas pelos guias de comparação para tomar uma decisão informada e econômica. Eles informam sobre os pontos altos e baixos de cada solução Seleção de ferramentas categorizadas: Pesquise exatamente o que deseja usando a seção de ferramentas divididas em categorias. As categorias são diferenciadas e têm entradas como VoIP empresarial, central de atendimento, comunicações unificadas, PBX hospedado, entroncamento SIP, sistemas IVR, conferências e muito mais

Limitações do GetVoIP

Não é um software dedicado a VoIP; é uma plataforma que fornece comparações de soluções VoIP existentes

Não fornece nenhuma ferramenta própria e apenas faz referência a soluções externas

Preços do GetVoIP

N/A

Classificação do GetVoIP

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Não há classificações suficientes

Outras ferramentas de comunicação

Como uma empresa próspera, você precisa ir além da escolha dos melhores recursos e escolher uma solução que acentue sua atual operações comerciais , como faz o ClickUp.

Veja como o ClickUp o ajuda a lidar com chamadas feitas ou recebidas com sua equipe e clientes.

ClickUp

O ClickUp oferece ferramentas de comunicação úteis e sem bagunça, como Clipe do ClickUp que permite transmitir sua mensagem com precisão e contexto ao compartilhar gravações de tela. Alavancagem Chat do ClickUp para centralizar a comunicação da equipe para compartilhar atualizações, vincular recursos e promover colaboração contínua . Use Comentários do ClickUp para gerar instantaneamente itens de ação e atribua-os a membros específicos da equipe.

Envolver-se com os comentários do ClickUp e resolvê-los assim que as tarefas forem concluídas

Melhores recursos do ClickUp

Prova de documentos do ClickUp: Alerte os membros da equipe sobre quaisquer alterações feitas ou necessárias em documentos usando o recurso de prova

Alerte os membros da equipe sobre quaisquer alterações feitas ou necessárias em documentos usando o recurso de prova ClickUp Clip: Crie gravações de tela que transmitam sua mensagem com clareza e contexto. Salve essas gravações para referência futura, compartilhe-as facilmente por meio de links públicos e utilize recursos adicionais conforme necessário

Transmita sua mensagem sem esforço em segundos com o recurso de clipes de vídeo do ClickUp

ClickUp Chat: Simplifique a comunicação da equipe reunindo várias ferramentas e conversas dispersas. Utilize o ClickUp Chat para compartilhar atualizações, vincular recursos e colaborar em uma plataforma centralizada

Compartilhe facilmente atualizações, links, reações e consolide conversas importantes com a visualização do Chat no ClickUp

Dashboard compartilhado do ClickUp: Ilustre seu trabalho de forma abrangente para sua equipe por meio de representações visuais. Os painéis são o método ideal para criar visualizações de alto nível de todas as atividades em seu espaço de trabalho. Compartilhe esses painéis entre os membros da equipe para facilitar a comunicação visual clara e concisa

Ilustre seu trabalho de forma abrangente para sua equipe por meio de representações visuais. Os painéis são o método ideal para criar visualizações de alto nível de todas as atividades em seu espaço de trabalho. Compartilhe esses painéis entre os membros da equipe para facilitar a comunicação visual clara e concisa ClickUp Offline : Os recursos básicos da plataforma funcionam bem mesmo sem uma conexão com a Internet

: Os recursos básicos da plataforma funcionam bem mesmo sem uma conexão com a Internet ClickUp Comments: Simplifique seu fluxo de trabalho gerando instantaneamente itens de ação com Assigned Comments. Atribua essas tarefas a outras pessoas ou a você mesmo, atendendo à necessidade de um gerenciamento rápido e eficiente, pois os comentários geralmente resultam em ações e os detalhes podem se perder no processo

Simplifique seu fluxo de trabalho gerando instantaneamente itens de ação com Assigned Comments. Atribua essas tarefas a outras pessoas ou a você mesmo, atendendo à necessidade de um gerenciamento rápido e eficiente, pois os comentários geralmente resultam em ações e os detalhes podem se perder no processo Integração de e-mail do ClickUp: Aprimore a comunicação externa utilizando o e-mail como o método preferido para interagir com pessoas fora do ClickUp Workspace. Reduza a dependência de e-mails internos ativando o e-mail no ClickUp ClickApp. Envie e receba e-mails diretamente no ClickUp, eliminando a necessidade de alternar entre plataformas

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

Limitações do ClickUp

Não há recurso telefônico incorporado de voz sobre a nuvem da Internet

Alguns usuários relataram que a interface leva um pouco de tempo para se acostumar

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário/mês

$7/usuário/mês Empresarial: $12/usuário/mês

$12/usuário/mês Empresa: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Comunicação perfeita por meio de VoIP

A comunicação é uma arena implacável. Ela pode ser um ponto problemático se você permitir que a falta de comunicação e as redundâncias se reproduzam em seus silos de comunicação. Por outro lado, ela se tornará um catalisador para o sucesso se você aproveitar seu poder usando sistemas de comunicação de qualidade como o ClickUp.

Lembre-se de que escolher um provedor de serviços telefônicos em nuvem em vez de telefones tradicionais não é o fim de tudo. Considere isso como uma oportunidade de adotar uma ferramenta abrangente que eleve seu jogo de comunicação e ofereça um visão holística de 360 de todas as facetas de sua empresa.