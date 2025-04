13 melhores ferramentas de feedback de design para equipes criativas

Você provavelmente já ouviu o ditado "Duas cabeças são melhores do que uma", e isso é especialmente verdadeiro quando se trata de design. Obter feedback não é apenas marcar uma caixa - ele transforma boas ideias em ótimas ideias. 🌟

Uma ferramenta de feedback de design ajuda as partes interessadas a colaborar e analisar o feedback de design de forma organizada. Ela reduz o atrito na comunicação e ajuda a registrar as contribuições de todos, comparar o feedback do design e acompanhar as alterações de versão.

No entanto, escolher a ferramenta certa para suas necessidades de design é um desafio, considerando as opções disponíveis atualmente. Por isso, fizemos o trabalho braçal para você e compilamos uma lista das melhores ferramentas de feedback de design para atender a todos os requisitos de fluxo de trabalho e orçamento.

Vamos começar. 🚀

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está nosso resumo das 13 melhores ferramentas de feedback de design disponíveis atualmente:

ClickUp: A melhor para gerenciamento de projetos de design e colaboração em equipe InVision: Melhor para prototipagem e teste de usuário Figma: Melhor para design colaborativo e prototipagem Miro: Melhor para colaboração visual e workshops de design thinking Droplr: Melhor para compartilhamento de tela e coleta de feedback BugHerd: Melhor para rastreamento de bugs e feedback visual MockFlow: melhor para criação de wireframing e mockups DesignDrop: melhor para fornecer anotações visuais Usersnap: O melhor para coletar feedback visual Proofhub: O melhor para criar fluxos de trabalho personalizados para equipes de design Redpen: Melhor para feedback e revisão simples de design UserBack: melhor para coletar feedback de usuários e relatórios de bugs Pastel: melhor para feedback de sites e colaboração de design

O que você deve procurar nas ferramentas de feedback de design

Quando você estiver procurando a ferramenta certa de feedback de design, aqui estão alguns recursos que não podem faltar:

Facilidade de uso: Escolha uma ferramenta de feedback de design com uma interface intuitiva para simplificar a troca de feedback e evitar confusão

Escolha uma ferramenta de feedback de design com uma interface intuitiva para simplificar a troca de feedback e evitar confusão Recursos de integração: Certifique-se de que ela se integre perfeitamente a softwares populares de design e ferramentas de gerenciamento de projetos com recursos de colaboração em tempo real

Certifique-se de que ela se integre perfeitamente a softwares populares de design e ferramentas de gerenciamento de projetos com recursos de colaboração em tempo real Colaboração em tempo real: Procure uma ferramenta que permita feedback e edição em tempo real para que a sua equipe possa lidar com as alterações em tempo real para um fluxo de trabalho simplificado

Procure uma ferramenta que permita feedback e edição em tempo real para que a sua equipe possa lidar com as alterações em tempo real para um fluxo de trabalho simplificado Controle de versão: Certifique-se de que a ferramenta rastreia as alterações e permite que você volte a versões anteriores - dessa forma, você não perderá feedback valioso nem ficará preso a designs desatualizados

Certifique-se de que a ferramenta rastreia as alterações e permite que você volte a versões anteriores - dessa forma, você não perderá feedback valioso nem ficará preso a designs desatualizados Acessibilidade e escalabilidade: Escolha uma ferramenta que se ajuste ao seu orçamento atual, mas que ofereça escalabilidade para atender às necessidades crescentes à medida que sua equipe se expande

As 13 melhores ferramentas de feedback de design para usar em 2024

Com as ferramentas de feedback certas, você pode otimizar a colaboração, reunir insights de forma eficiente e aprimorar o processo de design. Aqui está minha lista das principais ferramentas de feedback de design para ajudá-lo otimizar seus fluxos de trabalho de design .

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos de design e colaboração em equipe) ClickUp é o aplicativo ideal para o trabalho. Como um aplicativo multifuncional de gerenciamento de projetos e

colaboração em equipe o ClickUp é uma ferramenta que otimiza o fluxo de trabalho de design e converge todo o seu trabalho em um espaço organizado. Seja para gerenciar tarefas, acompanhar metas ou colaborar com sua equipe, o ClickUp ajuda a manter todos alinhados e concentrados no que é mais importante.

Com Equipes ClickUp com o ClickUp Teams, os gerentes de projeto e as equipes de criação podem simplificar o gerenciamento de projetos de design dividindo os projetos em tarefas, anexando arquivos de design e colaborando de forma eficiente. Os designers podem deixar comentários detalhados, marcar membros da equipe e anotar arquivos com feedback preciso.

Isso garante que nenhum feedback seja perdido e que todas as sugestões sejam claras, práticas e fáceis de seguir.

Colabore com sua equipe de design em solicitações de design, jornadas de usuário e muito mais com o software de gerenciamento de projetos de design do ClickUp Quadros brancos do ClickUp aumenta ainda mais a colaboração, oferecendo um espaço visual e interativo onde as equipes podem fazer brainstorming, traçar estratégias e dar feedback em tempo real. Com o Whiteboards, você pode criar fluxogramas, wireframes, mapas mentais e quadros de humor, permitindo que os designers esbocem, idealizem e iterem designs coletivamente.

Use os quadros brancos do ClickUp para colaborar visualmente, compartilhar ideias e refinar conceitos em conjunto

A capacidade de adicionar notas adesivas, formas e texto diretamente no quadro facilita a visualização de conceitos e o acompanhamento do feedback dos membros da equipe, tornando o processo de design mais colaborativo.

Para manter tudo alinhado, o ClickUp oferece painéis personalizáveis e ferramentas avançadas de geração de relatórios que fornecem informações em tempo real sobre o andamento do projeto. As equipes podem ficar por dentro de marcos, feedback e prazos em um só lugar.

Acompanhe o status do projeto e meça o progresso da equipe usando os painéis do ClickUp

Veja como o ClickUp pode ajudar em suas necessidades de feedback de projeto:

Informações em tempo real : Monitore o progresso das metas da sua equipe, as tarefas pendentes e as principais métricas com barras e gráficos codificados por cores para atualizações claras e visuais

: Monitore o progresso das metas da sua equipe, as tarefas pendentes e as principais métricas com barras e gráficos codificados por cores para atualizações claras e visuais Mantenha-se atualizado com várias visualizações: Acompanhe o progresso e as principais métricas usando visualizações flexíveis, como a Visualização de Acompanhamento de Progresso

Acompanhe o progresso e as principais métricas usando visualizações flexíveis, como a Visualização de Acompanhamento de Progresso Colaboração simplificada: Mantenha a sua equipe sempre informada, acompanhando marcos, prazos e feedback de forma contínua

Melhores recursos do ClickUp

Organize projetos de design em tarefas claras e acionáveis, atribua responsabilidades e acompanhe o progresso com o Tarefas do ClickUp Crie documentos compartilhados para resumos de design, guias de estilo ou anotações, permitindo que as equipes colaborem deixando comentários e fornecendo feedback em tempo real com o Documentos do ClickUp Aproveite Cérebro do ClickUp para resumir automaticamente o feedback, sugerir itens de ação e otimizar a comunicação

Acompanhe os cronogramas dos projetos, visualize as dependências e ajuste os prazos com gráficos de Gantt, mantendo os projetos de design dentro do cronograma

Acelere a colaboração com esclarecimentos e feedbacks rápidos usando o Bate-papo ClickUp Limitações do ClickUp

A vasta gama de recursos pode parecer esmagadora para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Dica profissional: Eficientemente faça anotações em imagens, vídeos e PDFs para destacar o feedback diretamente no conteúdo. Isso garante clareza e agiliza o processo de revisão.

2. InVision (melhor para prototipagem e teste de usuário)

via InVision A InVision é uma das principais ferramentas de prototipagem disponíveis atualmente, dando vida aos seus projetos com protótipos interativos. Você pode criar e revisar facilmente seu trabalho, enquanto os comentários em tempo real permitem que sua equipe dê feedback direto sobre o design. É perfeito se você quiser levar as partes interessadas a um passeio virtual pelo seu protótipo e colocar todos na mesma página rapidamente.

Melhores recursos do Invision

O recurso Freehand permite que você faça brainstorming, esboce ideias e mapeie fluxos de trabalho em tempo real

Adicione animações suaves e interativas aos seus protótipos com camadas de animação

Limitações do Invision

Os clientes não podem editar protótipos diretamente, o que resulta em feedback confuso e revisões ineficientes

Preços do Invision

**Gratuito

Iniciante: US$ 15/mês

US$ 15/mês Profissional: $25/mês

$25/mês Equipe: $99/mês

Invision classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

4,4/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

3. Figma (melhor para design colaborativo e prototipagem)

via Figma O Figma é uma ferramenta de design versátil que simplifica o processo de criação de uma ampla variedade de designs digitais, desde interfaces de usuário até protótipos interativos. É excelente para projetos em equipe, pois vários designers podem trabalhar no mesmo arquivo simultaneamente. Isso significa que não há mais caos no controle de versões ou espera por atualizações.

Independentemente de você estar projetando um site, um aplicativo ou qualquer produto digital, o Figma oferece recursos avançados como gráficos vetoriais, prototipagem e transferências perfeitas para o desenvolvedor. Além disso, sua natureza baseada na nuvem significa que você pode trabalhar de qualquer lugar, em qualquer dispositivo.

Melhores recursos do Figma

As variantes de componentes permitem gerenciar várias versões de um componente em uma única estrutura

O FigJam oferece um quadro branco colaborativo para brainstorming e ideação

Os sistemas de design permitem que você crie estilos, componentes e ativos reutilizáveis

Limitações do Figma

Restringe o acesso total a determinados recursos, como permissões de cópia, a assinaturas empresariais

A versão móvel permite apenas a visualização do projeto; a edição em um iPad, semelhante a um PC, seria um ótimo complemento

Preços do Figma

Gratuito

Equipe profissional: $15/assento/mês

$15/assento/mês Organização: $45/assento/mês

$45/assento/mês Empresa: $75/assento/mês

Figma ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1100 avaliações)

4,7/5 (mais de 1100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

Dica profissional: Configure com clareza resumos de design antes de começar. Isso manterá sua equipe alinhada e ajudará a aproveitar ao máximo suas ferramentas de design e seu fluxo de trabalho.

4. Miro (melhor para colaboração visual e workshops de design thinking)

via Miro O Miro facilita para as equipes o brainstorming, o planejamento e o mapeamento de ideias em tempo real em um quadro interativo on-line. Seja para realizar um workshop, esboçar jornadas de usuários ou criar mapas mentais, ele dá vida às suas ideias.

Ele aprimora o gerenciamento de projetos ao aumentar a colaboração com ferramentas visuais. Após uma sessão, você pode compartilhar o quadro com as partes interessadas ou usá-lo como base para a próxima fase do seu processo de design.

melhores recursos do #### Miro

Envolva as equipes com votação em tempo real para priorizar tarefas ou ideias

As chamadas de vídeo no aplicativo ajudam na comunicação direta durante a colaboração no quadro

Smart Shapes e auto-snapping permitem que você alinhe e ajuste automaticamente as formas para uma diagramação perfeita

Limitações do Miro

Bibliotecas de ícones limitadas em comparação com ferramentas de feedback visual como Figma e Lucid

As ferramentas de design e a biblioteca de modelos ERD poderiam ser aprimoradas com mais modelos padrão

Preços do Miro

Gratuito

Iniciante: US$ 8/mês por membro

US$ 8/mês por membro Empresarial: $16/mês por membro

$16/mês por membro Empresa: Personalizado

Miro ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

Dica profissional: Aumente a abordagem centrada no usuário da sua equipe usando ferramentas de design thinking . Elas ajudam a orientar seu processo, garantindo que o foco permaneça na solução de problemas reais do usuário e incentivando a colaboração.

5. Droplr (melhor para compartilhamento de tela e coleta de feedback)

via Droplr O Droplr é uma ótima ferramenta para fornecer contexto visual ao dar feedback aos membros da equipe. Ele permite capturar e compartilhar facilmente capturas de tela ou gravações de tela.

Com as capturas de tela, você pode destacar áreas específicas de uma tela, enquanto as gravações de tela podem ajudá-lo a mostrar uma sequência de interações. Isso simplifica a explicação de tarefas ou problemas complexos de design durante o processo de feedback.

Melhores recursos do Droplr

Marque capturas de tela ou vídeos com texto, setas e destaques para uma comunicação clara

Os recursos de expiração de links permitem definir datas de expiração em links compartilhados para conteúdo sensível ao tempo

Limitações do Droplr

Requer software de terceiros para editar documentos carregados

Expõe arquivos compartilhados anteriormente ao compartilhar novos arquivos, dificultando o acesso

Não há plano gratuito

Preços do Droplr

Pro Plus: $6/mês

$6/mês Equipe: $7/mês

$7/mês Enterprise: Personalizado

Droplr avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

6. BugHerd (melhor para controle de bugs e feedback visual)

via BugHerd O BugHerd simplifica o rastreamento de bugs, permitindo que você relate problemas diretamente em um site por meio de uma ferramenta de feedback visual. Você pode fixar bugs e feedbacks acionáveis em partes específicas da página, o que facilita mostrar exatamente onde está o problema.

Cada relatório de bug captura automaticamente detalhes como informações do navegador e resolução da tela, economizando tempo. A ferramenta de feedback em vídeo também permite que você crie orientações para dar feedback e relatar bugs. Isso torna o processo de feedback eficiente, pois mostra exatamente onde e qual é o problema, em vez de fornecer descrições vagas.

Melhores recursos do BugHerd

Capture e gerencie bugs diretamente no site ativo usando feedback do tipo apontar e clicar

Os bugs são vinculados a elementos da página da Web, fornecendo aos desenvolvedores um contexto preciso

Mantenha as exibições voltadas para o cliente limpas e compartilhe feedback de forma privada em um modo de feedback privado

Limitações do BugHerd

As notificações não são filtradas em pastas, o que aumenta a desordem

Exige treinamento para que a equipe não técnica participe das revisões

Preços do BugHerd

Standard: $41/mês (5 membros)

$41/mês (5 membros) Studio: $66/mês (10 membros)

$66/mês (10 membros) Premium: $124/mês (25 membros)

$124/mês (25 membros) Enterprise: Personalizado

BugHerd avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

4,8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

7. MockFlow (melhor para wireframing e criação de mockups)

via MockFlow O MockFlow facilita a criação de wireframing e mockups com sua interface de arrastar e soltar. Ele oferece modelos prontos e componentes de interface do usuário, para que você possa criar layouts rapidamente.

É ótimo para esboçar ideias e compartilhá-las com a sua equipe para obter feedback. Além disso, você pode obter revisões de design de sua IA para a parte completa ou selecionada do wireframe, ajudando a refinar seu design mais rapidamente.

Melhores recursos do Mockflow

Acesse kits de interface do usuário pré-projetados para criar designs mais rapidamente, personalizados para diferentes plataformas (por exemplo, móvel, Web)

Crie espaços dedicados para colaboração em equipe com quadros de discussão e acompanhamento de tarefas, todos vinculados a designs específicos

Limitações do Mockflow

É difícil selecionar vários componentes ou redimensionar várias camadas de uma só vez

A edição com colegas de trabalho requer acesso a um plano pago

Preços do Mockflow

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: US$ 14/mês (1 editor)

US$ 14/mês (1 editor) Business: US$ 45/mês (3 editores)

US$ 45/mês (3 editores) Enterprise: US$ 160 (somente anual)

Mockflow ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 80 avaliações)

4,2/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Dica profissional: Usando modelos de wireframe podem lhe poupar muito tempo durante o processo de design. Eles fornecem uma estrutura sólida, permitindo que você personalize e refine rapidamente o layout para atender às necessidades do seu projeto.

8. DesignDrop (melhor para fornecer anotações visuais)

via DesignDrop O DesignDrop é uma ferramenta de feedback de design que se orgulha de sua facilidade de uso, voltada para usuários não técnicos e iniciantes. Ela os livra de uma curva de aprendizado acentuada e oferece uma maneira organizada de lidar com solicitações de design.

Você pode carregar seu design e compartilhar um URL com sua equipe ou clientes para obter feedback prático. Eles podem adicionar anotações visuais diretamente ao design, facilitando a coleta de informações e a colaboração sem confusão.

melhores recursos do #### DesignDrop

Ampla variedade de elementos de anotação visual, inclusive escolha de cores e tipografia

Colaboração fácil e em tempo real por meio de anotações visuais e comentários encadeados

Limitações do DesignDrop

Não se integra a plataformas de gerenciamento de projetos para simplificar os fluxos de trabalho de design de ponta a ponta

Preços do DesignDrop

Inicial : uS$ 2,35/mês

: uS$ 2,35/mês Pro : uS$ 5,89/6 meses

: uS$ 5,89/6 meses Prêmio: uS$ 10,61/12 meses

DesignDrop avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Usersnap (melhor para coletar feedback visual)

via Snap de usuário O Usersnap é excelente para simplificar o processo de feedback, pois você pode capturar facilmente capturas ou gravações de tela diretamente do seu navegador. Isso permite que você esclareça problemas relevantes ou compartilhe percepções visualmente sem precisar de ferramentas adicionais.

Você pode adicionar anotações, comentários e descrições, deixando claro qual parte do design ou da interface precisa de atenção.

Melhores recursos do Usersnap

Obtenha feedback diretamente por meio de uma extensão de navegador sem sair do site

Grave sessões de usuários para entender melhor o contexto de bugs ou problemas

Personalize formulários e widgets de feedback para que se alinhem à marca do seu aplicativo ou site

Limitações do Usersnap

A falta de integração direta com o CRM limita as respostas personalizadas e o contexto mais profundo do feedback do cliente

Preços do Usersnap

Iniciante: € 39/mês (aproximadamente US$ 41/mês)

€ 39/mês (aproximadamente US$ 41/mês) Crescimento: €89/mês (aprox. $94,34/mês)

€89/mês (aprox. $94,34/mês) **Profissional: 159 euros/mês (aproximadamente US$ 168,54/mês)

Premium: €319/mês (aprox. $338,14/mês)

Avaliações e resenhas do Usersnap

G2: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

4,6/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

10. Proofhub (melhor para criar fluxos de trabalho personalizados para equipes de design)

via Centro de provas O ProofHub é um dos melhores ferramentas de revisão para gerenciamento de projetos. Ela agiliza o processo de revisão e aprovação, permitindo que as equipes colaborem com os arquivos diretamente na plataforma.

Você pode facilmente deixar comentários, marcar alterações e acompanhar as revisões, garantindo que todos estejam na mesma página. Quer esteja revisando projetos, documentos ou outros arquivos, o ProofHub simplifica o feedback, garantindo que a sua equipe entregue um trabalho de alta qualidade mais rapidamente.

Melhores recursos do Proofhub

Mencione os colegas de equipe para atualizações e compartilhe arquivos diretamente nas tarefas

Revisão simplificada de documentos com ferramentas de anotação incorporadas

Limitações do Proofhub

A funcionalidade de faturamento poderia ser mais simples, apesar da integração com o QuickBooks

Os recursos de co-edição e compartilhamento de notas do ProofHub precisam ser aprimorados

Preços do Proofhub

Essencial: $45/mês

$45/mês Controle Ultimate: $89/mês

Avaliações e críticas do Proofhub

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

11. Redpen (melhor para feedback e revisão simples de design)

via Redpen A Redpen torna o feedback sobre o design simples e organizado. Em vez de lidar com comentários vagos ou dispersos, todos podem deixar um feedback claro e direto sobre o design. A plataforma também oferece planos adaptados para desenvolvedores e equipes de atendimento ao cliente.

Os desenvolvedores recebem feedback focado que os ajuda a avançar mais rapidamente no processo de criação. As equipes de atendimento ao cliente podem acompanhar e gerenciar o feedback dos clientes em um único lugar, acelerando as respostas e aumentando a satisfação. O objetivo é tornar a colaboração mais suave, mais rápida e mais eficiente.

Melhores recursos do Redpen

Permite que os revisores comentem sem uma conta, facilitando o feedback para os clientes

Acompanha as revisões de design com controle de versão para manter o feedback organizado

Limitações do Redpen

Gravação de tela e opções avançadas de personalização não estão disponíveis no plano Free

Preços da Redpen

Gratuito

Padrão (para desenvolvedores): US$ 9,95/usuário por mês

US$ 9,95/usuário por mês Padrão (para serviços): US$ 249,95/mês

US$ 249,95/mês Enterprise: Preços personalizados

Redpen ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

12. UserBack (melhor para coletar feedback de usuários e relatórios de bugs)

via UsuárioVoltar O UserBack é outra ferramenta eficiente de feedback de design da nossa lista que facilita a coleta e o gerenciamento das opiniões dos usuários. Adoramos especificamente o recurso "User Segment", que ajuda a organizar o feedback agrupando usuários como usuários de teste, detratores do NPS e defensores do produto.

Isso facilita a coleta de insights específicos de cada grupo. Você receberá feedback mais relevante para a experiência deles, o que o ajudará a aprimorar seu produto de forma mais rápida e inteligente.

Melhores recursos do UserBack

A extensão do navegador de feedback permite que você trabalhe mais rapidamente com opções de feedback de código zero

A reprodução de sessões permite que você retroceda e reproduza sessões para conhecer a história real por trás dos problemas

Limitações do UserBack

As contas de clientes contam para o total de usuários, limitando o acesso e o feedback do projeto

A integração com o Slack é limitada a um canal por projeto

Preços do UserBack

Iniciante: US$ 49/mês

US$ 49/mês Escala: $109/mês

$109/mês Premium: $219/mês

UserBack avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

4,8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

13. Pastel (melhor para feedback de sites e colaboração em design)

via Pastel O Pastel permite que você comente diretamente em sites ativos, facilitando a obtenção de feedback em tempo real. Sem a necessidade de capturas de tela ou ferramentas externas, os usuários podem simplesmente clicar em qualquer parte de um site para deixar comentários ou sugestões. É altamente colaborativo, permitindo que as equipes e os clientes discutam as alterações no contexto, tornando a iteração do design mais rápida e clara.

melhores recursos do #### Pastel

Gera automaticamente tíquetes e tarefas em outras ferramentas para agilizar o fluxo de trabalho

Controle o tempo de feedback desativando facilmente os comentários com um clique

Transforme qualquer site em uma tela para obter feedback rápido e visual

Limitações do Pastel

Não há integração direta com ferramentas de design como o Figma

Preços do Pastel

Gratuito

Solo: $24/mês

$24/mês Estúdio: $83/mês

$83/mês Empresa: $350/mês

Pastel ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

Dica profissional: Para colaboração eficaz em design sempre incentive o feedback em tempo real sobre projetos em andamento. Isso acelera a iteração e garante que todos permaneçam alinhados com a visão do design.

Obtenha feedback de design mais rapidamente com o ClickUp

A coleta de feedback por meio de ferramentas de feedback de design é apenas o começo. Para realmente causar um impacto, você precisa de uma plataforma que o ajude a implementar essas alterações e a acompanhar sua eficácia.

É aí que o ClickUp se destaca! ✨

Além de coletar feedback pessoal ou do cliente, o ClickUp permite que você documente seu progresso sem problemas, defina metas claras e acompanhe os marcos - tudo em um só lugar. Ele o mantém organizado e o ajuda a medir como essas mudanças estão gerando resultados.

Seja para coletar feedback, refinar designs ou ajustar sua estratégia, o ClickUp transforma informações em ações, facilitando o acompanhamento e a entrega de um trabalho excepcional. Mas não acredite apenas em nossa palavra - experimente você mesmo!

Gostaríamos muito de saber como o ClickUp ajuda a otimizar seu processo de design. Registre-se gratuitamente hoje. 🎯