15 melhores aplicativos de gerenciamento de equipes para 2025

Gerenciar equipes em crescimento traz desafios únicos: coordenar atualizações, evitar reuniões desnecessárias e garantir uma colaboração perfeita.

Como profissional de gerenciamento de equipes e projetos com anos de experiência, vi em primeira mão como as ferramentas certas podem elevar o desempenho da equipe. Elas não apenas organizam tarefas, mas transformam a maneira como as equipes se comunicam e trabalham juntas.

Com base no meu conhecimento e na pesquisa da minha equipe, avaliei minuciosamente vários aplicativos de gerenciamento de equipes para identificar as 15 principais opções que realmente funcionam. Explore a lista para encontrar o aplicativo que se alinha perfeitamente com as necessidades da sua equipe e aprimora os esforços de colaboração.

O que você deve procurar nos aplicativos de gerenciamento de equipes?

Encontrar um aplicativo eficaz de gerenciamento de equipes não significa escolher a ferramenta mais popular, mas encontrar a opção certa para você e sua equipe. Veja o que é necessário em uma ferramenta que realmente apoie a produtividade da sua equipe sem aumentar a complexidade:

Facilidade de uso: A ferramenta de gerenciamento de equipe deve ser intuitiva e fácil de usar, para que sua equipe possa se adaptar a ela rapidamente

A ferramenta de gerenciamento de equipe deve ser intuitiva e fácil de usar, para que sua equipe possa se adaptar a ela rapidamente Recursos de gerenciamento de tarefas: Encontre uma ferramenta que permita atribuir, rastrear e priorizar tarefas com facilidade para estabelecer responsabilidades claras e melhorar a coordenação

Encontre uma ferramenta que permita atribuir, rastrear e priorizar tarefas com facilidade para estabelecer responsabilidades claras e melhorar a coordenação Ferramentas de colaboração: Certifique-se de que o aplicativo de gerenciamento de equipe tenha recursos avançados de comunicação, como bate-papo, compartilhamento de arquivos ou atualizações em tempo real

Certifique-se de que o aplicativo de gerenciamento de equipe tenha recursos avançados de comunicação, como bate-papo, compartilhamento de arquivos ou atualizações em tempo real Oportunidades de integração: Escolha uma ferramenta que funcione bem em colaboração com outras que você já usa

Escolha uma ferramenta que funcione bem em colaboração com outras que você já usa Relatórios e análises: Um bom aplicativo fornecerá insights sobregerenciamento do desempenho da equipeprogresso do projeto e quaisquer gargalos para que você possa tomar decisões baseadas em dados

Um bom aplicativo fornecerá insights sobregerenciamento do desempenho da equipeprogresso do projeto e quaisquer gargalos para que você possa tomar decisões baseadas em dados Escalabilidade: Por fim, escolha um aplicativo que possa crescer com a sua equipe, seja ela um grupo pequeno hoje ou uma equipe maior no futuro

Os 15 melhores aplicativos de gerenciamento de equipes

Aqui estão os melhores aplicativos de gerenciamento de equipes que oferecem valor - rastreamento de projetos aprimorado, melhor alinhamento da equipe ou canais de comunicação integrados.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de equipes e de tarefas em geral)

Traga conversas, tarefas e projetos para uma única plataforma e garanta colaboração e comunicação perfeitas com o ClickUp Chat ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina projeto, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você e sua equipe a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Gerenciamento de projetos ClickUp tem muitas ferramentas para manter sua equipe bem conectada e com clareza sobre suas funções e responsabilidades.

Um dos recursos de destaque do software de gerenciamento de projetos ClickUp é Bate-papo do ClickUp . Você tem um espaço de mensagens instantâneas exatamente onde suas tarefas estão, permitindo que os membros da equipe discutam ideias, compartilhem atualizações rápidas e façam perguntas sem sair do espaço de trabalho. Você pode atualizar tarefas e ver o status das tarefas em tempo real diretamente do ambiente de bate-papo.

Com o ClickUp, todos os seus comunicação da equipe acontece em um único lugar. Não há mais taxa de alternância!

Eu amo Quadros brancos ClickUp para sessões de brainstorming em equipe. Eles são uma excelente ferramenta de colaboração visual para desenvolver estratégias e mapear ideias.

O ClickUp também tem outro recurso de colaboração em tempo real, Documentos do ClickUp . Anoto todas as minhas ideias aqui e conecto meus documentos a fluxos de trabalho. Isso cria um espaço extraordinário para loops de feedback para melhorar a satisfação dos clientes e dos funcionários.

O ClickUp tem vários modelos práticos para acelerar o gerenciamento de equipes com o mínimo de esforço. O Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp organiza o trabalho da sua equipe atribuindo tarefas, definindo marcos e acompanhando prazos. Este modelo ajuda a garantir que todos estejam na mesma página, seja em uma equipe pequena ou grande.

Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp

melhores recursos do #### ClickUp

Obtenha resumos automatizados de projetos e atualizações de progresso para manter sua equipe à frente de suas metas e gerenciar rapidamente os atrasos com a IA integrada do ClickUp, Cérebro do ClickUp Crie fluxos de trabalho automatizados e aprimore a colaboração com várias integrações , como Zoom, Slack e Google Workspace

Automatize tarefas repetitivas, como atribuição de tarefas ou atualização de status com o ClickUp Automations

Personalize totalmente a forma de atribuir e rastrear tarefas com o Tarefas do ClickUp Defina e monitore facilmente os objetivos usando Rastreamento de metas do ClickUp e modelos OKR



Limitações do ClickUp

O grande número de opções de flexibilidade e personalização pode ser um pouco difícil de aprender

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Asana (melhor para gerenciamento de equipe gamificado)

via Asana A Asana é a opção certa se você estiver procurando um software de gerenciamento de equipes fácil de usar e flexível. Quase parece que a Asana gamificou seu aplicativo para motivá-lo cada vez que você termina uma tarefa! Ela também reduz a sensação de sobrecarga; você pode facilmente dividir projetos complexos em tarefas gerenciáveis, atribuí-las aos membros da equipe e acompanhar o progresso.

Ele oferece uma variedade de visualizações - como listas, quadros e linhas do tempo - e permite que você defina prioridades de tarefas quando necessário.

Melhores recursos da Asana

Reduza o trabalho repetitivo configurando a automação personalizada

Monitore a capacidade da equipe em tempo real paragerenciamento da carga de trabalho Visualize o plano do seu projeto com uma linha do tempo do tipo arrastar e soltar



Limitações da Asana

Se você precisar de funcionalidades para tarefas recorrentes, talvez fique desapontado

Às vezes, as notificações se perdem na caixa de entrada

É difícil entender quais informações são acessíveis a quem quando se trabalha em tarefas diferentes

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Gratuito Iniciante: $10,99

$10,99 Avançado: US$ 24,99

Asana avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

Leia também: 11 modelos gratuitos de definição de metas e controle para Excel e ClickUp

3. Monday.com (melhor para gerenciamento de equipe personalizável)

via Segunda-feira.com Não importa se você está gerenciando tarefas simples ou projetos complexos, o Monday.com garante que tudo esteja claro, organizado e em andamento. Usando a interface visual e os recursos de automação, é possível simplificar a colaboração em projetos, mesmo para equipes grandes e projetos complexos.

A interface fácil de usar dessa ferramenta permite que você personalize totalmente a experiência para atender às necessidades da sua equipe. Outro recurso de destaque é a função de pesquisa. Você não precisa passar horas localizando um arquivo importante.

melhores recursos do #### Monday.com

Fluxos de trabalho personalizáveis para se adequar aos processos da sua equipe

Quadros e gráficos codificados por cores para ajudá-lo a visualizar todos os aspectos do seu projeto

Automação para lidar com tarefas regulares, como atualizações de status e notificações

limitações do #### Monday.com

As métricas de relatório disponíveis são limitadas e a personalização de relatórios é restrita

O layout é um pouco confuso, o que dificulta o acompanhamento da cadeia de eventos de diferentes tarefas

É tedioso criar automações ou ter variáveis consistentes em todo o sistema

preços do #### Monday.com

Grátis para sempre

Basic: $27/ mês (cobrado anualmente)

$27/ mês (cobrado anualmente) Standard: $36/ mês (cobrado anualmente)

$36/ mês (cobrado anualmente) Pro: $57/ mês (cobrado anualmente)

$57/ mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Monday.com avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

4. MeisterTask (melhor para gerenciamento centralizado de equipes)

via MeisterTask O MeisterTask é um software de gerenciamento de trabalho centralizado e direto para liderança de equipes. Ele ajuda a esclarecer facilmente o status do projeto, criar uma base de conhecimento para as partes interessadas e acompanhar o progresso do projeto com confiança. O aplicativo também tem um sistema de cartões que permite adicionar datas e compartilhar com outras pessoas para facilitar os processos.

O fator diferencial desse software é a segurança dos dados, que proporciona a tranquilidade de saber que os dados da empresa estão seguros.

Melhores recursos do MeisterTask

Acelere projetos com modelos criados especificamente para agilizar o trabalho

Facilite a colaboração em tempo real com comentários, menções e anexos para manter todos informados

Economize tempo e minimize erros configurando automações que acionam ações

Limitações do MeisterTask

Os recursos analíticos e de geração de relatórios do aplicativo são limitados

Não há um calendário de fluxo de trabalho para fornecer uma visão completa da produtividade de um projeto

Preços do MeisterTask

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $7 / usuário/mês

$7 / usuário/mês Empresarial: $12,5 / usuário/mês

$12,5 / usuário/mês Empresarial: Preços personalizados

MeisterTask avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

4,6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

5. Bitrix24 (melhor para comunicação instantânea e eficiente)

via Bitrix24 A ampla gama de recursos de colaboração do Bitrix24 lhe rendeu um lugar entre os 15 melhores aplicativos de gerenciamento. Ele apresenta tudo o que é necessário para a colaboração e a comunicação produtivas da equipe, desde bate-papo e reuniões on-line até armazenamento de arquivos e automação do fluxo de trabalho.

Com isso, você também recebe um espaço de trabalho com tecnologia de IA para atuar como seu parceiro de brainstorming e ajudá-lo a gerar ideias e textos originais. A melhor parte? Esse software é fácil de usar, mesmo que você não tenha experiência com aplicativos de gerenciamento de equipes.

Melhores recursos do Bitrix24

Incorporadosoftware de gerenciamento de tarefas para criar, atribuir e rastrear tarefas

Conectividade aprimorada com fluxo de atividades em que os membros da equipe podem comentar, curtir e compartilhar atualizações

Comunicação contínua e atualizações em tempo real com diferentes formas de comunicação

Limitações do Bitrix24

O serviço de atendimento ao cliente não está à altura da marca, caso você tenha problemas ao gerenciar suas tarefas

A ferramenta é relativamente cara em comparação com outros aplicativos de gerenciamento de equipes

Preços do Bitrix24

A partir de US$ 61/mês (Fonte:Capterra)

Bitrix24 ratings and reviews

G2: 4.1/5 (mais de 500 avaliações)

4.1/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.2/5 (800+ avaliações)

6. Slack (melhor para gerenciamento de equipes categorizadas)

via Folga O Slack reúne tudo - conversas, arquivos e ferramentas - em um só lugar.

O que me impressionou é que ele permite criar canais diferentes para projetos diferentes, para que todos de uma determinada equipe estejam sempre em sincronia e o fluxo de trabalho seja organizado. Além disso, você pode iniciar um huddle para conversar ao vivo com sua equipe e até mesmo gravar um clipe quando necessário.

Melhores recursos do Slack

Crie espaços dedicados para diferentes equipes, projetos ou tópicos para conversas específicas

Gerencie tarefas, acompanhe o progresso e colabore sem sair do Slack com sua compatibilidade com mais de 2400 aplicativos

Pesquise em conversas e trocas de mensagens anteriores para manter tudo acessível

Limitações do Slack

Às vezes, é possível se perder no meio de diferentes canais e perder o controle das conversas

É difícil manter o controle de senhas diferentes para cada canal do Slack

Preços do Slack

Pro: US$ 17,25 por pessoa/mês

US$ 17,25 por pessoa/mês Business+: US$ 22,50/por pessoa/mês

US$ 22,50/por pessoa/mês Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 33.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 33.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

7. Trello (melhor para gerenciamento de equipes remotas)

via Trello A agenda do Trello é "Mantenha tudo no mesmo lugar, mesmo que sua equipe não esteja" Seus recursos de colaboração remota ajudam você a a criar e manter uma equipe de alto desempenho .

Ele é enriquecido com quadros, listas e cartões para lhe dar uma visão clara das tarefas em andamento e do pipeline. A melhor parte é que ele oferece grande funcionalidade para equipes pequenas, mesmo em seu plano gratuito. Você pode criar diferentes espaços de trabalho, o que o torna mais organizado.

Melhores recursos do Trello

Mantenha as tarefas no caminho certo, tendo uma visão geral do pipeline com a visualização da linha do tempo

Acesse uma visão clara do que está por vir com a visualização do calendário

Mantenha todas as informações usando cartões para representar todas as informações sobre uma determinada tarefa

Limitações do Trello

Recursos limitados de relatórios e controle de tempo que o impedem de ser um software completo

A interface do aplicativo pode ser complexa de entender quando se está trabalhando em vários projetos simultaneamente

Preços do Trello

Gratuito: Para sempre

Para sempre Padrão: $5/usuário/mês

$5/usuário/mês Premium: $10/usuário/mês

$10/usuário/mês Enterprise: $17,50/usuário/mês

Trello avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

8. Podio (melhor para gerenciamento de equipes com pouco código)

via Podio Se você deseja uma solução empresarial com pouco código para facilitar o gerenciamento e a comunicação da equipe, o Podio é a resposta. E mais? O Podio funciona em sincronia com o ShareFile, o Dropbox e o Google Drive para oferecer acesso contínuo aos seus arquivos em qualquer plataforma que você desejar.

Essa ferramenta também apresenta um tempo de atividade de 99,99% na estabilidade do ano passado, o que a torna uma opção segura. Você também pode criar seus widgets para atender às suas necessidades e até mesmo personalizar e experimentar sem muito conhecimento técnico.

Melhores recursos do Podio

Crie relatórios com diferentes visões gerais para visualizar seus projetos sem esforço

Gerenciar a jornada do cliente com formulários da Web integrados e rastrear cada lead

Maximize a transparência rastreando todas as atualizações por meio de fluxos de atividades do espaço de trabalho

Limitações do Podio

A interface do usuário do software pode ser confusa para novos usuários e pode ser difícil de navegar

O aplicativo não tem um recurso de lapso de tempo para monitorar o tempo que cada tarefa leva

Preços do Podio

Gratuito para sempre

Plus: US$ 11,20/mês

US$ 11,20/mês Premium: $19,20/mês

Podio ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

4,2/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

9. Trabalho em equipe (melhor para relatórios e análises detalhadas)

via Trabalho em equipe Com o Teamwork, você não precisa se perguntar quem é responsável pelas entregas ou se alocação de recursos esteja no ponto. O trabalho em equipe ajuda a equilibrar a capacidade da equipe para garantir a utilização saudável dos recursos em todos os projetos.

Seu foco na visibilidade do projeto, no controle de tempo e na delegação detalhada de tarefas se destacou, tornando-o ideal para o gerenciamento de projetos complexos. Você também pode obter uma série de complementos que atendem às suas necessidades.

melhores recursos do #### Teamwork

Controle o tempo, as taxas e o dinheiro gasto para otimizar a receita

Maximize o desempenho da equipe obtendo relatórios sobre as horas faturáveis, a subutilização e a superutilização dos funcionários

Aprimore o planejamento e a execução de projetos com um modelo de gerenciamento de projetos

Limitações do trabalho em equipe

A nova interface é relativamente lenta de usar

Não há recurso de bate-papo para se comunicar com a equipe

Preços do Teamwork

Deliver: US$ 10,99/usuário/mês

US$ 10,99/usuário/mês Crescimento: $19,99/usuário/mês

$19,99/usuário/mês Escala: US$ 54,99/usuário/mês

US$ 54,99/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Teamwork classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Leia também: 10 técnicas eficazes de tomada de decisões em grupo para equipes

10. ProofHub (melhor para gerenciamento de equipes diversificadas)

via Centro de Provas Não importa se você tem uma equipe de 4 ou 40 pessoas, seja de marketing, desenvolvimento ou uma equipe criativa, este aplicativo ajuda a economizar tempo, manter o foco e aumentar a produtividade. Ele fornece uma fonte centralizada de informações para facilitar o acesso e maximiza a transparência com o acompanhamento passo a passo.

Além disso, você pode criar modelos para acelerar o gerenciamento da equipe e manter-se organizado. Outro destaque desse aplicativo é sua interface multilíngue e funções personalizadas para manter a privacidade.

Melhores recursos do ProofHub

Atribuir e rastrear tarefas com prioridades e prazos claros

Relatórios visuais e resumos de projetos para obter melhores percepções

Visualize o progresso do projeto com o Board View, Table View e gráficos de Gantt

Limitações do ProofHub

Há módulos de treinamento limitados para o aplicativo

O aplicativo móvel tem recursos limitados

A experiência UI/UX do aplicativo não é tão boa e é difícil navegar por recursos como os quadros Kanan

Preços do ProofHub

Essencial: $45/mês cobrado anualmente

$45/mês cobrado anualmente Controle máximo: $89/mês cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do ProofHub

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

11. Basecamp (melhor para gerenciamento de equipes pequenas)

via Basecamp Com o Basecamp, você pode criar uma página dedicada a cada projeto, mantendo intactos todos os seus detalhes e recursos importantes. Dessa forma, toda a sua equipe tem acesso a todas as informações.

O Basecamp também oferece suporte ao faturamento consolidado e simplifica a integração. Ele funciona como um único aplicativo que simplifica a organização, o faturamento e a integração da sua equipe.

Melhores recursos do Basecamp

Acesso a um painel centralizado de uma página para projetos, atribuições e cronogramas

Acompanhe se os projetos estão no caminho certo ou se precisam de assistência com o Mission Control

Controle o tempo diretamente no Basecamp com o complemento TimeSheet

Limitações do Basecamp

A interface do usuário pode ser confusa, o que às vezes leva a atrasos

O suporte ao cliente é inadequado, caso você fique preso em algum ponto ao usar o aplicativo

Preços do Basecamp

Basecamp: US$ 15/usuário por mês (cobrado mensalmente)

US$ 15/usuário por mês (cobrado mensalmente) Basecamp Pro Unlimited: $299/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

12. Pumble (melhor para comunicação de equipe tudo-em-um)

via Pumble O Pumble é um aplicativo de gerenciamento de equipes simples e fácil de usar. Ele também é equipado com muitos recursos, como mensagens individuais, canais, tópicos e compartilhamento de arquivos, para tornar a comunicação interna infalível. Você pode iniciar videoconferências, enviar mensagens e visualizar o histórico de mensagens com um único clique.

Também é possível se conectar com a sua equipe por meio de chamadas de voz e vídeo. Isso permite que você apresente demonstrações e forneça suporte com a funcionalidade de compartilhamento de tela.

melhores recursos do #### Pumble

Acesse todas as conversas anteriores sem limitações no histórico de mensagens

Registre ideias e salve anotações para si mesmo em sua DM

Carregue vários arquivos de uma vez com um simples arrastar e soltar e compartilhe nos canais do Pumble ou em mensagens diretas

Limitações do Pumble

O aplicativo tem recursos limitados para um espaço de trabalho privado

Não permite que os usuários personalizem o espaço de trabalho com seu próprio logotipo ou esquemas de cores

Preços do Pumble

Gratuito para sempre

Pro: $2,49/assento/mês

$2,49/assento/mês Business: $3,99/assento/mês

Enterprise: $6,99/lugar/mês

Pumble ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

13. Scoro (melhor para gerenciamento de equipes de ponta a ponta)

via Scoro O Scoro é mais adequado para agências de consultoria e empresas de serviços profissionais. Ele reúne vendas, entrega e finanças e serve como um extraordinário software de comunicação interna .

O recurso de destaque do Scoro que chamou minha atenção é o relatório de utilização. Ele ajuda você a gerenciar os recursos, ajudando-o a identificar a escassez de recursos antes que ela ocorra, para que você possa tomar decisões proativas de terceirização ou contratação.

Melhores recursos do Scoro

Visão centralizada de projetos, tarefas e finanças para controle total

Consolida o faturamento com modelos predefinidos e controle de tempo

Obtenha insights para tomar decisões estratégicas rastreando KPIs essenciais de gerenciamento de projetos

Limitações do Scoro

Há uma pequena curva de aprendizado para entender as diferentes personalizações oferecidas pelo Scoro

O modelo em PDF para pedidos de compra, faturamento e cotações é limitado

Preços do Scoro

Essencial: $26/usuário/mês

$26/usuário/mês Padrão: $37/usuário/mês

$37/usuário/mês Pro: $63/usuário/mês

$63/usuário/mês Ultimate: Preço personalizado

Scoro ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

14. Google Meet (melhor para colaboração virtual segura)

via Google Meet Para muitos, o Google Meet é o melhor quando se trata de atender às necessidades de colaboração virtual. Ele é incrivelmente fácil de usar - você pode organizar uma reunião de equipe com apenas alguns cliques. Além disso, ele se integra perfeitamente ao Google Workspace, de modo que agendar reuniões, compartilhar documentos e colaborar em tempo real é praticamente uma tarefa fácil.

Se a segurança for uma preocupação (sempre é para mim), o Google Meet tem tudo o que precisa. Ele é altamente seguro, com criptografia para chamadas de vídeo e dados de reuniões, para que você saiba que a privacidade da sua equipe está protegida.

Melhores recursos do Google Meet

Integração com o Google Docs, Sheets e Slides para colaboração ao vivo

Grave reuniões e armazene-as diretamente no Google Drive

Conecte-se em mais de 65 idiomas com legendas traduzidas

Use o Gemini para fazer anotações da reunião para você

Limitações do Google Meet

A qualidade do conteúdo pode ser inconsistente, às vezes interrompendo reuniões importantes

As legendas às vezes são imprecisas, o que pode gerar confusão

Preços do Google Meet

Gratuito: Convide até 100 participantes e faça reuniões de até 60 minutos por reunião. Não há limite de tempo para chamadas móveis e reuniões 1:1.

Disponível como parte de uma assinatura do Google Workspace para reuniões maiores

Business Starter: US$ 7,20/usuário/mês

US$ 7,20/usuário/mês Business Standard: US$ 14,40/usuário/mês

US$ 14,40/usuário/mês Business Plus: US$ 21,60/usuário/mês

Avaliações e resenhas do Google Meet

G2: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

nTask (melhor para colaboração em equipe personalizada)

via nTarefa Este aplicativo é para você que gerencia um projeto com orçamentos rigorosos e restrições de tempo. O NTask fornece rastreamento do custo até a conclusão para ajudá-lo a acompanhar cada segundo e manter o orçamento funcionando sem problemas.

Você também obtém serviços de gerenciamento de equipe de ponta a ponta com vários recursos que incluem gráficos de Gantt, quadros Kanban, rastreamento de problemas e relatórios. Por fim, a função de arquivo permite que você reserve algumas tarefas para depois, enquanto se concentra nas tarefas de prioridade máxima.

melhores recursos do #### nTask

Controle o acesso com funções e permissões flexíveis, como somente visualização de convidados e permissões de tarefas

Conecte-se com sua equipe para discutir projetos importantes usando o recurso de bate-papo incorporado

Gerencie finanças, métodos de faturamento e tarefas do início ao fim

Limitações do nTask

O aplicativo móvel não está atualizado e, às vezes, pode ser lento

O suporte ao cliente é ruim e pode atrasar as operações se você ficar preso em algum lugar usando o aplicativo

Preços do nTask

Gratuito: 7 dias de teste

7 dias de teste Premium: $3/mês cobrado anualmente

$3/mês cobrado anualmente Empresarial: $8/mês com cobrança anual

$8/mês com cobrança anual Enterprise: Preços personalizados

nTask avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

Melhore o gerenciamento de equipes com o ClickUp

O aplicativo certo de gerenciamento de equipes pode transformar completamente as operações da sua equipe. Com recursos que automatizam tarefas diárias, organizam fluxos de trabalho e até gerenciam orçamentos e faturas, essas ferramentas ajudam você a se concentrar em metas estratégicas em vez de tarefas rotineiras.

O ClickUp consolida tudo o que você precisa em uma única plataforma - você pode criar tarefas, criar fluxos de trabalho personalizados, usar modelos prontos e se comunicar com sua equipe em tempo real.

Com uma forte habilidades de gerenciamento de equipes e uma ferramenta poderosa como o ClickUp, você pode alinhar sua equipe sem esforço, simplificar tarefas e manter os projetos no caminho certo. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para reunir todas as suas ferramentas de gerenciamento de equipe em uma plataforma intuitiva.